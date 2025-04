10 alternative a Excalidraw per la collaborazione su lavagna online

Ricordi i bei vecchi tempi in cui i team si riunivano nelle sale conferenze, facevano brainstorming di idee brillanti e discutevano i progetti sulle lavagne online?

Con l'aumento del lavoro da remoto e ibrido, la collaborazione in tempo reale è passata dalle lavagne fisiche a quelle virtuali. Le lavagne virtuali come Excalidraw sono ottimi strumenti per esprimere le tue idee e fare brainstorming con i tuoi team.

Tuttavia, Excalidraw potrebbe non essere adatto a tutti a causa di alcune limitazioni. Ad esempio, è possibile creare un solo disegno alla volta, il che limita l'ambito della discussione. Alcuni utenti trovano inoltre che lo strumento sia carente in termini di integrazioni.

Quindi, se stai cercando un'alternativa affidabile a Excalidraw, sei nel posto giusto. Diamo un'occhiata alle 10 migliori alternative a Excalidraw e alle loro funzionalità/funzioni.

Cosa cercare nelle alternative a Excalidraw?

L'utilizzo di una lavagna online può sembrare abbastanza semplice. Ma se ne scegli una con un'interfaccia poco intuitiva, il tuo lavoro potrebbe diventare due volte più difficile. Ecco alcuni fattori importanti da considerare quando cerchi alternative a Excalidraw:

Collaborazione in tempo reale: Verifica funzionalità quali modifica simultanea, opzione chat, commenti per l'assegnazione delle attività e monitoraggio del cursore in tempo reale

Facilità d'uso: Scegli uno strumento intuitivo e facile da navigare. Un'interfaccia intuitiva garantisce un flusso di lavoro efficiente e riduce la curva di apprendimento per te e il tuo team

Personalizzazione : cerca alternative che offrano modelli, combinazioni di colori e forme personalizzabili

Sicurezza e privacy: Dai la priorità agli strumenti che offrono crittografia end-to-end per proteggere i tuoi dati

Costo: Valuta il costo totale degli strumenti alternativi considerando sia i costi di sottoscrizione una tantum che le spese iniziali per funzionalità/funzioni aggiuntive

Le 10 migliori alternative a Excalidraw da utilizzare

Diamo un'occhiata alle 10 migliori alternative a Excalidraw per una migliore collaborazione nell'area di lavoro. Dalle funzionalità/funzioni di visualizzazione avanzate alle opzioni di personalizzazione rapida, questi strumenti offrono tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno per mettere in pratica le idee.

1. ClickUp

Risparmia tempo e ottieni di più con le lavagne online ClickUp

ClickUp è una piattaforma all-in-one per la gestione dei progetti, che aiuta i team distribuiti a collaborare in modo efficiente, lavorare in modo più intelligente e risparmiare tempo. La funzionalità Lavagna online di ClickUp offre un'area di lavoro flessibile per il brainstorming, la pianificazione e l'esecuzione dei progetti. È possibile disegnare, collegare idee, scrivere note e aggiungere immagini e link per una collaborazione efficace.

Tuttavia, l'ideazione da sola non basta. È necessario convertire i pensieri in elementi di azione. È qui che le mappe mentali di ClickUp aiutano ad allineare attività e idee.

Semplifica i progetti complessi mappando i flussi di lavoro e le attività specifiche utilizzando le mappe mentali di ClickUp

Puoi utilizzare le mappe mentali per ideare, elaborare strategie e creare roadmap e flussi di lavoro agili. Questo ti aiuta a semplificare le attività suddividendo piani di progetto complessi e collegando le dipendenze. Ad esempio, il modello di lavagna online Mappa dei processi di ClickUp è un modello personalizzabile e pronto all'uso, ottimo anche per i principianti. Ti consente di comunicare facilmente i processi al team con una rappresentazione visiva. Puoi anche personalizzare stati, campi e persino viste.

Scarica questo modello Rappresenta visivamente i flussi di lavoro per identificare ed eliminare i colli di bottiglia con il modello Lavagna online Mappa dei processi di ClickUp

Se desideri semplificare ulteriormente i processi, utilizza il modello di grafico di flusso di processo di ClickUp. Ti aiuta a visualizzare i processi quotidiani e a monitorare facilmente lo stato delle attività.

Scarica questo modello Documenta i processi e risolvi rapidamente i problemi con il modello di grafico del flusso di processo di ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Collaborazione visiva in tempo reale: condividi idee e note e monitora l'attività di tutti i membri del team per coordinare le azioni

Connetti attività e idee: pianifica e organizza facilmente le tue idee e attività con pianifica e organizza facilmente le tue idee e attività con le mappe mentali di ClickUp . Puoi creare mappe mentali basate su attività o nodi e organizzare facilmente i tuoi progetti trascinando i rami in percorsi logici

Personalizza la gestione delle attività: Colma il divario tra ideazione ed esecuzione creando Colma il divario tra ideazione ed esecuzione creando attività di ClickUp direttamente dalle tue lavagne online. Personalizza la tua area di lavoro aggiungendo convenzioni diverse per i diversi tipi di attività

Ottieni link condivisibili: Condividi lavagne online con clienti o partner al di fuori della tua area di lavoro, anche se non dispongono di un account ClickUp

Utilizza modelli predefiniti: Prova i modelli di lavagna online pronti all'uso per creare flussi di lavoro e diagrammi di flusso, mappe concettuali, brainstorming inverso e brainwriting

Connetti il tuo stack tecnologico: Accedi rapidamente alle informazioni da ClickUp, dalle app connesse o dall'unità locale utilizzando la funzionalità Accedi rapidamente alle informazioni da ClickUp, dalle app connesse o dall'unità locale utilizzando la funzionalità Ricerca universale di ClickUp

Formattare lavagne online: Crea lavagne interattive formattando il testo con banner, titoli, evidenziazioni e sottolineature. Aggiungi anche elementi come forme e connettori utilizzando la barra degli strumenti

Limiti di ClickUp

Per alcuni utenti è necessario un periodo di apprendimento per comprendere le lavagne online ClickUp

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Draw. io

Draw. io è un versatile software per la creazione di diagrammi di flusso e di progettazione online, utilizzato principalmente sulle app Atlassian, come Confluence e Jira.

È possibile creare diagrammi di rete, diagrammi di flusso, wireframe e molto altro ancora. La sua interfaccia intuitiva, con molte forme, icone e opzioni di personalizzazione, lo rende una delle alternative più popolari a Excalidraw.

Le migliori funzionalità/funzioni di Draw. io

Utilizza la funzione di ricerca per classe per trovare diagrammi pertinenti per visualizzare i flussi di lavoro

Archivia i tuoi file di diagrammi su qualsiasi piattaforma cloud

Collabora con più membri del team in tempo reale con cursori condivisi

Fornisci facilmente feedback aggiungendo commenti alle immagini

Limiti di Draw. io

Potresti avere difficoltà a importare alcuni tipi di file

Il software potrebbe rallentare durante l'utilizzo su browser

Prezzi di Draw. io

Gratis: versione di prova di 30 giorni

Cloud: 20 $ al mese per 20 utenti e 532,50 $ al mese per 2000 utenti

Data Center: 6.000 $ per 500 utenti e 10.000 $ per 2000 utenti, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Draw. io

G2: 4,4/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

3. Mural

via Mu ral

Mural è una tela virtuale, dove è possibile fare brainstorming, risolvere problemi e organizzare le idee visivamente in tempo reale con il proprio team.

Lo strumento consente di creare e modificare vari elementi come note adesive, immagini e disegni. Inoltre, è possibile disegnare facilmente diagrammi per collaborare visivamente. Offre soluzioni personalizzate di lavagne online per team di progettazione, prodotto, ingegneria, innovazione e commerciale, eliminando la necessità di più app di collaborazione all'interno dell'intera organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mural

Aggiungi idee o elementi di azione come note adesive o caselle di testo

Controlla l'accesso alla collaborazione con impostazioni di sola visualizzazione, modifica e facilitatore

Modifica il testo e i colori delle note per creare cluster e identificare modelli

Aggiungi icone, GIF e immagini con l'integrazione di Unsplash

Limiti di Mural

Potresti trovare limitanti le integrazioni con altre app

Il monitoraggio dei commenti mentre si lavora con più membri del team può sembrare opprimente

Prezzi di Mural

Gratis: Forever

Team+: 12 $ al mese per utente

Business: 17,99 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mural

G2: 4,6/5 (oltre 1.365 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 120 recensioni)

4. FigJam

via FigJ am

FigJam, sviluppato da Figma, è un'altra alternativa a Excalidraw che consente ai team di fare brainstorming, disegnare diagrammi, progettare strategie e creare diagrammi di flusso e flussi di lavoro agili.

Aiuta a creare roadmap di progetto, mappe del percorso del cliente e sequenze temporali di progetto. È possibile fornire feedback in tempo reale utilizzando la chat audio e la chat live. FigJam offre anche l'integrazione IA per automatizzare le sequenze temporali dei progetti e tracciare gli elementi di azione.

Le migliori funzionalità/funzioni di FigJam

Aggiungi widget per il flusso di lavoro, come le attività Jira, alla lavagna online

Personalizza la comunicazione con avatar Bitmoji personalizzati

Prova l'integrazione IA per raccogliere idee o progettare codici

Raccogli feedback conducendo sondaggi

Limiti di FigJam

Non potrai lavorare su eventuali aggiornamenti senza essere online

Puoi invitare membri esterni per un massimo di 24 ore solo con il piano Free

Prezzi di FigJam

Gratis: Forever

Professional: 3 $ al mese per utente

Organizzazione: 5 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FigJam

G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (25 recensioni)

5. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart è una piattaforma di collaborazione visiva e diagrammazione intelligente basata su cloud che consente ai team di dare vita alle loro idee attraverso diagrammi dinamici, diagrammi di flusso e visualizzazioni.

È possibile utilizzare i cursori per la collaborazione in tempo reale, collegare dati e sovrapporre metriche sui diagrammi per accedere a tutte le informazioni importanti in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lucidchart

Organizza i tuoi diagrammi utilizzando contenitori o corsie

Aggiungi note a una forma per tenere aggiornati gli altri

Integralo con i più diffusi strumenti per le aree di lavoro, come Google e Atlassian

Limiti di Lucidchart

Potresti trovare difficile esportare in blocco in Visio

Con il piano Free è possibile creare solo 60 oggetti per diagramma

Prezzi di Lucidchart

Gratis: versione di prova di 7 giorni

Individuale: 7,95 $ al mese, fatturato annualmente

Team: 27 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2: 4,5/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

6. App InVision

Il prodotto di punta di Invision, Freehand, è una lavagna online per pianificare progetti, ideare, creare team, fare brainstorming, presentare e rivedere idee.

Offre modelli personalizzati per team di ingegneria, progettazione, IT e prodotto. È possibile utilizzare la sua tela intelligente per definire flussi di lavoro e gestire progetti senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'app InVision

Trasforma le idee in progetti su schermo utilizzando il disegno vettoriale e i livelli flessibili di InVision

Prototipate, gestite, revisionate, perfezionate e testate prodotti digitali senza codice

Semplifica il project management con oltre 200 modelli predefiniti

Limiti dell'app InVision

Importare tavole da Sketch può essere noioso

La collaborazione in team può essere impegnativa

Prezzi dell'app InVision

Free

Freehand Pro: 4,95 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni dell'app InVision

G2: 4,4/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

7. Jamboard

via Jambo ard

Se desideri collaborare con il tuo team in tempo reale, puoi utilizzare Jamboard, una lavagna digitale di Google. Puoi utilizzarla sul dispositivo Jamboard (una lavagna digitale da 55 pollici che funziona con i servizi G Suite), sul browser web o sull'app mobile.

Con Jamboard, puoi scrivere e disegnare con lo stilo incluso e convertire i tuoi schizzi in immagini raffinate. Tuttavia, Jamboard sarà dismesso il 1° ottobre 2024.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jamboard

Aggiungi facilmente gli strumenti di Google Drive come Documenti, Fogli e Presentazioni a una jam utilizzando un dispositivo Jamboard

Cerca su Google e inserisci immagini o pagine web

Limiti di Jamboard

Non è compatibile con iOS

Il monitoraggio del contributo di ciascun membro al Jamboard è noioso

Offre funzionalità/funzioni di collaborazione limitate rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Jamboard

4.999 $ per un display Jamboard, due stili, una gomma e un supporto da parete

600 $ all'anno per la gestione e l'assistenza.

Valutazioni e recensioni di Jamboard

G2: 4,3/5 (68 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (114 recensioni)

8. Collaboard

via Collaboard

Collaboard è una lavagna online creativa e uno strumento di collaborazione con un aspetto disegnato a mano. Offre opzioni di disegno utilizzando pennarelli, penne e pennelli. Puoi usarlo per il brainstorming o per raccontare storie.

Consente di modificare il colore e il font del testo, aggiungere link ipertestuali a risorse pertinenti, caricare documenti, aggiungere immagini e collegare oggetti. Inoltre, è possibile aggiungere video direttamente sulla bacheca, modificare le modalità di visualizzazione per una migliore leggibilità e creare note adesive per idee o suggerimenti rapidi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Collaboard

Pianifica e naviga rapidamente attraverso la lavagna online verso aree specifiche tramite comodi link ipertestuali utilizzando la tela infinita

Fai brainstorming e racconta storie utilizzando forme e colori diversi

Passa alla modalità scura per una migliore leggibilità

Proteggi i tuoi contenuti aggiungendo password

Limiti di Collaboard

Potresti non trovare l'interfaccia utente accattivante

Non dispone di una funzione fluida per incorporare contenuti multimediali esterni

Prezzi di Collaboard

Gratis Versione di prova di 7 giorni

Avanzato: 10 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Collaboard

G2: 4,7/5 (92 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (114 recensioni)

9. Miro

via Mi ro

La lavagna online all'avanguardia di Miro consente la pianificazione scalabile dei prodotti, la mappatura mentale, la mappatura dei processi, la mappatura del percorso del cliente e la strategia e la pianificazione.

Con Miro, puoi fornire al tuo team un'area di lavoro visiva, scalabile e sicura per l'innovazione, collegandola con oltre 130 app. Consente una collaborazione e una gestione fluide integrando automaticamente i dati provenienti da fogli di calcolo e altre app in tutto lo stack tecnologico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Struttura le tue idee con Miro Frames sulla tela infinita di Miro

Condividi idee in modo anonimo

Aggiungi documentazione, risultati di sondaggi, video e dati in tempo reale da diverse app per la collaborazione digitale

Limiti di Miro

Non è possibile salvare modelli personalizzati per riutilizzarli

Ha opzioni di font limitate per le note adesive

L'interfaccia può creare confusione

Prezzi di Miro

Free

Starter: 10 $ al mese per utente

Business: 20 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4,8/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.500 recensioni)

10. DrawIsland

via DrawIsLa nd

DrawIsland è uno strumento di disegno online per esprimere la propria creatività attraverso l'arte digitale. È possibile creare GIF, aggiungere testo alle immagini, utilizzare diverse forme per creare schizzi e cambiare colori e font.

Ha anche un'interfaccia intuitiva e offre vari strumenti di disegno, tra cui pennelli, penne e forme. Puoi iniziare a lavorare su DrawIsLand direttamente online senza alcuna registrazione o installazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di DrawIsland

Scegli tra quattro diverse dimensioni dello schermo predefinite (200200, 400400, 800 400, 1024768 pixel) e un'opzione personalizzata per personalizzare le dimensioni

Genera animazioni utilizzando immagini

Importa facilmente le immagini per modificarne le dimensioni o aggiungere del testo

Limiti di DrawIsland

È possibile generare animazioni utilizzando solo fino a 10 fotogrammi

È possibile salvare le immagini solo in formato .png

Non supporta la condivisione di immagini sui social media

Prezzi di DrawIsland

Free

Valutazioni e recensioni di DrawIsland

G2: NA

Capterra: NA

