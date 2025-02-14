Le migliori alternative a Beautiful.ai per presentazioni raffinate

Cosa rende grande una presentazione? Immagini raffinate? Una storia avvincente?

Beautiful. ai, un creatore di presentazioni basato sull'IA, semplifica la creazione di diapositive con strumenti drag-and-drop e layout generati dall'IA.

Ma c'è un inconveniente:

La versione di prova gratuita di 14 giorni richiede una carta di credito e le sottoscrizioni sono costose

I design predefiniti limitano la creatività

La personalizzazione è inferiore rispetto ad altri strumenti

La buona notizia? Sul mercato esistono alternative migliori che offrono maggiore flessibilità, suggerimenti IA più intelligenti e una collaborazione senza interruzioni.

Questa guida illustra i migliori strumenti di presentazione basati sull'IA per aiutarti a progettare, personalizzare e presentare come un professionista. Iniziamo! 🚀

Prezi (Ideale per creare presentazioni aziendali interattive) ✅

Decktopus (Ideale per creare presentazioni semplici per riunioni di team) ✅

Visme (Ideale per mantenere la coerenza del marchio nelle presentazioni) ✅

Pitch (Ideale per presentazioni di team e collaborazione) ✅

Microsoft PowerPoint (Ideale per creare presentazioni classiche per presentazioni aziendali) ✅

Wonderslide: (Ideale per creare presentazioni aziendali con design personalizzati) ✅

Slides (Ideale per creare presentazioni interattive per sviluppatori) ✅

Keynote (Ideale per progettare report aziendali eleganti o proposte) ✅

Canva (Ideale per creare rapidamente contenuti visivi) ✅

Slidebean (Ideale per creare presentazioni di presentazione per startup) ✅

Mentimeter (Ideale per presentazioni e sondaggi interattivi dal vivo) ✅

Xtensio (Ideale per creare documenti aziendali e presentazioni) ✅

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Beautiful.ai?

Per scegliere i migliori strumenti di presentazione IA alternativi a Beautiful.ai, concentrati sulle funzionalità/funzioni che semplificano il processo di progettazione e rendono interattive le tue presentazioni.

Ecco alcune funzionalità/funzioni essenziali da privilegiare:

Strumenti di progettazione basati sull'IA : scegli un software di presentazione con un assistente IA per semplificare il processo di progettazione, ottenere suggerimenti intelligenti per il layout e idee per i contenuti e risparmiare tempo nella creazione di presentazioni pulite 👾

Interfaccia drag-and-drop : scegli una piattaforma intuitiva che ti consente di creare presentazioni senza sforzo trascinando e rilasciando gli elementi nella posizione desiderata, anche su una tela bianca 🕹️

Funzionalità di collaborazione in tempo reale : scegli uno strumento che supporti la collaborazione in tempo reale, consentendo ai team di scambiarsi idee, modificare diapositive e lavorare insieme senza interruzioni 🤝🏻

Libreria di modelli : cerca una vasta libreria di modelli progettati professionalmente per aiutarti a creare rapidamente presentazioni straordinarie mantenendo la coerenza del marchio 📚

Elementi interattivi : dai la priorità : dai la priorità agli strumenti di presentazione che ti consentono di aggiungere funzionalità/funzioni interattive come animazioni, transizioni ed elementi cliccabili per rendere le tue presentazioni coinvolgenti e dinamiche 🤹

Funzionalità lavagna online : prendi in considerazione strumenti con lavagne online integrate che consentono di visualizzare idee, mappare contenuti e : prendi in considerazione strumenti con lavagne online integrate che consentono di visualizzare idee, mappare contenuti e migliorare le sessioni di brainstorming

Opzioni di esportazione e condivisione: cerca strumenti con opzioni di esportazione flessibili (come PDF, PowerPoint o Google Slides) e facile condivisione per garantire che la tua presentazione sia accessibile ovunque 📂

Le migliori alternative a Beautiful.ai da esplorare

Scopri le migliori alternative a Beautiful.ai per creare presentazioni, che offrono la comodità della funzionalità drag-and-drop, ti aiutano a realizzare immagini straordinarie e mantengono il tuo marchio sempre al centro dell'attenzione.

1. ClickUp (ideale per creare presentazioni collaborative e flussi di lavoro)

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina gestione dei progetti, documenti e comunicazione del team, il tutto in un'unica piattaforma, accelerata dall'automazione e dalla ricerca IA di nuova generazione. Si adatta a vari settori e requisiti, dalla gestione di piccole attività personali alla supervisione di operazioni aziendali complesse.

Che tu stia guidando un team, gestendo progetti o creando presentazioni coinvolgenti, ClickUp semplifica i flussi di lavoro, aumenta l'efficienza e ti aiuta a rimanere organizzato. 🦾

Prova le lavagne online ClickUp gratis Crea presentazioni dinamiche aggiungendo immagini, disegni e diagrammi di flusso con le lavagne online ClickUp

Con le lavagne online di ClickUp, aggiungi immagini, disegni, diagrammi di flusso e altri elementi visivi alle tue presentazioni e rendile accattivanti e coinvolgenti. Si tratta di un'ottima area di lavoro per il brainstorming o per creare presentazioni che catturino l'attenzione del tuo pubblico. ✏️

Ad esempio, potresti abbozzare una strategia commerciale interattiva, integrare immagini per raccontare una storia e condividerla facilmente con i tuoi colleghi.

Puoi anche progettare una mappa del percorso del cliente o una roadmap del prodotto e condividerla con il tuo team per un feedback immediato. La sua funzionalità drag-and-drop lo rende intuitivo, garantendo che le tue idee fluiscano senza soluzione di continuità sulla bacheca. Puoi persino generare immagini con l'IA sulla tua lavagna online. 🧩

Prova ClickUp Brain gratis Genera schemi e contenuti per presentazioni, presentazioni commerciali e altro ancora utilizzando ClickUp Brain

Hai bisogno di aiuto per creare contenuti per queste presentazioni? ClickUp Brain interviene come tuo assistente IA creativo. Genera schemi di presentazione, progetta diapositive e fornisce persino contenuti su misura per presentazioni commerciali.

Ad esempio, se stai preparando una presentazione, ClickUp Brain potrebbe redigere un'introduzione accattivante, suggerire idee visive e consigliare approfondimenti sui dati a sostegno del tuo messaggio. In combinazione con le lavagne online, questo ti consente di progettare una presentazione di grande impatto pronta per essere condivisa. 🤖

Scarica questo modello Organizza facilmente ogni parte della tua presentazione con il modello di presentazione ClickUp

ClickUp offre anche migliaia di modelli per semplificare i flussi di lavoro. Ad esempio, il modello di presentazione ClickUp consente di organizzare e progettare presentazioni professionali senza alcuno sforzo. Questo modello personalizzabile aiuta a strutturare le idee, monitorare lo stato di avanzamento e collaborare con il team in tempo reale. 🌟

Ecco cosa ti piacerà di più:

Crea una struttura chiara per la tua presentazione fin dall'inizio

Utilizza i meccanismi di feedback per ottenere opinioni prima della presentazione finale

Tieni traccia di tutte le attività relative alla presentazione in uno spazio centralizzato

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

Le numerose funzionalità/funzioni dello strumento potrebbero richiedere un po' di tempo per essere apprese dagli utenti che non sono esperti di tecnologia

Prezzi ClickUp

Gratis per sempre

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Semplifica il flusso di lavoro delle tue presentazioni e stupisci con immagini raffinate e una collaborazione senza intoppi sfruttando ClickUp 📊

2. Prezi (ideale per creare presentazioni aziendali interattive)

via Prezi

Prezi è un'alternativa interessante a Beautiful.ai per individui e team alla ricerca di strumenti di presentazione dinamici e coinvolgenti. A differenza dei tradizionali strumenti di presentazione basati su diapositive, Prezi offre uno stile di presentazione non lineare, che consente di costruire da un'unica grande tela. Ciò ti consentirà di ingrandire e rimpicciolire per enfatizzare diversi punti quando desideri creare presentazioni raffinate.

Lo strumento offre anche funzionalità di modifica avanzate, modelli di presentazione professionali, integrazione multimediale e strumenti di IA per aiutarti a organizzare e animare i contenuti. Le sue funzionalità di collaborazione consentono ai team di progettare proposte aziendali in tempo reale.

Le migliori funzionalità di Prezi

Crea progetti basati sul movimento per rendere le presentazioni interattive e coinvolgenti

Integrazione con piattaforme come Zoom, Microsoft Teams e Slack

Usa l'assistenza IA per suggerimenti automatici su layout e animazioni

Limiti di Prezi

Troppo complesso per gli utenti che non hanno familiarità con il design di presentazioni non lineari

Gli strumenti di IA sono ancora basilari rispetto ad altri software di presentazione

Prezzi Prezi

Prezi ha tre sezioni di prezzi rivolte a privati, studenti, insegnanti e team:

Per privati

Standard: 5 $ al mese

Plus : 19 $ al mese

Premium: 29 $ al mese

Per studenti e docenti

EDU Plus: 4 $ al mese

EDU Pro: 8 $ al mese

EDU Teams: 19 $ al mese per utente

Per team

Plus : 19 $ al mese

Premium : 29 $ al mese

Teams: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Prezi

G2: 4,2/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

3. Decktopus (ideale per creare presentazioni semplici per riunioni di team)

via Decktopus

Se stai cercando un modo semplice e intuitivo per creare presentazioni accattivanti senza passare ore a progettarle, prendi in considerazione Decktopus. Include modelli personalizzabili, un bot per la progettazione di presentazioni e funzionalità avanzate come l'analisi dei dati per aiutarti a creare bellissime presentazioni.

Questo strumento di creazione di presentazioni basato sull'IA offre anche temi predefiniti per risparmiare tempo. È particolarmente utile per presentazioni aziendali, contenuti didattici o riunioni interne del team e si integra con strumenti come Fogli Google per presentazioni basate sui dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Decktopus

Accedi a una libreria di modelli professionali per iniziare rapidamente la tua presentazione

Utilizza la collaborazione in tempo reale per creare presentazioni con i tuoi colleghi

Aggiungi foto stock, icone e grafici per migliorare la resa visiva

Limiti di Decktopus

Ha funzionalità di personalizzazione e modifica limitate

Il software di presentazione non consente l'esportazione in PDF e l'analisi delle presentazioni nel piano Free

Prezzi di Decktopus

Free Forever

Accesso annuale Pro : 24,99 $ al mese

Accesso annuale Business: 49,99 $/mese

Valutazioni e recensioni di Decktopus

G2: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

🔎 Lo sapevi? Nel 1982 è stato introdotto VCN ExecuVision, il primo programma software in grado di visualizzare una presentazione sullo schermo di un personal computer, che consentiva agli utenti di scegliere da una libreria di immagini per accompagnare il testo della loro presentazione.

4. Visme (ideale per mantenere la coerenza del marchio nelle presentazioni)

via Visme

Con Visme, puoi accedere a un software di presentazione che ti consente di creare presentazioni personalizzate utilizzando funzionalità di modifica avanzate. Mentre Beautiful.ai si concentra sull'automazione della progettazione per semplificare la creazione delle presentazioni, Visme offre agli utenti un maggiore controllo sugli elementi di progettazione, consentendo la creazione di presentazioni altamente personalizzate e uniche.

I modelli di presentazione progettati in modo professionale e gli strumenti basati sull'IA di Visme ottimizzano il processo di presentazione. Oltre a creare presentazioni visivamente accattivanti, Visme supporta la creazione di vari tipi di contenuti visivi, tra cui infografiche, report e grafica per i social media, come strumento completo per diverse esigenze di progettazione.

Le migliori funzionalità di Visme

Includi animazioni, visualizzazioni dei dati e funzionalità/funzioni interattive per migliorare il coinvolgimento

Incorpora foto stock, animazioni e icone per immagini di grande impatto

Collabora in tempo reale con i team, rendendo la condivisione delle tue presentazioni semplice e immediata

Limiti di Visme

Il piano Free offre uno spazio di archiviazione minimo (500 MB) e nessun download

Le funzionalità avanzate, come il kit del marchio, richiedono una sottoscrizione Pro

Prezzi di Visme

Free Forever

Starter : 29 $ al mese

Pro: 59 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Visme

G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 700 recensioni)

5. Pitch (ideale per presentazioni e collaborazione in team)

via Pitch

Un'altra valida alternativa a Beautiful.ai è Pitch, uno strumento di presentazione che unisce semplicità e design per produrre risultati rapidi e visivamente sorprendenti. Con un'interfaccia intuitiva, Pitch consente agli utenti di creare presentazioni eleganti, in linea con il marchio e efficienti.

Le funzionalità collaborative dello strumento lo rendono ideale per lavorare con i team in tempo reale, ottimizzando il processo di modifica e condivisione delle presentazioni. Che tu debba presentare un'idea, mostrare dei dati o allinearti con il tuo team, Pitch ti offre tutto il necessario per creare slide accattivanti senza alcuno sforzo.

Le migliori funzionalità/funzioni

Crea diapositive utilizzando oltre 100 modelli già pronti su misura per vari casi d'uso

Collabora con il tuo team in tempo reale per modifiche e feedback più rapidi

Ottieni presentazioni coerenti con un kit di strumenti condiviso per il tuo marchio

Limiti di presentazione

Meno opzioni di forme e meno varietà nei design dei grafici rispetto ad altri strumenti dell'elenco

Non supporta l'incorporamento di contenuti di terze parti

Prezzo di lancio

Gratis per sempre

Pro: 25 $ al mese

Business : 100 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 30 recensioni)

6. Microsoft PowerPoint (ideale per creare presentazioni classiche per presentazioni aziendali)

tramite Microsoft PowerPoint

Beh, chi non ha mai sentito parlare di Microsoft PowerPoint?

PowerPoint è uno degli strumenti di presentazione più conosciuti e utilizzati, che lo rende un'alternativa affidabile a Beautiful. ai. Noto per le sue numerose funzionalità e versatilità, PowerPoint consente agli utenti di creare presentazioni con un controllo completo del design. Inoltre, a differenza di molti strumenti basati sul web, supporta la modifica offline, rendendolo ideale per gli utenti con accesso limitato a Internet.

Progetta contenuti visivamente accattivanti per presentazioni aziendali, lezioni didattiche o progetti creativi. Con funzionalità/funzioni quali modelli personalizzabili, animazioni, transizioni e collaborazione in tempo reale, PowerPoint ti aiuta a comunicare le idee in modo efficace e a lasciare un'impressione duratura. Che tu voglia presentare dati con grafici o incorporare video per raccontare una storia, PowerPoint si adatta alle tue esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft PowerPoint

Progetta con Microsoft Copilot basato sull'intelligenza artificiale per generare layout e immagini basati sui tuoi contenuti

Incorpora miglioramenti grazie allo strumento Presenter Coach

Modifica facilmente le presentazioni offline, a differenza di molti software di presentazione basati sul web

Limiti di Microsoft PowerPoint

Gli utenti devono salvare manualmente il proprio lavoro periodicamente per assicurarsi che lo stato di avanzamento non vada perso

Ha una modifica collaborativa limitata rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Microsoft PowerPoint

Free Forever

Piani a pagamento inclusi nel pacchetto Microsoft 365

Valutazioni e recensioni di Microsoft PowerPoint

G2: 4,7/5 (oltre 20.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

7. Wonderslide (ideale per creare presentazioni aziendali con design personalizzati)

via Wonderslide

Per un modo elegante ed efficiente di creare presentazioni professionali, Wonderslide offre una piattaforma di progettazione versatile e facile da usare. Consentendo agli utenti di caricare una bozza di base, la rete neurale di Wonderslide la trasforma rapidamente in una presentazione raffinata, riducendo in modo significativo il tempo e il lavoro richiesto in genere per la progettazione.

Semplifica ulteriormente la creazione di nuove presentazioni fornendo modelli personalizzabili, una vasta libreria di immagini e opzioni di design personalizzate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wonderslide

Accedi a una vasta libreria di immagini per immagini e icone diverse per migliorare le tue diapositive

Carica immagini personalizzate per selezionare automaticamente font e colori appropriati in linea con le linee guida del marchio

Esporta le presentazioni come file .pptx completamente modificabili e compatibili con PowerPoint e Google Slides

Limiti di Wonderslide

Personalizzazioni di design altamente specifiche potrebbero richiedere regolazioni manuali dopo l'esportazione

Il piano base prevede un limite settimanale di tre slide scaricabili

Prezzi di Wonderslide

Pagamento a consumo: 25 $ come pagamento unico

Piano Pro : 9,99 $ al mese

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wonderslide

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Slides (ideale per creare presentazioni interattive per sviluppatori)

tramite Slides

Slides è uno strumento di presentazione che combina funzionalità intuitive con opzioni di personalizzazione avanzate. Funzionando interamente nel cloud, consente agli utenti di creare, modificare e presentare da qualsiasi dispositivo senza dover scaricare o installare nulla. Un'interfaccia intuitiva e una varietà di modelli personalizzabili completano questa accessibilità.

Una delle funzionalità/funzioni distintive di Slides è il suo formato open source, che garantisce agli utenti l'accesso al codice sorgente completo delle loro presentazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slides

Incorpora contenuti interattivi per rendere le diapositive accattivanti utilizzando iFrames o incorporamenti live

Personalizza le presentazioni con HTML/CSS per un look su misura e professionale

Usa le note del relatore e il controllo remoto per presentazioni live impeccabili

Limiti delle diapositive

Richiede familiarità con HTML/CSS per gli utenti per una personalizzazione avanzata

Nessuna libreria di animazioni integrata oltre al CSS personalizzato

Prezzi di Slides

Light: 7 $ al mese

Pro : 14 $ al mese

Team: 28 $ al mese per due utenti

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slides

G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

9. Keynote (ideale per progettare report aziendali eleganti o proposte)

tramite Keynote

Keynote, il software di presentazione firmato Apple, è un potente strumento per creare presentazioni visivamente straordinarie, che lo rende un'ottima alternativa gratuita a Beautiful. ai.

Noto per il suo design elegante e intuitivo, Keynote offre modelli, animazioni e transizioni progettati in modo professionale che migliorano la qualità di qualsiasi presentazione. La sua interfaccia drag-and-drop garantisce un utilizzo semplice, adatto sia ai principianti che ai professionisti esperti. Crea e modifica presentazioni su Mac, iPad o iPhone, con tutte le modifiche sincronizzate automaticamente tramite iCloud.

Le migliori funzionalità di Keynote

Ottieni animazioni e transizioni di qualità cinematografica, come Magic Move, per creare immagini accattivanti

Utilizza strumenti per registrare presentazioni con voce fuori campo

Modifica le presentazioni su diversi dispositivi senza perdere lo stato di avanzamento

Limiti di Keynote

È disponibile solo per gli utenti Apple e non offre molte opzioni di esportazione

I file esportati spesso perdono parti della grafica o delle animazioni utilizzate

Prezzi di Keynote

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Keynote

G2: 4,4/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

10. Canva (ideale per la creazione rapida di contenuti visivi)

tramite Canva

Noto per la sua interfaccia drag-and-drop, Canva è uno strumento di creazione di contenuti basato sull'IA che consente agli utenti di progettare presentazioni visivamente accattivanti con il minimo lavoro richiesto. Offre un'ampia gamma di modelli personalizzabili, font, immagini e animazioni, soddisfacendo le esigenze personali e professionali.

Utilizza l'ambiente di progettazione collaborativa di Canva fin dalla prima bozza. Lavora insieme in tempo reale per creare, modificare e rivedere le presentazioni, semplificando il flusso di lavoro sia per i piccoli progetti che per le grandi campagne. Inoltre, l'integrazione di Canva con strumenti come Slack e Google Drive migliora l'accessibilità e l'usabilità.

Le migliori funzionalità di Canva

Accedi a modelli predefiniti su misura per varie esigenze per avviare rapidamente i tuoi progetti

Crea animazioni straordinarie per presentazioni o social media con Magic Animate

Personalizza i font e le combinazioni di colori suggeriti dallo strumento di IA per adattarli al tuo marchio senza alcuno sforzo

Limiti di Canva

Alcune funzionalità, come le animazioni avanzate e i kit di branding, richiedono una sottoscrizione Pro

Ha uno spazio di archiviazione limitato (5 GB) nella versione gratuita per le risorse caricate

Prezzi di Canva

Free Forever

Canva Pro : 6 € al mese a persona

Canva Teams: 9 € al mese a persona

Canva Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)

11. Slidebean (ideale per creare presentazioni di presentazione per startup)

via Slidebean

Slidebean è perfetto per startup, imprenditori, educatori e professionisti che desiderano presentazioni, report o presentazioni didattiche visivamente accattivanti senza dedicare ore alla progettazione. Consente agli utenti di concentrarsi sul contenuto e organizza le immagini in modo perfetto.

Un aspetto unico di Slidebean è la sua vasta libreria di modelli personalizzabili, tra cui presentazioni di aziende di successo come Airbnb e Uber. Questi modelli forniscono agli utenti strutture collaudate su cui basarsi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slidebean

Tieni traccia delle analisi e delle informazioni dettagliate su come gli spettatori interagiscono con le presentazioni

Trasforma i dati grezzi in grafici con l'IA per presentare le informazioni in modo chiaro e visivo

Automatizza i temi di branding per presentazioni coerenti e professionali

Limiti di Slidebean

Non offre un piano gratuito e ha un costo di sottoscrizione elevato

Slidebean ha una libreria grafica ridotta rispetto alla concorrenza

Prezzi di Slidebean

Starter: 8 $ al mese

Accelerate: 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Slidebean

G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)

12. Mentimeter (ideale per presentazioni e sondaggi interattivi dal vivo)

via Mentimeter

Con Mentimeter, trasformi le tue presentazioni in esperienze interattive attraverso sondaggi in tempo reale, quiz, word cloud e sessioni di domande e risposte.

A differenza di Beautiful. ai, che si concentra sull'automazione della progettazione delle diapositive, Mentimeter pone l'accento sull'interattività. È quindi adatto a educatori, organizzatori di eventi e professionisti aziendali che desiderano stimolare la partecipazione attiva durante le presentazioni.

Migliori funzionalità/funzioni di Mentimeter

Esegui sondaggi dal vivo durante le presentazioni per raccogliere il feedback del pubblico in tempo reale

Visualizza istantaneamente i contributi del pubblico con dinamici word cloud

Progetta quiz per rendere le presentazioni coinvolgenti ed educative

Limiti di Mentimeter

Il suo account gratuito è limitato a due domande e cinque quiz per presentazione

Meno opzioni di personalizzazione del design rispetto a Beautiful. ai e altri

Prezzi Mentimeter

Free Forever

Base: 17,99 $ al mese per utente

Pro : 24,99 $ al mese per utente

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mentimeter

G2: 4,7/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

13. Xtensio (Ideale per creare documenti aziendali e presentazioni)

via Xtensio

Xtensio è una piattaforma web che consente ai team di creare, gestire e condividere documenti interattivi, presentazioni e pagine web, posizionandosi come un'alternativa versatile a Beautiful.ai. È ottimo per startup, esperti di marketing, designer e piccoli team alla ricerca di un modo semplice per realizzare materiali professionali in modo efficiente.

La piattaforma offre collaborazione in tempo reale tramite un dashboard privato e personalizzato, rendendola ideale per i team che desiderano creare, modificare e condividere documenti come link reattivi o PDF.

Le migliori funzionalità/funzioni di Xtensio

Combina immagini e dati con grafici, video e moduli per una comunicazione interattiva

Ottieni varie opzioni di condivisione, inclusi collegamenti web live, presentazioni digitali e PDF/PNG esportabili

Mantieni la coerenza del marchio personalizzando font, colori e layout in tutti i documenti

Limiti di Xtensio

Il suo dashboard analitico non è preciso come quello di altri strumenti dedicati

Il piano Free include solo 100 MB di spazio di archiviazione per le immagini

Prezzi di Xtensio

Free Forever

Solo Lite: 12 $ al mese per utente

Plus : 25 $ al mese per due utenti

Business: 99,99 $ al mese per cinque utenti

Valutazioni e recensioni di Xtensio

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Ottimizza il processo di creazione delle tue presentazioni senza sforzo con ClickUp!

Creare una presentazione accattivante è fondamentale quando ci si rivolge al proprio team o agli stakeholder. Sebbene Beautiful.ai offra semplicità, manca di funzionalità avanzate come la coerenza del marchio, la collaborazione senza soluzione di continuità e l'esportazione flessibile.

Per una soluzione più potente, ClickUp va oltre il design di base. Fai brainstorming con lavagne online, genera contenuti in pochi secondi con IA e collabora in tempo reale per feedback e revisioni. Inoltre, gestisci l'intero flusso di lavoro con automazioni e monitoraggio avanzato. 🏆Pronto a migliorare le tue presentazioni e i tuoi progetti? Iscriviti a ClickUp oggi stesso!