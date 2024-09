I migliori modelli di inventario Fogli Google gratuiti

Netstock Reportistica sulla gestione dell'inventario suggerisce che l'80% delle piccole e medie imprese ha problemi di eccesso di scorte e di insufficiente piano delle scorte. Per affrontare queste sfide, molte aziende stanno investendo in un software di gestione delle scorte.

Tuttavia, investire in tecnologia può essere costoso. Per chi non è pronto ad affrontare un impegno finanziario significativo, i modelli di inventario di Fogli Google sono un buon punto di partenza per semplificare i processi di inventario.

Per aiutarvi a iniziare, abbiamo compilato un elenco dei modelli di Fogli Google più efficaci modelli di inventario . Questi modelli sono stati pensati per ottimizzare il vostro gestione dell'inventario senza dover ricorrere a un software costoso. E come bonus, abbiamo incluso anche alcuni modelli alternativi che offrono funzionalità/funzione aggiuntive.

Cosa rende un buon modello di inventario Fogli Google?

I modelli di inventario di Fogli Google consentono un monitoraggio completo delle categorie di inventario, del valore delle scorte e dei livelli di magazzino. È possibile automatizzare i calcoli, aggiungere regole di convalida dei dati per evitare l'immissione di dati errati e creare reportistica per visualizzare gli elementi dell'inventario, gli ordini di acquisto, le fatture commerciali e così via, il tutto a colpo d'occhio.

Un buon modello di inventario di Fogli Google deve includere:

Dettagli dell'elemento : Descrizione dettagliata dell'elemento per una rapida consultazione, come i nomi degli elementi dell'inventario, il codice a barre, il numero SKU (Stock Keeping Unit) (un numero univoco assegnato ai prodotti per monitorare internamente i livelli attuali delle scorte), il prezzo unitario, il prezzo commerciale, il tempo dell'ordine, la quantità minima dell'ordine e altro ancora

: Descrizione dettagliata dell'elemento per una rapida consultazione, come i nomi degli elementi dell'inventario, il codice a barre, il numero SKU (Stock Keeping Unit) (un numero univoco assegnato ai prodotti per monitorare internamente i livelli attuali delle scorte), il prezzo unitario, il prezzo commerciale, il tempo dell'ordine, la quantità minima dell'ordine e altro ancora Layout cancellato : Colonne organizzate per facilitare la voce e la navigazione dei dati

: Colonne organizzate per facilitare la voce e la navigazione dei dati Calcoli automatizzati : Formule integrate per ridurre i calcoli manuali e gli errori

: Formule integrate per ridurre i calcoli manuali e gli errori Monitoraggio dell'inventario : Monitoraggio del livello delle scorte per impostare i livelli di riordino e monitorare le scorte in movimento

: Monitoraggio del livello delle scorte per impostare i livelli di riordino e monitorare le scorte in movimento Personalizzazione e formattazione in condizioni : Campi facilmente modificabili per adattarsi alle specifiche esigenze aziendali e formattare per evidenziare le informazioni critiche per una migliore visibilità

: Campi facilmente modificabili per adattarsi alle specifiche esigenze aziendali e formattare per evidenziare le informazioni critiche per una migliore visibilità Informazioni sui fornitori : Schede per mantenere le informazioni sui fornitori e sull'inventario in un unico posto

: Schede per mantenere le informazioni sui fornitori e sull'inventario in un unico posto Reportistica: Funzionalità di reportistica automatizzata attraverso grafici per fornire una panoramica delle tendenze dell'inventario

Fogli Google Modelli di inventario

I modelli di inventario pronti all'uso di Fogli Google semplificano la vita. È possibile personalizzarli in base alle proprie esigenze aziendali per risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Ecco i migliori modelli di inventario per Fogli Google che offrono un modo economico per gestire e organizzare l'inventario in modo efficiente:

1. Modello di inventario per l'elenco dei traslochi di Coefficient

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Coefficient.png Modello di inventario per elenco traslochi Fogli Google di Coefficient /$$$img/

via Coefficiente È facile perdere traccia dell'inventario quando lo si trasferisce da un magazzino all'altro. Un modello di elenco dell'inventario dei traslochi assicura un trasferimento organizzato, aiutandovi a tenere traccia dei dettagli dell'inventario dei traslochi, compresi i costi di imballaggio, la provenienza e la destinazione e i dettagli del trasporto. Modello di elenco di trasloco di Coefficient è un semplice modello di monitoraggio per registrare gli elementi che vengono spostati e dove. Ha colonne per il numero dell'articolo, la descrizione, la quantità, la condizione dell'elemento (usato, funzionante, nuovo o intatto), le posizioni di origine e di destinazione e le note per ulteriori informazioni.

Per utilizzare il modello, seguite i seguenti passaggi:

Scaricare > Campi personalizzati > Immettere i dati dell'inventario > Calcolare automaticamente le quantità > Analizzare le tendenze degli elementi per pianificare strategie efficaci

**Da cosa si può fare con il modello di inventario mobile di Coefficient?

Analizzare le tendenze degli elementi

Organizzare gli elementi dell'inventario di trasloco

Implementare formule per il conteggio degli elementi e il calcolo delle stime di costo

Campi personalizzati per tenere traccia dei dettagli

2. Modello di gestione dell'inventario di Wise

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Wise-1400x536.png Modello di gestione dell'inventario Fogli Google by Wise /%img/

via Saggio Fogli Google gratuiti di Wise Modello di gestione dell'inventario ha diverse schede per l'inventario e gli elenchi dei fornitori. La scheda dell'elenco dell'inventario consente di monitorare le materie prime con quantità e prezzo, valore per elemento dell'inventario, livelli di riordino, quantità di riordino e altro ancora. Inoltre, ha una formula integrata per calcolare il valore attuale dell'inventario.

L'elenco dei fornitori contiene campi per registrare i nomi dei fornitori, i contatti, le email, i collegamenti ai siti web, le descrizioni dei prodotti e i costi. Il modello contiene anche un esempio di elenco di inventari per aiutarvi a capire come utilizzarlo.

**Cosa si può fare con il modello di gestione dell'inventario di Wise?

Ottenere una visibilità chiara della posizione e dei costi dell'inventario

Mantenere un'informazione dettagliataelenchi dei fornitori e le registrazioni dell'inventario in un unico luogo

Calcolo automatico del valore totale dell'inventario

Monitoraggio dei livelli di riordino per prevenire l'esaurimento delle scorte

3. Modello di gestione dell'inventario di TradeGecko

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/TradeGecko-1400x732.png Modello di inventario Fogli Google di TradeGecko /%img/

via TradeGeckoModello per la gestione dell'inventario di TradeGecko dispone di schede specifiche per la registrazione dei dettagli dei prodotti, delle vendite e degli acquisti, nonché per la generazione di report per ottenere rapidamente informazioni sull'inventario.

Utilizzate la scheda 'prodotti' per inserire i nomi degli elementi, le SKU, il livello delle scorte originali, il punto di riordino, il prezzo di costo, il markup e altri dettagli. Calcola automaticamente le scorte in magazzino, le scorte in attesa di essere ricevute e gli ordini in attesa di essere evasi

Le schede "acquisti" e "vendite" registrano le date di scadenza degli ordini commerciali e di acquisto, i fornitori/clienti, le date di scadenza delle scorte/spedizione, le quantità, i costi, ecc. La parte migliore? Queste schede estraggono le informazioni pertinenti dalla scheda produttività, in modo da non doverle inserire due volte.

La scheda 'report' genera rapporti sull'inventario con un lavoro richiesto minimo. Utilizzate l'elenco a discesa per scegliere nomi di prodotti e periodi specifici per visualizzare gli acquisti totali, le vendite e altro ancora.

Infine, il modello ha una scheda "esporta in TradeGecko" per spostare i dati del modello in TradeGecko e analizzarli ulteriormente per ottenere informazioni dettagliate.

**Da fare con il modello di gestione dell'inventario di TradeGecko?

Automazioni nei calcoli come il totale delle vendite, gli ordini di acquisto, le scorte in magazzino, ecc.

Monitoraggio dell'inventario con un lavoro manuale minimo

Generare report automatici sugli acquisti e sulle vendite per identificare i prodotti più venduti

4. Modello di inventario al dettaglio Fogli Google di Coupler

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/retail-inventory-template-1-1400x766.png Modello di inventario al dettaglio Fogli Google by Coupler /$$$img/

via {\an8}Ci sono i nostri amici Vi è mai capitato di ricevere ordini per prodotti in stockout solo perché il vostro negozio online non è aggiornato con le ultime informazioni? Questo accade quando gestione dell'inventario del commercio elettronico va male. Modello di inventario al dettaglio dell'accoppiatore può aiutare a gestire l'inventario al dettaglio creando un database completo. La scheda "dettagli dell'inventario" contiene tutti i dati relativi alle scorte. La scheda "vendite giornaliere" è il foglio a cui si fa regolarmente riferimento per il monitoraggio delle vendite, mentre la scheda "rapporti" viene utilizzata per visualizzare i dati consolidati delle vendite alla fine del mese.

**Cosa si può fare con il modello di inventario al dettaglio di Coupler?

Calcolare automaticamente il prezzo finale delle produttività

Ottenere informazioni granulari sulle vendite quotidiane

Aggiungere dettagli extra sull'inventario e sui prodotti per evitare di perdere qualcosa

Filtrare facilmente i dettagli dei prodotti

5. Modello di foglio di calcolo per l'inventario degli alimenti da Template.NET

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Template.NET\_.png Modello di foglio di calcolo per l'inventario degli alimenti Fogli Google di Template.NET /$$$img/

via Template.NET In base al Associazione nazionale dei ristoranti il 96% dei ristoranti ha registrato carenze di elementi di cibo e bevande nel 2021 e nel 2022. Potete avere problemi simili se non disponete di un inventario adeguato di cibo e bevande gestione degli ordini processo. Modello di inventario alimentare di Template.NET è un semplice documento che consente ai gestori di ristoranti di monitorare i livelli delle scorte alimentari. È possibile creare categorie personalizzate per organizzare l'inventario e i costi degli elementi per il controllo del budget. Inoltre, aiuta a monitorare i livelli delle scorte per prevenire le carenze alimentari.

**Cosa si può fare con il modello di inventario alimentare di Template.NET?

Migliorare l'ordine, l'approvvigionamento e la gestione dei pastipiano di capacità* Monitoraggio accurato dello stato delle scorte con aggiornamenti automatici

Prendete decisioni informate grazie alle informazioni sull'inventario

6. Modello di inventario per piccole aziende da Template.NET

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Small-Business-Inventory-Template-by-Template.NET\_.png Modello di inventario per piccole imprese Fogli Google di Template.NET /$$$img/

via Modello.NET Per i titolari di piccole aziende, il monitoraggio delle scorte, dalle materie prime ai prodotti finiti, è una sfida. È necessario monitorare gli ordini quotidiani, le vendite, gli acquisti, i resi, le consegne in sospeso e così via, in genere con un personale ridotto.

Il Modello di inventario Fogli Google per piccole imprese è un ottimo strumento per raccogliere informazioni sparse su inventario, budget, acquisti e vendite in un unico posto. Aiuta a delineare gli obiettivi strategici aziendali, a monitorare le attività cardine, ad allocare le risorse, a ottimizzare i budget e a pianificare in modo efficace l'inventario e le vendite gestione della logistica .

**Cosa si può fare con il modello di inventario aziendale di Template.NET?

Creare budget e prevedere i requisiti di inventario con formule integrate

Monitorare le scorte, le vendite e gli acquisti con grafici e barre di avanzamento

Suggerimento speciale: Se siete una piccola azienda che cerca di costruire relazioni durature con i fornitori, prevenite le controversie mantenendo Note sulla merce ricevuta .

Limiti dell'uso di Fogli Google per i modelli di inventario

Sebbene i modelli di Fogli Google siano un ottimo punto di partenza per la gestione dell'inventario, non sono necessariamente la migliore opzione disponibile. Ecco alcuni aspetti negativi dell'uso dei modelli di inventario nei fogli di calcolo:

Soggetto a errori

I Fogli Google non sono del tutto accurati perché richiedono un inserimento manuale. C'è sempre la possibilità di inserire il numero di elemento sbagliato o di aggiungere uno zero in più al prezzo del prodotto. Inoltre, il rischio di errori raddoppia se molte persone lavorano su un singolo modello.

Capacità di calcolo limitata

Prodotti diversi possono richiedere modelli di previsione o approcci di budgeting diversi. Supponiamo di avere più tipi di prodotti che vendono a ritmi diversi a seconda della posizione, con alcuni elementi che registrano vendite stagionali e altri che hanno una domanda costante durante tutto l'anno. In questo caso, avrete bisogno di un modello specifico per ogni segmento di prodotto per un monitoraggio efficiente. È difficile fare calcoli così complicati in Fogli Google.

Nessun aggiornamento in tempo reale

Per prendere decisioni rapide sull'inventario, è necessario rimanere aggiornati sui cambiamenti improvvisi del mercato, sugli aumenti della domanda o sui ritardi tra gli aggiornamenti. Purtroppo, i modelli di inventario di Fogli Google non forniscono aggiornamenti in tempo reale, causando potenziali ritardi e imprecisioni nella gestione dell'inventario.

Capacità di collaborazione limitate

Lavorare sui modelli di inventario di Fogli Google con il proprio team può essere difficile. C'è un ciclo continuo di upload, download e allegati email che può frustrare rapidamente il team. Inoltre, non avrete visibilità sulle attività quotidiane dei membri del team.

Modelli di inventario alternativi

Se il vostro elenco di clienti sta crescendo e state lottando per gestire l'inventario con i modelli di Fogli Google, abbiamo l'ideale per voi Alternativa a Fogli Google per voi.👇

1. Modello di gestione dell'inventario di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Inventory-Management-Template-by-ClickUp.png Modello di gestione dell'inventario di ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di gestione dell'inventario di ClickUp vi tiene aggiornati su inventario, ricavi e altre importanti metriche. Applicate questo modello per monitorare la disponibilità dell'inventario, i movimenti, le variazioni di costo, ecc. Impostate date di inizio e di scadenza per ogni attività di inventario per garantire la consegna degli ordini in tempo.

È possibile impostare attività con stati personalizzati come in transito, in magazzino e fuori magazzino per tenere traccia della posizione attuale dell'inventario. In più, Automazioni di ClickUp modifica automaticamente lo stato dell'inventario in base ai magazzini e ai trasferimenti.

2. Modello di inventario di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Inventory-Template-by-ClickUp.png Modello di inventario di ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di inventario di ClickUp è stato progettato per affrontare le sfide quotidiane dei responsabili dell'inventario: monitoraggio degli ordini, dei pagamenti, dei follower dei fornitori, spostamento delle scorte dai magazzini, identificazione degli elementi mancanti e così via.

Questo modello di tracker dell'inventario consente di monitorare le spedizioni in più posizioni del magazzino. È possibile gestire gli ordini e le scorte in tempo reale, analizzare le tendenze dell'inventario per ottenere risultati efficaci analisi della catena del valore e organizzare le risorse per una migliore allocazione e un migliore piano delle scorte.

Utilizzate i campi personalizzati, come la posizione del fornitore, la richiesta da parte di, il punto di riordino, la quantità, il costo unitario e così via, per ottenere informazioni più approfondite sulle tendenze delle scorte. È inoltre possibile registrare i conteggi di inventario/scorte usando registrazione dello schermo per una successiva revisione e riferimento.

3. Modello di rapporto sull'inventario di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Inventory-Report-Template-by-ClickUp.png Modello di rapporto d'inventario di ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/

I responsabili dell'inventario spesso trovano i reportistica sia utile che frustrante: apprezzano il fatto di avere tutte le informazioni a portata di mano, ma non amano il lavoro richiesto per crearli. Se anche voi la pensate così, Modello di reportistica sull'inventario di ClickUp fa al caso vostro.

Questo modello vi consente di risparmiare il tempo e il lavoro richiesto per creare da zero rapporti completi sull'inventario. Consente di organizzare le categorie di prodotti, di aggiornare le informazioni con la voce senza codice e di visualizzare le informazioni relative alle scorte.

Utilizzate questo modello per creare reportistica estraendo automaticamente le informazioni necessarie da diverse fonti. È inoltre possibile ottenere informazioni su gestione della catena di fornitura e migliorare il processo di ordine attraverso un processo decisionale informato.

4. Modello di inventario IT di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/IT-Inventory-Template-by-ClickUp-1.png Modello di inventario IT di ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/

Quando si parla di inventario, l'inventario IT di solito non è la prima cosa che viene in mente. Ma con le aziende che investono sempre più in tecnologia, la necessità di una solida gestione dell'inventario IT sta crescendo rapidamente. Modello di inventario IT di ClickUp è lo strumento perfetto per la gestione delle risorse IT, dal monitoraggio di software e hardware alla gestione delle licenze. Questo modello consente di completare la visibilità e il controllo dell'inventario IT, come laptop, stampanti, licenze, server, proprietà intellettuale, ecc. per garantire un budgeting e un'allocazione delle risorse efficienti.

È inoltre possibile utilizzare i tag di ricerca in questo modello per trovare rapidamente le informazioni pertinenti. Ad esempio, è possibile aggiungere tag per trovare l'hardware che richiede manutenzione o le licenze da rinnovare.

5. Modello di inventario per ufficio di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Office-Inventory-Template-by-ClickUp.png Modello di inventario per ufficio di ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/

Il vostro team vi avvisa solo quando finisce la cancelleria o gli snack? Allora, Modello di inventario dell'ufficio di ClickUp è quello che vi serve.

Questo modello vi aiuta a monitorare le forniture per la cucina dell'ufficio, le piante, gli acquisti di scorte, l'utilizzo, ecc. È possibile registrare tutti gli elementi dell'ufficio con i costi e i livelli delle scorte, monitorare ordini e spedizioni e avere visibilità sul valore totale dell'inventario dell'ufficio. Questo aiuta a pianificare il budget e gli acquisti futuri.

È inoltre possibile ricevere notifiche automatiche in tempo reale per ricevere avvisi di esaurimento scorte e monitorare le spedizioni dell'inventario dell'ufficio.

6. Modello di inventario del ristorante

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Restaurant-Inventory-Template.png Modello di inventario del ristorante

Scarica questo modello /$$$cta/ Modello per l'inventario dei ristoranti di ClickUp è destinato ai titolari e ai gestori di ristoranti che cercano di evitare il deterioramento dei prodotti e di ridurre gli sprechi. Questo modello vi aiuta a mantenere i livelli di inventario corretti e a garantire una gestione degli ordini senza intoppi. È possibile monitorare l'inventario del ristorante in tempo reale, ottimizzare lo spazio di archiviazione e organizzare rapidamente ordini e consegne.

Utilizzate questo modello per essere sempre aggiornati sui costi degli alimenti, massimizzare i profitti, ottimizzare la durata di conservazione dei prodotti e lo spazio di archiviazione, individuare potenziali furti o sprechi alimentari e riordinare gli elementi in modo tempestivo per evitare le scorte.

7. Modello di registro d'inventario aziendale semplice di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Simple-Business-Inventory-Register-Template-by-ClickUp.png Modello di registro dell'inventario aziendale semplice di ClickUp

Scarica questo modello /%cta/

Gestire la giusta quantità di scorte nella giusta posizione può essere impegnativo, soprattutto se si dispone di più magazzini. Modello di registro d'inventario aziendale semplice di ClickUp semplifica questo processo. Tiene traccia di tutti gli elementi dell'inventario in un unico posto, analizza i livelli delle scorte e l'andamento dei prezzi e garantisce il controllo dei costi e del budget.

Inoltre, aiuta a approvvigionamento il modello offre un formato coerente per la gestione dell'inventario in tutti i reparti, riducendo al minimo l'inserimento manuale dei dati. Il modello offre un formato coerente per mantenere l'inventario in tutti i reparti, riducendo al minimo la voce manuale.

È possibile contrassegnare le attività come Attive, Inattive o Nuovi prodotti per organizzare l'inventario e visualizzare i dati di inventario con oltre 15 viste personalizzate.

8. Modello di inventario delle forniture per ufficio di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Office-Supplies-Inventory-Template-by-ClickUp.png Modello di inventario delle forniture per ufficio di ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/

Il monitoraggio di ciò che entra ed esce dall'ufficio in ogni momento è impegnativo ma importante per risparmiare sui costi, aumentare l'efficienza e ridurre le interruzioni del lavoro. Con Modello di inventario delle forniture per ufficio di ClickUp è possibile visualizzare e gestire facilmente tutte le forniture in un unico posto.

Riceverete notifiche automatiche quando le scorte si esauriscono, in modo da poter effettuare ordini in modo tempestivo. Il modello aiuta anche a monitorare le forniture utilizzate dal team e quando è necessario rifornirle. In questo modo è possibile prevenire gli sprechi, pianificare il fabbisogno ed evitare acquisti inutili.

Gestire meglio l'inventario con ClickUp

La gestione dell'inventario è fondamentale: se si sbaglia un passaggio, i profitti ne risentono. Ecco perché l'uso di modelli di gestione dell'inventario è essenziale.

I modelli di inventario vi aiutano a gestire tutto ciò che riguarda l'inventario, sia che si tratti di monitoraggio degli elementi, di riordino, di maintainer i registri dei fornitori, di spostamento dell'inventario e altro ancora. Tutti i modelli del nostro elenco sono personalizzabili e possono aggiungere immenso valore al vostro processo di inventario.

Tuttavia, utilizzare un modello di inventario in Fogli Google può essere complicato se siete un'azienda in crescita che vuole scalare. Potete provare i modelli di gestione dell'inventario di ClickUp per un monitoraggio e una reportistica avanzati. Sono ricchi di funzionalità/funzione che aiutano a semplificare la gestione dell'inventario e sono gratis. Iscrivetevi gratuitamente su ClickUp e ottimizza il tuo processo di gestione dell'inventario!