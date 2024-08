Avete difficoltà a mantenere i vostri progetti in carreggiata con Confluence? A Grafico di Gantt potrebbe essere il pezzo mancante nel vostro flusso di lavoro. Questo strumento visivo è perfetto per gestire le attività a tempo, sia che siate project manager, freelance o studenti.

Mostrando le attività, le scadenze e le dipendenze, i grafici Gantt aiutano a rimanere organizzati, a misurare lo stato di avanzamento e a identificare le sovrapposizioni del programma. Potete tenere traccia delle vostre attività (e di quelle del vostro team) rispetto a una sequenza temporale stabilita, per assicurarvi che i vostri progetti siano in linea con la tabella di marcia.

In questo articolo vi mostreremo come creare un grafico Gantt in Confluence. Iniziamo!

Fare clic su "Provala gratis" per installare l'app

via Ricksoft

2. Aggiungere Gantt Chart Planner alla pagina di Confluence

Aprire una pagina nuova o esistente in Confluence. Fare clic su "Inserisci" (l'icona +), cercare il Gantt Chart Planner e selezionarlo.

via Ricksoft

3. Personalizzazione del grafico Gantt

Dopo aver seguito questi passaggi, verrete indirizzati all'interfaccia di Gantt Chart Planner vuota e pronta all'uso. Aggiungete i vostri punti dati e personalizzate il grafico in base alle vostre esigenze. Salvare le modifiche una volta terminato il lavoro.

via Ricksoft Questa app consente di:

Visualizzare la roadmap del progetto

Monitorare le dipendenze, pianificare le risorse, programmare le attività e visualizzare il percorso critico con l'editor a schermo intero

Allocare le risorse in modo efficiente con la funzionalità/funzione di pianificazione automatica

Calcolo accurato della durata delle attività in base ai lavori richiesti e alle unità di attività assegnate

Creare/collegare i flussi di lavoro di Jira all'interno di Confluence e sincronizzare i lavori tra le due piattaforme

1. Installare l'app

Nell'istanza di Confluence, fare clic sull'elenco a discesa 'App'

Selezionare "Trova nuove app"

Cercare "Filtro tabella, grafici e fogli di calcolo per Confluence" e fare clic sull'icona

Fare clic su "Provala gratis" per installare l'app

2. Creare grafici Gantt di base

Per costruire un grafico Gantt di base, utilizzate una tabella a tre colonne che elenca le attività, i giorni di inizio e i giorni di fine.

via Stiltsoft Aggiungere la macro Grafico da tabella, selezionare il tipo di grafico e configurare le impostazioni con le colonne seguenti:

Colonna Etichette: Tipo di attività

Tipo di attività Colonna Valori: Giorno di inizio, Giorno di fine

via Stiltsoft Questo grafico pulito e di facile comprensione evidenzia le fasi chiave di un progetto. È possibile passare il mouse su una barra per verificare quali attività/fasi hanno richiesto quanto tempo.

3. Creare grafici di Gantt complessi

Sebbene il grafico iniziale sia efficace, è possibile renderlo più dettagliato popolando ogni fase del progetto con attività specifiche e rispettive durate.

via Stiltsoft È necessario aggiungere alla tabella una colonna Descrizione dell'attività e una colonna Completamento:

Colonna Etichette: Tipo di attività, Descrizione attività

Tipo di attività, Descrizione attività Colonna Valori: Giorno di inizio, Giorno di fine, Completamento

Con queste aggiunte, il grafico mostrerà le barre di stato per ogni attività. Questo grafico Gantt offre una maggiore chiarezza sul completamento delle attività e sullo stato generale ed è adatto a progetti complessi che prevedono più fasi e tipi di attività.

via Stiltsoft Questa app vi permette di:

Applicare vari filtri (come testo libero, visivo e a discesa) per organizzare le tabelle in Confluence

Utilizzare le tabelle pivot per riepilogare/riassumere i dati e i calcoli

Visualizzare i dati delle tabelle con grafici interattivi Gantt

Importare dati da file CSV/JSON

Utilizzo di dati da Jira o da altre pagine di Confluence

Limiti della creazione di grafici Gantt in Confluence

Confluence è un'ottima piattaforma per il lavoro collaborativo, ma se avete intenzione di visualizzare i dati utilizzando i grafici Gantt, dovete fare i conti con alcune carenze:

1. Funzionalità/funzione native limitate

Confluence non dispone di una funzionalità/funzione di grafico Gantt integrata, per cui è necessario affidarsi a plugin di terze parti. I plugin sono utili, ma potrebbero avere dei limiti o richiedere una sottoscrizione aggiuntiva.

2. Pianificatore di roadmap di base

Se si vuole ovviare all'assenza di un grafico Gantt, la macro Roadmap Planner di Confluence è una valida alternativa. È ottima per piccoli team e per semplici attività di pianificazione dei progetti. Tuttavia, è piuttosto elementare e non offre la stessa profondità di un grafico Gantt completo. Per istanza, non gestisce la dipendenza dalle attività e fatica a gestire progetti complessi con attività, fasi e assegnatari multipli.

3. Vincoli di personalizzazione

Quando si usano i plugin, le opzioni di personalizzazione sono limitate rispetto agli strumenti specializzati di project management: il controllo sugli stili visivi, sulle funzionalità/funzione avanzate di pianificazione, sulle dipendenze delle attività e sulle integrazioni è minore.

4. Complessità

C'è un po' di curva di apprendimento quando si padroneggia Confluence, in particolare se si incorporano plugin di terze parti. Confluence è generalmente facile da usare, ma capire come integrare e utilizzare questi strumenti aggiuntivi richiede tempo e pazienza.

💡 Pro Tip: Quando i grafici Gantt sono la vostra priorità, prendete in considerazione l'idea di esplorare Alternative di Confluence che offrono strumenti visivi avanzati.

Creare grafici Gantt con ClickUp

La mancanza di una funzionalità nativa per i grafici di Gantt in Confluence può ostacolare il flusso di lavoro, soprattutto quando si lavora su progetti sensibili al fattore tempo o su attività con scadenze e dipendenze multiple. Per questi casi d'uso, è efficace utilizzare uno strumento più completo di project management e collaborazione come ClickUp che è dotato di grafici Gantt integrati.

Il software consente di visualizzare i dati in modo trasparente, di semplificare il project management e di risparmiare tempo prezioso, assicurando il rispetto delle scadenze e delle consegne.

Ecco una guida di passaggio per creare il vostro grafico Gantt in ClickUp:

1. Delineare i dettagli del progetto

Il primo passaggio consiste nel centralizzare i dettagli del progetto, compresi l'ambito, gli obiettivi, i risultati e le risorse disponibili. ClickUp offre due comodi strumenti per raccogliere i dati del progetto: ClickUp Documenti e ClickUp Obiettivi.

Utilizzare Documenti ClickUp per documentare i dettagli del progetto in un repository centralizzato. Potete invitare le parti interessate a collaborare in tempo reale, assicurandovi che tutti abbiano la stessa pagina su cosa aspettarsi dal progetto.

Lavorate in tandem con i vostri compagni di squadra e gli altri stakeholder del progetto su ClickUp Docs e accumulate i dettagli del progetto

Una volta decisi gli obiettivi e gli ambiti di progetto richiesti, utilizzare Obiettivi di ClickUp per suddividere gli obiettivi in traguardi più piccoli. Quando si hanno più obiettivi simili, organizzarli in cartelle per un monitoraggio continuo.

Impostazione, organizzazione e monitoraggio degli obiettivi dei progetti in modo semplice con ClickUp Obiettivi

2. Elenco delle attività

Annotate tutte le attività da spuntare per completare il progetto.

Dividete le attività più grandi in attività secondarie più piccole e più gestibili e utilizzate il metodo del Vista Elenco per tenere tutto in ordine. Disponibile per impostazione predefinita su tutti i piani ClickUp, questa visualizzazione può caricare contemporaneamente fino a 5.000 Attività di ClickUp . Quindi, non preoccupatevi, anche se avete un enorme elenco di attività!

Organizzate in modo ordinato le attività e le sottoattività secondarie utilizzando la Vista Elenco di ClickUp

3. Aggiungere i dettagli dell'attività

Ora è il momento di inserire le descrizioni e i dettagli delle attività. Nella vista Elenco sono presenti tre campi predefiniti: assegnatario, data di scadenza e priorità. Poiché i grafici Gantt richiedono date di inizio per le attività, è necessario aggiungere una colonna. È qui che occorre Campi personalizzati di ClickUp .

Ecco come creare un campo personalizzato:

Nella vista Elenco, andare nell'angolo in alto a destra sopra la tabella delle attività e fare clic sull'icona +

Cercare e selezionare un tipo di campo. In questo caso, il tipo di campo sarà 'Rollup'

Nominare il campo come 'Data di inizio'

Fare clic su 'Crea' per aggiungerlo automaticamente come nuova colonna nella vista Elenco

Creare campi personalizzati in ClickUp per aggiungere i dettagli del progetto

4. Creare il grafico Gantt

Seguite questi passaggi per aggiungere Vista Gantt di ClickUp all'elenco delle attività:

Selezionate l'elenco o la cartella che contiene il progetto. Assicuratevi di selezionare la posizione giusta, in quanto determinerà quali attività saranno visualizzate nella vista Gantt

Fare clic sul pulsante '+ Visualizzazione' nella parte superiore della pagina

Selezionate 'Gantt', aggiungete un nome alla visualizzazione per facilitarne l'identificazione e fate clic su 'Aggiungi vista'

Attivare/disattivare le levette per personalizzare rapidamente i grafici Gantt nel modo desiderato

6. Creare dipendenze

Per visualizzare le relazioni tra due o più attività, è possibile creare una dipendenza nella vista Gantt. Ecco come fare:

Passare il mouse su un'attività

Fare clic e trascinare il nodo

Fare clic sul nodo della prima attività e trascinarlo sull'attività successiva in dipendenza

Trascinare la linea su un'altra attività per creare la dipendenza

Abbandona il nodo per stabilire la dipendenza

Ripetere la stessa procedura per le diverse attività del flusso di lavoro.

7. Monitoraggio dello stato del progetto

Passate il mouse sulla barra dello stato di avanzamento nella vista Gantt per vedere quanto manca al completamento di tutte le attività in uno Spazio, Cartella o Elenco. La percentuale di stato viene calcolata dividendo il numero di attività completate per il numero totale di attività in quello Spazio, Cartella o Elenco.

Conoscere lo stato di avanzamento del progetto in un colpo d'occhio con la vista Gantt di ClickUp

Con la vista Gantt di ClickUp è possibile programmare e riprogrammare le attività (singolarmente o in blocco), modificare le attività in blocco e rimuovere le dipendenze quando cambia la direzione di un progetto. È anche possibile esportare il grafico Gantt in formato PDF o PNG e condividerlo con gli stakeholder.

Suggerimento: Visualizzare i progetti con i modelli di diagramma di Gantt

Siete a corto di tempo? Con i modelli di diagrammi di Gantt pronti per l'uso, si può partire avvantaggiati Modelli di Gantt Chart .

Prendiamo Modello semplice di Gantt di ClickUp come esempio. Questo schema personalizzabile offre una panoramica di alto livello delle attività e delle sottoattività secondarie di un progetto e aiuta a monitorare il loro stato rispetto a specifiche sequenze temporali.

Stabilite le dipendenze delle attività, identificate e riducete gli ostacoli e consegnate i progetti in tempo con il semplice modello di Gantt di ClickUp

Con una chiara visualizzazione delle dipendenze del progetto, è possibile identificare in anticipo gli ostacoli e garantire che il progetto rispetti le scadenze.

Supponiamo di lavorare a un progetto di sviluppo software. Avete un'attività di progettazione dell'interfaccia utente (UI) che deve essere completata prima che il team di sviluppo possa iniziare il codice. Questo modello consente di visualizzare la dipendenza nel piano del progetto, in modo da poter monitorare da vicino lo stato di avanzamento della progettazione dell'interfaccia utente.

Se l'attività di progettazione dell'interfaccia utente subisce un ritardo, saprete immediatamente che questo bloccherà il processo di codifica. Identificando tempestivamente questo blocco, è possibile adottare misure correttive (come l'assegnazione di maggiori risorse o l'adeguamento della Sequenza) per garantire che il progetto rimanga in carreggiata e rispetti le scadenze.

In confronto, Confluence non ha grafici Gantt nativi e si affida a plugin di terze parti che costano di più e offrono una personalizzazione limitata. È sicuramente una piattaforma scalabile per la collaborazione tra team, ma potrebbe non essere adatta a chi cerca di mantenere il proprio stack tecnologico snello e i costi bassi. Iniziare a lavorare con ClickUp , create grafici Gantt personalizzati e tenete sotto controllo il programma del vostro progetto!