Come disegnare mentre registri lo schermo

Devi presentare quel rapporto di progetto così importante o stai cercando di migliorare le tue lezioni online? Padroneggiare l'arte del disegno durante la registrazione dello schermo può migliorare notevolmente le tue presentazioni.

Non sorprende che la maggior parte delle persone o delle organizzazioni si affidi a strumenti di registrazione dello schermo per spiegare flussi di lavoro complessi, creare video tutorial e documentare momenti critici.

Con un mercato in crescita costante del 6,5% CAGR, questi strumenti stanno diventando essenziali per l'istruzione e la comunicazione sul posto di lavoro.

Questo aumento sottolinea anche il ruolo crescente della comunicazione video asincrona nel rendere più dinamici l'apprendimento e la collaborazione.

Sei pronto a trasformare il tuo schermo in una tela? Scopriamo come!

Perché disegnare mentre registri lo schermo?

Perché disegnare mentre registri lo schermo, ti chiederai? Beh, immagina di spiegare un'idea complessa senza immagini: è come descrivere i colori a qualcuno al buio.

Aggiungere disegni durante la registrazione non serve solo a fare bella figura (anche se probabilmente è così 😎), ma anche a migliorare la chiarezza e il coinvolgimento.

Per una collaborazione migliorata sul posto di lavoro, il disegno dal vivo sui video può colmare le lacune di comprensione durante le comunicazioni asincrone o le presentazioni. Che si tratti di flussi di lavoro di brainstorming o di annotazioni di feedback su un progetto condiviso, disegnare direttamente sullo schermo aggiunge quel tocco in più che fa dire ai tuoi spettatori "Oh, ora capisco!".

Inoltre, il software di registrazione dello schermo con strumenti di disegno integrati ti evita il fastidio della modifica successiva. È immediato, di grande impatto e rende il tuo messaggio memorabile. Allora perché non dare vita alle tue idee mentre registri?

Oggi sono disponibili molti strumenti di registrazione dello schermo, ma trovare quello che si adatta alle tue esigenze specifiche, sia per sessioni live che per comunicazioni asincrone, può fare la differenza.

Lo strumento giusto ti consente di registrare e aggiungere annotazioni e schizzi per dare vita alle tue idee. Diamo un'occhiata alle migliori opzioni, tra cui uno strumento come ClickUp, per aiutarti a scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

1. Clip ClickUp

Incorpora i Clip di ClickUp direttamente nella tua area di lavoro per eliminare il fastidio di passare da un'app all'altra o gestire i caricamenti

Inizia con il miglior strumento disponibile: ClickUp Clips.

Si integra direttamente in ClickUp, consentendoti di registrare e condividere video senza cambiare app. Che tu stia aggiornando il tuo team o creando un tutorial veloce, è un modo semplice per catturare lo schermo del tuo computer e inviarlo per la revisione in pochi secondi.

Basta premere "Registra", condividere lo schermo e inviare il tutto più velocemente che scrivere una risposta. I tuoi spettatori e collaboratori possono anche commentare momenti specifici, favorendo discussioni costruttive: un bel vantaggio in più!

Ecco perché è il registratore di schermo integrato gratuito perfetto:

Elimina i malintesi e fai progredire le conversazioni con la comunicazione asincrona

Registra lo schermo con o senza voce fuori campo

Aggiungi commenti a momenti specifici in un Clip per attirare l'attenzione dei tuoi spettatori

Consenti ai tuoi colleghi di accedere a Clip quando necessario

Incorpora i tuoi Clip direttamente in ClickUp. Genera un link pubblico per condividerli esternamente o consentire agli utenti di scaricarli

Trascrivi automaticamente i tuoi video con ClickUp Brain , un innovativo strumento di IA che si aggiunge alle registrazioni dello schermo per scansionare rapidamente i punti salienti e trovare contenuti importanti tramite timestamp

Copia frammenti da Clip per riutilizzarli

Sebbene non sia possibile disegnare direttamente in Clip, puoi aggiungere feedback e indirizzare i tuoi lettori a parti specifiche della registrazione dello schermo tramite commenti.

2. Loom

tramite Loom

Se hai mai avuto bisogno di inviare un aggiornamento video ma non vuoi programmare una riunione, Loom è quello che fa per te.

Ti consente di registrare lo schermo (e la videocamera, se lo desideri) per spiegare idee o condividere feedback. Inoltre, grazie ai semplici link di condivisione e alle analisi per monitorare il coinvolgimento degli spettatori, è eccellente per l'uso personale e di team.

💡Come disegnare su Loom: Per disegnare su Loom, utilizza gli strumenti di annotazione integrati durante la registrazione dello schermo, selezionando tra opzioni come testo, forme e un puntatore laser per evidenziare i punti chiave.

3. Zoom

tramite Zoom

Probabilmente conosci Zoom per le riunioni, ma sapevi che puoi utilizzarlo anche per registrare sessioni dello schermo? È perfetto per registrare tutorial rapidi, materiali di formazione o sessioni di brainstorming. Una volta avviata la registrazione, il tuo video sarà accompagnato da link di condivisione facili da utilizzare e persino da opzioni di trascrizione.

Puoi annotare lo schermo durante le riunioni e salvare il video in locale. In questo modo non sarà più necessario aggiungere schizzi in un secondo momento, risparmiando tempo e larghezza di banda.

💡Come disegnare su Zoom: In Zoom, attiva la funzionalità Annotate durante una riunione o la condivisione dello schermo per disegnare, aggiungere testo o evidenziare aree dello schermo in tempo reale.

4. Bandicam

tramite Bandicam

Bandicam è la soluzione ideale per chi desidera registrazioni di alta qualità. Il supporto per l'acquisizione 4K e le aree di registrazione personalizzate è perfetto per i giocatori o per chiunque crei tutorial video dettagliati.

E se hai bisogno di aggiungere annotazioni durante la registrazione, gli strumenti di disegno integrati ti consentono di farlo in un attimo.

💡Come disegnare su Bandicam: Durante l'utilizzo di Bandicam, è possibile attivare lo strumento di disegno tramite la funzionalità "Rettangolo" o "Penna" nelle impostazioni per aggiungere annotazioni ed evidenziazioni durante la registrazione dello schermo

5. Snagit

tramite Snagit

Snagit è la soluzione migliore se cerchi qualcosa di semplice e facile da usare. Noto per le sue funzionalità di cattura dello schermo, Snagit offre semplici strumenti di registrazione dello schermo che ti consentono di catturare video e aggiungere testo o annotazioni al volo.

È utile per tutorial rapidi e curati o per spiegare concetti complicati senza le complicazioni dei software più avanzati.

💡Come disegnare su Snagit: Snagit ti consente di disegnare sullo schermo selezionando la scheda Disegna prima di avviare la registrazione, permettendoti di aggiungere annotazioni e forme a mano libera mentre acquisisci lo schermo

Leggi anche: Abbiamo testato i migliori software per video tutorial

Ha letteralmente TUTTE le funzionalità/funzioni in un'unica app. Registra clip, monitora il tempo, traccia i progetti di servizio o lo sviluppo dei prodotti. L'ho scoperto per caso e sono davvero felice di averlo fatto... Ho usato Trello, Monday.com, Bitrix e tutte le altre app disponibili sul pianeta per questo scopo in 10 diverse organizzazioni. Niente è paragonabile a questo.

Come disegnare mentre registri lo schermo: guida passo passo

Ogni strumento ha la propria interfaccia utente e il proprio metodo per disegnare durante la registrazione dello schermo, ma in generale seguono tutti lo stesso processo.

In questa guida passo passo ti spiegheremo come utilizzare ClickUp Clips per iniziare a disegnare sullo schermo durante la registrazione, senza bisogno di software aggiuntivi!

1. Installa il software necessario

Prima di iniziare a disegnare durante la registrazione dello schermo, avrai bisogno di due strumenti principali: qualcosa per registrare lo schermo e qualcosa per disegnare.

Mentre la maggior parte delle opzioni software richiede il download e l'installazione dell'app in locale, ClickUp Clips funziona direttamente dall'app ClickUp!

Rimani organizzato con Hub clip: trova e gestisci rapidamente tutte le tue registrazioni ClickUp in un'unica posizione centrale, che ti consente di cercarle, ordinarle e visualizzarle per la massima produttività

Accedi al tuo account ClickUp per iniziare a registrare.

💡 Suggerimento per professionisti: velocizza il tuo flusso di lavoro utilizzando le integrazioni di ClickUp. Con oltre 1.000 connessioni gratuite a strumenti come Gmail, HubSpot, Salesforce e altri, puoi automatizzare le attività e mantenere tutto fluido, il tutto con pochi clic.

2. Imposta la registrazione dello schermo

Impostare correttamente le impostazioni di registrazione può migliorare la qualità dei tuoi video. Ecco come prepararti per un esito positivo:

Apri ClickUp Clips: cerca l'icona della fotocamera o il pulsante Registra clip (di solito nell'angolo in alto a destra). Cliccaci sopra per iniziare

Prova diverse opzioni per condividere e registrare i tuoi Clip ClickUp

Scegli cosa registrare: Decidi se registrare l'intero schermo in modalità a schermo intero, solo una finestra o solo una scheda specifica del browser

Prova il microfono: se hai intenzione di parlare mentre disegni, assicurati che il microfono funzioni! ClickUp Clips ti consente di registrare contemporaneamente la tua voce e lo schermo: perfetto per tutorial o presentazioni coinvolgenti

🧠 Curiosità: ScreenCam, uno dei primi prodotti di screencasting disponibili in commercio negli anni '90, ha guadagnato popolarità per lo streaming e la trasmissione di demo e tutorial su schermo.

Leggi anche: Come prendere note da un video come un professionista

3. Avvia il tuo strumento di disegno

Mentre disegni durante una registrazione dello schermo su ClickUp Clips, hai due ottime opzioni:

Puoi utilizzare le lavagne online di ClickUp e le mappe mentali di ClickUp per creare schizzi direttamente nella tua area di lavoro e integrare i tuoi disegni nelle attività e nei progetti.

In alternativa, se preferisci altri strumenti come Microsoft Paint o Google Jamboard, anche questi sono ottime opzioni per disegnare su dispositivi esterni!

📮ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra piattaforme, gestire email e passare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i tuoi flussi di lavoro, i clip e le chat in un'unica piattaforma unificata. Avvia e gestisci le tue attività da documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

Trasforma le tue idee in elementi di azione utilizzando le mappe mentali di ClickUp

Se utilizzi gli strumenti di disegno di ClickUp, ecco come iniziare:

Apri una lavagna online o una mappa mentale nella tua area di lavoro di ClickUp

Imposta l'area di disegno con le dimensioni e il layout preferiti

Scegli gli strumenti di disegno e i colori per dare sfogo alla tua creatività

Prova tempi di caricamento più rapidi, interazioni più fluide e collaborazione in tempo reale senza ritardi sulle lavagne online ClickUp

Le lavagne online di ClickUp offrono tempi di caricamento rapidi e una collaborazione fluida in tempo reale, perfetta per integrare i disegni durante la registrazione. Inoltre, possono essere integrate con le tue attività e i tuoi progetti, così puoi trasformare rapidamente gli schizzi in piani concreti!

💡Suggerimento rapido Usa le scorciatoie da tastiera delle mappe mentali per velocizzare le operazioni durante la registrazione: Ctrl + D (Cmd + D) per duplicare i rami

Inserisci per aggiungere un nuovo ramo sotto quello corrente

Scheda per creare rapidamente un sotto-ramo

Leggi anche: Le migliori estensioni Chrome per registrare lo schermo

4. Inizia a registrare lo schermo

È ora di iniziare a registrare il tuo video e il tuo schizzo. Ecco cosa devi fare:

1. Abilita ClickApp

Prima di registrare il tuo primo Clip, assicurati che l'app ClickApp Clip: Screen Recording sia abilitata per la tua area di lavoro.

Da fare:

Clicca sul tuo avatar nell'area di lavoro nell'angolo in alto a sinistra.

Vai su App, quindi seleziona ClickApps.

Cerca Clip: Registrazione schermo e abilitalo.

2. Registra un clip dello schermo

Una volta abilitata, puoi iniziare a registrare clip direttamente dalla barra degli strumenti, da un commento di attività o dall'Hub clip. Per registrare:

Apri il menu delle azioni rapide dalla barra delle attività, da un commento di attività o dall'Hub clip

Da un commento di attività, fai clic sull'icona video per avviare la registrazione di un Clip o di un Clip vocale in un commento di attività

Clicca su Nuova clip nell'angolo in alto a destra per iniziare la registrazione dello schermo nell'Hub clip.

5. Inizia a disegnare

Una volta configurato, puoi dare vita alle tue idee con le lavagne online o le mappe mentali di ClickUp. Prendiamo ad esempio una lavagna online:

Usa diverse forme, colori, caselle di testo, frecce e immagini per disegnare sulle lavagne online ClickUp

Mentre disegni, prova le seguenti opzioni per migliorare i tuoi video e le tue opere d'arte!

Spessore della linea: scegli tra diversi spessori per far risaltare o sfumare le linee in base alle tue esigenze

Selezione dei colori: scegli i tuoi colori preferiti per mantenere le cose chiare o per dare sfogo alla tua creatività

Stile delle linee: cambia lo stile per adattarlo all'atmosfera della tua immagine.

Evidenziatore: usa lo strumento evidenziatore per sottolineare i punti chiave sulla lavagna online.

Strumento gomma: clicca sul pulsante gomma e trascinalo sulla tela per cancellare linee o forme aggiunte per errore

Puntatore laser: usa lo strumento laser per guidare il tuo pubblico. Clicca e trascina per dirigere l'attenzione su aree specifiche

Forme e diagrammi di flusso: crea eleganti diagrammi visivi: seleziona le forme, personalizzale, duplicale per espanderle rapidamente e usa le frecce per collegare le idee

Caselle di testo e note adesive: aggiungi testo modificabile per annotazioni, descrizioni o note. Incolla il testo direttamente sulla lavagna online per creare automaticamente una casella di testo oppure utilizza le note adesive per evidenziare idee e creare elenchi di cose da fare

Con i versatili strumenti di disegno di ClickUp, le tue registrazioni dello schermo passeranno dal livello base a quello accattivante in pochissimo tempo!

6. Modifica la tua registrazione

Una volta premuto il pulsante di registrazione e terminata la registrazione dello schermo, ClickUp offre pratiche opzioni di modifica per rifinire il tuo video. Se desideri una maggiore precisione, puoi sempre utilizzare gli strumenti di ritaglio per modifiche più dettagliate.

Aggiungi commenti con indicatori temporali ai video per una comunicazione chiara

Se hai bisogno di enfatizzare momenti chiave o aggiungere dettagli extra, gli strumenti di Correzione di bozze video di ClickUp fanno al caso tuo. Puoi:

Aggiungi note: Lascia commenti in momenti specifici

Attira l'attenzione: evidenzia i momenti chiave che richiedono attenzione

Evidenzia i dettagli: evidenzia le informazioni importanti per assicurarti che vengano notate

ClickUp supporta i formati MP4, WEBM e Ogg per la correzione di bozze dei video, garantendo la compatibilità con i browser più diffusi come Edge, Chrome, Firefox, Safari e Opera. Con queste funzionalità/funzioni, le tue registrazioni dello schermo diventano molto più interattive e coinvolgenti!

Leggi anche: Project management per la produzione video

Suggerimenti per disegnare in modo efficace durante la registrazione

Aggiungere disegni durante la registrazione dello schermo o annotare i tuoi clip può portare i tuoi contenuti a un livello superiore, sia che tu stia creando video per YouTube o video tutorial, ma è essenziale farlo in modo che valorizzi il contenuto invece di distrarre.

Ecco alcuni consigli per rendere le tue registrazioni più efficaci e coinvolgenti:

Pianifica in anticipo: delinea le tue idee prima di iniziare a disegnare. Avere una struttura chiara garantisce delinea le tue idee prima di iniziare a disegnare. Avere una struttura chiara garantisce eccellenti capacità di presentazione e ti consente di rimanere organizzato ed evitare pause inutili durante la registrazione. ClickUp Brain , un assistente IA, ti aiuta a raccogliere idee per contenuti e presentazioni in modo da non rimanere bloccato con blocchi creativi ✅

Genera idee, fai brainstorming sui flussi delle presentazioni e ottieni il massimo dalle tue videochiamate con ClickUp Brain

Quando utilizzi strumenti di disegno tradizionali, prova quanto segue:

Ottimizza lo spessore delle linee: scegli lo spessore giusto per garantire la massima chiarezza: linee sottili per i dettagli, linee più spesse per enfatizzare. In questo modo i tuoi disegni risalteranno senza risultare troppo caotici ✅

Evidenzia le aree chiave: usa lo strumento evidenziatore per enfatizzare le sezioni più importanti del tuo disegno, guidando l'attenzione del pubblico ✅

Semplifica: evita di ingombrare la tela. Concentrati su immagini concise che supportano la tua narrazione, mantenendo l'attenzione del pubblico sui punti chiave ✅

Interagisci con i diagrammi di flusso: usa forme e frecce per illustrare connessioni, processi o relazioni. I diagrammi di flusso possono scomporre idee complesse in immagini facilmente comprensibili ✅

Metti in pausa quando necessario: premi pausa se devi modificare i tuoi disegni o aggiungere dettagli. Una buona idea è chiedere commenti man mano che procedi o una volta terminata la presentazione. Prova premi pausa se devi modificare i tuoi disegni o aggiungere dettagli. Una buona idea è chiedere commenti man mano che procedi o una volta terminata la presentazione. Prova la chat di ClickUp per ricevere feedback direttamente sulle attività o sul clip. ✅

Centralizza le tue conversazioni, attività e altro ancora su ClickUp Chat

Rivedi prima della condivisione: riproduci la registrazione prima di condividerla. Assicurati che tutto scorra senza intoppi, che i tuoi disegni siano chiari e che i messaggi chiave siano comunicati correttamente ✅

Seguendo questi consigli, potrai creare registrazioni dello schermo informative, visivamente accattivanti e facili da seguire!

Migliora il tuo disegno e la registrazione dello schermo con ClickUp

Disegnare in modalità di registrazione dello schermo è come aggiungere un tocco di pepe alle tue spiegazioni. Puoi catturare l'attenzione dei tuoi spettatori evidenziando i punti chiave o abbozzando idee complesse.

Ma non preoccuparti di diventare Picasso: l'obiettivo è la chiarezza, non un capolavoro.

Rispetto alla maggior parte degli altri strumenti, ClickUp ti consente di organizzare le registrazioni dello schermo, aggiungere commenti alle registrazioni con timestamp, archiviare i modelli di disegno e collaborare facilmente con il tuo team, tutto in un unico posto!

Dalla pianificazione delle sceneggiature alla raccolta dei feedback, ClickUp ti offre tutti gli strumenti in un unico pacchetto.

Sei pronto a trasformare le tue registrazioni dello schermo da "così così" a "wow"?

Iscriviti a ClickUp e rendi le tue registrazioni dinamiche come le tue idee!