5 modelli gratuiti di risultati di sondaggi per migliorare la progettazione e l'analisi delle indagini

I dati non mentono. Più dati si hanno, più le decisioni possono essere accurate.

La maggior parte delle aziende lo sa fin troppo bene. "La maggior parte" perché giganti del settore come Blockbuster, Curves e Aéropostale la loro ignoranza e svista riguardo al feedback dei clienti e al cambiamento delle preferenze li ha portati alla scomparsa.

Questa dura realtà serve da lezione per tutte le aziende, grandi e piccole. Per evitare lo stesso destino, le organizzazioni devono raccogliere dati affidabili sui loro clienti, dipendenti e stakeholder.

È qui che entrano in gioco i sondaggi. Essi aiutano a comprendere il feedback dei clienti, le opinioni degli stakeholder e la soddisfazione dei dipendenti.

Grazie alle informazioni dei sondaggi, potete anticipare le esigenze dei clienti, prevedere le tendenze dei dipendenti e identificare le opportunità di mercato prima dei vostri concorrenti.

Ma ecco il problema: per massimizzare il valore dei risultati dei vostri sondaggi, dovete trasformare i dati grezzi in intuizioni attuabili.

È qui che entrano in gioco i nostri modelli gratuiti per i risultati dei sondaggi. Vi aiuteranno a estrarre valore dai vostri sondaggi, consentendovi di prendere decisioni strategiche basate sui dati.

Che cosa sono i modelli per i risultati dei sondaggi?

Un modello per i risultati di un sondaggio è un quadro precostituito che vi aiuta a organizzare, analizzare e presentare i dati del vostro sondaggio

Con i modelli di sondaggio è possibile organizzare essenzialmente il formato e la struttura della reportistica del sondaggio, garantendo presentazioni chiare e visivamente accattivanti. Questo vi aiuta a comunicare efficacemente i vostri risultati e altre informazioni utili senza sopraffare il vostro pubblico.

Inoltre, i modelli di reportistica sui risultati dei sondaggi, soprattutto quelli costruiti sulla base di strumenti di analisi dei dati o di gestione dei database, supportano anche filtri per i dati e grafici dettagliati, consentendo di creare report granulari.

Ecco una panoramica delle sezioni comuni che compongono un modello di rapporto sui risultati del sondaggio:

Repilogo/riassunto : Una panoramica (o sezione TL;DR) che spiega perché avete condotto il sondaggio e i risultati chiave

: Una panoramica (o sezione TL;DR) che spiega perché avete condotto il sondaggio e i risultati chiave Obiettivi e metodologia del sondaggio : Include ciò che si sperava di imparare dal sondaggio e chi è il target di riferimento

: Include ciò che si sperava di imparare dal sondaggio e chi è il target di riferimento Processo di sondaggio : Può spiegare quale piattaforma avete usato per creare il sondaggio, la strategia di distribuzione (email, social media, siti di terze parti) e come avete pianificato l'analisi

: Può spiegare quale piattaforma avete usato per creare il sondaggio, la strategia di distribuzione (email, social media, siti di terze parti) e come avete pianificato l'analisi Analisi dei dati : la sezione più importante. È qui che si interpretano i dati e si visualizzano per evidenziare tendenze e modelli

: la sezione più importante. È qui che si interpretano i dati e si visualizzano per evidenziare tendenze e modelli Risultati chiave : Un elenco puntato che riepiloga i risultati più importanti del sondaggio

: Un elenco puntato che riepiloga i risultati più importanti del sondaggio Raccomandazioni : Idee attuabili per il team, come il miglioramento di un particolare processo o lo sviluppo di nuove produttività

: Idee attuabili per il team, come il miglioramento di un particolare processo o lo sviluppo di nuove produttività Appendice: Una sezione facoltativa, che può contenere funzionalità/funzione aggiuntive, come ad esempio i seguenti datiquestionario di sondaggio oppure rispondere a estratti di domande aperte

A seconda del vostro stile di lavoro e dei processi interni, potete creare il modello dei risultati del sondaggio utilizzando un documento, un foglio di calcolo, una presentazione o persino un database.

Cosa rende un buon modello per i risultati del sondaggio?

Considerate il modello dei risultati del sondaggio come il progetto del vostro rapporto finale sul sondaggio. Ha un impatto sul modo in cui ordinate i dati del sondaggio e, cosa più importante, sul modo in cui li visualizzate.

Un modello mal progettato (o goffo) può rendere difficile il consolidamento dei dati. Inoltre, può confondere il pubblico, che è l'ultima cosa che volete quando alla riunione sono presenti i responsabili del team, i manager (o i CXO).

Ecco alcuni punti da considerare quando si sceglie un modello di rapporto sui risultati del sondaggio:

Struttura chiara: Il modello deve avere un flusso logico, che guidi gli utenti attraverso le sezioni chiave, come l'introduzione, la visualizzazione dei dati, i risultati chiave e le raccomandazioni

Il modello deve avere un flusso logico, che guidi gli utenti attraverso le sezioni chiave, come l'introduzione, la visualizzazione dei dati, i risultati chiave e le raccomandazioni Apprezzabile dal punto di vista visivo: Deve avere un design pulito e un minimo di ingombro. Punti bonus se vi permette di brandizzarlo con il logo e i colori della vostra azienda o di utilizzare i vostri font

Deve avere un design pulito e un minimo di ingombro. Punti bonus se vi permette di brandizzarlo con il logo e i colori della vostra azienda o di utilizzare i vostri font Visualizzazione dei dati: Cercate una varietà di grafici, tabelle e tabelle in modo da poter presentare i risultati in un modo facile da comprendere

Cercate una varietà di grafici, tabelle e tabelle in modo da poter presentare i risultati in un modo facile da comprendere Capacità di eseguire il drill-down : Se siete persone che lavorano in modo asincrono, un'opzione che permetta agli spettatori di ordinare e filtrare i dati può essere particolarmente utile

: Se siete persone che lavorano in modo asincrono, un'opzione che permetta agli spettatori di ordinare e filtrare i dati può essere particolarmente utile Personalizzazione : A seconda del tipo di sondaggio, potreste voler aggiungere altre sezioni. Il modello per i risultati del sondaggio dovrebbe adattarsi a queste esigenze

: A seconda del tipo di sondaggio, potreste voler aggiungere altre sezioni. Il modello per i risultati del sondaggio dovrebbe adattarsi a queste esigenze Automazioni: Una funzionalità/funzione estremamente utile: cercate un modello (o piuttosto una piattaforma) che vi permetta di sincronizzare le risposte dal vostro sito webmodulo di feedback con la reportistica in tempo reale. In questo modo, non è necessario aggiungere manualmente ogni risposta

Infine, potreste voler creare una raccolta di modelli di risultati di sondaggi per diversi team o tipi di sondaggi. Ad esempio, è possibile utilizzare un modello di risultati per i sondaggi sulle risorse umane e un altro per i sondaggi sulle risorse umane per i sondaggi personalizzati . In questo modo si garantisce che la reportistica abbia una buona risonanza per ogni pubblico.

5 Modelli di risultati di sondaggi gratis da usare nel 2024

A ClickUp abbiamo stilato un elenco di cinque modelli gratis, alcuni specifici per il reparto e altri generici, per aiutarvi a scoprire le chiavi di lettura e a visualizzare i dati in modo efficace.

Eccoli.

1. Modello per i risultati del sondaggio di feedback sui prodotti di ClickUp

Monitorate i feedback sui prodotti, consolidate le risposte e assegnate loro persino delle attività con il modello di sondaggio ClickUp Product Feedback

I sondaggi sul feedback dei prodotti vi permettono di raccogliere informazioni dirette sui clienti in merito alla loro esperienza d'uso del vostro prodotto. Possono includere le cose che piacciono, che non piacciono, che creano confusione o anche le funzionalità/funzioni che vorrebbero vedere aggiunte alla vostra piattaforma.

Tale sondaggi di ricerca sugli utenti rivelano anche problemi di usabilità nascosti che potrebbero non essere evidenti attraverso i test interni.

Se siete abituati a ospitare questi sondaggi sulla produttività ma sapete anche che non si tratta di un processo da fare una volta sola. Piuttosto, dovrete ripetere spesso il processo e, cosa più importante, incorporarli nella prossima iterazione del prodotto.

Ciò significa monitorare i feedback e impostare un processo per affrontarli Modello di sondaggio sul feedback del prodotto ClickUp brilla.

Ecco come potete utilizzarlo:

Iniziate con l'impostazione del modulo di sondaggio con Moduli ClickUp e la condivisione con gli utenti.

Quando i clienti iniziano a rispondere al sondaggio, le loro risposte vengono automaticamente aggiunte a Progetti ClickUp queste risposte possono anche essere assegnate come attività, in modo da poterne monitorare lo stato e informare i clienti una volta che il feedback è stato affrontato.

Assegnate il feedback ai compagni di squadra come attività di ClickUp Projects e assicuratevi di non perdere nulla

Nella visualizzazione personalizzata "Visione valutazioni prodotto", potete vedere come i vostri clienti classificano la vostra piattaforma in base a sette criteri:

Qualità

Prezzo

Esperienza di primo utilizzo

Usabilità

Servizio clienti

Esperienza di acquisto

Esperienza di utilizzo

È possibile raggruppare i feedback in base a valutazioni diverse e visualizzarli come una Bacheca di Kanban Questo consente di avere una visione consolidata di come gli utenti rispondono alla vostra piattaforma, ad esempio quante persone sono soddisfatte e quante no.

Creare una Bacheca ClickUp raggruppando gli invii in base al tipo di valutazione e visualizzare le risposte raccolte

In breve, il modello di sondaggio sul feedback dei prodotti di ClickUp offre un modo strutturato ed efficiente non solo per raccogliere e analizzare i feedback, ma anche per agire su di essi, portando a un migliore sviluppo del prodotto e a una migliore esperienza dell'utente.

2. Modello di piano d'azione per i risultati del sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp

Create un piano d'azione basato sui risultati del sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti utilizzando il modello di piano d'azione per i risultati del sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp

Il prossimo modello è specifico per i team delle risorse umane, in particolare per quelli che eseguono controlli di periodo per valutare il coinvolgimento dei dipendenti i livelli di soddisfazione dei dipendenti .

Il Modello di piano d'azione per i risultati del sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp utilizza il framework 4M1E (Uomo, Macchina, Materiale, Metodo, Ambiente) per classificare i feedback dei dipendenti e migliorare il coinvolgimento sul posto di lavoro.

Costruito su Documenti di ClickUp -uno strumento di gestione collaborativa dei documenti, il modello è composto da tre sezioni:

Panoramica : Per condividere un rapido riepilogo/riassunto degli obiettivi e dei risultati del sondaggio

: Per condividere un rapido riepilogo/riassunto degli obiettivi e dei risultati del sondaggio Analisi : Questa sezione comprende due tabelle. La prima descrive il problema, la sua causa principale e il settore 4M1E in cui rientra. La seconda illustra la soluzione adottata per risolvere il problema

: Questa sezione comprende due tabelle. La prima descrive il problema, la sua causa principale e il settore 4M1E in cui rientra. La seconda illustra la soluzione adottata per risolvere il problema Stato e raccomandazioni: La parte finale, dove è possibile aggiungere le chiavi di lettura e monitorare lo stato di avanzamento

Il documento include anche una sezione dedicata all'azienda, che potete contrassegnare con il nome, il logo e molto altro ancora. Potete anche sfruttare alcune delle altre funzionalità/funzione di ClickUp, come ad esempio ClickUp Brain -un assistente virtuale dotato di IA per aiutarvi a modificare la reportistica dei risultati del sondaggio, a riepilogare/riassumere i risultati chiave o a tradurla in una lingua diversa.

Localizzate i risultati del vostro sondaggio sul coinvolgimento utilizzando ClickUp Brain

ClickUp Brain può anche aiutarvi a svolgere altre attività, come la suddivisione delle tabelle in passaggi attuabili e l'estrazione di informazioni specifiche dal report in base a prompt in linguaggio naturale.

Nel complesso, questo modello semplifica il processo, consentendo ai team delle risorse umane di esaminare i risultati del sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti risultati del sondaggio tra i dipendenti collaborare e creare un piano d'azione.

Leggi anche:_ domande ed esempi di valutazione 360 per i manager

3. Modello di risultati del sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

Scoprite quanto i clienti sono soddisfatti del vostro prodotto (e degli agenti di supporto) con il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

Il vostro team di Customer Experience (CX) esegue sondaggi sulla soddisfazione per capire quanto i clienti siano soddisfatti del prodotto, del servizio o dell'esperienza complessiva del marchio? Allora questo Modello per i risultati del sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp può essere particolarmente utile.

Personalizzate il Modulo di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti per adattarlo agli obiettivi e ai processi aziendali

Permette di gestire il modulo di sondaggio e di monitorare le risposte da un'unica postazione.

Il modulo di sondaggio include una domanda sulle prestazioni dell'agente di assistenza, in modo da poter valutare anche l'efficacia del team del supporto e le prestazioni del prodotto.

È inoltre dotato di tre visualizzazioni predefinite:

La Vista Modulo,_ in cui è possibile modificare e visualizzare in anteprima il modulo di sondaggio

in cui è possibile modificare e visualizzare in anteprima il modulo di sondaggio La Vista Rispondenti , che visualizza un elenco di tutte le risposte individuali

, che visualizza un elenco di tutte le risposte individuali La Vista Scheda, in cui è possibile monitorare se un sondaggio è stato inviato a un cliente o meno

Inoltre, è possibile creare delle visualizzazioni personalizzate come la Vista Gantt di ClickUp o un dashboard per visualizzare i risultati del sondaggio. Poiché il dashboard è dotato di un'opzione di aggiornamento automatico, avrete sempre accesso ai dati più recenti.

Creare una dashboard personalizzata per visualizzare in tempo reale i punteggi di soddisfazione dei clienti

Questo modello consente ai team di CX di prendere decisioni basate sui dati che migliorano l'esperienza del cliente e aumentano la fidelizzazione Inoltre, è possibile visualizzare le tendenze con dashboard in tempo reale per tenere sempre sotto controllo il sentimento dei clienti.

4. Modello di riunione per la revisione dei risultati del sondaggio di SlidesGo

via ScivolaGo Se si è terminato un breve sondaggio o si vuole condividere il succo con il proprio team alla prossima riunione e si desidera una presentazione di diapositive per esporre i propri pensieri, l'opzione Modello di riunione per la revisione dei risultati del sondaggio di SlidesGo è un'opzione perfetta.

Viene fornito con 23 diapositive pre-progettate e consente di aggiungere quattro sezioni alla presentazione: il riepilogo, l'analisi dei dati, i risultati chiave e i prossimi passaggi. Fornisce anche un assortimento di risorse grafiche per la visualizzazione dei dati (come tabelle, grafici, connettori e diagrammi di flusso) e persino icone e immagini specifiche per il settore, in modo da poter creare reportistica di sondaggio pertinente.

Si tratta di un modello comune per diverse funzioni, dal marketing alle risorse umane, che può essere replicato per qualsiasi sondaggio senza dover creare presentazioni ex novo.

5. Modello di infografica sui risultati del sondaggio di SlidesGo

via ScivolaGo Questo è un modello di presentazione che può essere personalizzato in Microsoft PowerPoint, Google Slides o anche Canva. Ha un rapporto di 16:9, che lo rende adatto a presentazioni su schermi più grandi e a riunioni di persona, oltre che a videochiamate durante riunioni a distanza.

Il modello grafico pesante lo rende un ottimo modello per sondaggi come ricerche di mercato, tesi accademiche, documenti di ricerca e così via, dove si ottengono molte risposte e si dipende dai dati per condividere i risultati.

Sono disponibili oltre 30 diverse infografiche in vari design: grafici a barre, grafici a torta e persino visualizzazioni di mappe del mondo. Ognuna di esse è personalizzabile per visualizzare i dati raccolti tramite i sondaggi.

Tuttavia, questo modello serve solo a visualizzare i dati della ricerca; dovrete fare l'analisi con uno strumento diverso.

Organizzare i sondaggi e scoprire informazioni significative con ClickUp

Gli strumenti tradizionali, come i documenti e i fogli di calcolo, offrono flessibilità per la visualizzazione dei risultati dei sondaggi, ma possono richiedere molto tempo, soprattutto per la gestione di più sondaggi o di grandi insiemi di dati.

Ecco perché vi consigliamo ClickUp, che offre una soluzione centralizzata per ottimizzare l'intero flusso di lavoro dei sondaggi.

Create e condividete i sondaggi con ClickUp Modulo, quindi passate senza problemi alla creazione di reportistica approfondita con ClickUp Documenti. Inoltre, grazie ai grafici e alle opzioni di visualizzazione dei dati integrati, è possibile visualizzare i dati in pochi minuti.

Ma ClickUp va oltre la semplice reportistica. ClickUp Brain, ad esempio, vi permette di estrarre dai vostri dati intuizioni profonde per identificare tendenze nascoste. Inoltre, il team può analizzare la reportistica del sondaggio in modo indipendente.

Siete pronti a semplificare la creazione, l'analisi e la reportistica dei sondaggi? Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp e iniziate subito a lavorare.