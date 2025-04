13 migliori alternative a Facebook Workplace per il 2025

Per molti team, Facebook Workplace o Workplace di Meta rappresentano una voce facile nel social network aziendale.

Questo strumento di collaborazione dinamica porta in ufficio l'attraente familiarità dei social media.

Tuttavia, è impostato per cessare presto le attività e passare a una modalità di sola lettura fino al 2026. Questo comporta un notevole onere per gli utenti esistenti della piattaforma, che danno priorità alla concentrazione, alla flessibilità, alla privacy dei dati, a solide integrazioni e a un maggiore controllo sul proprio flusso di lavoro.

Fortunatamente, il mondo tecnologico trabocca di strumenti di collaborazione digitale che si adattano perfettamente alle vostre esigenze.

In questo blog esploreremo le 13 migliori alternative a Facebook Workplace per migliorare le comunicazioni interne (e la produttività). 🎯

⏰60-Secondo riepilogo/riassunto

ClickUp (migliore per la comunicazione tra team e per il project management) Slack (il migliore per la comunicazione e la collaborazione del team) Microsoft Teams (il migliore per la perfetta integrazione con Microsoft 365) Workvivo (Ideale per il coinvolgimento dei dipendenti e la comunicazione interna) Staffbase (Ideale per le soluzioni intranet per i dipendenti) Jive (il migliore per la gestione della conoscenza) Igloo Software (il migliore per le soluzioni intranet personalizzabili) LumApps (la migliore per l'integrazione con l'area di lavoro di Google) Area di lavoro di Google (la migliore per la suite di produttività completa) Happeo (migliore per le funzionalità/funzione della social intranet) eXo Platform (migliore per la flessibilità open source) Viva Engage (Il migliore per migliorare l'esperienza dei dipendenti) Simpplr (Migliore per la comunicazione moderna con i dipendenti)

Cosa cercare nelle alternative a Facebook Workplace?

Quando si passa a un nuovo strumento di collaborazione, è meglio iniziare a individuare le reali esigenze del team. Le giuste alternative a Meta Workplace porteranno chiarezza, efficienza e una comunicazione continua tra i team.

Vediamo alcune funzionalità/funzione che lo strumento scelto deve avere. 👀

Comunicazione: Scegliete uno strumento con diverse opzioni di comunicazione, come messaggistica istantanea, videoconferenze e integrazione con le email

Scegliete uno strumento con diverse opzioni di comunicazione, come messaggistica istantanea, videoconferenze e integrazione con le email Integrazione: Scegliete uno strumento che si integri con gli strumenti esistenti nel vostro stack tecnologico, come software di project management, sistemi CRM e altri strumenti di collaborazione

Scegliete uno strumento che si integri con gli strumenti esistenti nel vostro stack tecnologico, come software di project management, sistemi CRM e altri strumenti di collaborazione Coinvolgimento dei dipendenti: Cercate strumenti che promuovano il coinvolgimento dei dipendenti, come feed di attività coinvolgenti, programmi di riconoscimento, meccanismi di feedback e funzionalità di creazione di comunità

Cercate strumenti che promuovano il coinvolgimento dei dipendenti, come feed di attività coinvolgenti, programmi di riconoscimento, meccanismi di feedback e funzionalità di creazione di comunità Analitica e reportistica: Assicurarsi di disporre di analisi quantitative e qualitative per monitorare il coinvolgimento dei dipendenti e l'efficacia dei contenuti per prendere decisioni informate

Assicurarsi di disporre di analisi quantitative e qualitative per monitorare il coinvolgimento dei dipendenti e l'efficacia dei contenuti per prendere decisioni informate Creazione e distribuzione di contenuti: Assicuratevi che vi permetta di creare, condividere e gestire facilmente i contenuti con condivisione multimediale, compresi documenti, video e aggiornamenti sulle notizie

Le 13 migliori alternative a Facebook Workplace

In questa sezione esploreremo le 13 migliori alternative a Facebook Workplace, i loro punti di forza e di debolezza per aiutarvi a fare la scelta giusta.

Iniziamo! 💪

1. ClickUp (il migliore per la comunicazione di team e la gestione del team)

Per prima cosa, abbiamo ClickUp è l'app per il lavoro_ che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente. Progettata per aiutare i team e gli individui a organizzare, monitorare e gestire le attività in un unico posto, offre una suite flessibile di strumenti per soddisfare le diverse esigenze dei progetti e delle aziende. ClickUp Chattare ridefinisce il modo in cui i team comunicano e collaborano, unendo la messaggistica in tempo reale alle funzionalità di gestione del lavoro.

Non è più necessario passare dalle app di chattare agli strumenti di lavoro; è sufficiente discutere idee, gestire attività e monitorare progetti senza lasciare la conversazione. Le chat e le attività sono collegate, rendendo il contesto immediatamente disponibile.

Volete fare una rapida chiamata audio o video informale? Sincronizzazioni di chattare consente di entrare e uscire dalle chiamate all'interno dell'area di lavoro ogni volta che lo si desidera.

Comunicate con il vostro team in tempo reale con ClickUp Chat

Cercate una soluzione per i thread infiniti? Con ClickUp Clip è possibile registrare rapidamente lo schermo e inviare un video privato o pubblico. È uno strumento eccellente per fornire feedback, aggiungere commenti e convertirli in attività per la gestione delle attività end-to-end.

Create e condividete istantaneamente registrazioni dello schermo con audio con i vostri interlocutori senza dover condividere le schede con ClickUp Clip

Per conservare tutti i dati del progetto in modo strutturato, utilizzare Documenti di ClickUp . Offre ai team lo spazio per creare, modificare e gestire i contenuti in tempo reale. Voi e il vostro team potete lavorare contemporaneamente sullo stesso documento, facilitando la raccolta di input da parte di diversi membri del team e semplificando la creazione di contenuti.

Le ricche funzionalità/funzione di formattazione e il layout intuitivo di Da fare consentono di incorporare elenchi di attività e elementi da fare e persino di tenere traccia dello stato dal documento stesso. Inoltre, è possibile monitorare la cronologia delle versioni per vedere le modifiche apportate.

Collabora con il tuo team in tempo reale con ClickUp Teams

Se avete bisogno di un po' di brainstorming per dare il via ai progetti, utilizzate Lavagne online di ClickUp . Consente a voi e al vostro team di mappare visivamente le idee, monitorare le sessioni di brainstorming e convertire i concetti in elementi d'azione. È possibile vedere le modifiche e i movimenti del team mentre avvengono, rendendo il processo dinamico e interattivo, anche per i team remoti.

Fate un brainstorming con il vostro team e visualizzate tutti gli input con le lavagne online di ClickUp

Pronti a fare il salto? Ecco un piano d'azione per aiutarvi a iniziare: Il Modello di piano di comunicazione ClickUp .

È uno strumento fondamentale per la comunicazione interna ed esterna. Il modello facilita la costruzione di un solido piano di comunicazione per entrare in contatto con il pubblico e organizzare gli obiettivi, le finalità, le sequenze e le parti interessate. In sostanza, assicura che nessun obiettivo o attività vada perso nella traduzione. 🙌🏾

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Comunicazione in tempo reale: ClickUp Chattare permette una comunicazione continua tra i membri del team senza dover cambiare app

ClickUp Chattare permette una comunicazione continua tra i membri del team senza dover cambiare app **ClickUp Docs facilita la creazione istantanea di guide ai prodotti, wiki, roadmap dei progetti e così via, che possono essere connessi ai flussi di lavoro. È anche possibile aggiungere commenti, trasformarli in attività tracciabili e assegnarli ai membri del team interessati

Brainstorming virtuale: ClickUp Whiteboards crea una tela visiva per discutere e annotare le idee dei membri del team

ClickUp Whiteboards crea una tela visiva per discutere e annotare le idee dei membri del team Registrazione dello schermo: ClickUp Clip consente di creare video istantanei per sostituire gli interminabili thread delle conversazioni ed eliminare il rischio di perdere attività vitali

ClickUp Clip consente di creare video istantanei per sostituire gli interminabili thread delle conversazioni ed eliminare il rischio di perdere attività vitali Visualizzazione delle attività: Visualizza il tuo lavoro in diversi modi ClickUp 15+ Visualizzazioni personalizzate come Vista Elenco, Vista Bacheca, Vista Calendario e Sequenza

Limiti di ClickUp

I principianti potrebbero trovare difficoltà all'inizio a causa della sua suite di funzionalità/funzione altamente personalizzabili

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

2. Slack (migliore per la comunicazione e la collaborazione del team)

via Slack Slack è una piattaforma di collaborazione che ottimizza la comunicazione all'interno dei team. Offre diverse funzionalità/funzione, tra cui canali e conversazioni in thread, per mantenere le conversazioni organizzate.

La piattaforma dispone di una robusta funzione di ricerca che consente di trovare facilmente i messaggi passati.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Collaborazione: Crea canali pubblici o privati per la collaborazione a livello di organizzazione su argomenti o progetti specifici, in modo che i team possano rimanere concentrati e condividere le conoscenze senza sforzo

Crea canali pubblici o privati per la collaborazione a livello di organizzazione su argomenti o progetti specifici, in modo che i team possano rimanere concentrati e condividere le conoscenze senza sforzo Riunioni rapide: Conduce riunioni audio o video rapide e informali con la funzionalità "Huddle", aiutando i team a risolvere i problemi più velocemente, a fare brainstorming di idee in movimento e a risparmiare tempo con la comunicazione istantanea

Conduce riunioni audio o video rapide e informali con la funzionalità "Huddle", aiutando i team a risolvere i problemi più velocemente, a fare brainstorming di idee in movimento e a risparmiare tempo con la comunicazione istantanea Integrazione perfetta: Integrazione con oltre 2.600 applicazioni, tra cui Google Drive, Zoom, Jira, Trello e altre ancora, eliminando la necessità di cambiare app e ottimizzando i flussi di lavoro

Limiti di Slack

Senza un'adeguata configurazione, messaggi e notifiche frequenti su più canali portano alla distrazione

L'archiviazione dei messaggi e la ricerca di dati precedenti possono essere complesse

Prezzi di Slack

Free

Pro: $8,75/mese per utente

$8,75/mese per utente Business+Pro: $15/mese per utente

$15/mese per utente Piano Enterprise Grid: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (33.000+ recensioni)

4,5/5 (33.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23.400+ recensioni)

3. Microsoft Teams (migliore per la perfetta integrazione con Microsoft 365)

via Microsoft Microsoft Teams è una buona alternativa a Facebook Workplace per le aziende che desiderano integrarlo con una suite di produttività più ampia.

Come parte dell'ecosistema Microsoft 365, Teams fornisce una piattaforma unificata per messaggi, riunioni video, condivisione di file e collaborazione. La funzionalità/funzione Canali è particolarmente utile per mantenere le conversazioni strutturate e contestualizzate.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Teams

**Conduzione di videoconferenze con funzionalità/funzione quali PowerPoint Live, lavagna online e note generate dall'IA per una collaborazione e un'assegnazione delle attività senza interruzioni

Strumenti di produttività integrati: Modifica di documenti, blocchi di codice e altri file in tempo reale grazie all'integrazione con la suite Microsoft 365, per essere sempre sulla stessa pagina con i membri del team

Modifica di documenti, blocchi di codice e altri file in tempo reale grazie all'integrazione con la suite Microsoft 365, per essere sempre sulla stessa pagina con i membri del team Funzionalità/funzione di sicurezza robuste: Usufruite di un forte controllo degli accessi e di misure di sicurezza avanzate per salvaguardare le informazioni sensibili

Limiti di Microsoft Teams

La condivisione dei file è limitata a una certa dimensione, il che rende più difficile condividere documenti importanti contenenti grandi quantità di informazioni

L'organizzazione dei file è confusa; tutti i file condivisi sono collocati nella cartella principale del canale, rendendo scomoda la navigazione e l'accesso

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/mese per utente (con fatturazione annuale)

$4/mese per utente (con fatturazione annuale) Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente (con fatturazione annuale)

$6/mese per utente (con fatturazione annuale) Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (15.600+ recensioni)

4,3/5 (15.600+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 9.700 recensioni)

4. Workvivo (il migliore per il coinvolgimento dei dipendenti e la comunicazione interna)

via Lavoro Workvivo è un software di comunicazione interna con un'interfaccia intuitiva che migliora il coinvolgimento dei dipendenti. Lo strumento è progettato per incoraggiare una cultura dell'apprezzamento, consentendo ai dipendenti di dare facilmente riconoscimenti, badge e premi ai loro colleghi per un lavoro ben terminato.

Offre metriche come l'attività degli utenti, le visualizzazioni dei contenuti e la partecipazione alla comunità per aiutare le organizzazioni a tracciare l'adozione, identificare le tendenze e ottimizzare le strategie di comunicazione interna.

Funzionalità/funzione migliori di Workvivo

Creare un'esperienza unificata per i dipendenti con i suoi social feed, i video di say-hi, gli shout-out, gli eventi e gli spazi della community, migliorando il team e la comunicazione internacomunicazione di progetto* Condivisione delle informazioni: Semplificare la condivisione delle informazioni a livello di organizzazione con i dipendenti attraverso newsletter e modelli

Condivisione delle informazioni: Semplificare la condivisione delle informazioni a livello di organizzazione con i dipendenti attraverso newsletter e modelli Coinvolgimento basato sui dati: Raccogliere feedback tramite sondaggi, inchieste e informazioni avanzatemetriche di coinvolgimento dei dipendenti per misurare il coinvolgimento

Limiti di Workvivo

A volte viene mostrata una grande quantità di notifiche che non sono importanti, il che porta a un'area di lavoro disordinata

Mancano le opzioni di messaggistica personale per le conversazioni private

Prezzi di Workvivo

Piano Business: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Piano Enterprise PLUS: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Workvivo

G2: 4,8/5 (1.900+ recensioni)

4,8/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (100+ recensioni)

5. Staffbase (Il migliore per le soluzioni intranet per i dipendenti)

via Base del personale Staffbase è una piattaforma completa che ottimizza la comunicazione e il coinvolgimento dei team distribuiti.

La sua funzionalità "Mission Control" consente alle organizzazioni di gestire progetti, coordinare campagne e misurare l'esito positivo con analisi avanzate. Una delle sue funzionalità/funzione è la soluzione integrata per le email dei dipendenti, che consente comunicazioni omnichannel.

Le migliori funzionalità/funzioni di Staffbase

Comunicazione multicanale: Utilizza strumenti multicanale come email, chattare e messaggiare per comunicare con i dipendenti e i colleghi delle varie posizioni e ruoli

Utilizza strumenti multicanale come email, chattare e messaggiare per comunicare con i dipendenti e i colleghi delle varie posizioni e ruoli Insight guidati dall'IA: Pianifica e analizza le campagne con strumenti di IA per perfezionare la messaggistica e migliorare il coinvolgimento

Pianifica e analizza le campagne con strumenti di IA per perfezionare la messaggistica e migliorare il coinvolgimento Knowledge hub: Utilizzare l'intranet e l'app per i dipendenti per creare un hub centralizzato per tutte le risorse aziendali

Limiti di Staffbase

Mancanza di organizzazione per le email inviate e ricevute

Mancanza di personalizzazione e facilità d'uso nella progettazione di email e modelli

Prezzi di Staffbase

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su Staffbase

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

🤝Promemoria amichevole: Quando scegliete una piattaforma, considerate le dimensioni del vostro team e il modo in cui lavora. I team più grandi beneficiano di più canali e integrazioni, mentre quelli più piccoli preferiscono interfacce semplici e comunicazione diretta.

6. Jive (migliore per la gestione della conoscenza)

via Jive Jive è una solida sistema di gestione della conoscenza che offre strumenti di comunicazione guidati dall'IA. È possibile creare e organizzare basi di conoscenza, wiki e spazi collaborativi dove le informazioni critiche sono prontamente disponibili.

Jive include funzioni/funzione di gamification che aiutano ad aumentare il coinvolgimento riconoscendo e premiando i contributi dei dipendenti. Badge, punti e classifiche possono essere utilizzati per incoraggiare i dipendenti a partecipare a discussioni, condividere conoscenze o completare attività. Inoltre, il sistema proprietario 'Jive CoPilot' aiuta a trovare e generare contenuti pertinenti con facilità.

Le migliori funzionalità/funzione di Jive

Automazione delle attività : Automazione di attività di routine come l'instradamento delle chiamate e la trascrizione della segreteria telefonica

: Automazione di attività di routine come l'instradamento delle chiamate e la trascrizione della segreteria telefonica Creazione di contenuti : Creazione di documenti e basi di conoscenza in condivisione con funzionalità di collaborazione in tempo reale

: Creazione di documenti e basi di conoscenza in condivisione con funzionalità di collaborazione in tempo reale Contenuti personalizzati: utilizzare la tecnologia "PeopleGraph" per valutare l'intento di ricerca degli utenti e fornire contenuti mirati

Limiti di Jive

Lo strumento offre funzionalità/funzione di reportistica limitate per i community manager

L'ID del chiamante non funziona correttamente quando gli utenti usano linee diverse; è un problema per chi gestisce più aziende, ognuna con una linea dedicata

Prezzi di Jive

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jive

G2: 3.8/5 (300+ recensioni)

3.8/5 (300+ recensioni) Capterra: 4/5 (40+ recensioni)

7. Igloo Software (il migliore per le soluzioni intranet personalizzabili)

via Igloo Igloo Software è un'azienda che si occupa di software per il project management con funzioni intranet che connette sia i lavoratori in ufficio che quelli in prima linea. Supporta dashboard personalizzati, assegnazione di attività e condivisione delle conoscenze attraverso wiki dettagliati.

Grazie a solidi strumenti di analisi, come funzionalità/funzione di riconoscimento e sondaggi, la piattaforma consente ai dipendenti di riconoscere i risultati ottenuti dagli altri, condividere gli esiti positivi e fornire feedback. Inoltre, le organizzazioni possono eseguire sondaggi e indagini per raccogliere le opinioni dei dipendenti, contribuendo a formare il processo decisionale e a migliorare la cultura aziendale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Igloo

Coinvolgimento dei dipendenti: Motivare i dipendenti e aumentare il coinvolgimento celebrando attività cardine, condividendo storie e sottolineando i momenti di ispirazione

Motivare i dipendenti e aumentare il coinvolgimento celebrando attività cardine, condividendo storie e sottolineando i momenti di ispirazione Organizzazione interattiva : costruire un grafico interattivo con integrazioni a directory di terze parti come Workday e Active Directory

: costruire un grafico interattivo con integrazioni a directory di terze parti come Workday e Active Directory Monitoraggio del coinvolgimento: Utilizzate classifiche, strumenti di gamification, sondaggi e indagini per valutare l'esperienza dei dipendenti

Limiti di Igloo

Ci sono anche dei limiti per quanto riguarda il numero di applicazioni con cui può essere integrato

Il problema della personalizzazione può essere un po' più complesso per gli utenti che non hanno esperienza di CSS

Prezzi di Igloo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Igloo

G2: 4.2/5 (90+ recensioni)

4.2/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

8. LumApps (migliore per l'integrazione con l'area di lavoro di Google)

via LumApps LumApps è una moderna applicazione di software intranet che aiuta le organizzazioni a creare comunità tra i dipendenti. Progettato in modo nativo su Google Cloud, supporta la comunicazione top-down, peer-to-peer e bottom-up, aumentando la collaborazione e i lavori richiesti.

È possibile utilizzarlo per fare domande, condividere post, eventi e articoli e pubblicare notizie.

Le migliori funzionalità/funzioni di LumApps

Personalizzazione basata sull'IA: Personalizzazione dei contenuti, ricerca di contenuti pertinenti e automazione di attività ripetitive grazie alle tecnologie IA incorporate, come l'apprendimento automatico (ML) e la comprensione del linguaggio naturale (NLU)

Personalizzazione dei contenuti, ricerca di contenuti pertinenti e automazione di attività ripetitive grazie alle tecnologie IA incorporate, come l'apprendimento automatico (ML) e la comprensione del linguaggio naturale (NLU) Pianificazione della comunicazione: Utilizzare "LumApps Campaigns" per pianificare, costruire, trasmettere, monitorare e migliorare le strategie di comunicazione interna

Utilizzare "LumApps Campaigns" per pianificare, costruire, trasmettere, monitorare e migliorare le strategie di comunicazione interna Condivisione dei contenuti: Pubblicate con un clic da Documenti Google alla vostra intranet e condividete le notizie aziendali direttamente nei canali dell'area di lavoro di Google

Limiti di LumApps

Le analisi sono carenti, soprattutto per cercare di capire il percorso dell'utente all'interno della piattaforma intranet, e non ci sono analitiche sui click

Lo strumento ha bisogno di maggiori funzionalità/funzione personalizzate per poter aumentare il coinvolgimento degli utenti

Prezzi di LumApps

**Gratuito

Luma Plus: $69/mese

$69/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di LumApps

G2: 4.3/5 (80+ recensioni)

4.3/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (30+ recensioni)

9. Area di lavoro Google (la migliore per una suite di produttività completa)

via Google L'area di lavoro Google offre una suite di applicazioni, tra cui Gmail, Google Drive, Documenti, Fogli Google e Meet. Eccelle per le solide capacità di condivisione dei file e le funzionalità/funzione di modifica in tempo reale, che consentono a più utenti di lavorare contemporaneamente. La sua interfaccia utente intuitiva e la sua scalabilità lo rendono interessante per le aziende di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

Collaborazione con il team: Collabora con il tuo team in tempo reale su documenti, fogli di calcolo e presentazioni

Collabora con il tuo team in tempo reale su documenti, fogli di calcolo e presentazioni $$$a sicurezza dei dati: Proteggere i dati sensibili con funzionalità/funzione integrate come l'autenticazione a due fattori, la crittografia dei dati e i controlli amministrativi avanzati

Proteggere i dati sensibili con funzionalità/funzione integrate come l'autenticazione a due fattori, la crittografia dei dati e i controlli amministrativi avanzati Ricerca avanzata: Integrazione di Gemini di Google nell'area di lavoro per migliorare le capacità di ricerca

Limiti dell'area di lavoro di Google

Gli utenti si lamentano della mancanza di connessione tra gli strumenti dell'area di lavoro

Funzioni offline limitate; gli utenti devono impostare preventivamente app come Documenti, Fogli e Gmail per lavorare senza connettività a Internet

Prezzi dell'area di lavoro di Google

**Gratis

Business Starter: $7,20/mese per utente

$7,20/mese per utente Business Standard: $14,40/mese per utente

$14,40/mese per utente Business Plus: $21,60/mese per utente

Aree di lavoro di Google: valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (42.600+ recensioni)

4,6/5 (42.600+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 16.700 recensioni)

10. Happeo (il migliore per le funzionalità/funzione della social intranet)

via Happeo Happeo è una società virtuale di comunicazione per team che combina funzioni intranet e strumenti di collaborazione. Offre canali, sondaggi interattivi e pagine e si integra con piattaforme di terze parti come aree di lavoro di Google e Slack.

Le migliori funzionalità/funzioni di Happeo

Comunicazione flessibile: struttura la comunicazione interna con canali flessibili, thread, reazioni, commenti, sondaggi ed emoji personalizzate per mantenere tutti impegnati e informati

struttura la comunicazione interna con canali flessibili, thread, reazioni, commenti, sondaggi ed emoji personalizzate per mantenere tutti impegnati e informati Insight guidati dall'IA: Utilizza l'opzione "Ricerca IA" per ottenere risposte, rilevare lacune all'interno della tua base di conoscenze esistente e tra gli strumenti integrati

Utilizza l'opzione "Ricerca IA" per ottenere risposte, rilevare lacune all'interno della tua base di conoscenze esistente e tra gli strumenti integrati Ottimizzazione dei contenuti: Ottieni informazioni sul comportamento degli utenti, sulle prestazioni dei contenuti e sulle tendenze di ricerca per ottimizzare i contenuti

Limiti di Happeo

Alcuni utenti hanno dichiarato che la mancanza di uno strumento di pianificazione è una sfida; i post vengono creati in tempo reale e non possono essere programmati per essere lanciati in un momento specifico

Le analisi hanno un ritardo, il che significa che le informazioni "in tempo reale" non sono prontamente disponibili

Prezzi di Happeo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Happeo

G2: 4.5/5 (140+ recensioni)

4.5/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

11. eXo Platform (Il migliore per flessibilità open-source)

via piattaforma eXo eXo Platform è una soluzione flessibile e open-source pensata per le organizzazioni che desiderano completare il controllo della propria area di lavoro digitale. Include funzionalità/funzione come flussi di notizie, flussi di attività, commenti e menzioni, consentendo una comunicazione informale ma strutturata.

Gli utenti possono creare e organizzare file e cartelle e basi di conoscenza, condividere notizie e favorire il coinvolgimento con funzionalità/funzione simili a quelle dei social media.

le migliori funzionalità/funzione di #### eXo

Distribuzione dei contenuti: Utilizzate il sistema di gestione dei contenuti integrato per creare siti, pagine e navigazioni su vari canali di comunicazione

Utilizzate il sistema di gestione dei contenuti integrato per creare siti, pagine e navigazioni su vari canali di comunicazione Spazi di lavoro personalizzati: Creare aree di lavoro personalizzate e brandizzate per i diversi team, per facilitare la gestione delle attività, la condivisione delle conoscenze e la collaborazione

Creare aree di lavoro personalizzate e brandizzate per i diversi team, per facilitare la gestione delle attività, la condivisione delle conoscenze e la collaborazione Comunicazione in tempo reale: Comunicate con il vostro team in tempo reale con chat interne, forum e flussi di attività

limiti di #### eXo

Gli utenti trovano difficile impostare le integrazioni, soprattutto i team più piccoli o quelli che non hanno competenze tecniche

Opzioni personalizzate al limite, in particolare per quanto riguarda la presentazione visiva delle pagine

Prezzi di eXo

**Gratuito

Intranet sociale: $3/mese per utente

$3/mese per utente Luogo di lavoro digitale: $5/mese per utente

valutazioni e recensioni di #### eXo

G2: 4.3/5 (90+ recensioni)

4.3/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

12. Viva Engage (Migliore per migliorare l'esperienza dei dipendenti)

via Microsoft Viva Engage di Microsoft è una buona alternativa a Meta's workplace ed è progettato per le organizzazioni che utilizzano app Microsoft 365 come Word o Teams.

Offre flussi personalizzati in base al ruolo, agli interessi e alle connessioni di ciascun utente all'interno dell'azienda. In questo modo i dipendenti possono accedere rapidamente ai contenuti più importanti per loro, che si tratti di notizie sull'azienda, aggiornamenti del team o discussioni su argomenti specifici. Questo approccio personalizzato aiuta a mantenere i dipendenti informati e impegnati

Le migliori funzionalità/funzioni di Viva Engage

Rete: Pontele lacune di comunicazione sul posto di lavoro con le sue funzionalità/funzione di social networking tra team diversi e canali pubblici e personali

Pontele lacune di comunicazione sul posto di lavoro con le sue funzionalità/funzione di social networking tra team diversi e canali pubblici e personali Impegno della leadership : Connettersi con i leader, visualizzare i loro profili e partecipare a discussioni, eventi e post di storie con la funzionalità "Leadership Corner"

: Connettersi con i leader, visualizzare i loro profili e partecipare a discussioni, eventi e post di storie con la funzionalità "Leadership Corner" Assistenza con l'IA: Utilizzate la funzionalità "Copilot" per la creazione di contenuti e il supporto strategico con l'IA

Limiti di Viva Engage

L'assistenza completa per gli ospiti richiede la modalità nativa di Microsoft 365 per Viva Engage, che limita

I collegamenti a sistemi interni che richiedono l'autenticazione o che non possono essere risolti pubblicamente non visualizzano anteprime valide

Prezzi di Viva Engage

Comunicazioni e comunità dei dipendenti: $2/mese per utente (commit annuale)

$2/mese per utente (commit annuale) Analisi del posto di lavoro e feedback dei dipendenti: $6/mese per utente (impegno annuale)

$6/mese per utente (impegno annuale) Suite: $12/mese per utente (impegno annuale)

Valutazioni e recensioni di Viva Engage

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.2/5 (800+ recensioni)

13. Simpplr (Il migliore per la comunicazione moderna con i dipendenti)

via Simpplr Simpplr offre un hub centralizzato per contenuti, risorse e notizie aziendali. Il suo design intuitivo semplifica l'esperienza dell'utente sia sulla versione desktop che su quella mobile.

Il suo flusso di notizie personalizzato e gli elementi di gamification migliorano il coinvolgimento dei clienti. Inoltre, riconosciuto nel Magic Quadrant di Gartner, include un assistente virtuale con tecnologia IA per comunicazione ibrida sul posto di lavoro .

Funzionalità/funzione migliori di Simpplr

Riconoscimento dei dipendenti: Utilizzare strumenti come sondaggi, newsletter, annunci e programmi di riconoscimento alimentati dall'IA per motivare i dipendenti

Utilizzare strumenti come sondaggi, newsletter, annunci e programmi di riconoscimento alimentati dall'IA per motivare i dipendenti Analisi del coinvolgimento: Raccogliere analisi prescrittive per monitorare il coinvolgimento dei dipendenti

Raccogliere analisi prescrittive per monitorare il coinvolgimento dei dipendenti Recupero dei dati: Replica dei dati in tempo quasi reale per un recupero dei dati efficiente e sicuro

Limiti di Simpplr

Manca una governance automatizzata dei contenuti per la gestione dei gestori o dei titolari dei siti

L'integrazione con l'applicazione ADP presenta problemi, come la mancata sincronizzazione di informazioni importanti per la segmentazione del pubblico, che porta a un lungo processo di risoluzione e a ritardi nel flusso di lavoro

Prezzi di Simpplr

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Simpplr

G2: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

Rendi la gestione del lavoro e la comunicazione semplice con ClickUp

Ora che abbiamo esplorato molte alternative a Facebook Workplace, dovete sapere quale si adatta al vostro flusso di lavoro. Queste alternative sono diverse e offrono molte funzionalità/funzioni per le diverse esigenze aziendali.

Tuttavia, se siete ancora confusi, l'opzione più sicura è ClickUp. Questa app per il lavoro si integra perfettamente con gli strumenti del vostro stack tecnologico e vi offre una suite di funzionalità/funzioni come Documenti, Lavagne online e Clip per mantenere i vostri progetti organizzati e i vostri dipendenti impegnati. Iscrivetevi a ClickUp gratis oggi stesso! ✅