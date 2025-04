Come migliorare la presenza nella leadership: Strumenti e strategie

Vi siete mai chiesti perché alcuni leader comandano naturalmente l'attenzione mentre altri faticano a stabilire una connessione? La presenza della leadership è spesso il fattore di differenziazione.

Una relazione del 2023 di Zenger Folkman ha rilevato che i leader che hanno dimostrato una forte presenza sono stati valutati l'83% più efficace da parte dei loro team rispetto a quelli che non l'hanno fatto.

Per sviluppare la presenza di leadership, è necessario andare oltre il semplice "comando della stanza" Si tratta di ispirare fiducia, guadagnare rispetto e creare connessioni autentiche. Questa abilità cruciale può distinguervi sia che dobbiate presentare un'iniziativa importante sia che dobbiate guidare una piccola riunione di team.

Siete pronti a sviluppare quella presenza magnetica che contraddistingue i grandi leader? Esploriamo le strategie pratiche e i passaggi praticabili che potete iniziare a utilizzare oggi stesso. 🎯

Cosa definisce veramente la presenza della leadership?

La presenza della leadership è molto più che un semplice aspetto: si tratta di incarnare i tratti fondamentali che fanno sì che gli altri si fidino di voi, vi rispettino e vi seguano. E non è necessario avere una personalità più grande della media o essere la voce più forte nella stanza.

È piuttosto l'interazione dinamica di carattere, comportamento e comunicazione a creare una forte presenza dirigenziale.

La presenza autentica nella leadership si basa sulla credibilità, sulla fiducia e sulla connessione:

Connessione: La presenza della leadership si basa sull'intelligenza emotiva. I leader con presenza capiscono come stabilire una connessione autentica con gli altri, siano essi colleghi, subordinati o stakeholder. Si tratta di leggere l'ambiente, entrare in empatia e rispondere in modo da far sentire le persone valorizzate

Credibilità: Da fare: la gente si fida del vostro giudizio? La credibilità deriva da un'affidabilità costante, da un curriculum di decisioni valide e dall'integrità. Non si tratta solo di competenza, ma di sapere se le persone credono in voi come leader

Fiducia: Non significa arroganza. La fiducia è una tranquilla sicurezza di sé che dice che si sa cosa si sta facendo e che si possono gestire le situazioni difficili. È la calma nella tempesta quando tutto sta crollando

Perché la presenza nella leadership è un'abilità importante da coltivare?

Nel mondo del lavoro di oggi, le competenze tecniche da sole non bastano a distinguervi: è la vostra presenza di leadership a fare la differenza. Ecco perché coltivare questa abilità è importante:

1. Vi rende visibili e credibili

Costruire una presenza da leader vi permette di farvi notare, non solo come un'altra faccia nelle riunioni di Zoom o un nome nei thread delle email, ma come qualcuno che comanda il rispetto e l'attenzione per le giuste ragioni.

Immaginate questo: Siete impegnati in una revisione del budget ad alto rischio. La vostra compostezza e la vostra comunicazione chiara e sicura vi contraddistinguono. Anche se la vostra proposta non viene approvata, il vostro portamento lascia un'impressione duratura.

Ora, quando arriva il prossimo progetto chiave, indovinate chi viene chiamato? Voi.

2. Crea influenza e fiducia

Le persone si fidano dei leader che emanano calma, sicurezza e autenticazione. Le capacità di presenza della leadership vi permettono di influenzare gli altri in modo efficace, senza dover gestire ogni dettaglio.

Immaginate di guidare un team di progettisti e ingegneri con opinioni contrastanti su una funzionalità/funzione di un prodotto. Invece di fare l'arbitro, ascoltate con attenzione, riconoscete le diverse prospettive e guidate la discussione verso un compromesso.

Costruite fiducia e influenza guidando soluzioni collaborative pur mantenendo struttura e autorità. Questa è la presenza della leadership in azione: fa sì che le persone vogliano seguirvi, non solo perché devono farlo, ma perché si fidano di voi.

3. È la chiave per l'avanzamento di carriera

Molti professionisti si trovano in difficoltà non per mancanza di competenze tecniche, ma perché non dimostrano presenza di leadership. Le aziende promuovono gli autori che ottengono risultati e lo fanno con grazia e autorità.

Supponiamo che abbiate superato i vostri KPI nell'ultimo anno, ma che facciate fatica a trasmettere autorità durante le presentazioni in Bacheca.

Un collega con un curriculum simile, ma con una presenza più forte, ruba i riflettori e la promozione. Non si tratta di fare politica, ma di essere visti come qualcuno che può rappresentare con sicurezza l'azienda a qualsiasi livello.

4. Vi permette di resistere all'incertezza

Quando le cose vanno male, i team guardano naturalmente ai loro leader per essere rassicurati. Un leader con presenza non deve fingere di avere tutte le risposte: fornisce calma, chiarezza e un senso di direzione, anche quando si naviga nell'ambiguità.

Immaginate che un progetto subisca un ritardo inaspettato. Il client è frustrato e il team è stressato. Invece di farsi prendere dal panico, si organizza una rapida riunione giornaliera, si delinea con calma un piano rivisto e si delegano le responsabilità attraverso strumenti di produttività efficienti.

La vostra fiducia ristabilisce il morale e il team si rimette in carreggiata. Il progetto potrebbe ancora finire in ritardo, ma la vostra presenza di leadership assicura che non vada in pezzi.

Esempi di presenza di leadership sul posto di lavoro

Migliorare la propria presenza di leadership può avere un impatto significativo sul coinvolgimento e sull'efficacia del team. Ecco alcuni esempi di come una forte presenza di leadership si manifesta in vari scenari lavorativi:

1. Il comunicatore visionario

Un leader influente sa come trasformare idee astratte in storie che affascinano.

Prendiamo ad esempio i primi giorni di Satya Nadella come CEO di Microsoft. Non si è limitato a presentare un piano di crescita, ma ha riformulato la missione dell'azienda per "dare a ogni persona e organizzazione del pianeta la possibilità di ottenere di più"

Questa narrazione ha fatto da fase per la trasformazione culturale di Microsoft, portando i dipendenti e gli stakeholder a bordo con entusiasmo.

Come sottolineano gli esperti di Harvard, le storie aiutano i leader a costruire connessioni emotive e a guidare il cambiamento, sia nelle riunioni dei consigli di amministrazione che nelle riunioni cittadine di tutti i dipendenti.

La prossima volta che entrerete in una riunione, incanalate il narratore che è in voi: saltate i punti elenco e guardate come la sala si china ad ascoltare.

2. Il decisore sicuro di sé

I leader aziendali efficaci spesso prendono decisioni difficili con sicurezza e trasparenza.

Quando Tim Cook ha presentato il passaggio di Apple ai chip di silicio interni (Apple Silicon), l'ha fatto con una fiducia incrollabile, anche se ciò significava interrompere anni di collaborazione con Intel.

La sua chiarezza e la sua convinzione hanno ispirato la forza lavoro di Apple ad abbracciare il cambiamento e la decisione ha posizionato Apple come leader nell'integrazione hardware-software.

La fiducia supportata dai dati è fondamentale per la credibilità, come dimostrano i risultati di Harvard Business Review, secondo cui i leader che emanano fiducia galvanizzano i team in modo efficace .

2. L'ascoltatore attivo

I Teams che praticano l'ascolto attivo dimostrano rispetto per le idee e le preoccupazioni del loro team.

L'amministratore delegato di Airbnb Brian Chesky, noto per il suo approccio pratico stile di leadership il suo stile di leadership, spesso, incoraggia il dialogo aperto ascoltando con attenzione i dipendenti a tutti i livelli.

Durante La crisi di Airbnb nel 2020, quando le prenotazioni sono crollate di oltre il 70% e la valutazione si è ridotta alla metà, la capacità di Chesky di ascoltare attivamente i clienti e i dipendenti ha aiutato l'azienda a prendere decisioni difficili e a ricostruire la fiducia.

Questa pratica di leadership deriva anche da una filosofia di leadership che valorizza l'inclusività e l'empatia e dà priorità alle voci del team.

Quindi, la prossima volta che vi riunite, mettete via i vostri dispositivi e prestate loro tutta la vostra attenzione. Potreste scoprire la prossima grande idea.

3. Il mentore empatico

La mentorship empatica consiste nel creare uno spazio per la crescita degli altri e quando i leader investono in questo, costruiscono una fiducia e un impegno duraturi.

Si pensi a Cheryl Sandberg, ex COO di Meta (Facebook). Sandberg ha guidato la crescita di Facebook e ha anche dedicato del tempo a fare da mentore alle donne nel settore tecnologico promuovendo lo sviluppo personale al di là delle attività quotidiane. Questi lavori richiesti hanno avuto un effetto a catena duraturo, promuovendo la diversità e la lealtà all'interno dell'organizzazione.

Potreste essere sorpresi di come una piccola guida possa usufruire di un enorme potenziale nel vostro team.

10 strategie per migliorare la presenza della leadership

La presenza della leadership non è un'abilità statica, ma una qualità in evoluzione che richiede un miglioramento continuo. Fortunatamente, sfruttando le moderne strumenti di leadership come ClickUp può migliorare significativamente le vostre capacità di leadership, da una migliore comunicazione e delega alla guida delle prestazioni.

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che aiuta i team a organizzarsi, a semplificare le attività e a comunicare in modo efficace.

1. Comunicare con chiarezza

La chiarezza è il fondamento di una comunicazione efficace leadership del team . Immaginate di gestire del team interfunzionale con l'attività di lancio di un prodotto su più mercati. L'ultima cosa che si desidera è avere a che fare con una comunicazione dispersiva e informazioni siloidi.

Con Documenti ClickUp è possibile centralizzare e collaborare in tempo reale su tutte le informazioni relative al progetto in un unico luogo: note delle riunioni, briefing del progetto e feedback. Questo sistema di gestione dei documenti consente a tutti, dal marketing al team di sviluppo, di accedere alle stesse informazioni aggiornate e di contribuire al progetto senza soluzione di continuità.

In questo modo si garantisce una comunicazione non solo chiara ma anche coerente. Quando il team sa esattamente cosa sta accadendo e perché sta accadendo, comanda il rispetto e la fiducia, elementi chiave della presenza della leadership.

Inoltre, è possibile creare canali di comunicazione e protocolli chiari usando Modello di strategia di comunicazione interna e piano d'azione di ClickUp .

Questo modello completo vi aiuta a:

Definire linee guida per i messaggi in diverse situazioni

Stabilire cicli di feedback per un miglioramento continuo

Monitorare l'efficacia delle vostre iniziative di comunicazione

Costruire trasparenza e fiducia attraverso una comunicazione strutturata

2. Delegare in modo efficace

La delega è un modulo che separa i micromanager dai leader. Come aspiranti leader, dovreste concentrarvi su una strategia senza impantanarvi in ogni dettaglio. Tuttavia, per delegare è necessario comprendere i punti di forza del team e assegnare le attività di conseguenza.

Il Modello di piano di gestione del team ClickUp fornisce un quadro strutturato per padroneggiare la delega. Questo modello completo vi aiuta a mappare le capacità del team, ad assegnare le responsabilità in base ai punti di forza e a mantenere una chiara supervisione senza fare il micromanager.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-9.png Modello di piano per la gestione del team di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211294139&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Utilizzate questo modello per:

Creare assegnazioni di attività e flussi di lavoro specifici per ogni ruolo

Cancellare le aspettative e le sequenze di consegna

Monitorare efficacemente lo stato di avanzamento e le attività cardine

Bilanciare i carichi di lavoro tra i membri del team

Monitorare la capacità del team e l'allocazione delle risorse

Attività di ClickUp includono anche una funzionalità di assegnazione e di data di scadenza che garantisce la chiarezza delle deleghe. Grazie alle funzionalità avanzate di ClickUp per la gestione delle attività, come queste, è possibile assegnare compiti, fissare scadenze e seguire le attività senza dover sorvegliare il team.

Visualizzate il lavoro, massimizzate l'efficienza e gestite i limiti dei lavori in corso (WIP) con la funzionalità/funzione di ClickUp Tasks

Inoltre, grazie alle viste personalizzate, come le tavole Kanban o gli elenchi di attività, è possibile visualizzare la titolarità delle attività durante tutto il ciclo di vita del progetto. Il risultato? Una delega agevole consente al vostro team di eccellere e vi posiziona come leader in grado di mobilitare le risorse in modo efficace.

3. Abbracciare la responsabilità

L'account è una pietra miliare della presenza di leadership. I leader che si assumono la responsabilità delle loro decisioni, buone o cattive, costruiscono team più forti e resistenti. Quando le cose vanno male, un leader accountable si assume le proprie responsabilità e traccia un percorso di miglioramento.

Immaginiamo uno scenario in cui un progetto non rispetta una scadenza critica. Invece di puntare il dito, utilizzate Obiettivi ClickUp per rivedere cosa è andato storto.

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri oggetti con sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato con ClickUp Obiettivi

ClickUp Obiettivi vi mostra esattamente dove lo stato di avanzamento è in ritardo, suddividendo la Sequenza di ogni attività con Dipendenze delle attività e Attività cardine in ClickUp . L'esame di questi dati consente di capire se i ritardi sono dovuti a problemi di risorse, ad attività non chiare o a modifiche dello scopo. L'assunzione dell'errore e l'utilizzo dei dati per correggere la rotta dimostrano che siete un leader che non solo si assume la responsabilità, ma è anche orientato alla soluzione.

Suggerimento: Dopo aver compreso la causa principale degli insuccessi, potete usare gli Obiettivi ClickUp per impostare nuove scadenze raggiungibili e creare un percorso chiaro e migliorato. Assegnate attività cardine più piccole all'interno dell'obiettivo principale per garantire che ogni passaggio sia tracciabile e realistico.

4. Adattarsi al feedback

I leader che cercano attivamente e agiscono in base ai feedback si guadagnano il rispetto. Rimanere aperti ai feedback è essenziale quando si implementa una nuova iniziativa a livello aziendale, soprattutto se alcuni team faticano ad adattarsi.

Utilizzate ClickUp Modulo per creare e inviare sondaggi di feedback, raccogliere le risposte e creare automaticamente elementi d'azione in base alle risposte

Invece di andare avanti alla cieca, utilizzate Moduli ClickUp per raccogliere feedback onesti e anonimi dal vostro team attraverso sondaggi e indagini rapide. Raccogliendo regolarmente informazioni attraverso sondaggi personalizzati, è possibile identificare tempestivamente potenziali problemi e prendere decisioni basate sui dati che rafforzano la presenza della leadership.

5. Siate trasparenti

La trasparenza crea fiducia e la fiducia crea fedeltà. Quando il team capisce il "perché" di una decisione, ad esempio un cambio di progetto inaspettato, è più probabile che rimanga impegnato. Condividete apertamente le vostre ragioni, affrontate direttamente le preoccupazioni e mantenete chiari i canali di comunicazione.

Le funzionalità di ClickUp per i commenti e le menzioni rendono facile la creazione di cicli di feedback trasparenti e in tempo reale.

Le funzionalità commenti e menzioni di ClickUp semplificano il feedback e la collaborazione in tempo reale

Quando i membri del team sanno di poter esprimere liberamente le proprie preoccupazioni e di ricevere risposte tempestive, si crea fiducia. Trasparenza nella comunicazione riflette la vostra avvicinabilità e aumenta la vostra influenza.

6. Ottimizzare la gestione del tempo

La gestione del tempo non è negoziabile per i leader influenti. Bilanciare più priorità e tenere d'occhio il tempo obiettivi strategici è essenziale per dimostrare affidabilità e lungimiranza.

Immaginate di essere a capo di diversi team con scadenze ravvicinate e che il tempo sia una risorsa critica.

Utilizzando Monitoraggio del tempo di ClickUp è possibile monitorare il tempo impiegato nelle varie attività del team. Questo vi aiuta a identificare i colli di bottiglia, ad allocare le risorse in modo più efficiente e ad apportare modifiche in tempo reale.

L'impatto di questa visibilità va oltre la semplice gestione del tempo. Permette di prendere decisioni informate, mantenendo una chiara supervisione dei risultati desiderati.

Grazie a ClickUp, abbiamo aumentato la visibilità dei progetti all'interno dei nostri team, della nostra leadership, dei richiedenti e di altri importanti stakeholder.

Teresa Sothcott, Responsabile PMO di VMware

Una gestione efficiente del tempo segnala al vostro team che avete il controllo della situazione e rafforza la vostra presenza di leader facendovi apparire organizzati, concentrati e strategici.

La funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp consente di monitorare e visualizzare il tempo speso per attività e progetti

💡Pro Tip: State supervisionando un processo di sviluppo del prodotto in più fasi? Utilizzate La vista Gantt di ClickUp per mappare attività cardine, dipendenze e scadenze per una maggiore efficienza.

7. Incoraggiare la collaborazione

Guidare un team distribuito in più dipartimenti con priorità distinte può ostacolare la collaborazione se i team lavorano in silos. Quando ognuno opera in modo indipendente, l'innovazione e l'efficienza ne risentono.

Con Rilevamento della collaborazione in ClickUp consente di assicurarsi che i membri del team non stiano duplicando i lavori richiesti. Incoraggia la collaborazione aperta mostrando chi sta lavorando su cosa, promuovendo un lavoro più coordinato.

Scegliete tra le oltre 15 visualizzazioni personalizzate di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Con Le oltre 15 visualizzazioni personalizzate di ClickUp i team possono allineare le loro attività senza problemi, risparmiando tempo e amplificando l'impatto del lavoro richiesto. In questo modo si promuove una collaborazione aperta e si garantisce che ogni attività sia in sincronizzazione con la strategia generale.

8. Coltivare l'intelligenza emotiva

I leader con un'elevata Intelligenza emotiva (EQ) capiscono le emozioni del proprio team e sono in grado di gestirle per creare interazioni positive.

Affrontando in modo proattivo le dinamiche del team e gli squilibri del carico di lavoro, dimostrate di avere a cuore il loro benessere, il che aumenta la vostra intelligenza emotiva e, per estensione, la vostra presenza di leadership.

Naturalmente, nessuno strumento può sostituire l'EQ. Tuttavia, in qualità di leader con un'elevata QE, potete utilizzare strumenti quali Vista Carico di lavoro di ClickUp per monitorare il carico di lavoro di ciascun membro del team. Quando si individua un potenziale burnout, è possibile ridistribuire le attività prima che sorgano problemi.

Visualizzate i carichi di lavoro del team in un colpo d'occhio per delegare o riassegnare meglio le attività e capire rapidamente chi è sotto o sovraccarico di lavoro con la vista Carico di lavoro di ClickUp

La combinazione di questo strumento con i modelli di mappatura delle competenze consente ai leader di assegnare le attività in base ai punti di forza e alle capacità individuali, garantendo che ogni membro del team lavori in linea con le proprie competenze.

9. Dare l'esempio

Uno dei modi più efficaci per stabilire una presenza di leadership è quello di dare il buon esempio standard di prestazione e comportamento .

Quando i leader dimostrano dedizione, responsabilità e attenzione ai dettagli nel proprio lavoro, ispirano naturalmente il team a seguirne l'esempio. Questo approccio crea una cultura in cui gli standard elevati sono la norma.

Ad esempio, un leader può dimostrare coerenza rispettando le scadenze, comunicando efficacemente le aspettative e riconoscendo apertamente le aree di miglioramento.

10. Rimanere adattabili e aperti all'apprendimento

I migliori leader imparano e si adattano costantemente. Sia che si tratti di stare al passo con le tendenze del settore, sia che si tratti di apprendere nuove metodologie di leadership, la flessibilità è la chiave per far crescere la propria presenza di leader.

Quando un progetto non soddisfa le aspettative, i leader adattabili analizzano ciò che è andato storto, ne traggono insegnamento e modificano il loro approccio per il progetto successivo. Allo stesso modo, riflettono sugli esiti positivi per rafforzare le strategie efficaci.

I leader che migliorano regolarmente le proprie competenze, attraverso corsi, certificazioni o mentorship, dimostrano un commit per l'auto-miglioramento. Questa crescita continua non solo migliora le loro capacità, ma ispira anche i loro team a perseguire lo sviluppo.

💡Pro Tip: Integrazioni di ClickUp con le piattaforme e gli strumenti di apprendimento vi aiutano a rimanere aggiornati, a monitorare lo stato di apprendimento e a incorporare nuove informazioni nella vostra azienda stile di gestione .

In breve, leader con una presenza efficace e stimolante:

Modellano l'account

Sviluppano l'intelligenza emotiva

Comunicano e delegano con chiarezza e fiducia

Investono nell'apprendimento continuo

Mostrare un processo decisionale costante e basato su principi

Passare dalla presenza della leadership all'impatto della leadership

_In definitiva, la leadership non è fatta di gloriosi atti di coronamento. Si tratta di mantenere il team concentrato su un obiettivo e motivato a fare del suo meglio per raggiungerlo, soprattutto quando la posta in gioco è alta e le conseguenze davvero importanti. Si tratta di gettare le basi per l'esito positivo degli altri, e poi di stare indietro e lasciarli brillare

Chris Hadfield

Quindi, che si tratti di promuovere la collaborazione, di gestire il tempo come un professionista o di adattarsi al feedback, ricordate: la leadership non consiste solo nel governare la nave, ma anche nel garantire che l'equipaggio si senta valorizzato e pronto ad affrontare qualsiasi sfida.

Sfruttando strumenti come ClickUp, è possibile coltivare la capacità di leadership che contraddistinguono i leader eccezionali. Che si tratti di semplificare la comunicazione, gestire i carichi di lavoro del team o monitorare le attività del team, è un'ottima idea obiettivi della leadership clickUp offre una serie di funzionalità/funzione che supportano il vostro percorso di leadership.

Siete pronti a guidare con uno scopo e a lasciare il vostro impatto?

