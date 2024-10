Come esportare il calendario di Google in Excel

Google Calendar è uno strumento indispensabile per tenere traccia di eventi e appuntamenti. È ampiamente utilizzato per scopi personali e professionali grazie alla sua perfetta integrazione con gli altri servizi di Google.

Ma cosa succede quando è necessario inserire gli eventi del calendario in Excel per creare reportistica, monitorare un progetto attività o la condivisione dei programmi?

Non è così semplice come premere un pulsante "Esporta in Excel", ma non preoccupatevi! Con pochi e semplici passaggi è possibile farlo.

Questo blog vi guiderà su come esportare Google Calendar in Excel. Iniziamo!

Perché esportare Google Calendar in Excel?

È possibile esportare Google Calendar in Excel per diversi motivi. Ecco alcune situazioni quotidiane in cui può essere utile:

Creazione di report personalizzati: Creare report personalizzati esportando Google Calendar in Excel. I dati del calendario di Google in Excel offrono la flessibilità di generare reportistica in base alle proprie esigenze. Seguendo questa pratica, è possibile tenere traccia delle riunioni del team, degli appuntamenti con i client o anche degli eventi personali

Analisi dei dati: Ordinare gli eventi per data, categorizzarli o calcolare il tempo che voi o il vostro team dedicate alle varie attività. Questo è particolarmente utile perproduttività monitoraggio o ore fatturabili per i freelance

Condivisione del calendario con utenti che non utilizzano Google: Condividete il vostro calendario con colleghi o client che non utilizzano Google Calendar. Esportando gli eventi del calendario in Excel è facile inviare un file che può essere aperto da chiunque, indipendentemente dall'utilizzo dei servizi di Google Calendar

Archiviazione dei dati: Se si desidera conservare un registro storico degli eventi o delle riunioni, l'esportazione in Excel offre un modo semplice per archiviare i dati del calendario. È possibile memorizzarli per riferimenti futuri o utilizzarli per scopi di conformità, in particolare nelle impostazioni professionali

Se si desidera conservare un registro storico degli eventi o delle riunioni, l'esportazione in Excel offre un modo semplice per archiviare i dati del calendario. È possibile memorizzarli per riferimenti futuri o utilizzarli per scopi di conformità, in particolare nelle impostazioni professionali **Se si lavora a progetti che coinvolgono diverse serie di dati, avere il calendario in Excel può aiutare a unire i dati con altri. Ad esempio, è possibile combinare l'agenda con le sequenze temporali dei progetti, le scadenze o gli elenchi delle attività per ottenere una panoramica più completa

In breve, l'esportazione degli eventi di Google Calendar in Excel offre un maggiore controllo sui dati, facilitando l'organizzazione, l'analisi e la condivisione del calendario.

Come esportare Google Calendar in Excel?

È possibile esportare gli eventi da tutti i calendari o da un solo calendario.

In entrambi i casi, il processo di esportazione prevede l'esportazione del calendario come file iCal (.ics) e la successiva conversione del file in formato Excel. Vediamo come convertire il calendario di Google Calendar in Excel.

💡Pro Tip: Google Calendar permette di esportare solo i calendari elencati sotto "I miei calendari" sul lato sinistro. Per esportare un calendario, è necessario avere anche l'impostazione "Apporta modifiche e gestisci la condivisione".

Esportazione di eventi da tutti i calendari

Passaggio #1: aprire Google Calendar

Iniziare andando su Google Calendar e accedere al proprio account. Verrà visualizzato il dashboard del calendario.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image2-10-1400x660.png Aprire il calendario di Google_come esportare il calendario di Google in excel /$$$img/

via Google Calendar Nota: Non è possibile esportare eventi dall'app Google Calendar.

Passaggio n. 2: aprire le impostazioni

In alto a destra dello schermo, fare clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra e selezionare Impostazioni.

via Google Calendar

Passaggio #3: Esportare i dati

Scorrere fino alla sezione "Importazione ed esportazione" a sinistra del menu delle impostazioni del calendario. Qui si trova l'opzione per esportare il calendario in formato iCal. Fare clic sul pulsante "Esporta" e il calendario verrà salvato in un file .zip contenente il file .ics.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image1-9-1400x787.png Esportazione di Google Calendar in Excel esportando i dati in un file zip /$$$img/

via Google Calendar

Passaggio n. 4: estrarre il file .ics

Una volta scaricato il file, estrarre il contenuto del file .zip per scoprire il file .ics. La maggior parte delle applicazioni di calendario utilizza questo formato per memorizzare i dati degli eventi.

Esportazione di eventi da un calendario

Passaggio #1: aprire Google Calendar

Iniziare andando su Google Calendar e accedere al proprio account. Verrà visualizzato il dashboard del calendario.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image2-12-1400x660.png Aprire il dashboard in Google Calendar per esportare in Excel /$$$img/

via Google Calendar

Passaggio #2: selezionare il calendario da esportare

La sezione "I miei calendari" si trova sul lato sinistro dello schermo. Fare clic sui tre punti accanto al calendario che si desidera esportare e selezionare "Impostazioni e condivisione"

Passaggio n. 3: scorrere fino a "Esporta calendario"

Scorrete fino alla sezione "Integrazione del calendario" nel menu delle impostazioni. Qui si trova l'opzione per esportare i calendari in formato iCal. Selezionare il pulsante "Esporta" e il calendario verrà salvato in un file .zip contenente il file .ics.

Passaggio n. 4: estrarre il file .ics

Una volta scaricato il file, estrarre il contenuto del file .zip per scoprire il file .ics. La maggior parte delle applicazioni di calendario utilizza questo formato per memorizzare i dati degli eventi.

Convertire il file .ics in formato Excel

Ora che avete esportato il vostro Google Calendar, è il momento di convertire il file .ics in un foglio di calcolo Excel.

Passaggio #1: aprire Microsoft Excel e creare una nuova cartella di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image4-10-1400x283.png Aprire Microsoft Excel e creare una nuova cartella di lavoro per convertire il file .ics in formato Excel /$$$img/

Passaggio n. 2: importare i dati dal file .ics

Andare alla scheda "Dati" di Excel e fare clic su "Da testo/CSV" per importare il file .ics scaricato.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image5-14.png Andare alla scheda "Dati" di Excel per importare i dati dal file .ics /$$$img/

Passaggio n. 3: caricare e ripulire i dati

Excel caricherà i dati dal file .ics. A seconda della complessità del calendario, i dati potrebbero sembrare disordinati, ma non preoccupatevi: potete ripulirli usando gli strumenti di trasformazione dei dati di Excel. Ad esempio, è possibile filtrare le righe e le colonne non necessarie o formattare i dati in tabelle per facilitarne la lettura.

Passaggio n. 4: salvare come file Excel

Dopo aver ripulito i dati degli eventi di Google, salvare la cartella di lavoro come file Excel (.xlsx).

Voilà! Ora sapete come esportare Google Calendar in Excel.

Limiti di Excel e Google Calendar

Sebbene l'esportazione di Google Calendar in Excel possa aiutare a creare report personalizzati o a condividere orari, presenta diversi limiti. Ecco alcune delle sfide più comuni che potreste incontrare:

Automazione limitata: Google Calendar è uno strumento dinamico, mentre Excel è statico. Ogni volta che il calendario cambia, è necessario ripetere manualmente il processo di esportazione per mantenere il foglio Excel aggiornato. Questa mancanza di aggiornamenti in tempo reale può essere frustrante, soprattutto se si gestiscono più progetti o si coordinano gli orari di un grande team

Google Calendar è uno strumento dinamico, mentre Excel è statico. Ogni volta che il calendario cambia, è necessario ripetere manualmente il processo di esportazione per mantenere il foglio Excel aggiornato. Questa mancanza di aggiornamenti in tempo reale può essere frustrante, soprattutto se si gestiscono più progetti o si coordinano gli orari di un grande team **La conversione dei dati del calendario in Excel può risultare disordinata, soprattutto se il calendario è pieno di eventi ricorrenti, promemoria e fusi orari diversi. Ripulire questi dati può richiedere molto tempo e c'è sempre il rischio di errore umano quando si manipolano grandi insiemi di dati

Nessuna collaborazione in tempo reale: Sia Google Calendar che Excel offrono una collaborazione al limite. Google Calendar è ottimo per la condivisione, ma Excel ha bisogno di funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale per la gestione di calendari complessi. Se lavorate in un team e aggiornate costantemente gli orari, affidarvi a Excel potrebbe rallentare la vostra attività

Sia Google Calendar che Excel offrono una collaborazione al limite. Google Calendar è ottimo per la condivisione, ma Excel ha bisogno di funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale per la gestione di calendari complessi. Se lavorate in un team e aggiornate costantemente gli orari, affidarvi a Excel potrebbe rallentare la vostra attività **Excel può visualizzare gli eventi e gli appuntamenti in formato tabellare, ma non ha funzionalità/funzione integrate per la gestione delle attività. Non è possibile assegnare attività, impostare dipendenze o aggiungere commenti direttamente agli eventi del calendario. Questo lo rende meno pratico per la gestione di flussi di lavoro complessi o progetti in più fasi

Se volete migliorare la gestione e la pianificazione dei progetti, consultate i seguenti strumenti Alternative di Excel !

Riunione ClickUp: Il miglior sostituto di Excel e Google Calendar

Mentre Google Calendar ed Excel sono utili per scopi specifici, ma non sono all'altezza della gestione dinamica delle attività e della collaborazione in tempo reale.

Se volete risolvere questo problema, potete dare un'occhiata a ClickUp uno degli strumenti di produttività con la valutazione più alta, che aiuta a gestire attività, progetti e calendari senza soluzione di continuità.

ClickUp sostituisce Excel come strumento per l'organizzazione e l'analisi dei dati del calendario e va oltre le capacità di Google Calendar, offrendo funzionalità avanzate che possono trasformare il vostro modo di lavorare.

Ecco perché ClickUp si distingue:

Gestione delle attività in tempo reale

ClickUp è dotato di una funzione integrata di Visualizzazione del calendario attraverso la quale è possibile gestire i to-dos, assegnare attività ai membri del team, impostare date di scadenza e creare dipendenze, tutto in un unico posto. Non dovrete più passare da un'app all'altra o aggiornare manualmente un foglio Excel statico!

Per creare una visualizzazione Calendario:

Sul vostroBarra delle vistecliccare su +Visualizza per aprire il modello delle Visualizzazioni

È possibile controllare la barraVista privata se non si vuole che nessun altro acceda a questa vista, oppure la casella Vista fissata se si vuole che la vista appaia sempre nella barra delle viste

se si vuole che la vista appaia sempre nella barra delle viste Selezione di Calendario

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-378.png ClickUp Calendario Visualizza: campo marketing /$$$img/

Mantenete tutti allineati con le attività e la Sequenza con ClickUp Calendar View

Una volta creata la visualizzazione, è possibile darle un nome e personalizzarla utilizzando il menu personalizzato sulla destra

Selezionate il periodo di tempo che volete vedere nel vostro calendario selezionando il menu a tendina all'estrema destra della barra di ricerca delle attività

Scegliete una delle seguenti opzioni per organizzare il vostro calendario in ClickUp:

Giorno: Visualizza le attività programmate per il giorno o per un'ora prestabilita

Visualizza le attività programmate per il giorno o per un'ora prestabilita 4 giorni: Visualizza un periodo di lavoro di quattro giorni

Visualizza un periodo di lavoro di quattro giorni Settimana: Visualizza il calendario settimanale e sposta le attività da un giorno all'altro a tuo piacimento

Visualizza il calendario settimanale e sposta le attività da un giorno all'altro a tuo piacimento Mese: Visualizza il calendario dell'intero mese e sposta le attività da un giorno all'altro a tuo piacimento

È possibile spostarsi da un periodo all'altro utilizzando le frecce destra e sinistra accanto alla barra di ricerca delle attività, andando avanti o indietro.

💡Pro Tip: Per spostare o eliminare una visualizzazione del Calendario, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla visualizzazione e fare clic su Personalizza. Dall'elenco a discesa, selezionare Sposta visualizzazione o Elimina visualizzazione.

Integrazione con Google Calendar

Se siete fan di Google Calendar, ClickUp vi ha pensato. Potete incorporare il vostro Google Calendar direttamente in ClickUp e visualizzare i vostri eventi insieme alle vostre attività. Potete mantenere la struttura del vostro calendario sfruttando le solide funzionalità di ClickUp per la gestione delle attività.

Per integrare Google Calendar e ClickUp:

Sfogliate e selezionate Google Calendar dalla cartellaApp Center* Fare clic su Connessione

Accedere al proprio account Google e autorizzare ClickUp ad accedere al calendario

💡Pro Tip: Se viene visualizzato il prompt "Nessun calendario per questo utente" mentre si cerca di connettere il proprio Google Calendar, disabilitare il blocco delle inserzioni e riautorizzare le autorizzazioni.

Pianificazione e gestione delle attività

L'attività di ClickUp integrata nella Visualizzazione Calendario è stata progettata specificamente per la gestione delle attività.

A differenza di Excel, che visualizza gli eventi semplicemente come righe e colonne, con la funzionalità/funzione Calendario di ClickUp è possibile trascinare le attività, colorare gli eventi del calendario e riprogrammare facilmente le date di scadenza. È possibile creare visualizzazioni personalizzate per vedere le attività e le scadenze più importanti.

Per impostazione predefinita, qualsiasi attività di ClickUp con un nome con una data di inizio e/o di scadenza appariranno automaticamente sul Calendario. È possibile trascinare e rilasciare un'attività sul calendario per modificare le date.

Per vedere le attività non pianificate e quelle in ritardo:

Fare clic su "Pianifica attività" nell'angolo in alto a destra sotto la voceBarra delle viste Le attività si espandono a destra del calendario e sono organizzate nelle sezioni *Non programmate e Superate

Utilizzare la maniglia di trascinamento a sinistra di un'attività per rilasciarla sul calendario

Collaborazione in tempo reale

Con ClickUp, la collaborazione è senza soluzione di continuità. Utilizzando Attività di ClickUp i membri del team possono commentare le attività, condividere documenti e aggiornare lo stato in tempo reale. È inoltre possibile personalizzare le notifiche, in modo da essere sempre informati su qualsiasi modifica o aggiornamento del programma.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-314.png Gestite le attività in modo trasparente con ClickUp Tasks /$$$img/

utilizzate stati personalizzati a colori per impostare le priorità e ricevere aggiornamenti automatici quando le attività sono terminate con ClickUp Tasks_

Automazione del flusso di lavoro

A differenza della natura statica di Excel, ClickUp Automazioni consente di automatizzare le attività ripetitive, come aggiornare le date di scadenza, inviare promemoria o spostare le attività da uno stato all'altro. Questo riduce il lavoro manuale e garantisce che il calendario e le attività siano sempre aggiornati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-470-1400x841.png Semplificare il flusso di lavoro con le Automazioni di ClickUp /$$$img/

configura l'automazione del flusso di lavoro su qualsiasi spazio, cartella o elenco con ClickUp Automazioni

Migliore reportistica e analisi

ClickUp fornisce una reportistica dettagliata analisi del project management oltre a quanto possono offrire Google Calendar o Excel. È possibile creare dashboard e report dinamici basati sulle prestazioni del team, sulle valutazioni delle attività o sulle scadenze tramite ClickUp Dashboard . Queste reportistiche si aggiornano in tempo reale, assicurandovi sempre i dati più accurati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-471-1400x842.png Utilizzate le dashboard di ClickUp per la reportistica e le analisi /$$$img/

prendete decisioni informate e festeggiate i risultati in tempo reale con le dashboard di ClickUp

Rimanere organizzati con ClickUp

Sebbene esportare il vostro Google Calendar in Excel sia possibile e talvolta pratico, i limiti di entrambi gli strumenti possono ostacolare la vostra produttività.

Quindi, prima di passare ore ad aggiornare manualmente i vostri fogli Excel, provate ClickUp e sperimentate un modo più efficiente di gestire il calendario e le attività.

È come combinare Google Calendar ed Excel, ma meglio. Iscrivetevi gratis a ClickUp oggi!