I 21 migliori strumenti di IA per le agenzie di marketing per avere successo nel 2025

Hai mai fissato un foglio di calcolo, annegando nei dati dei clienti, cercando di trovare schemi per la tua prossima campagna? O hai faticato a creare nuovi contenuti, affrontando scadenze ravvicinate e risorse limitate? E l'infinito avanti e indietro con i clienti sulle prestazioni della campagna?

Sono sfide che molti addetti al marketing affrontano ogni giorno, soprattutto quando gli strumenti a disposizione non sono sufficienti. E se avessi un assistente che si occupa delle attività noiose, permettendoti di concentrarti sulla creatività e sulla strategia?

È qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale. Gli strumenti di marketing basati sull'IA aiutano le agenzie di marketing a fornire risultati più intelligenti e personalizzati. La parte migliore? Si risparmia tempo e si ottengono risultati migliori con meno lavoro richiesto.

Pronto a salire di livello con l'IA? Esploriamo i 21 migliori strumenti di IA per le agenzie di marketing che possono renderti inarrestabile quest'anno.

Scegliere uno strumento di IA è come assumere un nuovo membro del team. Ne serve uno che ti semplifichi la vita, che si integri facilmente e che aggiunga valore reale. Ecco cosa cercare:

Automazioni e intelligenza: Cerca strumenti in grado di gestire attività ripetitive come la programmazione di post o l'invio di campagne di email marketing. E utilizza l'IA per migliorare i risultati, ad esempio ottimizzando i tempi di invio o suggerendo parole chiave 🤖

Integrazioni: i tuoi strumenti di marketing IA dovrebbero adattarsi perfettamente alla tua configurazione attuale. Controlla se offrono integrazioni o API integrate per strumenti come Google Analytics, HubSpot, Google Drive, Figma, Twilio, ecc. Più l'integrazione è fluida, più è facile per l'IA estrarre dati e automatizzare attività 🔌

Facilità d'uso: se il tuo team ha difficoltà con il software, non vedrai alcun ROI. Scegli strumenti di IA facili da usare con builder drag-and-drop, dashboard semplici e tutorial utili in modo che i tuoi addetti al marketing possano iniziare subito 💁

Personalizzazione e controllo: Scegli strumenti di IA personalizzabili, che si tratti di impostare regole di automazione, regolare il tono dei contenuti di IA o scegliere quali metriche monitorare. Strumenti di IA flessibili per agenzie di marketing che consentono all'IA di lavorare a modo tuo, non viceversa 💡

Prezzi e scalabilità: Assicurati che lo strumento sia adatto al tuo budget e alla tua crescita. Alcuni strumenti di IA per agenzie di marketing offrono piani gratis o livelli convenienti, mentre altri possono essere costosi. Controlla come funzionano i prezzi (per utenti, utilizzo o tariffa fissa) e se si adattano alla tua crescita 💸

Analisi e reportistica: uno strumento solido dovrebbe fornire metriche delle prestazioni per mostrare i risultati. Ad esempio, una piattaforma di marketing dei contenuti basata sull'IA potrebbe fornire un punteggio SEO o una previsione del coinvolgimento 📊

Sicurezza e conformità: le agenzie di marketing gestiscono dati sensibili. Assicurati che il tuo software di IA abbia una forte sicurezza e sia conforme alle normative come il GDPR, ecc. 🔒

Inizia con un obiettivo chiaro e valuta gli strumenti in base a quello. Molte agenzie iniziano con una versione pilota a basso rischio e una versione di prova gratis per analizzare i dati e assicurarsi che lo strumento dia risultati.

Gli strumenti di IA sono ovunque, ma questi sono i migliori per garantire un esito positivo alla tua agenzia.

1. ClickUp (ideale per la gestione dei contenuti basata sull'IA e i flussi di lavoro di marketing)

Crea senza sforzo email di marketing, case study, post di blog e testi pubblicitari con ClickUp Brain

ClickUp è l'app che fa per te per il lavoro che i team di marketing amano. Per le agenzie, è il centro di comando della tua campagna, dove puoi gestire progetti, calendari dei contenuti e attività dei clienti e persino generare testi di marketing. In breve, è come avere un project manager, un content editor e un analista in un'unica app.

Inoltre, ClickUp offre un assistente IA integrato, ClickUp Brain, per aiutare a redigere testi, fare brainstorming di nuove idee e riepilogare/riassumere documenti lunghi. Hai bisogno di didascalie per i social media o di una struttura per un blog? Le genera in pochi secondi, su misura per la voce del tuo marchio e la strategia dei contenuti.

Puoi anche automatizzare il lavoro di routine, come l'assegnazione di attività, gli aggiornamenti di stato e le notifiche, utilizzando le Automazioni di ClickUp. Ad esempio, quando un designer finisce di lavorare su una risorsa, ClickUp può notificare automaticamente il client o spostare l'attività nella coda del copywriter.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

automazione delle attività: *ClickUp Brain può creare attività mentre si chatta o generare attività secondarie a partire dal nome di un'attività. Ad esempio, può suddividere "lanciare una campagna sui social media" in "progettare immagini", "scrivere didascalie" e "programmare post", facendo risparmiare tempo e mantenendo il team in carreggiata

Riepiloghi in tempo reale: Riassumi tonnellate di dati (aggiornamenti di progetti, feedback dei clienti, risultati delle campagne) con ClickUp Brain. Hai bisogno dello stato di una campagna? L'IA condensa l'attività dei task, i commenti e i cambiamenti di priorità, evidenziando istantaneamente gli aggiornamenti chiave e gli ostacoli

Comunicazione e collaborazione: ClickUp Brain mantiene i team di marketing allineati con agenti di chat basati su IA. Chiedi: "Qual è lo stato della campagna pubblicitaria su Facebook?" e l'IA estrae immediatamente gli ultimi aggiornamenti. Aiuta anche a redigere risposte email professionali utilizzando i dati delle attività in tempo reale

Traduzione e localizzazione: ClickUp Brain traduce i tuoi contenuti in più lingue, mantenendo il messaggio chiaro e pertinente.

Gestione delle conoscenze: Mantieni il tuo team allineato estraendo risposte in tempo reale dalle wiki dell'area di lavoro. Chiedi: "Qual è la sequenza del prossimo lancio del prodotto?" e l'IA fornisce dettagli istantanei e accurati

Pianificazione e organizzazione del progetto: Ottieni ClickUp Brain per redigere rapidamente piani di progetto, impostare attività cardine e creare sequenze temporali. Ad esempio, può generare una roadmap per una campagna sui social media con attività come la creazione di contenuti, la progettazione e la programmazione

trascrizione e presa di appunti: *ClickUp AI trascrive automaticamente le clip vocali, facilitando il monitoraggio delle note o degli aggiornamenti delle riunioni. Inoltre, se un membro del team lascia un commento vocale, l'IA lo converte in testo, in modo da non perdere alcun dettaglio

Limiti di ClickUp

ClickUp racchiude un'infinità di funzionalità/funzioni, che all'inizio possono sembrare eccessive, ma la sua interfaccia utente intuitiva rende facile la personalizzazione e la navigazione

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 dollari al mese per utente

Enterprise : Contatti per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.400 recensioni)

📮ClickUp Insight: Blues del lunedì? A quanto pare il lunedì si distingue come anello debole nella produttività settimanale (gioco di parole non voluto), con il 35% dei lavoratori che lo identifica come il giorno meno produttivo. Questo calo può essere attribuito al tempo e all'energia spesi a caccia di aggiornamenti e priorità settimanali il lunedì mattina. Un'app per tutto ciò che riguarda il lavoro, come ClickUp, può aiutarti in questo. Ad esempio, ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, può "aggiornarti" su tutti gli aggiornamenti e le priorità critiche in pochi secondi. E tutto ciò di cui hai bisogno per il lavoro, comprese le app integrate, è ricercabile con la Connected Search di ClickUp. Con la gestione delle conoscenze di ClickUp, creare un punto di riferimento condiviso per la tua organizzazione è facile! 💁

2. Jasper AI (Miglior copywriter IA per contenuti e testi di marketing)

tramite Jasper IA

Jasper IA è come un copywriter creativo su richiesta che aiuta a creare contenuti per blog, social media, email e altro ancora. Genera testo simile a quello umano e lavora in più lingue, rendendo facile la connessione con diversi tipi di pubblico.

E la parte migliore? Non devi saltare da uno strumento all'altro. È persino disponibile un'estensione per Chrome, che lo rende facile da usare mentre lavori su diversi siti web e app.

Le migliori funzionalità di Jasper

Offre oltre 50 modelli per didascalie su Instagram, descrizioni di prodotti e introduzioni di blog ottimizzate per la SEO. Inserisci le parole chiave o una breve descrizione e ottieni immediatamente diverse varianti

Impara la tua guida di stile, il catalogo prodotti e la storia per mantenere i contenuti in linea con il marchio

Genera immagini di alta qualità per annunci, blog e pagine di destinazione: basta descrivere ciò di cui hai bisogno

La modalità Boss di Jasper accelera la scrittura di lunghi moduli con i comandi IA. Digita "Scrivi un paragrafo sull'IA nel marketing" e ti fornirà

I limiti di Jasper

Gli argomenti di nicchia o tecnici possono richiedere modifiche importanti. Può anche generare imprecisioni, quindi il controllo dei fatti è fondamentale

L'uso su larga scala diventa costoso con limiti di parole nei piani inferiori. Le ricche funzionalità/funzioni richiedono anche una curva di apprendimento

Prezzi di Jasper

Pro: 69 $ al mese per un massimo di 5 postazioni

Autore: 49 $/mese per 1 postazione

Business: Prezzi personalizzati per gruppi di marketing di 10 o più persone

Valutazioni e recensioni di Jasper

Recensioni G2: 4. 7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Recensioni di Capterra: 4. 8/5 (1.800+ recensioni)

3. Copy. ai (Il miglior assistente di scrittura IA per testi brevi e ideazione)

Copy. ai automatizza i flussi di lavoro dei contenuti, facendo risparmiare tempo e aumentando la produttività. Genera post per blog, aggiornamenti per i social media e testi di marketing in pochi secondi, il che lo rende uno dei più diffusi strumenti di IA per gli esperti di marketing e gli autori di contenuti che hanno bisogno di contenuti veloci e coerenti.

Una funzionalità/funzione degna di nota è il "Blog Post Wizard", che crea rapidamente una struttura e una bozza di contenuto basata sulle parole chiave e sul titolo.

Copy. ai include anche funzionalità/funzioni per file e documentazione come Infobase e Teamspaces. Infobase consente di archiviare linee guida, riferimenti e contenuti di modulo lungo, mentre Teamspaces mantiene il contenuto strutturato e accessibile, consentendo la collaborazione e il controllo delle versioni.

Copia. IA: le migliori funzionalità/funzioni

Offre oltre 90 modelli per varie esigenze di contenuto, come testi pubblicitari digitali, descrizioni di e-commerce e post sui social media

Supporta la generazione di contenuti in più di 25 lingue, rendendolo versatile per gli utenti globali

Ha un'interfaccia intuitiva che consente sia ai principianti che agli scrittori esperti di accedere facilmente alle sue funzionalità/funzioni e di utilizzarle

Limiti della copia. IA

Alcuni testi generati non hanno il fascino o la creatività unici del marchio che un essere umano potrebbe aggiungere. Spesso è necessario un tocco umano per perfezionare

Alcuni utenti desiderano migliori funzionalità di documentazione di progetti e file

Prezzi di Copy. ai

Piano Free

Starter: 49 $/mese per 1 utente

Avanzato: 249 $/mese per 5 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Copia. Valutazioni e recensioni di IA

G2: 4. 7/5 (180+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (60+ recensioni)

4. Frase (il miglior generatore e ottimizzatore di contenuti SEO con IA)

di Frase

Frase è uno strumento di marketing basato sull'IA, fatto su misura per chi si occupa di marketing dei contenuti e per le agenzie che si occupano di SEO. Ti aiuta a ricercare, scrivere e ottimizzare post di blog, landing page o qualsiasi contenuto destinato ad attrarre traffico organico.

Inoltre, Frase fornisce un riscrittore di paragrafi basato su IA gratis, che consente agli utenti di riformulare frasi o paragrafi per migliorare la leggibilità o adattare il tono del contenuto. Puoi anche provare il suo chatbot IA, che utilizza il contenuto del tuo sito web per rispondere alle domande dei visitatori.

Frase migliori funzionalità/funzioni

Genera rapidamente brevi SEO analizzando le pagine principali, estraendo titoli chiave, domande, statistiche e termini

Frase's AI Writer utilizza il brief SEO per redigere paragrafi sotto titoli specifici, estraendo informazioni dagli articoli migliori

Calcola un punteggio di ottimizzazione in tempo reale basato su argomenti trattati e parole chiave

Frase limiti

I nuovi utenti potrebbero trovare l'interfaccia e le funzionalità di Frase complesse

Lo strumento potrebbe non essere sufficiente per argomenti altamente specializzati che richiedono una profonda conoscenza del settore

Prezzi frase

Piano Free

Basic: 45 $/mese per 1 utente

Team: 115 $/mese per 3 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Frase

G2: 4. 8/5 (290+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (oltre 330 recensioni)

Contenuti e design visivi Software

5. Adobe Firefly Video Model (ideale per la creazione rapida di video clip generati dall'IA)

tramite Adobe Firefly Video Model

Adobe Firefly Video Model consente agli utenti di produrre video clip di cinque secondi con risoluzione 1080p inserendo un testo descrittivo o caricando immagini di riferimento. Immagina di digitare "un golden retriever che fa surf su un'onda, stile cinematografico" e di ottenere un video di 5 secondi esattamente di quello.

È anche integrato nella suite Creative Cloud di Adobe, quindi puoi generare qualcosa in Firefly e perfezionarlo in Premiere Pro o After Effects senza passaggi aggiuntivi.

La parte migliore? È addestrato su Adobe Stock e contenuti di dominio pubblico. Ciò significa che tutto ciò che crei è sicuro da usare nei tuoi progetti commerciali senza preoccuparti di problemi di licenza.

Adobe Firefly Video Modello migliori funzionalità/funzioni

Offre il controllo sulle impostazioni della fotocamera come angolo, movimento e zoom in modo da poter mettere a punto la prospettiva e il movimento nelle clip generate dall'IA

Aggiunge effetti come fumo, riflessi e pioggia, oltre a semplici animazioni come bagliori al neon e neve che cade, senza bisogno di modifiche manuali

Traduce le voci fuori campo in più lingue, preservando la voce dell'oratore e sincronizzando realisticamente le labbra nel video

Adobe Firefly Video Limiti del modello

Firefly Video clip di cinque secondi, risoluzione 1080p e 24 FPS potrebbero non funzionare per progetti più lunghi o ad alta risoluzione

Lotte con contenuti incentrati sull'uomo, che portano a rappresentazioni meno realistiche

Adobe Firefly Prezzi dei modelli video

Standard: 9,99 $/mese

Pro: $29,99/mese

Adobe Firefly Video Valutazioni e recensioni dei modelli

G2: (4. 6/5, 50+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

6. Midjourney (il migliore per generare variazioni di immagini)

via Midjourney

Midjourney è uno strumento basato sull'IA che trasforma i prompt di testo in immagini straordinarie. È come avere il proprio team artistico a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Hai bisogno di uno schizzo concettuale, di uno sfondo per una pubblicità o di un rapido mockup da mostrare a un cliente? Basta digitare la tua idea e Midjourney la creerà in pochi minuti.

Per le agenzie di marketing, questo significa immagini accattivanti per i social media, grafica per i blog, creatività pubblicitarie e storyboard, senza bisogno di un fotografo o di un grafico. Inoltre, non è necessario alcun software sofisticato. Midjourney lavora tramite Discord, dove è sufficiente descrivere ciò che si desidera e l'IA lo realizza.

Le migliori funzionalità di Midjourney

Consente agli utenti di guidare lo stile facendo riferimento all'URL di un'immagine o specificando uno stile artistico, come "annuncio pubblicitario audace e tecnologico" o "editoriale di moda di lusso"

Genera quattro varianti per ogni prompt. Aggiungi ai preferiti, ottimizza per una risoluzione più alta o richiedi più varianti

Consente di apportare modifiche mirate a specifiche aree di un'immagine

Offre sale comuni in cui gli esperti di marketing condividono prompt collaudati come "scatto di prodotto ad alto contrasto con illuminazione cinematografica"

Limiti di Midjourney

Per impostazione predefinita, tutte le immagini generate sono pubbliche. La modalità invisibile le nasconde su Midjourney.com ma non nei canali Discord pubblici

L'interfaccia di Discord può essere complicata per chi non ha familiarità con la piattaforma

Prezzi di Midjourney

Base: 10 $/mese

Standard: 30 $/mese

Pro: 60 $ al mese

Mega: $120/mese

Valutazioni e recensioni di Midjourney

G2: 4. 4/5 (80+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

7. Canva (la migliore per visualizzare le risorse di marketing)

tramite Canva

Un altro strumento popolare nel nostro elenco di strumenti di IA per agenzie di marketing e imprenditori solitari è Canva. Il generatore di immagini di IA di Canva crea senza sforzo immagini di alta qualità per campagne, pubblicità e branding. Basta inserire un prompt di testo, scegliere uno stile (acquerello, filmico, neon, matita colorata o retrò) e ottenere in pochi secondi immagini sorprendenti e in linea con il marchio.

Una funzionalità/funzione che spicca è quella dei consigli su font e colori basati sull'IA, che mantengono automaticamente i design in linea con il marchio. Inoltre, Canva si integra con diversi generatori di arte basati sull'IA, come Magic Media, Dream Lab, DALL·E e Imagen, offrendo ai team di marketing infinite possibilità creative.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva

Fornisce migliaia di modelli pronti all'uso per tutto: storie di Instagram, brochure, intestazioni di email e altro ancora

Magic Write genera idee per il testo, mentre Magic Design crea più varianti di design a partire da un unico input

La funzionalità/funzione Background Remover rimuove istantaneamente gli sfondi dalle foto, perfetta per gli scatti di prodotti

Consente di impostare un "Brand Kit" con i loghi, i colori e i font dell'agenzia o del client. L'IA li applica ai progetti per un look coerente

Limiti di Canva

Le immagini generate dall'IA possono presentare distorsioni, soprattutto nell'anatomia umana. Ciò richiede correzioni manuali

Gli utenti gratis hanno un accesso limitato alle funzionalità/funzioni di IA, con limiti di utilizzo specifici

Prezzi di Canva

Gratis (fino a 50 generazioni di immagini)

Pro: $15 al mese

Teams: 10 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4. 7/5 (4.400+) recensioni

Capterra: 4. 7/5 (oltre 12.500 recensioni)

8. HubSpot (il migliore per l'automazione del marketing)

tramite HubSpot

HubSpot è un software di marketing B2B di prim'ordine basato sull'IA che combina CRM, email marketing, gestione dei social media e creazione di contenuti, tutto in un unico posto. Ciò significa che le agenzie di marketing possono gestire le campagne di marketing digitale dei loro clienti dall'inizio alla fine senza cambiare strumento.

La soluzione HubSpot per la gestione delle relazioni con i clienti aiuta le agenzie a monitorare tutte le interazioni con i clienti in un unico posto, dalle richieste dei clienti alla pipeline commerciale. Fornisce inoltre reportistica e analisi dettagliate in modo che le agenzie possano fornire ai clienti informazioni chiare sulle prestazioni della campagna e sul ROI.

E sì, HubSpot si integra in modo nativo con ClickUp!

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

Offre sofisticate capacità di automazione, tra cui flussi di lavoro email, lead nurturing e campagne drip

ChatSpot, l'assistente IA di HubSpot, ti permette di chiedere in un inglese semplice, come "mostrami i migliori post del blog dello scorso mese" o "scrivi una bozza di email di follow-up per Lead X"

Il generatore di flusso di lavoro visivo di HubSpot consente di trascinare e rilasciare per creare rami di automazione se/allora

Si integra con strumenti come Gmail, Outlook, WordPress e Slack e dispone di un marketplace di app per offrire ancora più opzioni

Limiti di HubSpot

Mentre le funzioni di base sono intuitive, gli strumenti avanzati come l'automazione del marketing e la reportistica personalizzata possono richiedere una curva di apprendimento

I livelli Professional ed Enterprise possono diventare costosi man mano che l'elenco dei contatti cresce

Prezzi HubSpot

Free

Marketing Hub Starter: $20/mese per 1 postazione

Piattaforma cliente Starter: 20 $/mese per 1 postazione

Marketing Hub Professional: 890 $/mese per 3 postazioni (le postazioni aggiuntive costano 50 $/mese)

Marketing Hub Enterprise: a partire da 3600 dollari al mese per 5 postazioni

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4. 4/5 (oltre 12.300 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 4.300 recensioni)

9. Zapier (il migliore per l'automazione senza codice)

tramite Zapier

Zapier è una piattaforma di automazione del marketing basata sull'IA che collega diverse app e trasferisce i dati tra di esse senza alcun codice. Immaginala come un ponte che collega le tue app aggiunte ai preferiti, come Gmail, Slack e Fogli Google, e le fa lavorare insieme automaticamente.

Con Zapier, si creano gli "Zaps", semplici flussi di lavoro che attivano azioni in un'app ogni volta che succede qualcosa in un'altra. Ad esempio, una nuova email di Gmail può aggiungere automaticamente una riga in Fogli Google.

Utilizzando l'integrazione ClickUp e Zapier, puoi connettere il tuo account ClickUp a centinaia di app e migliorare i tuoi livelli di produttività.

Lo strumento è facile da usare. Basta scegliere un trigger, come "nuovo lead", e un'azione, come "invia messaggio Slack". Mappare i dati tra le app e attivarlo.

Per le agenzie, Zapier automatizza le attività quotidiane come l'aggiunta di lead da Facebook Lead Ads a HubSpot o la condivisione di nuovi post sul blog su X. Consente di risparmiare tempo, ottimizzare i flussi di lavoro ed eliminare le attività ripetitive.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Si connette con oltre 7.000 app, dai principali strumenti come Gmail e Mailchimp a quelli di nicchia

Consente di aggiungere una logica if-else con filtri e percorsi, in modo che le azioni possano essere personalizzate in base a criteri, come "se il lead proviene da Webinar, fare X; se proviene da Facebook Ads, fare Y"

Crea Zaps a più passaggi in cui un trigger avvia una sequenza, come l'aggiunta di un contatto CRM, l'aggiornamento di un Fogli Google e l'invio di un'email personalizzata

Consente la condivisione di Zaps con i membri del team e tra gli account dei vari client (con le autorizzazioni appropriate)

Limiti di Zapier

I prezzi di Zapier si basano sulle attività (azioni). Gli utenti con un volume elevato, come le agenzie che gestiscono migliaia di lead, potrebbero aver bisogno di un piano più alto

Funzionalità/funzioni avanzate come Zaps a più passaggi, logica condizionale e integrazioni IA possono richiedere tempo per essere apprese

Prezzi Zapier

Free Forever

Professionale: 29,99 $/mese

Team: 103,50 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

Recensioni G2: 4. 5/5 (oltre 1.300 recensioni)

Recensioni di Capterra: 4. 7/5 (2.900+ recensioni)

10. AppLovin (la migliore per il marketing delle app mobili)

tramite Applovin

Se la tua agenzia si occupa di marketing per app mobili, come la promozione di giochi, l'ottimizzazione di annunci in-app e simili, AppLovin potrebbe essere un'ottima aggiunta al tuo kit di strumenti. È una piattaforma di marketing basata sull'IA che si concentra sull'aiutare le app ad acquisire utenti e fare soldi.

AppLovin offre un intervallo di strumenti, tra cui una rete pubblicitaria, una piattaforma di mediazione e analisi dei dati. Ma la vera magia avviene con la sua tecnologia di apprendimento automatico, che fa in modo che gli annunci giusti raggiungano gli utenti giusti per il massimo ROI.

Le migliori funzionalità di AppLovin

Genera e testa più creatività pubblicitarie, utilizzando algoritmi per trovare quelle più performanti per diversi segmenti di pubblico

Gestisce le offerte per l'intestazione in-app e la concorrenza sui prezzi in tempo reale per ottenere l'offerta più alta per ogni impressione pubblicitaria

Offre una dashboard unificata che monitora l'acquisizione, il coinvolgimento e la monetizzazione degli utenti in un unico posto

Limiti di AppLovin

Non adatto per gestire il marketing digitale più ampio, come annunci web o email

C'è una curva di apprendimento nell'impostazione delle reti mediate e nella comprensione di analisi come LTV vs. CPI

Prezzi AppLovin

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AppLovin

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Gestione dei social media Piattaforme

11. Hootsuite OwlyWriter IA (ideale per generare didascalie per i social media)

tramite Hootsuite

Hootsuite è un veterano tra gli strumenti di gestione dei social media che aiuta le agenzie a programmare i post, monitorare gli impegni e gestire più account in un unico posto.

Nel 2025, Hootsuite ha lanciato OwlyWriter AI, uno strumento di IA che genera didascalie e idee per i social media. Basta fornire un prompt e crea didascalie accattivanti per piattaforme come Instagram, Twitter e Facebook. È anche possibile regolare il tono in casual, divertente o professionale, a seconda delle esigenze.

Questo strumento di IA ti aiuta a generare nuove idee per i contenuti e a riutilizzare i tuoi post più performanti su varie piattaforme. È anche integrato nella piattaforma Hootsuite. Quindi, se stai già utilizzando Hootsuite, OwlyWriter AI è un'aggiunta perfetta al tuo flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hootsuite OwlyWriter IA

Esamina i tuoi contenuti più performanti e suggerisce modi per riscriverli o modificarli per un pubblico nuovo

Ti offre un vantaggio, sia che tu abbia bisogno di idee per post su temi specifici o che tu stia semplicemente cercando ispirazione

Converte blog e articoli in didascalie per i social media

Ti aiuta a pianificare in anticipo e a preparare i tuoi post in tempo per le occasioni speciali

Hootsuite OwlyWriter Limiti dell'IA

Gli utenti potrebbero dover modificare le didascalie per adattarle al tono del loro marchio

OwlyWriter IA fa parte dei piani a pagamento di Hootsuite, che possono essere costosi per le piccole imprese

Prezzi Hootsuite OwlyWriter IA

Professionale : 99 $/mese per un utente (fatturazione annuale)

Team : 249 $/mese per tre utenti (fatturazione annuale)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Hootsuite OwlyWriter Valutazioni e recensioni di IA

G2: 4. 2/5 (oltre 5.500 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 3.700 recensioni)

12. Ultimamente. IA (ideale per riutilizzare contenuti lunghi nei post sui social)

Lately.ai è una piattaforma di marketing che utilizza l'IA e le neuroscienze per trasformare i tuoi contenuti di lunga durata, come blog, podcast e video, in post multipli e coinvolgenti sui social media.

Ad esempio, può prendere un webinar di 30 minuti e trasformarlo in frammenti di dimensioni tweet o estrarre citazioni chiave da un articolo di 1.000 parole per i post di LinkedIn. Inoltre, monitora il rendimento di ogni post e utilizza questi dati per mettere a punto i suggerimenti sui contenuti futuri.

La parte migliore? Ultimamente. L'interfaccia user-friendly di ai lo rende accessibile anche a chi non ha conoscenze tecniche approfondite.

Ultimamente. IA: le migliori funzionalità/funzioni

Supporta varie lingue, tra cui inglese, spagnolo, italiano, portoghese, giapponese e tedesco, rendendolo adatto a diversi mercati e pubblici

Offre analisi complete, fornendo preziose informazioni sulle prestazioni dei contenuti e sul coinvolgimento del pubblico per informare e perfezionare le strategie di marketing

Ha una funzionalità/funzione di pianificazione integrata che consente di pianificare e pubblicare post su più piattaforme di social media

Ultimamente. I limiti dell'IA

Non è l'ideale per generare nuove idee da zero

Più costoso dei programmi di pianificazione di base, la configurazione richiede connessioni all'account e formazione sull'IA

Ultimamente. Prezzi IA

Starter : 19 $ al mese

Crescita : 239 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Ultimamente. valutazioni e recensioni sull'IA

G2: 4. 5/5 (15+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

13. Buffer (il migliore per la programmazione dei social media)

tramite Buffer

Buffer è un popolare strumento di pianificazione dei social media, apprezzato per la sua interfaccia semplice e pulita. Aiuta gli utenti a programmare i post, monitorare le prestazioni e interagire con il pubblico su piattaforme come Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) e Pinterest.

Lo strumento dispone anche di un assistente IA in grado di generare idee per i post, suggerire didascalie e persino riutilizzare i contenuti esistenti.

Ad esempio, inserisci il link di un articolo o alcuni punti elenco e può creare post per i social. Oppure, puoi chiedergli una bozza su un argomento specifico e può darti un solido punto di partenza.

Buffer migliori funzionalità/funzioni

Consente di inviare bozze per l'approvazione del cliente con la collaborazione del team di Buffer (sui piani a pagamento)

Consente di fare brainstorming di post in bozze senza programmarli immediatamente. È inoltre possibile abbinarlo all'IA per generare idee, salvarle come bozze e quindi perfezionare e programmare quelle migliori

Offre un'istantanea solida delle prestazioni dei social media, come il coinvolgimento e il numero di follower, senza essere eccessivamente avanzato

Consente di rispondere a commenti/messaggi provenienti da più account in un'unica finestra In arrivo

Limiti del buffer

Mancanza di funzionalità/funzioni come l'ascolto dei social e l'analisi avanzata della concorrenza

L'assistente IA genera suggerimenti ma non impara la voce del tuo marchio

Prezzi di Buffer

Gratis per sempre

Essentials : 6 $/mese/canale per 1 utente

Team : 12 $/mese/canale per utenti illimitati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Buffer

G2: 4. 3/5 (più di 1.000 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 1.400 recensioni)

14. Surfer SEO (ideale per l'ottimizzazione SEO della pagina)

via Surfer SEO

Se la tua agenzia crea blog o pagine web SEO, Surfer SEO può aiutarti a raggiungere il primo posto nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca.

Basata su IA e analisi dei dati, questa piattaforma basata su cloud è progettata per aiutare i marketer digitali a ottimizzare i loro contenuti per i motori di ricerca. È come avere un editor esperto di SEO seduto accanto al tuo scrittore, che fornisce un feedback in tempo reale sull'articolo.

Surfer analizza le pagine più importanti per una parola chiave e fornisce linee guida su ciò che il contenuto dovrebbe includere, dalle parole chiave ai titoli alla lunghezza del contenuto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Surfer SEO

Crea uno schema con suggerimenti basati su parole chiave per il conteggio delle parole, i titoli, le immagini e i termini chiave. Mentre scrivi, assegna un punteggio (0-100) che aumenta man mano che si trattano argomenti rilevanti

Fornisce una lista di controllo basata sull'IA con attività SEO settimanali, come l'aggiunta di parole chiave o la creazione di backlink, per mantenere ottimizzati i tuoi contenuti

Analizza la SERP per mostrare correlazioni come il conteggio delle parole rispetto alla classifica e aiuta a identificare le lacune nei contenuti attraverso Google Search Console

Fornisce volumi di parole chiave e suggerimenti in tempo reale attraverso l'estensione del browser durante la ricerca su Google

I limiti della SEO per i navigatori

Alcuni utenti trovano che le parole chiave suggerite da Surfer per i gruppi di contenuti non siano strettamente correlate all'argomento originale

Il costo è troppo elevato per alcuni, il che rende difficile per le piccole imprese permetterselo

Non è una soluzione di IA completa per la creazione o la modifica di contenuti

Prezzi di Surfer SEO

*essential: 99 $ al mese per un massimo di 30 articoli e 5 articoli con IA

Scala: 219 $/mese per un massimo di 100 articoli e 20 articoli con IA

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (530+ recensioni)

Capterra: 4. 9/5 (oltre 400 recensioni)

15. Clearscope (il migliore per la ricerca di parole chiave e l'ottimizzazione dei contenuti)

tramite Clearscope

Clearscope è uno strumento di ottimizzazione dei contenuti SEO di prim'ordine che utilizza l'IA e l'elaborazione del linguaggio naturale per aiutarti a creare contenuti adatti alla ricerca. Il suo obiettivo principale è quello di garantire che i tuoi contenuti si posizionino bene e offrano valore ai tuoi lettori.

Analizza gli articoli più importanti nella tua nicchia e identifica le parole chiave, i termini e i sottoargomenti chiave da includere nei tuoi contenuti. Molte agenzie utilizzano Clearscope insieme agli scrittori: fornire loro un report di Clearscope è come dare una roadmap di cosa includere in un articolo.

Le migliori funzionalità di Clearscope

Valuta i tuoi contenuti (da A+ a F) e suggerisce le parole chiave da utilizzare per migliorare il posizionamento

Si integra con Documenti Google e WordPress, consentendo agli autori di visualizzare suggerimenti in tempo reale senza cambiare piattaforma

Trova parole chiave e argomenti correlati. Per "strategia social media", Clearscope potrebbe suggerire termini come "calendario dei contenuti", "tasso di coinvolgimento" o "ROI" in base alle pagine principali

Offre un'interfaccia semplice in modo che gli autori possano seguire facilmente le istruzioni senza sentirsi sopraffatti

Superare i limiti di Clearscope

Le piccole agenzie di marketing potrebbero trovarlo costoso in quanto non ha un livello a basso costo per un uso occasionale

Si concentra sull'ottimizzazione dei contenuti, non sulla SEO. Inoltre, non gestisce audit tecnici o analisi dei collegamenti

Prezzi di Clearscope

Essentials: 189 $/mese

Business: 399 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clearscope

G2: 4. 9/5 (90+ recensioni)

Capterra: 4. 9/5 (60+ recensioni)

16. Grammarly (il migliore per la modifica dei contenuti basata sull'IA)

tramite Grammarly

Grammarly è un assistente di scrittura basato sull'IA che ogni agenzia di marketing dovrebbe avere nel proprio toolkit. Offre suggerimenti in tempo reale per grammatica, ortografia, punteggiatura, chiarezza e tono. Inoltre, funziona perfettamente su tutti i dispositivi, sia tramite un'estensione del browser, sia tramite un'app desktop o mobile.

Anche se non è stato progettato specificamente per il marketing, Grammarly migliora notevolmente la qualità di qualsiasi testo, dal testo pubblicitario alle email ai post del blog, individuando gli errori e suggerendo miglioramenti.

Grazie a funzionalità/funzioni come il rilevamento del tono e la riscrittura di frammenti di testo, i contenuti non solo sono privi di errori, ma anche personalizzati per risuonare con il pubblico di destinazione.

Le migliori funzionalità di Grammarly

Fornisce un assistente generativo di IA per aiutarti a fare brainstorming, a scrivere bozze di testo e a perfezionare la tua scrittura: ottimo per superare il blocco dello scrittore

Rileva errori di battitura, grammaticali e di punteggiatura durante la digitazione, offrendo rapide correzioni

Fornisce suggerimenti per migliorare la chiarezza e la concisione dei testi di marketing

Personalizza i suggerimenti di tono e voce per mantenere coerente la voce del tuo marchio

La versione Premium di Grammarly include il controllo antiplagio per garantire l'originalità

Limiti di Grammarly

Spesso manca il contesto o segnala scelte intenzionali

Alcuni utenti ritengono che le funzionalità di Grammarly funzionino meglio sui browser desktop che sulle app mobili

Nonostante le impostazioni del tono, l'IA di Grammarly a volte può rendere il contenuto troppo formale

Prezzi di Grammarly

Free

Premium: a partire da 12 $ al mese (fatturazione annuale)

Business: a partire da 15 dollari al mese per utente (fatturazione annuale)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2: 4. 7/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 7.000 recensioni)

Software per la gestione di campagne e pubblicità

17. Omneky (il migliore per l'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie)

tramite Omneky

Immagina di automatizzare la creazione dei tuoi annunci, rendendoli personalizzati e scalabili senza alcuno sforzo. Da fare. Utilizza l'IA per aiutare le aziende a creare, gestire e ottimizzare facilmente le campagne pubblicitarie, incluse immagini e video.

Omneky non si ferma qui; può produrre più varianti di immagini e testi e poi perfezionarle in base alle loro prestazioni. Per le agenzie di marketing che gestiscono tonnellate di annunci sui social, questo significa accelerare il processo creativo e scoprire cosa piace al pubblico, grazie alle intuizioni fornite dall'IA.

Omneky migliori funzionalità/funzioni

Genera varianti di annunci selezionando immagini, ritagliandole, aggiungendo testo e scegliendo colori in base al tuo marchio

Automazione dei test multivariati eseguendo esperimenti su diverse piattaforme pubblicitarie, testando diverse combinazioni di immagini e testo

Offre informazioni sull'IA, come "i volti sorridenti aumentano il coinvolgimento" o "il 50% di sconto favorisce le conversioni", che formano le campagne future

Si integra con le piattaforme pubblicitarie (Facebook, Instagram, Google) per estrarre dati in tempo reale e regolare automaticamente le campagne in base alle soglie impostate

Limiti di Omneky

Specializzata nell'ottimizzazione creativa degli annunci a pagamento, Omneky potrebbe essere troppo costosa per le agenzie con campagne a pagamento limitate

Potrebbe non essere l'ideale per i nuovi marchi o per quelli che non dispongono di dati storici sulle campagne

Non adatto ad agenzie con budget pubblicitari ridotti

Prezzi Omneky

Product Generation Pro: a partire da 25 dollari al mese

Creative Generation Pro: Prezzo personalizzato

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Omneky

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

18. Anyword (la migliore per il copywriting basato sull'IA)

tramite Anyword

Anyword è una piattaforma di copywriting basata sull'IA che genera testi di marketing per annunci, email, pagine di destinazione e altro ancora. Si distingue per l'attenzione ai testi basati sui dati: non solo scrive il testo, ma prevede anche il rendimento di quel testo con un punteggio di coinvolgimento o conversione.

Inoltre, Anyword utilizza i dati per ottimizzare la messaggistica, aiutando gli utenti a selezionare i contenuti più efficaci senza versioni di prova ed errori. Ciò consente campagne più veloci ed efficienti che possono portare a risultati migliori.

Funzionalità/funzioni migliori di Anyword

Genera diverse varianti di testo per diversi casi d'uso, come annunci, email e descrizioni di prodotti. Basta inserire il contesto e vengono rapidamente elaborate diverse opzioni

Utilizzando l'IA e i dati pubblicitari, il "Performance Prediction Score" di Anyword prevede quale testo coinvolgerà o convertirà il tuo pubblico

Si adatta alla voce del tuo marchio utilizzando i tuoi contenuti esistenti o le linee guida SEO

Adatta il testo a diversi profili di clienti e crea messaggi mirati

Nessun limite di parole

Richiede la direzione umana per l'input creativo

I punteggi di conversione sono utili ma non garantiti. Usateli come guida, ma effettuate sempre un test A/B per i testi critici

I prezzi limitano il numero di copie che puoi generare in base ai crediti del tuo piano

Prezzi Anyword

Starter: A partire da 49 $ al mese

Data-driven: A partire da 99 $ al mese

Business: a partire da 499 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Anyword

G2: 4. 8/5 (1.200+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (oltre 350 recensioni)

19. Optmyzr (il migliore per ottimizzare le campagne PPC)

tramite Optmyzr

Optmyzr è una piattaforma di IA creata per rendere più efficiente ed efficace la gestione delle campagne pay-per-click, in particolare Google Ads e Microsoft Ads.

È possibile monitorare le prestazioni degli annunci, identificare le tendenze e persino apportare modifiche per migliorare il ROI. Offre anche modelli predefiniti per l'automazione di attività come la regolazione delle offerte, la creazione di report o la gestione delle parole chiave.

Con questi strumenti di automazione e marketing basati sull'IA, potrai concentrarti sulla strategia invece che sulle attività manuali. In breve, è come avere un esperto di PPC che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per mantenere le tue campagne in carreggiata e individuare ogni opportunità.

Come strumento di IA per l'e-commerce, Optmyzr regola le offerte per i prodotti con le migliori prestazioni e segnala i problemi di alimentazione come dati mancanti o titoli scadenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Optmyzr

Offre consigli pratici basati sui tuoi dati, che puoi applicare con un solo clic

Consente di impostare regole personalizzate o utilizzare modelli predefiniti per automatizzare attività come l'aumento delle offerte per parole chiave ad alto ROI o la sospensione di gruppi di annunci con rendimento scarso

Fornisce dashboard personalizzate e filtri avanzati e si integra con Google Analytics per approfondimenti più dettagliati. Consente inoltre la reportistica cross-client e cross-platform

Limiti di Optmyzr

Ci vuole tempo per capire a quali ottimizzazioni affidarsi e come impostare correttamente le soglie

Per le agenzie più piccole, il costo potrebbe influire sui margini

Prezzi di Optmyzr

Optmyzr Core: a partire da 249 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Optmyzr

G2: 4. 6/5 (100+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (190+ recensioni)

20. Drift (il migliore per i chatbot basati su IA e il marketing conversazionale)

tramite Drift

Drift è una piattaforma di marketing conversazionale che utilizza chatbot basati sull'IA per coinvolgere i visitatori del sito web, acquisire lead e automatizzare attività come la qualificazione dei lead. L'obiettivo è rendere le conversazioni con i clienti più personalizzate, automatizzate ed efficienti.

Per le agenzie di marketing, Drift sostituisce i moduli statici con un chatbot interattivo che qualifica i visitatori, prenota riunioni e cura i lead in tempo reale. Questo semplifica il processo sia per l'azienda che per il cliente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Drift

Il chatbot di Drift qualifica i lead utilizzando domande mirate e li indirizza in base alle risposte

Personalizza le chat riconoscendo i visitatori abituali e offre messaggi mirati in base al comportamento dell'utente

Consente di passare alla chat dal vivo in base a trigger di alto valore che avvisano gli agenti

Offre un'app mobile che consente ai membri del team di rispondere in movimento

Include integrazioni di email e video per seguire o coltivare i potenziali clienti

Limiti della deriva

La qualifica avanzata di Drift potrebbe essere eccessiva per le chat di supporto di base

Il piano iniziale non include funzionalità/funzioni avanzate come strumenti di test dell'IA, instradamento e chatbot IA

Alcuni utenti segnalano anche bug occasionali con l'app mobile

Prezzi flessibili

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Drift

G2: 4. 4/5 (più di 1.250 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 190 recensioni)

21. Amazon Personalize (ideale per consigli personalizzati)

tramite Amazon Personalizza

Amazon Personalize è un servizio di AWS che aiuta le aziende a offrire esperienze personalizzate agli utenti. Analizza il comportamento e le preferenze dei clienti per fornire consigli personalizzati su prodotti o contenuti, aumentando il coinvolgimento e la soddisfazione.

Per le agenzie di marketing che lavorano con l'e-commerce, i media o attività simili, Amazon Personalize fornisce l'IA pronta all'uso di cui avete bisogno, così non dovete preoccuparvi di costruire algoritmi complessi da zero.

Amazon Personalizza le migliori funzionalità/funzioni

Utilizza l'IA generativa per creare temi coinvolgenti per i consigli, migliorando la personalizzazione

Estrae informazioni da dati non strutturati come descrizioni e recensioni di prodotti per migliorare i consigli

Si connette facilmente con altri servizi AWS e app di terze parti, consentendo alle aziende di integrare raccomandazioni personalizzate nei loro flussi di lavoro esistenti

Amazon Personalizza i limiti

Richiede alle agenzie di collaborare con uno sviluppatore o uno specialista AWS per l'impostazione

I consigli potrebbero essere meno efficaci per un sito web con poco traffico o dati storici limitati

Richiede una certa conoscenza del cloud per navigare nella console AWS e monitorare i risultati

Amazon Personalizza i prezzi

Prezzi personalizzati

Amazon Personalizza valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 6/5 (25 recensioni)

Migliora il flusso di lavoro della tua agenzia di marketing con ClickUp

Gestire un'agenzia significa destreggiarsi tra più progetti e scadenze. I migliori strumenti di IA per le agenzie di marketing possono trasformare quel caos in flussi di lavoro fluidi ed efficienti.

Potresti scegliere molti degli strumenti elencati qui per esigenze specifiche, ma ce n'è uno che devi provare se vuoi davvero aumentare di 10 volte la tua produttività: ClickUp!

Con ClickUp Brain, avrai un assistente IA che si occuperà delle cose noiose: automazione delle attività, stesura dei contenuti e riepilogo degli aggiornamenti chiave. In breve, si occuperà del lavoro pesante in modo che il tuo team possa concentrarsi su ciò che conta: raggiungere obiettivi e ottenere risultati.

Inoltre, con la gestione delle attività, la comunicazione e la documentazione, il tutto in un'unica piattaforma integrata basata sull'IA, ClickUp è la soluzione ideale per cambiare contesto e attivare/disattivare le imposte.

Vuoi dare una spinta alla crescita della tua agenzia di marketing? Iscriviti oggi stesso a ClickUp.