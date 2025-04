Prezzi Loom: piani e funzionalità/funzioni per scegliere quello giusto per te

Loom è uno strumento molto popolare per la registrazione dello schermo, che semplifica la creazione e la condivisione di contenuti video per il lavoro, tutorial o aggiornamenti del team.

Che si tratti di spiegare, registrare presentazioni ad alta definizione o collaborare in un'area di lavoro di un team, le funzionalità di Loom facilitano la condivisione delle idee.

Ma grandi strumenti portano a grandi domande: quanto costa Loom?

Dal piano Free alle funzionalità/funzioni premium, ai piani Enterprise e ai cicli di fatturazione, capire qual è l'offerta migliore per le proprie esigenze può sembrare come navigare in un labirinto. Hai bisogno di registrazioni Unlimited? Funzionalità/funzioni di sicurezza avanzate? Opzioni di branding? O solo le funzionalità/funzioni di base senza pagare per gli extra?

Esaminiamo i prezzi e le funzionalità/funzioni di Loom e discutiamo delle alternative in modo che tu possa scegliere il piano perfetto per il tuo utilizzo e il tuo budget.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Loom è uno strumento di messaggistica video che consente la registrazione dello schermo con voci fuori campo con funzionalità IA e permette il coordinamento del flusso di lavoro attraverso diverse integrazioni

I piani tariffari di Loom sono suddivisi in diversi livelli, a partire da un piano gratis fino al modello Enterprise

Pro : la disponibilità di un piano Free, diverse opzioni tra cui scegliere e funzionalità IA nei livelli premium

Contro : funzionalità/funzioni limitate nella versione gratis, mancanza di IA e funzioni di modifica nei piani di livello inferiore e mancanza di integrazioni approfondite del flusso di lavoro

ClickUp Clips ti consente di registrare video messaggi e allegarli ai flussi di lavoro pertinenti all'interno dell'ecosistema Vuoi un'alternativa migliore?ti consente di registrare video messaggi e allegarli ai flussi di lavoro pertinenti all'interno dell'ecosistema ClickUp , eliminando la necessità di passare da un'app all'altra

Oltre a Clip, ClickUp Brain, un assistente IA, trascrive il contenuto dei messaggi video e genera timestamp e frammenti per creare elementi utilizzabili

Cos'è Loom?

tramite Loom

*loom è un software di condivisione dello schermo che consente di registrare un video messaggio con o senza la propria immagine. Invece di organizzare una riunione per dimostrare un tutorial, è sufficiente registrare lo schermo con una voce fuori campo e condividerlo istantaneamente con gli utenti.

Se la registrazione della videocamera è attiva, nella finestra di Loom appare una bolla fluttuante con il tuo volto, che puoi spostare liberamente. Una volta registrati, i video vengono salvati nel cloud con un link condivisibile per una distribuzione immediata.

I piani a pagamento offrono funzionalità/funzioni avanzate di sicurezza come la protezione tramite password e l'accesso solo all'area di lavoro. Rendi i video interattivi con inviti all'azione, capitoli e reazioni emoji. Loom IA semplifica la modifica dei video generando titoli, riepiloghi/riassunti e trascrizioni.

Inoltre, rimuove le parole di riempimento mentre assiste nella documentazione e nel monitoraggio dei problemi.

💡Suggerimento: Vai alle impostazioni di Loom e controlla la sezione Aspetto . Con un piano premium di Loom, puoi aggiornare il pulsante Riproduci e la Sequenza con i colori del tuo marchio.

Piani tariffari Loom

Puoi accedere a tutte le funzionalità/funzioni attraverso diversi modelli di prezzi video di Loom. Esaminiamoli in base al tuo utilizzo effettivo.

Piano iniziale

Se sei un principiante o un individuo che vuole prendere confidenza con lo strumento, questo piano gratuito funzionerà bene per te.

✅ Funzionalità/funzioni chiave

Gira fino a 25 video

Registra lo schermo con una bolla della webcam

Trascrizione dei sottotitoli dei video in oltre 50 lingue

Crea video messaggi interattivi con reazioni e commenti emoji

❌ Limiti

È consentito un massimo di 50 membri per area di lavoro

C'è un limite di 5 minuti per la registrazione dei video

Nessuna funzionalità/funzione avanzata di modifica, rimozione del marchio o IA

💰 Prezzi

Free Forever

A chi è rivolto: Sarà utile per i solopreneur e i liberi professionisti con esigenze di base di messaggistica video e per gli utenti occasionali con esigenze occasionali.

Piano Business

Il piano Business di Loom rimuove i limiti di registrazione video, ma mancano ancora le funzionalità/funzioni IA di Loom.

✅ Funzionalità/funzioni chiave

Effettuare registrazioni illimitate senza limiti di tempo

Eliminare il marchio Loom dai video

Utilizza funzionalità/funzioni come Non disturbare, Sfoca elementi nell'estensione di Chrome e lo strumento Disegno

❌ Limiti

Sono disponibili solo le funzionalità/funzioni video di base

Loom IA e controlli amministratore mancanti

Le funzionalità/funzioni di sicurezza e privacy sono limitate

💰 Prezzi

18 $/persona al mese

A chi è rivolto: Le aziende che desiderano un aspetto professionale e curato senza il marchio Loom e che richiedono un numero illimitato di video possono accedere a questo piano.

Piano Business + IA

Questo piano è destinato alle organizzazioni più grandi con esigenze di video di volume più elevato e strumenti di trascrizione IA con funzionalità avanzate di modifica.

✅ Funzionalità/funzioni chiave

Eliminare le parole di riempimento e i silenzi

Genera titoli, riepiloghi e capitoli automatici

Accedi ai flussi di lavoro IA

Modifica i video modificando la trascrizione

❌ Limiti

Anche in questo piano manca il controllo dell'amministratore

Mancano funzionalità avanzate di sicurezza e privacy

💰 Prezzi

24 $/persona al mese

A chi è rivolto: Team che necessitano di automazione video basata su IA e flussi di lavoro organizzati per risparmiare tempo nella creazione di video.

Piano Enterprise

Il piano tariffario Loom Enterprise è personalizzato per le aziende con requisiti illimitati e funzionalità/funzioni avanzate.

✅ Funzionalità/funzioni chiave

Accedi a funzionalità avanzate di sicurezza come registro attività, SSO e SCIM

Goditi la privacy avanzata dei contenuti e le politiche personalizzate di conservazione dei dati

Lavora con le integrazioni di Zoom e Salesforce

❌ Limiti

Per un preventivo è necessario contattare il team commerciale di Loom

Con prezzi personalizzati, il downgrade del piano in futuro può diventare una seccatura

Stimare il costo può essere difficile

💰 Prezzi

Prezzi personalizzati

A chi è rivolto: Aziende di grandi dimensioni con flussi di lavoro complessi, requisiti di volume elevato ed esigenze specifiche che i piani standard non sono in grado di soddisfare. I prezzi personalizzati e le sottoscrizioni annuali aiutano a soddisfare specifiche esigenze amministrative e di sicurezza.

Ulteriori modelli di prezzo

Loom offre un paio di opzioni di prezzo aggiuntive a determinate condizioni:

Prezzi Loom per organizzazioni non profit: Le organizzazioni non profit idonee ottengono uno sconto del 75% sulla maggior parte dei piani Loom (escluso il piano Enterprise)

Prezzi Loom per l'istruzione: Insegnanti e studenti di scuole e università approvate possono utilizzare Loom gratis

📖 Leggi anche: Le migliori app di IA per prendere appunti durante le riunioni

Pro e contro dei prezzi Loom

I livelli di prezzo di Loom presentano differenze chiave e scegliere il piano giusto può essere complicato. Se non sei sicuro di quale si adatti meglio alle tue esigenze, questa ripartizione ti aiuterà.

Esaminiamo i pro e i contro di ciascun piano.

👍 Vantaggi dei prezzi Loom

Ecco cinque motivi per cui Loom può sostituire le tue ripetitive riunioni di progetto:

Piano Free disponibile: Offre a singoli e piccoli team l'accesso gratuito alle funzionalità/funzioni principali di Loom

Più livelli di prezzo: Offre piani per tutti, dagli utenti individuali alle grandi aziende

Sconti per organizzazioni no profit/scuole: Accesso gratis per gli insegnanti e sconto del 75% per le organizzazioni no profit

Versione di prova gratuita: Consente agli utenti attivi di provare gratis il piano Business + IA per 14 giorni

Condivisione selettiva dello schermo: Consente di registrare solo una parte specifica dello schermo per un migliore controllo

💡Suggerimento: Per modificare un video in tempo reale su Loom, premi CTRL+A per mettere in pausa la registrazione e modificare l'errore. Una volta terminato, ripeti la scorciatoia da tastiera per riprendere la registrazione.

👎 Svantaggi dei prezzi Loom

Sebbene Loom offra piani flessibili, ci sono alcuni limiti da considerare prima di scegliere quello giusto:

limitazioni del piano Free: *Limitato a registrazioni di 5 minuti, che possono sembrare restrittive

Costi più elevati per funzionalità/funzioni migliori: La modifica con IA e il branding personalizzato sono disponibili solo con i piani più costosi

Nessun controllo da parte dell'amministratore: Disponibile solo con il piano Enterprise

Mancano funzionalità/funzioni avanzate: Mancano strumenti aziendali come l'intelligenza video avanzata e informazioni più approfondite

👀 Lo sapevi che: il cambio di contesto influisce silenziosamente sulla produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal destreggiarsi tra le varie piattaforme, gestire le email e saltare da una riunione all'altra.

Perché prendere in considerazione alternative a Loom?

Loom è ottimo per evitare la pianificazione di riunioni non necessarie e per la condivisione di brevi video, ma non è l'unica opzione. Alcune alternative offrono più funzionalità/funzioni o un prezzo migliore.

Ecco tre ragioni chiave per cui potresti voler esplorare le alternative a Loom:

1. Vincoli di budget

Il piano Starter gratis di Loom ha limiti rigidi sul tempo di registrazione e sul conteggio dei video, il che lo rende meno utile per gli utenti frequenti. Inoltre, i suoi piani a pagamento possono essere costosi per i team attenti al budget.

Come dice un utente di Capterra:

Vorrei che ci fossero più funzioni nella versione gratis.

Vorrei che ci fossero più funzioni nella versione gratis.

📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei lavoratori della conoscenza invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain estrarrà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti connesse!

2. Mancanza di funzionalità/funzioni aggiuntive

Loom è un valido strumento di messaggistica video, ma manca di funzionalità/funzioni tipiche delle piattaforme di comunicazione interna. Non è possibile condividere il calendario, chattare o gestire i progetti, quindi i team spesso hanno bisogno di strumenti aggiuntivi.

3. Preferenze di integrazione limitate

Sebbene Loom si colleghi a piattaforme come Slack, Gmail, Salesforce e Zoom, queste integrazioni supportano principalmente la condivisione di video piuttosto che una collaborazione perfetta all'interno dell'app.

Gli utenti spesso passano da un'app all'altra invece di lavorare all'interno di un unico flusso di lavoro, rallentando le cose. Questi limiti sollevano ulteriori preoccupazioni tra gli utenti.

Un recensore di Capterra ha messo in dubbio la sicurezza di Loom, in particolare quando si tratta di gestire contenuti sensibili:

Non sono sicuro della sicurezza delle registrazioni. Se sul mio schermo ci sono informazioni riservate quando registro, non so quanto siano sicure quelle informazioni.

Non sono sicuro della sicurezza delle registrazioni. Se sul mio schermo ci sono informazioni riservate quando registro, non so quanto siano sicure quelle informazioni.

Nel frattempo, un utente G2 ha segnalato dei problemi con la funzione di modifica di Loom:

Potrebbe offrire un po' più di precisione con la sua funzionalità di modifica, mi piacerebbe che fosse più facile interrompere e avviare la registrazione mentre si è in modalità modifica, ma per il resto sono molto soddisfatto delle sue capacità di modifica.

Potrebbe offrire un po' più di precisione con la sua funzionalità di modifica, mi piacerebbe che fosse più facile interrompere e avviare la registrazione mentre si è in modalità modifica, ma per il resto sono molto soddisfatto delle sue capacità di modifica.

👀 Lo sapevi che: Una riunione di aggiornamento di 15 minuti è più utile di una riunione più lunga perché garantisce il massimo coinvolgimento e una migliore capacità di attenzione.

ClickUp: un'alternativa completa a Loom

Perché limitarsi alla registrazione di video quando puoi fare molto di più con ClickUp , l'app all-in-one per il lavoro?

Prende i frammenti rotti dei tuoi processi di lavoro sparsi su varie piattaforme e li integra in una posizione centralizzata.

Dall'assegnazione delle attività al loro monitoraggio e alla collaborazione con il team in tempo reale, ClickUp fa tutto, e puoi registrare lo schermo per la formazione asincrona.

Passa a ClickUp Clips

ClickUp Clips, come Loom, consente di registrare e condividere messaggi video. Ma ha un vantaggio chiave: tutto rimane all'interno di ClickUp, non c'è bisogno di passare da un'app o un'estensione all'altra.

Per esempio, se stai lavorando su un modello di lavagna online e hai bisogno di spiegare qualcosa visivamente, basta cliccare sull'icona del video e iniziare a registrare. È semplicissimo.

Registra video dall'interfaccia ClickUp utilizzando ClickUp Clips

Ecco come ClickUp Clips può aiutarti: Migliore collaborazione: Commenta parti specifiche di un video per ottenere feedback e discussioni in tempo reale

informazioni utili: *Trasforma i timestamp e gli snippet di ClickUp in attività e riepiloghi

Maggiore produttività: Crea, archivia e organizza i video in un unico posto per un facile accesso

Maggiore contestualizzazione: Collegare clip ad attività, chat e documenti per mantenere tutto connesso al flusso di lavoro

Abbina ClickUp Clip a ClickUp Brain

L'assistente IA di ClickUp, ClickUp Brain, connette le tue attività, i tuoi documenti e i membri del tuo team alle conoscenze della tua azienda e migliora diversi aspetti del tuo flusso di lavoro.

Riepilogare/riassumere i thread, scrivere meglio e migliorare il flusso di lavoro con ClickUp Brain

Ecco cosa succede quando si combina ClickUp Brain con ClickUp Clips: *trascrizione automatica: converte i Clip in testo ricercabile con timestamp e frammenti

Riepiloghi/riassunti intelligenti: Estrarre punti chiave e dettagli essenziali dai video

Informazioni utili: Analizza le trascrizioni per creare attività ed elementi di azione

*ricerca basata su IA: trova contenuti specifici all'interno dei video utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale

Analisi della comunicazione: Studia le interazioni video per fornire informazioni sulle prestazioni del team e sugli stili di comunicazione

Questa integrazione mantiene tutto organizzato, rendendo al contempo più preziosi i tuoi contenuti video.

Creare rapidamente attività da ClickUp Clip utilizzando ClickUp Brain

🧠 Curiosità: più di due ore di riunioni al giorno possono ridurre la produttività dei dipendenti.

Perché ClickUp si distingue

ClickUp Clips integra la registrazione video direttamente in ClickUp, eliminando la necessità di strumenti aggiuntivi. I team possono registrare, condividere e gestire i video all'interno del loro flusso di lavoro.

Con ClickUp Brain, l'IA trascrive clip, genera riepiloghi/riassunti e crea elementi di azione, rendendo ClickUp una soluzione unificata per la gestione delle attività, la collaborazione e la comunicazione video.

Funzionalità/funzioni chiave

ClickUp offre funzionalità/funzioni eccezionali per la collaborazione video e non solo, rendendolo ideale per i team che necessitano di una soluzione integrata.

1. Collegare ClickUp Clips al flusso di lavoro

Le Clip di ClickUp non sono registrazioni video indipendenti, ma sono integrate nelle funzioni principali e nel flusso di lavoro di ClickUp.

Migliora il tuo flusso di lavoro con ClickUp Clips

Ad esempio, è possibile incorporare una Clip direttamente all'interno di una specifica attività, rendendo più facile per i membri del team comprendere il contesto e i requisiti.

Ciò migliora la visibilità del progetto e garantisce che tutti siano sulla stessa pagina, riducendo la cattiva comunicazione e completando le attività.

2. Andare oltre la collaborazione video

Assegnare messaggi ai membri del team utilizzando ClickUp Chattare

Se non è necessario registrare un video, ClickUp Chat fa al caso tuo. Condivisione di elementi del progetto, discussione delle attività e collegamento dei messaggi per un contesto migliore direttamente sul posto di lavoro

Hai bisogno di messaggistica strutturata? ClickUp Brain aiuta a fare brainstorming in base al tuo prompt. Dai feedback alle idee creative, ti aiuta con tutto in movimento.

Scrivere messaggi di feedback in pochi minuti con ClickUp Brain

Inoltre, è possibile personalizzare qualsiasi modello di piano di comunicazione per adattarlo alle proprie esigenze, mantenendo la collaborazione efficiente e mirata.

3. Accedere a una vasta rete di integrazioni

ClickUp Integrations ti consente di connetterti con oltre 1.000 strumenti, organizzando il tuo flusso di lavoro in un unico spazio. Porta tutto il tuo lavoro sulla piattaforma senza dover cambiare costantemente contesto o inserire manualmente i dati.

Collega i tuoi strumenti esterni vitali con ClickUp con ClickUp Integrations

Ha anche un'integrazione Loom, che consente di incorporare messaggi video direttamente nelle attività.

Ad esempio, non dovrai più chiederti come utilizzare Loom per allegare un video a un flusso di lavoro pertinente. Ti basterà incollare un link Loom nella descrizione o nel commento di un'attività, per tenere tutto organizzato in un unico posto.

📖 Leggi anche: Video di formazione: esempi di best practice per uno sviluppo efficace dei dipendenti

Panoramica dei prezzi

I prezzi differenziati di ClickUp si adattano alle diverse dimensioni dei team e ai diversi budget.

🔑 Free Forever

Include attività illimitate, documenti collaborativi, lavagne online e gestione di base delle attività. Sebbene lo spazio di archiviazione sia limitato a 100 MB, è un ottimo modo per esplorare le funzionalità principali di ClickUp prima di eseguire l'aggiornamento.

Prezzi: Gratis per sempre

A chi è rivolto: Ideale per singoli, liberi professionisti e piccoli team che cercano una soluzione gratuita per gestire le attività, collaborare su documenti e farsi un'idea delle funzionalità di ClickUp prima di passare a una versione superiore.

🔓 Unlimited

Questo piano rimuove i limiti di archiviazione e sblocca funzionalità essenziali come integrazioni illimitate, dashboard, grafici Gantt e campi personalizzati. Consente ai team di semplificare i flussi di lavoro e migliorare la collaborazione.

Prezzo: 7 $ al mese per utente

A chi è rivolto: Questo piano è ideale per team in crescita che richiedono funzionalità/funzioni più avanzate.

🧳 Aziendale

Il piano Business offre una suite completa di funzionalità/funzioni, tra cui automazione avanzata, SSO di Google, Teams illimitato e funzionalità di monitoraggio del tempo. Con questo modello di prezzo, i team possono scalare e raggiungere i propri obiettivi aziendali.

Prezzo: 12 $ al mese per utente

A chi è rivolto: Team di medie dimensioni che richiedono funzionalità avanzate come Google SSO, automazioni avanzate e controllo granulare sulle aree di lavoro.

🏢 Azienda

Il piano Enterprise fornisce soluzioni personalizzate con funzionalità di sicurezza avanzate, un Success Manager dedicato e un'assistenza su misura per soddisfare le esigenze specifiche delle grandi organizzazioni.

Il prezzo viene determinato caso per caso, assicurando alle aziende le funzionalità/funzioni e la scalabilità giuste per le loro specifiche esigenze.

Prezzi: Contattaci per i prezzi

A chi è rivolto: Ideale per grandi aziende con flussi di lavoro complessi che richiedono una collaborazione estesa, reportistica avanzata e automazione dei flussi di lavoro.

Offerta aggiuntiva:

ClickUp Brain (IA): uno strumento di IA componente aggiuntivo disponibile al costo aggiuntivo di 7 dollari al mese per area di lavoro

ClickUp AI Notetaker: uno strumento di IA componente aggiuntivo disponibile a soli 6 dollari al mese per utente

ClickUp Assist: Fornisce assistenza, formazione e supporto personalizzati da parte di esperti (i prezzi variano in base al livello di servizio)

Alaina Maracotta, del reparto marketing eventi di Vida Health, ha raccontato come hanno risparmiato tempo con ClickUp:

È stato incredibile vedere quanto tempo abbiamo risparmiato nelle riunioni da quando siamo passati a ClickUp. Ciò che prima ci richiedeva tre ore alla settimana per il piano e gli aggiornamenti degli eventi ora ci richiede poco più di un'ora. I team coinvolti ora hanno più tempo per concentrarsi su priorità di marketing più importanti.

È stato incredibile vedere quanto tempo abbiamo risparmiato nelle riunioni da quando siamo passati a ClickUp. Ciò che prima ci richiedeva tre ore alla settimana per il piano e gli aggiornamenti degli eventi ora ci richiede poco più di un'ora. I team coinvolti ora hanno più tempo per concentrarsi su priorità di marketing più importanti.

Leggi anche: Come registrarsi in video mentre si presenta una presentazione PowerPoint?

Creazione, condivisione e collaborazione con ClickUp

Loom offre una piattaforma intuitiva per la creazione e la condivisione di registrazioni dello schermo, aggiungendola ai preferiti tra gli utenti e i team. Tuttavia, ClickUp porta la collaborazione video a un livello superiore integrandola nella sua piattaforma completa di gestione del lavoro.

Con ClickUp Clips, puoi creare e condividere video direttamente all'interno di attività, commenti e documenti per una collaborazione contestuale.

Funzionalità/funzioni basate sull'IA come trascrizioni automatiche, riepiloghi/riassunti ed elementi di azione trasformano i contenuti video in informazioni utili.

Prova ClickUp gratis oggi stesso e scopri un modo più innovativo di lavorare!