7 modelli gratuiti di valutazione del software da provare nel 2024

La valutazione del software è un processo lungo ma critico. È necessario definire i criteri di valutazione, costruire un piano di valutazione, condurre ricerche di mercato, far esaminare il software da esperti interni o da utenti reali, raccogliere le loro opinioni e gestire più parti interessate.

Immaginate di monitorare e gestire manualmente ogni elemento. È probabile che vi sfuggano dei passaggi e che i dati siano incoerenti. Questo causerà ritardi nel lancio del prodotto.

I modelli di valutazione del software possono aiutarvi a strutturare meglio i processi di valutazione. Forniscono un quadro standard per l'assicurazione della qualità, la valutazione della soddisfazione dell'utente e la verifica delle vulnerabilità della sicurezza.

Scoprite i blocchi fondamentali di un modello di valutazione del software efficace e ottenete l'accesso a sette modelli gratis per semplificare il vostro processo di lancio o di implementazione del software!

Che cosa sono i modelli di valutazione del software?

I modelli di valutazione del software sono documenti strutturati o quadri per la valutazione delle prestazioni, della qualità e dell'usabilità delle soluzioni software. Forniscono un approccio sistematico a project manager, sviluppatori di software, team di garanzia della qualità e analisti aziendali per valutare le applicazioni software e garantire che soddisfino i requisiti degli utenti.

Supponiamo che stiate sviluppando un software di automazione del flusso di lavoro. Un modello di valutazione del software fornirà una lista di controllo dettagliata per garantire che il software sia in linea con gli obiettivi aziendali.

Da fare: il software offre tutte le funzioni richieste?

Quanto è user-friendly l'interfaccia?

Da fare: il software si integra bene con i sistemi esistenti?

È in grado di gestire le crescenti esigenze aziendali e i set di dati più grandi?

Quali sono le funzionalità/funzione di sicurezza della soluzione?

Il software ha un buon valore?

Che livello di supporto clienti offre il provider del software?

Cosa rende un buon modello di valutazione del software?

Il sondaggio sulle tendenze tecnologiche del 2024 di Capterra ha rivelato che il 58% delle aziende statunitensi si è pentito degli acquisti di software effettuati negli ultimi 12-18 mesi.

Per costruire un prodotto software che soddisfi veramente le esigenze dei vostri clienti, avete bisogno di un modello di valutazione del software che vi aiuti a valutare le funzioni tecniche e ad assicurarvi che siano in linea con le esigenze degli utenti.

Per i product manager o gli sviluppatori di software, questo significa concentrarsi meglio sull'esperienza dell'utente durante la fase di test. Ecco le funzioni chiave da considerare in un modello di valutazione del software:

Personalizzabilità : Deve essere facilmente personalizzabile per valutare diversi tipi di software

: Deve essere facilmente personalizzabile per valutare diversi tipi di software Struttura e chiarezza : Il modello deve includere sezioni chiare che coprano gli aspetti rilevanti della valutazione del software. Deve essere semplice da capire , anche per gli utenti non tecnici

: Il modello deve includere sezioni chiare che coprano gli aspetti rilevanti della valutazione del software. Deve essere semplice da capire anche per gli utenti non tecnici Sistema di punteggio : Il modello di valutazione del software deve avere un sistema di punteggio coerente per valutare le soluzioni software in base a vari fattori, come l'interfaccia utente, l'integrazione e la conformità

: Il modello di valutazione del software deve avere un sistema di punteggio coerente per valutare le soluzioni software in base a vari fattori, come l'interfaccia utente, l'integrazione e la conformità Criteri dettagliati : Dovrebbero esserci sezioni/domande specifiche per ogni fattore di valutazione per garantire una valutazione approfondita

: Dovrebbero esserci sezioni/domande specifiche per ogni fattore di valutazione per garantire una valutazione approfondita Punti di controllo della conformità : Il modello deve includere una sezione per verificare la conformità del software alle normative vigenti

: Il modello deve includere una sezione per verificare la conformità del software alle normative vigenti Prospettive degli stakeholder : Verificare se il modello supporta la collaborazione e la ricerca di input da parte di diversi stakeholder, come i responsabili IT, gli sviluppatori di software e gli utenti finali

: Verificare se il modello supporta la collaborazione e la ricerca di input da parte di diversi stakeholder, come i responsabili IT, gli sviluppatori di software e gli utenti finali Controllo della versione: Il modello di valutazione del software deve fornire un registro delle modifiche con i dettagli del membro del team che ha apportato le modifiche. Questo aiuta a monitorare le nuove funzionalità/funzione e le correzioni dei bug

10 Modelli di valutazione del software gratis

Ecco sette modelli di valutazione del software gratis per facilitare il confronto tra le soluzioni software. ⬇️

1. Modello di valutazione euristica di ClickUp

Valutate l'usabilità del software e migliorate la soddisfazione dei clienti con il modello di valutazione euristica di ClickUp

Un software complesso può interrompere i flussi di lavoro, causando errori, bassa produttività e alti costi di formazione. Per valutare la qualità di un'interfaccia, è possibile eseguire una valutazione euristica, un processo in cui gli esperti applicano linee guida stabilite per identificare i difetti di usabilità che possono influire sulla soddisfazione dell'utente. Modello di valutazione euristica di ClickUp rende più agevole questo processo fornendo al team una dettagliata lista di controllo della valutazione del software per esaminare l'interfaccia dell'app e la sua qualità, basata sui principi di usabilità, sugli standard del settore e sui requisiti del client.

Utilizzate questo modello per identificare gli attriti dell'utente, le difficoltà di navigazione e altre incongruenze del software che possono influire sull'esperienza dell'utente prima del lancio del prodotto. Il modello organizza tutte le informazioni sulla valutazione in un unico posto e crea automaticamente attività di test per l'aggiunta di nuove funzionalità/funzione o per i miglioramenti.

Aiuta ad affrontare le sfide dello sviluppo del software valutando gli aspetti più cruciali dell'usabilità, quali:

Accessibilità : L'interfaccia è accessibile agli utenti tecnologici e non, comprese le persone con disabilità?

: L'interfaccia è accessibile agli utenti tecnologici e non, comprese le persone con disabilità? Efficienza : Quanto velocemente gli utenti possono completare le loro attività?

: Quanto velocemente gli utenti possono completare le loro attività? Clarità : L'interfaccia è chiara e facile da capire?

: L'interfaccia è chiara e facile da capire? Feedback : Da fare spazio al feedback dei clienti?

: Da fare spazio al feedback dei clienti? Curva di apprendimento : L'interfaccia è adatta ai principianti?

: L'interfaccia è adatta ai principianti? Navigazione : La navigazione è semplice?

: La navigazione è semplice? Prevenzione degli errori : Esistono misure per evitare che gli utenti commettano errori?

: Esistono misure per evitare che gli utenti commettano errori? Flessibilità: È facile per gli utenti passare da una funzione all'altra?

2. Modello di sviluppo software di ClickUp

Modello di sviluppo software di ClickUp

Se siete alla ricerca di un unico strumento per ottimizzare lo sviluppo del prodotto, il processo di progettazione e il testing, provate Il modello di sviluppo software di ClickUp . Aiuta i team di produttività, progettazione e valutazione della qualità (QA) a collaborare e a costruire prodotti, valutare i progetti e monitorare kPI di sviluppo software . Modelli di sviluppo software come questo consentono di creare uno spazio dedicato allo sviluppo del prodotto. È possibile utilizzare questo modello per progettare le roadmap dei prodotti, gestire gli sprint, rispondere alle richieste di funzionalità/funzione e monitorare i rilasci dei prodotti utilizzando le metodologie Agile, Scrum o Kanban.

Ecco come il modello è utile:

La roadmap e il backlog della produttività : Visualizza i deliverable del software e il loro stato attuale, costruisce roadmap, accoglie le richieste di funzionalità/funzione e le segnalazioni di bug, gestisce il backlog, visualizza le dipendenze e traccia le sequenze per tenere informati gli stakeholder

: Visualizza i deliverable del software e il loro stato attuale, costruisce roadmap, accoglie le richieste di funzionalità/funzione e le segnalazioni di bug, gestisce il backlog, visualizza le dipendenze e traccia le sequenze per tenere informati gli stakeholder Cartella di progettazione : Lavorare con i progettisti in uno spazio collaborativo dove possono aggiungere e gestire attività, collegare strumenti come Figma, implementare cicli di revisione, creare gli aspetti funzionali e visivi del prodotto e documentare le note giuste per ogni passaggio

: Lavorare con i progettisti in uno spazio collaborativo dove possono aggiungere e gestire attività, collegare strumenti come Figma, implementare cicli di revisione, creare gli aspetti funzionali e visivi del prodotto e documentare le note giuste per ogni passaggio Squadra 1 (Sprints) : Utilizzare elenchi precostituiti per pianificare, monitorare, gestire e iterare gli sprint. Affidatevi ai documenti del team per standardizzare i requisiti del prodotto e documentare ruoli e produttività

: Utilizzare elenchi precostituiti per pianificare, monitorare, gestire e iterare gli sprint. Affidatevi ai documenti del team per standardizzare i requisiti del prodotto e documentare ruoli e produttività Squadra 2 (Kanban) : Organizzate gli elementi del backlog e aggiornate lo stato con schede drag-and-drop. Eseguite standup giornalieri con una visualizzazione della scheda precostituita e documentate i requisiti del processo e del progetto

: Organizzate gli elementi del backlog e aggiornate lo stato con schede drag-and-drop. Eseguite standup giornalieri con una visualizzazione della scheda precostituita e documentate i requisiti del processo e del progetto Scenari e casi di test : Creare elenchi di attività per il team QA per costruire e rivedere i casi di test e gli scenari di test per monitorare le esecuzioni dei test e i registri

: Creare elenchi di attività per il team QA per costruire e rivedere i casi di test e gli scenari di test per monitorare le esecuzioni dei test e i registri Cartella tecnica: Utilizzare moduli di bug precostituiti per documentare potenziali problemi e limiti ed elenchi di soluzioni per standardizzare i processi di reportistica dei bug

3. Modello di integrazione software di ClickUp

Modello di integrazione software di ClickUp

Modello di integrazione del software di ClickUp è uno strumento utile per i team che pianificano l'integrazione di diversi software. Semplifica il processo di integrazione aiutando a visualizzare la connessione tra le diverse applicazioni.

Il modello di integrazione software contiene tutti i codici di integrazione necessari, rendendo più facile la manutenzione e l'aggiornamento di tutte le applicazioni in un unico posto. È possibile utilizzarlo per creare attività relative all'integrazione e assegnarle ai membri del team.

Il modello aiuta anche a collaborare con partner e fornitori, migliorando i costi e la qualità complessiva del progetto. Ecco come sfruttare al meglio questo modello:

Aggiungere il modello all'area di lavoro

Creare progetti per ogni obiettivo di integrazione

Assegnare e organizzare le attività utilizzando 15 stati

Collaborare con le parti interessate per fare brainstorming

Impostare notifiche per essere sempre aggiornati

Monitorare le attività per garantire la massima efficienza e produttività

4. Modello di registro delle modifiche software di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-194.png Modello di registro delle modifiche software di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6148104&dipartimento=ingegneria-prodotto&&_gl=1\*fxipuu*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MTg3MDA4MjIuQ2owS0NRanc0TVN6QmhDOEFSSXNBUEZPdXlYcTIzM0NrYXhndWhTSlNiMVlX3EtZjFyMmV2aFpiN3E4NpzcnpmTDlPQ1hsV002dWZJb2FBbmRaRUFMd193Y0I.\*gcl_au\*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg Scarica questo modello /$$$cta/

Potrebbe essere necessario aggiungere o modificare funzionalità/funzione del software come parte dei test di usabilità. Registrare queste modifiche è essenziale per comprendere l'evoluzione del software durante i test di usabilità. Modello di registro delle modifiche al software di ClickUp semplifica questo processo offrendo uno spazio dedicato alla documentazione di tutte le attività software. Questo modello può essere un registro centralizzato degli aggiornamenti, delle correzioni di bug e delle modifiche apportate al progetto di test.

Questo modello include un database centralizzato, una cronologia organizzata e una sequenza visiva per aiutare a gestire l'intero ciclo di vita dei test di usabilità.

Utilizzatelo per:

Monitorare le modifiche al software passo dopo passo, creando stati personalizzati delle attività

Organizzare e classificare le modifiche del software con etichette e attributi per una migliore visibilità del team e degli stakeholder

Migliorare il monitoraggio delle modifiche software utilizzando commenti, automatizzare la creazione di attività di test e altro ancora

5. Modello di test di usabilità di ClickUp

Modello di test di usabilità di ClickUp

Il vostro prodotto è pronto per il lancio in beta? Potete renderlo più agevole con Il modello di test di usabilità di ClickUp . Questo modello di lavagna online aiuta a raccogliere e organizzare il feedback e le intuizioni sul prodotto derivanti dalle sessioni di test sugli utenti. Può essere utilizzato anche per monitorare i risultati dei test di usabilità e pianificare le iterazioni o i miglioramenti necessari.

Ecco come questo modello aiuta a valutare l'esperienza dell'utente:

Identificare più rapidamente le aree di miglioramento

Migliorare l'esperienza dell'utente affrontando i problemi identificati con specificiAttività di ClickUp* Raccogliere feedback su come gli utenti interagiscono con la vostra produttività

Ottenere informazioni dettagliate sull'esito positivo del design del vostro prodotto

Leggi di più_: 10 esempi di test di usabilità per migliorare le prestazioni di un sito web

6. Modello di piano di test di usabilità di ClickUp

Modello di piano per i test di usabilità di ClickUp

Se state lavorando a un prototipo e volete sapere come gli utenti interagiscono con esso prima del rilascio finale, è il momento di sviluppare un piano di test di usabilità. Questo aiuta a identificare tempestivamente le esigenze degli utenti, i potenziali punti dolenti e le aspettative, consentendo di creare un prodotto incentrato sull'utente.

Con Modello di piano per i test di usabilità di ClickUp consente di pianificare e organizzare test utente completi. Il modello offre campi personalizzati come il nome e la descrizione del progetto, il team, il metodo di test, il responsabile del test e lo stato di avanzamento del test per ordinare i dati e concentrarsi sulle priorità.

Utilizzate questo modello per delineare gli oggetti dei test, preparare le risorse, impostare gli ambienti di test, analizzare i dati e creare reportistica sul feedback dei clienti.

7. Modello di valutazione del software in Excel di pdfFiller

via pdfFillermodello di valutazione del software Excel di pdfFiller aiuta a esaminare le funzionalità/funzione del software.

Supponiamo che stiate testando un software di revisione del codice con un gruppo di test guidato dagli utenti. Potete usare questo modello come lista di controllo per guidare gli utenti nella valutazione della soluzione. In questo modo, saprete come il software si comporta rispetto alle esigenze del cliente.

Il modello consente agli utenti di aggiungere immagini, evidenziare testi e lasciare commenti. Una volta ricevuti gli input dagli utenti, condividete il modello con le parti interessate per evidenziare il feedback. Ecco come usare questo modello:

Impostazione dello scopo della valutazione

Raccogliere le informazioni necessarie sui benchmark del settore

Stabilire i criteri di valutazione chiave

Testare ogni criterio con gli utenti

Riepilogare/riassumere i risultati e offrire raccomandazioni sulla produttività

Semplificare il processo di valutazione del software con ClickUp

Affrontare i punti dolenti dell'utente e ottenere un time to market più rapido sono le due priorità di ogni progetto software.

Per soddisfare queste priorità, è necessario un sistema efficiente di valutazione del software che aiuti a gestire l'evoluzione dei requisiti degli utenti e delle esigenze degli stakeholder, a valutare l'esperienza dell'utente e a identificare i rischi potenziali.

Anche se sembra scoraggiante, potete ottimizzare l'intero processo con i modelli di valutazione del software di ClickUp. Dalla semplificazione dello sviluppo e dei test sugli utenti alle liste di controllo dettagliate per un processo decisionale informato, questi modelli di valutazione del software possono aiutarvi in ogni aspetto della valutazione del software. Registratevi gratis su ClickUp per valutare il software in modo sistematico e migliorare la soddisfazione degli utenti.