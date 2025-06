Le 10 migliori soluzioni software CMS per intranet da esplorare nel 2025

Se il tuo posto di lavoro è più caotico che collaborativo, è ora di cambiare.

Il giusto sistema di gestione dei contenuti intranet può trasformare il modo in cui la tua organizzazione comunica, collabora e gestisce le informazioni.

Ma scegliere il CMS giusto non significa solo risolvere i problemi di collaborazione.

I responsabili IT hanno bisogno di strumenti che funzionino, i responsabili delle risorse umane vogliono piattaforme che i dipendenti utilizzino realmente e i responsabili delle decisioni richiedono strumenti che garantiscano un ROI fin dal primo giorno.

Se qualcuno di questi aspetti ti sembra familiare, abbiamo la soluzione che fa per te. 🤝

Abbiamo raccolto le migliori soluzioni software CMS intranet per aiutarti a eliminare il caos e aumentare i livelli di produttività. Ma prima di arrivare a questo, analizziamo come scegliere lo strumento più adatto alle tue esigenze.

Cosa cercare in un software CMS per intranet?

Un software CMS intranet non dovrebbe semplicemente "esistere" nella tua organizzazione, ma dovrebbe migliorare attivamente la comunicazione tra i team, centralizzare i flussi di lavoro ed essere un'unica fonte affidabile di informazioni.

Ecco cosa cercare per garantire che il tuo CMS offra un valore reale:

Facilità d'uso: Scegli una piattaforma con un'interfaccia intuitiva che richiede una formazione minima, garantendo un utilizzo semplificato per i tuoi dipendenti

Opzioni di personalizzazione: Scegliete un sistema che si adatti al marchio, ai flussi di lavoro e ai requisiti della vostra organizzazione senza bisogno di complesse operazioni di codifica

Integrazione fluida: Garantite la compatibilità con strumenti come Microsoft 365, Google Workspace, Slack e altre app aziendali

Funzionalità di ricerca avanzata: Scegliete funzionalità di ricerca avanzata per trovare rapidamente documenti, annunci e risorse del team

Funzionalità/funzioni di collaborazione: Seleziona uno strumento che semplifica la comunicazione in tempo reale, il project management e la condivisione dei file

Gestione dei contenuti: Utilizza una piattaforma che centralizza lo spazio di archiviazione dei documenti con controllo delle versioni, autorizzazioni e facile pubblicazione per gli aggiornamenti interni

Sicurezza e conformità: scegli una soluzione con crittografia integrata, controlli di accesso degli utenti e conformità normativa

Funzionalità multi-dispositivo: Investi in un CMS intranet che funziona su tutti i dispositivi (laptop, desktop, smartphone) e consente al tuo team di interagire senza sforzo

Le 10 migliori soluzioni software CMS per intranet

Ecco una rassegna dei migliori strumenti di gestione dei contenuti che costituiscono eccellenti piattaforme intranet per l'organizzazione delle risorse interne. Che tu gestisca una piccola impresa o una grande azienda, questi strumenti sono progettati per supportare molteplici esigenze.

1. ClickUp (ideale per la collaborazione intranet CMS e la gestione del flusso di lavoro)

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ospita una soluzione intranet CMS all-in-one. Con la gestione delle conoscenze di ClickUp, tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno è organizzato in un unico posto.

La collaborazione è semplificata grazie a ClickUp Docs, dove più membri del team possono modificare i documenti contemporaneamente. L'Hub documenti integrato offre un facile accesso a tutti i contenuti dell'area di lavoro e il controllo delle versioni garantisce che nulla vada perso.

Collabora con il tuo team in tempo reale su politiche aziendali, wiki sul posto di lavoro e altro ancora con ClickUp Docs

La comunicazione è centralizzata anche con ClickUp Chat, integrata direttamente nell'area di lavoro. Elimina la necessità di passare da una piattaforma all'altra, fornendo uno spazio per la condivisione di file, la creazione di canali e discussioni mirate con @menzioni o commenti in thread.

Segnate i problemi, inviate aggiornamenti e taggate i colleghi in canali dedicati utilizzando la soluzione ClickUp Chat integrata direttamente nell'area di lavoro di ClickUp

Inoltre, le conversazioni in chat vengono mappate su attività specifiche, mantenendo sempre disponibile il contesto. ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, alimenta il riepilogatore IA nella chat per aggiornarti più rapidamente sui thread!

E non solo per chattare. Poni domande a ClickUp Brain o richiedi aggiornamenti specifici sui progetti per ottenere informazioni immediate, oppure utilizza la ricerca connessa di ClickUp per recuperare i file persi anche da strumenti di terze parti connessi!

Inoltre, gli strumenti di gestione delle attività di ClickUp ti aiutano a personalizzare i flussi di lavoro con ricette di automazione predefinite, adattando la gestione dei progetti alle tue esigenze. Per scopi esterni, la piattaforma funziona come un software di portale client che offre elenchi condivisi, dashboard e visualizzazioni di documenti pubblici.

Crea attività direttamente dal testo dei documenti, assegna membri del team e mantieni tutto connesso all'interno del tuo flusso di lavoro utilizzando le soluzioni intranet di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Organizzazione gerarchica dei contenuti tramite spazi, cartelle, elenchi e attività per un monitoraggio granulare (scalabile per team di piccole dimensioni fino a quelli aziendali)

Documenti collaborativi in tempo reale con funzionalità avanzate di modifica, impostazioni di autorizzazione, incluso l'accesso degli ospiti, e la possibilità di collegare i documenti direttamente alle attività

Project management basato sull'IA grazie a ClickUp Brain, che offre una ricerca connessa tra documenti, wiki, attività e commenti, insieme a riepiloghi dei progetti e oltre 50 azioni e trigger grazie a, che offre una ricerca connessa tra documenti, wiki, attività e commenti, insieme a riepiloghi dei progetti e oltre 50 azioni e trigger

Prova ClickUp Brain gratis Genera riepiloghi/riassunti, individua le dipendenze e mantieni il controllo sul tuo lavoro con ClickUp Brain

Limiti di ClickUp

Alcune personalizzazioni avanzate richiedono conoscenze tecniche

Alcune connessioni con strumenti di terze parti di nicchia potrebbero richiedere soluzioni alternative

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

ClickUp è il cuore della nostra attività, la nostra piattaforma di gestione aziendale di riferimento. Siamo riusciti a consolidare la nostra collaborazione e la reportistica in un unico sistema, offrendo al nostro team visibilità sul nostro lavoro e ai nostri clienti visibilità su ciò che stiamo facendo per la loro attività.

2. SharePoint (ideale per la collaborazione a livello aziendale e l'integrazione con Microsoft 365)

tramite SharePoint

Microsoft SharePoint unisce il project management e la rete intranet della tua azienda, creando aree di lavoro digitali interattive per le moderne esigenze di comunicazione. In quanto software intranet di livello aziendale, migliora la collaborazione tra i team centralizzando l'accesso alle risorse condivise e ai flussi di lavoro.

La piattaforma è ideale per grandi organizzazioni o aziende che hanno già investito nell'ecosistema Microsoft.

Migliori funzionalità/funzioni di SharePoint

Strutture di siti collaborative che supportano diversi tipi di file, spazio di archiviazione avanzato e aree di lavoro personalizzate per i diversi reparti

Facile integrazione con Microsoft 365 che garantisce la compatibilità nativa con Teams, Outlook, OneDrive e Power Platform

Gestione avanzata dei documenti, incluso un hub centrale dei contenuti, controllo delle versioni e monitoraggio dettagliato dei file

Limiti di SharePoint

La piattaforma richiede una conoscenza approfondita dell'implementazione dei metadati per strutturare librerie con grandi volumi di informazioni

Se non gestito correttamente, SharePoint può diventare disordinato e disorganizzato, rendendo difficile per gli utenti trovare le informazioni di cui hanno bisogno

Prezzi di SharePoint

SharePoint (Piano 1): 5 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mese per utente

Microsoft 365 Copilot: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di SharePoint

G2: 4/5 (oltre 8.400 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 5.200 recensioni)

💡Bonus: SharePoint compete direttamente con Confluence di Atlassian per il titolo di miglior strumento di collaborazione. Per scoprire quale strumento è più adatto alle tue esigenze, dai un'occhiata al nostro confronto tra Confluence e SharePoint!

3. Plone (Ideale per soluzioni intranet open source, sicure e personalizzabili)

via Plone

Plone è un CMS open source creato per soluzioni intranet personalizzabili. Puoi implementarlo in diversi modi, sia come CMS completo, headless CMS, o con un frontend basato su React. Supporta anche lo sviluppo personalizzato tramite API REST.

Scoprirai che Plone è perfetto per enti governativi, scuole e organizzazioni no profit.

Migliori funzionalità/funzioni di Plone

Sicurezza di livello aziendale che offre una protezione avanzata con autorizzazioni dettagliate per gli utenti, accesso basato sui ruoli e conformità con WCAG 2. 0/Sezione 508

Flussi di lavoro personalizzabili con funzionalità/funzioni di revisione, ruoli multipli per gli utenti e controlli sulla pubblicazione dei contenuti con design scalabili

Integrazione avanzata che facilita le connessioni con Active Directory, LDAP e la compatibilità con CRM, Salesforce e Oracle

Limiti di Plone

I principianti hanno in genere una curva di apprendimento ripida

Il caching deve essere migliorato, poiché richiede diverse ore per il monitoraggio e la pulizia

Prezzi di Plone

Licenza gratuita per uso commerciale o non commerciale

Valutazioni e recensioni di Plone

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

⚡Lo sapevate che: Plone si colloca nel primo 2% dei progetti open source a livello globale.

4. Concrete CMS (ideale per la gestione flessibile dei contenuti web e delle funzioni digitali)

tramite Concrete CMS

Concrete CMS è uno strumento open source che semplifica la gestione dei contenuti digitali per gli utenti non esperti di tecnologia. Grazie alla sua configurazione indipendente dalla piattaforma, funziona perfettamente su Windows, macOS e Linux.

Il design modulare dello strumento consente di modificare i contenuti direttamente sul sito web.

Che siate un'agenzia creativa o una piccola impresa, questo strumento vi aiuta a creare e pubblicare contenuti rapidamente senza bisogno di uno sviluppatore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Concrete CMS

Contenuti personalizzati tramite dashboard personalizzati per i reparti, targeting basato sui ruoli e distribuzione dinamica

Infrastruttura di sicurezza avanzata con controlli di accesso granulari, integrazione SSO e conformità agli standard aziendali

Gestione scalabile del sito grazie a un dashboard centrale, branding coerente, supporto multilingue e flussi di lavoro di approvazione standardizzati

Limiti concreti di CMS

Come molti progetti open source, la documentazione è in ritardo rispetto al codice

La piattaforma necessita di più componenti aggiuntivi e temi sul marketplace

Prezzi concreti per CMS

Starter: 4,99 $ al mese

Business: 19 $/mese per 5 editor di siti

SLA personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni concrete su CMS

G2: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

💡Suggerimento: quando crei il wiki della tua azienda, utilizza il sistema di controllo delle versioni per monitorare tutte le modifiche e le variazioni. Ciò contribuisce a mantenere tutto trasparente e ti consente di ripristinare le versioni precedenti se qualcosa non ti soddisfa.

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi in sospeso, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione perfetta delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

5. Intrexx (Ideale per l'automazione dei processi aziendali e le operazioni digitali sul posto di lavoro)

via Intrexx

Intrexx è una piattaforma low-code che ti aiuta a creare e gestire app web in diversi ambienti. È perfetta per le grandi aziende che necessitano di un portale o di una piattaforma intranet social e supporta più lingue per garantire la massima flessibilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Intrexx

Automazione del flusso di lavoro con funzionalità/funzioni di progettazione dei processi drag-and-drop, trigger basati su eventi e logica personalizzabile

Integrazione avanzata dei dati per la sincronizzazione con database multipli come SQL e Oracle, insieme ad API di terze parti e indicizzazione automatica

Sviluppo flessibile di app con strumenti low-code, app personalizzate specifiche per reparto e prototipazione rapida

Limiti di Intrexx

Le funzionalità/funzioni di debug e test devono essere migliorate

Minore possibilità di riutilizzare parti dell'applicazione per altre soluzioni

Prezzi di Intrexx

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Intrexx

G2: 4,5/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (60 recensioni)

⚡Lo sapevate che: United Planet, il team dietro Intrexx, ha mosso i primi passi alla fine degli anni '90, un periodo in cui le aziende stavano appena iniziando a capire come digitalizzare i processi aziendali quotidiani.

6. Axero (Ideale per semplificare la comunicazione e il social networking aziendale)

via Axero

Axero combina sistemi di gestione dei contenuti con social network aziendali, offrendo soluzioni flessibili sia per configurazioni cloud che on-premise.

Grazie alle configurazioni del sito facili da gestire, si adatta alle diverse esigenze del settore, rendendolo ideale per le organizzazioni di medie e grandi dimensioni che cercano una soluzione digitale incentrata sull'utente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Axero

Social network aziendale con funzionalità/funzioni quali monitoraggio del coinvolgimento basato su punti, badge di risultato e profili utente interattivi

Aree di lavoro collaborative che offrono aree specifiche per reparto, @menzioni, creazione di contenuti senza assistenza IT e calendari integrati

Gestione avanzata dei contenuti con supporto per caricamenti drag-and-drop, monitoraggio della cronologia dei file, controlli delle autorizzazioni e indicizzazione automatica

Limiti di Axero

Molti dei modelli disponibili nella libreria delle risorse sono obsoleti

La funzione organigramma funziona esclusivamente sulla base del principio "chi riferisce a chi"; non rappresenta chiaramente i reparti e le suddivisioni

Prezzi Axero

Cloud Standard, Premium, Enterprise: Prezzi personalizzati

Standard, Premium, Enterprise: Prezzi personalizzati

On Prem: Prezzi personalizzati

Standard, Premium, Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Axero

G2: 4,2/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

⚡Lo sapevate che: Axero offre funzionalità/funzioni di gamification che consentono ai dipendenti di guadagnare punti interagendo con la piattaforma. (fonte: Axero )

7. Blink (Ideale per la comunicazione con il personale in prima linea e in mobilità)

via Blink

Blink è una piattaforma mobile-first progettata per i lavoratori in prima linea e mobili in settori come quello sanitario e della vendita al dettaglio. Riunisce basi di conoscenza, canali di comunicazione e risorse (come le buste paga) in un'unica app, rendendo più facile per i team distribuiti connettersi e collaborare

Le migliori funzionalità/funzioni di Blink

Strumenti per il coinvolgimento dei dipendenti come feed di contenuti personalizzati, sistemi di riconoscimento e sondaggi interni con un'esperienza mobile-first

Infrastruttura di comunicazione sicura con funzionalità/funzioni quali un'interfaccia di chat ispirata ai social media, messaggistica di gruppo e privata, condivisione multimediale e riunioni vocali/video

Hub di contenuti unificato con facile accesso alle politiche aziendali, alla reportistica sugli incidenti e all'onboarding digitale dei dipendenti

Elimina i limiti

Le notifiche possono essere fonte di distrazione se non configurate correttamente

Non è possibile cercare i messaggi precedenti nelle chat e non esiste un archivio dei file/foto inviati

Prezzi Blink

Business: 4,50 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni in un batter d'occhio

G2: 4,7/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 110 recensioni)

⚡Lo sapevate che: Circa l'80% della forza lavoro globale lavora senza una scrivania, esattamente il tipo di lavoratori che Blink supporta. (fonte: Boston Consulting Group )

8. MyHub Intranet (ideale per una comunicazione semplice e senza codice nel posto di lavoro digitale)

tramite MyHub Intranet

MyHub Intranet è una piattaforma senza codice che semplifica la comunicazione aziendale interna. Perfetto per le piccole e medie imprese, questo strumento basato su cloud è facile da configurare e offre anche un branding personalizzato.

Grazie al suo design flessibile, potrai creare un ambiente di lavoro digitale facile da accedere e che fungerà da sistema di gestione delle conoscenze self-service per il tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di MyHub Intranet

Strumenti di interazione del team, inclusi sondaggi istantanei, avvisi agli utenti, messaggistica diretta e gestione delle attività

Facile gestione dei contenuti con un editor WYSIWYG, modelli di contenuto e pubblicazione illimitata

Analisi dettagliate che offrono opzioni di reportistica gestionale, monitoraggio dell'attività degli utenti e approfondimenti sul coinvolgimento dei contenuti

Limiti di MyHub Intranet

L'app necessita di ulteriori funzionalità/funzioni per emulare la versione del sito web

Alcune funzionalità/funzioni di progettazione/formattazione sono un po' macchinose

Prezzi di MyHub Intranet

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MyHub Intranet

G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 40 recensioni)

9. Guru (Ideale per la gestione delle conoscenze e la conformità nei settori regolamentati)

via Guru

Guru è un software di knowledge base che si adatta alle esigenze di comunicazione del tuo team. I suoi strumenti basati sull'IA centralizzano e proteggono la condivisione delle conoscenze, adattandosi al contempo ai flussi di lavoro aziendali.

Su misura per team basati sulla conoscenza, come supporto clienti, commerciale e risorse umane, all'interno di piccole e medie imprese, Guru trasforma i dati non strutturati in informazioni, migliorando la gestione del capitale intellettuale e l'accessibilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Guru

Gestione delle conoscenze basata sull'IA con ricerca a livello aziendale, suggerimenti sui contenuti e integrazione GuruGPT

Verifica dei contenuti tramite un sistema di contenuti verificati da esperti, indicatori di affidabilità e autorizzazioni di modifica controllate

Analisi intelligenti per monitorare l'utilizzo, le prestazioni e il coinvolgimento dei contenuti, con suggerimenti IA per migliorare l'impatto dei contenuti

Limiti di Guru

La funzione di ricerca può talvolta restituire un numero eccessivo di risultati

Mancanza di funzionalità/funzioni per gestire grandi volumi di informazioni

Prezzi Guru

All-in-one: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei guru

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 550 recensioni)

💡 Suggerimento: potenzia la tua base di conoscenze interne integrandola direttamente nel flusso di lavoro del tuo team. Crea wiki di team collegati direttamente ad attività, progetti e sequenze, in modo che le informazioni importanti siano sempre a portata di clic.

10. Workvivo (Ideale per il coinvolgimento dei dipendenti e la collaborazione sociale)

via Workvivo

Workvivo è una piattaforma per l'esperienza dei dipendenti che trasforma la comunicazione interna in un luogo di lavoro digitale live e social-first. Con la sua interfaccia intuitiva, Workvivo aiuta a creare una cultura del lavoro più connessa, coinvolgente e collaborativa. Inoltre, supporta potenti integrazioni API e funziona su un'architettura basata su cloud per una maggiore scalabilità e flessibilità.

Le organizzazioni di medie e grandi dimensioni apprezzeranno la versatilità di Workvivo nella gestione dei contenuti aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workvivo

Strumenti di coinvolgimento avanzati come feed di attività ispirati ai social media, sistemi di riconoscimento tra pari, badge e spazi comunitari

Un'area di lavoro collaborativa con gruppi basati sugli interessi, elenco dei dipendenti e sondaggi integrati

Una piattaforma di analisi intelligente che monitora il coinvolgimento dei dipendenti, misura le prestazioni e analizza l'interazione con i contenuti

Limiti di Workvivo

Lo strumento richiede una connessione Internet costante, il che non è l'ideale per i dipendenti remoti o sul campo

Non tutto in Workvivo ha notifiche, quindi potresti perdere aggiornamenti importanti

Prezzi di Workvivo

Piano Business: Prezzi personalizzati

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workvivo

G2: 4,8/5 (oltre 1.900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 120 recensioni)

⚡Lo sapevate che: La piattaforma Workvivo supporta Workvivo TV, una funzionalità che aiuta le organizzazioni a trasmettere aggiornamenti sugli schermi della hall dell'ufficio, nelle mense e nei reparti di produzione.

Metti in sintonia il tuo team con il CMS intranet di ClickUp

Uno strumento CMS intranet non è nulla se non è collaborativo. Abbiamo trattato ampiamente 10 di questi strumenti per aiutarti a trovare una soluzione adatta alle esigenze della tua organizzazione.

Ma il nostro preferito è una soluzione all-in-one: ClickUp!

Mentre altre piattaforme possono eccellere in un unico aspetto, come la centralizzazione dei documenti o il mantenimento del flusso delle conversazioni, ClickUp porta la collaborazione un passaggio avanti integrando queste funzionalità/funzioni in un sistema di project management unificato.

Non dovrai più passare da un'app all'altra per tenere traccia delle attività, condividere documenti o chattare con il tuo team. Con oltre 1.000 integrazioni, ClickUp garantisce che tutte le app di cui hai bisogno funzionino insieme senza intoppi. Inoltre, il suo assistente IA ti aiuta a gestire i contenuti in un'unica posizione centrale e in tempo reale.

Iscriviti a ClickUp e massimizza la produttività attraverso una collaborazione perfetta tra i team!