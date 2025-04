20 prompt dell'IA di Jasper per migliorare la scrittura e la creatività

Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: da fare 62% dei marketer utilizza già l'IA per fare brainstorming su nuovi argomenti? Un altro 53% la utilizza per riepilogare/riassumere contenuti e il 44% per redigere articoli.

Ma l'IA non è qui per rubarvi il lavoro. L'obiettivo è quello di riuscire a fare di più e più velocemente!

Jasper è un assistente di scrittura dotato di IA che aiuta nella creazione di contenuti e automatizza le attività ripetitive. Sfruttando le capacità di elaborazione del linguaggio naturale dello strumento, i responsabili della produttività possono automatizzare le attività ripetitive, ottimizzare i contenuti per la SEO, creare descrizioni di prodotti e generare testi di alta qualità in una frazione di tempo.

In questo blog esploreremo 20 prompt dell'IA di Jasper per rendere le attività di marketing gestibili e le strategie più efficaci. 🎯

Comprendere i prompt di Jasper IA

Prima di immergerci nei prompt dell'IA di Jasper, vediamo cosa sono, come lavorano e perché sono importanti.

Cosa sono i prompt di Jasper IA?

I prompt di Jasper IA sono istruzioni, comandi o domande specifiche che vengono fornite per guidare lo strumento di scrittura di Jasper IA nella generazione di idee e contenuti. È possibile personalizzare questi prompt per diversi materiali di marketing, come campagne email, post sui social media, copie pubblicitarie e altro ancora.

Ricordate che l'IA è valida solo in base alle vostre istruzioni. Quindi, più il prompt è dettagliato e chiaro, migliore sarà il risultato.

📌 Esempio: Invece di chiedere a Jasper: "Quali sono i vantaggi dei prompt per i team di marketing?", provate a chiedere: "Immaginate di essere un ingegnere dei prompt. Dal punto di vista del tuo esperto, perché i team di marketing dovrebbero usare i prompt?"

da fare? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser e Christopher Hull hanno fondato Jasper IA nel febbraio del 2021. L'azienda, con sede ad Austin, Texas, è cresciuta in tre anni fino a servire oltre 70.000 utenti in tutto il mondo e a generare oltre 142,9 milioni di dollari.

Vantaggi dell'uso dei prompt dell'IA nelle strategie di marketing

I prompt dell'IA possono dare una forte spinta alle vostre campagne di marketing. Ecco come:

**Maggiore efficienzaautomazioni di marketing come l'analisi dei dati e la creazione dei contenuti, in modo da potersi concentrare sulle attività strategiche

Creatività potenziata: I prompt dell'IA forniscono concetti creativi freschi che potrebbero non emergere con i mezzi convenzionali

I prompt dell'IA forniscono concetti creativi freschi che potrebbero non emergere con i mezzi convenzionali Analisi dei dati: I prompt spingono Jasper ad analizzare enormi set di dati per scoprire intuizioni sul comportamento e sulle preferenze dei clienti per strategie più intelligenti e personalizzate

I prompt spingono Jasper ad analizzare enormi set di dati per scoprire intuizioni sul comportamento e sulle preferenze dei clienti per strategie più intelligenti e personalizzate **Messaggio coerente del marchio: i prompt dell'IA assicurano che la voce, il tono, l'identità e il messaggio del marchio siano coerenti in tutti i canali di marketing

**Miglioramento delle prestazioni delle campagne: supportano l'ottimizzazione continua del marketing, in modo da poter apportare modifiche in tempo reale in base alle metriche di prestazione

Come creare prompt IA efficaci?

Grazie alle capacità di linguaggio naturale, Jasper risponde meglio a prompt chiari e colloquiali che gli forniscono indicazioni. Tuttavia, prompt di ingegneria non è un'attività che si adatta a tutti. La chiave è sperimentare diversi stili e mettere a punto il proprio approccio per far lavorare Jasper al meglio.

Suggerimenti per il prompt di Jasper IA

Il prompt dell'IA è come la scrittura creativa: più ci si esercita, più si migliora. Ecco come farlo bene:

Dare un contesto: aiutare Jasper a cogliere il "quadro generale". Specificate il tono, il traguardo, lo scopo o qualsiasi dettaglio chiave che ritenete importante

aiutare Jasper a cogliere il "quadro generale". Specificate il tono, il traguardo, lo scopo o qualsiasi dettaglio chiave che ritenete importante Usare il metodotecnica della catena di pensieri **Scomporre problemi complessi in passaggi piccoli e gestibili. L'IA può lavorare attraverso il processo, invece di precipitarsi verso una risposta

📌Example prompt: _Aiutami a creare un piano di contenuti sui social media per promuovere uno smartwatch. Seguire questi passaggi

ricercate il traguardo di questo prodotto e i suoi interessi chiave sui social media

suggerite 5 idee di post accattivanti per i social media che possano avere una risonanza con questo pubblico

per ogni idea di post, includete una breve descrizione del contenuto e del tono (ad esempio, informativo, umoristico, stimolante)

scrivete 3 varianti di didascalie per i social media per ogni idea di post che mettano in evidenza le caratteristiche uniche del prodotto

Aggiungere prefissi appropriati: Usare prefissi specifici come "Come esperto di marketing" o "Come se stessi parlando con" per ottenere risposte più personalizzate

Usare prefissi specifici come "Come esperto di marketing" o "Come se stessi parlando con" per ottenere risposte più personalizzate Sperimentate le impostazioni della temperatura: Usate la temperatura di Jasper per regolare il termostato della creatività. Tenetela bassa (come 0,1) per risposte sicure e prevedibili e alta (come 0,8) per pezzi casuali o creativi

Usate la temperatura di Jasper per regolare il termostato della creatività. Tenetela bassa (come 0,1) per risposte sicure e prevedibili e alta (come 0,8) per pezzi casuali o creativi Privilegiate i prompt strutturati: Usate elenchi puntati o numerati nei vostri prompt

📌Esempio: Invece di chiedere: "Parlami delle strategie di marketing dei contenuti", dite:

_1. Elenca le 5 principali strategie di marketing dei contenuti"

_2. Spieghi brevemente ciascuna di esse.{\i}

_3. Aggiunga degli esempi, se possibile.{\i}

**Chiedete a Jasper di imitare il vostro traguardo. Ad esempio, considerate di essere un CTO che scrive questa email

Aggiungi un contesto emotivo: Usa il prompt emotivo e la persuasione con l'IA di Jasper

Promessa emotiva:Aiutami a redigere una presentazione della roadmap del prodotto che risuoni con il nostro team esecutivo. Assicuratevi che trasmetta un senso di urgenza e che evidenzi l'importanza strategica di ogni iniziativa. Questa attività è molto importante per la mia carriera

Chiedete esempi multipli: Utilizzate la tecnica del bootstrap sintetico per far sì che l'IA generi esempi multipli in base ai vostri input e requisiti. Questo aiuta a creare scenari diversi, soprattutto quando i dati del mondo reale sono al limite

Esempio concreto: _Assumi il ruolo di un istruttore di fitness e scrivi la descrizione di un prodotto per un vogatore compatto e pieghevole per l'home fitness

funzionalità/funzione chiave

design pieghevole per una facile conservazione

connessione Bluetooth per la sincronizzazione di diverse app

livelli di resistenza regolabili per tutti i livelli di abilità

postazione ergonomica e design moderno ed elegante

tono: Motivazionale, colloquiale, informativo, professionale e incentrato sull'empowerment del cliente

temperatura: Impostazione a 0,8 per consentire una scrittura creativa ed energica

Proponete 3 variazioni con un senso di facilità ed eccitazione

Top Jasper IA Prompt per diversi casi d'uso

Dalla creazione di contenuti alle strategie di marketing, esploriamo i migliori prompt IA di Jasper che fanno risparmiare tempo, stimolano la creatività e producono risultati di grande impatto. 👀

1. Scrittura di blog e creazione di contenuti

Scrivere moduli lunghi e brevi, modificare i contenuti in base al feedback dei colleghi e attendere le approvazioni: mantenere il calendario dei contenuti è difficile da gestire da soli.

Ecco alcuni

Prompt per la scrittura dell'IA

per aiutarvi a soddisfare le esigenze di un esercito di contenuti composto da una sola persona ed evitare il burnout 💫

**_1. Scrivete un post dettagliato sul blog che analizzi l'impatto di $$$a [evento/notizia specifica] sul ■[settore o comunità specifica]. Iniziare con il problema chiave, seguito dalle sfide o dai rischi che introduce. Concludere con soluzioni praticabili che i professionisti possono adattare, supportate da dati provenienti da [piattaforme credibili] e da approfondimenti di esperti con relativi collegamenti.{\i}

2. Applicare il framework What, Why, How. _Scrivere un post completo per $$$a]. Includete le chiavi di lettura di [libro/articolo] ed esplorate il modo in cui queste intuizioni possono essere applicate a [settore/ campo]. Includere esempi reali e casi di studio per mostrare come questi concetti siano in azione. Fornite ai lettori dei passaggi da mettere in pratica

3. Assumete il ruolo di un digital marketer. _Create una strategia dettagliata e attuabile per assicurarvi backlink di alta qualità da siti web affidabili nel [settore]. Utilizzate la struttura AIDA. L'obiettivo è aumentare l'autenticazione del mio sito [link al sito] e migliorare le sue classifiche di ricerca per un post del blog incentrato su un [argomento specifico].{\i}

4. Creare una sceneggiatura di due minuti per un video di YouTube su $$$a]_. Il video deve iniziare con un aggancio o un aneddoto coinvolgente, seguito da una panoramica dell'argomento, da consigli pratici e da una conclusione che incoraggi gli spettatori a iscriversi

**Prendere il contenuto della fonte e riproporlo in un post su una specifica piattaforma di social media, mirato a un pubblico specifico. Iniziare con l'aspetto più critico e coinvolgente del contenuto di partenza, assicurandosi che catturi immediatamente l'attenzione.{\i}

Casi di utilizzo dell'IA nel content marketing e nell'ideazione:

Ricerca di parole chiave pertinenti e argomenti di tendenza

Creazione di schemi SEO dettagliati per gli autori

Analisi delle strategie dei concorrenti e individuazione di aree di opportunità

Conduzione di ricerche sul pubblico

da fare Sapevi che? Jasper si basa su un framework Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3) ed è addestrato su dati esistenti provenienti da circa il 10% di Internet. Questo gli permette di generare testi coerenti e contestualmente rilevanti su vari argomenti.

2. Copywriting e marketing

Per chi si occupa di marketing o di scrittura, trovare un equilibrio tra creatività e strategia può essere una sfida.

Volete che le vostre copie risuonino con il pubblico di traguardo, ma non riuscite a smettere di aggiungere il vostro estro. Per porre fine a questo perenne dilemma e rispettare le scadenze, utilizzate i prompt dell'IA di Jasper.

È sufficiente fornire i quadri strategici o i dettagli del traguardo e lasciare che sia l'intelligenza artificiale a gestire il resto.

Ecco alcuni

esempi di prompt di scrittura

per iniziare:

1. Utilizzando il framework 'Before-After-Bridge'_. Scrivete un testo che presenti la situazione attuale con un [problema] affrontato da un'idea [cliente persona]. Mostrate loro il mondo dopo l'uso del nostro [prodotto/servizio] e come ha migliorato la loro situazione. Quindi, fornire un ´ponte´ per mostrare loro come arrivare a questo stato migliorato usando il nostro prodotto.{\i}

2. Scrivete un testo utilizzando lo schema "Esclusivo-Inclusivo". _Posizionate il nostro [prodotto/servizio] come elitario e desiderabile per il [cliente ideale]. Includere punti chiave come ´[punto di vendita unico´], ´[punto di dolore´] e ´[azione desiderata´]

identificare i segmenti di clienti potenziali in base a dati demografici, comportamento e preferenze di acquisto. Fornire strategie su misura per raggiungere e coinvolgere efficacemente ciascun segmento, compresi canali specifici, stili di messaggistica e esempi di campagne che rispondono alle loro esigenze.{\i}

raccontare una storia avvincente che sia in connessione con la ´persona ideale´ e che si riferisca al problema che il nostro ´prodotto/servizio´ risolve. Quindi, dimostrate come il nostro prodotto risolve il problema e _m _sollecitate un'azione forte per convincere il lettore ad acquistare o a compiere l'azione desiderata. Includere anche variabili come [prodotto/servizio], [punto di vendita unico] e [azione desiderata]

scrivete un testo utilizzando la struttura "Aspettativa-Sorpresa" per generare interesse e incoraggiare l'azione da parte di [cliente ideale]]. Includi punti chiave come ´[punto di vendita unico´], ´[punto di dolore´] e ´[azione desiderata´]

💡Pro Tip: Automatizzate i test sui contenuti utilizzando l'IA per eseguire test A/B su titoli, immagini o CTA, e lasciate che analizzi i dati per determinare quali variazioni producono i risultati migliori.

3. Contenuti per i social media

Creare contenuti per i social media che catturino l'attenzione rimanendo fedeli alla voce del vostro marchio è una sfida, soprattutto con le scadenze in testa. Le idee iniziano a sembrare ripetitive ed è difficile sapere cosa proporre.

Come un'azienda di software di assistenza alla scrittura jasper genera idee fresche per i contenuti e aiuta a creare i post per la vostra prossima campagna sui social media. Basta inserire gli obiettivi e le specifiche e lasciare che sia lui a fare il lavoro.

Vediamo alcune idee di prompt che potete utilizzare:

1. Creare idee per una serie di post Instagram rivolti al [target di riferimento], evidenziando i vantaggi unici del [prodotto/servizio], incluso [elenco degli USP]. Fornite storie di esito positivo e un numero di consigli praticabili, adatti alle loro esigenze. Fate riferimento a [collegamenti] per trarre ispirazione e applicate il quadro AIDA per catturare l'attenzione, l'interesse e il desiderio e promuovere l'azione.**_

2. Scrivere una serie di didascalie per i post e copie creative che utilizzino la prova sociale, lo storytelling e il linguaggio persuasivo in modo [tono] adeguato_. Devono dimostrare il valore del mio [prodotto/servizio] e incoraggiare il [pubblico di traguardo] ad agire. Per entrare in contatto con loro, si possono usare anche umorismo, aneddoti e contenuti relazionabili

3 . Potete suggerire idee di contenuto per [piattaforma di social media] relative a [argomento specifico/industria] che possano coinvolgere [target di riferimento]? _Utilizzate il framework PESO (Paid, Earned, Shared, Owned) per guidare le idee e includete una descrizione dettagliata per ciascuna con la relativa tecnica di esecuzione. Assicuratevi che le idee coprano un mix di contenuti educativi, ispirazionali e di azione

Quali sono gli hashtag più trendy ed efficaci da utilizzare su [piattaforma di social media] nel [mese, anno], pensati esplicitamente per [target di riferimento]? _Sono interessati a [settore/tendenza]. Includere un mix di hashtag popolari, di nicchia e di marca e aggiungere il numero specifico di follower per ciascuno di essi. Assicuratevi che siano in linea con [parole chiave relative all'argomento]

Puoi aiutarmi a sviluppare un calendario completo di contenuti per 30 giorni per [piattaforma di social media] che sia in linea con [valori del marchio] e si rivolga a [target di riferimento]__? Utilizzare il metodo 5-3-2 per guidare il bilanciamento dei contenuti

5 post informativi

3 post di promozione

💡Pro Tip: Utilizzate l'icona delle scintille per migliorare i vostri prompt per le campagne sui social media. Jasper colma le lacune che potrebbero essere sfuggite al prompt originale.

4. Descrizioni dei prodotti e commercio elettronico

State gestendo tutti i verticali di marketing per un negozio online che vende articoli in pelle fatti a mano. Il prodotto ha tutte le carte in regola per distinguersi, ma il coinvolgimento online non è sufficiente.

Scrivere le descrizioni dei prodotti e ottimizzarle per il SEO richiede tempo che preferireste dedicare al marketing offline.

Ma è un lavoro inevitabile. Ecco alcuni prompt dell'IA di Jasper per aiutarvi a creare contenuti convincenti per l'e-commerce:

1. Ho bisogno di una descrizione dettagliata del prodotto per una nuova linea [nome della linea] di [categoria di prodotto]_. Evidenziate le $$$cta e strutturatele in modo da avere un aggancio, funzionalità/funzione, benefici e CTA. Concentratevi sulla differenziazione della linea di prodotti rispetto alla concorrenza, sull'aggiunta di fattori e sull'adattamento al pubblico di riferimento

descrivete una giornata nella vita di un cliente [target di riferimento] che utilizza [nome del prodotto], evidenziando il suo impatto in ogni fase della sua vita.{\i}

3. Scrivi una descrizione ricca di sensazioni di [nome del prodotto] da parte di [nome del marchio]_. Menzionate l'aspetto, la sensazione, l'odore o il suono senza usare gli aggettivi tipici di un prodotto, come ad esempio [esempi]. Concentratevi sull'immersione del lettore nell'esperienza piuttosto che sulla semplice descrizione dell'elemento

scrivete una descrizione del prodotto e i tag del prodotto_ _sul [nome e descrizione del prodotto] che evidenziano come il prodotto sia perfetto per una [stagione specifica] o uno [scenario, come un matrimonio, una vacanza o una fuga nel fine settimana]. Rendere lo scenario unico per la produttività del prodotto.{\i}

5 . Scrivere una meta-descrizione del prodotto su $$$a [nome del prodotto] che si concentri sulla maestria artigianale _e sulla storia che sta dietro alla realizzazione del prodotto. Può includere i materiali, gli artigiani o il processo di creazione. Includere [dettagli]

💡Pro Tip: Addestrate lo strumento di IA a riflettere il tono e la voce del vostro marchio, fornendo esempi di contenuti passati o una guida di stile. Potete anche fornirgli dati e feedback freschi per garantire che tutte le descrizioni siano in linea con l'identità del vostro marchio e aumentino la fiducia dei clienti.

Errori comuni da evitare con i prompt dell'IA di Jasper

L'uso dell'IA di Jasper è entusiasmante, ma alcuni errori da principianti possono portare a risultati non proprio ideali. Ecco cosa evitare:

Sovraccarico di informazioni: L'invio di troppe informazioni a Jasper in una sola volta può portare a confusione e a risposte incoerenti. Suddividete le attività complesse in una serie di prompt mirati e gestibili per ottenere risultati più chiari

L'invio di troppe informazioni a Jasper in una sola volta può portare a confusione e a risposte incoerenti. Suddividete le attività complesse in una serie di prompt mirati e gestibili per ottenere risultati più chiari Accettare risultati inadeguati: Risultati insoddisfacenti o inferiori alla media significano opportunità perse. Quindi, perfezionate i prompt o richiedete revisioni finché non ottenete ciò che vi serve

Risultati insoddisfacenti o inferiori alla media significano opportunità perse. Quindi, perfezionate i prompt o richiedete revisioni finché non ottenete ciò che vi serve **Ignorare le distorsioni: i risultati dell'IA possono riflettere distorsioni come il campionamento o la stereotipizzazione a causa dei limiti dei dati di addestramento. Ignorare questo aspetto può portare a risultati distorti o problematici

🤝 Amichevole promemoria: Sebbene l'IA eccella nel generare idee creative e nell'automazione delle attività, non può sostituire l'intuizione umana. Quindi, usatela per migliorare le vostre capacità di scrittura.

Limiti dell'uso di Jasper

Sebbene Jasper faccia un ottimo lavoro con bozze solide, non è privo di inconvenienti. Comprenderli vi permette di modificare l'output e di assicurarvi che utilizzare l'IA per il marketing dei contenuti efficacemente.

Fatica con gli argomenti di nicchia: Jasper spesso produce contenuti generici su argomenti specializzati, quindi aspettatevi modifiche pesanti. Per istanza, chiedete del marketing basato sugli account per il B2B SaaS nel settore sanitario, e potrebbe darvi consigli generici invece di dettagli specifici per il settore

Jasper spesso produce contenuti generici su argomenti specializzati, quindi aspettatevi modifiche pesanti. Per istanza, chiedete del marketing basato sugli account per il B2B SaaS nel settore sanitario, e potrebbe darvi consigli generici invece di dettagli specifici per il settore **Jasper eccelle nella creazione di contenuti, ma non dispone di strumenti per la sincronizzazione delle idee, il monitoraggio delle attività o la gestione dei flussi di lavoro del team. Questo costringe i marketer ad affidarsi a piattaforme separate

Necessita di più revisioni: Considerate l'output di Jasper come una prima bozza. Se cercate qualcosa di più rifinito, preparatevi a investire tempo nel controllo dei fatti e nelle modifiche

Considerate l'output di Jasper come una prima bozza. Se cercate qualcosa di più rifinito, preparatevi a investire tempo nel controllo dei fatti e nelle modifiche Non è in grado di formattare in modo complesso: Jasper non è in grado di gestire esigenze di formattazione avanzate come tabelle, grafici o elementi visivi complessi nei contenuti

➡️ **Leggi di più Come utilizzare l'IA nella pubblicità (Casi d'uso e strumenti)

Alternative Jasper da esplorare

Jasper imposta una barra elevata per la scrittura di IA, ma spesso produce contenuti prevedibili e strutturati in modo simile. E per attività complesse come il coordinamento di campagne o l'adattamento dei contenuti ai flussi di lavoro, potrebbe farvi desiderare di più.

quindi, perché non esplorare altre alternative? Strumenti di IA per il marketing ?

Ecco dove Il software di marketing project management di ClickUp può aiutare.

ClickUp è l'app per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che vi aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

È possibile utilizzarla per automatizzare i processi di routine, migliorare la comunicazione, ottenere angolazioni di marketing uniche e accelerare la creazione di contenuti, il tutto all'interno di un'unica piattaforma. ClickUp Brain , l'assistente di scrittura IA di ClickUp, aiuta i team a organizzare le idee, a fare brainstorming e a impostare i flussi di lavoro per facilitare la scrittura.

Esploriamo alcune funzionalità/funzione che lo rendono degno di essere esplorato. 📃

Creazione di contenuti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/AI-Overview-GIF.gif Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e altro ancora: prompt di jasper ai /$$$img/

Con ClickUp Brain è possibile creare copie e contenuti di qualità in qualsiasi tono specifico

Che si tratti di contenuti lunghi o brevi (email, post di blog, copie per i social media, ecc.), ClickUp Brain li elabora in pochi clic. Può anche riepilogare/riassumere le discussioni e prendere note per le riunioni.

📌Example Prompt: _Creare un calendario di email marketing della durata di un mese per una campagna di promozione del nostro nuovo prodotto SaaS

il calendario dovrebbe includere 4 email settimanali: una per introdurre il prodotto, una per le testimonianze dei clienti, una per un'offerta speciale e una per una demo del prodotto

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Brain-prompt.png Si veda la risposta di ClickUp Brain al prompt # Provare ClickUp Brain /$$$cta/

È possibile vedere come ClickUp Brain elabora il prompt e si integra con Documenti ClickUp per creare il contenuto richiesto. ClickUp Docs funge da repository centralizzato per archiviare tutti i contenuti. Tutti i membri del team possono collaborare e fornire feedback in tempo reale.

➡️ **Leggi di più Come usare l'IA per scrivere email

Integrazione del flusso di lavoro

L'integrazione di ClickUp Brain con Attività di ClickUp consente di generare automaticamente aggiornamenti, report sullo stato e riepiloghi in base alle attività e ai progetti

Inoltre, ClickUp Brain aggiunge valore come alternativa a Click AI, automatizzando la creazione di attività in base alle vostre esigenze e conversazioni.

Ad esempio, se si spiegano i dettagli dell'argomento di un nuovo post sul blog, ClickUp Brain è in grado di generare e assegnare l'attività a chi scrive i contenuti, grazie alle funzionalità di automazione integrate che possono elaborare comandi di automazione in linguaggio naturale.

**ClickUp Brain può aiutarvi se siete alle prese con la riformulazione di frasi scomode o se avete bisogno di perfezionare un contenuto esistente. Affina il flusso delle frasi, la struttura e la leggibilità, offrendo suggerimenti per rafforzare il messaggio o migliorare la scelta delle parole.

Monitoraggio delle campagne e recupero delle conoscenze

A differenza di ClickUp AI, che genera principalmente idee, ClickUp Brain **agisce come una base di conoscenze di marketing, collegando i dettagli della campagna, i file del team e le analisi per un accesso immediato. Questa multifunzionalità lo rende uno dei più solidi strumenti di marketing Alternative di Jasper IA .

Avete bisogno di rivedere le prestazioni della vostra ultima campagna? Chiedete a Brain: "Qual è il CTR dell'ultima campagna email?" per ottenere informazioni immediate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Collaboration-Dashboard-Image.png Collaborazione ClickUp /$$$img/

Ricevi aggiornamenti istantanei su qualsiasi discussione o attività per garantire l'allineamento del team con ClickUp Brain

Collaborazione con il team

Volete creare un flusso di lavoro continuo per i vostri team di contenuti? ClickUp Brain + ClickUp Chattare è la vostra risposta. ClickUp Brain consente di organizzare e archiviare tutte le idee, le note e le risorse in un unico luogo, facilitando il monitoraggio e l'approfondimento dei contenuti.

Allo stesso tempo, ClickUp Chat mantiene la comunicazione centralizzata, in modo che i membri del team possano rapidamente condividere feedback, discutere le modifiche o porre domande, senza passare da una piattaforma all'altra. Questa combinazione non solo semplifica la collaborazione, ma assicura anche che tutto rimanga in connessione, rendendo più facile per i team rimanere sulla stessa pagina e creare rapidamente contenuti di alta qualità.

Modelli precostituiti

Per facilitare il vostro lavoro, ClickUp dispone di un'estesa libreria di modelli specifici per il marketing Modelli di prompt IA specifici per il marketing . Non è necessario fare brainstorming sui prompt o partire da zero.

Ad esempio, modelli di strategia di marketing dei contenuti sono ideali per i team di marketing a corto di tempo e con molteplici responsabilità.

