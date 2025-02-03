10 migliori app per l'inventario da provare nel 2025

In una giornata tipica, un direttore operativo esamina i livelli delle scorte nei vari magazzini, riordina le scorte, monitora l'inventario e si coordina con i fornitori.

Da fare, è facile non accorgersi di elementi come i livelli bassi delle scorte o quelli che si muovono lentamente. È qui che le app per l'inventario possono venire in aiuto.

Le app per l'inventario aiutano a semplificare i processi di inventario. Tracciano gli elementi, forniscono promemoria per gli ordini e automatizzano i flussi di lavoro per facilitare il lavoro dei responsabili dell'inventario.

Ecco perché il mio team e io ci siamo presi il tempo di ricercare le app di inventario più efficaci. Abbiamo analizzato diversi strumenti di gestione dell'inventario e abbiamo stilato un elenco dei dieci migliori software di inventario attualmente disponibili sul mercato.

Entriamo nel vivo.

**Cosa si deve cercare nelle app per la gestione dell'inventario?

Tuttavia, ecco alcuni must che non dovrebbero mancare quando si acquistano app per la gestione dell'inventario.

Facilità d'uso : Scegliete strumenti facili da implementare per ridurre i tempi e i costi di formazione

: Scegliete strumenti facili da implementare per ridurre i tempi e i costi di formazione Aggiornamenti in tempo reale : Verificate se lo strumento sincronizza automaticamente le modifiche all'inventario, offrendovi un monitoraggio del tempo in tempo reale con aggiornamenti su informazioni sui prodotti, prezzi e disponibilità

: Verificate se lo strumento sincronizza automaticamente le modifiche all'inventario, offrendovi un monitoraggio del tempo in tempo reale con aggiornamenti su informazioni sui prodotti, prezzi e disponibilità Automazioni : Scegliete strumenti che supportino punti di riordino personalizzati e notifiche automatiche sui livelli bassi delle scorte, sui riordini e sugli elementi in scadenza

: Scegliete strumenti che supportino punti di riordino personalizzati e notifiche automatiche sui livelli bassi delle scorte, sui riordini e sugli elementi in scadenza Rispondenza ai dispositivi mobili : Scegliete uno strumento che offra un'app mobile per monitorare e gestire l'inventario da dispositivi mobili

: Scegliete uno strumento che offra un'app mobile per monitorare e gestire l'inventario da dispositivi mobili Opzioni personalizzate : Verificare se lo strumento offre funzionalità/funzione come report personalizzati, campi, stati, visualizzazioni, ecc. per garantire una gestione efficiente dell'inventario

: Verificare se lo strumento offre funzionalità/funzione come report personalizzati, campi, stati, visualizzazioni, ecc. per garantire una gestione efficiente dell'inventario Reportistica e analisi : Procuratevi uno strumento che analizzi le tendenze dell'inventario e generi report personalizzati per fornire visibilità e approfondimenti sulle operazioni di inventario

: Procuratevi uno strumento che analizzi le tendenze dell'inventario e generi report personalizzati per fornire visibilità e approfondimenti sulle operazioni di inventario Funzione di ricerca facile : Assicuratevi che sia dotato di funzionalità/funzione per trovare rapidamente le attività o gli elementi dell'inventario di cui avete bisogno

: Assicuratevi che sia dotato di funzionalità/funzione per trovare rapidamente le attività o gli elementi dell'inventario di cui avete bisogno Capacità di integrazione: Scegliete app per l'inventario che si integrino con soluzioni come il software di contabilità e le piattaforme di e-commerce più diffuse

Le 10 migliori app per l'inventario da usare nel 2024

La migliore app per l'inventario dipende dalle esigenze aziendali, dal settore e dalla dimensione del team.

Discutiamo le dieci migliori app per l'inventario che vi aiuteranno a padroneggiare il controllo dell'inventario e a soddisfare tutte le vostre esigenze di pianificazione dell'inventario.

1. ClickUp (la migliore per snellire e gestire le operazioni di inventario da un'unica piattaforma)

Modello di gestione dell'inventario ClickUp

ClickUp è lo strumento di gestione dell'inventario più conveniente che abbia mai incontrato. È una soluzione all-in-one che aiuta gli utenti a monitorare l'elenco dell'inventario esistente, lo stato degli ordini, i costi, i fornitori e altro ancora, semplificando i processi di inventario. Modello di gestione dell'inventario di ClickUp consente di completare la visibilità di scorte, ricavi, ordini, ordini di acquisto, dati commerciali e altre metriche.

Permette di organizzare le informazioni sui prodotti con i prezzi in cartelle d'inventario, di aggiungere foto multiple dei prodotti in un database e di analizzare le tendenze dell'inventario per prendere decisioni basate sui dati.

E la parte migliore? L'app mobile di ClickUp è il modo perfetto per monitorare e gestire i livelli di inventario in movimento.

snellire le operazioni, monitorare l'inventario e ottimizzare i flussi di lavoro con l'attività di ClickUp Task Management_

Con Gestione delle attività di ClickUp il monitoraggio dei compiti da svolgere e degli elementi dell'inventario diventa facile. È possibile monitorare semplicemente elementi di azione , categorizzare le attività con tag personalizzati e ottenere aggiornamenti in tempo reale sull'inventario. ClickUp Dashboard sono invece ideali per monitorare efficacemente gli attuali livelli di inventario di vari prodotti o categorie.

Utilizzando le funzionalità di questa funzione, le aziende possono ottenere una panoramica completa dello stato delle scorte, identificare le tendenze e prendere decisioni migliori.

massima produttività e gestione perfetta dell'inventario con i diagrammi di Gantt di ClickUp

Non è tutto; I grafici Gantt di ClickUp fare l'inventario strategia operativa robusta e snella.

Aiutano a pianificare, programmare e coordinare le attività, a monitorare l'elaborazione e l'evasione degli ordini, a prevedere i livelli di inventario e a monitorare i tempi di consegna dei fornitori.

Se desiderate generare riepiloghi delle prestazioni dell'inventario o dettagli specifici sugli elementi, utilizzate l'assistente personale ClickUp AI, ClickUp Brain .

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Creare campi di attività con Campi personalizzati di ClickUp per gestire la quantità e le date degli ordini, il costo unitario, ecc.

Aggiungere Attività di ClickUp personalizzate per gli stati delle attività alle attività di inventario, come "Esaurito", "In magazzino" e "Non più utilizzato" per monitorare gli elementi correnti

Accedere a sette viste in diverse configurazioni di ClickUp, come Tabella, Elenco, Sequenza, Aggiornamenti ordini e Valore, per comprendere meglio l'inventario

Impostazione Automazioni di ClickUp per attivare notifiche quando le scorte raggiungono determinate soglie

Impostazione di date di inizio e di scadenza per le attività di inventario per tenerle sotto controllo

Trovare la media, la somma o l'intervallo dei campi numerici creati nella vista Elenco per monitorare metriche come il costo totale e le unità totali ordinate

Sfruttare ClickUp Kanban Board per monitorare le diverse fasi del processo di gestione dell'inventario con colonne personalizzate, come "In transito", "Su ordine" e "Venduto"

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzioni e opzioni di personalizzazione, i nuovi utenti potrebbero sperimentare una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.500+ recensioni)

: 4.7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Katana (il migliore per la gestione dei canali commerciali)

via Katana Katana è un software di gestione dell'inventario in cloud. Ha una piattaforma intuitiva che gestisce canali commerciali, inventario fisico, ordini di acquisto e sistemi di magazzino.

Katana si integra facilmente con piattaforme come Shopify per identificare i prodotti esauriti e rifletterli in Shopify in modo che l'utente possa agire immediatamente.

Inoltre, migliora il monitoraggio con funzionalità aggiuntive come la tracciabilità, l'inventario e lo scanner di codici a barre. Katana sincronizza automaticamente i dati dell'inventario e dell'account, aiutandovi a comprendere meglio le implicazioni di costo della gestione dell'inventario.

Le migliori funzionalità/funzione di Katana

Tracciamento delle date di scadenza, dei lotti e altro ancora con tracciabilità end-to-end

Consolidamento e gestione delle vendite online e offline in un'unica dashboard

Impostazione di punti di riordino personalizzati per garantire acquisti tempestivi

Limiti di Katana

Funzionalità/funzione limitate e opzioni personalizzate

Gli utenti hanno segnalato che Katana non ha una funzionalità/funzione di backup, il che significa che se si perdono i dati dell'inventario, non c'è modo di recuperarli

Prezzi di Katana

Starter: $199/mese

$199/mese Standard: $399/mese

$399/mese Professionale: $899/mese

Valutazioni e recensioni di Katana

G2: 4.4/5 (40 recensioni)

4.4/5 (40 recensioni) Capterra: 4.6/5 (150+ recensioni)

3. Ordoro (il migliore per la gestione dell'inventario di un eCommerce)

via Ordoro Il prossimo elenco è quello di Ordoro software di gestione dell'inventario per il commercio elettronico con funzionalità/funzione di dropshipping.

Le sue funzionalità di gestione dell'inventario sono ottime per semplificare la gestione delle scorte. Sincronizza automaticamente i livelli delle scorte, fornisce avvisi automatici di elementi in esaurimento, aiuta a monitorare i tempi di consegna dei provider, gestisce il monitoraggio del tempo e molto altro ancora.

Tuttavia, tra tutte le funzionalità/funzione, spicca il portale fornitori di Ordoro.

Grazie a questa funzionalità/funzione, i fornitori hanno accesso diretto ai loro ordini, il che significa che non è necessario comunicare gli aggiornamenti del monitoraggio. Questo semplifica la comunicazione e migliora le relazioni con i fornitori.

Le migliori funzionalità/funzione di Ordoro

Gestione di più fornitori con funzionalità/funzione di drop shipping

Automazioni per il recupero dell'inventario e il tagging degli ordini per operazioni più rapide

Automazione della spedizione flash e della reportistica sulle spese postali

Limiti di Ordoro

Il piano Free ha funzionalità/funzione limitate

Gli utenti hanno segnalato che il supporto clienti impiega molto tempo a rispondere

Prezzi di Ordoro

15 giorni di versione di prova gratuita

Avanzato: $349/mese

$349/mese Premium: $499/mese

Valutazioni e recensioni di Ordoro

G2: 4.8/5 (13 recensioni)

4.8/5 (13 recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

4. Zoho Inventory (il miglior software di gestione dell'inventario per le aziende in espansione)

via Inventario Zoho Zoho Inventory è un'app per la gestione dell'inventario facile da usare che si adatta alla vostra azienda.

Come tutte le altre app, tiene traccia e gestisce gli ordini. Il punto forte è la sua funzionalità/funzione di reportistica.

Consente di creare reportistica dettagliata per monitorare visivamente le fluttuazioni commerciali, i dati di fidelizzazione dei clienti, i pagamenti dei fornitori, gli ordini di acquisto, i report FIFO e così via, senza alcun lavoro richiesto.

Tuttavia, Zoho Inventory lavora meglio con gli altri strumenti della suite Zoho. Se siete utenti di Zoho Books, potete facilmente integrarlo con Zoho Inventory per sincronizzare tutti i dati, le fatture e le ricevute di acquisto.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Inventory

Gestione dell'inventario in più posizioni e monitoraggio dei trasferimenti tra i magazzini

Utilizzate il lettore di codici a barre integrato per una scansione facile e veloce

Sfruttate il generatore di SKU online per una denominazione coerente degli elementi

Limiti dell'inventario Zoho

I piani tariffari potrebbero essere più personalizzabili per adattarsi a tutte le dimensioni aziendali

Le funzionalità/funzione sono più focalizzate sulle aziende B2C; il Business è leggermente complesso da gestire

Prezzi di Zoho Inventory

Standard: $39/mese per organizzazione

$39/mese per organizzazione Professionale: $99/mese per organizzazione

$99/mese per organizzazione Premium: $159/mese per organizzazione

$159/mese per organizzazione Enterprise: $ 299/mese per organizzazione

Valutazioni e recensioni su Zoho Inventory

G2 : 4.4/5 (90 recensioni)

: 4.4/5 (90 recensioni) Capterra: 4.5/5 (350+ recensioni)

5. Upserve (Miglior sistema di gestione dell'inventario per ristoranti)

via Upserve Upserve Inventory di Lightspeed è un'app per gli acquisti e l'inventario dei ristoranti. Lavora con i sistemi POS dei ristoranti per ridurre gli sprechi, risparmiare denaro e velocizzare le operazioni.

Il suo sistema di inventario ha una funzionalità di reportistica chiara e facile da usare, oltre a un POS integrato. Il software di gestione dell'inventario è intuitivo e consente di configurarlo facilmente e di trovare prodotti e funzionalità in base alle proprie esigenze.

Upserve dispone anche di altre funzionalità/funzione, come l'applicazione di coupon, l'autenticazione degli ordini online e il cambio automatico dei menu.

Consente agli utenti di creare tipi di pagamento per semplificare l'elaborazione degli ordini e dei pagamenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Upserve

Aggiornamento o modifica di elementi illimitati del menu da qualsiasi luogo

Monitoraggio dell'inventario e delle fluttuazioni commerciali con reportistica e analisi

Sfruttare l'integrazione con i POS per la reportistica sulla redditività

Limiti di Upserve

Alcuni utenti notano che, una volta terminato il periodo di lancio, il supporto clienti non risponde più

Problemi di connessione risultano in un monitoraggio impreciso dell'inventario. Un utente ha segnalato la perdita di vendite a causa del trasferimento dei dati della carta di credito da offline a online

Prezzi Upserve

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Upserve

G2 : 4.1/5 (80+ recensioni)

: 4.1/5 (80+ recensioni) Capterra: NA

6. Lightspeed (il migliore per il monitoraggio dell'inventario in tempo reale su tutti i mercati online)

via Velocità della luce Lightspeed semplifica la gestione dell'inventario con il suo POS integrato che aiuta a gestire gli inventari di più negozi. Consente di monitorare gli ordini, di impostare punti di riordino per evitare le scorte e di modificare i prezzi.

La parte migliore è che l'app per l'inventario ha un catalogo di fornitori integrato che può essere aggiunto al sistema POS.

È possibile sfogliare, connettersi con i fornitori ed effettuare acquisti in pochi clic. Lightspeed offre anche funzionalità/funzione di reportistica di base, che facilitano la generazione di rapporti sull'inventario, sulle vendite e sugli acquisti.

Inoltre, è possibile integrare facilmente sconti e account di fidelizzazione dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Lightspeed

Ordinare rapidamente nuove scorte con gli ordini di acquisto integrati

Visualizzazione istantanea delle quantità degli elementi con la ricerca delle scorte

Sincronizzazione automatica dei dati contabili con il sistema di account integrato

Limiti di velocità

Non esiste uno spazio centralizzato per la modifica delle scorte in più posizioni dell'inventario. Gli utenti devono passare da un negozio all'altro per controllare l'inventario

Supporto clienti poco reattivo

Prezzi lightpeed

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su Lightspeed

G2: 4/5 (280+ recensioni)

4/5 (280+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (900+ recensioni)

7. Odoo (Migliore app per la gestione degli ordini)

via Odoo Il prossimo passo è Odoo, un'app per l'inventario e il software per la gestione degli ordini .

Accelera le operazioni e fornisce visibilità in tempo reale sui livelli delle scorte, automatizzando i rifornimenti e i follower dei fornitori. Con Odoo è anche possibile impostare promemoria per ridurre i rischi.

Questa app per la gestione dell'inventario consente di monitorare i livelli delle scorte in tempo reale e di tenere traccia delle quantità, delle posizioni e dei movimenti dei prodotti.

Odoo facilita i processi di reportistica, integrazione ed evasione degli ordini. Inoltre, offre servizi di consulenza per la gestione della supply chain.

Le migliori funzionalità/funzione di Odoo

Automazione del processo di conteggio dell'inventario e dell'instradamento dei prodotti verso gli spazi di archiviazione in base alla capacità in tempo reale

Tracciamento dei pacchi sigillati con il monitoraggio dei codici a barre

Invio automatico dei prodotti agli spazi di archiviazione in base alla capacità in tempo reale

Limiti di Odoo

Limitate opzioni di reportistica e personalizzazione

Prezzi di Odoo

One App Free: Free per una sola app, utenti illimitati

Free per una sola app, utenti illimitati Standard: 9$/mese per utente

9$/mese per utente Personalizzato: ■$14/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Odoo

G2 : 4.5/5 (50+ recensioni)

: 4.5/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (800+ recensioni)

8. Spocket (Miglior software di dropshipping)

via Zoccolo Spocket è un software di dropshipping che consente di scegliere i prodotti da diversi fornitori di dropshipping, elaborare gli ordini, preparare le etichette di spedizione e venderli.

Spocket offre una funzionalità/funzione interessante: testare campioni gratis. Consente di ordinare campioni da determinati fornitori per verificare la bontà del prodotto.

Inoltre, dispone di un lungo elenco di fornitori di dropshipping statunitensi ed europei tra cui scegliere.

Le migliori funzionalità/funzione di Spocket

Aggiunta di recensioni dei clienti ai prodotti

Integrazione con piattaforme di e-commerce come Shopify, WooCommerce, Wix, ecc.

Filtrare i prodotti che rispondono a criteri specifici

Limiti di spesa

Gli utenti riferiscono che i costi sono elevati rispetto alle funzionalità/funzione

La maggior parte delle funzionalità/funzione sono disponibili nei piani premium

Prezzi per le tasche

Starter: $39,99/mese

$39,99/mese Pro: $59,99/mese

$59,99/mese Empire: $99,99/mese

$99,99/mese Unicorn: $299,99/mese

Valutazioni e recensioni di Spocket

G2: 4.4/5 (60+ recensioni)

4.4/5 (60+ recensioni) Capterra: 3.1/5 (Non abbastanza recensioni)

9. Fishbowl Inventory (migliore per gli utenti di QuickBooks)

via {\an8}Pescheria Fishbowl Inventory è un'ottima app per la gestione dell'inventario per gli utenti di QuickBooks.

Automatizza la sincronizzazione con QuickBooks quando l'inventario entra ed esce dai magazzini. Inoltre, consente di ottenere informazioni sui costi effettivi di sbarco, sull'impatto del flusso di cassa e sul COGS.

Con Fishbowl è possibile gestire le operazioni di produzione e di magazzino da un'unica piattaforma. Offre flussi di lavoro personalizzati e reportistica sull'inventario, oltre a funzionalità di scansione e codifica a barre per tutte le posizioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Fishbowl Inventory

Creazione di flussi di lavoro personalizzati e monitoraggio dell'inventario in entrata per il controllo della qualità

Tracciamento di tutte le operazioni, dall'acquisto alla consegna al cliente, con tracciabilità end-to-end

Limiti di Fishbowl Inventory

L'interfaccia utente non è intuitiva. Il layout dello strumento ha una curva di apprendimento ripida

Registra numeri di inventario imprecisi in caso di problemi di rete

Prezzi dell'inventario di Fishbowl

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni del Fishbowl Inventory

G2: 4/5 (240+ recensioni)

4/5 (240+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (900+ recensioni)

10. Boxstorm - ora Fishbowl Drive (il migliore per la gestione dell'inventario basata su cloud)

via Boxstorm Il cloud di Boxstorm software di gestione dell'inventario centralizza le operazioni aziendali principali.

È possibile accedere allo strumento da qualsiasi dispositivo mobile utilizzando un browser web senza scaricarlo. Aiuta a gestire l'inventario in tempo reale su più magazzini.

Boxstorm aiuta a impostare una rapida automazione per diversi processi. Ricevo avvisi tempestivi per azioni come il riordino, il che ha reso più efficiente il processo di gestione dell'inventario.

Le migliori funzionalità/funzione di Boxstorm

Accesso rapido ai dati dell'inventario con l'app mobile

Aumento dell'efficienza con le automazioni per il ritiro, l'imballaggio e la spedizione dell'inventario

Gestione di più valute in un'unica piattaforma

LimitiBoxstrom

Questo sistema di inventario non prevede funzioni per tenere traccia dei prodotti già venduti

Reportistica di base sull'inventario; limiti di personalizzazione

PrezziBoxstrom

Basic: $199/mese

$199/mese Scaling: $476/mese

Valutazioni e recensioniBoxstrom

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: 5/5 (Non abbastanza recensioni)

Gestire meglio l'inventario con ClickUp

Tutte le app per l'inventario elencate sopra possono semplificare i processi di gestione dell'inventario.

Tuttavia, è necessario sceglierne una che offra tutte le funzionalità/funzioni desiderate e che rientri nel budget a disposizione. Inoltre, l'app deve essere adatta alle esigenze specifiche della vostra azienda e del vostro settore. Per soddisfare queste esigenze, provate ClickUp.

ClickUp consente di monitorare l'inventario, gestire le vendite e controllare le operazioni di magazzino da un'unica piattaforma. È ideale per le piccole aziende, le medie imprese e le grandi aziende. Prova gratis ClickUp oggi stesso!