oltre 25 prompt IA Gemini per migliorare la produttività

Erik Brynjolfsson e i suoi colleghi della Stanford University e del MIT hanno condotto un affascinante esperimento con 5.000 agenti dell'assistenza clienti di una grande azienda. Hanno confrontato gli agenti che lavoravano senza IA con quelli che utilizzavano strumenti di IA per vedere se la produttività differiva. E indovinate un po'?

Gli agenti che utilizzano l'IA hanno gestito il 13,8% in più di richieste all'ora

La qualità del lavoro è migliorata leggermente dell'1,3% in termini di risoluzione positiva dei problemi

Ancora più interessante: i clienti non sono riusciti a capire se gli agenti stavano utilizzando l'IA o meno!

L'IA ha anche agito come equalizzatore, aiutando gli agenti meno esperti a ottenere risultati migliori e accelerando la curva di apprendimento dei nuovi assunti. Padroneggiare gli strumenti di IA può chiaramente migliorare l'efficienza e semplificare le attività complesse.

Considera questa guida come un corso intensivo sull'uso dell'IA per la produttività: copre tutto, dai migliori prompt Gemini ai potenti strumenti alternativi. Ti suggeriremo anche strumenti di IA più potenti che puoi provare, che non richiedono prompt lunghi e laboriosi perché hanno già il contesto di cui hanno bisogno! 🧠

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Google Gemini IA è un modello linguistico multimodale avanzato che integra capacità di ragionamento e consente soluzioni adattabili a diverse applicazioni

È necessario scrivere prompt dettagliati e contestualizzati per consentire a Gemini per Google di rispondere alle query degli utenti

I prompt sono input strutturati forniti a un modello IA per guidarne le risposte

I limiti di Gemini IA includono occasionali imprecisioni, potenziali allucinazioni, personalizzazione limitata e difficoltà nella gestione efficiente di attività complesse

ClickUp Brain è un assistente basato sull'intelligenza artificiale che migliora la produttività automatizzando le attività, fornendo informazioni utili e offrendo soluzioni su misura per il project management e la collaborazione

Comprendere l'IA di Gemini

tramite Gemini

Gemini è la famiglia di modelli IA più avanzata di Google, con sviluppi significativi in due versioni principali. La versione iniziale Gemini 1.0 (dicembre 2023) ha gettato le basi, mentre Gemini 2.0 (dicembre 2024) ha segnato il passaggio a funzionalità IA più agentiche.

Evoluzione fondamentale di Gemini

Gemini si è evoluto in modo significativo dalla sua comprensione multimodale iniziale a funzionalità più avanzate. Mentre Gemini 1. 0 si concentrava sull'elaborazione di varie modalità (testo, codice, audio, immagini e video), Gemini 2. 0 enfatizza l'azione autonoma e il processo decisionale, migliorando la sua intelligenza complessiva.

Nonostante questi progressi, Gemini mantiene la sua struttura a tre livelli: Ultra per le prestazioni più potenti, Pro per un approccio equilibrato e Nano per l'ottimizzazione mobile.

👀 Lo sapevi? Il termine "Intelligenza Artificiale" è stato coniato nel 1956 durante una conferenza a Dartmouth.

Nuove funzionalità/funzioni degne di nota in Gemini per Google

La ricerca approfondita di Gemini ti consente di esplorare argomenti complessi e sviluppare report dettagliati. L'assistente IA ha migliorato il dialogo, l'uso degli strumenti e la memoria con Project Astra.

Poi c'è Project Mariner, che consente di interagire con i contenuti web in modo trasparente attraverso un agente IA basato su browser. Per gli sviluppatori, Jules è una vera rivoluzione: un assistente di codifica basato sull'IA che si integra con GitHub per semplificare i flussi di lavoro.

L'integrazione con i giochi di Gemini porta il gameplay a un livello superiore fornendo agenti IA che analizzano, comprendono e assistono nelle interazioni in tempo reale.

Applicazioni pratiche per gli utenti

Gemini è progettato per gestire le richieste degli utenti in modo trasparente su vari strumenti, app e servizi, sia su dispositivi mobili che sul web.

Puoi accedervi tramite l'app Gemini (precedentemente Bard), che dispone di funzionalità di chat ottimizzate. Si integra perfettamente con Google Workspace, inclusi Ricerca, Mappe e Lens, per un'esperienza più connessa.

Puoi utilizzare le funzionalità di Gemini sui dispositivi mobili tramite i dispositivi Pixel. Per un accesso più avanzato, gli sviluppatori possono attingere a Gemini per Google tramite Google AI Studio e Vertex AI. Allo stesso tempo, le aziende possono beneficiare di soluzioni aziendali su misura con opzioni di personalizzazione per soddisfare esigenze specifiche.

I migliori prompt IA Gemini per diversi casi d'uso

Per ottenere le risposte più accurate da Gemini, siate chiari e dettagliati nei vostri prompt. Se state generando codice o contenuti, assicuratevi che le vostre istruzioni contengano parole chiave specifiche e pertinenti e un contesto sufficiente.

Per evitare errori o allucinazioni, suddividi le istruzioni più lunghe in prompt separati.

Ecco oltre 25 prompt Gemini per iniziare!

1. Brainstorming di idee per post sul blog

Supera il blocco dello scrittore generando idee per i contenuti.

Prompt: "Dammi 10 idee per post sul blog relativi a [argomento] che siano interessanti e coinvolgenti per un [pubblico di destinazione]. "

tramite Gemini

2. Scrivi descrizioni dei prodotti

Crea descrizioni accattivanti dei prodotti per scopi di marketing e commerciali.

Prompt: "Scrivi tre descrizioni concise e persuasive del prodotto [nome del prodotto] evidenziando [funzionalità chiave 1] e [funzionalità chiave 2]. "

tramite Gemini

3. Crea didascalie per i social media

Scrivi didascalie originali e accattivanti per i social media per migliorare la tua presenza digitale.

Prompt: "Scrivi cinque didascalie creative per i social media per il lancio di un [prodotto/servizio], concentrandoti sui [vantaggi chiave] e utilizzando hashtag pertinenti. "

tramite Gemini

4. Riscrivi i contenuti esistenti

Migliora i contenuti esistenti sulla base del feedback e dei suggerimenti del team.

Prompt: "Riscrivi questo articolo/testo [link] in un tono più conciso e persuasivo per una [piattaforma specifica] (ad es. LinkedIn, Twitter)."

tramite Gemini

5. Scrivi contenuti lunghi

Fornisci a Gemini istruzioni dettagliate e ottieni un post sul blog in pochi minuti.

Prompt: "Scrivi un post accattivante sul blog su [argomento] in meno di 500 parole, con traguardo [pubblico]."

tramite Gemini

6. Crea titoli

Identifica le esigenze dei tuoi contenuti e trova titoli accattivanti e che attirano l'attenzione.

Prompt: "Genera 10 titoli unici e accattivanti per un articolo su [argomento]."

tramite Gemini

7. Scrivi oggetti per le email

Crea oggetti email che abbiano maggiori possibilità di essere aperti.

Prompt: "Genera cinque oggetti email accattivanti per una campagna di marketing che promuove [prodotto/servizio]."

tramite Gem ini

8. Crea contenuti di domande e risposte

Componi sezioni FAQ utili per il tuo sito web o per i materiali di supporto clienti.

Prompt: "Genera cinque domande comuni che i clienti potrebbero avere su [prodotto/servizio] e fornisci risposte concise e informative. "

tramite Gemini

9. Completa il tuo sito web

Crea un testo accattivante per il tuo sito web che comunichi efficacemente il messaggio del tuo marchio.

Prompt: "Scrivi una pagina "Chi siamo" concisa e informativa per un'azienda [aziendale] che metta in evidenza [i valori chiave e la missione]."

tramite Gemini

10. Coinvolgi il tuo pubblico

Dai sfogo alla tua creatività con Google Gemini e scrivi CTA unici.

Prompt: "Genera tre inviti all'azione efficaci per un [tipo di contenuto] su [argomento] rivolto a [destinatari]."

tramite Gemini

11. Pianifica i programmi dei progetti

Rispetta le scadenze ed evita programmi disordinati con Google Gemini.

Prompt: "Crea una sequenza temporale per il progetto [nome del progetto] con [numero] attività cardine e scadenze. "

tramite Gemini

12. Comunicazione e collaborazione

Prometti al tuo team riunioni produttive e non arrivare mai più in ritardo!

Prompt: "Scrivi una serie concisa di istruzioni per [attività] con i nuovi dipendenti. "

tramite Gemini

13. Elimina l'imbarazzo

Promuovi l'affiatamento del team e migliora le dinamiche delle riunioni con le idee creative di Gemini per Google.

Prompt: "Scrivi 10 attività creative per [attività] per il team [nome del reparto]."

tramite Gemini

14. Brainstorming di idee aziendali

Prepara il terreno per il pensiero imprenditoriale e individua nuove opportunità di esito positivo.

Prompt: "Genera un elenco di 10 potenziali idee aziendali relative a [settore/interesse]."

tramite Gemini

15. Migliora la comunicazione con i clienti

Migliora le interazioni con il servizio clienti e costruisci relazioni più solide con risposte raffinate ma empatiche.

Prompt: "Redigi una risposta del servizio clienti a [Nome cliente] in merito all'[ordine numero]. Scusati per il [problema] e informa il cliente che stiamo [descrivi cosa stai facendo per risolvere il problema]. Mantieni un [tono istruzioni]. "

tramite Gemini

16. Risolvi i problemi sul posto di lavoro

Coinvolgi il tuo team nella risoluzione collaborativa dei problemi.

Prompt: "Genera un elenco di cinque potenziali soluzioni al [problema] nel nostro [team/reparto]."

tramite Gemini

17. Crea un rapporto tra i team

Elimina la noia sul lavoro e migliora il morale del team con le soluzioni creative di Gemini.

Prompt: "Brainstorming di cinque soluzioni creative per migliorare [problema] all'interno del [reparto/team]. "

tramite Gemini

18. Migliora i processi di lavoro

Identifica i colli di bottiglia, mantieni l'organizzazione e standardizza le pratiche quotidiane e i processi di lavoro a lungo termine.

Prompt: "Sviluppa una lista di controllo per [attività] per garantire la coerenza e ridurre al minimo gli errori. "

tramite Gemini

19. Promuovi lo sviluppo dei dipendenti

Identifica e accedi a preziose risorse di apprendimento. Chiedi a Gemini di recuperare un elenco aggiornato dei materiali più adatti al tuo settore o alla tua area di interesse.

Prompt: "Genera un elenco di cinque risorse (libri, articoli, podcast) che possono aiutarmi a migliorare la mia [abilità]. "

tramite Gemini

20. Scrivi script

Sviluppa idee creative per storie e sperimenta diversi generi cinematografici.

Prompt: "Componi una breve sceneggiatura per un [tipo di scena] per un [tipo di film]. "

tramite Gemini

21. Costruisci il tuo carattere

Crea personaggi ricchi e avvincenti per i tuoi mondi immaginari. Puoi approfondire quanto desideri, conferendo loro personalità forti, caratteristiche fisiche uniche e storie o peculiarità interessanti.

Prompt: "Genera cinque nomi di personaggi unici e le loro storie per un [genere/descrizione di romanzo]."

tramite Gemini

22. Scrivi testi di canzoni

Ottieni assistenza nella composizione di canzoni ed esplora diversi stili musicali.

🧠Curiosità: oltre a Gemini per Google, esistono strumenti come AIVA e Boomy che consentono a chiunque di creare canzoni rapidamente. Sebbene AIVA sia popolare per la composizione musicale, può anche suggerire testi adatti. Boomy genera sia musica che testi nel genere e nello stile preferiti dagli utenti.

Prompt: "Scrivi il testo di una canzone nello stile di [artista] su [tema]. "

tramite Gemini

23. Crea una bacheca

Visualizza e perfeziona i tuoi concetti di design con l'aiuto dell'IA, addestrata su miliardi di punti dati.

Prompt: "Crea una bacheca per un [progetto di design] concentrandoti su [tavolozza dei colori/stile]."

tramite Gemini

24. Componi poesie

Chi dice che la poesia è limitata all'espressione umana? Puoi esplorare diversi stili poetici ed espressioni creative con l'IA (anche se la qualità del risultato potrebbe non essere paragonabile alla poesia umana e l'IA potrebbe tendere per impostazione predefinita a uno schema di rime particolare).

Prompt: "Componi una breve poesia su [argomento] nello stile di [poeta]. "

tramite Gemini

25. Scrivi racconti brevi

Supera il blocco dello scrittore e inizia a scrivere racconti brevi.

Prompt: "Genera cinque idee uniche per un racconto breve sul tema [tema]."

tramite Gemini

26. Crea testi pubblicitari

Scrivi testi pubblicitari accattivanti che risuonino con il tuo pubblico di riferimento. Ricorda che potresti doverli modificare e perfezionare per eliminare frasi IA banali e frasi prolisse.

Prompt: "Scrivi [Numero] opzioni di testo pubblicitario accattivanti per [Prodotto/Servizio] mirate al [Pubblico di destinazione]. Concentrati su [Vantaggio chiave/Proposta di vendita unica]. "

tramite Gemini

27. Traduci le informazioni

Accedi a informazioni e risorse senza barriere linguistiche. L'uso di Gemini per le traduzioni può essere utile per il business internazionale, i viaggi, l'istruzione, la crescita personale e lo sviluppo della comunità.

Prompt: "Traduci questo testo [testo] in [lingua]. "

tramite Gemini

28. Fai una domanda

Se sei un utente che si chiede come porre una domanda all'IA, inseriscila in un prompt come nell'esempio.

Prompt: "Formula una domanda specifica per ottenere una risposta diretta."

Esempio: " Come diventare un ingegnere dei prompt ?"

tramite Gemini

29. Scrivi codice

Gemini IA può creare frammenti di codice, funzioni, programmi o persino applicazioni in base alle tue istruzioni.

Prompt: "Scrivi il codice [linguaggio] per [argomento]."

tramite Gemini

30. Genera saggi

Inserisci dettagli specifici sul tipo di saggi che ti servono da Gemini IA e guardalo mentre li scrive. Abbiamo chiesto di crearne uno per il concetto di prompting della catena del pensiero!

Prompt: "Scrivi un saggio su [argomento] entro [limite di parole]. Assicurati di includere [parole chiave specifiche e pertinenti]."

Esempio: "Scrivi un saggio di massimo 700 parole sul prompt Chain of thought. Assicurati di includere parole chiave pertinenti come large language model e chain of thought prompting. "

tramite Gemini

🧠 Curiosità: Google ha chiamato il suo modello avanzato di IA "Gemini" per simboleggiare la dualità delle sue capacità: combinare l'elaborazione del linguaggio con il ragionamento. Ciò riflette gli obiettivi più ampi del sistema IA Gemini, che sono quelli di fornire informazioni altamente affidabili ed efficienti, mantenendo la flessibilità tra le applicazioni. Il nome deriva anche dall'idea di dualità nella costellazione dei Gemelli, che rappresenta l'adattabilità e l'unione di diverse tecnologie per migliorare l'esperienza dell'utente.

Perché è fondamentale padroneggiare i prompt?

Per imparare a usare l'IA di Google Gemini, devi comprendere l'arte di scrivere prompt. Influenzano la qualità della risposta che ottieni dal modello IA.

Un prompt è l'input o l'istruzione che si fornisce a un modello linguistico per generare una risposta specifica. Funge da query o punto di partenza e guida l'IA sul tipo di output previsto. È possibile chiedere un prompt sotto forma di domanda, affermazione o esempio. Inoltre, la loro qualità e chiarezza influenzano in modo significativo la risposta dell'IA.

Un utente di Reddit spiega perché il design dei prompt è importante per l'interazione con un modello IA:

L'IA è molto brava a seguire le istruzioni e a replicare gli esempi. Quindi, più i prompt e gli esempi sono specifici e accurati, più il risultato sarà vicino ai tuoi obiettivi. Ad esempio, "scrivi una storia" contro "scrivi un romanzo epico fantasy nello stile di JRR Tolkien, ma con le seguenti specie al posto di elfi, nani, umani e hobbit".

Caratteristiche chiave di un prompt

Ecco le caratteristiche essenziali di un prompt ben strutturato:

Query di input : inserisci le informazioni o il comando per Gemini Esempio: "Scrivi cinque best practice di base per l'utilizzo di Gemini. "

Fornisci contesto : offri informazioni di base o dettagli specifici per guidare il modello. Esempio: "Riepiloga/riassumi questo paragrafo in 100 parole."

Sii specifico: Spiega il formato, lo stile o il tono desiderato per la risposta. Esempio: "Scrivi un blog coinvolgente e colloquiale sul multitasking. "

Personalizza: personalizza i prompt per ottenere risultati particolari e renderli versatili per diversi casi d'uso. Esempio: "Metti a punto il testo allegato di seguito per uno studente universitario e offri un feedback positivo e negativo sulla versione attuale. "

Guarda questa breve spiegazione per padroneggiare l'arte dei prompt!

Vantaggi dell'utilizzo dei prompt IA

L'utilizzo di modelli di prompt IA o la creazione di prompt personalizzati può migliorare significativamente la tua esperienza con Gemini. Ecco come:

Crea prompt efficaci per generare risultati pertinenti e di alta qualità

Risparmia tempo con prompt IA Gemini ben strutturati e istruzioni chiare

Accendi la creatività utilizzando i prompt per ispirare idee, trame e concetti innovativi

Affronta attività diverse con prompt informativi e di alta qualità su misura per varie esigenze

Migliora le tue capacità di scrittura di prompt mentre esplori diversi argomenti e prospettive

Supera il blocco dello scrittore lasciando che l'IA generi idee ed esplora le possibilità

Vediamo subito come possiamo sfruttare Gemini a nostro vantaggio con questi prompt!

Limiti dell'utilizzo di Gemini

Gemini è uno strumento utile per svolgere molteplici funzioni. Tuttavia, prima di fidarti ciecamente, presta attenzione a queste carenze del modello di IA:

Mentre Gemini Advanced (versione a pagamento) promette la sicurezza dei dati, la sua versione gratuita non dispone di crittografia end-to-end

Il modello IA può allucinare informazioni e generare risposte che potrebbero richiedere una verifica

A meno che non si scrivano prompt che dicono a Gemini cosa fare in modo molto chiaro, le risposte non serviranno a raggiungere lo scopo

È necessario suddividere le attività complesse in diversi prompt separati per ottenere risposte accurate da Gemini; questo processo può richiedere molto tempo

Le limitate capacità di personalizzazione dello strumento non consentono agli utenti di adattarlo alle proprie esigenze specifiche

Le integrazioni Gemini sono limitate all'area di lavoro Google

Un utente di Google Gemini IA su G2 afferma

Il ragionamento alla base dei risultati di Gemini può essere poco chiaro, rendendo difficile verificare l'accuratezza e mitigare potenziali distorsioni. Questa opacità può essere fonte di inquietudine, specialmente per gli utenti che gestiscono informazioni sensibili.

Il ragionamento alla base dei risultati di Gemini può essere poco chiaro, rendendo difficile verificare l'accuratezza e mitigare potenziali distorsioni. Questa opacità può essere fonte di inquietudine, specialmente per gli utenti che gestiscono informazioni sensibili.

Alternative a Gemini da esplorare

Perché lasciarsi frenare dai limiti degli strumenti di IA di Gemini? Sfrutta ClickUp Brain, il tuo assistente completo basato sull'IA!

ClickUp Brain collega tutte le tue attività, i tuoi documenti e le conoscenze del tuo team all'interno di ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. Ora puoi gestire tutti i tuoi progetti su un'unica piattaforma, senza bisogno di passare da un'applicazione all'altra. La parte migliore? ClickUp è compatibile con molto più che Google Workspace. Integralo con oltre 1000 app che usi ogni giorno.

📮ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alla chat per comunicare con il proprio team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene perso passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app che fa tutto per il lavoro come ClickUp, il project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutte in un unico posto, potenziate dall'IA integrata.

Ecco come ClickUp Brain affronta alcuni dei limiti di Gemini:

Misure di sicurezza dei dati

Mentre la versione gratuita di Gemini non dispone di crittografia end-to-end, ClickUp Brain garantisce la privacy dei dati mantenendo le informazioni riservate e sensibili per l'azienda all'interno dei confini sicuri della tua area di lavoro. Ciò garantisce che i dati aziendali sensibili rimangano al sicuro.

Risultati senza errori

Mentre Google Gemini AI può allucinare dati o produrre informazioni inaccurate, AI Knowledge Manager di ClickUp Brain recupera dati contestualmente accurati dalla tua area di lavoro. Basando le risposte su informazioni interne verificate, riduce al minimo la probabilità di generare risultati fuorvianti.

📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia ogni giorno da 1 a 3 messaggi per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti collegate!

💡Suggerimento: Puoi utilizzare ClickUp Brain per cercare qualsiasi cosa su Internet. Trova hotel, individua ristoranti, pianifica vacanze e molto altro ancora a portata di mano.

Prompt: "Puoi suggerirmi dei posti dove mangiare sushi a New York?"

Cerca qualsiasi cosa su Internet con ClickUp Brain

Facilità di prompt

A differenza di Gemini, che richiede prompt altamente dettagliati e precisi per risposte efficaci, ClickUp Brain offre un'interfaccia intuitiva e un'IA conversazionale che comprende le query generali nel contesto dei tuoi progetti. Ciò elimina la necessità di un'ingegneria dei prompt eccessivamente complessa.

Lascia perdere i prompt eccessivamente complicati con ClickUp Brain

Gestione di attività complesse

Con Gemini, suddividere attività complesse in più prompt può richiedere molto tempo. ClickUp Brain consolida tali flussi di lavoro offrendo soluzioni integrate all'interno di un'area di lavoro unificata, consentendo agli utenti di affrontare processi in più passaggi senza dover destreggiarsi tra diversi prompt separati.

Lavora più velocemente con un unico prompt grazie a ClickUp Brain

Personalizzazione e flessibilità

Le limitate opzioni di personalizzazione di Gemini ne limitano l'adattabilità a casi d'uso specifici. Al contrario, la scalabilità e le ampie capacità di integrazione di ClickUp Brain consentono agli utenti di adattare gli strumenti di IA ai loro ruoli e settori specifici, rendendolo una soluzione di produttività più versatile.

ClickUp Brain è integrato con Docs per la modifica collaborativa

💡Suggerimento per esperti: Personalizza i flussi di lavoro in base alle esigenze del tuo team impostando modelli per diversi progetti, attività o iniziative. A differenza di Gemini, che ha una personalizzazione limitata, ClickUp Brain ti consente di modellare la piattaforma in base alle tue esigenze specifiche, migliorando la tua produttività.

Oltre a risolvere i problemi che potresti incontrare con Gemini, ClickUp Brain si rivela utile anche per diverse altre attività, grazie alla sua capacità di integrarsi con la tua area di lavoro e assorbire tutte le informazioni.

Ecco cosa può fare per te:

AI Project Manager : automatizza le attività di routine come i rapporti sullo stato di avanzamento e gli aggiornamenti del team, consentendoti di concentrarti sulle iniziative strategiche

AI Writer: aiuta a creare contenuti di alta qualità su misura per il tuo ruolo specifico, migliorando la comunicazione e la documentazione

Usa ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i tuoi testi, le risposte alle email e altro ancora

Migliore collaborazione : facilita l'allineamento tra i team fornendo una fonte centralizzata di informazioni

Scalabilità : supporta oltre 100 strumenti per vari tipi di lavoro, rendendolo adattabile alle diverse esigenze professionali e scalabile man mano che la tua organizzazione cresce

Riepilogare/riassumere: Naviga in una particolare riunione o thread per riepilogare le informazioni ed evidenziare i punti chiave in base alle tue esigenze

Usa ClickUp Brain per riepilogare/riassumere le informazioni ed evidenziare i punti importanti in pochi minuti

Ha sicuramente semplificato la nostra produttività, e gran parte di questo è grazie a tutte le diverse integrazioni e ClickApp che ClickUp offre. Le automazioni che possono semplificarci la vita e permetterci di concentrarci sui progetti effettivi sono davvero vantaggiose per noi e per l'intera azienda.

Ha sicuramente semplificato la nostra produttività, e gran parte di questo è grazie a tutte le diverse integrazioni e ClickApp che ClickUp offre. Le automazioni che possono semplificarci la vita e permetterci di concentrarci sui progetti effettivi sono davvero vantaggiose per noi e per l'intera azienda.

Sfrutta la produttività con ClickUp

Mentre strumenti come Google Gemini offrono funzionalità/funzioni preziose, ClickUp Brain si distingue affrontando i limiti comuni e offrendo una personalizzazione senza pari.

Gemini può integrarsi perfettamente con Google Workspace per richieste specifiche relative alle attività, ma ClickUp si connette non solo a Google, ma anche a un'ampia gamma di altri strumenti. Inoltre, ClickUp Brain è in grado di analizzare le informazioni in modo indipendente e fornire risposte senza prompt complessi.

Sei pronto a provare flussi di lavoro IA più intelligenti ed efficienti? Registrati gratuitamente a ClickUp!