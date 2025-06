Tango vs Scribe: qual è il migliore per l'automazione del flusso di lavoro?

Quando si tratta di automazione del flusso di lavoro, scegliere lo strumento giusto può fare la differenza per il tuo team. Tango e Scribe sono due opzioni popolari che ti aiutano a semplificare la documentazione e i processi, ma entrambe hanno le loro funzionalità/funzioni uniche.

Se stai cercando di aumentare la produttività e semplificare il lavoro del tuo team, ti starai chiedendo quale sia l'opzione migliore.

In questo blog analizzeremo ciò che distingue Tango e Scribe, in modo che tu possa trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti presenteremo anche un'alternativa più potente che può portare l'automazione del tuo flusso di lavoro a un livello superiore.

Cos'è Tango?

via Tango

Tango è un innovativo software di istruzioni di lavoro che semplifica la documentazione dei processi e crea guide passo passo.

Cattura perfettamente i flussi di lavoro mentre l'utente completa un'attività, risparmiando tempo e lavoro richiesto e riducendo la necessità di documentazione manuale.

Ha un'interfaccia intuitiva e funzionalità di collaborazione integrate, che lo rendono ideale per i team che desiderano semplificare la condivisione delle conoscenze e aumentare la produttività.

Funzionalità/funzioni di Tango

Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave di Tango:

1. Tango Click-to-Create

via Tango Create

Tango ti consente di acquisire automaticamente i flussi di lavoro e creare guide dettagliate e accurate registrando le azioni passo dopo passo con il minimo sforzo. Questo ti aiuta a risparmiare tempo, poiché non devi perdere tempo in noiose attività manuali.

🧠 Suggerimento: puoi utilizzare la registrazione dello schermo per l'onboarding e la formazione dei dipendenti, le knowledge base del supporto clienti, la creazione di contenuti e il marketing, la collaborazione e la comunicazione remote e il successo dei clienti.

2. Modifica

Converti i flussi di lavoro acquisiti in screenshot annotati e istruzioni per rendere la documentazione dei processi visivamente accattivante e coinvolgente. Questo aiuterà il tuo team a comprendere più chiaramente i processi complessi, consentendoti di finire il lavoro più rapidamente.

3. Elementi fissati

Tango ti consente di fissare guide, suggerimenti e collegamenti direttamente all'interno della tua applicazione software. Ciò garantisce che le informazioni critiche siano sempre prontamente disponibili. Vuoi controllare chi vede questo elemento fissato? Decidi chi può vederlo in base ai tuoi gruppi di utenti Microsoft Active Directory, Microsoft EntraID e OKTA.

4. Integrazione

Integra Tango con i tuoi strumenti e le tue applicazioni esistenti per acquisire processi da piattaforme diverse. Le funzionalità di integrazione ti consentono anche di incorporare procedure dettagliate e guide nelle knowledge base, nei sistemi LMS, nelle risorse di supporto clienti, ecc. per un accesso senza interruzioni.

5. Secure Blur

via Tango Create

Scansiona automaticamente i documenti alla ricerca di informazioni sensibili come dati di carte di credito, indirizzi e numeri di telefono, e oscurali con Secure Blur per mantenerne la riservatezza.

Prezzi di Tango

Free

Pro: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Che cos'è Scribe?

via Scribe

Scribe è uno strumento per documentare i processi in tempo reale. Converte i flussi di lavoro in guide dettagliate passo dopo passo mentre vengono eseguiti.

Il risultato sono documenti professionali raffinati con screenshot annotati e guide pratiche che formalizzano le procedure operative standard.

Creato sia per team che per singoli utenti, Scribe consente agli utenti di documentare e condividere le proprie conoscenze con il minimo sforzo richiesto. Inoltre, riduce i tempi di formazione e aumenta la produttività fin dal primo giorno.

Funzionalità/funzioni di Scribe

Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave di Scribe:

1. Cattura Scribe

via Scribe

L'app consente ai team di registrare siti web con l'estensione Chrome e puoi anche utilizzare la piattaforma per registrare mentre utilizzi app sul tuo laptop o desktop. Documenta i flussi di lavoro in tempo reale monitorando e registrando automaticamente le attività per creare guide complete ovunque ti trovi.

2. Pagine Scribe

Scribe ti consente di combinare più guide in un unico documento, facilitando la creazione di manuali di formazione dettagliati o procedure operative standard. Puoi combinare diversi "Scribes" e aggiungere link ipertestuali, testo, descrizioni e video Loom o YouTube.

3. Scribe Sidekick

via Scribe

Scribe Sidekick offre assistenza contestuale individuando le guide pertinenti in base al sito web o all'applicazione. Ciò migliora l'assistenza agli utenti e le iniziative di formazione, poiché è possibile vedere tutti gli Scribe dei propri colleghi, consentendo di completare rapidamente i processi.

4. Scribe Smart Blur

Smart Blur ti consente di impostare automaticamente dei trigger o di oscurare manualmente le informazioni sensibili negli screenshot. È ottimo per garantire la privacy dei dati e mantenere la conformità.

5. Modifica Scribe

via Scribe

Scfibe offre un editor intuitivo che consente di acquisire e modificare screenshot per ritagliarli o annotarli per i propri colleghi. L'app consente di creare GIF e persino di generare titoli e descrizioni, che è possibile utilizzare per descrivere i processi al proprio team.

Prezzi di Scribe

Base: $0 (non disponibile come app desktop)

Pro Team: 15 $ al mese per utente (minimo cinque postazioni)

Pro Personal: 29 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Tango vs. Scribe: confronto delle funzionalità/funzioni

Entrambi gli strumenti aziendali per la documentazione dei processi offrono ottime funzionalità per la creazione di guide. Tuttavia, stiamo confrontando le loro caratteristiche chiave che influenzano l'usabilità, la facilità d'uso e l'efficienza dello strumento per aiutarti a fare una scelta più intelligente.

Iniziamo il confronto.

Documentazione dei processi

via Tango

Fondamentale per qualsiasi strumento di documentazione dei processi è la capacità di fornire istruzioni dettagliate e creare guide dettagliate. Entrambi gli strumenti eccellono nel convertire i flussi di lavoro in tempo reale in guide dettagliate.

A tal fine, dispongono di uno strumento di screenshot integrato che cattura e annota automaticamente gli screenshot, trasformando le azioni dell'utente in guide dettagliate.

🏆 Vincitore: Pareggio. Entrambi gli strumenti automatizzano la creazione di documenti passo dopo passo con un'esperienza utente senza interruzioni.

Acquisizione di testo

La funzionalità di acquisizione del testo facilita la creazione di una documentazione chiara e concisa. È particolarmente utile per processi complessi che prevedono istruzioni intricate.

Tango acquisisce il testo direttamente dai flussi di lavoro e genera descrizioni precise insieme alle immagini. Scribe si concentra principalmente sull'acquisizione e l'annotazione del testo in tempo reale. Ciò consente una facile personalizzazione e una maggiore chiarezza.

🏆 Vincitore: Scribe per la sua capacità di annotare in tempo reale, consentendo una maggiore flessibilità e un feedback immediato.

Cattura schermo

Grazie a schermate di alta qualità, la documentazione dei processi consente agli utenti di replicare visivamente i flussi di lavoro, anche senza competenze tecniche o specialistiche.

Scribe e Tango sono specializzati nell'acquisizione automatica delle schermate durante i flussi di lavoro, fornendo immagini chiare e istruzioni dettagliate.

🏆 Vincitore: Pareggio. Entrambi gli strumenti offrono funzionalità di cattura dello schermo che consentono agli utenti di creare guide visivamente accattivanti e interattive.

Modifica

via Scribe

Le funzionalità di modifica sono necessarie in quanto consentono agli utenti di perfezionare e personalizzare le guide di processo.

Tango offre strumenti di modifica di base per regolare le annotazioni e le descrizioni dei passaggi. Al contrario, Scribe fornisce una suite di modifica più completa, che consente agli utenti di modificare ampiamente il testo, le immagini e la formattazione.

Puoi anche eliminare i passaggi che sembrano eccessivi o non necessari per creare una versione concisa della documentazione.

🏆 Vincitore: Scribe vince per le sue funzionalità di modifica avanzate che garantiscono agli utenti un maggiore controllo sull'aspetto finale della documentazione.

Integrazione del flusso di lavoro

Lo strumento di documentazione deve integrarsi perfettamente con i flussi di lavoro esistenti per acquisire senza sforzo i processi, anziché interrompere le operazioni quotidiane.

Tango può essere utilizzato con altri strumenti come Slack, Jira e Confluence, semplificando l'integrazione della documentazione nei flussi di lavoro esistenti. Al contrario, Scribe ha integrazioni limitate, che restringono le funzionalità principali dello stesso strumento in ambienti diversi.

🏆 Vincitore: Tango ottiene il punto grazie alle sue capacità superiori di integrazione del flusso di lavoro, che lo rendono più versatile e flessibile in ambienti diversi.

Duplicazione

La duplicazione consente agli utenti di riutilizzare guide esistenti per processi simili, risparmiando tempo e lavoro richiesto e rendendo la documentazione più coerente.

Tango supporta la duplicazione del flusso di lavoro, consentendo agli utenti di creare varianti delle guide esistenti in modo più efficiente. Allo stesso modo, Scribe consente la duplicazione del flusso di lavoro e la modifica rapida, perfetta per attività o azioni ripetitive.

🏆 Vincitore: Pareggio. Entrambi gli strumenti gestiscono efficacemente la duplicazione, riducendo la ridondanza nella documentazione e risparmiando tempo prezioso.

Condivisione dei contenuti

via Scribe

La condivisione dei contenuti ti consente di condividere in modo efficiente le tue guide pratiche con le persone giuste nel formato corretto. Dopo tutto, documentare i processi è utile solo se li condividi con le persone chiave!

Tango consente agli utenti di condividere facilmente la propria documentazione tramite link. Si integra anche con altri sistemi e piattaforme, facilitando la condivisione delle risorse chiave.

Scribe segue lo stesso percorso, consentendo agli utenti di condividere la documentazione tramite link e integrazioni. Tuttavia, la differenza chiave è l'archiviazione cloud integrata, che rende i contenuti ancora più condivisibili. Scribe consente inoltre agli utenti di incorporare contenuti in qualsiasi pagina web.

🏆 Vincitore: Scribe si aggiudica il primo posto per la sua versatilità nella condivisione dei contenuti.

Collaborazione

via Tango

La collaborazione è essenziale per unire i team e creare e gestire la documentazione dei processi.

Tango promuove la collaborazione in team consentendo a più persone di accedere, modificare e gestire le guide all'interno di un'area di lavoro condivisa. Si concentra sull'integrazione del team, che aumenta la produttività.

Sebbene Scribe offra opzioni di condivisione e modifica, questi strumenti di collaborazione sono piuttosto basilari rispetto a Tango.

🏆 Vincitore: Tango colpisce nel segno con i suoi strumenti specializzati per la collaborazione in team che semplificano la documentazione dei flussi di lavoro del team.

💡 Suggerimento: utilizza le cartelle condivise per organizzare e collaborare alle guide in modo che tutti possano accedere ai processi più recenti. Invita le parti interessate a rivedere e condividere feedback per un miglioramento continuo.

Formati di output

Che tu stia creando guide interattive o video tutorial, lo strumento di documentazione dei processi deve essere compatibile con questi formati per poterli generare. Tale compatibilità con diversi formati rende la documentazione accessibile su varie piattaforme e soddisfa le diverse preferenze degli utenti.

Tango genera output in formato visivo e testuale, rendendolo adatto alla condivisione sul web e in PDF. Tuttavia, Scribe offre output in più formati, come PDF, immagini, guide basate su cloud e altri materiali, consentendogli di soddisfare un pubblico più ampio.

🏆 Vincitore: Scribe vince questa categoria per il suo intervallo più ampio di output, che soddisfa le preferenze degli utenti e le esigenze specifiche migliorando al contempo l'accessibilità.

Personalizzazione e branding

Le funzionalità di personalizzazione e branding consentono alle aziende di modificare e correggere la documentazione in modo che rispecchi l'identità del proprio marchio. Ciò aggiunge un tocco di personalizzazione alla condivisione delle conoscenze e alla creazione di guide.

Mentre Tango offre una personalizzazione limitata che si concentra principalmente sulla chiarezza e la struttura dei contenuti, Scribe eccelle nella personalizzazione. Consente alle aziende di incorporare loghi, aggiungere i colori del marchio e personalizzare il design per creare guide dettagliate in linea con le linee guida del marchio.

🏆 Vincitore: Scribe eccelle grazie alle sue funzionalità/funzioni uniche, che consentono agli utenti di creare guide personalizzate e con il proprio marchio, perfette per un uso professionale.

Automazioni

via Tango

L'automazione semplifica il processo di documentazione eliminando la necessità di aggiungere manualmente gli input.

Tango acquisisce automaticamente i flussi di lavoro, richiedendo un intervento minimo da parte dell'utente per creare guide dettagliate e interattive. Sebbene anche Scribe offra automazioni, il suo processo richiede un maggiore input manuale e un monitoraggio pratico per la personalizzazione e la modifica.

🏆 Vincitore: Tango per il suo funzionamento autonomo alimentato dalle sue capacità di automazione.

Tango vs Scribe su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per capire cosa pensano gli utenti del confronto tra Scribe e Tango.

Se cerchi Scribe vs. Tango su Reddit, scoprirai che entrambi sono strumenti potenti che competono allo stesso livello. Tuttavia, un utente commenta che Tango è perfetto per alcune cose:

Tuttavia, abbiamo in programma di implementare Tango per quanto segue:1. Passaggi del processo di creazione dei video2. Panoramica delle nuove funzionalità/funzioni da parte dei team di gestione dei prodotti, sviluppo e controllo qualità (da utilizzare da parte dei redattori tecnici)3. Guide rapide per l'assistenza clienti per aiutare i client con funzionalità specifiche

Un altro utente ha supportato Scribe:

Abbiamo iniziato a usare Scribe un paio di mesi fa. Cavolo, Scribe è fantastico. È elegante, semplice e veloce. La parte migliore è che puoi incorporare i tuoi scribi in ITG o Hudu o ovunque tu voglia e, se li aggiorni in Scribe, non devi tornare indietro e aggiornarli ovunque altrove.

Le somiglianze chiave riscontrate nei feedback degli utenti rendono Tango e Scribe ottime opzioni per documentare i processi, creare una base di conoscenze e riunire i team.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Tango e Scribe

Se stai cercando una soluzione che vada oltre le funzionalità di base, prendi in considerazione un'opzione più completa come ClickUp.

ClickUp è un'app completa per il lavoro, che sostituisce tutti i tuoi strumenti e sistemi disparati con una piattaforma unificata. Offre una suite completa di funzionalità/funzioni per semplificare i flussi di lavoro, preparare la documentazione, condividere le conoscenze, inserire i dipendenti e aumentare la produttività.

Non c'è praticamente nulla che ClickUp non possa fare. Se trovi qualcosa che manca, ci sono oltre 1.000 integrazioni ClickUp per colmare le lacune.

Oltre alla semplice gestione delle attività, può davvero essere il punto di riferimento unico per tutta la documentazione relativa a processi e progetti. È uno strumento fondamentale per mantenere tutti sulla stessa pagina.

Ecco perché ClickUp si distingue come ottima alternativa a Scribe e Tango:

Il vantaggio n. 1 di ClickUp: ClickUp Brain

Genera documentazione e automatizza i flussi di lavoro utilizzando ClickUp Brain

ClickUp Brain è un assistente basato sull'intelligenza artificiale che trasforma il tuo approccio al lavoro. Offre suggerimenti intelligenti, automazione delle attività e approfondimenti utili su come portare a termine il lavoro. Queste funzionalità rendono ClickUp Brain una guida interattiva che suggerisce sempre il percorso migliore.

Se preferisci un approccio più tradizionale alla documentazione dei processi, ClickUp Brain genera risorse come procedure operative standard e guide. Se disponi di contenuti esistenti come clip audio o video, ClickUp Brain li trascrive per renderli più accessibili e ricercabili.

Ancora più importante, può rendere le informazioni nella knowledge base più fruibili consentendoti di estrarre informazioni chiave e riepilogare/riassumere le istruzioni con un solo comando. Usalo per prendere decisioni più rapide, agire velocemente e lavorare in modo intelligente.

Il Notetaker AI di ClickUp aiuta a catturare le decisioni chiave e gli elementi di azione durante le riunioni, garantendo che le informazioni preziose vengano conservate e che le responsabilità vengano assegnate ai membri del team giusti. Collegando le discussioni alle attività pertinenti e alle decisioni passate, trasforma le riunioni in una parte produttiva del flusso di lavoro.

Si tratta di un potente strumento per la documentazione integrata. Consente di salvare trascrizioni, file audio e riepiloghi/riassunti in un documento privato e di taggare le note relative alle riunioni per facilitarne la consultazione.

📮Approfondimento ClickUp: solo l'8% utilizza strumenti di project management per monitorare gli elementi in azione. Secondo una ricerca condotta da ClickUp, circa il 92% dei lavoratori rischia di perdere decisioni importanti a causa della dispersione delle informazioni su più piattaforme non collegate tra loro. Per evitare inutili passaggi da una piattaforma all'altra e cambi di contesto, prova ClickUp , l'app che fa tutto per il lavoro*.

ClickUp è numero 1 per il secondo anno consecutivo: documenti

Collabora con il tuo team per creare una documentazione completa su ClickUp Docs

I documenti ClickUp sono uno strumento per creare, collaborare e condividere documenti in modo efficace e senza sforzo. I documenti ClickUp sono altamente interattivi e personalizzabili, consentendoti di utilizzarli come preferisci, dalle liste di controllo interattive alle guide testuali.

Consente inoltre di incorporare attività, assegnare commenti e integrare flussi di lavoro direttamente nella documentazione. Ciò garantisce che nulla sfugga e rende tutta la documentazione utilizzabile.

ClickUp è un passo avanti #3: Clip

Registra il tuo schermo con ClickUp Clips e condividilo in pochi clic

Le funzionalità che Scribe e Tango offrono come strumenti autonomi, ClickUp Clips le offre come funzionalità (tra MOLTE altre)! ClickUp Clips ti consente di registrare e condividere video direttamente all'interno dell'ecosistema ClickUp.

Puoi utilizzarlo per registrare tutorial e guide passo passo o per condividere feedback. La capacità di ClickUp Clips di registrare schermate e condividere video elimina la necessità di affidarsi a strumenti di terze parti per lo stesso lavoro!

ClickUp è numero 1 per il punto 4: Ricerca connessa

Trova l'ago nel tuo stack tecnologico con la ricerca connessa di ClickUp

La ricerca connessa di ClickUp rende ricercabile l'intero stack tecnologico. Come funzionalità di ricerca universale, ti aiuta a individuare attività, documenti e conversazioni in ClickUp come un unico ecosistema.

Usalo per rendere la tua base di conoscenza più ricercabile, navigabile e accessibile: qualità chiave per eliminare le barriere allo scambio di idee e informazioni.

💡 Suggerimento pro: la ricerca connessa funziona su più app, tra cui (ma non solo) Google Drive, Slack e Jira. Integra il tuo stack tecnologico per ottenere risultati migliori!

ClickUp è numero 5 per i modelli

Le funzionalità sopra elencate sono un esempio convincente della grande versatilità di ClickUp.

Se ciò non bastasse, hai anche i modelli ClickUp che supportano l'avvio di progetti senza reinventare la ruota.

Che tu stia cercando di creare procedure operative standard o di inserire nuovi dipendenti, questi modelli pronti all'uso ti consentono di risparmiare tempo e garantire coerenza su tutti i fronti.

Automazione per un esito positivo con ClickUp

Questo conclude il nostro confronto tra Scribe e Tango. Utilizza Scribe se cerchi qualcosa di semplice ed economico per creare documentazione dettagliata. Se desideri qualcosa di più collaborativo con un focus sull'automazione, puoi rivolgerti a Tango.

Se cerchi uno strumento che combini il meglio di Scribe e Tango senza aggiungere altro al tuo arsenale, ClickUp è la risposta.

ClickUp offre funzionalità avanzate come automazione basata su IA, documenti dinamici, registrazione dello schermo in tempo reale e integrazioni infinite. Inoltre, fornisce modelli per iniziare subito!

Vuoi consolidare i tuoi strumenti e ottenere più di un semplice strumento di documentazione dei processi? Iscriviti a ClickUp e prova la magia!