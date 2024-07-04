Come utilizzare l'intelligenza artificiale incentrata sull'uomo sul posto di lavoro: La guida definitiva

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando i processi lavorativi globali automatizzando le attività e migliorando il processo decisionale.

Tuttavia, la sua adozione su larga scala ha sollevato preoccupazioni circa il potenziale spostamento di posti di lavoro e la perdita dell'elemento umano. Per rispondere a queste preoccupazioni, è emerso un nuovo approccio all'IA che mette le persone al primo posto.

In questo approccio incentrato sull'uomo, gli strumenti di IA sono visti come assistenti e aumentatori delle capacità umane piuttosto che come sostituti.

Continuate a leggere per discutere di questo approccio all'IA incentrato sull'uomo, per comprenderne l'importanza nel mondo odierno guidato dalla tecnologia e per capire come potete implementarlo sul lavoro.

Che cos'è l'IA incentrata sull'uomo?

L'IA incentrata sull'uomo (HCAI) si concentra sul miglioramento delle capacità umane integrando nei flussi di lavoro sia l'automazione che l'IA generativa.

I sistemi HCAI ridefiniscono l'IA come un alleato piuttosto che come un concorrente. In sostanza, l'IA è una tecnologia trasformativa che dà la priorità all'essere umano all'interno delle strutture dell'IA per migliorare la produttività e l'efficienza. Gli studiosi hanno ha esplorato varie definizioni di HCAI, tra cui spicca quella di Ben Schneiderman:

L'HCAI si concentra sull'amplificazione, il potenziamento e il miglioramento delle prestazioni umane in modo da rendere i sistemi affidabili, sicuri e degni di fiducia. Questi sistemi sostengono anche l'autoefficacia umana, incoraggiano la creatività umana, chiariscono la responsabilità e facilitano la partecipazione sociale.

Importanza dell'IA incentrata sull'uomo nel mondo odierno guidato dalla tecnologia

Mantenendo il controllo umano, l'IA incentrata sull'uomo si sforza di guidare sistemi che siano etici, trasparenti, affidabili e accessibili in tutto il mondo.

Il casi d'uso dell'IA incentrata sull'uomo sono trasversali a vari settori:

Industria sanitaria: L'IA incentrata sull'uomo analizza ampi dati sanitari per identificare intuizioni e modelli. Valutando l'anamnesi del paziente, le immagini delle scansioni mediche e altri documenti clinici, l'IA incentrata sull'uomo assiste gli operatori sanitari nella diagnosi accurata delle condizioni mediche e nella riduzione degli errori diagnostici

Nel settore dell'istruzione, l'intelligenza artificiale incentrata sull'uomo aiuta gli educatori a migliorare le strategie di insegnamento indicando le aree di miglioramento. L'intelligenza artificiale incentrata sull'uomo analizza anche i dati degli studenti per aiutare gli educatori a personalizzare i corsi di istruzione per soddisfare le esigenze e gli stili di apprendimento degli studenti. Inoltre, consente agli educatori di fornire agli studenti un feedback in tempo reale sui loro punti di forza e sulle aree di miglioramento

Risorse umane: L'IA umano-centrica aiuta i dipartimenti delle risorse umane di tutto il mondo a ridurre l'interferenza dei pregiudizi inconsci e a prendere decisioni di assunzione basate sui dati. HCAI analizza centinaia di curriculum di candidati, elencando le loro capacità ed esperienze rispetto ai rispettivi ruoli lavorativi

L'IA umano-centrica esamina i dati finanziari, i rischi e i portafogli per aiutare i consulenti finanziari a fornire raccomandazioni di investimento su misura a privati e aziende. L'IA consente a privati e aziende di prendere decisioni finanziarie più informate, di raggiungere i propri obiettivi finanziari e di garantire il proprio futuro finanziario

Industria dell'intrattenimento: L'IA umano-centrica funziona sotto forma di motori di raccomandazione su piattaforme OTT come Amazon Prime, Netflix, ecc. Analizzano i modelli di visione e le preferenze passate dell'utente e forniscono di conseguenza raccomandazioni su serie web e film

Marketing e pubblicità: IntelligenteHacking dell'intelligenza artificiale consentono ai marchi di lanciare campagne di marketing più personalizzate e mirate. L'HCAI analizza i dati demografici, i punti dolenti e le preferenze dei clienti per identificare le tendenze, prevedere il loro comportamento e creare messaggi di marketing personalizzati

Entità che contribuiscono all'IA centrata sull'uomo

Le seguenti entità sono elementi cruciali nel campo dell'IA che contribuiscono al concetto generale e allo sviluppo dell'IA incentrata sull'uomo:

AutoAI: L'intelligenza artificiale automatizzata (AutoAI) è il processo di automatizzazione dello sviluppo di sistemi di IA. Utilizzando algoritmi e strumenti, l'AutoAI automatizza tutte le fasi del processo di sviluppo, dalla preparazione dei dati alla selezione di modelli linguistici di grandi dimensioni fino alla distribuzione del sistema

Allineamento dell'IA: L'allineamento dell'IA è un aspetto cruciale della ricerca sulla sicurezza dell'IA che si concentra sulla garanzia che i sistemi di IA siano allineati con i valori e gli obiettivi umani. Si tratta di progettare sistemi di IA in grado di seguire istruzioni specifiche e di comprendere le sfumature degli obiettivi umani. Questo tipo diGovernance dell'IA costruisce sistemi di IA sicuri, affidabili ed eticamente allineati

Apprendimento automatico: L'apprendimento automatico (ML) comporta lo sviluppo di algoritmi e modelli che consentono ai computer di apprendere da dati dati e quindi di scoprire modelli nei nuovi dati su linee simili senza la necessità di una programmazione aggiuntiva. Attraverso gli algoritmi, il ML sviluppa sistemi di intelligenza artificiale in grado di adattarsi alle nuove informazioni, di fare previsioni e prendere decisioni e di migliorare le prestazioni nel tempo

L'apprendimento automatico (ML) comporta lo sviluppo di algoritmi e modelli che consentono ai computer di apprendere da dati dati e quindi di scoprire modelli nei nuovi dati su linee simili senza la necessità di una programmazione aggiuntiva. Attraverso gli algoritmi, il ML sviluppa sistemi di intelligenza artificiale in grado di adattarsi alle nuove informazioni, di fare previsioni e prendere decisioni e di migliorare le prestazioni nel tempo IA spiegabile: L'IA spiegabile comporta lo sviluppo di sistemi di IA che forniscono spiegazioni per le loro decisioni e azioni in un modo che l'utente umano medio può comprendere. Fornendo risposte sul come e sul perché del funzionamento e dell'esecuzione dei processi del sistema di IA, l'IA spiegabile crea trasparenza e aumenta la fiducia e la comprensione tra gli esseri umani e i sistemi di IA

AI e interazione umana: Il ponte fondamentale

L'IA funge da ponte, rendendo le nostre interazioni con la tecnologia più amichevoli, efficienti e personalizzate. Un esempio lampante è la trasformazione dell'IA nel modo in cui interagiamo con i dispositivi intelligenti e i computer sul posto di lavoro.

Come l'IA influisce sull'interazione uomo-macchina

L'IA ha un impatto e migliora le interazioni uomo-macchina in diversi modi e in diverse aree, quali:

Interfacce di comunicazione naturale: L'IA consente interazioni più intuitive e colloquiali con i computer attraverso assistenti vocali e chatbot. Assistenti vocali come Siri, Alexa e Google Assistant consentono agli esseri umani di eseguire attività e di accedere e recuperare informazioni utilizzando comandi in linguaggio naturale

L'intelligenza artificiale consente ai computer di interpretare i gesti umani e le espressioni facciali, creando interfacce più reattive e intuitive. Ad esempio, tecnologie come le funzioni di sblocco facciale degli smartphone e le interfacce controllate dai gesti nelle console di gioco consentono un'interazione umana senza soluzione di continuità con i dispositivi basata su gesti ed espressioni fisiche

Interfacce predittive: Prevedendo le azioni dell'utente e anticipando le intenzioni, l'intelligenza artificiale ottimizza le interazioni uomo-computer. Ad esempio, le funzioni di completamento automatico nei motori di ricerca e il testo predittivo sugli smartphone utilizzano l'intelligenza artificiale per suggerire le parole in base al contesto e all'intento e aiutano a trovare le parole giusteottimizzare il flusso di lavoro

Realtà aumentata e virtuale: gli strumenti di IA migliorano il riconoscimento degli oggetti e migliorano le esperienze AR e VR per gli esseri umani. Costruendo simulazioni più realistiche, immersive e interattive basate su scenari, gli algoritmi avanzati di IA trasformano le esperienze educative, formative e di intrattenimento per gli esseri umani

Prevedendo le azioni dell'utente e anticipando le intenzioni, l'intelligenza artificiale ottimizza le interazioni uomo-computer. Ad esempio, le funzioni di completamento automatico nei motori di ricerca e il testo predittivo sugli smartphone utilizzano l'intelligenza artificiale per suggerire le parole in base al contesto e all'intento e aiutano a trovare le parole giusteottimizzare il flusso di lavoro

Il ruolo dei chatbot nel migliorare l'esperienza dei consumatori

Un'altra applicazione significativa dell'IA che ha un impatto sull'interazione uomo-macchina riguarda i chatbot. I chatbot sono programmi informatici alimentati dall'IA che imitano il linguaggio umano per interagire con gli esseri umani tramite messaggi di testo o vocali.

I chatbot svolgono un ruolo cruciale in diversi settori, tra cui l'e-commerce, l'istruzione, la sanità e altri ancora. In questi settori, i chatbot migliorano l'esperienza dei consumatori grazie a:

Personalizzazione dell'esperienza: I chatbot analizzano i dati dei consumatori, le preferenze e le interazioni passate per personalizzare le risposte e le raccomandazioni future. Ad esempio, nelle aziende di e-commerce, i chatbot esaminano le cronologie di acquisto e di navigazione dei clienti e forniscono di conseguenza raccomandazioni sui prodotti. In questo modo, i chatbot personalizzano e migliorano l'esperienza di acquisto dei clienti e aumentano le probabilità di conversione

Offrire supporto linguistico: Nel mondo odierno, sempre più globalizzato, molte aziende devono interagire con clienti internazionali che parlano lingue diverse. I chatbot sono in grado di comunicare in più lingue e quindi aiutano le aziende a fornire assistenza ai clienti nella loro lingua regionale. In questo modo, i chatbot rendono i servizi delle aziende più inclusivi e accessibili ai clienti di tutto il mondo

Riduzione dei tempi di attesa: I chatbot riducono significativamente i tempi di attesa dei clienti, rispondendo istantaneamente alle domande di più clienti contemporaneamente. Funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornendo un'assistenza tempestiva anche al di fuori degli orari di lavoro, migliorando così la qualità complessiva del servizio clienti nei diversi fusi orari

Forniscono aggiornamenti tempestivi sugli ordini: Quando i clienti effettuano un acquisto, i chatbot sono in grado di tenere traccia dello stato dell'ordine e dei tempi di consegna, fornendo loro aggiornamenti in tempo reale. Mantenendo i clienti informati, i chatbot eliminano la necessità per i clienti di interagire con più sistemi per seguire i loro ordini e li aiutano a risparmiare tempo prezioso

Quando i clienti effettuano un acquisto, i chatbot sono in grado di tenere traccia dello stato dell'ordine e dei tempi di consegna, fornendo loro aggiornamenti in tempo reale. Mantenendo i clienti informati, i chatbot eliminano la necessità per i clienti di interagire con più sistemi per seguire i loro ordini e li aiutano a risparmiare tempo prezioso Facilitare la programmazione degli appuntamenti: I chatbot facilitano la programmazione degli appuntamenti, soprattutto nel settore sanitario. Grazie all'integrazione con i calendari e alla valutazione dello stato di disponibilità dei medici, i chatbot consentono ai clienti di prenotare una data e un orario conveniente senza l'intervento umano. I chatbot inviano anche promemoria per gli appuntamenti, aiutando i clienti a rimanere informati e a ridurre le probabilità di perdere un appuntamento

Importanza dei dati e della visualizzazione delle informazioni

La visualizzazione di dati e informazioni semplifica insiemi di dati complessi in immagini facilmente comprensibili come grafici a barre, a torta e a linee. Gli strumenti di intelligenza artificiale svolgono un ruolo cruciale in questo processo, consentendo agli esseri umani di comprendere i dati in modo efficiente, risparmiando tempo e fatica che altrimenti verrebbero spesi per navigare in dataset intricati.

Inoltre, consentono agli esseri umani di:

Esplorare i dati da diverse prospettive e comprendere più a fondo il loro contenuto e il loro contesto

Identificare modelli e tendenze nascoste nei dati

Rilevare le relazioni tra le variabili, seguire i cambiamenti nel tempo e identificare le anomalie

Comprendere i colli di bottiglia nei flussi di lavoro e le aree che possono essere migliorate e ottimizzate

Anticipare le tendenze del mercato, le preferenze dei consumatori e i risultati operativi e definire di conseguenza le strategie future

Comunicare chiaramente i risultati ai team e ai reparti dell'organizzazione e migliorare la condivisione delle conoscenze tra le parti interessate

Benefici dell'utilizzo di HCAI al lavoro

L'IA incentrata sull'uomo apporta benefici agli ambienti di lavoro nei seguenti modi:

Migliora il processo decisionale

Centrato sull'uomo Gli strumenti di intelligenza artificiale migliorano il processo decisionale nei luoghi di lavoro. Questi strumenti analizzano grandi insiemi di dati e forniscono approfondimenti che supportano i processi decisionali basati sui dati. Le decisioni informate migliorano le capacità di risoluzione dei problemi, la pianificazione strategica, i risultati dei progetti e le prestazioni complessive del luogo di lavoro.

Aumenta l'efficienza e la produttività

Secondo le ricerche, l'adozione di HCAI migliora la produttività dei lavoratori di 35.5% . Le soluzioni AI incentrate sull'uomo automatizzano le attività ripetitive e snelliscono i flussi di lavoro.

Riducendo gli errori associati ai processi manuali e ripetitivi, le soluzioni HCAI migliorano l'efficienza. Inoltre, liberano tempo per i dipendenti e i leader aziendali, che possono investire in attività ad alto impatto che richiedono un pensiero creativo e critico e la collaborazione tra i vari reparti, migliorando così la qualità del lavoro la produttività del team .

Aumenta il benessere e la soddisfazione

Gli strumenti di intelligenza artificiale incentrati sull'uomo automatizzano le attività monotone, riducendo il burnout e promuovendo un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Consentono ai dipendenti di concentrarsi maggiormente sugli aspetti soddisfacenti del loro lavoro. Lavorare a compiti coinvolgenti e stimolanti favorisce un senso di appagamento e soddisfazione lavorativa.

Consente di risparmiare sui costi

Le ricerche indicano che l'integrazione dell'HCAI ha permesso al dipartimento Risorse Umane di salvare il 20% e il reparto operativo di risparmiare il 40% dei rispettivi budget.

Automatizzando le attività amministrative di routine, riducendo la necessità di risorse umane aggiuntive e ottimizzando i processi operativi, l'intelligenza artificiale incentrata sulle persone consente alle aziende di ridurre le spese, risparmiare sui costi e migliorare le prestazioni finanziarie.

Come utilizzare l'IA umano-centrica al lavoro

L'implementazione dell'IA incentrata sulle persone può avere un impatto trasformativo sul posto di lavoro.

Vediamo come implementarla sul posto di lavoro e promuovere un ambiente di lavoro positivo e incentrato sull'uomo:

1. Coinvolgere e comunicare con il team

Il primo passo per implementare l'HCAI sul posto di lavoro consiste nel comunicare con il proprio team in merito.

Questo potrebbe comportare:

Discutere le ragioni dell'implementazione dell'HCAI sul posto di lavoro e spiegare i vantaggi che potrebbe offrire alla vostra azienda e al vostro team di dipendenti

Incoraggiare il dissenso e riconoscere le preoccupazioni dei dipendenti ascoltandoli attivamente e affrontandoli con soluzioni di supporto

Chiedere al team di dipendenti il loro contributo su come implementare efficacemente l'HCAI sul posto di lavoro.

Utilizzare Mappe mentali ClickUp per il brainstorming e la collaborazione con il vostro team. In questo modo, potrete assicurarvi che le idee di tutti siano ascoltate e promuovere un approccio unificato all'integrazione delle HCAI nei vostri flussi di lavoro.

utilizzate ClickUp Mindmaps per costruire mappe mentali basate su attività, per aumentare il brainstorming e la collaborazione con il vostro team

Ecco come vi aiuta:

Pianificare e organizzare progetti e attività all'interno dell'organizzazione per una maggiore chiarezza

Stabilire facilmente connessioni tra attività, flussi di lavoro e idee utilizzando nodi intuitivi di trascinamento e rilascio

Creare, modificare ed eliminare direttamente le attività in modo semplice e semplificare i processi di gestione del flusso di lavoro

2. Istruite e formate il vostro team

La formazione aiuta il vostro team a sentirsi sicuro nell'utilizzo di nuove tecnologie come l'HCAI. Assicura che sappiano come utilizzare efficacemente questi strumenti nel loro lavoro quotidiano, migliorando le loro competenze e il loro comfort con la tecnologia.

Questa preparazione facilita il passaggio del team a un'impostazione dell'IA incentrata sull'uomo, consentendogli di trarre il massimo vantaggio dall'integrazione dell'IA sul posto di lavoro.

3. Condurre un'analisi del flusso di lavoro

Il passo successivo all'implementazione prevede l'esecuzione di un analisi del flusso di lavoro . Questo vi aiuterà a identificare le attività e i processi che potrebbero trarre vantaggio dall'automazione.

Una volta identificati i compiti, è importante stabilire obiettivi a breve e lungo termine per garantire un'implementazione eticamente allineata sul posto di lavoro.

4. Scegliere lo strumento di IA giusto

gestite progetti e attività e curate contenuti personalizzati con facilità grazie a ClickUp Brain

Scegliete uno strumento di intelligenza artificiale affidabile che metta i vostri dipendenti al centro. Per iniziare, potete prendere in considerazione strumenti basati sull'intelligenza artificiale come ClickUp Brain .

Come strumento affidabile e responsabile, ClickUp Brain assiste i vostri dipendenti nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti.

Ecco cosa offre ClickUp Brain:

Al Knowledge Manager™: Risponde alle domande di documenti, attività e progetti in modo interattivo e contestuale. Utilizza i wiki per la classifica di ricerca dell'intelligenza artificiale

Risponde alle domande di documenti, attività e progetti in modo interattivo e contestuale. Utilizza i wiki per la classifica di ricerca dell'intelligenza artificiale Al Project Manager™: Gestisce e automatizza gli aggiornamenti e i riepiloghi dei progetti. Riassume i thread di commenti e le attività e fornisce approfondimenti dettagliati, compresi i riepiloghi sullo stato di avanzamento, per i diversi progetti. Dispone di un costruttore di automazione in linguaggio naturale e può riempire automaticamente i dati per risparmiare tempo

Gestisce e automatizza gli aggiornamenti e i riepiloghi dei progetti. Riassume i thread di commenti e le attività e fornisce approfondimenti dettagliati, compresi i riepiloghi sullo stato di avanzamento, per i diversi progetti. Dispone di un costruttore di automazione in linguaggio naturale e può riempire automaticamente i dati per risparmiare tempo Al Writer for Work™: È un assistente di scrittura che aiuta i dipendenti, adattato ai loro ruoli. Dispone di strumenti e modelli di intelligenza artificiale, controllo ortografico integrato, creatore di modelli, creatore di tabelle e così via

5. Assicura il monitoraggio e lo sviluppo continuo

Dopo aver adottato uno strumento affidabile, è fondamentale stabilire una struttura per il monitoraggio, la valutazione, la raccolta di feedback e il miglioramento continui. Questo processo garantisce che le iniziative HCAI siano in linea con gli obiettivi organizzativi e migliorino la produttività del luogo di lavoro.

Raccogliete i feedback dei vari stakeholder e migliorate continuamente per rimanere aggiornati. Considerate l'utilizzo del Modello di piano d'azione ClickUp per il feedback a 360 che stabilisce una procedura di feedback efficiente per i clienti, ad esempio, ed è facile da usare per i principianti

Utilizzate il modello di piano d'azione ClickUp per il Feedback 360 per sistematizzare e comprendere il feedback dei clienti. Aumentate l'efficienza delle attività nella vostra organizzazione con lo strumento giusto

Con il modello di piano d'azione ClickUp per il Feedback 360, potete:

Organizzare, raccogliere e classificare i feedback dei clienti per supportare un processo decisionale informato

Creare una procedura efficace e pratica per il feedback dei clienti che può essere utilizzata da chiunque e monitorata

Definire le priorità e valutare quali categorie di feedback necessitano di maggiore attenzione e creare un piano d'azione per i vostri team

Beneficiate di un modello pronto all'uso e completamente personalizzabile per iniziare in pochi secondi Scaricate questo modello ## Incorpora le infezioni nosocomiali nel tuo luogo di lavoro con ClickUp

L'implementazione dell'HCAI offre numerosi vantaggi al vostro posto di lavoro. La scelta del giusto strumento di IA è fondamentale per massimizzare questi vantaggi.

Per esempio, Cervello ClickUp supporta diverse attività, come la gestione dei progetti e la creazione di contenuti, rendendolo una scelta affidabile per integrare perfettamente le HCAI nei vostri flussi di lavoro.

Inoltre, ClickUp offre numerose altre funzioni e modelli per garantire una gestione efficiente delle attività, la collaborazione e la visualizzazione dei dati.