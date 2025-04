Come essere più estroversi sul lavoro

Gli scenari di lavoro, come gli eventi sociali o il parlare in pubblico, sono un'esperienza travolgente per molti introversi. Che si tratti di una presentazione a un gruppo o di una richiesta di aumento, questi momenti sono spesso fonte di ansia.

Ma il fatto è che.. stili di lavoro non sono bianchi o neri. Anche se si propende per l'introversione, si possono avere tendenze estroverse.

Quindi, come si può essere più estroversi sul lavoro? Con piccoli cambiamenti e la volontà di passare dalla vostra zona di comfort, potete adattarvi alle situazioni sociali rimanendo fedeli a voi stessi.

In questo articolo si analizzerà la possibilità di essere più estroversi sul lavoro e di creare connessioni professionali più forti.

Comprendere i tipi di personalità: Estroversi e Introversi

Lo psicologo Carl Jung ha introdotto il concetto di introversione ed estroversione negli anni Venti. Secondo Jung, gli estroversi traggono energia dalle interazioni sociali, mentre gli introversi si ricaricano attraverso la solitudine.

Pur essendo utile, questo quadro semplifica eccessivamente la complessità delle dinamiche del luogo di lavoro. Tipi di personalità sul posto di lavoro non sono rigidi. Esistono in uno spettro fluido. Gli introversi possono avere giornate estroverse, mentre gli estroversi a volte hanno bisogno di tempo tranquillo per ricaricarsi. L'idea che le persone siano introverse o estroverse è un'idea sbagliata. In realtà, è più meticoloso.

Vediamo come introversi ed estroversi affrontano in modo diverso le situazioni quotidiane sul posto di lavoro:

Interazione sociale

Gli estroversi sono soliti vivere in ambienti sociali come eventi di networking o feste in ufficio. Traggono energia dal coinvolgimento con gli altri e amano costruire grandi reti professionali. Tuttavia, contrariamente a quanto si crede, gli estroversi non sono immuni dalla stanchezza sociale: hanno bisogno di tempi morti per ricaricarsi dopo giornate intense e interattive.

Gli introversi, invece, preferiscono impostazioni sociali più piccole e intime. Eccellono nelle conversazioni a tu per tu o in piccoli gruppi. Questo non li rende antisociali; semplicemente preferiscono la preparazione e privilegiano conversazioni più significative rispetto alle chiacchiere.

Ambiente di lavoro

Gli estroversi cercano spesso ambienti dinamici, dove il brusio di un ufficio aperto o le conversazioni vivaci li mantengono energici e impegnati. Gli introversi, invece, preferiscono concentrarsi in ambienti più tranquilli.

Se da un lato lavorare da casa in modo isolato può dare energia agli estroversi, dall'altro gli introversi possono preferire lo spazio libero da distrazioni che si viene a creare.

I modelli ibridi sono in grado di soddisfare sia gli introversi che gli estroversi, bilanciando i tratti unici della loro personalità per una migliore produttività.

Comunicazione e lavoro di squadra

Gli estroversi spesso prosperano nelle discussioni aperte, contribuendo con idee in tempo reale e abbracciando il brainstorming verbale. A volte, questo può sembrare che gli estroversi dominino le conversazioni, ma la verità è che il loro entusiasmo può a volte mettere in ombra le voci più silenziose.

Gli introversi hanno di solito un approccio più riflessivo, che richiede tempo per elaborare le idee prima di parlare. Alcuni di loro possono anche preferire la comunicazione scritta.

Nelle impostazioni di gruppo sono più bravi ad ascoltare, ma si sentono più a loro agio con un programma o con punti di discussione preparati. Quando gli viene dato spazio, gli introversi apportano contributi preziosi con intuizioni ponderate.

Pensiero critico e processo decisionale

Gli estroversi cercano spesso il contributo degli altri quando prendono decisioni, preferendo un approccio collaborativo. Fanno scelte rapide e fanno rimbalzare le idee alle persone. Da fare questo li rende impulsivi? Gli estroversi affermerebbero che stanno solo cercando di raccogliere diverse prospettive.

Al contrario, gli introversi tendono ad analizzare le decisioni in profondità. Considerano più punti di vista e pensano alle conseguenze a lungo termine prima di agire. Questo pensiero riflessivo permette loro di prendere decisioni ben informate, soprattutto in situazioni ad alta posta in gioco in cui l'analisi attenta è chiave.

Flusso di lavoro

Gli estroversi sono multitasking naturali e amano passare da un'attività all'altra. La varietà è la spezia della vita per loro, e cercano energia nel gestire più progetti contemporaneamente. Chi ha bisogno della monotonia quando si può fare di più?

Nel frattempo, gli introversi spesso eccellono in ambienti concentrati e con una sola attività. Tendono ad avere la massima produttività quando sono completamente immersi in un'attività, senza distrazioni. Il salto di attività può essere disorientante o inefficiente per loro.

Vantaggi di essere più estroversi sul lavoro

Uno studio in Psicologia applicata di Michael P. Wilmot ha rilevato che gli estroversi possiedono quattro punti di forza chiave che contribuiscono all'esito positivo della professione.

Dopo aver esaminato 97 studi, i ricercatori hanno scoperto che l'estroversione ha un impatto positivo sui risultati del lavoro nel 90% dei casi, evidenziando la sua influenza sui risultati della carriera.

Ecco come gli estroversi eccellono nel lavoro:

**Gli estroversi sono spinti da potenziali ricompense, come uno stato più elevato e il riconoscimento. La loro sicurezza li aiuta ad avere successo in ambienti competitivi

Rimanere positivi: Gli estroversi provano più spesso emozioni positive, il che li aiuta a gestire lo stress e le difficoltà e a bilanciare lavoro e vita. Il loro Outlook positivo favorisce l'adattabilità

Gli estroversi provano più spesso emozioni positive, il che li aiuta a gestire lo stress e le difficoltà e a bilanciare lavoro e vita. Il loro Outlook positivo favorisce l'adattabilità **Abili nella comunicazione verbale e non verbale, gli estroversi eccellono nel networking, nella persuasione e nella leadership. La loro fluidità sociale rafforza le relazioni professionali

Migliori prestazioni lavorative: Gli estroversi prendono l'iniziativa, spingono per il cambiamento e migliorano le strategie. Il loro approccio proattivo aumenta la produttività e spesso si guadagnano riconoscimenti ed elogi

Sapevi che? In un'indagine di mercato, le persone estroverse sono in grado di Harvard Business Review **Miriam Gensowski, professore assistente presso l'Università di Copenaghen, ha scoperto che gli uomini con un'estroversione media guadagnano 600.000 dollari in più nel corso della loro vita rispetto a quelli che si collocano nel 20% inferiore.

Sviluppare le caratteristiche estroverse nel lavoro

Ora che conoscete l'estroversione e come gli estroversi si differenziano dagli introversi, potete iniziare a riconoscere e sfruttare i vostri tratti estroversi. Ecco un'istantanea di queste caratteristiche:

Abbracciare le chiacchiere

Le chiacchiere hanno spesso una brutta fama. Non è un'attività inutile, come molti pensano. Anche se molti introversi preferiscono conversazioni più profonde, le chiacchiere sono un ottimo modo per creare fiducia e rafforzare i legami.

È anche una parte chiave della cultura del luogo di lavoro, quindi visualizzatela come un passaggio verso connessioni più forti. **Iniziate a trovare un terreno comune, come discutere degli obiettivi di carriera o del piano ferie, per spianare la strada a chattare in modo più significativo e costruire relazioni di lavoro migliori.

Un ottimo modo per abbandonarsi alle chiacchiere è iniziare una conversazione sull'app di messaggistica istantanea dell'organizzazione. E ClickUp ha un'ottima soluzione per questo problema!

Con ClickUp Chat, i vostri colleghi possono incontrarsi in conversazioni sul lavoro, sulla vita e su tutto il resto

Con ClickUp Chat è possibile avviare conversazioni in tempo reale sulla stessa piattaforma in cui si svolgono le altre attività. Non dovrete più usare un'app separata per parlare con i vostri colleghi o chiedervi se state usando una piattaforma di chat personale per fare due chiacchiere.

ClickUp vi terrà in connessione indipendentemente dal vostro lavoro tipo di personalità o vincoli di lavoro da remoto.

Mantenere la conversazione

In quanto introverso, potresti elaborare meglio le informazioni dopo aver riflettuto. Anche se non potete prepararvi a tutto, chiedere aggiornamenti su riunioni o eventi può aiutarvi a sentirvi più a vostro agio e pronti a contribuire.

Ad esempio, il vostro team sta discutendo di un progetto. Chiedete le loro note in modo da poterle studiare e tornare con delle domande. Se siete un manager introverso voi stessi, possete registrare il vostro feedback per poterlo utilizzare in seguito, con catture dello schermo per spiegazioni migliori. ClickUp Clip può aiutare con la sua capacità di registrare note vocali o video. Questo trucco può ridurre la pressione della conversazione dal vivo senza dover sembrare antisociali.

Registra brevi frammenti di video con ClickUp Clip e condividili facilmente con il tuo team, completati da una trascrizione

Se siete stati sopraffatti dalle conversazioni sulle attività, prendete in considerazione ClickUp Assegnazione di commenti per disperdere più rapidamente i problemi nel team.

Questo vi aiuta a conversare costantemente con il vostro team tramite collaborazione asincrona senza la pressione di dover partecipare a più riunioni. Vincere su tutti!

Mantenete il flusso della conversazione mentre il lavoro viene terminato con ClickUp Assign Tasks

Il trucco non è quello di parlare continuamente con i colleghi, ma di rimanere in connessione. ClickUp è un programma versatile che consente di piattaforma di comunicazione per team che vi aiuta a fare proprio questo.

Collaborare con il team

Collaborare con il team in tempo reale può rafforzare la vostra personalità estroversa. Da fare, però, visto che il remote e l'async stanno diventando sempre più comuni?

Semplice: con più sessioni di brainstorming. ClickUp Lavagne online può aiutarvi in questo caso. Organizzate e conducete jam collaborative su una lavagna visivamente ricca a cui tutti possono contribuire simultaneamente.

Se gli scarabocchi producono input preziosi, è possibile trasformarli rapidamente in un Attività di ClickUp e far sì che il team lo esegua senza dover cambiare scheda dalla lavagna online.

La collaborazione è un ottimo livellatore in quanto spinge introversi ed estroversi ad essere sulla stessa pagina e a contribuire al lavoro quasi in egual misura. È l'occasione perfetta per "carpe diem" il vostro lato estroverso nel lavoro!

Convertire le idee in attività in pochi secondi con le lavagne online ClickUp

Praticare l'ascolto attivo

Molti introversi ed estroversi hanno difficoltà a porre domande chiarificatrici, pensando di sembrare sciocchi. In realtà, fare domande, parafrasare o riepilogare i punti discussi sono le caratteristiche degli ascoltatori attivi.

Dimostrano che siete sinceramente interessati alla conversazione e attenti, portando quel significato tanto necessario ai vostri discorsi.

La prossima volta che vi trovate a chattare con un collega, potete chiedere: "Quindi, quello che ho sentito dire è che abbiamo bisogno di più dati prima di prendere una decisione, giusto?" oppure potete sottolineare i punti chiave e riportarli.

Queste piccole azioni sul posto di lavoro migliorano la comunicazione e le relazioni, cosa che gli estroversi tendono ad apprezzare.

Rafforzare le abilità sociali che già possedete

Continuate a leggere se siete un introverso stanco di essere confuso per un recluso. Avete già delle abilità sociali, come le conversazioni a tu per tu, la comunicazione scritta o semplicemente le battute durante gli incontri sociali.

Si tratta solo di elevarle per essere più estroversi sul lavoro senza che la vostra salute mentale ne risenta.

Coinvolgete il vostro team in un modo in cui vi sentite già a vostro agio Questo vi aiuterà ad acquisire la fiducia necessaria per affrontare situazioni sociali un po' più complesse. Questo trucco permette inoltre agli altri di vedere il vostro vero io senza la pressione di dover diventare una farfalla sociale.

Massimizzate la vostra energia sociale

No, non intendiamo dire che vi esaurite durante la giornata lavorativa per poi essere completati quando vi disconnettete. **La vostra energia spendibile è limitata, soprattutto quando esprimete il vostro lato estroverso. È meglio usarla in modo ottimale, invece di fare il passo più lungo della gamba.

Un ottimo modo per ricaricare le batterie è fare una pausa quando ci si sente sotto pressione. Se riuscite a prendere un collega per fare due chiacchiere davanti a una tazza di caffè, è ancora meglio! Ma nessuna regola vieta di godervi un caffè da soli!

Quando vi sentite sopraffatti dal carico di lavoro, distribuite ClickUp Brain da fare il lavoro pesante. Volete riepilogare/riassumere le note delle vostre riunioni? Da fare! Volete migliorare il tono delle vostre email? Da fare anche questo!

ClickUp Brain trasforma le note vocali in testo, aiutandovi a catturare le chiavi delle riunioni o dei Clip. È possibile creare facilmente reportistica dettagliata sulle riunioni e gestire i dati dei clienti.

L'IA vi aiuterà a potenziare il vostro lato estroverso, almeno in parte!

Il potere dell'introversione sul posto di lavoro

Gli introversi possono non essere le voci più forti nella stanza, ma la calma che portano in situazioni di lavoro assurde non può essere sopravvalutata. Le loro eccellenti capacità di ascolto, che permettono loro di ascoltare i punti di vista degli altri, li rendono una benedizione per la maggior parte dei team.

Il pensiero profondo è un altro punto di forza della maggior parte degli introversi, che permette loro di eccellere in attività che richiedono alti livelli di concentrazione e una ponderata risoluzione dei problemi. In un mondo che favorisce l'estroversione, gli introversi lasciano un segno unico, portando nei loro team concentrazione e riflessione.

Un buon modo per incoraggiare questo pensiero profondo e questo piano attento è quello di avere un piccolo angolo per se stessi fisicamente e digitalmente. Se siete introversi, potete trarre grandi vantaggi dalla creazione di un'area di lavoro personale con ClickUp viste private . Questo è eccellente soprattutto per Gli INTP e gli INFP .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-557.png Funzionalità/funzione della vista privata di ClickUp: Come essere più estroversi sul lavoro /$$$img/

Creare attività visibili solo a voi utilizzando la funzione Vista privata

Un altro piccolo trucco è quello di utilizzare la funzione Visualizzazione del calendario di ClickUp per rispettare i propri impegni. Questa visualizzazione offre un layout chiaro e visivo delle scadenze e degli eventi, aiutandovi a organizzare il tempo in modo efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-558.png Visualizzazione del calendario di ClickUp: Come essere più estroversi nel lavoro /$$$img/

Regolate rapidamente la sequenza temporale del progetto trascinando e rilasciando le attività e le scadenze in ClickUp Calendar View

La visualizzazione può essere adattata alle vostre esigenze giornaliere, settimanali, mensili o personalizzate. Questa flessibilità soddisfa le diverse esigenze del progetto e le preferenze personali, semplificando il flusso di lavoro.

Per una maggiore precisione e chiarezza, c'è la funzione Sequenza di ClickUp . Consente di visualizzare una ripartizione cronologica dettagliata delle attività, delle tappe e delle dipendenze.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-559.png Sequenza di ClickUp: Come essere più estroversi sul lavoro /$$$img/

Visualizzate le informazioni chiave e organizzate le attività per data di scadenza, data di inizio o in ordine alfabetico con la Sequenza ClickUp

Suddividete i progetti più grandi in passaggi più piccoli e gestibili, riducendo lo stress e mantenendo il controllo sul carico di lavoro. Sequenze cancellate forniscono inoltre una solida struttura per un piano efficiente, aiutandovi a rimanere organizzati e concentrati sulla realizzazione di lavori di alta qualità.

Combinando il vostro pensiero critico con questi strumenti organizzativi, gli introversi come voi possono continuare a contribuire in modo significativo e a mantenere la produttività senza la pressione di un costante impegno sociale.

Consigli per sostenere i comportamenti estroversi

Trovare un equilibrio tra comportamenti estroversi e introversi può essere difficile, ma è possibile con un lavoro costante e la consapevolezza di sé.

Ecco alcuni consigli per far sì che le abitudini estroverse diventino naturali nella vostra routine.

Esercitarsi regolarmente per mantenere le nuove abitudini

Come ogni nuova abilità, l'adozione di comportamenti estroversi richiede pratica. Iniziate con piccoli passaggi gestibili, come avviare brevi conversazioni con i colleghi o partecipare alle discussioni durante le riunioni. Man mano che si adottano questi comportamenti con maggiore frequenza, inizieranno a sembrare più naturali.

Con il tempo, il lavoro richiesto per parlare, offrire idee e impegnarsi con gli altri diventerà radicato. La costanza è essenziale: più ci si sforza di impegnarsi, più diventa facile.

Quindi, prendete l'abitudine di esercitarvi regolarmente, anche se si tratta di pochi minuti di conversazione al giorno.

Fatto curioso: Il cervello degli estroversi è più sensibile alla dopamina , un neurotrasmettitore collegato alla ricompensa e al piacere. Questa maggiore sensibilità rende le interazioni sociali e le nuove esperienze particolarmente gratificanti per loro.

Fare delle pause per ricaricarsi quando necessario

Essere estroversi non significa essere sempre "attivi". Dopo le interazioni sociali, è essenziale fare delle pause per ricaricarsi.

Per i tipi introversi come INTJ e INFJ le interazioni sociali prolungate possono prosciugare rapidamente le energie. Riconoscere quando è il momento di fare un passaggio e ricaricarsi è essenziale per mantenere l'equilibrio.

Che si tratti di qualche minuto di solitudine o di concentrarsi su attività individuali, concedersi del tempo per resettare vi aiuterà a rimanere energici per le interazioni future.

Bilanciare le azioni estroverse con i tempi di ricarica introversi è la chiave per evitare il burnout e mantenere il benessere generale.

Gestire introversione ed estroversione sul posto di lavoro con ClickUp

L'idea non è quella di farvi cambiare completamente la vostra personalità, ma di bilanciare i vostri comportamenti introversi ed estroversi sul posto di lavoro. Questo equilibrio consente di migliorare le interazioni professionali senza sentirsi sopraffatti.

Ricordate, diventare più estroversi sul lavoro è un processo graduale che si basa sulla costanza e sulla consapevolezza di sé. Con la mentalità e gli strumenti giusti, è possibile impegnarsi con maggiore sicurezza, costruire relazioni più solide ed eccellere nel proprio ruolo, pur rispettando i propri livelli naturali di energia.

