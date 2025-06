I 10 migliori strumenti di IA generativa per le aziende che trasformeranno il lavoro nel 2025

Al giorno d'oggi, gli strumenti di IA generativa per le aziende sono passati da essere un "nice-to-have" a diventare fondamentali per la missione aziendale.

Con una spesa globale per l'IA che dovrebbe raggiungere i 307 miliardi di dollari quest'anno e che dovrebbe salire a 632 miliardi di dollari, il loro ruolo è innegabile. 📈

Ma ecco il punto: un grande potere comporta un maggiore controllo. I leader aziendali e i professionisti IT devono bilanciare il potenziale di trasformazione con una conformità e una sicurezza impeccabili.

Per aiutarti, abbiamo raccolto le migliori applicazioni IA generativa che combinano innovazione rivoluzionaria e affidabilità costante.

Iniziamo con l'esplorare cosa cercare quando si sceglie lo strumento di IA generativa aziendale perfetto per la propria azienda.

Cosa cercare in uno strumento di IA generativa per aziende?

Scegliere la piattaforma di IA generativa giusta va oltre la tecnologia più recente: si tratta di scegliere quella che si allinea senza sforzo al tuo flusso di lavoro.

Ecco cosa considerare:

Personalizzazione: cerca uno strumento su misura per il tuo flusso di lavoro e le esigenze specifiche del tuo settore , che ti consenta di modificare funzionalità/funzioni e impostazioni per ottenere la massima efficienza

Scalabilità: scegli una soluzione in grado di adattarsi alla tua azienda e gestire dati, utenti e attività in continua crescita

Sicurezza dei dati: dai la priorità agli strumenti con crittografia robusta, certificazioni di conformità (come GDPR, HIPAA) e spazio di archiviazione dati sicuro per salvaguardare le informazioni aziendali sensibili

Facilità di integrazione: scegli uno strumento che si connette facilmente con il tuo stack di software e i tuoi sistemi esistenti, riducendo al minimo le interruzioni durante l'implementazione

Assistenza e formazione: scegli uno strumento con supporto completo, come risorse di onboarding, tutorial e interazioni con i clienti, in modo che il tuo team possa essere subito operativo

Scopri questi strumenti di IA progettati per evolversi insieme alle esigenze aziendali, dall'implementazione del project management aziendale al miglioramento del processo decisionale e molto altro ancora.

1. ClickUp (Ideale per la produttività e l'innovazione aziendale basate sull'IA)

Redigi istantaneamente comunicazioni pronte per i client con gli strumenti di IA di ClickUp, utilizzando suggerimenti intelligenti per guidare e perfezionare la tua scrittura

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, semplifica i flussi di lavoro con la sua intelligenza unificata nell'area di lavoro.

Ad esempio, le soluzioni AI Enterprise di ClickUp integrano la gestione dei progetti e delle conoscenze per team di grandi dimensioni con una sicurezza di livello aziendale, tra cui SSO e conformità HIPAA.

Ecco come la piattaforma ti fa risparmiare tempo e ti aiuta a fare di più:

🚀 Project management basato sull'IA

Gli agenti IA di ClickUp analizzano i dati storici dei progetti per semplificare i flussi di lavoro futuri:

Offre suggerimenti intelligenti sull'assegnazione delle attività in base al carico di lavoro dei team

Tieni informato il tuo team con aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei progetti

Forniscono informazioni dettagliate su sequenze temporali , scadenze e potenziali colli di bottiglia dei progetti

Automazione dei promemoria per la revisione e l'aggiornamento dei documenti

ClickUp Docs e ClickUp Chat Migliora la collaborazione grazie all'integrazione con le soluzioni ClickUp Whiteboards

🚀 Gestione delle conoscenze migliorata

L'assistente IA nativo della piattaforma, ClickUp Brain, apprendono dalle attività dell'area di lavoro per migliorare la pertinenza delle informazioni recuperate nel tempo.

In sintesi, la rete neurale IA aumenta la produttività:

Sintetizza i contenuti di attività, documenti e discussioni per creare un hub di conoscenza centralizzato

Redigere e riepilogare/riassumere articoli della knowledge base per panoramiche concise

Generazione di programmi e verbali delle riunioni per una migliore organizzazione e follow-up

Automazione dei flussi di lavoro e delle azioni utilizzo del linguaggio naturale per trigger e condizioni

Componi o rispondi alle email relative alle attività direttamente da ClickUp

Condensa le informazioni contenute nei lunghi documenti sulle funzionalità/funzioni rilasciate per le email con ClickUp Brain

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Domande e risposte interattive : consente di porre domande e ottenere risposte immediate e contestualizzate effettuando ricerche negli spazi, nei progetti e nei documenti del team

L'assistente di scrittura IA fornisce prompt specifici per ruolo per generare contenuti e ti aiuta a creare attività o documenti direttamente dai contenuti generati fornisce prompt specifici per ruolo per generare contenuti e ti aiuta a creare attività o documenti direttamente dai contenuti generati

La generazione automatica delle attività consente la creazione di attività secondarie generate dall'IA e riepiloghi/riassunti automatici dei progetti utilizzando il linguaggio naturale

Traduzione contestuale e localizzazione traducono i contenuti per migliorare l'accessibilità e la comunicazione in diverse lingue nei progetti

Limiti di ClickUp

All'inizio, i numerosi strumenti e le impostazioni possono sembrare eccessivi

La funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo può essere leggermente difficile da padroneggiare

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Azienda : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

ClickUp non solo ci permette di rimanere snelli, ma ci consente anche di rimanere informati, fornire innovazione e creare valore aggiunto per i nostri client

2. OpenAI (ideale per IA multimodale con testo, immagini e future funzioni audio)

tramite OpenAI

OpenAI offre modelli linguistici, come GPT-4 e GPT-4o, che utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale per semplificare attività come la creazione di contenuti e lo sviluppo di chatbot. La sua nuova serie O1 utilizza il ragionamento "chain-of-thought" per elaborare le informazioni in modo logico e sequenziale.

ChatGPT, lo strumento di punta di OpenAI, centralizza queste funzionalità per una comunicazione aziendale intuitiva, con modelli di prompt IA che garantiscono risultati coerenti.

Funzionalità/funzioni principali di OpenAI

Il modello multimodale GPT-4 offre un'IA avanzata che elabora testo, immagini, audio e codice

API di livello aziendale fornisce un'infrastruttura scalabile per una rapida integrazione dell'IA in attività e flussi di lavoro complessi

Il ragionamento IA personalizzabile aiuta a mettere a punto i modelli con dati proprietari, creando sistemi intelligenti

La comprensione contestuale in tempo reale aiuta a generare risposte simili a quelle umane

Limiti di OpenAI

La qualità delle risposte può variare in modo significativo, in particolare durante i periodi di picco di utilizzo

Gli utenti Premium continuano a riscontrare limiti ai messaggi (ad esempio, 25 messaggi all'ora per GPT-4)

Prezzi OpenAI

Valutazioni e recensioni di OpenAI

G2: 4,6/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 70 recensioni)

💡Suggerimento: Combina i casi d'uso di ChatGPT con gli strumenti di automazione per aumentare la tua produttività. Ad esempio, ChatGPT può essere impostato per redigere automaticamente risposte o proposte, triggerate da eventi come nuove richieste dei client o il completamento di attività.

3. Google Cloud Vertex AI (ideale per lo sviluppo di IA pronta per le aziende)

tramite Google Cloud Vertex IA

Google Cloud Vertex AI offre un ambiente di sviluppo unificato per la creazione, l'implementazione e la scalabilità di soluzioni IA in vari settori. Si integra facilmente con i servizi dati completi di Google, come BigQuery e Dataflow, aiutandoti a gestire e analizzare grandi set di dati.

Funzionalità/funzioni principali di Google Cloud Vertex AI

Fornisce un unico ambiente integrato per l'intero ciclo di vita del machine learning (ML)

Offre accesso a oltre 160 modelli di base , tra cui Gemini di Google, modelli open source come Gemma e modelli di partner come Claude 3

Supporta sia AutoML (formazione di modelli senza codice) che dati di formazione personalizzati

Consente il ragionamento sull'input con funzionalità avanzate di IA generativa come il prompt engineering

Limiti di Google Cloud Vertex AI

Possono verificarsi problemi con gli avvii a freddo, in cui le app impiegano tempo a rispondere dopo un periodo di inattività

Gli utenti segnalano una documentazione insufficiente, in particolare per quanto riguarda la condivisione dei domini

Prezzi di Google Cloud Vertex AI

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Cloud Vertex IA

G2 : 4,3/5 (oltre 480 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

🤖 Lo sapevi? Google Cloud Vertex AI semplifica il processo di sviluppo per i data scientist e gli ingegneri ML richiedendo l'80% in meno di righe di codice per addestrare i modelli ML.

4. Servizio Microsoft Azure OpenAI (ideale per scalare l'IA con una sicurezza robusta)

Il servizio Microsoft Azure OpenAI integra i modelli linguistici avanzati di OpenAI con la solida infrastruttura cloud di Microsoft Azure, aiutando le organizzazioni a sviluppare, distribuire e scalare soluzioni IA intelligenti con sicurezza e conformità di livello aziendale.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Azure OpenAI Service

Fornisce accesso a modelli IA avanzati, tra cui GPT-4o, GPT-4, GPT-3. 5-Turbo e DALL-E

Offre networking privato , filtraggio responsabile dei contenuti IA e controllo degli accessi basato sui ruoli , garantendo la protezione dei dati e la conformità

Ti aiuta a messa a punto modelli pre-addestrati con dati proprietari, creando soluzioni IA specializzate

Supporta diversi casi d'uso, tra cui generazione di contenuti, ricerca semantica e comprensione del linguaggio naturale

Limiti del servizio Microsoft Azure OpenAI

Alcuni modelli sono disponibili solo in determinate regioni

Il passaggio dall'OpenAI pubblico alla soluzione Microsoft potrebbe essere più agevole

Prezzi del servizio Microsoft Azure OpenAI

Standard (su richiesta) : pagamento in base al consumo

API fornita e batch: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Microsoft Azure OpenAI Service

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🤖 Lo sapevate che: Gli studi sull'impatto e sul futuro dell'IA ne evidenziano il potenziale trasformativo, con un mercato dell'IA generativa che dovrebbe raggiungere 1,3 trilioni di dollari nel prossimo decennio.

5. Cohere (ideale per modelli IA in linguaggio naturale con personalizzazione avanzata)

via Cohere

Cohere offre modelli di apprendimento linguistico su misura per diverse attività di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), tra cui generazione, classificazione e riepilogo/riassunto di testi. Il supporto multimodello garantisce flessibilità per vari casi d'uso e applicazioni dell'IA.

Inoltre, il suo approccio etico all'IA enfatizza la trasparenza, rendendolo una scelta affidabile sia per le aziende che per gli sviluppatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cohere

Fornisce funzionalità di messa a punto granulare con supporto per lunghezze di contesto fino a 16.000 token

Offre modelli della famiglia Command che supportano più lingue e casi d'uso, inclusi agenti conversazionali e analisi del sentiment

Fornisce framework di sicurezza con controlli di accesso avanzati e la possibilità di basare i risultati dell'IA su dati aziendali proprietari

Supporta l'implementazione su più piattaforme cloud, tra cui Oracle GenAI Service e AWS Bedrock

Limiti di Cohere

Il modello a volte fallisce nella classificazione dei testi, producendo risultati errati

L'interfaccia utente e l'esperienza utente dell'agente potrebbero essere più intuitive

Prezzi di Cohere

Livello gratuito

Prezzo per token: Varia in base al modello scelto

Valutazioni e recensioni di Cohere

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Per saperne di più: Le migliori startup nel campo dell'IA da tenere d'occhio

6. Anthropic (Ideale per sistemi di IA etici con capacità di ragionamento avanzate)

Anthropic si dedica allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale sicuri, interpretabili ed eticamente allineati che danno priorità al progresso tecnologico responsabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Anthropic

Implementa una metodologia di formazione IA unica che integra i principi etici direttamente nel comportamento del modello

Offre modelli IA Claude con comprensione contestuale, in grado di gestire attività di ragionamento complesso

Fornisce interpretabilità dei modelli , aiutandoti a ispezionare e comprendere i processi aziendali decisionali basati sull'IA

Sviluppa sistemi IA con protezioni integrate che riducono in modo proattivo i potenziali risultati dannosi

Limiti di Anthropic

Claude non dispone di un ampio addestramento sui dati, il che a volte si traduce in una generazione di contenuti incompleta

Gli utenti hanno segnalato di aver raggiunto rapidamente i limiti di utilizzo gratuito con confini poco chiari

Prezzi di Anthropic

Piani Claude.ai Free Pro: 20 $/mese Team: 30 $/mese per utente Enterprise: Prezzi personalizzati

Free

Pro: 20 $ al mese

Team: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Piani API Anthropic Livello Free Prezzo per token: Varia in base al modello scelto

Livello gratuito

Prezzo per token: Varia in base al modello scelto

Free

Pro: 20 $ al mese

Team: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Livello gratuito

Prezzo per token: Varia in base al modello scelto

Valutazioni e recensioni di Anthropic

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

💡Suggerimento rapido: crea una politica aziendale sull'IA per affrontare i rischi etici associati alle tecnologie GenAI, come le violazioni della privacy dei dati e il data poisoning.

7. GitHub Copilot (ideale per la produttività degli sviluppatori basata sull'IA e la codifica intelligente)

tramite GitHub Copilot

GitHub Copilot è un assistente di codifica avanzato basato sull'IA che aumenta la produttività degli sviluppatori offrendo supporto alla codifica contestuale durante lo sviluppo di software aziendali.

Basato sul modello Codex di OpenAI, Copilot suggerisce frammenti di codice, funzioni e algoritmi pertinenti su misura per il progetto specifico.

Funzionalità/funzioni principali di GitHub Copilot

Offre suggerimenti di funzioni su più righe e generazione di codice in tempo reale , aiutando gli sviluppatori a scrivere segmenti di codice complessi più rapidamente

Si collega a diversi editor di codice e interfacce , tra cui Visual Studio Code, JetBrains IDE e GitHub. com

Si adatta agli stili di codifica individuali e alle preferenze nel tempo, migliorando la pertinenza e l'accuratezza dei suggerimenti

Fornisce gestione delle policy di livello aziendale, controlli di accesso, monitoraggio dell'utilizzo e registri di audit dettagliati

Limiti di GitHub Copilot

Essendo uno strumento basato su cloud, Copilot richiede una connessione Internet stabile per garantire prestazioni ottimali

Esistono preoccupazioni relative alla sicurezza del codice, in particolare per quanto riguarda le licenze e i potenziali problemi di copyright

Prezzi di GitHub Copilot

Free

Pro: 10 $ al mese per utente

Business: 19 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Curiosità: Gli sviluppatori possono utilizzare GitHub Copilot per inviare tweet direttamente dai propri IDE. Scrivendo commenti relativi all'API di Twitter, Copilot è in grado di generare i frammenti di codice richiesti, unendo i social media ai flussi di lavoro di codifica.

8. Glean AI (Ideale per la gestione delle conoscenze e la ricerca tra applicazioni)

tramite Glean IA

Glean AI è una piattaforma di gestione delle conoscenze di livello aziendale che trasforma l'accesso alle informazioni organizzative attraverso funzionalità di ricerca contestualizzate e basate sull'IA.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Offre l'integrazione con oltre 100 applicazioni aziendali , consentendo la ricerca unificata e il recupero delle conoscenze

Fornisce risultati di ricerca sicuri e specifici per il contesto che rispettano la governance dei dati aziendali

Utilizza una tecnologia avanzata di grafici di conoscenza per fornire risultati di ricerca personalizzati in base ai ruoli degli utenti e ai progetti

Consente l'automazione intelligente delle attività ripetitive e la risoluzione di query complesse nelle funzioni di ingegneria, assistenza e commerciale

Scopri i limiti dell'IA

L'uso efficace della piattaforma richiede un certo periodo di apprendimento

I risultati della ricerca possono talvolta non essere pertinenti, in particolare nel caso di query complesse

Informazioni sui prezzi dell'IA

Prezzi personalizzati

Ottieni valutazioni e recensioni sull'IA

G2: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

💡Suggerimento: per massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo i costi, valuta la possibilità di integrare API di IA predefinite nei tuoi strumenti esistenti, sfruttando l'IA come servizio (AIaaS) senza bisogno di infrastrutture aggiuntive o competenze di codifica.

9. Stability AI (ideale per la personalizzazione di modelli IA open source e IA generativa)

tramite Stability AI

Stability IA è uno strumento di IA generativa open source dedicato alla democratizzazione delle tecnologie avanzate di IA in diverse modalità. Ti aiuta ad adottare modelli di IA flessibili su misura per le tue esigenze, che si tratti di generazione di contenuti creativi, sintesi dei dati o altre applicazioni innovative.

Funzionalità/funzioni principali di Stability AI

Offre modelli generativi completi di IA che abbracciano i domini dell'immagine, del video, dell'audio e del linguaggio

Fornisce modelli di licenza permissivi che consentono l'uso commerciale e non commerciale, con opzioni per l'hosting autonomo e l'integrazione aziendale

Fornisce modelli IA adattabili come Stable Diffusion 3. 5, che generano immagini di alta qualità da prompt di testo

Consente l'implementazione aziendale attraverso le principali piattaforme cloud come AWS

Limiti dell'IA di Stability

I modelli richiedono risorse computazionali significative e specifiche hardware elevate

Può avere difficoltà a generare immagini complesse in stili diversi

Prezzi di Stability AI

Licenza non commerciale : Gratis

Licenza comunitaria: Gratis

Licenza Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Stability IA

G2: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

💡Suggerimento: quando scegli tra LLM e IA generativa, allinea lo strumento ai tuoi obiettivi specifici. Utilizza gli LLM per attività che richiedono precisione in testi complessi e soluzioni di IA generativa per flussi di lavoro creativi.

10. NVIDIA IA (ideale per il calcolo ad alte prestazioni e l'IA accelerata da GPU)

tramite NVIDIA IA

La tecnologia GPU di NVIDIA AI fornisce risorse di calcolo ad alte prestazioni che aiutano le organizzazioni a formare e implementare modelli avanzati di IA. Supporta varie applicazioni, come deep learning, elaborazione del linguaggio naturale, visione artificiale e robotica, e aiuta a ottimizzare i processi in tutti i settori.

Inoltre, l'ecosistema NVIDIA include strumenti come TensorRT per l'ottimizzazione dell'inferenza e NVIDIA Deep Learning SDK, che semplifica lo sviluppo di applicazioni di IA.

Funzionalità/funzioni principali dell'IA NVIDIA

Fornisce un'infrastruttura IA end-to-end che comprende hardware (GPU), software (framework IA) e servizi

microservizi NVIDIA NIM che riducono i tempi di implementazione delle l'integrazione tra piattaforme cloud come AWS, Google Cloud e Azure Offreche riducono i tempi di implementazione delle app IA , supportandocome AWS, Google Cloud e Azure

È compatibile con i più diffusi framework di ML e deep learning come TensorFlow e PyTorch , offrendo flessibilità agli sviluppatori

Fornisce piattaforme IA pronte per la produzione con protocolli di sicurezza robusti, stabilità API e assistenza completa

Limiti dell'IA NVIDIA

L'impostazione e la gestione della piattaforma possono essere complesse, soprattutto per i team che non dispongono di competenze approfondite in materia di IA o IT

L'IA è ottimizzata per le GPU NVIDIA con flessibilità limitata con piattaforme hardware alternative

Prezzi dell'IA NVIDIA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni NVIDIA IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Curiosità: I dati commerciali storici hanno rivelato che oltre il 50% del fatturato totale di NVIDIA proviene dal settore dei data center, evidenziando una svolta strategica verso le soluzioni di IA e cloud computing.

