Ideogram vs Midjourney: quale generatore di immagini IA vincerà nel 2025?

L'arte è stata ufficialmente democratizzata, grazie agli strumenti di IA che consentono ad artisti e designer di creare immagini artistiche personali con semplici prompt.

Con la crescente diffusione delle immagini generate dall'IA, premi come l'Human AI Art Award riconoscono ormai l'innovazione, offrendo 10.000 € (10.834 $) in denaro e una mostra di due mesi per celebrare i progetti creativi nell'era digitale.

Ma ovviamente non tutti i generatori di immagini IA sono uguali. Midjourney, uno dei primi modelli di successo nel mercato dell'arte IA, ha fissato uno standard elevato. Tuttavia, Ideogram offre un'alternativa interessante, soprattutto per quanto riguarda la gestione del posizionamento del testo e il processo di progettazione.

In questo articolo, confronteremo Ideogram e Midjourney e determineremo quale strumento di IA si adatta meglio alle tue esigenze.

Cos'è Ideogram?

Scopri Ideogram, il generatore di immagini IA che sta rivoluzionando il settore dalla sua sede di Toronto. Supportato da un finanziamento di serie A da 80 milioni di dollari, questo strumento di IA è stato addestrato da zero per padroneggiare il fotorealismo, le immagini dettagliate, i prompt complessi e il testo renderizzato.

Cosa rende Ideogram uno strumento così popolare? Questo modello di IA crea immagini straordinarie e offre funzionalità utili come:

✅ Rende il testo con precisione, migliorando l'usabilità per loghi, poster, meme e altri progetti creativi

✅ Affina automaticamente i prompt generici, migliorando il posizionamento del testo, i prompt delle immagini e l'estetica visiva con la sua funzionalità Magic Prompt

✅ Produce immagini di alta qualità in un ampio intervallo di stili

✅ Offre una versione web intuitiva, che supporta il caricamento di immagini, la generazione privata e la generazione in blocco

Funzionalità/funzioni di Ideogram

Approfondiamo l'argomento. Sulla base delle recensioni dei prodotti e dell'esperienza diretta, ecco alcune delle funzionalità/funzioni chiave che puoi aspettarti da Ideogram:

Funzionalità/funzione n. 1: output di immagini ad alta risoluzione

Ideogram supporta una risoluzione di output di 2K, che garantisce immagini raffinate per la progettazione di prodotti, l'uso commerciale e la creazione di contenuti.

Che tu stia lavorando su immagini di marketing, elementi di branding o immagini artistiche, la piattaforma mantiene l'estetica visiva e la nitidezza.

Funzionalità/funzione n. 2: buona generazione di modelli

Ideogram consente agli utenti di creare motivi a tessere senza soluzione di continuità per texture, sfondi e disegni ripetuti.

Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per i designer che lavorano al branding, ai migliori sfondi per telefoni o al packaging dei prodotti, poiché garantisce che i motivi rimangano fluidi e coerenti senza interruzioni visibili.

Funzionalità/funzione n. 3: Remixing dei prompt

Con la funzionalità di remixing dei prompt di Ideogram, gli utenti possono modificare i prompt per esplorare funzionalità simili, stili di immagine diversi e variazioni creative.

Invece di partire da zero, questo strumento perfeziona i prompt delle immagini per ottenere risultati più dinamici: in sostanza, rende più facile modificare le immagini generate dall'IA in base alle preferenze personali.

Funzionalità/funzione n. 4: piani flessibili

Ideogram offre un piano gratuito con 20 immagini al giorno, così gli utenti occasionali possono sperimentare facilmente le sue funzionalità. Per chi ha bisogno di priorità nella GPU, generazione più veloce delle immagini e generazione privata, i piani a pagamento offrono download ad alta risoluzione, generazione in blocco e ulteriori miglioramenti al processo di progettazione.

Prezzi di Ideogram

Ideogram offre diversi piani di sottoscrizione per tutti gli utenti. Ecco una panoramica delle opzioni disponibili:

Free

Base : 8 $ al mese

In più : 20 $ al mese

Pro : 60 $ al mese

Team: 30 $/utente al mese

Cos'è Midjourney?

Quando si parla di generatori di immagini IA, Midjourney è un nome popolare tra grafici, artisti e appassionati di arte IA.

Originariamente disponibile solo come bot di conversione da testo a immagine su Discord, Midjourney offre ora una versione web, rendendolo più accessibile a un pubblico più ampio. Per essere più precisi, ecco cosa puoi ottenere con Midjourney:

✅ Genera immagini dettagliate e artistiche con un'estetica unica e pittorica che si distingue dagli altri generatori di immagini IA

✅ Utilizza opzioni di modifica avanzate come zoom, panoramica, remix e upscaling

✅ Sperimenta con prompt basati su immagini, consentendo agli utenti di caricare immagini e utilizzarle come riferimenti

Funzionalità/funzioni di Midjourney

Simile a Ideogram, Midjourney offre un potente generatore di immagini IA. Questo strumento è particolarmente noto per il suo tocco artistico, le immagini di alta qualità e le opzioni di personalizzazione avanzate.

Ecco una panoramica dettagliata delle funzionalità/funzioni:

Funzionalità/funzione n. 1: personalizzazione avanzata delle immagini

Midjourney offre strumenti completi per la modifica delle immagini, tra cui zoom, panoramica, upscaling e remix, consentendo agli utenti di perfezionare i dettagli senza dover ricominciare da capo.

Queste funzionalità/funzioni rendono facile regolare le proporzioni, cambiare prospettiva o esplorare diverse varianti di un'immagine mantenendo l'estetica visiva.

Funzionalità/funzione n. 2: stile e riferimenti alle immagini

Gli utenti possono caricare immagini esistenti come riferimenti di stile, contribuendo a mantenere la coerenza tra più immagini generate. Questa funzionalità è particolarmente utile per l'identità del marchio, i progetti artistici e lo sviluppo di concetti.

Funzionalità/funzione n. 3: modalità di generazione flessibili

Midjourney offre diverse opzioni di rendering, tra cui la modalità Fast per risultati rapidi, la modalità Relax per generazioni più lente e illimitate e la modalità Turbo per un output quasi istantaneo.

Inoltre, la modalità Stealth, disponibile nei piani di livello superiore, consente la generazione privata e garantisce che le immagini rimangano nascoste dalle gallerie pubbliche.

Funzionalità/funzione n. 4: Stili diversi

Midjourney eccelle nella produzione di immagini dettagliate con texture realistiche, illuminazione complessa e composizioni artistiche. Che si tratti di scene fotorealistiche, opere d'arte surreali o concetti fantasy, Midjourney ha acquisito una padronanza esperta di tutti gli stili.

Prezzi di Midjourney

Midjourney offre quattro piani di sottoscrizione, ciascuno dei quali soddisfa diversi livelli di utilizzo. Ecco una panoramica:

Piano base : 10 $ al mese

Piano standard : 30 $/mese

Piano Pro : 60 $/mese

Piano Mega: 120 $ al mese

Ideogram vs Midjourney: confronto delle funzionalità/funzioni

Come abbiamo appena visto, Ideogram e Midjourney sono potenti strumenti di generazione di immagini basati sull'IA. Tuttavia, uno è migliore dell'altro in diversi ambiti. Per comprendere i punti di forza e di debolezza delle piattaforme, confrontiamo le loro funzionalità/funzioni e vediamo chi è in vantaggio:

Funzionalità/funzione n. 1: qualità delle immagini e creatività

La capacità di Midjourney di creare immagini straordinarie, dettagliate e artisticamente ricche non ha eguali. Il suo modello di IA è stato sottoposto a numerosi aggiornamenti, concentrandosi su realismo, illuminazione e composizione, rendendolo la scelta preferita da artisti, designer e autori di contenuti.

Ideogram produce immagini di alta qualità, ma è inferiore a Midjourney in termini di fotorealismo e resa artistica complessa.

🏆 Vincitore: Midjourney, per il suo fotorealismo e la complessa resa artistica.

Funzionalità/funzione n. 2: accuratezza del rendering del testo

Uno dei maggiori vantaggi di Ideogram è la sua capacità di generare testi chiari e accurati all'interno delle immagini. Ciò è molto utile per gli utenti che hanno bisogno di poster, loghi, banner o grafica con testo leggibile.

Midjourney, d'altra parte, ha difficoltà con l'accuratezza del testo. Il testo nelle immagini generate dall'IA appare spesso distorto o illeggibile, rendendolo meno ideale per i designer che hanno bisogno di integrare la tipografia nelle loro opere d'arte.

🏆 Vincitore: Ideogram, per la sua capacità di generare testi chiari e accurati.

Funzionalità/funzione n. 3: Facilità d'uso

La dipendenza di Midjourney dai comandi Discord è stata a lungo un punto dolente per molti utenti. Sebbene sia stata introdotta un'interfaccia basata sul web, essa dipende ancora fortemente dai comandi di testo ed è meno intuitiva rispetto ad altri strumenti di IA.

Al contrario, Ideogram offre un'interfaccia web pulita e intuitiva. Gli utenti possono selezionare stili, proporzioni e funzionalità/funzioni con pochi clic, rendendolo molto più accessibile ai principianti. Se la facilità d'uso è la tua priorità, Ideogram è la scelta migliore.

🏆 Vincitore: Ideogram, per la sua interfaccia intuitiva.

Funzionalità/funzione n. 4: privacy e costo della sottoscrizione

Se desideri generazioni private, Midjourney richiede un minimo di $60/mese (Piano Pro) per la Modalità Stealth. Ideogram, invece, offre generazioni private con un vantaggio significativo in termini di costi a soli $20/mese (Piano Plus).

I piani di Ideogram offrono più generazioni di immagini per il prezzo, mentre il tempo di GPU veloce di Midjourney è più costoso e si esaurisce rapidamente. Questo rende Ideogram un'opzione più economica per gli utenti che necessitano di una creazione di immagini ad alto volume.

🏆 Vincitore: Ideogram, modalità privata più conveniente e più immagini per lo stesso prezzo.

Ideogram vs Midjourney su Reddit

Come sempre, gli utenti di Reddit hanno condiviso opinioni diverse su Midjourney e Ideogram. Per darti un'idea dei vantaggi e delle sfide reali, ecco alcune citazioni di utenti Reddit reali:

Midjourney è ampiamente apprezzato per le immagini di alta qualità e visivamente sorprendenti. Come ha notato questo utente:

La mia funzionalità/funzione preferita al momento è Personalizza... lo "stile personale" che ho ottenuto da questo processo è semi-astratto, disegnato/dipinto, molto dettagliato, colorato, molto evocativo e spesso esilarante. Si avvicina così tanto a ciò che mi piace guardare che ora lo uso per impostazione predefinita per quasi tutte le mie generazioni.

La mia funzionalità/funzione preferita al momento è Personalizza... lo "stile personale" che ho ottenuto da questo processo è semi-astratto, disegnato/dipinto, molto dettagliato, colorato, molto evocativo e spesso esilarante. Si avvicina così tanto a ciò che mi piace guardare che ora lo uso per impostazione predefinita per quasi tutte le mie generazioni.

Tuttavia, alcuni hanno espresso frustrazione per la mancanza di accuratezza dei prompt e la difficoltà di controllare dettagli specifici nella generazione delle immagini:

Midjourney è ottimo per creare qualcosa di straordinario partendo da pochi testi, ma è incredibilmente scarso nel rispondere a descrizioni precise. Più si definisce l'immagine stessa, più si notano i problemi.

Midjourney è ottimo per creare qualcosa di straordinario partendo da pochi testi, ma è incredibilmente scarso nel rispondere a descrizioni precise. Più si definisce l'immagine stessa, più si notano i problemi.

D'altra parte, Ideogram ha guadagnato popolarità per la sua capacità di rendere accurati i testi all'interno delle immagini, cosa che Midjourney fatica a fare. Come evidenzia questa recensione:

È molto meglio di Midjourney con il testo e piuttosto buono con i prompt principali.

È molto meglio di Midjourney con il testo e piuttosto buono con i prompt principali.

Ma fai attenzione alle recenti lamentele che suggeriscono un calo della qualità delle immagini:

Improvvisamente le foto sono di pessima qualità, non come prima. È davvero deludente!

Improvvisamente le foto sono di pessima qualità, non come prima. È davvero deludente!

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Midjourney e Ideogram

Certo, Midjourney e Ideogram sono strumenti di generazione di immagini IA impressionanti. Tuttavia, mancano di una componente fondamentale: il project management e la collaborazione.

Per i team creativi, la collaborazione e l'organizzazione sono importanti quanto la generazione delle immagini. Tuttavia, affidarsi a più strumenti e sistemi può essere pericoloso nel lungo periodo, poiché porta a dati frammentati e processi isolati.

La soluzione più semplice? Passa a una piattaforma che lavora con te, dall'ideazione alla realizzazione.

ClickUp è l'app completa per il lavoro che integra la generazione di immagini, la pianificazione dei progetti, la gestione delle attività e la collaborazione in team in un'unica area di lavoro.

Vediamo ClickUp in azione:

Il vantaggio di ClickUp n. 1: generatore di immagini IA nelle lavagne online ClickUp

A differenza di Midjourney, che si basa su Discord, e Ideogram, che si concentra principalmente sulla precisione del testo, ClickUp offre un generatore di immagini IA completamente integrato nella funzionalità Lavagne online di ClickUp.

Genera immagini IA in tempo reale con semplici prompt utilizzando le lavagne online ClickUp

Ciò significa che gli utenti possono visualizzare le idee in tempo reale, fare brainstorming in modo collaborativo e trasformare istantaneamente i prompt in immagini generate dall'IA:

✅ Non servono strumenti di terze parti: genera immagini direttamente all'interno di ClickUp

✅ Collaborazione visiva con i membri del team in tempo reale

✅ Connetti le lavagne online alle attività e ai documenti per un'esecuzione senza interruzioni

L'interfaccia touch di ClickUp Whiteboard ti dà la sensazione di disegnare su una vera lavagna, ma con l'intelligenza aggiuntiva dell'IA di ClickUp. Mentre disegni o rilasci idee, il sistema può suggerirti i passaggi successivi, compilare modelli o persino avviare progetti. Invece di esportare file e inviare aggiornamenti, condividi un link alla lavagna online, completo di connessioni al progetto e widget di stato integrati.

Costruisci la tua visione con gesti intuitivi utilizzando le lavagne online ClickUp

ClickUp è un passo avanti #2: ClickUp Brain

Sebbene Midjourney e Ideogram generino immagini, non aiutano a organizzare, perfezionare o migliorare i processi creativi oltre a questo.

ClickUp Brain, invece, è un assistente basato sull'IA che genera immagini, suggerisce idee di design, organizza le risorse e fornisce risposte immediate a query creative e aziendali.

Prova ClickUp Brain gratis Genera istantaneamente approfondimenti e riepiloghi basati sull'IA da documenti e report con ClickUp Brain

Ciò riduce drasticamente la necessità di monitoraggio manuale e garantisce che tutti siano informati senza alcuno sforzo.

Ma questo è solo l'inizio. ClickUp Brain collega attività, documenti, persone e conoscenze provenienti dall'intera area di lavoro e da strumenti esterni come Google Drive, Figma e Salesforce. Riunisce i flussi di lavoro creativi in un unico cervello centralizzato che comprende il tuo lavoro e ti aiuta a portarlo avanti.

Che tu stia progettando risorse per una campagna o redigendo una bozza per un brief del client, puoi porre domande, ottenere risposte contestualizzate e automatizzare la configurazione del progetto in pochi secondi.

Ciò significa meno riunioni, meno scambi di comunicazioni e più tempo dedicato alla produzione vera e propria.

ClickUp's One Up #3: ClickUp per i team di progettazione

Midjourney e Ideogram si concentrano esclusivamente sulla generazione di immagini, ma non dispongono di strumenti strutturati per la gestione dei progetti creativi, il monitoraggio delle scadenze e la collaborazione sui progetti.

ClickUp offre una soluzione end-to-end per i team creativi integrando la gestione delle attività, i feedback loop e i flussi di lavoro di progettazione basati sull'IA.

Ecco come funziona ClickUp:

ClickUp Docs funge da hub centralizzato per brief di progettazione, linee guida del marchio e repository di prompt generati dall'IA, mantenendo tutte le risorse creative organizzate e accessibili

ClickUp Chat consente discussioni in tempo reale, garantendo ai team di progettazione di fornire feedback immediati, condividere mockup e risolvere i colli di bottiglia creativi senza cambiare piattaforma

Le attività di ClickUp semplificano i flussi di lavoro creativi suddividendo progetti di design complessi in passaggi gestibili, assegnando scadenze e monitorando lo stato di avanzamento

Centralizza le idee creative, le linee guida di progettazione e i prompt generati dall'IA in un'area di lavoro collaborativa con ClickUp Docs

💡 Suggerimento per i professionisti: i team di marketing possono utilizzare ClickUp Brain per allineare perfettamente i temi delle loro campagne con immagini basate sull'IA inserendo prompt chiari e descrittivi nelle lavagne online di ClickUp. Quindi, collega istantaneamente queste immagini alle tue attività e ai tuoi documenti di marketing. Boom, il flusso di lavoro è semplificato!

Non rimanere a corto di idee Mid Journey, passa a ClickUp

Gli utenti di ClickUp sono la prova più evidente della sua potenza. Come EDfo r Tech's

ClickUp ha aiutato il nostro team a comunicare con un team remoto in fusi orari diversi e a sapere cosa sta succedendo nel progetto senza dover organizzare riunioni inutili o chiedere informazioni alle persone tramite email o Slack. La funzionalità lavagna online ci aiuta a fare brainstorming sui processi e sui flussi di lavoro e ad assegnare le attività in tempo reale.

ClickUp ha aiutato il nostro team a comunicare con un team remoto in fusi orari diversi e a sapere cosa sta succedendo nel progetto senza dover organizzare riunioni inutili o chiedere informazioni alle persone tramite email o Slack. La funzionalità lavagna online ci aiuta a fare brainstorming sui processi e sui flussi di lavoro e ad assegnare le attività in tempo reale.

Che tu abbia bisogno di generazione di immagini IA, automazione del flusso di lavoro o collaborazione in tempo reale, ClickUp è lo strumento all-in-one che aiuta i team creativi a passare dall'idea alla realizzazione in modo più rapido e intelligente.

Sei pronto a migliorare il tuo processo creativo? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!