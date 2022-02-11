5 tendenze dell'automazione delle risorse umane che dovremo affrontare in questo decennio

samantha Clark si è laureata al Warrington College of Business e lavora per un'azienda professionale di account, la Warrington College of Business ThePayStubs . Gestisce tutti i rapporti con i client e i partner di alto livello e ha trovato la sua passione nella scrittura di articoli su vari argomenti finanziari e aziendali.

Gli ultimi dieci anni sono stati un catalizzatore essenziale per il cambiamento dei dipendenti e delle aziende. Inoltre, da quando è iniziata la pandemia globale, l'innovazione e il cambiamento sono diventati necessari per molti settori verticali per sopravvivere. Per quanto riguarda le Risorse Umane (HR), la crescita globale del lavoro da remoto e del lavoro guidato dalla tecnologia ha innescato importanti cambiamenti.

La tecnologia è tornata a essere l'obiettivo principale per molte organizzazioni e team di vario profilo. Improvvisamente, tutti i manager e i dipendenti delle risorse umane hanno dovuto lavorare da casa e utilizzare varie soluzioni tecnologiche per trasferire il proprio lavoro online.

Purtroppo, questi cambiamenti sono stati necessari per molti dipartimenti HR e aziende per rendersi conto di quanto le nuove tecnologie possano essere preziose per le loro attività quotidiane. L'automazione è il punto focale di questi strumenti e, tenendo conto di ciò, ecco cosa possiamo aspettarci in futuro.

via Le buste paga

5 tendenze dell'automazione delle risorse umane: I cambiamenti che vedrete in questo decennio

1. Le piattaforme di RPA regneranno sulle altre soluzioni di automazione

Per coloro che non sanno cosa siano le piattaforme RPA (Robotic Process Automazioni) e quale sia il loro scopo, ci addentreremo qui nelle nozioni di base.

I software RPA gestiscono robot software in grado di fare lavori automatizzati attraverso l'interazione con i sistemi digitali e con i sistemi di gestione delle risorse umane Software HR . La funzione principale di queste piattaforme è l'automazione ripetitiva di attività basate su regole, che le rende preziose per le aziende moderne.

Le piattaforme RPA sono la prossima grande novità nel settore delle risorse umane! Secondo Gartner, il RPA è destinato a crescere costantemente fino al 2024, nonostante l'effetto negativo della pandemia sull'economia.

La crescita della RPA è stata costante negli ultimi dieci anni, ma ha avuto un'impennata nel 2019. Le RPA hanno raggiunto una crescita dei ricavi di quasi il 63% e il trend di crescita è continuato fino al 2020 (11%). Il numero finale di crescita nel 2021 dovrebbe essere di circa il 19%.

L'effetto che le RPA avranno sulle risorse umane è duplice. In primo luogo, contribuiranno alla raccolta e alla gestione dei dati grazie all'automazione delle attività ripetitive. In secondo luogo, aiuteranno le risorse umane ad adattarsi al nuovo paradigma dell'automazione e a comprendere il nuovo panorama lavorativo in cui i dipendenti umani lavorano insieme all'IA per migliorare le loro capacità.

Secondo il 2019-2020 Sondaggio sui sistemi HR Sierra-Cedar , l'applicazione della RPA nelle risorse umane è cresciuta di circa il 50% rispetto all'anno precedente.

Anche se c'è un moderato timore che questa nuova tecnologia distrugga i posti di lavoro, è molto più probabile che cambi semplicemente il modo in cui ci approcciamo alle risorse umane. Siamo ancora molto lontani dall'avere un software in grado di valutare il talento e le competenze senza l'intervento umano. È solo un nuovo strumento, quindi non c'è da preoccuparsi.

via Le buste paga

2. Il reclutamento è il processo con il maggior potenziale di automazione

Il reclutamento è uno degli aspetti essenziali del lavoro nelle risorse umane. Il processo non è terribilmente complicato, ma richiede tempo ed è anche molto ripetitivo: perfetto per le automazioni, giusto? Beh, non ci siamo ancora arrivati. Secondo Workato attualmente stiamo automatizzando solo il 6% di tutte le attività di reclutamento, ma le Automazioni crescono in modo significativo ogni anno. I team che si occupano delle assunzioni perdono più tempo durante la programmazione dei colloqui.

Certo, questa attività è molto semplice quando si cerca di programmare una sola persona, ma quando ci sono molti candidati, può diventare un problema. Con l'automazione, si eliminano i problemi potenziali, come la sovrapposizione delle date dei colloqui, e si rende il processo più semplice senza intoppi per i candidati .

Nel 2018, ben il 67% degli agenti delle risorse umane intervistati da LinkedIn hanno dichiarato che l'automazione li aiuta a risparmiare tempo. Questo numero è destinato a crescere rapidamente, poiché le nuove modalità di utilizzo dell'IA e dell'automazione rendono il lavoro delle risorse umane più semplice e preciso.

3. L'esplosione dell'automazione dell'IA a tutti i livelli

Le attività delle risorse umane nell'era digitale stanno diventando sempre più complesse e impegnative. Con la digitalizzazione dell'ambiente aziendale che sta andando a gonfie vele a causa della pandemia, i dipartimenti HR sono ancora più sotto pressione per una rapida modernizzazione. Devono offrire un'esperienza eccellente ai dipendenti attraverso il reclutamento, la formazione e la gestione delle risorse umane l'onboarding .

Ecco alcuni modi in cui l'IA può aiutare in questo senso:

Dati in tempo reale: Attraverso l'acquisizione e l'elaborazione automatica dei dati, le risorse umane possono anticipare le richieste e i problemi in modo da avere risposte già pronte

Attraverso l'acquisizione e l'elaborazione automatica dei dati, le risorse umane possono anticipare le richieste e i problemi in modo da avere risposte già pronte Approccio personalizzato: I dipendenti moderni richiedono un accesso costante alle risorse HR con informazioni e orari personalizzati in base alle loro esigenze e alla loro posizione

I dipendenti moderni richiedono un accesso costante alle risorse HR con informazioni e orari personalizzati in base alle loro esigenze e alla loro posizione Responsabilizzazione delle risorse umane: Grazie all'automazione delle attività ripetitive, i dipartimenti delle risorse umane possono fare più lavoro con meno persone e concentrarsi maggiormente sulle attività che richiedono un tocco umano

Grazie all'automazione delle attività ripetitive, i dipartimenti delle risorse umane possono fare più lavoro con meno persone e concentrarsi maggiormente sulle attività che richiedono un tocco umano Disponibilità 24/7: Ora possiamo fornire un supporto costante attraverso i chatbot alimentati dall'IA, senza costringere gli agenti delle risorse umane a organizzare un orario di lavoro di 24 ore

Con il passaggio all'ambiente cloud, ci troviamo di fronte a un periodo evolutivo per le risorse umane. Si concentreranno maggiormente su strategie di coinvolgimento dei dipendenti , produttività, prestazioni e benessere -Il tutto supportato da dati concreti che verranno utilizzati nel processo decisionale.

Secondo il Tendenze globali del capitale umano il 38% delle aziende di 140 Paesi ritiene che l'IA e l'automazione saranno pienamente diffuse nelle loro organizzazioni entro i prossimi cinque anni. Si tratta di un dato importante da considerare se si vuole stare al passo con i migliori.

4. Crescita delle analisi automatizzate nelle risorse umane

Abbiamo già menzionato le decisioni guidate dai dati e le analisi in relazione alle risorse umane, ma diamo un'occhiata più da vicino alle possibilità che aprono ai dipartimenti moderni.

Possiamo certamente considerare il gigante tecnologico Google come il precursore di molti nuovi approcci, compreso questo. Google ha utilizzato gli analytics per valutare gli indicatori principali che delineano un ambiente di lavoro positivo.

Ha anche raccolto le valutazioni delle prestazioni e i feedback dei dipendenti per confrontarli con i risultati ottenuti metriche di produttività nell'ambito di diversi stili di leadership. Da fare per determinare l'impatto dei diversi approcci sulla produttività e sul coinvolgimento.

Se consideriamo che utilizziamo gli analytics nella gestione dei siti web, dei social media, di tutti i tipi di pubblicità e di molti altri aspetti del business digitale, ci rendiamo conto che i dati si stanno accumulando e prima li rendiamo utili, meglio è.

L'IA sarà fondamentale per il prossimo passaggio. Utilizzando l'IA, possiamo separare i tipi di dati, identificare le conoscenze attraverso l'uso dell'NLP, connettere insiemi di dati e altro ancora. Man mano che l'IA diventa sempre più sofisticata, la quantità di manodopera necessaria per elaborare grandi quantità di dati diminuirà e la precisione aumenterà.

5. Un numero maggiore di aziende adotterà l'automazione delle buste paga Il sondaggio sulle operazioni di payroll del 2018 ci offre alcuni spunti interessanti sull'automazione delle paghe e sui suoi numeri negli Stati Uniti. Se consideriamo le operazioni di payroll negli Stati Uniti in modo trasversale, nel 2018 abbiamo registrato circa il 6% delle aziende che utilizzano qualche modulo di automazione delle buste paga. Il sondaggio mostra anche che circa il 16% di quelle che non utilizzano l'automazione delle paghe ha in programma di iniziare a farlo in futuro.

L'automazione delle buste paga può essere utile per diversi motivi e per questo molte aziende stanno pianificando il passaggio. Il primo vantaggio dell'automazione è la semplificazione della raccolta dei dati, che è l'aspetto del lavoro che richiede più tempo.

Inoltre, se il vostro HRIS (Human Resources Information System) è in connessione con il vostro payroll globale, utilizzeranno quella che chiamiamo SSoT (single source of truth) all'interno dello stesso database.

Anche la convalida dei dati è un fattore importante nella gestione tradizionale delle buste paga. Il reparto Risorse Umane doveva incrociare i dati nei fogli di calcolo e ricontrollare le informazioni sui pagamenti

prima di completare i pagamenti. L'IA è in grado di fare questo automaticamente, risparmiando tempo e rendendo il processo più preciso. Possiamo anche impostare trigger automatici per notificare al reparto risorse umane quando un'attività è pronta per essere completata.

L'esempio più evidente è quello delle buste paga, che ora possono essere popolate automaticamente all'interno del sistema HRIS grazie a un sistema di generatore di buste paga ed eliminare i noiosi passaggi che dovevamo completare in passato.

Bonus:_

Modelli HR gratuiti_

& **Modelli di busta paga !

Conclusione

Siamo a un punto di svolta in cui le aziende hanno finalmente iniziato a investire seriamente nelle nuove tecnologie e a innovare i propri processi, compresi quelli relativi alle risorse umane. La pandemia di Covid-19 ha spinto le aziende a superare il punto di svolta tecnologico e ora, con i vantaggi chiaramente cancellati, non ci si può fermare nel prossimo futuro. Il futuro della produttività e dell'acquisizione di grandi talenti è nelle mani di specialisti dell'automazione e dell'IA in grado di portare le risorse umane nel 21° secolo. Siamo pronti per la prossima frontiera e questo è il momento perfetto per fare un passo avanti. La pandemia ha modificato il modo di operare delle risorse umane e i cambiamenti diventeranno lo standard per gli anni a venire.