15+ Modelli di project management Asana gratis

Avete un progetto con una scadenza ravvicinata e siete sotto pressione. Sapete cosa va terminato, ma in qualche modo il processo di pianificazione sembra un'attività gargantuesca.

È qui che i modelli di project management di Asana si rivelano utili.

Invece di costruire il piano del progetto da zero su Asana, questi modelli offrono un modo semplice per organizzare il flusso di lavoro, mantenendo il team allineato dal giorno zero.

Esploriamo alcuni modelli di project management di Asana e come possono ottimizzare il vostro processo. ⤵️

Che cosa sono i modelli di project management di Asana?

I modelli di project management di Asana aiutano a dare il via ai progetti senza la fatica di creare una struttura da zero.

Sia che stiate organizzando una campagna, monitorando le consegne o supervisionando il lancio di un prodotto, questi modelli vi offrono una struttura già pronta per gestire attività e sequenze in modo efficiente.

Questi modelli di progetto consentono anche di:

Standardizzare e scalare il processo aziendale

Mappare le attività, i ruoli e le scadenze per un nuovo assunto

Pianificare sprints con Sequenze e attività cardine chiare

Impostazione degli obiettivi per un nuovo corso

Mitigare i rischi identificando le potenziali sfide

Cosa rende un buon modello di project management di Asana?

Un buon modello di project management Asana consente di pianificare bene i progetti su più fronti. Quello ideale ha le seguenti caratteristiche:

Una struttura chiara: Deve essere ben organizzata. Deve organizzare attività, sequenze e priorità senza confusione

Deve essere ben organizzata. Deve organizzare attività, sequenze e priorità senza confusione **Flessibilità di personalizzazione: il modello deve essere regolabile, consentendo di modificare le attività, le scadenze e le assegnazioni al team in base alle proprie esigenze specifiche

Dipendenze delle attività: Deve permettere di collegare le attività che dipendono l'una dall'altra per garantire un flusso di lavoro regolare

Deve permettere di collegare le attività che dipendono l'una dall'altra per garantire un flusso di lavoro regolare Attività cardine predefinite: Gli obiettivi chiave del progetto dovrebbero essere già delineati per monitorare lo stato e mantenere il team concentrato sulle scadenze critiche

Gli obiettivi chiave del progetto dovrebbero essere già delineati per monitorare lo stato e mantenere il team concentrato sulle scadenze critiche **Funzionalità/funzione di collaborazione: il modello dovrebbe supportare la comunicazione del team attraverso opzioni di condivisione dei file, commenti e tag

Automazioni: Dovrebbe consentire l'automazione di attività ripetitive, promemoria o aggiornamenti di stato per risparmiare tempo e ridurre il lavoro richiesto

Dovrebbe consentire l'automazione di attività ripetitive, promemoria o aggiornamenti di stato per risparmiare tempo e ridurre il lavoro richiesto Scalabilità: Il modello deve funzionare sia per progetti piccoli che grandi, con la flessibilità necessaria per gestire flussi di lavoro più complessi

15 modelli gratuiti per il project management di Asana

Trovare il modello giusto modello di project management può fare la differenza nel mantenere il team organizzato e produttivo.

Ecco 15 modelli gratuiti di Asana che potete iniziare a usare oggi stesso. 🧑‍💻

1. Modello di calendario per i social media di Asana

Il Modello di calendario per i social media di Asana è un ottimo strumento per organizzare il processo di creazione dei contenuti sulle varie piattaforme di social media.

Si può usare per pianificare, programmare e monitorare i post. È perfetto per mantenere la coerenza e collaborare con i membri del team assegnando attività e impostando scadenze.

Con questo strumento è possibile:

Mappare il vostro programma di pubblicazione per la settimana o il mese

Allineare i temi dei contenuti con le date o le campagne chiave

Assegnare attività ai membri del team e fissare scadenze per le bozze o le approvazioni

Monitorare le metriche delle prestazioni per mettere a punto i post futuri

2. Modello Asana per il piano degli eventi



Il Modello di piano per eventi di Asana organizza ogni dettaglio del vostro evento di marketing o di comunità. Copre la logistica, l'elenco degli ospiti, la Sequenza e molto altro, con sezioni dedicate per gestire ogni aspetto.

Con questo modello è possibile tenere traccia delle attività, monitorare lo stato di avanzamento e rispettare le sequenze temporali, assicurando che ogni passaggio sia gestito senza problemi dall'inizio alla fine.

Inoltre, la visualizzazione del calendario integrato aiuta a visualizzare le date importanti e le attività cardine durante lo stato delle attività.

3. Modello di piano Sprint di Asana



Avete bisogno di strategizzare tutto il lavoro che avete in programma di fare nel prossimo sprint? Utilizzate l'applicazione Modello di pianificazione degli sprint di Asana per suddividere le attività in sprint gestibili. Il modello può essere utilizzato per tutto lo sprint, dalla sessione di pianificazione iniziale alla retrospettiva finale. Inoltre:

Definisce gli obiettivi e le priorità dello sprint

Assegna le attività ai membri del team con scadenze cancellate

Monitoraggio dello stato per garantire il completamento tempestivo degli sprint

Rivede ogni sprint per adeguare i piani futuri

4. Modello di grafico Gantt di Asana



I grafici Gantt organizzano visivamente le attività su una sequenza temporale, mostrando le date di inizio e fine, la durata e le dipendenze. Il Modello di grafico Gantt di Asana fornisce una Sequenza interattiva che rende più intuitivo il monitoraggio dei progetti.

Il modello include funzioni per tracciare le attività e le loro dipendenze su una chiara linea temporale, rendendo facile l'assegnazione delle date di scadenza e il monitoraggio dello stato. Quando le sequenze temporali del progetto si spostano, è possibile modificare le scadenze per mantenere tutto sotto controllo.

Inoltre, grazie alla visualizzazione a volo d'uccello dell'intero progetto, è possibile gestire efficacemente il flusso complessivo e garantire che il team rimanga allineato.

5. Modello di riunione Asana 1-on-1



Il Modello di riunione Asana 1-on-1 getta le basi per conversazioni produttive con i nuovi membri del team. Monitora gli argomenti di discussione, gli elementi d'azione e le chiavi di lettura per non dimenticare nulla.

Per usarlo in modo efficace, potete:

Impostare un programma elencando i punti di discussione prima della riunione

Notare le decisioni o i passaggi successivi direttamente durante la riunione

Assegnare attività di follower con scadenze per mantenere lo stato di avanzamento

Usarlo come riferimento per le riunioni future per monitorare i problemi e i risultati in corso

6. Modello di Product Backlog di Asana

Via: Asana

Il Modello di autopsia di Asana è un ottimo modo per voi e per il vostro team di riflettere sui progetti completati. Fornisce una struttura chiara per analizzare gli esiti positivi e le aree di miglioramento.

Il modello vi guida nella documentazione di elementi chiave come gli obiettivi, i risultati e le sfide, fornendo al tempo stesso lo spazio necessario per cogliere ciò che ha funzionato, ciò che non ha funzionato e le lezioni apprese. Questo processo favorisce il dialogo aperto, incoraggia l'account e permette a tutti di condividere le proprie prospettive, migliorando le dinamiche del team e l'apprendimento collettivo.

Utilizzando questo modello di Asana, migliorerete le prestazioni, acquisirete preziose informazioni aziendali e creerete una cultura di crescita continua per i progetti futuri.

7. Modello di StandUp giornaliero di Asana

Via: Asana

Il Modello di StandUp giornaliero agile di Asana mantiene i team allineati fornendo un quadro chiaro per il monitoraggio dello stato quotidiano durante lo StandUp. Assicura che tutti siano aggiornati sulle attività completate, sui lavori in corso e su eventuali blocchi che richiedono attenzione, rendendo gli standUp più efficienti e mirati.

Con questo modello, i membri del team possono condividere facilmente i risultati ottenuti ieri, i piani per oggi e gli eventuali ostacoli che stanno affrontando.

Inoltre, consente di tenere traccia delle attività durante la giornata, di assegnare azioni di follower per risolvere rapidamente i problemi e di rivedere le note degli standup passati per monitorare lo stato a lungo termine.

8. Modello di retrospettiva di sprint di Asana



Il miglioramento è un viaggio continuo e imparare dagli errori è la chiave.

Il Modello di retrospettiva degli sprint di Asana riflette sugli sprint completati, offrendo spazio sia ai risultati che alle aree di miglioramento. Promuove una crescita coerente del team e ottimizza il processo complessivo, incoraggiando un dialogo aperto e un feedback attuabile.

Anche questo modello può essere utile:

Riconoscere un membro del team che ha ottenuto buoni risultati o assegnare un corso di formazione a qualcuno che ha prestazioni insufficienti

Identificare gli spunti di riflessione dalle retrospettive per migliorare gli sprint futuri

Assegnare attività basate sulle prestazioni passate e affrontare eventuali problemi

Rivedere regolarmente lo stato di avanzamento per monitorare i miglioramenti in corso

9. Modello di reportistica di progetto Asana



Il Modello di reportistica del progetto Asana serve come hub centrale per tutti gli aggiornamenti del progetto. Consente di valutare rapidamente ciò che è stato realizzato, ciò che sta per accadere e quanto si è vicini al raggiungimento degli obiettivi.

Questo modello di progetto riduce il fastidio di dover spulciare più fonti per fornire aggiornamenti sullo stato, rendendo la reportistica più efficiente e chiara.

È possibile creare reportistiche settimanali o mensili con facilità, mantenendo la coerenza tra i vari progetti, e il formato riutilizzabile consente di ricominciare da capo per ogni nuovo progetto, semplicemente copiando e compilando i dettagli.

10. Modello di pianificazione della capacità di Asana

Via: Asana Modello di piano di capacità di Asana offre assistenza nella gestione precisa delle attività e nell'allocazione delle risorse. Assicura che i membri del team e gli strumenti necessari siano presenti per i progetti, evitando il sovraccarico e aumentando la produttività.

Con questo modello è possibile:

Identificare i progetti attuali e futuri e i relativi requisiti in termini di risorse

Assegnare nuovi membri del team in base alla loro disponibilità e alle loro competenze

Monitorare l'utilizzo delle risorse e regolare le assegnazioni in base all'evoluzione delle richieste dei progetti

Rivedere regolarmente le capacità per prevedere e affrontare eventuali carenze o eccedenze

11. Modello di piano di produzione di Asana



Quando ci si destreggia tra più progetti, stabilire le priorità in modo efficace può essere una sfida. È qui che il Modello di programma di produttività di Asana è il primo a entrare in gioco. Segue il processo di produttività dall'inizio alla fine, rendendo più facile la gestione della Sequenza, il coordinamento delle attività e la garanzia che ogni passaggio avvenga senza intoppi.

Questo modello può essere utilizzato per:

Assegnare attività al team con scadenze cancellate per ogni fase

Monitorare lo stato di avanzamento e regolare le sequenze temporali, se necessario, per rispettare i tempi previsti

Identificare e risolvere tempestivamente eventuali colli di bottiglia della produttività

12. Modello di mappa dei processi di Asana



Ordinare un'infinità di documenti può essere opprimente Il modello di mappa dei processi di Asana è utilissimo. Visualizza i flussi di lavoro, rendendo più facile delineare processi complessi, identificare le inefficienze e garantire che il team comprenda ogni passaggio.

Con questo modello è possibile:

Documentare ogni passaggio del processo in un formato chiaro e sequenziale

Assegnare attività e scadenze ai membri del team per ogni passaggio

Utilizzare la mappa per individuare potenziali colli di bottiglia e aree di miglioramento

Rivedere e aggiornare regolarmente la mappa per mantenerla allineata alle pratiche e alle esigenze attuali

13. Modello di strategia di marketing di Asana



Il Modello di strategia di marketing di Asana rende semplice il piano e l'esecuzione dei lavori richiesti dal marketing. Organizza le campagne, monitora l'andamento delle attività e assicura che il team rimanga concentrato sugli obiettivi.

È possibile delineare chiaramente gli obiettivi di marketing, suddividere la strategia in elementi attuabili e assegnarli ai membri del team con delle scadenze.

Mentre monitorate lo stato di avanzamento e le prestazioni della campagna, il modello Asana vi consente di modificare il vostro approccio in base ai risultati, mantenendo le vostre attività di marketing in linea con i tempi.

14. Modello di piano di project management di Asana



Il Modello di piano di Project Scope Management di Asana aiuta a definire e gestire efficacemente i confini del progetto. Concentrandosi sull'ambito del progetto, sul budget e sulla Sequenza, è possibile raggiungere meglio gli obiettivi ed evitare problemi come lo scope creep, che portano ulteriormente a ritardi e sforamenti del budget.

Con questo modello, stabilirete un ambito di progetto chiaro che comprende elementi chiave come scadenze, budget e risultati. Questa chiarezza supporta l'allocazione delle risorse e imposta aspettative realistiche per tutti i soggetti coinvolti.

Le funzionalità/funzioni chiave del modello di Asana includono:

Una dichiarazione dell'ambito del progetto per chiarire le inclusioni e le esclusioni

Una struttura di ripartizione del lavoro (WBS) per tracciare le attività e le dipendenze

Grafici di assegnazione degli stakeholder per definire ruoli e responsabilità

Un processo di controllo delle modifiche per gestire e valutare le modifiche all'ambito

15. Modello di chiusura del progetto di Asana



Il Modello di chiusura del progetto di Asana aiuta i team a concludere i progetti delineando tutti i passaggi necessari dopo aver completato le consegne. Assicura una transizione fluida dal completamento alla chiusura del progetto, coprendo attività essenziali come la revisione dei piani, la finalizzazione dei budget e l'aggiornamento della documentazione.

Il modello include anche un piano di test per misurare e condividere i risultati, gestisce le firme di approvazione del progetto per confermare il completamento e gestisce i passaggi di consegne per i deliverable di follow-up.

Limiti di Asana Project Management

Asana per il project management offre molte utilità, ma da fare ha alcuni limiti.

Eccone alcuni:

**I modelli offrono una struttura di base, ma non facilitano la personalizzazione profonda, come l'aggiunta di campi personalizzati. Questo può essere limitante se il progetto richiede un approccio più personalizzato

Nessun automatismo integrato: Molti modelli di project management di Asana non hanno un'automazione integrata, quindi spesso è necessario regolare manualmente lo stato delle attività, le scadenze o le dipendenze. Questo può diventare un processo noioso, soprattutto per i progetti più grandi

Molti modelli di project management di Asana non hanno un'automazione integrata, quindi spesso è necessario regolare manualmente lo stato delle attività, le scadenze o le dipendenze. Questo può diventare un processo noioso, soprattutto per i progetti più grandi Mancanza di funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo: Uno dei principali svantaggi è l'assenza di un monitoraggio del tempo integrato. Se il monitoraggio del tempo dedicato alle attività è essenziale per i vostri progetti, avrete bisogno di uno strumento esterno

Uno dei principali svantaggi è l'assenza di un monitoraggio del tempo integrato. Se il monitoraggio del tempo dedicato alle attività è essenziale per i vostri progetti, avrete bisogno di uno strumento esterno **Funzionalità/funzione di assegnazione limitate: la funzionalità di Asana per l'assegnazione delle attività limita ogni attività a un solo assegnatario. Questo limite può rappresentare una sfida per le attività che richiedono collaborazione o più collaboratori

Modelli alternativi di Asana per il project management

Se state considerando alternative ad Asana clickUp è un concorrente forte che merita la vostra attenzione. ClickUp è uno strumento versatile progettato per semplificare il flusso di lavoro grazie alle sue funzionalità complete e ai suoi modelli personalizzabili. Esploriamo come questo strumento di project management può offrire un nuovo approccio per gestire i progetti in modo più efficace.

1. Modello di project management ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Project-Management-Template.png Semplificate la pianificazione e l'organizzazione dei progetti con il modello ClickUp Project Management https://app.clickup.com/signup?template=t-90060018578&department=pmo&\_gl=1\*mcx5ud\*\_gcl_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di project management di ClickUp è la soluzione ideale per gestire progetti complessi che coinvolgono più team. Semplifica il flusso di lavoro, aumenta la collaborazione e mantiene tutto sotto controllo dall'inizio alla fine.

Con questo modello è possibile monitorare facilmente attività, scadenze e responsabilità, visualizzando in modo chiaro l'intero progetto. È perfetto per i gestori del team che devono coordinarsi tra diversi team, migliorando la comunicazione.

Inoltre, il modello personalizzato consente di adattare il processo di project management al proprio stile e ai requisiti unici del team.

2. Modello di portfolio per il project management di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-52.jpeg Centralizzate e supervisionate più progetti senza sforzo con il modello ClickUp Project Management Portfolio https://app.clickup.com/signup?template=t-90060515629&department=pmo&\_gl=1\*12d1ax4\*\_gcl\\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Scarica questo modello /%cta/

Se trovate difficile monitorare progetti multipli tra diversi dipartimenti e programmi, il modello Modello di portfolio per il Project Management di ClickUp è qui per aiutarvi. Questo modello facilita il monitoraggio del tempo, tenendovi aggiornati in tempo reale sullo stato di salute di ogni progetto.

Supporta la collaborazione, consentendo ai membri del team di aggiornare i loro stati e condividere i feedback direttamente all'interno della piattaforma. Questo favorisce una comunicazione proattiva e assicura che tutti siano allineati sugli obiettivi e sulle scadenze del progetto.

Potrete inoltre usufruire di tre tipi di visualizzazione: report settimanali sullo stato, team e roadmap del PMO, per assicurarvi gli approfondimenti necessari a prendere decisioni informate.

3. Modello di rapporto sulla gestione del progetto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Project-Management-Report-Template.jpg Ottenete informazioni chiare sulle prestazioni del vostro progetto con il modello di reportistica per il project management di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6143184&department=pmo&\_gl=1\*crbsc6\*\_gcl_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Scarica questo modello /%cta/

Potreste pensare di avere una solida strategia di pianificazione del progetto, ma possono ancora sorgere problemi inaspettati che influenzano la vostra Sequenza. Mettete fine a queste preoccupazioni con il Modello di reportistica per il project management di ClickUp .

Il modello presenta alcune sezioni chiave, come:

Panoramica del progetto: Fornisce un riepilogo di alto livello con il nome del progetto, il client, le date e una breve descrizione per un rapido orientamento

Fornisce un riepilogo di alto livello con il nome del progetto, il client, le date e una breve descrizione per un rapido orientamento Stato del progetto: UsaStati personalizzati ClickUp con un sistema di codici a colori (verde, giallo, rosso) per mostrare se il progetto è in fase di monitoraggio

UsaStati personalizzati ClickUp con un sistema di codici a colori (verde, giallo, rosso) per mostrare se il progetto è in fase di monitoraggio **Traccia le attività cardine, le date di scadenza e il loro stato per evidenziare i potenziali ostacoli

Problemi e rischi: Documenta e monitora i problemi e i rischi, compreso il loro impatto, le strategie di mitigazione e le parti responsabili

Documenta e monitora i problemi e i rischi, compreso il loro impatto, le strategie di mitigazione e le parti responsabili Bilancio e finanze: Offre una panoramica del bilancio, compresi gli importi originali, le spese correnti e le variazioni

Offre una panoramica del bilancio, compresi gli importi originali, le spese correnti e le variazioni Attività e tappe successive: Delinea le attività e le tappe chiave per il periodo successivo

4. Modello di project management di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Project-Management-Playbook-Template.png Il modello di Project Management Playbook di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare, gestire e monitorare i vostri progetti.

https://app.clickup.com/signup?template=t-110656904&department=pmo&\_gl=1\*1nfub39\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di project management di ClickU p viene fornito con una cartella precostituita per l'area di lavoro ed è progettato per facilitare la pianificazione, la gestione e l'esecuzione dei progetti.

Vediamo come iniziare a utilizzare il modello:

Innanzitutto, definire gli obiettivi del progetto facendo un brainstorming e annotando i risultati che si vogliono ottenere

Quindi, definire l'ambito del progetto delineando le attività necessarie e le attività cardine, che si possono aggiungere comeCampi personalizzati di ClickUp* Quando si apre il modello, si vedrà un layout cancellato con gli obiettivi del progetto, le attività cardine e le sequenze temporali. Questa configurazione definisce l'esito positivo e consente di adattare gli oggetti alle vostre esigenze specifiche, assicurando che tutti i membri del team siano sulla stessa pagina

Il modello incoraggia anche i controlli e le revisioni regolari durante lo stato del progetto. Infine, è possibile impostareAttività ricorrenti di ClickUpper riunioni settimanali o bisettimanali per valutare lo stato di avanzamento degli obiettivi e adeguare i piani, se necessario

5. Modello di attività di ClickUp per il project management

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Project-Management-Tasks-Plan-Template.png Il modello di piano di Project Management di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire progetti e attività dall'inizio alla fine.

https://app.clickup.com/signup?template=t-3338ukw&department=pmo&\_gl=1\*o47297\*\_gcl_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Scarica questo modello /%cta/

Le scadenze possono essere opprimenti, ma il Modello di attività di ClickUp per il project management consente di tenere tutti sotto controllo. Questo modello semplifica il project management consentendo di creare attività e sottoattività, assegnarle ai membri del team e controllare chi può vedere cosa.

Grazie a funzionalità/funzione come il Sequenza ClickUp visualizzata e Vista Gantt Chart il modello aiuta a tenere sotto controllo lo stato e le scadenze senza problemi. Inoltre, organizza progetti complessi in parti gestibili, in modo da non doversi preoccupare di monitorare ogni attività e incarico singolarmente.

6. Modello di struttura per il project management di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-54.jpeg Il modello di Project Management di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire e migliorare i vostri processi e flussi di lavoro.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200606389&department=pmo&\_gl=1\*12wtr3q\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Scarica questo modello /%cta/

Se state lottando per far decollare un nuovo progetto, il modello Modello di project management di ClickUp potrebbe essere la soluzione ideale. Fornisce tutto ciò di cui avete bisogno per avviare il vostro progetto e rispettare le scadenze e i budget.

Il modello consente di pianificare in modo efficiente ogni aspetto del progetto, di creare processi e procedure che migliorano la collaborazione, di monitorare lo stato e di risolvere rapidamente i problemi con aggiornamenti in tempo reale, il tutto da ClickUp.

La parte migliore? Questo modello è adatto ai principianti e funziona sia per progetti piccoli con risorse limitate sia per progetti più grandi e complessi.

7. Modello di revisione del project management di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Project-Management-Review-Template-by-ClickUp.png Il modello di revisione del project management di ClickUp è stato progettato per aiutare i team a verificare lo stato di avanzamento, identificare i rischi e pianificare il futuro.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6071788&department=engineering-product&\_gl=1\*1itdf3x\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Scarica questo modello /%cta/

La revisione del project management è fondamentale per ogni progetto, in quanto determina se vale la pena continuare o se è necessario apportare modifiche. Il Modello di revisione del project management di ClickUp fornisce gli strumenti e le visualizzazioni necessarie per mantenere le vostre revisioni organizzate e ricche di informazioni.

Il modello consente di raccogliere i feedback degli stakeholder, identificare le aree di miglioramento e organizzare i progetti per processi di revisione efficienti. È tutto ciò di cui avete bisogno per condurre revisioni di progetto, sia che stiate gestendo un singolo progetto o più iniziative contemporaneamente.

8. Modello di approccio al project management di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/clickup-project-management-approach-template.png Il modello di approccio al project management di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare, organizzare e seguire i passaggi di un progetto in un unico posto.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205386666&department=pmo&\_gl=1\*1p8riqv\*\_gcl\\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Scarica questo modello /%cta/

Il piano è la pietra angolare di qualsiasi progetto di esito positivo. Sia che stiate gestendo un piccolo team o un'iniziativa su larga scala, la pianificazione è la chiave di volta di ogni progetto di successo Modello di approccio al project management di ClickUp offre un quadro strutturato per mantenere le cose in ordine.

Questo modello crea una chiara tabella di marcia per il progetto, con sequenze dettagliate e assegnazioni di attività, rendendo più facile l'organizzazione e l'efficienza. Inoltre, mantiene il team, i client e le parti interessate in connessione e sulla stessa pagina per tutta la durata del progetto.

Dal lancio di un prodotto allo sviluppo di un'app, questo modello può diventare il vostro punto di riferimento per un project management efficiente e positivo.

9. Modello di requisiti per il project management di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/fb782597-1000.png Il modello di requisiti per il project management di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a tenere traccia dei requisiti del progetto.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200549854&department=pmo&\_gl=1\*1lg970f\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Scarica questo modello /%cta/

Requisiti di project management chiari e ben definiti gettano le basi per un esito positivo.

Il Modello dei requisiti di project management di ClickUp fornisce una solida struttura per garantire che tutti siano sulla stessa pagina per quanto riguarda l'ambito, i risultati e la Sequenza del progetto.

Con questo modello è possibile documentare e organizzare facilmente il progetto, assegnare le attività, monitorare lo stato di avanzamento e fissare le attività cardine.

Che siate a capo di un team agile o che stiate gestendo un progetto complesso, questo modello di ClickUp vi permette di essere organizzati e all'avanguardia.

10. Modello di foglio di calcolo per il project management di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Project-Management-Spreadsheet-Template.png Il modello di foglio di calcolo per il project management di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a tenere traccia di tutte le attività coinvolte in un progetto.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200533127&department=pmo&\_gl=1\*1opa6ah\*\_gcl_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEyNTk0NDA5Ni4xNzI3NDMzNzgxLjE3Mjc0MzM5MDY .

Scarica questo modello /%cta/

La gestione dei progetti può essere impegnativa, ma un foglio di calcolo ben organizzato può fare la differenza. Il Modello di foglio di calcolo per il project management di ClickUp vi permette di tenere sotto controllo i vostri progetti, dalle piccole iniziative alle grandi imprese.

Con questo modello è possibile visualizzare facilmente la Sequenza dei progetti per migliorare il piano e il coordinamento. Inoltre, tiene aggiornati gli stakeholder su eventuali cambiamenti o problemi.

Dite addio alla confusione quando gestite grandi progetti: questo modello gestisce tutti i numeri e i dettagli per voi.

Guida al project management attraverso i modelli di ClickUp

Il project management può essere un'attività estenuante se non si dispone di un adeguato supporto per superare gli ostacoli. Dal piano e dalla strategia alla registrazione, all'esecuzione e alla revisione, i modelli possono essere la scelta migliore per semplificare queste attività.

Sebbene i modelli di project management di Asana siano funzionali, sono carenti per quanto riguarda le opzioni di personalizzazione e automazione, aree in cui ClickUp eccelle.

ClickUp offre un'area di lavoro unificata con funzionalità che possono migliorare significativamente la vostra esperienza di project management. Registrarsi a ClickUp per ottimizzare il flusso di lavoro oggi stesso.