le 10 migliori alternative a OneNote per gli utenti della versione Mac

OneNote per Mac è un solido strumento per prendere appunti. È organizzato e flessibile e ha aiutato molte persone a catturare tutto, dalle liste della spesa alle sessioni di brainstorming geniali.

Ma se sei un utente della versione Mac, probabilmente avrai notato alcuni difetti.

Forse sono i ritardi nella sincronizzazione, o il fatto che alcune funzionalità sembrano essere state progettate per un altro sistema operativo, o forse ti chiedi semplicemente... se questa esperienza di presa di appunti potrebbe essere più fluida.

La verità è che OneNote fa molto, ma non è l'unico giocatore in campo. A seconda del flusso di lavoro, della configurazione o del processo creativo, potrebbe esserci un'applicazione per prendere appunti che sembra più un'estensione naturale dell'ambiente Mac.

In questo blog, esamineremo alcune delle migliori alternative a Microsoft OneNote per Mac! App che offrono un'interfaccia utente intuitiva, una perfetta integrazione delle attività e strumenti di produttività che funzionano proprio come te.

App popolari per prendere appunti che puoi prendere in considerazione per Mac

Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp ClickUp Docs, assistente IA (ClickUp Brain), collaborazione in tempo reale, modelli, collegamento bidirezionale Freelance, startup, team di medie dimensioni e aziende Piano Free disponibile; personalizzazioni per le aziende Apple Notes Nativo per MacOS, incorporamento di contenuti multimediali avanzati, cartelle intelligenti, note rapide, blocco delle note Utenti Apple, studenti e chi prende appunti per uso personale Free (inclusa con i dispositivi Apple) Evernote Web Clipper, pile di blocchi appunti, ricerca potente, integrazione delle attività Professionisti, studenti, scrittori e ricercatori Gratis; a partire da 14,99 $/mese Obsidian Editor Markdown, collegamento bidirezionale, visualizzazione grafica, supporto plugin Scrittori, sviluppatori e professionisti della gestione delle conoscenze Gratis; a partire da 5 $ al mese Notion Crittografia end-to-end, supporto Markdown, sincronizzazione personalizzabile e modalità offline Modifica basata su blocchi, database collegati, modelli, collaborazione in tempo reale Gratis; a pagamento a partire da 10 $/utente/mese Joplin Team creativi, studenti e professionisti Appassionati dell'open source, sviluppatori e utenti attenti al budget Gratis; Prezzi personalizzati Simplenote Sincronizzazione veloce, supporto Markdown, cronologia delle versioni, ordinamento basato su tag Scrittori, blogger e chi prende appunti senza distrazioni Free Bear Bellissimo editor Markdown, organizzazione basata su tag, modalità focus, temi Team creativi, studenti e professionisti Gratis; a partire da 2,99 $ al mese Zoho Notebook Sistema di schede intelligenti, note vocali, sincronizzazione multipiattaforma, copertine per blocchi appunti Freelancer, educatori e utenti attenti alla privacy Free Google Keep Interfaccia utente con note adesive, note vocali con trascrizione, integrazione con l'ecosistema Google Utenti occasionali, famiglie e team Google Workspace Gratis (con account Google)

Cosa dovresti cercare quando cerchi un'alternativa a OneNote per Mac?

Cambiare app per prendere appunti è un'operazione che si colloca a metà strada tra districare le cuffie e riorganizzare Google Drive: necessaria, ma noiosa. Se stai cercando un'alternativa a OneNote nella versione per Mac, ecco cinque cose da tenere d'occhio.

💭 Funzionalità/funzioni

È compatibile con Apple Pencil? È possibile fare clip da Safari? È possibile taggare, cercare e impilare le note in modo ordinato? Microsoft Office OneNote offre molto, ma può risultare macchinoso su macOS. Dai la priorità a funzionalità/funzioni come la ricerca Spotlight, il supporto Markdown o l'accesso offline pulito, ovvero cose che utilizzerai davvero.

🤑 Prezzi

Alcuni app per prendere appunti offrono piani gratuiti. Altri richiedono un pagamento a metà percorso. App come Bear e Apple Notes sono generose con le loro offerte gratuite, ma se desideri funzionalità di sincronizzazione, backup o IA, assicurati che l'aggiornamento valga la pena. Acquisti una tantum > sottoscrizioni.

☺️ Recensioni degli utenti

Ignora gli estremi. Le recensioni a 3-4 stelle sul Mac App Store nativo o su Reddit sono oro colato. Cerca feedback dagli utenti su Mac M1/M2 con macOS Sonoma per individuare i problemi reali: bug di sincronizzazione, interfaccia utente goffa o scorciatoie mancanti.

🤝 Integrazioni

Se non si sincronizza con iCloud, Handoff, Scorciatoie e le app principali di Apple, è un silo, non una soluzione.

💻 Sincronizzazione

Hai bisogno di note che si sincronizzino istantaneamente su MacBook, iPhone e iPad. La sincronizzazione basata su OneDrive di OneNote può avere qualche problema in questo senso.

Le 10 migliori alternative a Microsoft OneNote per Mac

Ecco le dieci migliori alternative a Microsoft OneNote per Mac, app create per stare al passo con le tue idee, le scadenze e le occasionali spirali esistenziali delle 2 del mattino in cui hai improvvisamente bisogno di mappare il tuo piano quinquennale in punti elenco.

Da app minimaliste per prendere appunti a ecosistemi completi per la produttività, ce n'è per tutti i gusti, compresi gli appassionati delle schede con codici colore.

1. ClickUp (Ideale per prendere appunti e gestire attività con l'IA)

Raccogli tutte le tue note, i tuoi riepiloghi/riassunti e le tue idee in ClickUp Docs e goditi i flussi di lavoro basati sull'IA

Se sei una persona che si aspetta che il tuo software per prendere appunti funzioni in modo fluido come il resto del tuo ecosistema Apple, ClickUp è la soluzione giusta per te.

È veloce, reattivo e ottimizzato per macOS, senza gli strani bug di formattazione o i ritardi tipici delle versioni multipiattaforma.

Ma ciò che distingue davvero ClickUp è che non è solo un'app per appunti. Sono i tuoi documenti, le tue attività, l'assistente IA e la dashboard dei progetti: un'app completa per il lavoro. Ciò significa che non dovrai più svolgere più attività contemporaneamente su cinque strumenti in venti schede del browser.

💜 Goditi una gestione strutturata dei documenti con ClickUp Docs

Cominciamo con ClickUp Docs. I documenti ti offrono documenti dinamici e strutturati, creati per i flussi di lavoro moderni.

Organizza le informazioni con una ricca formattazione e comandi slash in ClickUp Docs

Docs ti consente di:

Formatta con intestazioni personalizzate, tabelle, elenchi puntati e contenuti multimediali avanzati

Inserisci le pagine e mantieni i contenuti organizzati senza dover scorrere all'infinito

Collabora in tempo reale con il tuo team: commenti, modifiche e feedback inclusi

Collegati direttamente ad attività, progetti o obiettivi in modo che le tue note facciano davvero avanzare il lavoro

💜 Riepiloga/riassumi le tue note con ClickUp Brain

Abbinalo a ClickUp Brain, il tuo assistente IA integrato, e avrai un potente compagno per prendere appunti che pensa davvero con te.

Crea riepiloghi/riassunti, elementi di azione e pianifica la creazione di attività con ClickUp Brain

ClickUp Brain riepiloga/riassume lunghe note o trascrizioni di riunioni in punti chiari, in modo da poter cogliere l'essenziale senza rileggere i paragrafi. Inoltre, formatta automaticamente i contenuti, mantenendo tutto pulito e facile da scansionare, senza necessità di pulizia manuale.

Hai bisogno di registrare i passaggi successivi o delegare i follow-up? Basta chiedere. ClickUp Brain identifica gli elementi di azione man mano che emergono durante le riunioni e può trasformarli istantaneamente in attività, complete di assegnatari e date di scadenza.

Può persino aiutarti a riscrivere i contenuti con toni diversi o a raccogliere idee quando sei bloccato davanti a un cursore lampeggiante. La parte migliore? Brain include la potenza dei migliori modelli di IA esterni disponibili oggi, tra cui Gemini, Claude, ChatGPT e altri ancora.

💜 Trasferisci rapidamente i tuoi pensieri nel tuo flusso di lavoro con ClickUp Blocco note

E quando l'ispirazione arriva mentre scorri o durante una chiamata, c'è il Blocco note di ClickUp, uno spazio senza distrazioni per catturare idee veloci, cose da fare o bozze di pensieri prima di trasformarli in documenti completi o attività in un secondo momento.

Crea bozze di idee, cose da fare e brevi note durante le chiamate impegnative con il blocco note ClickUp

ClickUp supporta anche il collegamento bidirezionale, consentendoti di collegare qualsiasi documento direttamente a un'attività (e viceversa). Quindi, quando qualcuno ti chiede: "Dov'è l'elemento di azione di questa nota?", non dovrai cercare: è già collegato.

💜 Prendi appunti istantanei con il blocco note ClickUp AI

E per chi desidera prendere appunti al volo dopo le riunioni, il blocco note ClickUp AI fa il lavoro come un professionista.

Semplifica i flussi di lavoro post-riunione con ClickUp AI Notetaker

Ecco come può aiutarti:

Assicura che ogni decisione presa venga registrata e possa essere condivisa facilmente con chiunque, indipendentemente dal fatto che fosse presente nella stanza o meno

Cattura gli elementi di azione e li assegna alle persone giuste

Collega ogni discussione alle attività e ai file pertinenti, fornendo al contempo il contesto completo, in modo che il tuo team possa andare avanti senza dover ripeterlo

Ecco un breve video su come il sistema di appunti IA di ClickUp trasforma direttamente le note delle riunioni in attività:

💜 Modello per note di riunioni ClickUp

Infine, non puoi perderti l'enorme libreria di modelli plug-and-play di ClickUp, perfetti per flussi di lavoro ricorrenti, come il modello ClickUp Meeting Notes.

Ottieni modelli gratis Cattura ogni punto chiave con il modello di note per riunioni ClickUp per assicurarti che nessun dettaglio sfugga

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea documenti strutturati e dinamici utilizzando ClickUp Docs con formattazione avanzata, pagine nidificate e contenuti multimediali incorporati

Collabora in tempo reale e collega i documenti direttamente alle attività , ai progetti o agli obiettivi per avere un quadro completo del progetto

Usa ClickUp Brain per riepilogare/riassumere le note, acquisire elementi di azione e riscrivere i contenuti nel tono che preferisci

Cattura rapidamente pensieri e cose da fare al volo con il Blocco note integrato, perfetto per le idee che ti vengono durante una chiamata

Mantieni la coerenza con modelli predefiniti come Note riunione che evidenziano programmi, decisioni e passaggi successivi

Limiti di ClickUp

I documenti possono sembrare un po' opprimenti se stai solo cercando una semplice app per prendere appunti

Occasionali ritardi di caricamento quando si attivano/disattivano le funzionalità/funzioni

Alcuni utenti menzionano una curva di apprendimento (traduzione: ci sono molti pulsanti)

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa ne pensano gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 dice:

Ciò che amo di più di ClickUp è come ha trasformato radicalmente il nostro modo di lavorare in team.

Ciò che amo di più di ClickUp è come ha trasformato radicalmente il modo in cui lavoriamo come team.

2. Apple Notes (la migliore per una perfetta integrazione con Mac OS)

tramite Apple

Se sei il tipo di persona che respira nell'ecosistema Apple, usa un iPhone come telecomando, un iPad come secondo schermo e parla con Siri più che con gli esseri umani reali, Apple Notes è la tua zona di comfort.

È preinstallato, funziona alla perfezione su Mac e garantisce una sincronizzazione tra i tuoi dispositivi Apple senza alcuna difficoltà.

L'interfaccia è pulita, le prestazioni sono scattanti e tutto funziona alla perfezione, senza registrazioni aggiuntive né procedure di avvio confuse. È la versione per prendere appunti del tuo felpa con cappuccio preferita: comoda, familiare e sempre lì quando ne hai bisogno.

Le migliori funzionalità/funzioni di Apple Notes

Ottieni la velocità e la stabilità native di macOS senza problemi di formattazione

Incorpora contenuti multimediali come immagini, PDF, schizzi e memo vocali

Organizza le note con cartelle, tag con codice colore e cartelle intelligenti

Collabora sulle note con la funzionalità di modifica condivisa

Cattura le idee all'istante con Quick Note da qualsiasi punto su macOS o iPadOS

Blocca le note sensibili con una password, Touch ID o Face ID per una maggiore sicurezza

Limiti di Apple Notes

Nessuna versione multipiattaforma (utenti Windows/Android, mi dispiace, siete esclusi)

Mancano funzionalità avanzate come modelli, assistenza IA o collegamento bidirezionale

Opzioni di formattazione limitate rispetto ad altri strumenti per utenti esperti

Prezzi di Apple Notes

Free

Valutazioni e recensioni di Apple Notes

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Apple Notes?

Un utente di Reddit dice:

La scorsa settimana ho superato le 1000 note, con un bel mix di PDF e immagini incluse, e non ho avuto alcun problema di sincronizzazione tra iPhone, iPad e Mac.

La scorsa settimana ho superato le 1000 note, con un bel mix di PDF e immagini incluse, e non ho avuto alcun problema di sincronizzazione tra iPhone, iPad e Mac.

3. Evernote (Ideale per utenti esperti che vivono nelle loro note)

tramite Evernote

Evernote è presente nel settore delle app per prendere appunti da più tempo rispetto alla maggior parte delle app esistenti. È il capostipite, risalente a quando la "sincronizzazione cloud" era ancora una parola alla moda, non solo un dato di fatto. E nonostante abbia avuto alti e bassi (lo abbiamo sperimentato tutti negli anni 2010), è ancora uno strumento potente per organizzare, archiviare e sincronizzare tutti i tipi di note, soprattutto se sei un utente Mac con un talento per la struttura.

Se ami categorizzare tutto, ritagliare articoli come uno scoiattolo digitale e trasformare le note in hub di produttività completi, Evernote potrebbe fare al caso tuo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Salva pagine web complete, articoli o screenshot con Web Clipper

Organizza i contenuti utilizzando pile di blocchi appunti per una categorizzazione strutturata

Cerca tra contenuti digitati, scansionati e scritti a mano con l'OCR

Aggiungi attività, imposta promemoria e assegna date di scadenza direttamente all'interno delle note

Sincronizza le note su tutti i dispositivi per un accesso senza interruzioni sempre e ovunque

Limiti di Evernote

Il piano Free è piuttosto limitato (e in qualche modo ti spinge ad aggiornare)

L'interfaccia utente può sembrare un po' goffa rispetto alle app native per Mac più eleganti

Se si gestiscono molti allegati di grandi dimensioni, occasionalmente vengono segnalati problemi di sincronizzazione

Prezzi di Evernote

Free

Personale : 14,99 $ al mese per utente

Professional : 17,99 $ al mese per utente

Teams: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2 : 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 7.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Evernote?

Un utente G2 dice:

Evernote è utile perché puoi personalizzare la tua organizzazione in base alle tue esigenze e al tipo di lavoro che stai facendo.

Evernote è utile perché puoi personalizzare la tua organizzazione in base alle tue esigenze e al tipo di lavoro che stai svolgendo.

4. Obsidian (Ideale per prendere appunti in locale con markdown)

Tramite Obsidian

Se Evernote è il dirigente in giacca e cravatta del mondo delle app per prendere appunti, Obsidian è l'hacker indipendente che beve caffè filtrato e scrive codice in una capanna. È minimalista, basato su Markdown e fortemente orientato alla localizzazione, il che significa che le tue note rimangono sul tuo dispositivo a meno che tu non voglia sincronizzarle.

Obsidian non cerca di essere carino, ma utile. Soprattutto se sei un utente Mac che desidera il controllo totale sulla propria base di conoscenze, senza fronzoli.

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Scrivi con un editor Markdown pulito e senza distrazioni

Collega le note in modo bidirezionale per creare una base di conoscenza connessa

Visualizza le idee con una visualizzazione grafica interattiva

Archivia le note localmente con accesso offline prioritario e nessuna sincronizzazione cloud forzata

Personalizza la configurazione con plugin per temi, automazioni e altro ancora

Limiti di Obsidian

Potrebbe essere troppo essenziale per gli utenti occasionali o per chi odia Markdown

Nessuna funzionalità/funzione di collaborazione integrata

La sincronizzazione su più dispositivi richiede un componente aggiuntivo a pagamento

Prezzi di Obsidian

Free

Obsidian Sync : 5 $ al mese per utente

Obsidian Publish : 10 $ al mese per utente

Catalyst : a partire da 25 $ al mese per utente

Licenza commerciale: 50 $/utente/anno

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4,9/5

Cosa dicono gli utenti di Obsidian?

Un utente Capterra dice:

È stato utile per importare e leggere le note Markdown che avevo esportato da Mac Notes.

È stato utile per importare e leggere le note Markdown che avevo esportato da Mac Notes.

5. Notion (la migliore per creare un secondo cervello sul tuo Mac versione)

Tramite Notion

Notion è ciò che accade quando un blocco note, un wiki e un task manager si uniscono per collaborare. È elegante, potente e, diciamolo onestamente, un po' coinvolgente una volta che ci si immerge nella creazione di dashboard e modelli.

Se desideri un'app per prendere appunti che sia tanto un sistema quanto un blocco per gli appunti, Notion è un valido concorrente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Struttura i contenuti in modo flessibile con pagine e blocchi trascinabili

Collega database tra pagine per sistemi scalabili e personalizzabili

Utilizza modelli integrati o personalizzati per velocizzare i flussi di lavoro ripetitivi

Collabora in tempo reale con commenti, menzioni e pagine condivise

Sincronizza note e contenuti web ritagliati su tutti i dispositivi con l'archiviazione cloud

Limiti di Notion

Le prestazioni possono rallentare con database di grandi dimensioni

Alcuni utenti trovano la curva di apprendimento ripida

La modalità offline non è sempre la più affidabile

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Business : 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4,7/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Notion?

Un utente G2 dice:

Ottimizza la condivisione delle informazioni all'interno del team.

Ottimizza la condivisione delle informazioni all'interno del team.

6. Joplin (la migliore per prendere appunti ponendo la privacy al primo posto)

Tramite Joplin

Se sei una persona che legge le informative sulla privacy per divertimento (o almeno per principio), Joplin parlerà alla tua anima criptata. Si tratta di un'app per note open source e compatibile con Markdown che mette la titolarità dei dati al centro dell'attenzione. Nessun termine a sorpresa, nessun problema di sincronizzazione casuale: solo note che rimangono tue.

Joplin è particolarmente interessante per gli utenti Mac che desiderano un accesso multipiattaforma senza affidarsi a un cloud anonimo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Joplin

Proteggi le note con la crittografia end-to-end per impostazione predefinita

Scrivi liberamente con il supporto Markdown per codice, liste di controllo e formattazione

Salva articoli completi o screenshot utilizzando l'estensione Web Clipper per browser

Sincronizzazione su Dropbox, OneDrive, Nextcloud o sul tuo server

Accedi e modifica tutte le note offline senza perdere un colpo

Limiti di Joplin

L'interfaccia utente sembra un po' obsoleta rispetto alle opzioni più accattivanti

Funzionalità di collaborazione? Ancora un lavoro in corso (WIP)

Il sistema di plugin può risultare macchinoso per chi non è esperto di tecnologia

Prezzi di Joplin

Free

Joplin Cloud: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Joplin

G2 : 4,8/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti per fornire una valutazione affidabile

7. Simplenote (ideale per i minimalisti che vogliono solo scrivere)

Tramite Simplenote

Simplenote è proprio quello che sembra: un'app per prendere appunti semplice e senza distrazioni. Nessuna formattazione complicata. Nessuna integrazione di attività ingombranti. Nessuna IA!

Solo parole. Su uno schermo. Come natura vuole. (o come nel 2001)

Se utilizzi un Mac e desideri che le tue note rimangano ordinate, sincronizzate e ben organizzate, questa è la soluzione ideale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Simplenote

Sincronizza le note istantaneamente su tutti i dispositivi con prestazioni incredibilmente veloci

Formatta con facilità utilizzando il supporto Markdown pulito e senza fronzoli

Recupera le tue idee in qualsiasi momento con la cronologia delle versioni integrata

Organizza senza sforzo utilizzando semplici tag ricercabili

Concentrati meglio con un'interfaccia minimalista e priva di distrazioni

Limiti di Simplenote

Nessun supporto per allegati o file multimediali incorporati

Nessuna funzionalità di collaborazione

Potrebbe sembrare troppo essenziale per gli utenti esperti

Prezzi di Simplenote

Free

Valutazioni e recensioni di Simplenote

G2 : 4,2/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Simplenote?

Un utente G2 dice:

Mi aiuta molto durante le riunioni per annotare le cose importanti.

Mi aiuta molto durante le riunioni per annotare le cose importanti.

8. Bear (Ideale per scrittori e appassionati di markdown)

Via Bear

Bear sembra un'app creata dalla stessa Apple, ma con un tocco estetico in più. È elegante, dal design accattivante e pensata per chi ama scrivere... o almeno fingere di scrivere un romanzo sorseggiando un espresso.

Se sei un utente Mac e desideri che le tue note siano pulite, eleganti e taggate con stile, Bear è proprio quello che fa per te.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bear

Formatta senza sforzo con il supporto Markdown ricco e immediato

Organizza le note utilizzando tag basati su hashtag e cartelle dinamiche

Scrivi senza distrazioni con una modalità Focus pulita e coinvolgente

Personalizza la tua area di lavoro con temi dal design accattivante

Esporta le note in diversi formati come PDF, DOCX e persino JPG

Limiti

Funziona solo su dispositivi Apple (ci dispiace per i fan di Android)

Nessuna collaborazione in tempo reale

La sincronizzazione richiede un piano a pagamento

Prezzi Bear

Versione di prova gratuita per 14 giorni

Bear Pro: 2,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Bear

G2 : 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (11 recensioni)

9. Zoho Notebook (la migliore app gratuita per prendere appunti con una splendida interfaccia utente)

Tramite Zoho Notebook

Zoho Notebook spesso passa inosservato, ma è un'app per prendere appunti sorprendentemente capace (e completamente gratuita), soprattutto se ti piacciono gli strumenti belli, colorati e sincronizzati sul cloud.

È anche un'ottima scelta per gli utenti Mac che desiderano la compatibilità multipiattaforma senza rinunciare al design o alle funzionalità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Notebook

Organizza i contenuti con un sistema di schede intelligenti per testo, audio, liste di controllo e altro ancora

Registra note vocali direttamente nei tuoi blocchi appunti per catturare le idee mentre sei in movimento

Sincronizzazione su macOS, iOS, Android e web, tutto gratis

Personalizza i blocchi appunti con immagini di copertina personalizzate per un tocco visivo

Clip articoli completi, screenshot o testo semplificato con il web clipper

Limiti di Zoho Notebook

Mancano funzionalità avanzate di ricerca e tagging

Nessuno strumento per la gestione delle attività o dei progetti

La collaborazione è limitata alla condivisione di base

Prezzi di Zoho Notebook

Free

Zoho Pro e Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Notebook

G2 : 4,5/5 (87 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (74 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Zoho?

Un utente G2 dice:

Utilizziamo i servizi Zoho della nostra organizzazione da anni ed è stata un'esperienza incredibile.

Utilizziamo i servizi Zoho della nostra organizzazione da anni ed è stata un'esperienza incredibile.

10. Google Keep (ideale per idee veloci e appunti adesivi)

Tramite Google Keep

Google Keep è il risultato dell'unione tra le note adesive e la sincronizzazione cloud. Non è l'app per prendere appunti più potente, ma è ottima in una cosa: catturare rapidamente i pensieri velocemente.

Inoltre, funziona bene sulle versioni per Mac tramite browser e si sincronizza facilmente con il tuo account Google. Se ti piace il minimalismo e hai bisogno di qualcosa che riesca a stare al passo con la tua mente dispersiva, questo è il prodotto perfetto per te.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Keep

Organizza le idee visivamente utilizzando note con codice colore che sembrano post-it digitali

Registra memo vocali e ottieni trascrizioni istantanee per prendere appunti a mani libere

Imposta promemoria basati sul tempo o sulla posizione per non perdere mai attività o idee

Usa etichette ed elementi fissati per assegnare priorità e classificare le tue note senza sforzo

Integrazione perfetta con Documenti Google, Calendario e Chrome per l'accesso da più dispositivi

Limiti di Google Keep

Nessun sistema di cartelle (solo etichette)

Formattazione molto limitata

Non ideale per la scrittura di testi lunghi o progetti complessi

Prezzi di Google Keep

Free

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (228 recensioni)

