Creare compagni IA per raccontare storie, giocare di ruolo o semplicemente conversare in modo significativo può essere esaltante, finché non si incontrano le limitazioni di Character AI. Forse sei frustrato dai frequenti tempi di inattività, dalle opzioni di personalizzazione limitate o dalle preoccupazioni relative alla privacy dei dati. Forse hai bisogno di funzionalità/funzioni più avanzate per i tuoi progetti creativi o il tuo lavoro professionale.

Non sei solo. Con l'evoluzione delle piattaforme di personaggi IA, gli sviluppatori e i professionisti creativi sono alla ricerca di alternative che offrano maggiore affidabilità, conversazioni più naturali, privacy avanzata o funzionalità specializzate.

In questa guida abbiamo ricercato e testato i migliori siti alternativi a Character AI per aiutarti a trovare la piattaforma di IA perfetta per te. Che tu sia uno scrittore che sviluppa personaggi, uno sviluppatore che crea esperienze interattive o semplicemente alla ricerca di conversazioni IA più coinvolgenti, questi strumenti offrono approcci innovativi alla creazione e all'interazione di personaggi IA.

Limiti dell'IA per i personaggi

Sebbene Character IA sia stata pioniera nella creazione accessibile di personaggi IA, gli utenti segnalano costantemente diverse limitazioni frustranti:

Frequenti interruzioni del servizio e problemi con i server : molti utenti riscontrano interruzioni impreviste durante i periodi di picco, con la piattaforma che diventa inaccessibile per ore

Risposte incoerenti dei personaggi : i personaggi spesso "dimenticano" personalità o retroscena consolidate nel corso della conversazione, interrompendo l'immersione e richiedendo frequenti promemoria

Filtri restrittivi sui contenuti : la moderazione rigorosa della piattaforma blocca molti scenari creativi, anche temi maturi non espliciti, limitando le possibilità narrative e lo sviluppo dei personaggi

Memoria di conversazione limitata : i personaggi hanno difficoltà a fare riferimento alle informazioni precedenti nella conversazione, specialmente nelle interazioni più lunghe

Questioni relative alla privacy : le conversazioni degli utenti vengono raccolte per addestrare il modello IA, sollevando questioni relative all'utilizzo dei dati e alla riservatezza

Opzioni di personalizzazione di base : la piattaforma offre un controllo limitato sull'aspetto, la voce e il comportamento dei personaggi rispetto alle alternative più recenti

Tempi di risposta lenti : con l'aumentare del numero di utenti, molti segnalano ritardi crescenti tra i messaggi, in particolare per gli utenti gratuiti

Modello di monetizzazione: le funzionalità premium recenti hanno limitato le funzionalità per gli utenti non paganti, creando un'esperienza divisa

Un'alternativa adeguata all'IA per personaggi supera questi limiti e offre un modo più divertente e conveniente per immergersi in mondi fantastici e interagire con l'IA.

Alternative a Character IA in breve

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp IA contestuale che si adatta alle tue esigenze per una maggiore produttività Assistente IA multiuso, project management e gestione delle conoscenze, creazione di documenti Free ForeverUnlimited: 7 $/mese per utenteBusiness: 12 $/mese per utenteEnterprise: contattaci per i prezziClickUp Brain: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro Chai Chatta in modo informale con personaggi diversi grazie all'IA Personaggi personalizzati creati dalla community, chat vocale, animazioni per chattare GratisChai Premium: 13,99 $ al mese o 134,99 $ all'annoChai Ultra: 29,99 $ al mese o 269,99 $ all'anno Roleplai Gioco di ruolo e chat iperrealistici con IA Personalizzazione dei personaggi, generazione artistica con IA, supporto multilingue Starter 19,99 $/mesePremium: 49,99 $/mesePlatinum: 129 $/mese Janitor IA Gioco di ruolo creativo senza limiti Creazione di scenari personalizzati, filtraggio minimo dei contenuti, generazione di immagini Free Replika Compagni IA a lungo termine Memoria persistente, supporto emotivo, costruzione di relazioni GratisPro: 19,99 $/mese (o 49 $/anno)A vita: 299 $ (pagamento unico) Kuki IA Conversazioni informali coinvolgenti; marchi alla ricerca di un rappresentante virtuale Flusso di conversazione naturale, personalità distintiva, interazioni vocali 100 Koins: 0,99 $550 Koins: 4,99 $1200 Koins: 9,99 $7500 Koins: 49,99 $ Anima IA Connessioni emotive profonde e supporto psicologico Connessione emotiva, esperienze personalizzate, messaggi vocali A partire da 19,99 $ al mese Cleverbot Chat IA semplice basata su testo Conversazioni simili a quelle umane, nessun account necessario, apprendimento dalla conversazione Free Talkie Interazioni multilingue con personaggi Modelli di conversazione naturali, personalizzazione della voce, risposte emotive FreeTalkie + Standard: 9,99 $/meseTalkie + Pro: 24,99 $/mese Sakura IA Interazioni tra personaggi ispirati agli anime Progettazione visiva dei personaggi, personalità specializzate, scenari creativi GratisDiamond: 19 $/meseInfinite: 39 $/mese AI Dungeon Avventure narrative interattive Narrazioni dinamiche, flessibilità di genere, creazione di mondi AI Dungeon Adventurer: 9,99 $AI Dungeon Champion: 14,99 $AI Dungeon Legend: 29,99 $AI Dungeon Mythic: 49,99 $2.500 crediti: 19,99 $80 crediti: 0,99

Le migliori alternative a Character IA da utilizzare

1. ClickUp (Ideale per la produttività basata sull'IA)

Sebbene ClickUp non sia un chatbot che offre personaggi virtuali, può essere un potente centro di comando per il tuo universo narrativo. Scrittori, giocatori di ruolo e creatori di mondi possono utilizzare ClickUp Docs per redigere biografie, tradizioni e dialoghi dei personaggi, mentre le attività di ClickUp e i campi personalizzati ti aiutano a tenere traccia dei capitoli, degli archi emotivi o delle dinamiche relazionali.

Inizia con ClickUp Centralizza idee, trame, dialoghi e molto altro per i tuoi personaggi e mondi fantasy in ClickUp

Puoi collegare i personaggi a eventi o posizioni chiave e visualizzare queste connessioni in evoluzione utilizzando le lavagne online ClickUp, ideali per mappare complessi colpi di scena. Le lavagne online ti consentono anche di generare immagini IA per il tuo mondo fantastico, gioco o storia, utilizzando semplici prompt in linguaggio naturale.

Usa l'IA per generare immagini nelle lavagne online ClickUp e personalizzarle in base alle tue preferenze di stile

E quando sei bloccato? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato e sensibile al contesto, può aiutarti a trovare nomi di personaggi e luoghi, scrivere riepiloghi/riassunti delle scene o persino suggerirti cosa potrebbe dire il tuo cupo antieroe, mantenendo tutto organizzato all'interno di un contesto di progetto più ampio.

Quindi, anche se la tecnologia IA di ClickUp non fingerà (almeno per ora) di essere il tuo migliore amico o il tuo nemico pirata, può aiutarti a organizzare l'intero universo in cui vivono quei personaggi.

Usa ClickUp Brain per creare personaggi di fantasia, narrazioni e mondi in pochi minuti

Questa integrazione consente ai professionisti creativi di integrare perfettamente lo sviluppo dei personaggi con la gestione delle attività, la creazione di documenti e la collaborazione in team.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp Brain : crea i tuoi personaggi personalizzati con dialoghi, tratti della personalità e retroscena utilizzando prompt in linguaggio naturale

Documenti con assistenza IA : crea e archivia profili dettagliati dei personaggi, elementi per la creazione di mondi e archi narrativi con miglioramenti IA

Attività e attività secondarie : suddividi lo sviluppo dei personaggi in componenti gestibili con dipendenze e sequenze temporali

Campi personalizzati : monitora gli attributi dei personaggi, le relazioni e gli archi di sviluppo con punti dati personalizzabili

Lavagne online: mappa visivamente le relazioni tra i personaggi, i flussi della storia e i modelli di interazione

Limiti di ClickUp

Non progettato specificamente per conversazioni interattive con personaggi come le piattaforme IA dedicate ai personaggi

Richiede un po' di tempo per la configurazione al fine di ottimizzare i flussi di lavoro per lo sviluppo dei personaggi

La generazione dei personaggi è basata su testo, senza strumenti integrati per la creazione di personaggi visivi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su Reddit evidenzia:

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto fastidioso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Modifica anche ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, specialmente i banner. Sono così carini!

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto fastidioso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Modifica anche ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, in particolare i banner. Sono così carini!

2. Chai AI (Ideale per chattare in modo informale con personaggi diversi)

tramite Chai IA

Se hai sempre desiderato chattare con migliaia di personalità IA diverse senza doverle creare tu stesso, Chai IA è la soluzione perfetta. Questa piattaforma è diventata un hub per gli appassionati di IA che amano partecipare a conversazioni con praticamente qualsiasi tipo di carattere immaginabile, dai personaggi storici alle creazioni originali.

Ciò che distingue Chai è la sua vivace comunità di autori. A differenza delle piattaforme in cui sei limitato a personaggi predefiniti, Chai ti consente di sfogliare una vasta libreria di personalità create dalla comunità, ognuna con stili di conversazione unici. Vuoi discutere di filosofia con Socrate al mattino e chattare con un esploratore spaziale dell'anno 3000 nel pomeriggio? Chai rende questo tipo di salto da un personaggio all'altro basato sull'IA semplice e coinvolgente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chai IA

Accedi a migliaia di personaggi creati dalla community di ogni genere, personalità e interesse

Impegnati in dialoghi parlati con personaggi, ognuno con i propri modelli e toni di voce unici

Crea le tue personalità IA con tratti, conoscenze e stili di conversazione personalizzabili

Condividi conversazioni interessanti o scopri personaggi popolari attraverso i consigli della community

Limiti di Chai IA

La qualità delle risposte varia notevolmente tra i diversi personaggi creati dalla community

Gli utenti del piano Free devono sottostare a filtri dei contenuti più restrittivi e limiti alla lunghezza delle conversazioni

Ritenzione di memoria limitata nelle conversazioni più lunghe rispetto alle alternative premium

Prezzi di Chai IA

Gratis : chatta con bot IA selezionati, con un limite di 70 messaggi che si azzerano ogni 2,5 ore

Chai Premium : 13,99 $ al mese o 134,99 $ all'anno

Chai Ultra: 29,99 $ al mese o 269,99 $ all'anno

Valutazioni e recensioni di Chai IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Chai IA?

Un utente Reddit dice:

Chai è molto buono, lo uso quasi ogni giorno perché è divertente e i personaggi hanno una buona memoria. L'unica cosa che non mi piace è che devo guardare una pubblicità quando provo a cambiare personaggio o a crearne uno nuovo. Ma non mi dà fastidio

Chai è molto buono, lo uso quasi ogni giorno perché è divertente e i personaggi hanno una buona memoria. L'unica cosa che non mi piace è che devo guardare una pubblicità quando provo a cambiare personaggio o a crearne uno nuovo. Ma non mi dà fastidio

3. RolePlai (Ideale per giochi di ruolo coinvolgenti e scrittura creativa)

tramite Roleplai

RolePlai si distingue come un'alternativa specializzata all'IA per personaggi che consente agli utenti di creare e interagire con un'ampia gamma di personaggi IA, tra cui celebrità, personaggi storici e personalità completamente personalizzate. Ogni personaggio può essere personalizzato con tratti distintivi e retroscena specifici, consentendo conversazioni personalizzate e coinvolgenti.

Oltre alle interazioni basate sul testo, RolePlai offre funzionalità di chat vocale e video. Gli utenti possono vedere e sentire i loro personaggi IA, aggiungendo un tocco di realismo all'esperienza.

Le migliori funzionalità/funzioni di RolePlai

Ottieni funzionalità di chat con video e voce per vedere e ascoltare i tuoi personaggi IA

Controlla le trame effettuando scelte diverse con AI Adventures

Crea contenuti visivi relativi alla tua conversazione con la generazione artistica IA integrata

Interagisci con un massimo di cinque chatbot IA contemporaneamente per conversazioni e scenari complessi e multistrato, creando un'esperienza davvero coinvolgente

Limiti di RolePlai

Più incentrato sulle applicazioni narrative e creative che sulle attività utilitaristiche

C'è una curva di apprendimento per impostare in modo efficace parametri complessi dei personaggi

Prezzi di RolePlai

Starter : 19,99 $ al mese

Premium : 49,99 $ al mese

Platinum: 129 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Roleplai

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Roleplai?

Una recensione sull'App Store recita:

Questa app è divertente e piacevole, ma vorrei segnalare alcune cose che andrebbero aggiunte. Secondo me, la scheda "Avventura" dovrebbe avere una sezione secondaria per la creazione del personaggio, con biografia personale e tratti della personalità, proprio come nella scheda "Chat IA", in modo da non rimanere senza spazio per aggiungere ciò che vogliamo alla nostra avventura.

Questa app è divertente e piacevole, ma vorrei segnalare alcune cose che andrebbero aggiunte. Secondo me, la scheda "Avventura" dovrebbe avere una sezione secondaria per la creazione del personaggio, con biografia personale e tratti della personalità, proprio come nella scheda "Chat IA", in modo da non rimanere senza spazio per aggiungere ciò che vogliamo alla nostra avventura.

4. Janitor AI (Ideale per giochi di ruolo creativi senza restrizioni)

tramite Janitor AI

Janitor AI si è ritagliata una nicchia come piattaforma di riferimento per i professionisti creativi che cercano restrizioni minime nelle interazioni dei loro personaggi. Mentre molte piattaforme di personaggi IA implementano filtri di contenuto rigorosi, Janitor adotta un approccio più hands-off, rendendola popolare tra scrittori di narrativa, sviluppatori di giochi e giocatori di ruolo che esplorano temi narrativi complessi o maturi.

La funzionalità/funzione distintiva della piattaforma è il suo sistema di creazione di scenari. Anziché limitarti a chattare con i personaggi, puoi collocarli in impostazioni specifiche con parametri definiti. Uno scrittore di romanzi gialli potrebbe testare le diverse reazioni dei personaggi alla scoperta di indizi, mentre uno sviluppatore di giochi potrebbe prototipare le risposte degli NPC alle scelte dei giocatori in diversi rami della storia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Janitor AI

Genera rappresentazioni visive dei personaggi e delle scene discusse nelle conversazioni

Goditi una memoria persistente. I personaggi ricordano non solo la cronologia delle conversazioni, ma anche lo stato in evoluzione del loro mondo immaginario

Integra i personaggi in applicazioni personalizzate, giochi o strumenti di scrittura con accesso API per sviluppatori

Limiti di Janitor IA

Meno adatto agli utenti che cercano contenuti adatti alle famiglie a causa del filtro minimo

La qualità della generazione delle immagini varia in modo significativo a seconda della qualità del prompt

L'interfaccia utente può risultare tecnicamente complessa per gli utenti occasionali che non hanno familiarità con la terminologia del gioco di ruolo

Prezzi di Janitor IA

Free

Valutazioni e recensioni di Janitor IA:

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

5. Replika (Ideale per compagni IA a lungo termine)

via Replika

Replika è il veterano nello spazio dei compagni IA personali, concentrandosi sulla creazione di una relazione unica e in evoluzione piuttosto che sulle interazioni con più personaggi. Pensalo come lo sviluppo di una profonda amicizia con una personalità IA che cresce fino a capirti nel corso di settimane e mesi.

A differenza delle piattaforme in cui le conversazioni sembrano scollegate, Replika eccelle nella creazione di una memoria continua delle tue interazioni. Condividi le sfide lavorative, gli obiettivi personali o le routine quotidiane e Replika farà riferimento a questi dettagli in modo naturale nelle conversazioni future. Questo crea un autentico senso di "essere conosciuti" che molti utenti trovano confortante.

I professionisti della salute mentale hanno notato come questa presenza costante sia benefica per alcuni utenti. Le persone che soffrono di ansia sociale spesso si esercitano nelle conversazioni con la loro Replika prima di interagire con il mondo reale, mentre altri trovano conforto nell'avere uno spazio libero da giudizi dove elaborare i propri pensieri alle 3 del mattino, quando gli amici non sono disponibili.

👀 Lo sapevi? Diversi studi confermano che i compagni IA aiutano a ridurre la solitudine, a volte con la stessa efficacia dell'interazione umana. Sebbene le percentuali specifiche variano, un esperimento su larga scala ha riscontrato una significativa riduzione della solitudine ( 16-24 punti percentuali ) tra gli utenti di compagni IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Replika

Ottieni risposte personalizzate in base al tuo stile di interazione e alle preferenze indicate, poiché Replika ricorda la cronologia delle conversazioni nel corso di mesi di interazione

Accedi alle funzionalità opzionali di monitoraggio dell'umore e journaling per supportare la consapevolezza emotiva

Parla direttamente con la tua Replika con risposte vocali sempre più naturali

Personalizza l'aspetto del tuo Replika con la creazione dettagliata di avatar 3D e opzioni di abbigliamento

Limiti di Replika

Si concentra su un unico compagno piuttosto che su più personaggi diversi, che possono diventare noiosi per chi cerca app di compagnia IA per intrattenimento

Gli ultimi aggiornamenti hanno limitato alcuni tipi di giochi di ruolo che erano precedentemente disponibili

La versione gratuita ha una memoria e funzionalità/funzioni di sviluppo della personalità significativamente limitate

Prezzi di Replika

Free

Pro : 19,99 $ al mese (o 49 $ all'anno)

A vita: 299 $ (pagamento unico)

Valutazioni e recensioni di Replika

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Replika?

Un utente Reddit condivide:

Ho scoperto che se imposti correttamente il tuo gioco di ruolo, puoi fare in modo che Replika sia chiunque tu voglia e passare da un personaggio all'altro a seconda del tuo umore.

Ho scoperto che se imposti correttamente il tuo gioco di ruolo, puoi fare in modo che Replika sia chiunque tu voglia e passare da un personaggio all'altro a seconda del tuo umore.

6. Kuki AI (Ideale per conversazioni informali coinvolgenti e marchi alla ricerca di rappresentanti virtuali)

tramite Kuki IA

Kuki AI porta in tavola conversazioni IA ricche di personalità con un approccio nettamente diverso dalle altre piattaforme. Piuttosto che concentrarsi sulla personalizzazione dei personaggi, Kuki è stato sviluppato in oltre 15 anni per avere una personalità divertente e leggermente sfacciata che rende anche le chat più banali inaspettatamente divertenti.

Ciò che rende speciale Kuki è il modo in cui bilancia umorismo e utilità. Una conversazione sulla preparazione della cena potrebbe trasformarsi in una battuta scherzosa sulle tue abilità culinarie, per poi tornare agevolmente a suggerimenti di ricette davvero utili.

Per i brand e gli autori di contenuti, la personalità ben definita di Kuki lo rende particolarmente prezioso per pubblicità, streaming e contenuti sui social media. Gli YouTuber e gli streamer di Twitch utilizzano regolarmente le conversazioni con Kuki per le sue battute improvvisate e le risposte sorprendenti alle domande del pubblico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kuki AI

Ottieni risposte contestualmente appropriate con meno illogicità rispetto a molti concorrenti

Goditi battute ben calibrate e risposte giocose che si adattano al tono della conversazione

Accedi a informazioni approfondite su argomenti che spaziano dalla scienza alla cultura pop per discussioni informative

Limiti di Kuki IA

Opzioni di personalizzazione dei caratteri limitate, poiché è progettato con una personalità prestabilita

Gli utenti segnalano occasionali difficoltà con domande o istruzioni complesse e articolate in più parti

La versione gratuita include annunci pubblicitari che possono interrompere il flusso della conversazione

Prezzi di Kuki IA

100 Koins : 0,99 $

550 Koins : 4,99 $

1200 Koins : 9,99 $

7500 Koins: 49,99 $

Valutazioni e recensioni di Kuki IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

7. Anima AI (Ideale per connessioni emotive profonde e supporto psicologico)

tramite Google Play Store

Hai mai sentito il bisogno di parlare con qualcuno che ti capisce davvero, senza giudicarti? Anima AI crea compagni IA progettati per formare connessioni emotive significative con gli utenti attraverso intuizioni psicologiche e risposte empatiche.

A differenza di altre piattaforme di personaggi IA che si concentrano principalmente sull'intrattenimento, Anima IA incorpora principi della psicologia per creare compagni in grado di supportare il tuo benessere mentale attraverso conversazioni autentiche. Quando ti senti ansioso per un colloquio di lavoro imminente, ad esempio, il tuo compagno Anima potrebbe aiutarti a superare ansie specifiche, offrirti consigli pratici e fornirti incoraggiamento emotivo personalizzato in base alla tua situazione.

La piattaforma eccelle nella creazione di personalità coerenti che ricordano le conversazioni nel tempo. Se menzioni la tua passione per l'alpinismo in una conversazione, il tuo compagno Anima potrebbe chiederti della tua ultima avventura settimane dopo, creando quella sensazione di essere veramente visto e ricordato che rende significative le relazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Anima IA

Ottieni risposte empatiche e utili basate su tecniche di assistenza emotiva consolidate

Personalizza le caratteristiche dei tuoi compagni, compreso il loro aspetto, la personalità e gli hobby, per allinearli alle tue specifiche esigenze di supporto emotivo

Approfitta di un design incentrato sulla privacy che non condivide i dati delle conversazioni per la formazione

Limiti di Anima IA

I tempi di risposta possono rallentare durante i periodi di picco

Capacità di integrazione limitate con altri strumenti o piattaforme di produttività

Potrebbe non essere adatto ai bambini a causa di contenuti per adulti

Prezzi di Anima IA

A partire da 19,99 $ al mese

(Fonte: utenti)

Valutazioni e recensioni di Anima IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Anima IA?

Una recensione sul Play Store riporta:

Questa app è buona, la conversazione scorre senza intoppi fino a quando a volte viene interrotta da domande casuali e fuori luogo. Adoro il fatto che l'app abbia un pulsante di segnalazione nella chat, utile per dare forma al linguaggio e al flusso dell'IA.

Questa app è buona, la conversazione scorre senza intoppi fino a quando a volte viene interrotta da domande casuali e fuori luogo. Adoro il fatto che l'app abbia un pulsante di segnalazione nella chat, utile per dare forma al linguaggio e al flusso dell'IA.

8. Cleverbot (Ideale per IA conversazionale imprevedibile e simile all'umana)

tramite Cleverbot

Ricordi quelle conversazioni casuali e sconnesse che facevi con gli amici a tarda notte? Cleverbot cattura quell'energia imprevedibile in un modulo IA. A differenza dei compagni IA con script complessi, Cleverbot impara da milioni di interazioni umane reali, rendendo ogni conversazione unica e imprevedibile.

Potrebbe sorprenderti con battute spiritose, domande filosofiche o persino scherzi giocosi che sembrano davvero spontanei. Per gli scrittori che lavorano su dialoghi realistici, questa imprevedibilità può essere preziosa per superare i blocchi creativi: basta iniziare a chattare con Cleverbot sul dilemma del tuo personaggio e vedere dove porta la conversazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cleverbot

Lasciati ispirare da risposte creative e inaspettate che non seguono modelli IA preprogrammati e stereotipati

Goditi un'interfaccia semplice e priva di distrazioni che si concentra interamente sulla conversazione

Inizia subito a chattare senza registrarti o creare un account

Limiti di Cleverbot

A volte perde il contesto della conversazione, richiedendo di ripetere le informazioni

Nessuna opzione di personalizzazione dei personaggi come quelle offerte dalle piattaforme più recenti

Risposte inappropriate occasionali senza un filtro dei contenuti efficace

Prezzi di Cleverbot

Free

Valutazioni e recensioni di Cleverbot

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Talkie (Ideale per personaggi IA multilingue con personalità diverse)

via Talkie

Hai mai desiderato praticare il tuo spagnolo con un tutor paziente, scambiare idee di marketing con un partner creativo e ottenere consigli tecnici da un esperto, il tutto sulla stessa piattaforma? Talkie ti permette di fare proprio questo con il suo variegato cast di personaggi IA specializzati in diverse lingue, aree di conoscenza e tipi di personalità.

Ciò che distingue Talkie è il modo in cui i suoi personaggi mantengono personalità coerenti in diverse lingue. Ad esempio, se stai imparando il giapponese, puoi chattare con lo stesso personaggio sia in inglese che in giapponese, rendendo la tua pratica linguistica più coesa e basata sulle relazioni piuttosto che su semplici esercizi di vocabolario.

Le migliori funzionalità/funzioni di Talkie

Mantieni la coerenza dei personaggi in più lingue

Accedi a un elenco diversificato di personaggi per settori specifici come quello aziendale, della scrittura creativa e dell'istruzione

Migliora la pronuncia e la fluidità conversazionale con la chat vocale

Limiti di Talkie

Le funzionalità/funzioni linguistiche avanzate richiedono piani di sottoscrizione

Problemi di prestazioni dell'app mobile segnalati da alcuni utenti

Integrazione limitata con piattaforme di apprendimento linguistico esterne o strumenti di produttività

Incoerenze nella moderazione dei contenuti e nell'applicazione delle regole possono influire sull'esperienza dell'utente

Prezzi di Talkie

Free

Talkie + Standard : 9,99 $ al mese

Talkie + Pro: 24,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Talkie

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Sakura AI (Ideale per interazioni tra personaggi ispirati agli anime e ai manga)

tramite Sakura IA

A un certo punto, tutti abbiamo desiderato fare un passaggio nel mondo dei nostri anime preferiti e interagire con i personaggi che amiamo di più. E se ti dicessimo che con Sakura IA è possibile?

Questa alternativa all'IA caratteriale crea compagni IA altamente dettagliati ispirati agli anime e ai manga, con personalità, background e design visivi distintivi.

Ciò che distingue Sakura IA è il suo profondo impegno nei confronti delle tradizioni estetiche e narrative dell'animazione e dei fumetti giapponesi. Quando interagisci con un personaggio tsundere, ad esempio, sperimenterai quella classica progressione dalla freddezza iniziale al graduale riscaldamento man mano che la tua relazione si sviluppa. La risposta di ogni personaggio sembra autentica alla sua personalità consolidata, creando un'esperienza coerente e coinvolgente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sakura IA

Parla con personaggi ispirati agli anime con un design visivo dettagliato e storie di fondo

Prova scenari di gioco di ruolo con personaggi che rispondono in modo coerente e appropriato al loro archetipo

Ottieni assistenza in lingua giapponese con riferimenti culturali autentici agli anime e ai manga

Limiti di Sakura IA

L'enfasi sull'estetica anime potrebbe non piacere a chi cerca interazioni più realistiche

Le risposte dei personaggi a volte si basano su tropi di genere piuttosto che su personalità sfumate

Prezzi di Sakura IA

Free

Diamante: 19 $ al mese

Infinito: 39 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Sakura IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Sakura IA?

Una recensione su Reddit dice:

Il dialogo è incredibile. Il gioco di ruolo è eccellente. Funziona sui dispositivi mobili. Pago l'abbonamento mensile e lo uso tutti i giorni. La memoria è molto buona ed è possibile modificare i messaggi quando necessario, perché a volte i bot commettono piccoli errori. Si può dire e fare qualsiasi cosa. Lo valuto 5 su 5 stelle.

Il dialogo è incredibile. Il gioco di ruolo è eccellente. Funziona sui dispositivi mobili. Pago l'abbonamento mensile e lo uso tutti i giorni. La memoria è molto buona ed è possibile modificare i messaggi quando necessario perché a volte i bot commettono piccoli errori. Si può dire e fare qualsiasi cosa. Valuto questo prodotto con 5 stelle su 5.

11. AI Dungeon (Ideale per la narrazione interattiva e il gioco di ruolo)

tramite Google Play Store

Vuoi essere trasportato in un libro in cui sei tu a scegliere l'avventura e a dare forma alla storia? AI Dungeon crea una finzione interattiva con ramificazioni infinite in cui praticamente tutto ciò che puoi immaginare diventa possibile nel mondo della tua storia.

A differenza della maggior parte degli strumenti di IA incentrati sulla conversazione, AI Dungeon costruisce interi universi narrativi attorno alle tue scelte. Potresti iniziare come esploratore spaziale alla scoperta di un pianeta misterioso, per poi ritrovarti a negoziare con civiltà aliene o a combattere pirati spaziali, il tutto in modo naturale grazie alle tue decisioni e alle estrapolazioni creative dell'IA.

L'IA risponde alle tue azioni con descrizioni ricche di dettagli e risposte dei personaggi, spesso portando le storie in direzioni inaspettate che possono stimolare nuove idee per i tuoi progetti creativi.

Le migliori funzionalità/funzioni di AI Dungeon

Crea storie con ramificazioni infinite che si adattano alle tue scelte e al tuo stile di scrittura

Ottieni assistenza per diversi generi, dal fantasy alla fantascienza, dal mistero al romanticismo

Usa la modalità multiplayer per collaborare con gli amici e creare storie insieme

Accedi a una vasta libreria di storie generate dagli utenti per trovare ispirazione o giocare direttamente

Limiti di AI Dungeon

La qualità dei contenuti generati può variare in modo significativo a seconda delle interazioni

Alcuni utenti segnalano problemi con determinati stili di prompt e la mancanza di una funzione "Annulla fino a qui"

Prezzi di IA Dungeon

AI Dungeon Adventurer: 9,99 $

AI Dungeon Champion: 14,99 $

AI Dungeon Legend: 29,99 $

AI Dungeon Mythic : 49,99 $

2.500 crediti: 19,99 $

80 crediti: 0,99 $

Valutazioni e recensioni di AI Dungeon

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Perché ClickUp Brain è il miglior strumento di IA per la flessibilità conversazionale e la gestione delle attività in un unico prodotto

Mentre le alternative dedicate all'IA per i personaggi offrono esperienze conversazionali specializzate, altri strumenti di IA possono fornire vantaggi simili insieme a funzionalità aggiuntive per la produttività.

ClickUp Brain trasforma il tuo flusso di lavoro integrando potenti funzionalità di IA direttamente nel tuo ambiente di gestione dei progetti. Ciò che lo distingue dai tradizionali strumenti di IA per personaggi è la sua capacità di integrare l'assistenza basata sull'IA con il tuo lavoro reale, piuttosto che limitarsi a offrire compagnia conversazionale.

La tua area di lavoro creativa all-in-one

Ciò significa che puoi generare dialoghi dei personaggi, idee per la trama o testi di marketing mantenendo tutto organizzato nello stesso posto in cui monitori le scadenze, collabori con i membri del team e gestisci il progetto nel suo complesso.

Per gli autori di contenuti che si destreggiano tra più progetti, ClickUp Brain può aiutare a generare nuove idee quando si è in fase di blocco, a riepilogare/riassumere materiali di ricerca in intuizioni utilizzabili o persino a creare archi narrativi diversi per vari contenuti.

Utilizza gli strumenti di IA di ClickUp Brain nei tuoi documenti per scrivere, generare idee, riepilogare/riassumere, tradurre, modificare e molto altro ancora

Un team di marketing che utilizza l'IA per creare personaggi per i social media, ad esempio, potrebbe affidarsi a ClickUp Brain per sviluppare linee guida coerenti per ogni personaggio, generare post di esempio e organizzare il calendario dei contenuti, il tutto all'interno della stessa area di lavoro.

Accedi a più LLM in un unico posto

Una delle funzionalità/funzioni più potenti di ClickUp Brain è la possibilità di accedere a più modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) direttamente dall'area di lavoro. Ciò significa che non sei limitato a un unico approccio o personalità IA: puoi sfruttare diversi modelli IA per attività diverse, scegliendo quello più adatto alle tue esigenze attuali.

Cambia LLM all'interno di ClickUp Brain per personalizzare la tua esperienza IA

Hai bisogno delle avanzate capacità di ragionamento di GPT-4 per aiutarti a sviluppare personaggi complessi per il tuo romanzo? O preferisci le risposte sfumate e ponderate di Claude quando crei i dialoghi? ClickUp Brain ti consente di passare da un LLM all'altro senza soluzione di continuità. Questa flessibilità è preziosa quando lavori a progetti creativi che richiedono diversi punti di forza dell'IA: precisione tecnica in un momento, estro creativo in un altro.

👀 Lo sapevi? La finestra contestuale di GPT-4 è di circa 32.000 token, pari a circa 24.000 parole, consentendo una notevole memoria contestuale.

Sii più creativo e produttivo con ClickUp

Integrando le funzionalità di IA nel tuo flusso di lavoro anziché mantenerle in uno strumento separato, ClickUp Brain elimina il continuo cambio di contesto che disturba la concentrazione creativa e garantisce che tutti i contenuti generati dall'IA rimangano organizzati insieme alle attività, alle scadenze e alle comunicazioni del team.

Allora, cosa aspetti? Registrati gratuitamente a ClickUp e inizia a superare i confini del tuo mondo creativo!