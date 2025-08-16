le 10 migliori alternative a OneNote per gli utenti della versione Mac

OneNote per Mac è un solido strumento per prendere appunti. È organizzato e flessibile e ha aiutato molte persone a catturare tutto, dalle liste della spesa alle sessioni di brainstorming geniali.
Ma se sei un utente della versione Mac, probabilmente avrai notato alcuni difetti.
Forse sono i ritardi nella sincronizzazione, o il fatto che alcune funzionalità sembrano essere state progettate per un altro sistema operativo, o forse ti chiedi semplicemente... se questa esperienza di presa di appunti potrebbe essere più fluida.
La verità è che OneNote fa molto, ma non è l'unico giocatore in campo. A seconda del flusso di lavoro, della configurazione o del processo creativo, potrebbe esserci un'applicazione per prendere appunti che sembra più un'estensione naturale dell'ambiente Mac.
In questo blog, esamineremo alcune delle migliori alternative a Microsoft OneNote per Mac! App che offrono un'interfaccia utente intuitiva, una perfetta integrazione delle attività e strumenti di produttività che funzionano proprio come te.
App popolari per prendere appunti che puoi prendere in considerazione per Mac
|Funzionalità/funzioni chiave
|Ideale per
|Prezzi*
|ClickUp
|ClickUp Docs, assistente IA (ClickUp Brain), collaborazione in tempo reale, modelli, collegamento bidirezionale
|Freelance, startup, team di medie dimensioni e aziende
|Piano Free disponibile; personalizzazioni per le aziende
|Apple Notes
|Nativo per MacOS, incorporamento di contenuti multimediali avanzati, cartelle intelligenti, note rapide, blocco delle note
|Utenti Apple, studenti e chi prende appunti per uso personale
|Free (inclusa con i dispositivi Apple)
|Evernote
|Web Clipper, pile di blocchi appunti, ricerca potente, integrazione delle attività
|Professionisti, studenti, scrittori e ricercatori
|Gratis; a partire da 14,99 $/mese
|Obsidian
|Editor Markdown, collegamento bidirezionale, visualizzazione grafica, supporto plugin
|Scrittori, sviluppatori e professionisti della gestione delle conoscenze
|Gratis; a partire da 5 $ al mese
|Notion
|Crittografia end-to-end, supporto Markdown, sincronizzazione personalizzabile e modalità offline
|Modifica basata su blocchi, database collegati, modelli, collaborazione in tempo reale
|Gratis; a pagamento a partire da 10 $/utente/mese
|Joplin
|Team creativi, studenti e professionisti
|Appassionati dell'open source, sviluppatori e utenti attenti al budget
|Gratis; Prezzi personalizzati
|Simplenote
|Sincronizzazione veloce, supporto Markdown, cronologia delle versioni, ordinamento basato su tag
|Scrittori, blogger e chi prende appunti senza distrazioni
|Free
|Bear
|Bellissimo editor Markdown, organizzazione basata su tag, modalità focus, temi
|Team creativi, studenti e professionisti
|Gratis; a partire da 2,99 $ al mese
|Zoho Notebook
|Sistema di schede intelligenti, note vocali, sincronizzazione multipiattaforma, copertine per blocchi appunti
|Freelancer, educatori e utenti attenti alla privacy
|Free
|Google Keep
|Interfaccia utente con note adesive, note vocali con trascrizione, integrazione con l'ecosistema Google
|Utenti occasionali, famiglie e team Google Workspace
|Gratis (con account Google)
Come recensiamo i software su ClickUp
Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.
Ecco una panoramica dettagliata di come recensiamo i software su ClickUp.
Cosa dovresti cercare quando cerchi un'alternativa a OneNote per Mac?
Cambiare app per prendere appunti è un'operazione che si colloca a metà strada tra districare le cuffie e riorganizzare Google Drive: necessaria, ma noiosa. Se stai cercando un'alternativa a OneNote nella versione per Mac, ecco cinque cose da tenere d'occhio.
💭 Funzionalità/funzioni
È compatibile con Apple Pencil? È possibile fare clip da Safari? È possibile taggare, cercare e impilare le note in modo ordinato? Microsoft Office OneNote offre molto, ma può risultare macchinoso su macOS. Dai la priorità a funzionalità/funzioni come la ricerca Spotlight, il supporto Markdown o l'accesso offline pulito, ovvero cose che utilizzerai davvero.
🤑 Prezzi
Alcuni app per prendere appunti offrono piani gratuiti. Altri richiedono un pagamento a metà percorso. App come Bear e Apple Notes sono generose con le loro offerte gratuite, ma se desideri funzionalità di sincronizzazione, backup o IA, assicurati che l'aggiornamento valga la pena. Acquisti una tantum > sottoscrizioni.
☺️ Recensioni degli utenti
Ignora gli estremi. Le recensioni a 3-4 stelle sul Mac App Store nativo o su Reddit sono oro colato. Cerca feedback dagli utenti su Mac M1/M2 con macOS Sonoma per individuare i problemi reali: bug di sincronizzazione, interfaccia utente goffa o scorciatoie mancanti.
🤝 Integrazioni
Se non si sincronizza con iCloud, Handoff, Scorciatoie e le app principali di Apple, è un silo, non una soluzione.
💻 Sincronizzazione
Hai bisogno di note che si sincronizzino istantaneamente su MacBook, iPhone e iPad. La sincronizzazione basata su OneDrive di OneNote può avere qualche problema in questo senso.
💡 Suggerimento: Stanco di prendere appunti che finiscono nel nulla dopo la riunione? Questa guida alle note di riunione ti mostrerà come mantenere tutto strutturato, orientato all'azione e molto meno soggetto a scomparire nel nulla (ovvero nella cartella dei download).
Le 10 migliori alternative a Microsoft OneNote per Mac
Ecco le dieci migliori alternative a Microsoft OneNote per Mac, app create per stare al passo con le tue idee, le scadenze e le occasionali spirali esistenziali delle 2 del mattino in cui hai improvvisamente bisogno di mappare il tuo piano quinquennale in punti elenco.
Da app minimaliste per prendere appunti a ecosistemi completi per la produttività, ce n'è per tutti i gusti, compresi gli appassionati delle schede con codici colore.
1. ClickUp (Ideale per prendere appunti e gestire attività con l'IA)
Se sei una persona che si aspetta che il tuo software per prendere appunti funzioni in modo fluido come il resto del tuo ecosistema Apple, ClickUp è la soluzione giusta per te.
È veloce, reattivo e ottimizzato per macOS, senza gli strani bug di formattazione o i ritardi tipici delle versioni multipiattaforma.
Ma ciò che distingue davvero ClickUp è che non è solo un'app per appunti. Sono i tuoi documenti, le tue attività, l'assistente IA e la dashboard dei progetti: un'app completa per il lavoro. Ciò significa che non dovrai più svolgere più attività contemporaneamente su cinque strumenti in venti schede del browser.
💜 Goditi una gestione strutturata dei documenti con ClickUp Docs
Cominciamo con ClickUp Docs. I documenti ti offrono documenti dinamici e strutturati, creati per i flussi di lavoro moderni.
Docs ti consente di:
- Formatta con intestazioni personalizzate, tabelle, elenchi puntati e contenuti multimediali avanzati
- Inserisci le pagine e mantieni i contenuti organizzati senza dover scorrere all'infinito
- Collabora in tempo reale con il tuo team: commenti, modifiche e feedback inclusi
- Collegati direttamente ad attività, progetti o obiettivi in modo che le tue note facciano davvero avanzare il lavoro
💜 Riepiloga/riassumi le tue note con ClickUp Brain
Abbinalo a ClickUp Brain, il tuo assistente IA integrato, e avrai un potente compagno per prendere appunti che pensa davvero con te.
ClickUp Brain riepiloga/riassume lunghe note o trascrizioni di riunioni in punti chiari, in modo da poter cogliere l'essenziale senza rileggere i paragrafi. Inoltre, formatta automaticamente i contenuti, mantenendo tutto pulito e facile da scansionare, senza necessità di pulizia manuale.
Hai bisogno di registrare i passaggi successivi o delegare i follow-up? Basta chiedere. ClickUp Brain identifica gli elementi di azione man mano che emergono durante le riunioni e può trasformarli istantaneamente in attività, complete di assegnatari e date di scadenza.
Può persino aiutarti a riscrivere i contenuti con toni diversi o a raccogliere idee quando sei bloccato davanti a un cursore lampeggiante. La parte migliore? Brain include la potenza dei migliori modelli di IA esterni disponibili oggi, tra cui Gemini, Claude, ChatGPT e altri ancora.
💜 Trasferisci rapidamente i tuoi pensieri nel tuo flusso di lavoro con ClickUp Blocco note
E quando l'ispirazione arriva mentre scorri o durante una chiamata, c'è il Blocco note di ClickUp, uno spazio senza distrazioni per catturare idee veloci, cose da fare o bozze di pensieri prima di trasformarli in documenti completi o attività in un secondo momento.
ClickUp supporta anche il collegamento bidirezionale, consentendoti di collegare qualsiasi documento direttamente a un'attività (e viceversa). Quindi, quando qualcuno ti chiede: "Dov'è l'elemento di azione di questa nota?", non dovrai cercare: è già collegato.
💜 Prendi appunti istantanei con il blocco note ClickUp AI
E per chi desidera prendere appunti al volo dopo le riunioni, il blocco note ClickUp AI fa il lavoro come un professionista.
Ecco come può aiutarti:
- Assicura che ogni decisione presa venga registrata e possa essere condivisa facilmente con chiunque, indipendentemente dal fatto che fosse presente nella stanza o meno
- Cattura gli elementi di azione e li assegna alle persone giuste
- Collega ogni discussione alle attività e ai file pertinenti, fornendo al contempo il contesto completo, in modo che il tuo team possa andare avanti senza dover ripeterlo
Ecco un breve video su come il sistema di appunti IA di ClickUp trasforma direttamente le note delle riunioni in attività:
💜 Modello per note di riunioni ClickUp
Infine, non puoi perderti l'enorme libreria di modelli plug-and-play di ClickUp, perfetti per flussi di lavoro ricorrenti, come il modello ClickUp Meeting Notes.
Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp
- Crea documenti strutturati e dinamici utilizzando ClickUp Docs con formattazione avanzata, pagine nidificate e contenuti multimediali incorporati
- Collabora in tempo reale e collega i documenti direttamente alle attività, ai progetti o agli obiettivi per avere un quadro completo del progetto
- Usa ClickUp Brain per riepilogare/riassumere le note, acquisire elementi di azione e riscrivere i contenuti nel tono che preferisci
- Cattura rapidamente pensieri e cose da fare al volo con il Blocco note integrato, perfetto per le idee che ti vengono durante una chiamata
- Mantieni la coerenza con modelli predefiniti come Note riunione che evidenziano programmi, decisioni e passaggi successivi
Limiti di ClickUp
- I documenti possono sembrare un po' opprimenti se stai solo cercando una semplice app per prendere appunti
- Occasionali ritardi di caricamento quando si attivano/disattivano le funzionalità/funzioni
- Alcuni utenti menzionano una curva di apprendimento (traduzione: ci sono molti pulsanti)
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp:
- G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)
Cosa ne pensano gli utenti reali di ClickUp?
Un utente G2 dice:
Ciò che amo di più di ClickUp è come ha trasformato radicalmente il nostro modo di lavorare in team.
Ciò che amo di più di ClickUp è come ha trasformato radicalmente il modo in cui lavoriamo come team.
💡 Suggerimento professionale: sapevi che puoi trasformare facilmente le riunioni in azioni concrete? Trova il miglior software per i verbali delle riunioni.
2. Apple Notes (la migliore per una perfetta integrazione con Mac OS)
Se sei il tipo di persona che respira nell'ecosistema Apple, usa un iPhone come telecomando, un iPad come secondo schermo e parla con Siri più che con gli esseri umani reali, Apple Notes è la tua zona di comfort.
È preinstallato, funziona alla perfezione su Mac e garantisce una sincronizzazione tra i tuoi dispositivi Apple senza alcuna difficoltà.
L'interfaccia è pulita, le prestazioni sono scattanti e tutto funziona alla perfezione, senza registrazioni aggiuntive né procedure di avvio confuse. È la versione per prendere appunti del tuo felpa con cappuccio preferita: comoda, familiare e sempre lì quando ne hai bisogno.
Le migliori funzionalità/funzioni di Apple Notes
- Ottieni la velocità e la stabilità native di macOS senza problemi di formattazione
- Incorpora contenuti multimediali come immagini, PDF, schizzi e memo vocali
- Organizza le note con cartelle, tag con codice colore e cartelle intelligenti
- Collabora sulle note con la funzionalità di modifica condivisa
- Cattura le idee all'istante con Quick Note da qualsiasi punto su macOS o iPadOS
- Blocca le note sensibili con una password, Touch ID o Face ID per una maggiore sicurezza
Limiti di Apple Notes
- Nessuna versione multipiattaforma (utenti Windows/Android, mi dispiace, siete esclusi)
- Mancano funzionalità avanzate come modelli, assistenza IA o collegamento bidirezionale
- Opzioni di formattazione limitate rispetto ad altri strumenti per utenti esperti
Prezzi di Apple Notes
- Free
Valutazioni e recensioni di Apple Notes
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti di Apple Notes?
Un utente di Reddit dice:
La scorsa settimana ho superato le 1000 note, con un bel mix di PDF e immagini incluse, e non ho avuto alcun problema di sincronizzazione tra iPhone, iPad e Mac.
La scorsa settimana ho superato le 1000 note, con un bel mix di PDF e immagini incluse, e non ho avuto alcun problema di sincronizzazione tra iPhone, iPad e Mac.
📮ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi in sospeso, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse nelle chat, nelle email o nei fogli di calcolo.
Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla venga tralasciato.
💡 Suggerimento: Non tutti i metodi per prendere appunti sono uguali. Alcuni sono geniali, altri... non tanto. Scopri la differenza (e trova il tuo stile) con questa analisi intelligente delle tecniche per prendere appunti. Il tuo io futuro ti ringrazierà e forse riuscirai persino a essere più organizzato.
Padroneggia l'arte della condivisione senza interruzioni: scopri come condividere le note senza caos.
3. Evernote (Ideale per utenti esperti che vivono nelle loro note)
Evernote è presente nel settore delle app per prendere appunti da più tempo rispetto alla maggior parte delle app esistenti. È il capostipite, risalente a quando la "sincronizzazione cloud" era ancora una parola alla moda, non solo un dato di fatto. E nonostante abbia avuto alti e bassi (lo abbiamo sperimentato tutti negli anni 2010), è ancora uno strumento potente per organizzare, archiviare e sincronizzare tutti i tipi di note, soprattutto se sei un utente Mac con un talento per la struttura.
Se ami categorizzare tutto, ritagliare articoli come uno scoiattolo digitale e trasformare le note in hub di produttività completi, Evernote potrebbe fare al caso tuo.
Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote
- Salva pagine web complete, articoli o screenshot con Web Clipper
- Organizza i contenuti utilizzando pile di blocchi appunti per una categorizzazione strutturata
- Cerca tra contenuti digitati, scansionati e scritti a mano con l'OCR
- Aggiungi attività, imposta promemoria e assegna date di scadenza direttamente all'interno delle note
- Sincronizza le note su tutti i dispositivi per un accesso senza interruzioni sempre e ovunque
Limiti di Evernote
- Il piano Free è piuttosto limitato (e in qualche modo ti spinge ad aggiornare)
- L'interfaccia utente può sembrare un po' goffa rispetto alle app native per Mac più eleganti
- Se si gestiscono molti allegati di grandi dimensioni, occasionalmente vengono segnalati problemi di sincronizzazione
Prezzi di Evernote
- Free
- Personale: 14,99 $ al mese per utente
- Professional: 17,99 $ al mese per utente
- Teams: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Evernote
- G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 7.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Evernote?
Un utente G2 dice:
Evernote è utile perché puoi personalizzare la tua organizzazione in base alle tue esigenze e al tipo di lavoro che stai facendo.
Evernote è utile perché puoi personalizzare la tua organizzazione in base alle tue esigenze e al tipo di lavoro che stai svolgendo.
💡 Suggerimento pro: Stanco di affogare nelle note delle riunioni? Scopri come IA nota riepilogare/riassumere può fare il lavoro pesante al posto tuo, così potrai concentrarti sul dare il meglio di te invece di scarabocchiare freneticamente.
4. Obsidian (Ideale per prendere appunti in locale con markdown)
Se Evernote è il dirigente in giacca e cravatta del mondo delle app per prendere appunti, Obsidian è l'hacker indipendente che beve caffè filtrato e scrive codice in una capanna. È minimalista, basato su Markdown e fortemente orientato alla localizzazione, il che significa che le tue note rimangono sul tuo dispositivo a meno che tu non voglia sincronizzarle.
Obsidian non cerca di essere carino, ma utile. Soprattutto se sei un utente Mac che desidera il controllo totale sulla propria base di conoscenze, senza fronzoli.
Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian
- Scrivi con un editor Markdown pulito e senza distrazioni
- Collega le note in modo bidirezionale per creare una base di conoscenza connessa
- Visualizza le idee con una visualizzazione grafica interattiva
- Archivia le note localmente con accesso offline prioritario e nessuna sincronizzazione cloud forzata
- Personalizza la configurazione con plugin per temi, automazioni e altro ancora
Limiti di Obsidian
- Potrebbe essere troppo essenziale per gli utenti occasionali o per chi odia Markdown
- Nessuna funzionalità/funzione di collaborazione integrata
- La sincronizzazione su più dispositivi richiede un componente aggiuntivo a pagamento
Prezzi di Obsidian
- Free
- Obsidian Sync: 5 $ al mese per utente
- Obsidian Publish: 10 $ al mese per utente
- Catalyst: a partire da 25 $ al mese per utente
- Licenza commerciale: 50 $/utente/anno
Valutazioni e recensioni di Obsidian
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: 4,9/5
Cosa dicono gli utenti di Obsidian?
Un utente Capterra dice:
È stato utile per importare e leggere le note Markdown che avevo esportato da Mac Notes.
È stato utile per importare e leggere le note Markdown che avevo esportato da Mac Notes.
📚 Per saperne di più: Ancora sommerso da una marea di note incomplete e elenchi puntati disordinati? Ecco come organizzare davvero le tue note in modo che smettano di sembrare la bacheca di un detective e inizino a funzionare come un vero sistema di produttività.
5. Notion (la migliore per creare un secondo cervello sul tuo Mac versione)
Notion è ciò che accade quando un blocco note, un wiki e un task manager si uniscono per collaborare. È elegante, potente e, diciamolo onestamente, un po' coinvolgente una volta che ci si immerge nella creazione di dashboard e modelli.
Se desideri un'app per prendere appunti che sia tanto un sistema quanto un blocco per gli appunti, Notion è un valido concorrente.
Le migliori funzionalità/funzioni di Notion
- Struttura i contenuti in modo flessibile con pagine e blocchi trascinabili
- Collega database tra pagine per sistemi scalabili e personalizzabili
- Utilizza modelli integrati o personalizzati per velocizzare i flussi di lavoro ripetitivi
- Collabora in tempo reale con commenti, menzioni e pagine condivise
- Sincronizza note e contenuti web ritagliati su tutti i dispositivi con l'archiviazione cloud
Limiti di Notion
- Le prestazioni possono rallentare con database di grandi dimensioni
- Alcuni utenti trovano la curva di apprendimento ripida
- La modalità offline non è sempre la più affidabile
Prezzi di Notion
- Free
- In più: 12 $ al mese per utente
- Business: 24 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Notion
- G2: 4,7/5 (oltre 5.000 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Notion?
Un utente G2 dice:
Ottimizza la condivisione delle informazioni all'interno del team.
Ottimizza la condivisione delle informazioni all'interno del team.
👀 Curiosità: Thomas Edison ha conservato oltre 5 milioni di pagine di note nel corso della sua vita, così tante che una volta disse che il suo lavoro principale era raccogliere idee e prendere appunti.
6. Joplin (la migliore per prendere appunti ponendo la privacy al primo posto)
Se sei una persona che legge le informative sulla privacy per divertimento (o almeno per principio), Joplin parlerà alla tua anima criptata. Si tratta di un'app per note open source e compatibile con Markdown che mette la titolarità dei dati al centro dell'attenzione. Nessun termine a sorpresa, nessun problema di sincronizzazione casuale: solo note che rimangono tue.
Joplin è particolarmente interessante per gli utenti Mac che desiderano un accesso multipiattaforma senza affidarsi a un cloud anonimo.
Le migliori funzionalità/funzioni di Joplin
- Proteggi le note con la crittografia end-to-end per impostazione predefinita
- Scrivi liberamente con il supporto Markdown per codice, liste di controllo e formattazione
- Salva articoli completi o screenshot utilizzando l'estensione Web Clipper per browser
- Sincronizzazione su Dropbox, OneDrive, Nextcloud o sul tuo server
- Accedi e modifica tutte le note offline senza perdere un colpo
Limiti di Joplin
- L'interfaccia utente sembra un po' obsoleta rispetto alle opzioni più accattivanti
- Funzionalità di collaborazione? Ancora un lavoro in corso (WIP)
- Il sistema di plugin può risultare macchinoso per chi non è esperto di tecnologia
Prezzi di Joplin
- Free
- Joplin Cloud: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Joplin
- G2: 4,8/5 (oltre 50 recensioni)
- Capterra: recensioni insufficienti per fornire una valutazione affidabile
📚Per saperne di più: L'IA non serve solo a scrivere email o generare meme sui gatti. Scopri i migliori strumenti di IA per prendere appunti e come possono aiutarti a catturare, ordinare e persino pensare meglio.
7. Simplenote (ideale per i minimalisti che vogliono solo scrivere)
Simplenote è proprio quello che sembra: un'app per prendere appunti semplice e senza distrazioni. Nessuna formattazione complicata. Nessuna integrazione di attività ingombranti. Nessuna IA!
Solo parole. Su uno schermo. Come natura vuole. (o come nel 2001)
Se utilizzi un Mac e desideri che le tue note rimangano ordinate, sincronizzate e ben organizzate, questa è la soluzione ideale.
Le migliori funzionalità/funzioni di Simplenote
- Sincronizza le note istantaneamente su tutti i dispositivi con prestazioni incredibilmente veloci
- Formatta con facilità utilizzando il supporto Markdown pulito e senza fronzoli
- Recupera le tue idee in qualsiasi momento con la cronologia delle versioni integrata
- Organizza senza sforzo utilizzando semplici tag ricercabili
- Concentrati meglio con un'interfaccia minimalista e priva di distrazioni
Limiti di Simplenote
- Nessun supporto per allegati o file multimediali incorporati
- Nessuna funzionalità di collaborazione
- Potrebbe sembrare troppo essenziale per gli utenti esperti
Prezzi di Simplenote
- Free
Valutazioni e recensioni di Simplenote
- G2: 4,2/5 (oltre 30 recensioni)
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti di Simplenote?
Un utente G2 dice:
Mi aiuta molto durante le riunioni per annotare le cose importanti.
Mi aiuta molto durante le riunioni per annotare le cose importanti.
👀 Curiosità: il più antico "quaderno" conosciuto al mondo è stato scoperto a Vindolanda, un forte romano in Gran Bretagna. Le tavolette di legno risalgono al I secolo d.C. e includono liste della spesa, inviti e documenti militari.
8. Bear (Ideale per scrittori e appassionati di markdown)
Bear sembra un'app creata dalla stessa Apple, ma con un tocco estetico in più. È elegante, dal design accattivante e pensata per chi ama scrivere... o almeno fingere di scrivere un romanzo sorseggiando un espresso.
Se sei un utente Mac e desideri che le tue note siano pulite, eleganti e taggate con stile, Bear è proprio quello che fa per te.
Le migliori funzionalità/funzioni di Bear
- Formatta senza sforzo con il supporto Markdown ricco e immediato
- Organizza le note utilizzando tag basati su hashtag e cartelle dinamiche
- Scrivi senza distrazioni con una modalità Focus pulita e coinvolgente
- Personalizza la tua area di lavoro con temi dal design accattivante
- Esporta le note in diversi formati come PDF, DOCX e persino JPG
Limiti
- Funziona solo su dispositivi Apple (ci dispiace per i fan di Android)
- Nessuna collaborazione in tempo reale
- La sincronizzazione richiede un piano a pagamento
Prezzi Bear
- Versione di prova gratuita per 14 giorni
- Bear Pro: 2,99 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Bear
- G2: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (11 recensioni)
💡 Suggerimento professionale: guardare un video di 45 minuti per ricordare due punti chiave? C'è un modo migliore. Padroneggia l'arte di estrapolare le informazioni chiave senza mettere in pausa 47 volte in questa guida su come prendere appunti da un video formattato. Il tuo pulsante di riproduzione merita una pausa.
9. Zoho Notebook (la migliore app gratuita per prendere appunti con una splendida interfaccia utente)
Zoho Notebook spesso passa inosservato, ma è un'app per prendere appunti sorprendentemente capace (e completamente gratuita), soprattutto se ti piacciono gli strumenti belli, colorati e sincronizzati sul cloud.
È anche un'ottima scelta per gli utenti Mac che desiderano la compatibilità multipiattaforma senza rinunciare al design o alle funzionalità.
Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Notebook
- Organizza i contenuti con un sistema di schede intelligenti per testo, audio, liste di controllo e altro ancora
- Registra note vocali direttamente nei tuoi blocchi appunti per catturare le idee mentre sei in movimento
- Sincronizzazione su macOS, iOS, Android e web, tutto gratis
- Personalizza i blocchi appunti con immagini di copertina personalizzate per un tocco visivo
- Clip articoli completi, screenshot o testo semplificato con il web clipper
Limiti di Zoho Notebook
- Mancano funzionalità avanzate di ricerca e tagging
- Nessuno strumento per la gestione delle attività o dei progetti
- La collaborazione è limitata alla condivisione di base
Prezzi di Zoho Notebook
- Free
- Zoho Pro e Business: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Zoho Notebook
- G2: 4,5/5 (87 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (74 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Zoho?
Un utente G2 dice:
Utilizziamo i servizi Zoho della nostra organizzazione da anni ed è stata un'esperienza incredibile.
Utilizziamo i servizi Zoho della nostra organizzazione da anni ed è stata un'esperienza incredibile.
👀 Curiosità: Leonardo da Vinci scriveva molto in scrittura speculare. I suoi taccuini non erano solo capolavori di osservazione e invenzione, ma erano scritti al contrario, leggibili solo con uno specchio.
10. Google Keep (ideale per idee veloci e appunti adesivi)
Google Keep è il risultato dell'unione tra le note adesive e la sincronizzazione cloud. Non è l'app per prendere appunti più potente, ma è ottima in una cosa: catturare rapidamente i pensieri velocemente.
Inoltre, funziona bene sulle versioni per Mac tramite browser e si sincronizza facilmente con il tuo account Google. Se ti piace il minimalismo e hai bisogno di qualcosa che riesca a stare al passo con la tua mente dispersiva, questo è il prodotto perfetto per te.
Le migliori funzionalità/funzioni di Google Keep
- Organizza le idee visivamente utilizzando note con codice colore che sembrano post-it digitali
- Registra memo vocali e ottieni trascrizioni istantanee per prendere appunti a mani libere
- Imposta promemoria basati sul tempo o sulla posizione per non perdere mai attività o idee
- Usa etichette ed elementi fissati per assegnare priorità e classificare le tue note senza sforzo
- Integrazione perfetta con Documenti Google, Calendario e Chrome per l'accesso da più dispositivi
Limiti di Google Keep
- Nessun sistema di cartelle (solo etichette)
- Formattazione molto limitata
- Non ideale per la scrittura di testi lunghi o progetti complessi
Prezzi di Google Keep
- Free
Valutazioni e recensioni di Google Keep
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: 4,8/5 (228 recensioni)
💡 Suggerimento Pro: Prendi appunti come un team che comunica: scopri il segreto della presa di appunti collaborativa
Inizia a prendere appunti in modo più intelligente sul tuo Mac con ClickUp
Il tuo Mac è elegante, veloce e progettato per chi vuole portare a termine le cose, e la tua app per prendere appunti dovrebbe essere uguale. Se sei stanco di interfacce goffe, funzionalità mancanti o strumenti che sembrano richiedere un manuale di istruzioni (e un caffè), ClickUp è l'aggiornamento che fa per te.
Che tu stia creando note durante una riunione, collegandole ad attività o lasciando che ClickUp Brain faccia il lavoro pesante con riepiloghi/riassunti e follow-up, questo è il modo in cui dovrebbe essere la presa di appunti: fluida, intelligente e utile.
Quindi, se stai cercando un'alternativa a Microsoft OneNote che si adatti perfettamente alla configurazione del tuo Mac (senza farti perdere le peculiarità più ingombranti di OneNote), ClickUp è la soluzione giusta.
👉 Registrati oggi stesso alla versione gratis di ClickUp e fai in modo che le tue note facciano molto di più che stare lì.