I 11 migliori strumenti di automazione del flusso di lavoro IA per il 2025

L'IA cambierà il modo in cui lavoriamo e gestiamo le nostre aziende, proprio come ha fatto l'introduzione di Internet.

L'IA cambierà il modo in cui lavoriamo e gestiamo le nostre aziende, proprio come ha fatto l'introduzione di Internet.

Il lavoro ripetitivo è un killer della produttività: nessuno accetta di svolgere attività manuali infinite, eppure sembrano accumularsi più velocemente di quanto si riesca a cancellarle.

Fortunatamente, come nella maggior parte degli altri settori, l'IA ha un grande potenziale anche per rivoluzionare l'automazione dei flussi di lavoro.

Le soluzioni di automazione del flusso di lavoro IA semplificano la vita dei project manager, dei leader aziendali e degli appassionati di produttività ottimizzando i processi aziendali, automatizzando le approvazioni e riducendo gli errori umani.

Dall'elaborazione del linguaggio naturale all'analisi predittiva, i più recenti strumenti di automazione del flusso di lavoro IA pensano al futuro per semplificare il tuo lavoro.

Questo articolo esplora i migliori strumenti di automazione del flusso di lavoro IA che possono aiutarti a concentrarti sui risultati anziché sui processi per aumentare la produttività.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco un elenco dei principali strumenti di automazione IA in grado di migliorare la produttività della tua organizzazione: : Ideale per il project management basato sull'IA con automazione del flusso di lavoro ClickUp: Ideale per il project management basato sull'IA con automazione del flusso di lavoro

Bardeen. ai: Ideale per l'inserimento e la gestione dei dati

Copy. ai: Ideale per automatizzare le attività di marketing e commerciali

N8N: Ideale per l'automazione nativa dei flussi di lavoro IA per utenti esperti di tecnologia

Aisera: Ideale per la gestione dei servizi IT

Taskade: Ideale per creare agenti IA addestrati

Kissflow: Ideale per creare app personalizzate senza codice

Zapier: Ideale per automatizzare le integrazioni delle app

HubSpot: Ideale per le automazioni CRM

Gamma: Ideale per creare presentazioni e siti web

Pipefy: Ideale per l'automazione dei processi aziendali

Scegliere gli strumenti di IA per il flusso di lavoro giusti è fondamentale per migliorare i processi, ridurre il lavoro richiesto e aumentare la produttività. Ecco le funzionalità/funzioni chiave da considerare per garantire che lo strumento soddisfi le tue esigenze:

Facilità d'uso: Scegli strumenti con un'interfaccia intuitiva, come i generatori di automazioni drag-and-drop, per semplificare la creazione dei flussi di lavoro e garantire una rapida adozione da parte del team

Personalizzazione e flessibilità: scegli strumenti che ti consentono di adattare i flussi di lavoro alle tue esigenze specifiche e di adattarti ai processi in evoluzione senza una riconfigurazione approfondita

Integrazione IA: Assicurati che lo strumento sfrutti l'IA per automatizzare attività quali la generazione di flussi di lavoro, la creazione di contenuti e il riepilogo/la sintesi dei dati, consentendo di risparmiare tempo

Integrazione con altre app: Trova uno strumento che si integri perfettamente con il tuo software esistente, come database e app di comunicazione, per consentire flussi di lavoro fluidi

Funzionalità di collaborazione: Scegli Scegli la collaborazione interfunzionale in tempo reale , l'accesso multiutente e gli strumenti di comunicazione integrati, essenziali per migliorare il lavoro di squadra e il coordinamento

Scalabilità e prestazioni: Seleziona uno strumento che cresce con la tua azienda e gestisce in modo efficiente carichi di lavoro sempre più elevati, offrendo al contempo informazioni dettagliate sulle metriche delle prestazioni

Sicurezza e conformità: Dai la priorità agli strumenti con funzionalità/funzioni di sicurezza avanzate e conformità normativa per proteggere i dati sensibili e mitigare i rischi

Analisi avanzate: Cerca funzionalità di monitoraggio in tempo reale e reportistica completa per monitorare le prestazioni del flusso di lavoro e identificare le aree di miglioramento

💡 Suggerimento: quando implementi l'automazione del flusso di lavoro con IA, inizia con processi a basso rischio e ad alto impatto per dimostrare rapidamente il valore e creare supporto interno per un'ulteriore adozione.

Che tu stia cercando assistenza IA per l'inserimento dati o abbia bisogno di automatizzare i processi aziendali, questi strumenti di automazione del flusso di lavoro IA hanno la soluzione che fa per te:

1. ClickUp (Ideale per il project management basato sull'IA con automazione del flusso di lavoro)

Visualizza e gestisci tutti i tuoi flussi di lavoro e le attività associate in un unico posto con ClickUp

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro: combina gestione dei progetti, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente. Con le sue potenti funzionalità come ClickUp Brain e le automazioni avanzate, puoi gestire i processi in modo più intelligente ed efficiente.

Che si tratti di migliorare i flussi di lavoro, visualizzare idee o collaborare senza soluzione di continuità, ClickUp offre la flessibilità e la capacità di centralizzare tutto in un'unica piattaforma robusta.

Le automazioni di ClickUp semplificano il carico di lavoro automatizzando le attività ripetitive. È possibile impostare facilmente azioni predefinite basate su regole e trigger per l'esecuzione delle attività all'interno di ClickUp.

Imposta trigger per le notifiche, automatizza gli aggiornamenti dei processi e comunica senza sforzo con le automazioni di ClickUp

Ad esempio:

Aggiorna le attività, assegna le risorse e invia notifiche automaticamente

Crea automazioni personalizzate su misura per le esigenze specifiche del tuo team

Elimina i processi manuali e banali, consentendo al tuo team di concentrarsi sugli obiettivi prioritari

📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia ogni giorno da 1 a 3 messaggi per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se avessi tutte le informazioni documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato.

ClickUp Brain migliora il project management sfruttando l'IA per connettere le attività, i documenti, le persone e le conoscenze della tua azienda. Questa rete neurale avanzata consente di:

Flussi di lavoro automatizzati: genera flussi di lavoro personalizzati basati su semplici istruzioni in inglese con NLP (Natural Language Processing) Automation Builder, risparmiando tempo e riducendo il lavoro richiesto

Crea automazioni personalizzate con prompt in linguaggio naturale utilizzando ClickUp Brain

Comunicazione basata sull'IA : chatta con l'IA per riepilogare/riassumere argomenti, rispondere a domande e persino generare elementi di azione dalla cronologia della chat all'interno di ClickUp

Informazioni intelligenti: ottieni risposte immediate alle domande su attività, documenti e membri del team nel tuo spazio di lavoro ClickUp. ClickUp Brain genera anche riepiloghi/riassunti e report del team e assiste nella scrittura delle attività, consentendo una comunicazione più intelligente

Con ClickUp Brain, ottieni un AI Project Manager che gestisce e aggiorna automaticamente le attività, un AI Knowledge Manager che fornisce risposte analizzando i tuoi documenti, le attività e i dati del team e un AI Writer per creare facilmente contenuti personalizzati e approfonditi.

Tutto in uno.

Usa ClickUp Brain per ottenere consigli su come automatizzare e ottimizzare ogni elemento del flusso di lavoro

L'assistente IA di ClickUp è intuitivo e facile da usare. Basato sulla PNL, comprende semplici prompt testuali, quindi non è necessario alcun codice o input complesso.

Può essere utilizzato per diverse applicazioni, come la creazione di contenuti, la conduzione di ricerche, il riepilogo/riassunto di dati o la generazione di flussi di lavoro senza sforzo.

Oltre alle funzionalità di IA, ClickUp offre funzionalità di diagramma per tutto, dalla creazione di diagrammi del flusso di lavoro al brainstorming e alla pianificazione:

Brainstorming collaborativo : utilizza : utilizza le lavagne online interattive di ClickUp per generare e condividere idee in modo visivo con il tuo team

Pianificazione organizzata : mappa le connessioni e visualizza la traiettoria del tuo progetto con : mappa le connessioni e visualizza la traiettoria del tuo progetto con le mappe mentali di ClickUp

Maggiore chiarezza: ottieni una panoramica chiara del tuo progetto con questi strumenti, che aiutano il tuo team a sincronizzare il lavoro richiesto e a rimanere in linea con gli obiettivi

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Inizia con facilità, indipendentemente dalle tue competenze tecniche, grazie all'interfaccia intuitiva di ClickUp

Personalizza la tua area di lavoro con una varietà di viste, tra cui Elenchi, Bacheche, Kanban e Calendari

Utilizza campi personalizzati, stati personalizzati e integrazioni con i tuoi strumenti preferiti per adattare la piattaforma alle tue esigenze specifiche

Sfrutta i modelli di mappatura dei processi i modelli di flusso di lavoro integrati per visualizzare, progettare e ottimizzare i processi

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti trovano inaffidabile la funzionalità di importazione di ClickUp, segnalando bug e incongruenze

L'ampia gamma di funzionalità/funzioni della piattaforma può essere eccessiva, causando confusione e una curva di apprendimento ripida

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Abbiamo provato altre piattaforme, ma nessuna di esse offriva il livello di personalizzazione e automazione di cui avevamo bisogno. ClickUp ci consente di gestire le operazioni in modo trasparente.

Abbiamo provato altre piattaforme, ma nessuna di esse offriva il livello di personalizzazione e automazione di cui avevamo bisogno. ClickUp ci consente di gestire le operazioni in modo trasparente.

👀 Lo sapevate? Secondo Deloitte, i due maggiori ostacoli all'adozione dell'automazione sul posto di lavoro sono la frammentazione dei processi e la preparazione IT.

2. Bardeen (Ideale per l'inserimento e la gestione dei dati)

via Bardeen

Bardeen è uno strumento software di automazione del flusso di lavoro basato su cloud che le aziende di tutte le dimensioni possono utilizzare per l'automazione dei processi robotici.

Bardeen può automatizzare varie attività, tra cui l'inserimento dei dati, l'email marketing e la pubblicazione sui social media. Offre anche uno strumento di web scraping basato sull'IA in grado di estrarre dati dalla pagina web corrente, arricchire i dati da un elenco di link o attivare l'automazione quando un sito web cambia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bardeen

Crea classificatori personalizzati su misura per le tue esigenze. Definisci i tuoi criteri e Bardeen gestirà la categorizzazione dei tuoi dati, inclusi indirizzi email, lead, ecc.

Automatizza le attività più noiose con le funzionalità di apprendimento automatico di Bardeen. Filtra i lead, inoltra le email e organizza le richieste di assistenza senza alcuno sforzo

Dai priorità alla sicurezza dei dati grazie alla certificazione SOC 2 Tipo II di Bardeen, che garantisce la protezione delle tue informazioni sensibili

Sfrutta la potente automazione senza gravare sul tuo budget grazie ai prezzi flessibili di Bardeen

Limiti di Bardeen

Curva di apprendimento più ripida rispetto ad altri strumenti di social listening

Richiede conoscenze tecniche per l'impostazione di automazioni avanzate

Prezzi Bardeen

Free

Pro: 60 $/mese

Business: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bardeen

G2: 4,9/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

🧠Curiosità: Bardeen impara osservando il tuo lavoro. È in grado di suggerirti automazioni basate sulle tue abitudini, prima ancora che tu ti renda conto di averne bisogno.

3. Copy. ai (Ideale per automatizzare le attività commerciali e di marketing)

Sfruttando algoritmi avanzati di IA, Copy.ai consente agli utenti di generare contenuti di alta qualità senza sforzo.

Che tu sia un esperto di marketing, uno scrittore in erba o un imprenditore impegnato, Copy. ai può aiutarti a superare il blocco dello scrittore, semplificare il flusso di lavoro e produrre contenuti accattivanti che risuonano con il tuo pubblico di riferimento.

Copy. ai migliori funzionalità/funzioni

Accedi a una vasta libreria di modelli basati sull'IA per avviare il processo di scrittura e risparmiare tempo

Ricevi suggerimenti e miglioramenti in tempo reale per migliorare il tuo stile di scrittura, il tono e la chiarezza

Personalizza i contenuti generati in base alla voce, allo stile e alle preferenze del tuo marchio

Traduci i tuoi contenuti in più lingue per raggiungere un pubblico globale

Prova diverse varianti dei tuoi contenuti per determinare l'approccio più efficace

Limiti di Copy.ai

I contenuti possono apparire talvolta molto generici

Richiede un'approfondita verifica dei fatti

Prezzi di Copy.ai

Free

Starter: 49 $/mese

Avanzato: 249 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copy.ai

G2: 4,7/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Copy. ai?

Copy. ai può far risparmiare tempo nella generazione di contenuti brevi come descrizioni di prodotti, email, newsletter o altri tipi di materiale di marketing. È facile da usare e offre funzionalità di automazione del flusso di lavoro ideali per semplificare il processo di creazione dei contenuti.

Copy. ai può far risparmiare tempo nella generazione di contenuti brevi come descrizioni di prodotti, email, newsletter o altri tipi di materiali di marketing. È facile da usare e offre funzionalità di automazione del flusso di lavoro ideali per semplificare il processo di creazione dei contenuti.

4. N8N (Ideale per l'automazione dei flussi di lavoro IA nativi per utenti esperti di tecnologia)

tramite N8N

N8N è uno strumento di gestione del flusso di lavoro open source progettato specificamente per utenti tecnici. Fornisce una piattaforma potente e flessibile per connettere diverse applicazioni e servizi, automatizzare attività e migliorare i flussi di lavoro.

Puoi installare ed eseguire N8N sul tuo server o sulla tua infrastruttura cloud come soluzione self-hosted. Questo ti offre il controllo completo sui tuoi dati e flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di N8N

Integra i servizi IA più diffusi, come TensorFlow e OpenAI, per creare flussi di lavoro che incorporano funzionalità di machine learning e intelligenza artificiale

Lavora con estensioni basate su codice utilizzando JavaScript e Python. Ciò ti consente di estendere le funzionalità di N8N per automatizzare anche le attività più complesse

Gestisci un volume elevato di esecuzioni del flusso di lavoro, rendendolo adatto alle grandi aziende e a scenari di automazione complessi

Nessuna preoccupazione per la sicurezza grazie a funzionalità quali il controllo degli accessi basato sui ruoli e la conformità SOC 2

Usa e modifica N8N liberamente, poiché si tratta di un progetto open source con licenza fair-code

Limiti di N8n

Libreria di integrazione predefinita più piccola rispetto ad altre piattaforme, che spesso richiede nodi personalizzati per determinati servizi

Opzioni di assistenza ufficiale limitate, che si basano principalmente sull'assistenza della community e sulla documentazione

Prezzi di N8n

Starter: 24 $ al mese

Pro: 60 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di N8N

G2: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

👀 Lo sapevate? La storia moderna dei flussi di lavoro può essere fatta risalire a Frederick Taylor e Henry Gantt, anche se il termine "flusso di lavoro" non era utilizzato come tale durante la loro vita. Infatti, una delle prime istanze del termine "flusso di lavoro" risale a una rivista di ingegneria ferroviaria del 1921.

5. Aisera (Ideale per la gestione dei servizi IT)

via Aisera

Tra le soluzioni specializzate per la gestione dei servizi IT basata sull'IA (ITSM), spicca Aisera.

Sfruttando tecnologie avanzate di IA e machine learning, il software di automazione delle attività di Aisera automatizza le attività di routine, migliora i tempi di risoluzione degli incidenti e aumenta l'efficienza complessiva dell'IT.

La piattaforma di Aisera consente ai team IT di offrire esperienze di assistenza eccezionali automatizzando la classificazione, la prioritizzazione e la risoluzione dei ticket.

Grazie alle informazioni basate sull'IA, i team IT possono identificare in modo proattivo potenziali problemi, ridurre i tempi di inattività e migliorare la soddisfazione degli utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Aisera

Classifica e assegna automaticamente priorità ai ticket, identifica la causa principale degli incidenti e consiglia o automatizza le risoluzioni

Utilizza l'IA per identificare in modo proattivo potenziali incidenti prima che abbiano un impatto sugli utenti, consentendo ai team IT di intraprendere azioni preventive

Sfrutta Agent Assist per aiutare gli agenti a completare le attività più rapidamente fornendo loro informazioni pertinenti e soluzioni suggerite

Integrazione con i sistemi di ticketing e i canali di comunicazione esistenti per fornire un'interfaccia conversazionale che consenta agli utenti di inviare richieste e ottenere assistenza

Limiti di Aisera

La configurazione iniziale e l'implementazione possono essere complesse e soggette a problemi, nonostante l'aiuto dei Customer Success Manager

Difficoltà nel fornire risultati di ricerca precisi per query complesse, con conseguente aumento del lavoro richiesto per la risoluzione dei problemi

Prezzi di Aisera

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Aisera

G2: 4,4/5 (oltre 110 recensioni)

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Aisera?

Aisera utilizza l'IA per fornire soluzioni self-service, come chatbot e agenti virtuali, in grado di gestire efficacemente un'ampia gamma di richieste dei consumatori. Ciò riduce la dipendenza dagli agenti umani e consente di risparmiare sulle spese operative. La piattaforma offre una disponibilità costante, fondamentale per le aziende di e-commerce che operano a livello globale e hanno clienti in diversi fusi orari.

Aisera utilizza l'IA per fornire soluzioni self-service, come chatbot e agenti virtuali, in grado di gestire efficacemente un'ampia gamma di richieste dei consumatori. Ciò riduce la dipendenza dagli agenti umani e consente di risparmiare sulle spese operative. La piattaforma offre una disponibilità costante, fondamentale per le aziende di e-commerce che operano a livello globale e hanno client in diversi fusi orari.

6. Taskade (Ideale per creare agenti IA addestrati)

tramite Taskade

Sebbene sia principalmente uno strumento di project management, Taskade può supportare la formazione sull'IA organizzando i dati, facilitando la collaborazione e fornendo accesso in tempo reale alle informazioni. La strutturazione dei set di dati all'interno delle bacheche e delle attività di Taskade aiuta a semplificare l'apprendimento dell'IA, mentre le sue funzionalità di collaborazione consentono la condivisione delle conoscenze e il feedback, creando un ambiente di formazione più interattivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Taskade

Aggrega dati provenienti da varie fonti, quali documenti, file, risorse web e persino video YouTube per addestrare gli agenti IA

Concedi al tuo agente IA l'accesso ai progetti live. Ciò consente all'agente di imparare in tempo reale mentre lavori ai tuoi progetti

Limiti di Taskade

La personalizzazione dell'estetica e del layout potrebbe non soddisfare le esigenze di tutti gli utenti

Offre funzionalità di base per la pianificazione delle attività, ma non dispone di funzionalità complete per il monitoraggio del tempo

Prezzi di Taskade

Free

Taskade Pro: 10 $ al mese per utente

Taskade for Teams: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Taskade

G2: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

💡 Suggerimento: combina strumenti di automazione del flusso di lavoro con chatbot basati sull'IA per l'automazione end-to-end del supporto clienti, compresa la generazione e la risoluzione dei ticket.

7. Kissflow (Ideale per creare app personalizzate senza codice)

tramite Kissflow

Kissflow è una piattaforma rivoluzionaria per lo sviluppo di applicazioni low-code/no-code che consente a chiunque, indipendentemente dalle competenze tecniche, di creare applicazioni aziendali personalizzate.

L'interfaccia intuitiva e la funzionalità drag-and-drop di Kissflow eliminano la necessità di una codifica complessa, consentendo agli utenti aziendali e agli sviluppatori cittadini di creare potenti applicazioni che ottimizzano i flussi di lavoro, automatizzano le attività e migliorano l'efficienza aziendale complessiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kissflow

Progetta visivamente il layout, le funzionalità e i flussi di lavoro della tua app senza scrivere una sola riga di codice

Sfrutta una libreria di modelli predefiniti per applicazioni aziendali tipiche, come moduli di richiesta ferie, note spese e flussi di lavoro di approvazione

Archivia e gestisci in modo sicuro i dati delle applicazioni con solide funzionalità di gestione dei dati che ti consentono di controllare l'accesso e le autorizzazioni degli utenti

Integrazione con i sistemi aziendali esistenti come CRM, ERP e piattaforme di archiviazione cloud

Implementa in modo flessibile secondo le tue esigenze, ospitando le tue applicazioni in locale o nel cloud

Limiti di Kissflow

Il supporto API limitato può ostacolare le aziende che necessitano di ampie capacità di integrazione

Il dashboard presenta occasionalmente dei problemi tecnici che ne compromettono l'usabilità

Prezzi di Kissflow

Base: 1.500 $/mese (include 50 utenti)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kissflow

G2: 4,3/5 (oltre 580 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Kissflow?

Le sue integrazioni forniscono interfacce predefinite per automatizzare processi specifici e lo scambio di dati tra sistemi, mentre i flussi di lavoro sono incredibilmente facili da usare, anche per chi non ha esperienza di sviluppo.

Le sue integrazioni forniscono interfacce predefinite per automatizzare processi specifici e lo scambio di dati tra sistemi, mentre i flussi di lavoro sono incredibilmente facili da usare, anche per chi non ha esperienza di sviluppo.

8. Zapier (Ideale per automatizzare le integrazioni delle app)

tramite Zapier

Se stai cercando di automatizzare i flussi di lavoro e connettere le tue app preferite, Zapier ha una soluzione fantastica.

Immagina un mondo in cui i dati fluiscono senza sforzo tra il tuo CRM, la piattaforma di email marketing e lo strumento di project management, eliminando l'inserimento manuale dei dati e liberandoti per concentrarti su attività più strategiche.

Zapier rende tutto questo possibile grazie a una vasta libreria di oltre 7.000 app supportate, che comprendono tutto, dagli strumenti di produttività alle piattaforme di marketing.

Migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Sfrutta la potenza degli "Zaps", flussi di lavoro automatizzati che puoi creare utilizzando una semplice interfaccia drag-and-drop, per liberarti dal lavoro più impegnativo

Dì addio alla codifica complessa! Zapier dà la priorità alla facilità d'uso. Con la sua interfaccia intuitiva, chiunque può creare potenti automazioni

Automatizza attività come l'aggiunta di nuovi lead al tuo CRM dall'invio di moduli o l'invio di email di follow-up in base alle interazioni con i clienti

Personalizza gli Zaps con logica condizionale, filtri e ritardi per soddisfare le tue esigenze specifiche

Limiti di Zapier

Zapier non dispone di un'app mobile, impedendo la creazione di integrazioni con app su telefoni o tablet

Il prezzo aumenta con il numero di automazioni e zaps, il che può mettere a dura prova i budget limitati

Prezzi di Zapier

Free

Professional: 29,99 $/mese

Team: 103,50 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2: 4,5/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.900 recensioni)

💡 Suggerimento: utilizza la logica condizionale (regole if-then) all'interno degli strumenti di flusso di lavoro IA per creare flussi di lavoro dinamici che si adattano automaticamente alle modifiche dei dati o dei processi.

9. HubSpot (Ideale per le automazioni CRM)

tramite HubSpot

HubSpot Operations Hub è una soluzione rivoluzionaria per le aziende che desiderano automatizzare i propri processi commerciali e aumentare l'efficienza del flusso di lavoro.

Questa suite va oltre la semplice gestione dei contatti, offrendo potenti funzionalità di automazione per ottimizzare il flusso commerciale, coltivare i lead e chiudere le trattative più rapidamente.

Migliori funzionalità/funzioni di Hubspot

Crea flussi di lavoro automatizzati che triggerano azioni in base a criteri specifici. Ad esempio, assegna automaticamente i lead ai venditori o invia email di follow-up

Mantieni aggiornata la tua pipeline commerciale con la possibilità di trascinare i lead nelle fasi corrette. Tieni traccia dello stato delle trattative, automatizza gli aggiornamenti e ottieni informazioni preziose sulle tue prestazioni commerciali

Coinvolgi i lead con sequenze di email personalizzate triggerate da azioni specifiche. Coltiva i lead con contenuti di valore per rimanere in primo piano durante tutto il percorso di acquisto

Pianifica le riunioni senza sforzo con i collegamenti integrati e la pianificazione a rotazione

Ottieni informazioni preziose sulle tue prestazioni commerciali con report e dashboard dettagliati. Tieni traccia di metriche quali i tassi di conversione delle trattative e le fonti dei lead

Limiti di HubSpot

I piani di livello inferiore non includono funzionalità di test A/B, limitando le capacità di sperimentazione

HubSpot non dispone di colonne o tracker specifici per settore, il che lo rende meno adatto alle esigenze di nicchia

Prezzi Hubspot

Free

Operations Hub Starter: 20 $/mese per postazione

Piattaforma per clienti principianti: 20 $ al mese per postazione

Operations Hub Professional: 800 $/mese (include una postazione; postazioni aggiuntive a partire da 50 $/mese)

Operations Hub Enterprise: 2.000 $/mese (include una postazione; postazioni aggiuntive a partire da 75 $/mese)

Valutazioni e recensioni di Hubspot

G2: 4,5/5 (oltre 460 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 260 recensioni)

10. Gamma (ideale per creare presentazioni e siti web)

tramite Gamma

Progettare senza sforzo è più facile che mai con Gamma, uno strumento di progettazione basato sull'IA che automatizza la creazione di presentazioni e siti web straordinari.

Sfruttando algoritmi avanzati di IA, Gamma analizza i tuoi contenuti, genera layout visivamente accattivanti, suggerisce elementi di design e ottimizza i contenuti per ottenere il massimo impatto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gamma

Sfrutta la potenza dell'IA per generare automaticamente layout belli e professionali per le tue presentazioni e i tuoi siti web

Importa contenuti da presentazioni o documenti esistenti, risparmiando tempo

Coinvolgi il tuo pubblico con elementi interattivi come gallerie, video e grafici

Personalizza font, colori, layout e immagini per garantire che i tuoi contenuti riflettano l'identità unica del tuo marchio

Collabora con il tuo team in tempo reale su presentazioni e siti web. Condividi progetti, lascia commenti e lavora insieme senza il continuo scambio di chat ed email

Limiti di Gamma

La gestione di un numero elevato di utenti e progetti può essere complessa, rendendola meno ideale per i team di grandi dimensioni

Gli strumenti di automazione IA come Gamma possono conservare pregiudizi culturali dai dati di addestramento, che possono influire sulla neutralità dei contenuti

Prezzi Gamma

Free

In più: 10 $ al mese per postazione

Pro: 20 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Gamma

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

🧠 Curiosità: l'IA è ora in grado di automatizzare interi flussi di lavoro di modifica video rilevando scene chiave, applicando transizioni e persino generando didascalie automaticamente.

11. Pipefy (Ideale per l'automazione dei processi aziendali)

tramite Pipefy

Pipefy è una piattaforma leader nell'automazione dei processi aziendali (BPA) progettata per consentire alle organizzazioni di tutte le dimensioni di migliorare i flussi di lavoro, eliminare i colli di bottiglia e raggiungere l'eccellenza operativa.

A differenza delle soluzioni BPA tradizionali e rigide, lo strumento di automazione del flusso di lavoro IA di Pipefy offre un approccio intuitivo e senza codice che consente a chiunque di creare e gestire flussi di lavoro personalizzati in pochi minuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipefy

Progetta visivamente flussi di lavoro con fasi personalizzabili, attività automatizzate e logica condizionale con un'interfaccia intuitiva di tipo drag-and-drop

Ottieni informazioni preziose sui tuoi flussi di lavoro con reportistica e dashboard in tempo reale. Monitora lo stato, identifica i colli di bottiglia e prendi decisioni basate sui dati

Adattati alla tua azienda con piani flessibili e opzioni di personalizzazione per soddisfare le tue esigenze specifiche

Integra funzionalità di sicurezza di livello aziendale e controlla l'accesso degli utenti per una sicurezza dei dati ottimale

Limiti di Pipefy

Non tutti i campi sono ricercabili, il che può complicare la ricerca rapida di schede o dati specifici

La navigazione può essere difficile e le automazioni all'interno dei flussi possono sembrare eccessivamente complesse

Prezzi di Pipefy

Starter: Gratis

Business: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Unlimited: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Pipefy

G2: 4,6/5 (oltre 220 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 310 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pipefy?

Sono rimasto impressionato dall'interfaccia intuitiva e facile da usare di Pipefy. È stato facile iniziare e utilizzare funzionalità complesse senza sentirsi sopraffatti! Con questo strumento efficiente, sono stato in grado di creare rapidamente diagrammi di flusso funzionali che rappresentavano accuratamente la mia idea o il mio piano: una risorsa inestimabile per espositori professionisti come me.

Sono rimasto impressionato dall'interfaccia intuitiva e facile da usare di Pipefy. È stato facile iniziare e utilizzare funzionalità complesse senza sentirsi sopraffatti! Con questo strumento efficiente, sono stato in grado di creare rapidamente diagrammi di flusso funzionali che rappresentavano accuratamente la mia idea o il mio piano: una risorsa inestimabile per espositori professionisti come me.

Non limitarti a personalizzare. Ottimizza i tuoi flussi di lavoro con ClickUp

Quando il tempo è essenziale, l'automazione è più di un semplice vantaggio. Gli strumenti di automazione dei processi basati sull'IA hanno trasformato il nostro modo di lavorare, sostituendosi alle attività ripetitive e liberando tempo che i team possono dedicare alle priorità strategiche che determinano l'esito positivo delle attività.

Tra questi strumenti, la versatile soluzione di automazione di ClickUp combina potenti funzionalità di IA con un'interfaccia intuitiva per soddisfare diverse esigenze aziendali.

ClickUp offre una piattaforma all-in-one per migliorare i flussi di lavoro, potenziare la collaborazione tra i team e aumentare la produttività. Con ClickUp Brain, puoi creare facilmente flussi di lavoro personalizzati, automatizzare attività ripetitive e connettere attività, documenti e approfondimenti del team, tutto in un unico posto.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scopri come i flussi di lavoro basati sull'IA possono ottimizzare la tua produttività!