13 idee creative per presentazioni con Google Slides

Le presentazioni non dovrebbero sembrare una battaglia in salita, ma spesso lo sono. Fissare una presentazione vuota di Google Slides, cercando di creare qualcosa che davvero coinvolga il tuo pubblico, può sembrare un compito arduo. I soliti modelli? Troppo usati. I design predefiniti? Facili da dimenticare.

Se sei un professionista alla ricerca di quel fattore "wow" che manca nella sala riunioni, un insegnante che desidera coinvolgere studenti distratti o un creativo stanco di essere limitato da layout banali, sei nel posto giusto.

Scopri un nuovo modo di utilizzare Google Slides in modi che non avresti mai immaginato. 🤩

Sei pronto a realizzare presentazioni che lasciano il segno? Cominciamo dalle basi.

Google Slides: Slide ovunque e in qualsiasi momento: niente più drammi dovuti al "formato file sbagliato"

Modifica in tempo reale, feedback immediato, nessuna confusione

Modelli, animazioni, semplici modifiche: non serve un designer

Ottima integrazione con Google: importa Fogli, documenti e moduli

Modifica in tempo reale, feedback immediato, nessuna confusione

Modelli, animazioni, semplici modifiche: non serve un designer

Ottima integrazione con Google: importa Fogli, documenti e moduli

prezzo: 0 $! Come usare Google Slides come un professionista 💼 Proposte aziendali: grafici, animazioni, note del relatore = maggiore impatto 🎨 Portfolio creativi: immagini, video, casi di studio cliccabili (mostra, non raccontare) 📅 Inviti a eventi e programmi: pensa a codici QR, link RSVP, countdown e altro ancora 📄 Curriculum interattivi: link, sequenze temporali e progetti cliccabili li rendono memorabili 🎓 Materiali didattici e formativi: aggiungi diagrammi, quiz e video 🛍️ Demo di prodotti: funzionalità/funzioni cliccabili, specifiche tecniche e link per l'acquisto immediato ti aiutano a vendere senza sforzo 📖 Brand book: mostra la tua identità e la personalità del tuo marchio in azione 📊 Piani annuali: grafici in tempo reale, obiettivi, aggiornamenti sulla leadership, senza infiniti PDF 🎭 Bacheche: organizza, gioca con i colori, aggiungi movimento 📖 Manuali di onboarding: guide passo passo, quiz e immagini, senza confusione 📑 Report e casi di studio: diapositive prima e dopo e prove video (senza sovraccarico di testo) 🛣️ Roadmap dei prodotti: sequenze, scadenze, collegamenti interattivi per mantenere allineati i team 🎲 Quiz e giochi: risposte a comparsa, monitoraggio dei punteggi, percorsi dinamici (divertenti!)

ClickUp Brain AI e ClickUp Docs: Struttura i pensieri, ottieni suggerimenti sui contenuti, collabora in tempo reale

Integrazione con Google Slides: gestisci Slides e ClickUp senza dover passare da 10 app diverse

Perché utilizzare Google Slides per le presentazioni?

Non tutti gli strumenti di presentazione sono uguali e Google Slides si distingue per una buona ragione. Che tu stia preparando lezioni, presentando idee o mostrando progetti creativi, offre il mix perfetto di semplicità e flessibilità.

Ecco perché vale la pena prestare attenzione:

Accessibile ovunque: Lavora sulle tue presentazioni Google da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, senza preoccuparti della compatibilità o di essere vincolato a un singolo computer

Collaborazione in tempo reale: semplifica i flussi di lavoro del team con funzionalità di modifica in tempo reale e feedback immediato (tutti rimangono sulla stessa pagina, letteralmente!)

Strumenti di progettazione integrati: Crea diapositive dall'aspetto professionale con modelli intuitivi, animazioni e opzioni di personalizzazione che non richiedono competenze di progettazione

Integrazione con Google Workspace: incorpora grafici da Fogli Google, inserisci contenuti da documenti Google o integra moduli e video, tutto in un unico posto

Conveniente: scegli un modello gratuito (una soluzione vantaggiosa per insegnanti, piccole imprese o chiunque abbia un budget limitato)

Idee per Google Slides per diversi casi d'uso

Con i modelli di Google Slides pronti all'uso , è semplice iniziare e personalizzare la presentazione in base alle tue esigenze specifiche. Scopri la versatilità degli strumenti di presentazione di Google per vari casi d'uso.

1. Proposte aziendali

tramite Google Slides

Trasforma le presentazioni aziendali in proposte che catturano l'attenzione e mettono chiaramente in evidenza il tuo valore. Puoi aggiungere animazioni per evidenziare i punti chiave, incorporare grafici da Fogli Google per presentare dati in tempo reale e strutturare le diapositive in un flusso logico che mantiene l'attenzione dei decisori.

Inoltre, le note del relatore possono aiutarti a realizzare una presentazione impeccabile, oppure puoi progettare la presentazione in modo che sia autonoma, con immagini accattivanti e testo conciso.

Ad esempio, i modelli di presentazione sono ottimi per condividere strategie e garantire finanziamenti, mentre i piani esecutivi a 30-60-90 giorni aiutano i project manager a mappare attività cardine e stati di avanzamento.

💡 Suggerimento: puoi condividere la tua proposta con clienti o collaboratori limitando l'accesso a diapositive specifiche. Questa funzionalità ti aiuta a mantenere privati i dettagli sensibili o la ripartizione dei costi interni.

2. Portfolio per professionisti creativi

tramite Google Slides

Google Slides è un modo fantastico per creare un portfolio professionale che mette in primo piano i tuoi lavori migliori. Puoi utilizzare le griglie di immagini per mettere in risalto le immagini, incorporare video per dare vita ai tuoi progetti e persino includere testimonianze dei clienti per una maggiore credibilità.

Che tu sia un grafico che vuole mostrare i propri progetti di branding o uno scrittore freelance che desidera collegarsi ad articoli pubblicati, Slides ti aiuta a rendere il tuo portfolio facile da consultare.

Inoltre, l'aggiunta di sezioni cliccabili come "Fotografia", "Casi di studio" o "Certificazioni" aiuta gli utenti a trovare esattamente ciò che stanno cercando.

💡 Suggerimento: utilizzando la funzione link ipertestuale di Google Slides, puoi far apparire ulteriori dettagli sulle immagini o sui portfolio (come le descrizioni dei progetti o i feedback dei clienti) quando qualcuno passa il mouse su di essi. In questo modo creerai un'esperienza dinamica per i potenziali clienti o datori di lavoro.

3. Inviti a eventi e programmi

tramite Google Slides

Gli inviti interattivi agli eventi e i programmi sono un modo super creativo per utilizzare Google Slides. Aggiungi link RSVP o codici QR per una registrazione senza problemi e utilizza le animazioni per rivelare gradualmente i dettagli dell'evento come l'ora, il luogo o gli ospiti.

Per gli eventi aziendali, puoi evidenziare l'itinerario e il programma in un formato raffinato. Ma per gli eventi personali come i matrimoni, dai il massimo con storie, foto e persino un timer per il conto alla rovescia per creare entusiasmo.

Che si tratti del lancio di un prodotto, di una festa di compleanno o di un evento di beneficenza, personalizza l'invito in base al tono del tuo evento.

💡 Suggerimento: dopo aver inviato l'invito Google Slides, mantieni viva la conversazione includendo una serie di slide di follow-up con contenuti interessanti come anteprime, sondaggi o teaser.

4. CV e curriculum professionali

tramite Google Slides

Google Slides può aiutarti a distinguerti nelle candidature di lavoro con curriculum intuitivi che vanno oltre il tradizionale PDF.

Aggiungi link cliccabili al tuo profilo LinkedIn, al tuo portfolio o persino a video di presentazione. Usa sequenze temporali per mappare visivamente la tua carriera e crea un'"Informazioni" accattivante con animazioni che mettono in risalto la tua personalità e i tuoi successi.

Questo approccio è particolarmente utile per marketer, designer o chiunque operi in un campo creativo e desideri catturare l'attenzione con un curriculum unico e visivamente accattivante.

💡 Suggerimento: invece di elencare semplicemente le responsabilità lavorative, includi sezioni della presentazione in cui i responsabili delle assunzioni possono cliccare su casi di studio, modelli di progettazione o video che mettono in evidenza i tuoi contributi.

tramite Google Slides

Gli insegnanti e i formatori possono utilizzare Google Presentazioni per creare lezioni e sessioni di formazione interattive e di grande impatto.

Aggiungi diagrammi per scomporre idee complesse, animazioni per illustrare i processi passo dopo passo e video incorporati per spiegazioni più approfondite. Le diapositive con domande e risposte o i quiz interattivi possono anche coinvolgere i partecipanti per incoraggiare l'apprendimento attivo.

Ad esempio, un insegnante potrebbe progettare una presentazione con il piano delle lezioni per guidare le discussioni in classe, mentre un facilitatore di workshop potrebbe utilizzare Slides per fornire contenuti di formazione professionale facili da seguire e visivamente accattivanti.

💡 Suggerimento: All'interno della stessa presentazione, assegna sezioni diverse a singoli individui o gruppi e incoraggiali ad aggiungere le loro ricerche, idee o intuizioni, creando un senso di lavoro di squadra e apprendimento condiviso.

6. Cataloghi e demo di prodotti digitali

tramite Google Slides

Dimentica i cataloghi statici: Google Presentazioni ti consente di creare vetrine dinamiche dei prodotti dal look moderno e accattivante. Aggiungi foto di alta qualità, specifiche dettagliate e prezzi per consentire ai clienti di esplorare e acquistare con facilità.

Per una presentazione vincente ai tuoi client, prova le dimostrazioni dei prodotti su Google Slides. Metti in evidenza le funzionalità e i vantaggi chiave con animazioni, prototipi interattivi e mockup dello schermo.

Ad esempio, una demo di un software può guidare gli spettatori attraverso le interfacce utente e i flussi di lavoro, mentre una demo di hardware può concentrarsi sulle specifiche e sui casi d'uso reali.

💡 Suggerimento per gli esperti: utilizza l'integrazione di Google Presentazioni con i link esterni per creare un'esperienza "Acquista ora" direttamente nella vetrina dei tuoi prodotti. Aggiungi hotspot interattivi alle immagini dei prodotti, che gli utenti possono cliccare per accedere alle recensioni o persino visualizzare una demo.

7. Brand book e guide di stile

tramite Google Slides

Google Slides offre un approccio unico alla creazione di brand book che va oltre la semplice visualizzazione delle linee guida. Puoi includere sezioni dettagliate per il tuo logo, la tavolozza dei colori, la tipografia e il tono di voce, per poi andare oltre incorporando esempi reali, come l'aspetto del tuo logo sui prodotti o sui social media.

Inoltre, puoi aggiungere animazioni o video dimostrativi per mostrare grafica animata, assicurando che l'identità visiva del tuo marchio sia rappresentata in modo dinamico.

E poiché è tutto collaborativo, il tuo team può aggiornare la guida man mano che il tuo marchio si evolve, conservando tutto in un unico posto accessibile.

💡 Suggerimento: per un brand book che sembri più un'esperienza, usa le animazioni per dare vita al tuo logo, alla tua tavolozza di colori e alla tua tipografia. Invece di limitarti a mostrare un campione di colore, mostra come i colori cambiano o interagiscono tra loro.

8. Piani annuali aziendali

tramite Google Slides

Trasforma il processo di presentazione di un piano aziendale annuale in un'esperienza dinamica e collaborativa con Google Slides. Invece di diapositive statiche, aggiungi grafici e diagrammi in tempo reale collegati a Fogli Google per aggiornamenti dei dati in tempo reale, garantendo che il tuo piano sia accurato e convincente.

Fai un passaggio in più includendo obiettivi specifici per reparto, sequenze dettagliate e analisi SWOT per una presentazione chiara e completa. Puoi anche aggiungere un tocco personale con messaggi video incorporati dalla dirigenza.

Gli strumenti di collaborazione in tempo reale facilitano il lavoro dei team e la messa a punto del piano Business, garantendo che tutti siano allineati prima della presentazione finale.

💡 Suggerimento: rendete il vostro piano aziendale più coinvolgente aggiungendo feedback in tempo reale dal vostro team durante la presentazione. Utilizzate thread di commenti o sondaggi nelle slide per raccogliere input immediati, assicurandovi che tutte le voci siano ascoltate in tempo reale.

9. Album e bacheche

tramite Google Slides

Google Slides è un hub creativo per scrapbooker digitali e appassionati di modelli di moodboard .

Che tu stia raccogliendo idee di design per il lancio di un nuovo prodotto o immagini di ispirazione per il tuo matrimonio, organizza facilmente tavolozze di colori, idee di design e frammenti di testo su diapositive separate, in modo da visualizzare tutto in un unico posto.

Puoi anche andare oltre incorporando video o animazioni: immagina di mostrare l'identità visiva di un marchio attraverso un logo animato o di utilizzare un breve clip di un luogo di vacanza da sogno per migliorare la tua bacheca.

E per un effetto più stratificato, usa sovrapposizioni e trasparenze, imitando la sensazione tattile di un album fisico.

💡 Suggerimento: Completa la tua moodboard con gli strumenti di lavagna online basati sull'IA per ricevere suggerimenti automatici su layout, combinazioni di colori ed elementi. In questo modo risparmierai tempo e semplificherai la collaborazione con il tuo team in tempo reale.

10. Manuali di formazione e inserimento dei dipendenti

tramite Google Slides

Semplifica i processi di inserimento e formazione con presentazioni intuitive e coinvolgenti, suddivise in passaggi chiari.

Ad esempio, quando accogli nuovi dipendenti, puoi includere video che spiegano le politiche aziendali, screenshot che mostrano come navigare nei sistemi interni e istruzioni cliccabili che li guidano attraverso i processi chiave.

Puoi anche aggiungere icone, infografiche e GIF per suddividere i passaggi tecnici. Inoltre, l'inserimento di quiz con link cliccabili aiuta a rafforzare l'apprendimento.

Per un'esperienza più completa, puoi aggiungere sezioni con suggerimenti per la risoluzione dei problemi, domande frequenti o risorse come modelli scaricabili.

💡 Suggerimento: per un'esperienza coinvolgente, aggiungi una diapositiva "Journey Tracker" alla fine di ogni sezione, aiutando i nuovi assunti a monitorare visivamente il loro stato. Questo aggiunge un elemento ludico che li mantiene motivati a completare ogni fase del loro apprendimento.

11. Report e casi di studio

tramite Google Slides

Con Google Slides, presentare report o casi di studio diventa molto più che un semplice scarico di dati. Immagina di presentare un report trimestrale con grafici e tabelle chiari e codificati con colori che suddividono dati complessi. Puoi anche aggiungere un video con le testimonianze dei clienti o incorporare una demo del prodotto per aggiungere credibilità e un tocco umano.

Per i casi di studio, struttura i contenuti con sezioni chiare come "Descrizione del problema", "Approccio" e "Risultati". Questo ti aiuterà a mostrare la tua metodologia e a mettere in evidenza i risultati chiave

💡 Suggerimento: aggiungi una diapositiva "Prima e dopo" per evidenziare visivamente l'impatto della tua soluzione. Utilizza immagini affiancate, grafici o diagrammi per mostrare la situazione prima del tuo intervento e i miglioramenti ottenuti.

12. Roadmap del prodotto

tramite Google Slides

Google Presentazioni è uno strumento versatile per creare roadmap di prodotto che mappano visivamente le attività cardine, le prossime versioni delle funzionalità e le responsabilità del team. In questo modo, tutti gli stakeholder sanno esattamente cosa sta succedendo e quando.

Ad esempio, puoi creare una diapositiva con un grafico Gantt per monitorare lo stato delle funzionalità/funzioni e le scadenze imminenti e incorporare link ipertestuali a documenti correlati, come specifiche tecniche o note di riunioni , per accedere facilmente a informazioni più approfondite.

Ciò che distingue Google Slides è la sua adattabilità a diversi tipi di pubblico. Per i team interni (come sviluppatori e gestori di progetti), è possibile creare una roadmap ricca di dettagli tecnici e degli aspetti più specifici dello sviluppo delle funzionalità.

Per gli stakeholder (inclusi dirigenti e clienti), potresti optare per una panoramica di alto livello che enfatizzi gli obiettivi strategici, il valore delle funzionalità/funzioni e l'impatto complessivo del prodotto.

💡 Suggerimento: utilizza una diapositiva "Visualizzazione sequenza" per evidenziare in ordine cronologico le attività cardine del prodotto. In questo modo il pubblico avrà una panoramica chiara e facile da seguire del percorso del prodotto, facilitando l'allineamento su scadenze, aspettative e stato di avanzamento.

13. Quiz e giochi interattivi

tramite Google Slides

Progetta qualsiasi cosa, dalle domande a scelta multipla ai prompt con spazi da riempire, utilizzando Google Slides e link ipertestuali per guidare gli utenti verso le risposte corrette. Per una maggiore motivazione (e divertimento), includi tracker dei punteggi o barre di stato e offri feedback immediati per rafforzare l'apprendimento.

Per fare un passaggio in più, perché non provare un quiz "scegli la tua avventura"? I partecipanti possono fare delle scelte che li portano lungo percorsi diversi, aggiungendo un elemento di sorpresa ed eccitazione al gioco.

💡 Suggerimento: imposta una presentazione casuale utilizzando la visualizzazione Ordina diapositive e anima le transizioni, in modo che ogni tentativo di quiz sia diverso, mantenendo l'esperienza coinvolgente e varia ogni volta.

Migliora la produttività con ClickUp

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, offre soluzioni pratiche per il project management visivo e la produttività, in particolare per collaborare e organizzare le idee.

La funzionalità Lavagna online ClickUp, ad esempio, è ideale quando hai bisogno di mappare rapidamente le idee e mantenere tutti sulla stessa pagina in tempo reale. Che tu stia facendo brainstorming con il tuo team o presentando ai client, ti aiuta a passare dai pensieri astratti a piani concreti in modo efficiente.

Inoltre, con il modello di presentazione ClickUp , avrai a disposizione un layout intuitivo che semplifica l'intero processo.

Scarica questo modello Mappa le tue idee su una tela personalizzata e collaborativa utilizzando il modello di presentazione ClickUp, ideale per wireframe e piani visivi

Il layout lavagna online ha segnaposto predefiniti per introdurre l'argomento, tra cui una pagina del titolo, un programma e una pagina degli obiettivi.

Man mano che procedi con il corpo della presentazione, puoi mettere in evidenza i dati chiave, suddividendoli in moduli organizzati. È inoltre possibile aggiungere elementi visivi come foto, grafici e figure per supportare i tuoi punti.

La parte migliore? Puoi creare e assegnare attività direttamente sulla tua lavagna online, impostare scadenze e monitorare lo stato. Inoltre, queste attività si integrano con elenchi e bacheche Kanban incorporati per un monitoraggio semplificato.

ClickUp Brain va ancora oltre. Questa rete neurale nativa basata sull'IA è in grado di estrarre automaticamente informazioni rilevanti, suggerire idee e aiutarti a organizzare i tuoi pensieri in modo più efficace.

E una volta che le tue idee sono in ordine, entra in gioco ClickUp Docs. Dai corpo ai tuoi pensieri con testo, immagini, link e collaborazione in tempo reale su queste pagine in stile wiki.

Documenti è così valido che non vorrei più usare Word per delineare processi o prendere note.

E quando hai bisogno di allinearti rapidamente con il tuo team, Chat di ClickUp è proprio lì, integrata nella tua area di lavoro, e ti consente di condividere feedback, discutere le modifiche e tenere tutto sotto controllo. Basta collegare le conversazioni alle attività collegate e mantenere intatto il contesto.

Fai brainstorming insieme al tuo team su un'unica interfaccia live utilizzando ClickUp Chat

In breve, tutto rimane all'interno dell'area di lavoro centralizzata di ClickUp, garantendo transizioni fluide tra sessioni di brainstorming, creazione e collaborazione.

Suggerimenti per presentazioni creative con Google Slides

Le presentazioni accattivanti iniziano con il modello perfetto e personalizzazioni accurate. Ecco alcuni consigli pratici per rendere il design delle tue presentazioni Google Slides coinvolgente e di grande impatto:

Ottieni slide coerenti con Slide Master: Usa la funzionalità/funzione "Slide Master" per scegliere font, colori e layout per un design coerente in tutte le slide, risparmiando tempo sulle modifiche globali

Riduci al minimo il testo, massimizza le immagini: sostituisci i paragrafi prolissi con punti elenco concisi, immagini e un design minimalista per comunicare le tue idee in modo più efficace

Aggiungi una navigazione interattiva: utilizza link ipertestuali o pulsanti cliccabili per creare una presentazione non lineare e consentire al pubblico di navigare liberamente tra le sezioni

Usa le animazioni in modo mirato: aggiungi animazioni solo dove sono utili, ad esempio per rivelare gradualmente dei punti e mantenere l'attenzione o per illustrare un processo

Evidenzia i dati chiave con le infografiche: Sostituisci le tabelle piene di dati con eleganti infografiche utilizzando le forme e i grafici di Google Slides

Schermate divise per un impatto doppio: Mostra confronti o abbina immagini e testo su layout divisi per un look pulito e moderno

Ritaglia le immagini in forme personalizzate: Usa maschere immagine personalizzate per ritagliare immagini in cerchi, triangoli o moduli unici per migliorare il design delle tue diapositive

Concludi con una chiara Call-to-Action (CTA): Concludi la tua presentazione con una CTA chiara e facile da seguire, che si tratti di un invito a una riunione, un link per scaricare qualcosa o la tua prossima grande idea

Rendi le tue idee pronte per la presentazione con ClickUp

Mettere insieme una presentazione può essere un vero grattacapo, soprattutto quando si passa da uno strumento all'altro.

Sebbene i temi di Google Slides siano ottimi per le immagini, non offrono un modo semplice per gestire tutto il lavoro dietro le quinte, come organizzare le idee e la sincronizzazione con il tuo team.

È qui che ClickUp entra in gioco come piattaforma all-in-one che ti aiuta a fare brainstorming, collaborare e presentare idee in tempo reale. Abbozza le tue idee sulle lavagne online integrate e mettile insieme con gli approfondimenti forniti dall'assistente IA interno. 💯

La parte migliore? L'integrazione diretta di ClickUp con Google Slides (e oltre 1.000 altri strumenti) garantisce che tutto e tutti rimangano organizzati e connessi.

Iscriviti gratis a ClickUp e inizia a creare presentazioni ben organizzate, facili da condividere e visivamente accattivanti.