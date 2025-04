Prezzi Glean: piani e funzionalità/funzioni per scegliere quello giusto per te

Scegliere il software di ricerca giusto per la propria azienda può sembrare come navigare in un labirinto, soprattutto quando i prezzi non sono indicati in anticipo.

Se stai considerando Glean per la tua azienda, probabilmente ti starai chiedendo: quanto mi costerà effettivamente? Il modello di prezzo su misura di Glean promette una soluzione che si adatta alle tue esigenze specifiche, ma la mancanza di numeri trasparenti può rendere la decisione difficile.

Analizziamo ciò che devi sapere sui prezzi di Glean e su come decidere se vale la pena investire. E se rimani con noi per un po', ti presenteremo una potente alternativa di ricerca basata sull'IA e un gestore della conoscenza sotto forma di ClickUp, l'app Tutto per il lavoro (sì, abbiamo davvero detto "Tutto"!)

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco una breve panoramica di ciò che offre Glean e della sua struttura dei prezzi: Glean è una piattaforma di ricerca e gestione delle conoscenze per le aziende che aiuta i team a trovare rapidamente informazioni in app come Google Drive, Slack e Salesforce

Agisce come un assistente personale, rendendo il recupero delle informazioni semplice da vari strumenti attraverso un'unica interfaccia

Glean utilizza l'IA per fornire risultati di ricerca personalizzati in base ai ruoli, alle attività e alle attività dell'utente

Semplifica i flussi di lavoro, migliora la collaborazione e consente ai team di prendere decisioni informate con dati aggiornati

Glean segue un modello di prezzi personalizzato senza tariffe pubblicamente elencate, richiedendo alle aziende di richiedere una demo per un preventivo su misura

La struttura dei prezzi si basa sulla dimensione dell'azienda, sulle funzionalità/funzioni necessarie e sulla complessità dei dati, offrendo soluzioni flessibili

Prezzi su misura, scalabilità e consulenza personalizzata sono alcuni dei vantaggi del modello di prezzo di Glean

La mancanza di trasparenza nei prezzi di Glean può risultare in un processo di quotazione che richiede molto tempo e costi potenzialmente più elevati per i piccoli team

Valutare le esigenze aziendali, preparare domande su implementazione e supporto e comprendere i vincoli di budget prima di acquistare Glean

ClickUp offre un modello di prezzi più trasparente (e conveniente!) con funzionalità complete di project management e knowledge management, che lo rendono un'ottima alternativa per i team che cercano costi inferiori e maggiore scalabilità

Cos'è Glean?

tramite Glean

Glean è una piattaforma di ricerca e gestione delle conoscenze aziendali progettata per aiutare i team a trovare rapidamente informazioni tra i vari strumenti e app sul posto di lavoro.

Si connette alle piattaforme che usi ogni giorno, come Google Drive, Slack, Dropbox, Salesforce e molte altre. Con Glean puoi cercare e trovare facilmente documenti, conversazioni, aggiornamenti di progetti e altro ancora, tutto da un'unica interfaccia.

Pensateci come ad un assistente personale per il monitoraggio di quel documento sfuggente, quel commento con il link all'ultimo bilancio o quell'aggiornamento del progetto su cui siete in blocco. Glean vi fa risparmiare tempo e mantiene tutto organizzato, in modo che voi e il vostro team possiate concentrarvi su ciò che sapete fare meglio: ottenere risultati e portare a termine le cose.

In che modo Glean semplifica la ricerca delle conoscenze?

Stai lottando contro una scadenza ravvicinata e hai bisogno di un documento o di un messaggio specifico per far andare avanti le cose. Invece di perdere tempo prezioso a sfogliare gli strumenti, la ricerca basata sull'IA di Glean fa il lavoro pesante, facendo emergere esattamente ciò di cui hai bisogno in pochi secondi.

È come avere un motore di ricerca sul posto di lavoro, ma più intelligente. Glean si connette a tutte le tue app, raccoglie informazioni pertinenti e ti evita la frustrazione di dover setacciare infinite cartelle. Niente più file persi, niente più perdite di tempo, solo produttività senza interruzioni.

Il professionista medio trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, ovvero oltre 120 ore all'anno perse a scavare tra email, thread di Slack e file sparsi.

In che modo Glean aumenta la produttività e la collaborazione?

Glean garantisce che tutti rimangano connessi, concentrati e informati semplificando l'accesso alle conoscenze sul posto di lavoro. Ecco come:

Risparmio di tempo: dimentica la frustrazione di cercare in più app. Glean ti offre ciò di cui hai bisogno in pochi secondi, ottimizzando il flusso di lavoro e facendo risparmiare tempo prezioso

Collaborazione senza interruzioni: Niente più ricerche infinite su Slack o email avanti e indietro. Con tutto centralizzato, la collaborazione in team diventa semplice ed efficace

Decisioni più intelligenti: dati aggiornati e facilmente accessibili consentono al team di prendere decisioni informate in modo rapido e sicuro

Ricerca personalizzata: l'IA di Glean personalizza i risultati della ricerca in base al tuo ruolo, alle tue attività e alle tue attività, assicurandoti di ottenere sempre le informazioni più rilevanti

Con Glean, il tuo team può concentrarsi meno sulla ricerca di informazioni e più sul raggiungimento dei risultati.

👀 Lo sapevi? La scarsa qualità dei dati, i dati ridondanti e i dati persi possono costare alle aziende dal 15% al 25% del loro budget operativo.

Piani tariffari Glean

Spesso può essere scoraggiante districarsi tra le strutture dei prezzi e i vantaggi delle soluzioni software, soprattutto quando le informazioni non sono facilmente disponibili.

Se stai pensando di adottare Glean per le esigenze della tua organizzazione, ecco una panoramica di ciò che sappiamo sui prezzi e sui piani.

L'approccio di Glean alla determinazione dei prezzi

Glean non rende pubblici i dettagli dei suoi prezzi. Ciò significa che dovrai programmare una demo con il loro team commerciale per ottenere informazioni specifiche su misura per le esigenze della tua organizzazione.

Questo approccio personalizzato consente a Glean di valutare fattori quali le dimensioni dell'azienda, le funzionalità/funzioni desiderate e i casi d'uso specifici del cliente per fornire un pacchetto di prezzi personalizzato.

Perché la mancanza di trasparenza dei prezzi?

L'assenza di un modello di prezzi standardizzato può essere attribuita all'obiettivo di Glean di offrire soluzioni specificamente adattate alle esigenze uniche di ogni organizzazione.

Non aderendo a una struttura di prezzi unica per tutti, Glean può adattarsi a vari fattori, tra cui la complessità degli ambienti di dati e le specifiche funzionalità richieste dalle diverse aziende.

Considerazioni prima di programmare una demo

Prima di contattare il team commerciale di Glean, è utile:

Valuta le tue esigenze: Determina le funzionalità/funzioni e le integrazioni specifiche richieste dalla tua organizzazione

Preparare le domande: Preparare un elenco di domande riguardanti l'implementazione, il supporto e eventuali costi aggiuntivi

Pianifica il tuo budget: Comprendere i vincoli di budget per discutere le opzioni possibili durante la demo

Sebbene la mancanza di prezzi pubblicamente disponibili di Glean possa rappresentare una sfida nella fase di valutazione iniziale, il suo approccio su misura garantisce che la soluzione sia strettamente in linea con le esigenze della tua organizzazione.

Interagire direttamente con il team commerciale fornirà la chiarezza necessaria per prendere una decisione informata.

Un tipico lavoratore della conoscenza deve connettersi con 6 persone in media per portare a termine il lavoro. Ciò significa raggiungere 6 connessioni principali su base giornaliera per raccogliere il contesto essenziale, allinearsi sulle priorità e portare avanti i progetti.

Pro e contro dei prezzi Glean

Come ogni software per aziende, il modello di prezzo di Glean presenta vantaggi e svantaggi.

Ecco una breve panoramica per aiutarti a valutare le opzioni:

Pro

*prezzi su misura: Glean personalizza i prezzi in base alle dimensioni, alle esigenze e ai casi d'uso della tua organizzazione, assicurandoti di non pagare per funzionalità/funzioni non necessarie

Scalabilità: Il modello di prezzo su misura può adattarsi a realtà aziendali di diverse dimensioni, dai piccoli team alle grandi aziende

*consulenza personalizzata: l'approccio basato sulla demo consente discussioni dettagliate sulle esigenze aziendali e su come Glean può soddisfarle

Contro

Mancanza di trasparenza: senza dettagli iniziali sui prezzi, può essere difficile stimare i costi o confrontare subito Glean con la concorrenza

Processo che richiede tempo: Pianificare le demo e attendere preventivi personalizzati può rallentare il processo decisionale e i ritardi possono essere costosi

Costi potenzialmente più elevati: i prezzi personalizzati possono comportare costi più elevati per i team più piccoli o le start-up rispetto ai modelli di prezzo fissi basati su livelli

In definitiva, l'approccio ai prezzi di Glean funziona bene per le organizzazioni che cercano una soluzione su misura e di alto livello, ma potrebbe non essere adatto a coloro che preferiscono un modello semplice e trasparente.

Perché prendere in considerazione alternative a Glean?

Glean è potente, ma il suo prezzo può essere un ostacolo, soprattutto per i team di medie dimensioni. È spesso posizionato come uno strumento di livello aziendale e con questo viene fornito un prezzo da azienda.

Se non hai bisogno di tutti i fronzoli, esistono soluzioni più convenienti (come ClickUp!) che offrono comunque funzionalità di ricerca e IA robuste e universalmente connesse.

Nonostante l'IA sia fondamentale per Glean, altri strumenti possono integrarsi in modo più fluido con modelli linguistici di grandi dimensioni come GPT-4, Claude o modelli open source, offrendoti un maggiore controllo su ciò che l'IA può fare, su come risponde o su come viene messa a punto.

Quindi, quando cerchi alternative a Glean, pensa a ciò di cui il tuo team ha effettivamente bisogno, che si tratti di funzionalità/funzioni avanzate, opzioni economiche o integrazioni facili, e assicurati che il tuo nuovo strumento soddisfi questi requisiti!

ClickUp: la migliore alternativa a Glean

Se stai cercando un'alternativa a Glean che ti aiuti a trovare rapidamente le informazioni e a mantenere allineato l'intero team, non cercare oltre ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

ClickUp è l'hub di produttività per eccellenza che riunisce conoscenze, attività e collaborazione in un'unica piattaforma senza soluzione di continuità, alimentata da un'IA altamente sensibile al contesto. Che tu stia gestendo progetti, condividendo aggiornamenti o organizzando flussi di lavoro, rimani connesso e lavora in modo più intelligente, tutto in un unico posto.

Perché ClickUp è un'ottima scelta

ClickUp non è solo un altro strumento di ricerca, è un punto di partenza per l'azione. È una piattaforma completa per la gestione del lavoro in cui trovare informazioni è solo il primo passaggio, l'azione immediata è il passaggio successivo.

Avere la documentazione dei processi e la gestione delle attività del nostro team in un unico posto ci aiuta a risparmiare tempo nella ricerca. Ci fornisce anche un'unica fonte di informazioni.

Avere la documentazione dei processi e la gestione delle attività del nostro team in un unico posto ci aiuta a risparmiare tempo nella ricerca. Ci fornisce anche un'unica fonte di informazioni.

Il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per l'acquisizione e il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale.

Funzionalità/funzioni chiave

Ricerca centralizzata tra attività, documenti e obiettivi

Trova attività, documenti e discussioni dalla tua area di lavoro e dalle app connesse istantaneamente con la ricerca connessa di ClickUp

Ti è mai capitato di pensare: "So di averlo visto da qualche parte..." mentre passavi da Google Drive a Slack e a Jira? La ricerca connessa di ClickUp mette fine al passaggio da una scheda all'altra.

Riunisce le tue conoscenze da ClickUp e tutte le tue app connesse in un'unica barra di ricerca unificata. Quindi, che tu stia cercando un documento nascosto, un ticket Jira specifico o un thread Slack che qualcuno ha menzionato la scorsa settimana, lo troverai in pochi secondi.

Guarda questo video per scoprire esattamente come!

AI Knowledge Manager

Con ClickUp Brain, puoi accedere istantaneamente alle conoscenze collettive della tua organizzazione all'interno dell'area di lavoro di ClickUp (e delle app connesse).

Le sue capacità di IA consentono di porre domande in linguaggio naturale e ricevere risposte precise effettuando ricerche in tutti i documenti, wiki, attività e commenti all'interno dell'area di lavoro, risparmiando tempo prezioso.

La parte migliore? Brain cita le sue fonti in modo da poter verificare direttamente le informazioni.

Ottieni risposte contestuali alle tue domande relative alle aree di lavoro con ClickUp Brain

Vuoi costruire una migliore base di conoscenze sull'IA per la tua organizzazione? Guarda questo video per iniziare👇🏽

📖 Leggi anche: Come utilizzare l'IA per la produttività (casi d'uso e strumenti)

Sincronizzazione del flusso di lavoro con le potenti integrazioni di ClickUp

ClickUp funziona con gli strumenti su cui il tuo team già fa affidamento, garantendo un flusso di lavoro fluido. Da Google Workspace e Slack a Zoom e oltre 1.000 altre app, ClickUp Integrations mantiene tutto il tuo lavoro connesso, così puoi concentrarti sul portare a termine le cose.

Da fare in modo più efficiente, creare attività di ClickUp direttamente dai messaggi di Slack, sincronizzazione dei documenti da Google Drive, o automazione dei flussi di lavoro tra diverse app.

Centralizza i dettagli e il contesto delle attività utilizzando i campi personalizzati nelle attività di ClickUp

Questo livello di integrazione riduce la necessità di cambiare costantemente app, rendendo più facile la collaborazione senza perdere slancio. Se il tuo team si affida a un software di collaborazione documentale, le integrazioni di ClickUp lo rendono ancora più efficiente mantenendo tutto in sincronizzazione.

Flussi di lavoro personalizzabili per ottimizzare le operazioni

Crea flussi di lavoro personalizzati per ogni team, dal marketing all'ingegneria, tutto in ClickUp!

Ogni team lavora in modo diverso e ClickUp è progettato per adattarsi ai vostri processi specifici. Grazie a flussi di lavoro completamente personalizzabili, potete automatizzare attività ripetitive, assegnare responsabilità e monitorare lo stato senza alcuno sforzo.

Che tu debba impostare date di scadenza, inviare notifiche o spostare attività attraverso diverse fasi, le Automazioni ClickUp assicurano che nulla venga trascurato, anche se dedichi meno tempo a lavori ripetitivi e impegnativi.

Eliminare le attività ripetitive dal flusso di lavoro del team con ClickUp Automazioni

Trasformando le discussioni in passaggi attuabili con un solo clic, i team possono portare avanti i progetti più velocemente rimanendo allineati.

Se avete bisogno di un modo strutturato per organizzare le informazioni aziendali, le procedure operative standard e la documentazione dei progetti, il modello di base di conoscenza di ClickUp è la soluzione perfetta.

Questo modello consente ai team di archiviare, gestire e accedere ai documenti chiave in un unico luogo, invece di disperdere le informazioni critiche su diverse piattaforme.

Ottieni un modello gratis Organizza, gestisci e accedi alle informazioni importanti dell'azienda senza sforzo con il modello di base di conoscenza di ClickUp

Poiché è completamente integrato con attività e flussi di lavoro, è possibile collegare facilmente le informazioni rilevanti ai progetti in corso, rendendo la condivisione delle conoscenze perfetta.

Il cambio di contesto sta intaccando silenziosamente la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal destreggiarsi tra piattaforme, gestire email e saltare da una riunione all'altra.

Panoramica dei prezzi

ClickUp offre piani tariffari flessibili per singoli, piccoli team e grandi organizzazioni.

Il piano Free Forever, perfetto per uso personale, offre 100 MB di spazio di archiviazione, attività illimitate, lavagne online e assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza alcun costo. Per i piccoli team, il piano Unlimited, al prezzo di 7 dollari al mese per utente, aggiunge spazio di archiviazione illimitato, integrazioni, dashboard e funzionalità aggiuntive come permessi per gli ospiti e monitoraggio del tempo.

Il piano Business, al prezzo di 12 dollari al mese per utente, include tutto ciò che è compreso nel piano Unlimited, più automazioni avanzate, esportazione personalizzata, gestione del carico di lavoro e cronologia dei messaggi illimitata. Per le grandi organizzazioni, il piano Enterprise offre prezzi personalizzati e include tutte le funzionalità Business, sicurezza avanzata, white label e capacità di carico di lavoro personalizzata.

Puoi aggiungere ClickUp Brain a qualsiasi piano a pagamento a partire da soli 7 $ al mese per utente! Non c'è niente di meglio, vero?

Da fare con ClickUp

Passare da Glean a ClickUp non è solo un cambio di strumento. È un aggiornamento del flusso di lavoro. Dite addio al dover destreggiarsi tra più app; ClickUp combina comunicazione, gestione delle attività e pianificazione dei progetti in un'unica piattaforma.

Basta con app disordinate o conversazioni frammentate. ClickUp è l'alternativa perfetta a Glean che offre soluzioni oltre gli strumenti tradizionali, inclusa l'IA sul posto di lavoro, per una gestione delle conoscenze e delle attività più intelligente e intuitiva.

