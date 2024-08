5 migliori modelli gratuiti di descrizione del lavoro per semplificare le assunzioni

State cercando l'aggiunta perfetta al vostro team, ma il tempo stringe e le scadenze incombono.

Avete pubblicato rapidamente un annuncio di lavoro, sperando di trovare il talento giusto. Invece, la vostra finestra In arrivo è invasa da candidature che non corrispondono a ciò che state cercando.

Vi suona familiare? Molti responsabili delle assunzioni e titolari di aziende si trovano ad affrontare questa situazione.

Ora, mettiamo che dedichiate un po' di tempo in più alla stesura di una descrizione del lavoro chiara e dettagliata, coinvolgente, accurata e pensata per attirare i candidati giusti. Improvvisamente, la qualità delle candidature migliora e voi siete entusiasti delle prospettive.

Tuttavia, creare descrizioni del lavoro su misura per le diverse posizioni può richiedere molto tempo. Ma è qui che entriamo in gioco noi! Abbiamo raccolto un elenco di modelli di descrizione del lavoro gratis, con un formato strutturato e facilmente personalizzabile.

Iniziamo.

5 Modelli gratuiti di descrizione del lavoro

La ricerca del candidato perfetto inizia con un'ottima descrizione del lavoro. Per questo abbiamo pensato a cinque modelli di descrizione del lavoro gratis per voi. Questi modelli vi faranno risparmiare tempo e vi aiuteranno a mantenere chiari e coerenti i vostri annunci di lavoro.

Sia che stiate assumendo per una posizione di voce che per una posizione dirigenziale, potete facilmente personalizzare questi modelli per le risorse umane per adattarsi alle vostre esigenze.

1. Free modello di descrizione del lavoro del responsabile commerciale

Via: Modello.net Questo modello di responsabile commerciale offre un flusso continuo di informazioni che renderà il ruolo immediatamente chiaro al vostro traguardo. Inizia con le informazioni di base - titolo del lavoro, struttura della reportistica, stipendio e posizione - per poi passare a spiegare perché i candidati dovrebbero candidarsi.

**Ciò che rende unico questo modello è il suo tono di conversazione. Sembra più una chat a tu per tu che un documento formale

Collocare le informazioni importanti proprio all'inizio aiuta le persone in cerca di lavoro a identificare rapidamente se sono adatte a loro. La nota personale del responsabile delle assunzioni o dell'alto dirigente contribuisce ad accendere l'interesse e l'entusiasmo per il ruolo. Questo approccio cattura l'attenzione e fa sembrare il lavoro accessibile e attraente.

La struttura della descrizione del lavoro è completamente personalizzabile, per cui potete facilmente adattare le domande e le informazioni alle vostre esigenze.

Dopo l'introduzione, il modello passa agli aspetti fondamentali del ruolo, dettagliando le responsabilità chiave e i requisiti comportamentali. Questo format strutturato ma flessibile garantisce la copertura di tutti i punti necessari, mantenendo un tono invitante.

Scarica questo modello

2. Modello di descrizione del lavoro semplice da Template.net

Via: Modello.netEssere un manager delle risorse umane può essere frenetico. Dalla creazione di descrizioni di lavoro perfette al vaglio di innumerevoli candidature, in alcuni giorni l'elenco delle cose da fare sembra infinito.

Tuttavia, questo semplice modello di descrizione del lavoro può facilitare il vostro lavoro, facendovi risparmiare tempo e snellendo il processo di assunzione.

Questo modello non si limita a elencare lo scopo, le responsabilità, le qualifiche e gli attributi del ruolo, ma vi guida in ogni passaggio con spiegazioni dettagliate. Con questo modello, potrete creare una descrizione del lavoro efficace e affrontare le possibili sfide delle risorse umane con facilità.

Organizzato in righe e colonne ordinate, il design intelligente del modello aumenta la leggibilità e rende facile individuare e comprendere i dettagli chiave a colpo d'occhio. Dite addio alla scansione di densi blocchi di testo per trovare i dettagli importanti!

Scarica questo modello

3. Descrizione del lavoro semplice di Template.net

Via: Modello.net Questo modello di facile utilizzo è ordinatamente suddiviso in livello di posizione, scopo del lavoro, compiti e responsabilità, conoscenze e competenze e condizioni di lavoro. Fornisce ai provider istruzioni chiare sulla compilazione di ogni sezione per aiutarvi ad assumere il candidato giusto.

Particolarmente utili sono gli esempi nella sezione delle competenze specifiche, che mostrano come articolare le competenze richieste per un determinato ruolo.

Se state assumere per una posizione manageriale o di uno stagista, questo versatile modello di descrizione del lavoro vi copre. È stato progettato per essere adattabile e informativo, rendendo il processo di assunzione più fluido ed efficiente.

Scarica questo modello

4. Modello di descrizione del lavoro di designer by Template.net

Via: Modello.net Assumete il vostro prossimo dipendente creativo con questo semplice modello di descrizione del lavoro per designer.

Ciò che ci piace di questo modello è il modo in cui suddivide tutto in sezioni chiare, comprese le competenze fondamentali e le abilità specifiche del lavoro, come le conoscenze tecniche e le abilità trasversali come la comunicazione e il lavoro di squadra.

Ogni sezione è meticolosamente dettagliata per garantire che il candidato sappia esattamente cosa ci si aspetta da lui. Quindi, sia che stiate cercando una persona con competenze grafiche avanzate o una persona che eccelle nella collaborazione, questo modello di descrizione del lavoro vi guiderà nel delineare le qualifiche e le aspettative necessarie.

Scarica questo modello

leggi anche:*_ come motivare un team: 10 consigli ispiratori_*

5. Modello di descrizione del lavoro del direttore da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Screenshot-2024-08-05-at-12.59.04 AM.png

/$$$img/

Via: Modello.net Assumere un direttore non è facile. Il ruolo richiede una rara combinazione di leadership, visione ed esperienza nel settore. Tuttavia, questo modello di descrizione del lavoro descrive il ruolo principale, le mansioni e le qualifiche e aggiunge la percentuale di tempo che il direttore deve dedicare a ciascuna attività.

Il tutto è disposto in un ordinato formato tabellare con punti elenco, che elimina le congetture e assicura che chi cerca lavoro sappia a cosa va incontro.

Il modello specifica la complessità di ogni attività e la risoluzione di problemi, le interazioni con i contatti interni ed esterni e altri requisiti del lavoro, come gli spostamenti.

Anche se i modelli di base possono terminare il lavoro, uno dettagliato come questo risponde subito alle domande dei candidati, attirando le persone che si adattano ai vostri criteri.

Scarica questo modello

Leggi anche:_ I 10 migliori modelli di ruoli e responsabilità per delineare i lavori

Come creare una descrizione del lavoro in ClickUp

Scrivere descrizioni di lavoro può essere un'attività scoraggiante, ma ClickUp la rende più semplice ed efficiente.

Grazie agli strumenti e alle funzionalità/funzione versatili di ClickUp, è possibile semplificare il processo e creare descrizioni del lavoro chiare ed efficaci, in grado di attirare i candidati giusti. Scoprite come ClickUp può aiutarvi a iniziare!

Utilizzare i documenti per creare descrizioni di lavoro I documenti di ClickUp può aiutarvi a creare descrizioni dettagliate delle mansioni che delineino tutte le responsabilità, le qualifiche e le competenze chiave richieste per il ruolo. Inoltre, aiuta a rendere le descrizioni visivamente accattivanti.

Aggiungendo banner, elenchi puntati e altri elementi di design, Documenti assicura che i requisiti professionali siano facili da leggere e si facciano notare senza sopraffare il pubblico.

Utilizzate ClickUp Documenti per creare descrizioni di lavoro e collaborare con i membri del team per assumere i candidati più adatti

È inoltre possibile taggare i membri del team per collaborare al perfezionamento delle descrizioni delle mansioni. Ad esempio, quando scrivete una descrizione del lavoro per uno stagista di marketing, taggate il responsabile marketing e altri membri del team interessati.

Questi ultimi possono offrire i loro spunti e requisiti, assicurando che la descrizione sia perfettamente in linea con ciò che stanno cercando.

Una volta creata la descrizione del lavoro ideale, archiviatela in Hub documenti. In questo modo tutto sarà organizzato e facilmente accessibile per il processo di assunzione e per gli aggiornamenti futuri: non dovrete più cercare in vecchi file o email!

Archiviate tutte le descrizioni delle mansioni e gli altri materiali per le assunzioni nell'Hub documenti

Utilizzare l'IA per generare descrizioni di lavoro

Avete un'idea chiara di ciò che volete per la vostra prossima assunzione - competenze, conoscenze tecniche, qualifiche - ma temete di dover scrivere la descrizione da zero? Perché non lasciare che l'IA se ne occupi per voi?

Con ClickUp Brain /IA, un assistente intelligente di IA, vi permette di trasformare i vostri requisiti in una descrizione del lavoro raffinata con pochi prompt. Basta dirgli cosa state cercando e lui creerà una descrizione del lavoro chiara, coerente e professionale.

Ad esempio, se avete bisogno di un designer grafico, inserite i dettagli chiave del ruolo e guardate l'IA creare rapidamente una descrizione del lavoro vincente.

Utilizzate ClickUp Brain per generare un riepilogo/riassunto e una descrizione del lavoro convincenti utilizzando vari prompt

Per iniziare, ecco alcuni prompt che vi aiuteranno:

Per un marketing manager: Generate una descrizione del lavoro per un marketing manager che sarà responsabile dello sviluppo e dell'esecuzione di strategie di marketing, della guida di un team e dell'analisi delle tendenze del mercato

Generate una descrizione del lavoro per un marketing manager che sarà responsabile dello sviluppo e dell'esecuzione di strategie di marketing, della guida di un team e dell'analisi delle tendenze del mercato Per un graphic designer: Scrivere una descrizione del lavoro per un graphic designer che lavorerà alla creazione di contenuti visivi per il nostro sito web, i social media e i materiali di stampa. Deve avere esperienza in Adobe Creative Suite e un solido portfolio

Scrivere una descrizione del lavoro per un graphic designer che lavorerà alla creazione di contenuti visivi per il nostro sito web, i social media e i materiali di stampa. Deve avere esperienza in Adobe Creative Suite e un solido portfolio Per un addetto alle vendite: _Scrivere una descrizione del lavoro per un addetto alle vendite responsabile della generazione di contatti, della gestione delle relazioni con i client e del raggiungimento dei traguardi commerciali. Includete caratteristiche personali come forti capacità di comunicazione ed esperienza nelle vendite B2B

_Scrivere una descrizione del lavoro per un addetto alle vendite responsabile della generazione di contatti, della gestione delle relazioni con i client e del raggiungimento dei traguardi commerciali. Includete caratteristiche personali come forti capacità di comunicazione ed esperienza nelle vendite B2B Per un coordinatore delle risorse umane: _Creare una descrizione del lavoro per un coordinatore delle risorse umane che assista nel reclutamento, nell'inserimento dei dipendenti e nel mantenimento dei registri delle risorse umane. Sottolineate le capacità organizzative e la conoscenza delle politiche HR

leggi anche: esempi di strategie HR per responsabilizzare i dipendenti Se disponete già di bozze di descrizioni delle mansioni, ClickUp AI può migliorarle in diversi modi:

Lucidare le bozze correggendo gli errori di battitura e migliorando la leggibilità per un aspetto nitido e professionale

correggendo gli errori di battitura e migliorando la leggibilità per un aspetto nitido e professionale Adattare la terminologia agli standard di settore e alle best practice, garantendo la pertinenza al ruolo e al settore

agli standard di settore e alle best practice, garantendo la pertinenza al ruolo e al settore Eliminare il linguaggio distorto per promuovere la diversità e l'inclusione nelle pratiche di assunzione

per promuovere la diversità e l'inclusione nelle pratiche di assunzione Mantenere la coerenza nel formato, nel tono e nel contenuto di tutte le descrizioni delle mansioni

Affinando le descrizioni delle mansioni, è possibile stabilire aspettative chiare e in linea con gli standard di prestazione lavorativa, aiutandovi a trovare i candidati migliori per ogni ruolo.

Preparate le descrizioni delle vostre mansioni con ClickUp

I grandi team non si formano per caso, ma vengono costruiti con un piano attento e ponderato.

Grazie alle straordinarie funzionalità/funzione di ClickUp, potete progettare una buona descrizione del lavoro che vi aiuti a trovare candidati qualificati.

Potete personalizzare ogni descrizione per attirare i candidati giusti e snellire il processo di assunzione. E se vi bloccate nel mezzo, siamo sempre qui per aiutarvi. Iscriviti a ClickUp oggi stesso !