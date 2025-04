Come creare un grafico Gantt in Microsoft Planner

Immaginate di monitorare più attività, scadenze e membri del team senza un sistema tecnologico affidabile. È probabile che non si rispettino le scadenze, che manchi la comunicazione e che si verifichi un sovraccarico di attività.

I grafici Gantt sono un modo eccellente per evitare questo caos e migliorare l'efficienza del project management. Aiutano a visualizzare le sequenze di attività, a gestire le dipendenze e a bilanciare i carichi di lavoro, consentendo di tracciare su un'unica schermata tutti i to-dos con le relative date di scadenza e le interdipendenze.

Microsoft Planner può essere un ottimo punto di partenza se siete alla ricerca di uno strumento di project management. Ma da fare: come supporta i Gantt Chart? Scopriamo in che modo Microsoft Planner aiuta a semplificare il project management e come creare un grafico di Gantt per migliorare il flusso di lavoro.

Cos'è un grafico Gantt?

Un grafico Gantt è uno strumento visivo per illustrare la pianificazione di un progetto. Rappresenta una Sequenza orizzontale o una roadmap del progetto con le attività tracciate rispetto al tempo. Ogni attività è rappresentata da una barra, la cui posizione e lunghezza riflette la data di inizio, la durata e la data di fine dell'attività.

Questo aiuta a vedere facilmente quali attività si sovrappongono, quali dipendono da altre e quanto manca al completamento del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image5-22.png Grafico di Gantt realizzato con lo strumento di project management di ClickUp /$$$img/

An esempio di Grafico Gantt realizzato con lo strumento di project management di ClickUp

Ecco i componenti di un grafico Gantt:

Sequenza : Nella parte superiore di un grafico Gantt, si trova una sequenza temporale orizzontale che visualizza l'intera durata del progetto, aiutandovi a monitorare le scadenze

: Nella parte superiore di un grafico Gantt, si trova una sequenza temporale orizzontale che visualizza l'intera durata del progetto, aiutandovi a monitorare le scadenze **Ogni attività è rappresentata da una barra orizzontale, la cui lunghezza corrisponde alla durata dell'attività. Per esempio, se un'attività richiede due settimane, la barra si estende per due settimane sulla Sequenza

Attività cardine: Le attività cardine segnano punti significativi del progetto, come il completamento di una fase importante o una scadenza

Le attività cardine segnano punti significativi del progetto, come il completamento di una fase importante o una scadenza Dipendenze: I grafici Gantt illustrano anche le relazioni tra le attività. Per esempio, possono mostrare che è possibile iniziare l'attività B solo dopo che l'attività A è stata completata

Consiglio: Aggiungete dei colori per far risaltare il vostro grafico di Gantt! Utilizzateli per tracciare lo stato di avanzamento del progetto, le fasi o i ruoli del team ed evidenziate le attività importanti con colori specifici per mantenere tutto chiaro e organizzato.

Come creare un grafico Gantt di Microsoft Planner?

Vediamo ora come creare un grafico Gantt di Microsoft Planner.

Microsoft Planner è uno strumento popolare per la gestione delle attività quotidiane e dei grandi progetti. I suoi modelli personalizzabili consentono di creare elenchi di cose da fare e piani di progetto, impostare obiettivi e monitorare lo stato delle attività.

Ma può aiutare a creare grafici Gantt? Purtroppo, la risposta diretta è no

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image2-19-1400x614.png Revisione della funzionalità/funzione mancante di Gantt di Microsoft planner /$$$img/

via Hub della comunità Microsoft Tuttavia, è possibile utilizzare la Visualizzazione Sequenza in Microsoft Planner per monitorare le attività, le dipendenze e il percorso critico del progetto per raggiungere gli obiettivi più velocemente. Si noti che per accedere a questa visualizzazione è necessaria una sottoscrizione premium.

Visualizzazione della Sequenza del progetto in Microsoft Planner

Andare al piano desiderato in Microsoft Planner

Visualizzate i vostri impegni per il piano e i loro dettagli, come le dipendenze delle attività, le date di scadenza, ecc. Questo viene visualizzato per impostazione predefinita nella visualizzazione Griglia

Scegliere Sequenza nella barra di navigazione accanto alla Costellazione del progetto. In questo modo verranno visualizzati i to-dos e la corrispondente vista Gantt/Sequenza, dove è possibile visualizzare le dipendenze delle attività, le scadenze, le date di scadenza e il percorso critico

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image6-13-1400x769.png Scegliete la Vista Gantt del progetto per utilizzare il grafico Gantt di Microsoft Planner /$$$img/

via Microsoft

Fare clic sul pannello Filtro per personalizzare la visualizzazione della Sequenza

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image13-8-1400x855.png Personalizzare la visualizzazione Sequenza in MS Planner /$$$img/

via Microsoft

Attivare/disattivare l'opzione Mostra percorso critico per visualizzare il percorso critico. In questo modo, le attività critiche per il completamento del progetto vengono evidenziate in rosso sulla Sequenza

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image9-16.png Attivare/disattivare la funzione Mostra percorso critico per il grafico di Gantt di Microsoft Planner /$$$img/

via Microsoft

Passare il mouse sui collegamenti di dipendenza per accedere alle informazioni di lead-lag per qualsiasi attività

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image15-5-1400x771.png Accesso alle informazioni sul lead-lag di qualsiasi attività nella visualizzazione Sequenza di Microsoft Planner /$$$img/

via Microsoft È possibile effettuare uno zoom fino a sei anni per avere una panoramica dei progetti a lungo termine. È anche possibile esportare la Sequenza in un file PDF.

Al di fuori di queste funzionalità, le opzioni per personalizzare il Gantt Chart di Microsoft Planner sono limitate.

Un'altra opzione è quella di creare una Sequenza del progetto in Excel .

Esportare i dati del progetto da Microsoft Planner a Excel. È possibile utilizzare diversi modelli di diagrammi di Gantt di Excel per creare manualmente un grafico di Gantt inserendo i dati del progetto. Selezionate le attività che desiderate visualizzare e create un grafico a barre della sequenza. Tuttavia, anche questo è un processo che richiede molto tempo.

Inoltre, ricordate che questo metodo richiede aggiornamenti manuali ogni volta che le attività cambiano nel Planner.

Limiti di Microsoft Planner

Il limite più significativo è che Microsoft Planner non supporta intrinsecamente i grafici di Gantt. I project manager devono affidarsi a strumenti di terze parti per creare un grafico di Gantt, che possono complicare il processo e potrebbero non integrarsi completamente con le funzionalità esistenti di Planner.

Altre sfide che potreste incontrare durante la creazione di sequenze temporali in Microsoft Planner sono:

**L'installazione e la configurazione delle estensioni per creare grafici Gantt può essere un'attività noiosa e lunga. Questo passaggio in più può sminuire la semplicità che Microsoft Planner si propone di offrire, rendendolo meno attraente per gli utenti in cerca di efficienza

Adattamento del team : L'introduzione di estensioni richiede spesso una formazione completa per i membri del team di progetto. La necessità di spiegare strumenti e flussi di lavoro aggiuntivi può generare confusione, in particolare per coloro che non sono esperti di tecnologia

: L'introduzione di estensioni richiede spesso una formazione completa per i membri del team di progetto. La necessità di spiegare strumenti e flussi di lavoro aggiuntivi può generare confusione, in particolare per coloro che non sono esperti di tecnologia Inadeguatezza per progetti complessi: Le capacità di Microsoft Planner possono essere insufficienti per progetti con sequenze variabili e molte parti in movimento. I grafici Gantt sono ottimi per mostrare le connessioni tra le attività e tenere traccia delle scadenze. Senza le funzionalità Gantt, la gestione di progetti complessi diventa molto più difficile

**Per saperne di più Come creare un grafico di Gantt in Fogli Google (con modelli)

Creare grafici Gantt con ClickUp

Se volete evitare tutti questi limiti e creare un grafico Gantt senza problemi, provate con Alternative a Microsoft Planner come Microsoft Project.

Avanzato Software per i grafici Gantt come ClickUp clickUp è una soluzione completa per il project management, con eccezionali funzionalità/funzione di diagramma di Gantt e una vasta libreria di modelli personalizzabili. La vista Gantt di ClickUp offre potenti funzionalità/funzione dei grafici Gantt che permettono di ottimizzare sequenza del progetto semplificare i flussi di lavoro e migliorare il project management .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image10-16.png Utilizzare la Vista Gantt di ClickUp come alternativa al grafico Gantt di Microsoft Planner /$$$img/

visualizzare i flussi di lavoro con la vista Gantt di ClickUp

Con viste Gantt e opzioni di ordinamento flessibili, potete utilizzare ClickUp Gantt Chart View per:

Tenere traccia degli aggiornamenti delle attività in tempo reale e gestire le dipendenze delle attività

Organizzare le attività e visualizzare una panoramica completa dell'intero progetto

Individuare le attività critiche che hanno un impatto sulle scadenze e identificare potenziali ritardi

Per iniziare a usare i grafici di Gantt in ClickUp, dovete prima accedere (o registrare un account) e creare un nuovo spazio specifico per il vostro progetto. All'interno di questo spazio è possibile creare cartelle ed elenchi per classificare le diverse fasi del progetto. Per facilitare la comprensione, il team di ClickUp ha preso come esempio la creazione di un software e i suoi processi di base.

In ClickUp i progetti possono essere ampi o specifici a piacere, ma consigliamo di avere una cartella dedicata al progetto. In questo caso, abbiamo chiamato il progetto "Creazione di software".

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image7-18.png Creare una cartella di progetto dedicata nell'area di lavoro di ClickUp /$$$img/

creare una cartella di progetto dedicata nell'area di lavoro di ClickUp per creare un diagramma di Gantt_

Una volta terminato, seguite la semplice guida passo passo per creare un grafico Gantt in ClickUp.

Impostate le date di scadenza in base alla Sequenza del progetto. Nel nostro esempio, abbiamo assegnato una settimana per definire l'idea.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image3-16.png Creare attività e impostare date di scadenza con ClickUp /$$$img/

impostare le date di scadenza delle attività di ClickUp per creare un diagramma di Gantt_

Fate clic sul pulsante "+ Nuova attività" e inserite le attività, i nomi, le descrizioni e le date di scadenza. È anche possibile assegnare attività ai membri del team con cui si collabora.

Ora impostate le priorità delle attività: scegliete tra urgenti, alte, normali e basse. Le priorità possono essere selezionate in base alla Sequenza e alle esigenze del progetto. Ricordate che più dettagliate sono le descrizioni delle attività, più facile sarà monitorare lo stato di avanzamento in seguito.

Questo è probabilmente il passaggio più cruciale, perché è qui che il vostro grafico Gantt inizia a prendere forma.

Passaggio 2: visualizzare le attività con la Vista Gantt

Per accedere alla vista Gantt di ClickUp, andare nell'angolo in alto a sinistra dell'area di lavoro di ClickUp e fare clic sul pulsante Visualizza. Quindi selezionate Gantt dalle opzioni a discesa, come mostrato di seguito.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image1-16.png Visualizzazione delle attività nella vista Gantt di ClickUp /$$$img/

tracciate lo stato di avanzamento del progetto e gestite le dipendenze delle attività con la vista Gantt Chart di ClickUp

Nella Vista Gantt, tutte le attività vengono visualizzate in una sequenza temporale che consente di vedere facilmente la durata di ciascuna attività e la loro sovrapposizione. È possibile regolare le date di inizio e fine trascinando le attività sulla sequenza temporale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image14-5-1400x803.png Monitorate la durata delle attività e le sequenze temporali dei progetti con la vista Gantt di ClickUp /$$$img/

monitoraggio della durata delle attività e delle tempistiche del progetto con la visualizzazione Gantt di ClickUp

Passaggio 3: personalizzare il grafico Gantt

La personalizzazione è la chiave per rendere più efficace il vostro grafico Gantt. In ClickUp è possibile modificare i colori delle attività, regolare la scala temporale (giornaliera, settimanale o mensile) e aggiungere attività cardine per le scadenze importanti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image12-8.png Il grafico di ClickUp offre facili opzioni di personalizzazione rispetto al grafico di Gantt di Microsoft Planner /$$$img/

personalizza il tuo grafico Gantt in ClickUp per ottenere facilmente informazioni sul progetto

Inoltre, è possibile modificare l'aspetto delle attività regolando i colori, raggruppando le attività per categorie o aggiungendo campi personalizzati. Queste distinzioni visive aiutano a rendere il grafico più facile da capire a colpo d'occhio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image11-12.png Raggruppamento di attività e aggiunta di campi personalizzati nel grafico di ClickUp Gantt /$$$img/

rendi il tuo grafico Gantt più efficace raggruppando le attività e aggiungendo campi personalizzati_

Cosa c'è di più? È anche possibile impostare le dipendenze delle attività per assicurarsi che vengano completate nella sequenza corretta, il che è molto utile per progetti complessi.

Nel nostro esempio, abbiamo impostato l'attività Revisione e modifica in modo che dipenda dal completamento dell'attività Scrittura del codice. ClickUp semplifica l'esecuzione: è sufficiente fare clic e trascinare tra le attività sul grafico Gantt per collegarle.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image16-6.png Aggiungere le dipendenze tra le attività nel grafico di ClickUp /$$$img/

aggiungere le dipendenze delle attività nel grafico di ClickUp per garantire un'esecuzione regolare del progetto

Passaggio 4. Monitorare lo stato di avanzamento e regolare in base alle necessità

Mentre lavorate al progetto, il grafico Gantt si aggiorna in tempo reale per mostrare lo stato di avanzamento. Quando si contrassegnano le attività come completate, queste vengono visualizzate come terminate sulla Sequenza. ClickUp consente anche di aggiornare lo stato delle attività, aggiungere commenti e allegare file a ogni attività, centralizzando le informazioni e facilitando la conservazione del contesto.

Inoltre, se vi accorgete che un'attività sta richiedendo più tempo del previsto, potete facilmente regolare la sequenza temporale trascinando la barra delle applicazioni per estenderne la durata. Dopo tutto, la flessibilità è fondamentale nel project management, giusto?

Una volta completato il vostro grafico Gantt, potete condividerlo con altri. ClickUp consente di invitare altri a visualizzare o modificare il grafico per gestire le attività. Questa funzionalità/funzione è preziosa se ci si aspetta un feedback.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image8-21.png Condivisione della vista Gantt di ClickUp con altri utenti /$$$img/

condividete la vostra Vista Gantt con altre persone per monitorare i progetti, garantire la responsabilità o chiedere un feedback_

Ecco un tutorial dettagliato su come creare grafici Gantt in ClickUp👇

ClickUp fa anche un passaggio in avanti e offre semplici grafici pronti per l'uso Modelli di grafici Gantt pronti all'uso per non dover ricominciare da zero.

Il modello di grafico ClickUp Simple Gantt Chart

Capire come creare un grafico di Gantt può essere inizialmente difficile. Si può provare Modello semplice di grafico Gantt di ClickUp per trasformare istantaneamente le attività selezionate dal vostro elenco in un semplice Gantt Chart.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-393.png Modello di grafico Gantt semplice di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-180546792&department=other Scarica questo modello /$$cta/

Ecco come il modello vi aiuta:

Configurazione immediata : Iniziate subito con un modello di Gantt Chart pronto all'uso che vi fa risparmiare tempo e lavoro richiesto

: Iniziate subito con un modello di Gantt Chart pronto all'uso che vi fa risparmiare tempo e lavoro richiesto Monitoraggio delle attività cancellato : Visualizza facilmente le dipendenze delle attività, aiutando i Teams a rimanere allineati sulle priorità e facilitando la collaborazione del team

: Visualizza facilmente le dipendenze delle attività, aiutando i Teams a rimanere allineati sulle priorità e facilitando la collaborazione del team Piano più intelligente: Individuare tempestivamente potenziali ostacoli e pianificare in modo più efficace per mantenere i progetti in carreggiata

Visualizzazione della Sequenza dei progetti con ClickUp

Microsoft Planner è un solido strumento di pianificazione dei progetti e di project management, ma la sua incapacità di supportare nativamente i grafici Gantt ne limita l'efficacia per progetti complessi.

Fortunatamente, strumenti come ClickUp offrono funzionalità/funzione chiave avanzate per i diagrammi di Gantt e modelli pronti per l'uso, che risolvono i limiti generali e consentono agli utenti di monitorare i piani di progetto senza sforzo, offrendo una potente esperienza di project management. Iscriversi a ClickUp per vedere quanto più organizzati possono essere i vostri progetti!