I codificatori e gli analisti di dati hanno avuto problemi con ChatGPT in passato.

Mentre lo strumento offriva molte funzioni basate sul testo, come la ricerca, l'ideazione, la scrittura e la riepilogazione, non riusciva a soddisfare esigenze come la creazione di script e l'analisi dei dati, fino a poco tempo fa!

Con l'introduzione dei plugin, la versatilità di ChatGPT è aumentata, soprattutto per quanto riguarda il codice. Grazie all'interprete di codice di ChatGPT, ora siete in grado di manipolare i set di dati per ottenere i risultati desiderati.

In questo blog, vedremo come utilizzare l'Interprete del Codice per migliorare il vostro flusso di lavoro e le vostre capacità di project management.

Che cos'è l'Interprete di codice ChatGPT?

Il ChatGPT Code Interpreter, ora noto come Data Analyst, è un plugin GPT di OpenAI che estende le funzioni principali della piattaforma ChatGPT.

Lo strumento analizza i dati, trova errori di codifica per migliorare l'efficienza e genera frammenti di codice per i flussi di lavoro esistenti. Migliora anche le vostre capacità di project management con l'automazione delle attività, la visualizzazione dei dati e la generazione di script per gli strumenti di collaborazione del team!

Mentre ChatGPT fornisce risposte, riepiloga il testo o scrive qualsiasi cosa vogliate che scriva (compreso il codice), Data Analyst esegue funzioni più complesse basate sull'IA, come il parsing dei dati o la trascrizione dell'audio sui vostri file multimediali o di testo. 🧩

Nota bene: Inizialmente, l'Interprete di codice era una funzionalità/funzione premium disponibile solo per gli abbonati a ChatGPT Plus. Ma dopo il suo rebranding come Data Analyst, è disponibile per tutti. Tuttavia, in questo articolo continueremo a chiamarlo Interprete di codice, poiché il nome rimane popolare tra gli utenti.

Funzionalità/funzione principali e casi d'uso di Code Interpreter di ChatGPT

La maggior parte degli utilizzi di ChatGPT Code Interpreter può essere raggruppata in quattro casi d'uso principali, descritti di seguito:

1. Analisi e visualizzazione dei dati

Non c'è bisogno di spendere un sacco di soldi per gli analisti di dati quando si dispone del plugin ChatGPT Code Interpreter. Può analizzare i vostri dati e fornire spiegazioni facili da capire, completate da visualizzazioni e grafici, per aiutarvi a dare un senso ai vostri set di dati. 🧠

Ad esempio, se siete un trader di azioni, potete prendere un set di dati che raccoglie i dati di volume e i movimenti di mercato delle azioni dello S&P 500 per un mese in un file CSV. Caricate il file su ChatGPT Code Interpreter e chiedetegli di trovare i modelli nei vostri dati. ChatGPT scoprirà tutti i modelli tra i movimenti di mercato e il volume e li condividerà con voi in testo normale e in grafici.

2. Debug e test del codice

Se siete uno sviluppatore e vi state chiedendo come utilizzare l'IA per lo sviluppo del software l'interprete di codice ChatGPT è un buon punto di partenza. Si può usare per il debug e il test del codice.

Potete caricare i vostri file di codice e chiedergli di identificare tutti i bug che potrebbero potenzialmente causare errori nel vostro codice.

Una parentesi aperta qua e là, una variabile errata richiamata da qualche parte, o magari una funzione che avete dimenticato di definire: Codice Interpreter è in grado di individuarli e risolverli tutti attraverso un prompt accurato e di aiutarvi diventare un programmatore migliore . È ora di finalizzare le impostazioni di revisione del codice abilitate dall'IA.

3. Manipolazione dei file

Oltre ad aiutarvi a gestire l'analisi dei dati e sfide di sviluppo del software chatGPT Code Interpreter consente di convertire, ritagliare e modificare i file.

Ad esempio, è possibile caricare un'immagine in un formato e scrivere un prompt che chieda al plugin di:

Convertirla in un altro formato

Ritagliarla o ridimensionarla (con o senza compressione)

Fornire una versione in scala di grigi

Lo stesso vale per i file di testo: è possibile caricare il file in un formato di testo, richiedere un output in un altro formato o chiedere all'Interprete di codici di apportare modifiche al file. 📝

4. Risolvere equazioni matematiche

ChatGPT Code Interpreter è in grado di risolvere anche complesse equazioni matematiche che altrimenti non riuscireste a risolvere con la versione base di ChatGPT. Ogni volta che trovate un problema complesso nel vostro libro di matematica, potete cliccare su un'immagine, caricarla su Codice Interprete e chiedergli di risolvere l'equazione nella vostra immagine.

Non solo vi fornirà la risposta corretta, ma vi spiegherà anche come ci è arrivato in modo completo. Un incubo per gli insegnanti di matematica scettici nei confronti dei loro studenti, non è vero? 😉

Questa funzione può essere utile nei settori dell'istruzione, della crittografia, della modellazione dei dati e dell'edilizia.

Come attivare il plugin ChatGPT Code Interpreter?

Ora che sapete cosa potete ottenere con ChatGPT Code Interpreter, vi starete chiedendo come iniziare a usarlo, vero? Beh, è abbastanza semplice.

Tuttavia, prima di poterlo utilizzare, è necessario attivarlo. Seguite i passaggi illustrati di seguito:

Passaggio 1: Andare su Esplora GPT

Accedete a ChatGPT con il vostro account, se non l'avete ancora fatto. Se non avete un account, createne uno. Una volta effettuato l'accesso, vedrete un'opzione Esplora GPT nella barra laterale. Fate clic su di essa per aprire l'elenco dei plugin di ChatGPT disponibili per l'uso.

via ChatGPT

Passaggio 2: trovare il GPT dell'analista di dati

Il passaggio successivo consiste nel trovare il Data Analyst GPT. Da fare, si può scorrere verso il basso e navigare nella sezione 'By ChatGPT' o semplicemente cercarlo dalla barra di ricerca. Una volta trovato, fare clic su di esso.

Nella finestra popup di Data Analyst, si può vedere che le sue funzioni includono "Interprete di codice e analisi dei dati". Fare clic sul pulsante "Avvia chat" per attivare Data Analyst GPT invece di ChatGPT standard.

Passaggio 3: fare clic sul pulsante Avvia chattare

Passaggio 4: Iniziare a chattare e a lavorare

Ora vi ritroverete in una nuova finestra di chat di Data Analyst. È qui che si può lavorare con il suo Interprete di codici IA e caricare i file per l'analisi e l'elaborazione dei dati.

Come usare l'interprete di codice?

Utilizzare l'Interprete di codice di ChatGPT è piuttosto semplice. Allegate il file con cui volete lavorare e inviatelo con il prompt desiderato. 📎

Può trattarsi di un file di codice, di un'immagine, di un documento di testo, di un foglio Excel o di qualsiasi altro tipo di file (ad eccezione degli eseguibili).

Codice Interprete lo analizzerà per voi, eseguirà l'azione desiderata e restituirà un risultato. È quindi possibile scaricare il file di output o richiedere ulteriori modifiche se non si è soddisfatti del risultato. Esploriamo il processo in dettaglio.

Passaggio 1: caricamento dei dati o del file

Il primo passaggio consiste nel caricare i dati o i file che si desidera far analizzare all'interprete di codici ChatGPT:

Come caricare i file su ChatGPT con l'Interprete di codice?

Potete caricare i vostri file su ChatGPT Code Interpreter proprio come li carichereste in un'email o in un testo su WhatsApp. Cliccate sull'icona della graffetta accanto alla casella di testo per aggiungere il vostro file di dati come allegato al prompt/istruzioni.

Sono consentite selezioni multiple, quindi potete tenere premuto il tasto Ctrl sulla tastiera mentre selezionate i file se volete caricare più file. 📚

Passaggio 2: Interpretare i dati

Una volta caricati i dati, è necessario chiedere all'Interprete di codice ChatGPT di analizzarli per dare un senso al contenuto del file. È possibile inviare un prompt come questo insieme al file caricato:

_"Interpreta questi dati"

Una volta inviato il file insieme a questo prompt, l'Interprete di codice lo analizzerà e vi comunicherà cosa ha trovato nel file.

È possibile verificare se le interpretazioni sono corrette o meno. Se c'è qualcosa di sbagliato, si può inviare un altro prompt per indicare l'errore, e l'interprete correggerà l'interpretazione dei dati in background.

Passaggio 3: pulire i dati

La prossima cosa da fare è pulire i dati per rimuovere righe vuote, duplicati o qualsiasi altro problema che possa influenzare i risultati dell'analisi dei dati. Da fare, inviate il seguente prompt all'interprete di codice ChatGPT:

"Pulisci questi dati e rimuovi qualsiasi errore che possa influire sulla qualità dell'output."

Una volta inviato questo prompt, il Code Interpreter pulirà i dati e riepilogherà le modifiche apportate e le relative ragioni. È in grado di rilevare il tipo di dati e gli errori più comuni, pulendoli senza richiedere alcuna istruzione da parte dell'utente. 🙌

Passaggio 4: estrarre le tendenze e apportare modifiche

In dipendenza di ciò che si vuole imparare dai dati, è possibile iniziare a inviare prompt per estrarre tali informazioni. È possibile estrarre tendenze, modelli, anomalie, bug e altri tipi di informazioni dai dati o dal file. È anche possibile apportare modifiche al file inviando un prompt di modifica.

🌟 Modelli di prompt per la ChatGPT per estrarre i risultati e apportare modifiche ai propri dati

"Analizza i modelli nascosti in questi dati"

"Analizzare le tendenze di questi dati"

"Identificare gli outlier in questo set di dati"

"Identificare le anomalie in questo set di dati"

"Condividere con me i 10 insegnamenti cruciali di questi dati"

"Fornite grafici individuali per ogni tendenza/modello/apprendimento"

"Trova i bug in questo codice"

"Modifica questo file per rimuovere tutte le istanze di [qualsiasi cosa tu voglia rimuovere]"

"Eseguire il debug di questo codice"

Questi sono solo alcuni esempi. Se si desidera eseguire qualsiasi altra azione, è possibile modificare questi prompt o scriverne di nuovi in base alle proprie esigenze.

Passaggio 5: scaricare i risultati

Infine, in base ai prompt inviati, ChatGPT Code Interpreter eseguirà l'analisi desiderata e fornirà un output.

Se avete chiesto di individuare tendenze o modelli, vi fornirà una spiegazione delle tendenze identificate con grafici e visualizzazioni. Se avete chiesto di eseguire il debug del codice o di modificare un file, vi fornirà un file di output dopo aver apportato le modifiche richieste.

A questo punto è possibile scaricare il file e utilizzarlo come si ritiene opportuno. 🤩

Come scaricare i file da ChatGPT con Code Interpreter?

Scaricare i file di output da ChatGPT Code Interpreter è facile come scaricarli da un'email o da un messaggio di chat. È possibile scaricarli facendo clic sul link di download collegato all'output.

Se non c'è un collegato al file (come di solito accade con le tendenze e i modelli), è possibile chiedere all'Interprete di codici di generare un file da scaricare contenente tali informazioni. Ecco il prompt da fare:

"Metti queste informazioni in un file documento/pdf scaricabile e condividi il link per il download "

Una volta inviato questo prompt, il risultato verrà condiviso nel formato di file richiesto. È possibile fare clic sul collegato e scaricare il file.

Considerazioni sulla sicurezza per l'interprete del codice

Fin qui tutto bene. Tuttavia, la funzione di esecuzione del codice comporta anche alcuni problemi di sicurezza, come la possibilità di iniezioni di codice e di falle non patchate. ChatGPT Code Interpreter non è diverso.

La sua capacità di eseguire codice Python e di accedere a siti web di terze parti lo ha reso vulnerabile agli attacchi prompt injection, che permettono agli aggressori di eseguire script dannosi da un altro sito web.

Questi script possono chiedere al plugin di eseguire qualsiasi azione sul server. Ad esempio, possono chiedere di estrarre il contenuto dei file all'interno di una cartella specifica. L'hardware di Tom ha esplorato questa vulnerabilità in dettaglio, mostrando come il Code Interpreter di ChatGPT venga ingannato nell'esecuzione di script dannosi da un server di terze parti. Quando ho chiesto specificamente a Code Interpreter se la sua IA è vulnerabile o meno agli attacchi prompt injection, ecco cosa mi ha risposto:

Ovviamente, nessuno accetta le proprie carenze! Nemmeno l'IA. 😄

Questa vulnerabilità è stata scoperta per la prima volta nel novembre 2023. Tuttavia, OpenAI non ha ancora fornito alcuna prova diretta della correzione di questo problema.

Inoltre, questi attacchi sono complessi da eseguire: richiedono che gli utenti inviino un prompt per accedere a un sito web dannoso. Anche se le persone possono essere indotte a inviare tali comandi con l'ingegneria sociale, le probabilità sono piuttosto basse.

Limiti dell'interprete di codice

Sebbene l'Interprete di codice sia una delle funzionalità più avanzate di ChatGPT, non è privo di limiti. Ci sono diverse restrizioni su ciò che si può o non si può fare con esso, tra cui:

Limiti di dimensione dei file: Non è possibile caricare file di dimensioni superiori a 100 MB

Non è possibile caricare file di dimensioni superiori a 100 MB Limiti di tempo: C'è un limite al tempo che un'attività può richiedere. Se un'attività richiede più di 60 secondi, risulta in un timeout

C'è un limite al tempo che un'attività può richiedere. Se un'attività richiede più di 60 secondi, risulta in un timeout Limiti del tipo di file: Mentre la maggior parte dei formati di testo e di immagine più diffusi (PNG, JPEG, CSV, JSON) sono supportati, i file video, le GIF animate e altri formati di file proprietari non sono supportati

Mentre la maggior parte dei formati di testo e di immagine più diffusi (PNG, JPEG, CSV, JSON) sono supportati, i file video, le GIF animate e altri formati di file proprietari non sono supportati Concorrenza: Le richieste vengono eseguite in modo sequenziale, quindi non è possibile eseguire più processi contemporaneamente

Queste restrizioni sono state introdotte per garantire che ChatGPT Code Interpreter rimanga utile per gli utenti.

Se si vuole lavorare per aggirare queste limitazioni ed elaborare file più grandi che richiedono più tempo di calcolo, si può provare a suddividerli in più file più piccoli prima di caricarli su Code Interpreter. 🙌

Come ClickUp migliora il flusso di lavoro con l'Interprete di codice di ChatGPT

Se siete sviluppatori di software o analisti di dati e volete aumentare la vostra produttività con ChatGPT Code Interpreter, siete sulla strada giusta.

Ma potete passare al livello successivo se combinate ClickUp con l'interprete di codice. ClickUp è l'app per il lavoro con solide funzionalità di gestione delle attività, collaborazione e IA che consentono di gestire tutti gli aspetti del lavoro da un'unica postazione.

Combinando i punti di forza di ClickUp per il project management con le capacità avanzate di analisi dei dati e di automazione di strumenti di IA come Code Interpreter, si usufruisce di un livello superiore di efficienza.

Scopriamo come utilizzare l'Interprete di codici ChatGPT con ClickUp.

1. Completa il tuo codice più velocemente

L'assistente IA integrato in ClickUp, ClickUp Brain aiuta a completare più velocemente i progetti di codifica, fornendo suggerimenti sul codice mentre lo si scrive (molto più di quanto non si possa fare con il codice di un'altra persona) come GitHub Copilot ).

Lavora perfettamente con tutti i linguaggi di programmazione più diffusi, in modo da ottenere suggerimenti indipendentemente dalla lingua in cui si sta codificando. Questo lo rende un sistema robusto Alternativa a ChatGPT per i codificatori .

Ricevi suggerimenti sui codici da ClickUp Brain

Ma il genio di ClickUp per gli sviluppatori di software non finisce qui.

Il Integrazione di Github per ClickUp consente il controllo della versione senza dover passare da una piattaforma all'altra. È possibile vedere l'intera attività di GitHub all'interno del feed di ClickUp e agire sulle richieste pull dall'interno dell'ambiente ClickUp.

Lo stesso vale per l'aggiornamento dell'attività di ClickUp da Github: è possibile aggiornare lo stato delle attività da Github stesso menzionando l'ID attività o la descrizione nei messaggi di commit. Una volta completato il codice utilizzando queste funzionalità, utilizzate ChatGPT Code Interpreter per eseguire il debug e il test. 🧪

2. Semplificare la collaborazione del team

Nel settore della collaborazione tra team, ClickUp non ha nulla da invidiare a ChatGPT .

Le sue forti funzionalità di collaborazione consentono di lavorare con i membri del team sui file di codice. È possibile condividere i file di codifica con i membri del team all'interno dell'ambiente di ClickUp e discutere le modifiche necessarie nei commenti dell'attività o nei commenti del codice ClickUp Chattare , la funzione di chat integrata nella piattaforma.

I manager possono anche assegnare diversi file di codice ai singoli membri del team in base al loro carico di lavoro. Da fare, basta contrassegnare il lavoro come terminato in Attività di ClickUp aggiornando automaticamente lo stato generale del progetto. ✅

Assegnare commenti ai membri del team nelle attività di ClickUp per migliorare la responsabilità e la collaborazione

**Se il team utilizza Slack per comunicare, è possibile utilizzare anche la chat di ClickUp L'integrazione con Slack di ClickUp per semplificare la comunicazione e la condivisione dei file.

3. Organizzare i progetti di codice

Infine, è possibile tenere traccia dello stato di tutti i progetti di codifica utilizzando un codice personalizzato Dashboard di ClickUp .

**Visualizzate il carico di lavoro del team, la produttività individuale, la velocità di sprint e altro ancora sui vostri dashboard e, se necessario, condivideteli con i vostri client.

Create più dashboard per tenere traccia di progetti o parametri diversi e recuperate facilmente le informazioni da qualsiasi dashboard ponendo domande a ClickUp Brain.

Ottenete una panoramica dei carichi di lavoro, dell'avanzamento delle attività, delle attività cardine e degli sprint con le dashboard di ClickUp

Massimizzare le capacità di analisi dei dati con ClickUp e l'interprete di codice ChatGPT

Aumentare la produttività con l'IA è diventata la norma, soprattutto per i progetti di sviluppo software e analisi dei dati.

L'utilizzo di piattaforme di project management alimentate dall'IA come ClickUp, insieme a strumenti come ChatGPT Code Interpreter, vi aiuta ad aumentare l'efficienza e la produttività, assicurandovi di essere sempre all'avanguardia. Provate gratis ClickUp e riunisce in un'unica piattaforma il meglio delle funzionalità IA e di project management.