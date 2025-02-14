Le migliori alternative a Beautiful.ai per presentazioni raffinate

Cosa rende grande una presentazione? Immagini raffinate? Una storia avvincente?
Beautiful. ai, un creatore di presentazioni basato sull'IA, semplifica la creazione di diapositive con strumenti drag-and-drop e layout generati dall'IA.
Ma c'è un inconveniente:
- La versione di prova gratuita di 14 giorni richiede una carta di credito e le sottoscrizioni sono costose
- I design predefiniti limitano la creatività
- La personalizzazione è inferiore rispetto ad altri strumenti
La buona notizia? Sul mercato esistono alternative migliori che offrono maggiore flessibilità, suggerimenti IA più intelligenti e una collaborazione senza interruzioni.
Questa guida illustra i migliori strumenti di presentazione basati sull'IA per aiutarti a progettare, personalizzare e presentare come un professionista. Iniziamo! 🚀
⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi
Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Beautiful.ai:
- ClickUp (Ideale per creare presentazioni collaborative e flussi di lavoro) ✅
- Prezi (Ideale per creare presentazioni aziendali interattive) ✅
- Decktopus (Ideale per creare presentazioni semplici per riunioni di team) ✅
- Visme (Ideale per mantenere la coerenza del marchio nelle presentazioni) ✅
- Pitch (Ideale per presentazioni di team e collaborazione) ✅
- Microsoft PowerPoint (Ideale per creare presentazioni classiche per presentazioni aziendali) ✅
- Wonderslide: (Ideale per creare presentazioni aziendali con design personalizzati) ✅
- Slides (Ideale per creare presentazioni interattive per sviluppatori) ✅
- Keynote (Ideale per progettare report aziendali eleganti o proposte) ✅
- Canva (Ideale per creare rapidamente contenuti visivi) ✅
- Slidebean (Ideale per creare presentazioni di presentazione per startup) ✅
- Mentimeter (Ideale per presentazioni e sondaggi interattivi dal vivo) ✅
- Xtensio (Ideale per creare documenti aziendali e presentazioni) ✅
Cosa dovresti cercare nelle alternative a Beautiful.ai?
Per scegliere i migliori strumenti di presentazione IA alternativi a Beautiful.ai, concentrati sulle funzionalità/funzioni che semplificano il processo di progettazione e rendono interattive le tue presentazioni.
Ecco alcune funzionalità/funzioni essenziali da privilegiare:
- Strumenti di progettazione basati sull'IA: scegli un software di presentazione con un assistente IA per semplificare il processo di progettazione, ottenere suggerimenti intelligenti per il layout e idee per i contenuti e risparmiare tempo nella creazione di presentazioni pulite 👾
- Interfaccia drag-and-drop: scegli una piattaforma intuitiva che ti consente di creare presentazioni senza sforzo trascinando e rilasciando gli elementi nella posizione desiderata, anche su una tela bianca 🕹️
- Funzionalità di collaborazione in tempo reale: scegli uno strumento che supporti la collaborazione in tempo reale, consentendo ai team di scambiarsi idee, modificare diapositive e lavorare insieme senza interruzioni 🤝🏻
- Libreria di modelli: cerca una vasta libreria di modelli progettati professionalmente per aiutarti a creare rapidamente presentazioni straordinarie mantenendo la coerenza del marchio 📚
- Elementi interattivi: dai la priorità agli strumenti di presentazione che ti consentono di aggiungere funzionalità/funzioni interattive come animazioni, transizioni ed elementi cliccabili per rendere le tue presentazioni coinvolgenti e dinamiche 🤹
- Funzionalità lavagna online: prendi in considerazione strumenti con lavagne online integrate che consentono di visualizzare idee, mappare contenuti e migliorare le sessioni di brainstorming 📋
- Opzioni di esportazione e condivisione: cerca strumenti con opzioni di esportazione flessibili (come PDF, PowerPoint o Google Slides) e facile condivisione per garantire che la tua presentazione sia accessibile ovunque 📂
Le migliori alternative a Beautiful.ai da esplorare
Scopri le migliori alternative a Beautiful.ai per creare presentazioni, che offrono la comodità della funzionalità drag-and-drop, ti aiutano a realizzare immagini straordinarie e mantengono il tuo marchio sempre al centro dell'attenzione.
1. ClickUp (ideale per creare presentazioni collaborative e flussi di lavoro)
ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina gestione dei progetti, documenti e comunicazione del team, il tutto in un'unica piattaforma, accelerata dall'automazione e dalla ricerca IA di nuova generazione. Si adatta a vari settori e requisiti, dalla gestione di piccole attività personali alla supervisione di operazioni aziendali complesse.
Che tu stia guidando un team, gestendo progetti o creando presentazioni coinvolgenti, ClickUp semplifica i flussi di lavoro, aumenta l'efficienza e ti aiuta a rimanere organizzato. 🦾
Con le lavagne online di ClickUp, aggiungi immagini, disegni, diagrammi di flusso e altri elementi visivi alle tue presentazioni e rendile accattivanti e coinvolgenti. Si tratta di un'ottima area di lavoro per il brainstorming o per creare presentazioni che catturino l'attenzione del tuo pubblico. ✏️
Ad esempio, potresti abbozzare una strategia commerciale interattiva, integrare immagini per raccontare una storia e condividerla facilmente con i tuoi colleghi.
Puoi anche progettare una mappa del percorso del cliente o una roadmap del prodotto e condividerla con il tuo team per un feedback immediato. La sua funzionalità drag-and-drop lo rende intuitivo, garantendo che le tue idee fluiscano senza soluzione di continuità sulla bacheca. Puoi persino generare immagini con l'IA sulla tua lavagna online. 🧩
Hai bisogno di aiuto per creare contenuti per queste presentazioni? ClickUp Brain interviene come tuo assistente IA creativo. Genera schemi di presentazione, progetta diapositive e fornisce persino contenuti su misura per presentazioni commerciali.
Ad esempio, se stai preparando una presentazione, ClickUp Brain potrebbe redigere un'introduzione accattivante, suggerire idee visive e consigliare approfondimenti sui dati a sostegno del tuo messaggio. In combinazione con le lavagne online, questo ti consente di progettare una presentazione di grande impatto pronta per essere condivisa. 🤖
ClickUp offre anche migliaia di modelli per semplificare i flussi di lavoro. Ad esempio, il modello di presentazione ClickUp consente di organizzare e progettare presentazioni professionali senza alcuno sforzo. Questo modello personalizzabile aiuta a strutturare le idee, monitorare lo stato di avanzamento e collaborare con il team in tempo reale. 🌟
Ecco cosa ti piacerà di più:
- Crea una struttura chiara per la tua presentazione fin dall'inizio
- Utilizza i meccanismi di feedback per ottenere opinioni prima della presentazione finale
- Tieni traccia di tutte le attività relative alla presentazione in uno spazio centralizzato
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Visualizza le idee per le presentazioni insieme ai tuoi colleghi utilizzando le lavagne online ClickUp
- Prepara presentazioni commerciali, genera idee per campagne sui social media, scrivi blog ed email utilizzando ClickUp Brain
- Annota idee e contenuti per presentazioni aziendali in ClickUp Docs
- Crea liste di controllo e aggiungi promemoria per dopo all'interno del Blocco note di ClickUp
- Integra ClickUp con strumenti popolari come Google Workspace, Slack e altri ancora grazie alle integrazioni di ClickUp
Limiti di ClickUp
- Le numerose funzionalità/funzioni dello strumento potrebbero richiedere un po' di tempo per essere apprese dagli utenti che non sono esperti di tecnologia
Prezzi ClickUp
- Gratis per sempre
- Unlimited: 7 $ al mese per utente
- Business: 12 $ al mese per utente
- Enterprise: contattaci per informazioni sui prezzi
- ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)
💡 Suggerimento professionale: scopri come concludere una presentazione in modo efficace provando queste strategie:
- Personalizza la tua chiusura in base a ciò che risuona con il tuo pubblico 👥
- Riepiloga/riassumi i punti principali e rafforza il tuo messaggio chiave 🔑
- Concludi collegandoti alla tua idea iniziale per un finale coerente 🔄
- Incoraggia domande, discussioni o feedback per mantenere viva la conversazione 🤝
- Semplifica il flusso di lavoro delle tue presentazioni e stupisci con immagini raffinate e una collaborazione senza intoppi sfruttando ClickUp 📊
2. Prezi (ideale per creare presentazioni aziendali interattive)
Prezi è un'alternativa interessante a Beautiful.ai per individui e team alla ricerca di strumenti di presentazione dinamici e coinvolgenti. A differenza dei tradizionali strumenti di presentazione basati su diapositive, Prezi offre uno stile di presentazione non lineare, che consente di costruire da un'unica grande tela. Ciò ti consentirà di ingrandire e rimpicciolire per enfatizzare diversi punti quando desideri creare presentazioni raffinate.
Lo strumento offre anche funzionalità di modifica avanzate, modelli di presentazione professionali, integrazione multimediale e strumenti di IA per aiutarti a organizzare e animare i contenuti. Le sue funzionalità di collaborazione consentono ai team di progettare proposte aziendali in tempo reale.
Le migliori funzionalità di Prezi
- Crea progetti basati sul movimento per rendere le presentazioni interattive e coinvolgenti
- Integrazione con piattaforme come Zoom, Microsoft Teams e Slack
- Usa l'assistenza IA per suggerimenti automatici su layout e animazioni
Limiti di Prezi
- Troppo complesso per gli utenti che non hanno familiarità con il design di presentazioni non lineari
- Gli strumenti di IA sono ancora basilari rispetto ad altri software di presentazione
Prezzi Prezi
Prezi ha tre sezioni di prezzi rivolte a privati, studenti, insegnanti e team:
Per privati
- Standard: 5 $ al mese
- Plus: 19 $ al mese
- Premium: 29 $ al mese
Per studenti e docenti
- EDU Plus: 4 $ al mese
- EDU Pro: 8 $ al mese
- EDU Teams: 19 $ al mese per utente
Per team
- Plus: 19 $ al mese
- Premium: 29 $ al mese
- Teams: 39 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Prezi
- G2: 4,2/5 (oltre 5.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)
3. Decktopus (ideale per creare presentazioni semplici per riunioni di team)
Se stai cercando un modo semplice e intuitivo per creare presentazioni accattivanti senza passare ore a progettarle, prendi in considerazione Decktopus. Include modelli personalizzabili, un bot per la progettazione di presentazioni e funzionalità avanzate come l'analisi dei dati per aiutarti a creare bellissime presentazioni.
Questo strumento di creazione di presentazioni basato sull'IA offre anche temi predefiniti per risparmiare tempo. È particolarmente utile per presentazioni aziendali, contenuti didattici o riunioni interne del team e si integra con strumenti come Fogli Google per presentazioni basate sui dati.
Le migliori funzionalità/funzioni di Decktopus
- Accedi a una libreria di modelli professionali per iniziare rapidamente la tua presentazione
- Utilizza la collaborazione in tempo reale per creare presentazioni con i tuoi colleghi
- Aggiungi foto stock, icone e grafici per migliorare la resa visiva
Limiti di Decktopus
- Ha funzionalità di personalizzazione e modifica limitate
- Il software di presentazione non consente l'esportazione in PDF e l'analisi delle presentazioni nel piano Free
Prezzi di Decktopus
- Free Forever
- Accesso annuale Pro: 24,99 $ al mese
- Accesso annuale Business: 49,99 $/mese
Valutazioni e recensioni di Decktopus
- G2: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)
🔎 Lo sapevi? Nel 1982 è stato introdotto VCN ExecuVision, il primo programma software in grado di visualizzare una presentazione sullo schermo di un personal computer, che consentiva agli utenti di scegliere da una libreria di immagini per accompagnare il testo della loro presentazione.
4. Visme (ideale per mantenere la coerenza del marchio nelle presentazioni)
Con Visme, puoi accedere a un software di presentazione che ti consente di creare presentazioni personalizzate utilizzando funzionalità di modifica avanzate. Mentre Beautiful.ai si concentra sull'automazione della progettazione per semplificare la creazione delle presentazioni, Visme offre agli utenti un maggiore controllo sugli elementi di progettazione, consentendo la creazione di presentazioni altamente personalizzate e uniche.
I modelli di presentazione progettati in modo professionale e gli strumenti basati sull'IA di Visme ottimizzano il processo di presentazione. Oltre a creare presentazioni visivamente accattivanti, Visme supporta la creazione di vari tipi di contenuti visivi, tra cui infografiche, report e grafica per i social media, come strumento completo per diverse esigenze di progettazione.
Le migliori funzionalità di Visme
- Includi animazioni, visualizzazioni dei dati e funzionalità/funzioni interattive per migliorare il coinvolgimento
- Incorpora foto stock, animazioni e icone per immagini di grande impatto
- Collabora in tempo reale con i team, rendendo la condivisione delle tue presentazioni semplice e immediata
Limiti di Visme
- Il piano Free offre uno spazio di archiviazione minimo (500 MB) e nessun download
- Le funzionalità avanzate, come il kit del marchio, richiedono una sottoscrizione Pro
Prezzi di Visme
- Free Forever
- Starter: 29 $ al mese
- Pro: 59 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Visme
- G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 700 recensioni)
💡 Suggerimento: per creare una presentazione vincente per i tuoi client, segui questi passaggi per stupire e concludere l'affare:
- Fai ricerche e pianifica la presentazione per comprendere le esigenze del client 🕵🏼♂️
- Crea un funnel di marketing dalla tua presentazione per guidare il percorso del client 📈
- Usa contenuti visivamente accattivanti per raccontare la tua storia in modo efficace 🎨
- Incoraggia conversazioni bidirezionali per una migliore connessione e comprensione 💬
- Stabilisci chiari passaggi successivi per chiudere la tua presentazione con sicurezza 📌
5. Pitch (ideale per presentazioni e collaborazione in team)
Un'altra valida alternativa a Beautiful.ai è Pitch, uno strumento di presentazione che unisce semplicità e design per produrre risultati rapidi e visivamente sorprendenti. Con un'interfaccia intuitiva, Pitch consente agli utenti di creare presentazioni eleganti, in linea con il marchio e efficienti.
Le funzionalità collaborative dello strumento lo rendono ideale per lavorare con i team in tempo reale, ottimizzando il processo di modifica e condivisione delle presentazioni. Che tu debba presentare un'idea, mostrare dei dati o allinearti con il tuo team, Pitch ti offre tutto il necessario per creare slide accattivanti senza alcuno sforzo.
Le migliori funzionalità/funzioni
- Crea diapositive utilizzando oltre 100 modelli già pronti su misura per vari casi d'uso
- Collabora con il tuo team in tempo reale per modifiche e feedback più rapidi
- Ottieni presentazioni coerenti con un kit di strumenti condiviso per il tuo marchio
Limiti di presentazione
- Meno opzioni di forme e meno varietà nei design dei grafici rispetto ad altri strumenti dell'elenco
- Non supporta l'incorporamento di contenuti di terze parti
Prezzo di lancio
- Gratis per sempre
- Pro: 25 $ al mese
- Business: 100 $/mese
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni
- G2: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)
- Capterra: 4,9/5 (oltre 30 recensioni)
6. Microsoft PowerPoint (ideale per creare presentazioni classiche per presentazioni aziendali)
Beh, chi non ha mai sentito parlare di Microsoft PowerPoint?
PowerPoint è uno degli strumenti di presentazione più conosciuti e utilizzati, che lo rende un'alternativa affidabile a Beautiful. ai. Noto per le sue numerose funzionalità e versatilità, PowerPoint consente agli utenti di creare presentazioni con un controllo completo del design. Inoltre, a differenza di molti strumenti basati sul web, supporta la modifica offline, rendendolo ideale per gli utenti con accesso limitato a Internet.
Progetta contenuti visivamente accattivanti per presentazioni aziendali, lezioni didattiche o progetti creativi. Con funzionalità/funzioni quali modelli personalizzabili, animazioni, transizioni e collaborazione in tempo reale, PowerPoint ti aiuta a comunicare le idee in modo efficace e a lasciare un'impressione duratura. Che tu voglia presentare dati con grafici o incorporare video per raccontare una storia, PowerPoint si adatta alle tue esigenze.
Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft PowerPoint
- Progetta con Microsoft Copilot basato sull'intelligenza artificiale per generare layout e immagini basati sui tuoi contenuti
- Incorpora miglioramenti grazie allo strumento Presenter Coach
- Modifica facilmente le presentazioni offline, a differenza di molti software di presentazione basati sul web
Limiti di Microsoft PowerPoint
- Gli utenti devono salvare manualmente il proprio lavoro periodicamente per assicurarsi che lo stato di avanzamento non vada perso
- Ha una modifica collaborativa limitata rispetto ad altri strumenti
Prezzi di Microsoft PowerPoint
- Free Forever
- Piani a pagamento inclusi nel pacchetto Microsoft 365
Valutazioni e recensioni di Microsoft PowerPoint
- G2: 4,7/5 (oltre 20.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)
7. Wonderslide (ideale per creare presentazioni aziendali con design personalizzati)
Per un modo elegante ed efficiente di creare presentazioni professionali, Wonderslide offre una piattaforma di progettazione versatile e facile da usare. Consentendo agli utenti di caricare una bozza di base, la rete neurale di Wonderslide la trasforma rapidamente in una presentazione raffinata, riducendo in modo significativo il tempo e il lavoro richiesto in genere per la progettazione.
Semplifica ulteriormente la creazione di nuove presentazioni fornendo modelli personalizzabili, una vasta libreria di immagini e opzioni di design personalizzate.
Le migliori funzionalità/funzioni di Wonderslide
- Accedi a una vasta libreria di immagini per immagini e icone diverse per migliorare le tue diapositive
- Carica immagini personalizzate per selezionare automaticamente font e colori appropriati in linea con le linee guida del marchio
- Esporta le presentazioni come file .pptx completamente modificabili e compatibili con PowerPoint e Google Slides
Limiti di Wonderslide
- Personalizzazioni di design altamente specifiche potrebbero richiedere regolazioni manuali dopo l'esportazione
- Il piano base prevede un limite settimanale di tre slide scaricabili
Prezzi di Wonderslide
- Pagamento a consumo: 25 $ come pagamento unico
- Piano Pro: 9,99 $ al mese
- Piano Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Wonderslide
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Slides (ideale per creare presentazioni interattive per sviluppatori)
Slides è uno strumento di presentazione che combina funzionalità intuitive con opzioni di personalizzazione avanzate. Funzionando interamente nel cloud, consente agli utenti di creare, modificare e presentare da qualsiasi dispositivo senza dover scaricare o installare nulla. Un'interfaccia intuitiva e una varietà di modelli personalizzabili completano questa accessibilità.
Una delle funzionalità/funzioni distintive di Slides è il suo formato open source, che garantisce agli utenti l'accesso al codice sorgente completo delle loro presentazioni.
Le migliori funzionalità/funzioni di Slides
- Incorpora contenuti interattivi per rendere le diapositive accattivanti utilizzando iFrames o incorporamenti live
- Personalizza le presentazioni con HTML/CSS per un look su misura e professionale
- Usa le note del relatore e il controllo remoto per presentazioni live impeccabili
Limiti delle diapositive
- Richiede familiarità con HTML/CSS per gli utenti per una personalizzazione avanzata
- Nessuna libreria di animazioni integrata oltre al CSS personalizzato
Prezzi di Slides
- Light: 7 $ al mese
- Pro: 14 $ al mese
- Team: 28 $ al mese per due utenti
- Piano Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Slides
- G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)
9. Keynote (ideale per progettare report aziendali eleganti o proposte)
Keynote, il software di presentazione firmato Apple, è un potente strumento per creare presentazioni visivamente straordinarie, che lo rende un'ottima alternativa gratuita a Beautiful. ai.
Noto per il suo design elegante e intuitivo, Keynote offre modelli, animazioni e transizioni progettati in modo professionale che migliorano la qualità di qualsiasi presentazione. La sua interfaccia drag-and-drop garantisce un utilizzo semplice, adatto sia ai principianti che ai professionisti esperti. Crea e modifica presentazioni su Mac, iPad o iPhone, con tutte le modifiche sincronizzate automaticamente tramite iCloud.
Le migliori funzionalità di Keynote
- Ottieni animazioni e transizioni di qualità cinematografica, come Magic Move, per creare immagini accattivanti
- Utilizza strumenti per registrare presentazioni con voce fuori campo
- Modifica le presentazioni su diversi dispositivi senza perdere lo stato di avanzamento
Limiti di Keynote
- È disponibile solo per gli utenti Apple e non offre molte opzioni di esportazione
- I file esportati spesso perdono parti della grafica o delle animazioni utilizzate
Prezzi di Keynote
- Free Forever
Valutazioni e recensioni di Keynote
- G2: 4,4/5 (oltre 500 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)
10. Canva (ideale per la creazione rapida di contenuti visivi)
Noto per la sua interfaccia drag-and-drop, Canva è uno strumento di creazione di contenuti basato sull'IA che consente agli utenti di progettare presentazioni visivamente accattivanti con il minimo lavoro richiesto. Offre un'ampia gamma di modelli personalizzabili, font, immagini e animazioni, soddisfacendo le esigenze personali e professionali.
Utilizza l'ambiente di progettazione collaborativa di Canva fin dalla prima bozza. Lavora insieme in tempo reale per creare, modificare e rivedere le presentazioni, semplificando il flusso di lavoro sia per i piccoli progetti che per le grandi campagne. Inoltre, l'integrazione di Canva con strumenti come Slack e Google Drive migliora l'accessibilità e l'usabilità.
Le migliori funzionalità di Canva
- Accedi a modelli predefiniti su misura per varie esigenze per avviare rapidamente i tuoi progetti
- Crea animazioni straordinarie per presentazioni o social media con Magic Animate
- Personalizza i font e le combinazioni di colori suggeriti dallo strumento di IA per adattarli al tuo marchio senza alcuno sforzo
Limiti di Canva
- Alcune funzionalità, come le animazioni avanzate e i kit di branding, richiedono una sottoscrizione Pro
- Ha uno spazio di archiviazione limitato (5 GB) nella versione gratuita per le risorse caricate
Prezzi di Canva
- Free Forever
- Canva Pro: 6 € al mese a persona
- Canva Teams: 9 € al mese a persona
- Canva Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Canva
- G2: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)
11. Slidebean (ideale per creare presentazioni di presentazione per startup)
Slidebean è perfetto per startup, imprenditori, educatori e professionisti che desiderano presentazioni, report o presentazioni didattiche visivamente accattivanti senza dedicare ore alla progettazione. Consente agli utenti di concentrarsi sul contenuto e organizza le immagini in modo perfetto.
Un aspetto unico di Slidebean è la sua vasta libreria di modelli personalizzabili, tra cui presentazioni di aziende di successo come Airbnb e Uber. Questi modelli forniscono agli utenti strutture collaudate su cui basarsi.
Le migliori funzionalità/funzioni di Slidebean
- Tieni traccia delle analisi e delle informazioni dettagliate su come gli spettatori interagiscono con le presentazioni
- Trasforma i dati grezzi in grafici con l'IA per presentare le informazioni in modo chiaro e visivo
- Automatizza i temi di branding per presentazioni coerenti e professionali
Limiti di Slidebean
- Non offre un piano gratuito e ha un costo di sottoscrizione elevato
- Slidebean ha una libreria grafica ridotta rispetto alla concorrenza
Prezzi di Slidebean
- Starter: 8 $ al mese
- Accelerate: 99 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Slidebean
- G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)
- Capterra: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)
12. Mentimeter (ideale per presentazioni e sondaggi interattivi dal vivo)
Con Mentimeter, trasformi le tue presentazioni in esperienze interattive attraverso sondaggi in tempo reale, quiz, word cloud e sessioni di domande e risposte.
A differenza di Beautiful. ai, che si concentra sull'automazione della progettazione delle diapositive, Mentimeter pone l'accento sull'interattività. È quindi adatto a educatori, organizzatori di eventi e professionisti aziendali che desiderano stimolare la partecipazione attiva durante le presentazioni.
Migliori funzionalità/funzioni di Mentimeter
- Esegui sondaggi dal vivo durante le presentazioni per raccogliere il feedback del pubblico in tempo reale
- Visualizza istantaneamente i contributi del pubblico con dinamici word cloud
- Progetta quiz per rendere le presentazioni coinvolgenti ed educative
Limiti di Mentimeter
- Il suo account gratuito è limitato a due domande e cinque quiz per presentazione
- Meno opzioni di personalizzazione del design rispetto a Beautiful. ai e altri
Prezzi Mentimeter
- Free Forever
- Base: 17,99 $ al mese per utente
- Pro: 24,99 $ al mese per utente
- Piano Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Mentimeter
- G2: 4,7/5 (oltre 600 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)
13. Xtensio (Ideale per creare documenti aziendali e presentazioni)
Xtensio è una piattaforma web che consente ai team di creare, gestire e condividere documenti interattivi, presentazioni e pagine web, posizionandosi come un'alternativa versatile a Beautiful.ai. È ottimo per startup, esperti di marketing, designer e piccoli team alla ricerca di un modo semplice per realizzare materiali professionali in modo efficiente.
La piattaforma offre collaborazione in tempo reale tramite un dashboard privato e personalizzato, rendendola ideale per i team che desiderano creare, modificare e condividere documenti come link reattivi o PDF.
Le migliori funzionalità/funzioni di Xtensio
- Combina immagini e dati con grafici, video e moduli per una comunicazione interattiva
- Ottieni varie opzioni di condivisione, inclusi collegamenti web live, presentazioni digitali e PDF/PNG esportabili
- Mantieni la coerenza del marchio personalizzando font, colori e layout in tutti i documenti
Limiti di Xtensio
- Il suo dashboard analitico non è preciso come quello di altri strumenti dedicati
- Il piano Free include solo 100 MB di spazio di archiviazione per le immagini
Prezzi di Xtensio
- Free Forever
- Solo Lite: 12 $ al mese per utente
- Plus: 25 $ al mese per due utenti
- Business: 99,99 $ al mese per cinque utenti
Valutazioni e recensioni di Xtensio
- G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)
Ottimizza il processo di creazione delle tue presentazioni senza sforzo con ClickUp!
Creare una presentazione accattivante è fondamentale quando ci si rivolge al proprio team o agli stakeholder. Sebbene Beautiful.ai offra semplicità, manca di funzionalità avanzate come la coerenza del marchio, la collaborazione senza soluzione di continuità e l'esportazione flessibile.
Per una soluzione più potente, ClickUp va oltre il design di base. Fai brainstorming con lavagne online, genera contenuti in pochi secondi con IA e collabora in tempo reale per feedback e revisioni. Inoltre, gestisci l'intero flusso di lavoro con automazioni e monitoraggio avanzato. 🏆Pronto a migliorare le tue presentazioni e i tuoi progetti? Iscriviti a ClickUp oggi stesso!