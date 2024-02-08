i 10 migliori libri che possono aiutare a gestire l'ADHD

**Questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni su strumenti e strategie per la produttività. Non intende sostituire la consulenza medica professionale, la diagnosi o il trattamento dell'ADHD o di qualsiasi altra condizione di salute

L'ADHD, o Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, è un disturbo mentale comune che colpisce generalmente i bambini. Si stima che l'8,4% dei bambini e il 2,5% degli adulti soffrano di ADHD.

È noto che l'ADHD ha un impatto sulla vita personale e professionale di un individuo. Alcuni dei sintomi più comuni sono:

Incapacità di stare seduti

Agitarsi in continuazione

Incapacità di concentrarsi sulle attività

Eccessivo parlare o muoversi fisicamente

Non è in grado di aspettare il proprio turno

Comportamento impulsivo

Vivere con l'ADHD può spesso sembrare di ricomporre un puzzle complesso. Tuttavia, esiste uno strumento semplice ma potente che offre conforto e strategie per affrontare e gestire meglio l'ADHD.

Libri. 📚

Abbiamo messo insieme un elenco dei 10 migliori libri per l'ADHD, studiati appositamente per fornire strategie scientificamente fondate per funzionare meglio. Questi libri, autorevoli e di grande esperienza, sono in grado di fornire una guida non solo per gestire, ma anche per prosperare con l'ADHD.

Sono meglio delle solite letture di auto-aiuto. Dalle tecniche pratiche ai punti di vista più approfonditi, fino alle storie più significative, ogni capitolo vi aiuterà a recuperare l'attenzione e a concentrarvi.

I migliori libri per adulti con ADHD

Per capire e gestire meglio l'ADHD, il punto di partenza deve essere la conoscenza. Questi libri offrono informazioni utili per gli adulti con ADHD.

1. Guidati alla distrazione: Riconoscere e affrontare il disturbo da deficit di attenzione dall'infanzia all'età adulta di Edward M. Hallowell

Informazioni sul libro

Autori: Edward M. Hallowell, John R. Ratey

Edward M. Hallowell, John R. Ratey Numero di pagine: 319

319 Anno di pubblicazione: 1995

1995 Durata stimata di lettura: 6 ore

6 ore Valutazioni: Amazon: 4.7/5 Goodreads: 4.1/5



Questa è un'eccellente guida per chi soffre di disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). Gli autori, entrambi psichiatri esperti, uniscono competenza clinica e comprensione empatica.

Il libro non vede il disturbo da deficit di attenzione come una sfida, ma come una potenziale fonte di energia e creatività.

Grazie a storie toccanti e consigli pratici, questo libro consente di abbracciare il viaggio dell'ADHD e di tracciare un percorso verso una vita più concentrata e soddisfacente.

Utilizzando molte ricerche ed esperienze personali, gli autori abbattono gli stereotipi e visualizzano una visione attenta dell'ADHD per tutte le età.

Citazione dal libro

Mentre tutti noi abbiamo bisogno di una struttura esterna nella nostra vita - un certo grado di prevedibilità, routine, organizzazione - i soggetti affetti da ADHD ne hanno bisogno molto più della maggior parte delle persone. Hanno così tanto bisogno di strutture esterne perché mancano di strutture interne.**_

Edward M. Hallowell

Chiavi di lettura di Driven to Distraction:

Impatto dell'ADHD: Tuffatevi in un'esplorazione completa dell'impatto dell'ADHD dall'infanzia all'età adulta

Tuffatevi in un'esplorazione completa dell'impatto dell'ADHD dall'infanzia all'età adulta Gestire l'ADHD: Raccogliere le strategie per gestire l'ADHD in vari aspetti della vita

Raccogliere le strategie per gestire l'ADHD in vari aspetti della vita Trasformare le sfide in punti di forza: Imparare a incanalare le sfide dell'ADHD in aspetti positivi

Cosa dicono i lettori:

"Questo libro è stato per me un punto di svolta nella mia vita... dopo aver letto questo libro, ho concluso che dovevo finalmente andare avanti come un adulto e farmi diagnosticare ufficialmente l'A.D.D. dell'adulto e provare un'opzione farmacologica... La mia vita professionale è migliorata moltissimo, e anche la mia vita personale è migliorata"

Rob Voss

2. Prendere in mano l'ADHD dell'adulto di Russell Barkley

Informazioni sul libro

Autore : Russell Barkley

: Russell Barkley Numero di pagine: 294

294 Anno di pubblicazione: 2010

2010 Durata stimata di lettura : 5 ore

: 5 ore Valutazioni: Amazon: 4.5/5 Goodreads: 3.9/5



I problemi più comuni che gli adulti affetti da ADHD devono affrontare sono la mancanza di attenzione e di piani tempestivi. Il famoso esperto Russell A. Barkley offre strategie pratiche per gestire i sintomi e ridurne l'impatto.

La guida include strumenti di autovalutazione, esercizi di potenziamento delle abilità e risposte a domande comuni sul trattamento. È una risorsa preziosa per gli adulti che vogliono riprendere il controllo della propria vita.

Citazione dal libro

Troppo spesso reagiamo al comportamento dei nostri figli, spesso d'impulso, senza tener conto delle conseguenze e senza un piano per raggiungere l'obiettivo. In queste istanze, siamo oggetto di un'azione e non scegliamo consapevolmente di agire

Russell A. Barkley

Come prendere in mano l'ADHD dell'adulto: chiave di lettura:

Comprensione completa: Acquisire una comprensione approfondita dell'impatto dell'ADHD dell'adulto in varie aree della vita

Acquisire una comprensione approfondita dell'impatto dell'ADHD dell'adulto in varie aree della vita Gestione efficace: Imparare strategie pratiche per gestire i sintomi e i loro impatti dannosi

Imparare strategie pratiche per gestire i sintomi e i loro impatti dannosi Sfruttare l'ADHD: Scoprire una guida per utilizzare l'ADHD a proprio vantaggio nelle impostazioni personali e professionali

Cosa dicono i lettori:

"Un buon libro da qualcuno che ne sa. Penso che le persone che parlano di "superpoteri" dell'ADHD siano prossime ad esso. Questo autore non avvolge il suo messaggio nell'ovatta, chi cerca la psicologia delle coccole qui si sbaglia. Finalmente un libro con consigli praticabili in tutte le situazioni"

Jonas Forster

3. Menti disperse: Le origini e la guarigione del disturbo da deficit di attenzione di Gabor Maté

Informazioni sul libro

Autore: Gabor Maté

Gabor Maté Numero di pagine: 376

376 Anno di pubblicazione: 2000

2000 Durata stimata di lettura: 6 ore

6 ore Valutazioni: Amazon: 4.7/5 Goodreads: 4.4/5



Scopri le origini dell'ADHD in "Menti sparse" di Gabor Maté Offre una prospettiva avvincente e compassionevole sul disturbo.

Maté, medico e scrittore di fama, guarda all'ADHD come a qualcosa di più di una semplice condizione neurologica. La vede come una complessa interazione di fattori biologici, ambientali e psicologici.

Questo libro è utile per capire come le esperienze della prima infanzia influenzino l'ADHD.

Citazione dal libro

Così l'accettazione di sé non significa ammirazione di sé o anche gradimento di sé in ogni momento della nostra vita, ma tolleranza per tutte le nostre emozioni, comprese quelle che ci fanno sentire a disagio.

Gabor Maté

Le chiavi di lettura di Scattered Minds:

Approfondimenti psicologici e di sviluppo: Acquisire conoscenze sugli aspetti psicologici e di sviluppo dell'ADHD

Acquisire conoscenze sugli aspetti psicologici e di sviluppo dell'ADHD Connessione con la storia personale: Esplora il collegamento tra la storia personale e i sintomi dell'ADHD

Esplora il collegamento tra la storia personale e i sintomi dell'ADHD Strategie di guarigione e gestione: Scoprire le strategie per la guarigione e la gestione dell'ADHD, con un'attenzione particolare al benessere emotivo e al benessere dei bambiniconsapevolezza di sé #### Cosa dicono i lettori:

"Sono stata estremamente sopraffatta dopo aver letto questo libro. È stato come leggere il mio diario. Mi è stata diagnosticata tardi, in età adulta, e questo libro mi ha aiutato molto a capire l'ADHD e a rendermi conto che i tratti di cui mi sentivo insicura da piccola avevano una ragione dietro ed erano perfettamente normali."

Nanda

4. ADHD 2.0 di Edward M. Hallowell

Informazioni sul libro

Autore: Edward M. Hallowell

Edward M. Hallowell Numero di pagine: 208

208 Anno di pubblicazione: 2022

2022 Durata stimata di lettura: 4 ore

4 ore Valutazioni: Amazon: 4.6/5 Goodreads: 4.1/5



Sebbene la maggior parte delle persone conosca l'ADHD, ciò che spesso viene tralasciato è il suo lato positivo. Alcuni imprenditori di successo e menti creative credono che i loro esiti positivi siano dovuti all'ADHD.

In "ADHD 2.0", Edward M. Hallowell condivide strategie scientificamente fondate per genitori e adulti, per ridurre al minimo le difficoltà e massimizzare i benefici a qualsiasi età. Offre suggerimenti come la ricerca delle sfide giuste, la creazione di un ambiente favorevole all'ADHD, l'identificazione e l'accettazione delle tendenze neurologiche, la promozione di connessioni positive e la comprensione delle opzioni farmacologiche.

Citazione dal libro

Il perdono richiede intelligenza, disciplina, immaginazione e persistenza, oltre a una speciale forza psicologica, qualcosa che gli atleti chiamano durezza mentale e i guerrieri chiamano coraggio.

Edward M. Hallowell

Chiavi di lettura dell'ADHD 2.0:

Trovare le sfide giuste: Usare le valutazioni del comportamento per scoprire le attività che si allineano con i punti di forza individuali

Usare le valutazioni del comportamento per scoprire le attività che si allineano con i punti di forza individuali Immaginare l'ambiente: Identificare elementi specifici in varie impostazioni per migliorare la creatività e lo spirito imprenditoriale nella mente ADHD

Identificare elementi specifici in varie impostazioni per migliorare la creatività e lo spirito imprenditoriale nella mente ADHD Il potere della connessione: Suggerimenti per stabilire e mantenere connessioni positive, che agiscono come un potente antidoto alla negatività

Cosa dicono i lettori:

"Questo è il mio libro di riferimento per chiunque abbia una diagnosi di ADHD. Gli autori spiegano la scienza del cervello che sta alla base di molte delle caratteristiche e delle azioni delle persone affette da ADHD, in un modo che è relazionabile e facile da capire. Apprezzo il fatto che ci si concentri non sui deficit, ma sui punti di forza e su come sfruttare il modo in cui lavora il cervello. Questo libro è particolarmente utile per i principali genitori di bambini con ADHD, in modo che possano capire meglio i loro figli e supportare positivamente la loro crescita"

Caroline Danda

5. Vuoi dire che non sono pigro, stupido o pazzo?! Il classico libro di auto-aiuto per adulti con disturbo da deficit di attenzione di Kate Kelly e Peggy Ramundo

Informazioni sul libro

Autore: Kate Kelly e Peggy Ramundo

Kate Kelly e Peggy Ramundo Numero di pagine: 464

464 Anno di pubblicazione: 1993

1993 Durata stimata di lettura: 7 ore

7 ore Valutazioni: Amazon: 4.6/5 Goodreads: 3.9/5



'Vuoi dire che non sono pigro, stupido o pazzo?!' di Kate Kelly e Peggy Ramundo offre consigli semplici per gli adulti con ADHD. Attraverso le loro esperienze personali, le autrici forniscono informazioni accurate, consigli pratici e supporto morale.

Il libro tratta il raggiungimento dell'equilibrio, la gestione delle relazioni, il miglioramento della memoria e la ricerca di un aiuto professionale. È un riferimento essenziale per chi affronta quotidianamente le sfide dell'ADHD.

Citazione dal libro

_**Con l'incapacità di mantenere la concentrazione, molti soggetti affetti da ADD necessitano di situazioni intensamente stimolanti per mantenere la vigilanza e l'attenzione. Senza questi stimoli, l'attenzione vaga e molti di noi si sentono dire che sono demotivati

Kate Kelly

Vuoi dire che non sono pigro, stupido o pazzo?! chiave di lettura:

Analisi dell'equilibrio: Comprendere i propri punti di forza e di debolezza per raggiungere l'equilibrio

Comprendere i propri punti di forza e di debolezza per raggiungere l'equilibrio **Armonia sociale: migliorare le relazioni in gruppo, sul lavoro e nelle impostazioni personali riducendo la discordia e il caos

Tecniche di organizzazione e memoria: Imparare metodi efficaci per organizzarsi e migliorare la memoria

Cosa dicono i lettori:

"Questo libro sfata il mito che le persone con ADHD siano pigre, pazze o stupide. Offre approfondimenti su ogni aspetto della convivenza con l'ADHD. Lo descriverei come una guida in campo per vivere con l'ADHD. In questo libro ci sono molte informazioni che aprono gli occhi e che fanno riflettere chi vive con l'ADHD"

Diane

6. Soluzioni organizzative per persone con deficit di attenzione: Suggerimenti e strumenti per aiutarvi a prendere in mano la vostra vita e ad organizzarvi di Susan C. Pinsky

Informazioni sul libro

Autore: Susan C. Pinsky

Susan C. Pinsky Numero di pagine: 192

192 Anno di pubblicazione: 2006

2006 Durata stimata di lettura: 3 ore

3 ore Valutazioni: Amazon: 4.3/5 Goodreads: 3.9/5



Soluzioni organizzative per persone con deficit di attenzione" di Susan C. Pinsky consiste nel trasformare il caos dell'ADHD in strategie di vita semplici e facili da seguire. È stato concepito specificamente per le sfide organizzative uniche affrontate dai leader e dalle persone con ADHD.

Pinsky, consulente organizzativo esperto in ADHD, fornisce soluzioni pratiche e facili da attuare. L'obiettivo è aiutare, non rendere le cose più difficili, i leader e le persone con ADHD Mente ADHD .

Citazione dal libro

_Fai in modo che le tue cose siano facili da accedere e facili da mettere via. Nella casa ADHD, la facilità di stivaggio ha la precedenza sulla facilità di recupero. Tenete gli oggetti dove li usate, organizzandoli in aree o "zone" di attività. Date a ogni cosa una "casa "

Susan C. Pinsky

Soluzioni organizzative per persone con disturbo da deficit di attenzione:

Tecniche di organizzazione personalizzate: Imparare metodi di organizzazione pratici ed efficaci personalizzati per l'ADHD

Imparare metodi di organizzazione pratici ed efficaci personalizzati per l'ADHD Gestione efficiente degli spazi: Implementare strategie per il decluttering e la gestione efficiente degli spazi

Implementare strategie per il decluttering e la gestione efficiente degli spazi Gestione del tempo: Imparare a gestire il tempo come dividerlo in minuti o momenti per evitare la procrastinazione

Cosa dicono i lettori:

"Non mi aspettavo che questo libro fosse così bello come lo è. I soliti metodi di organizzazione vengono messi in discussione e riconsiderati da una prospettiva ADHD, con la consapevolezza che i nuovi metodi adattati devono essere semplici, veloci ed efficaci, altrimenti non verranno terminati. L'ho comprato per mio figlio di 18 anni, a cui è stato diagnosticato di recente, ma in realtà si tratta di metodi che saranno adottati da tutta la famiglia perché sono semplici e veloci. Davvero un ottimo acquisto!"

Arthur Cadman

7. Ordine dal caos: La fatica quotidiana di rimanere organizzati con l'ADHD adulto di Jaclyn Paul

Informazioni sul libro

Autore: Jaclyn Paul

Jaclyn Paul Numero di pagine: 218

218 Anno di pubblicazione: 2019

2019 Durata stimata di lettura: 4 ore

4 ore Valutazioni: Amazon: 4.6/5 Goodreads: 4/5



Il libro di Jaclyn Paul, "Ordine dal caos", vi guida nella comprensione della funzione del vostro cervello e nel superamento degli ostacoli da soli.

Attingendo a esperienze personali e alla sua esperienza di blogger sull'ADHD, Paul condivide consigli pratici per aiutarvi a creare un sistema personalizzato per mettere ordine nella vostra vita.

Citazione dal libro

La vita con l'ADHD tende al caos, lasciandoci in uno stato quasi costante di correzione della rotta. D'ora in poi, non sarai tu a definire te stesso in base al tuo esito positivo di questa o della prossima settimana, ma in base a come riuscirai a uscire dal caos e a risalire sul carro dell'organizzazione**_

Jaclyn Paul

L'ordine dal caos: i punti chiave:

Consigli pratici per l'organizzazione: Ricevi preziosi consigli per l'organizzazione quotidiana, pensati specificamente per gli adulti con ADHD

Ricevi preziosi consigli per l'organizzazione quotidiana, pensati specificamente per gli adulti con ADHD Guida alle routine e ai sistemi: Ricevi indicazioni su come costruire e mantenere routine e sistemi adatti alle caratteristiche dell'ADHD

Ricevi indicazioni su come costruire e mantenere routine e sistemi adatti alle caratteristiche dell'ADHD Aneddoti di vita reale: Ottenere un punto di vista onesto e relazionabile attraverso aneddoti personali

Cosa dicono i lettori:

"Ho segnato questo libro. Apprezzo il fatto che l'autore abbia l'ADHD. Gli esempi sono del tutto relazionabili. Faccio riferimento al libro costantemente per rivedere i suggerimenti. Uno di questi è quello di cancellare la finestra In arrivo a 0 ogni pochi giorni. È una sfida! Ho anche messo dei dispositivi per prendere appunti in giro per la casa, in modo da poter annotare subito ogni pensiero e idea"

Julie M San Diego

8. Vivere al meglio con l'ADHD dell'adulto: Abilità per rafforzare la funzione esecutiva di Phil Boissiere

Informazioni sul libro

Autore: Phil Boissiere

Phil Boissiere Numero di pagine: 147

147 Anno di pubblicazione: 2018

2018 Durata stimata di lettura: 3 ore

3 ore Valutazioni: Amazon: 4.6/5 Goodreads: 3.8/5



Migliorare le funzioni esecutive negli adulti con ADHD è il tema centrale di "Thriving with Adult ADHD" di Phil Boissiere

Questo libro perspicace esamina la gestione dell'ADHD da un nuovo punto di vista: Concentrandosi sul rafforzamento delle funzioni esecutive si costruiscono i processi cognitivi essenziali per l'autoregolazione e il raggiungimento degli obiettivi.

Boissiere, un terapeuta esperto, combina le sue conoscenze professionali con applicazioni pratiche e reali. Questo rende il libro una risorsa preziosa per chiunque voglia migliorare le proprie funzioni esecutive.

Citazione dal libro

Iniziare a suddividere l'attività in tre livelli. Il livello 1 è il progetto completo, che si riflette in una data di traguardo. Il livello 2 è costituito dalle grandi parti e dai relativi traguardi. Il livello 3 è costituito dalle attività secondarie più piccole che, insieme, compongono i grandi pezzi**_

Phil Boissiere

Come fare per sopravvivere con l'ADHD dell'adulto: chiave di lettura:

Migliorare le tecniche di pensiero: Scoprire i metodi per migliorare la memoria, la concentrazione e le capacità di organizzazione

Scoprire i metodi per migliorare la memoria, la concentrazione e le capacità di organizzazione Affrontare le sfide del funzionamento esecutivo: Imparare ad affrontare le sfide più comuni legate al funzionamento esecutivo nell'ADHD

Imparare ad affrontare le sfide più comuni legate al funzionamento esecutivo nell'ADHD Esercizi di autogestione: Impegnarsi in esercizi pratici per una migliore autogestione nella vita quotidiana

Cosa dicono i lettori:

"Questo libro contiene esercizi inediti che hanno fatto miracoli nella mia vita. Consiglio vivamente questo libro a quasi tutti, non solo a chi soffre di ADHD"

Sab

9. La ricetta Mindfulness per l'ADHD degli adulti: Un programma in 8 passaggi per rafforzare l'attenzione, gestire le emozioni e raggiungere i propri obiettivi di Lidia Zylowska

Informazioni sul libro

Autore: Lidia Zylowska

Lidia Zylowska Numero di pagine: 224

224 Anno di pubblicazione: 2012

2012 Durata stimata di lettura: 5 ore

5 ore Valutazioni: Amazon: 4.5/5 Goodreads: 4.1/5



Il libro "The Mindfulness Prescription for Adult ADHD" di Lidia Zylowska unisce le tecniche di mindfulness alle strategie tradizionali per l'ADHD in un programma in 8 passaggi. Questo libro si concentra sul miglioramento dell'attenzione, sulla regolazione delle emozioni e sul raggiungimento di obiettivi personali.

Zylowska, psichiatra specializzata in ADHD, suggerisce di utilizzare la mindfulness insieme ai farmaci e alle terapie tradizionali per un approccio olistico alla gestione dell'ADHD.

Citazione dal libro

_**Le strategie che rilassano e ricaricano possono ripristinare la propria riserva di forza di volontà e sono quindi utili nell'ADHD. Queste strategie comprendono momenti di rilassamento come la meditazione, emozioni positive, discorsi incoraggianti, momenti di gioco, esercizio fisico, pause adeguate o anche uno spuntino che aumenta la glicemia. Anche le strategie motivazionali, come le immagini, le promemoria fisiche o il parlare di ricompense future, possono essere d'aiuto

Lidia Zylowska

La ricetta Mindfulness per l'ADHD dell'adulto chiave di lettura:

Piano di mindfulness: Esplora un innovativo piano di mindfulness in 8 passaggi progettato per gli adulti con ADHD

Esplora un innovativo piano di mindfulness in 8 passaggi progettato per gli adulti con ADHD Tecniche per migliorare la concentrazione: Imparare i metodi per migliorare la concentrazione, gestire le emozioni e fissare gli obiettivi

Imparare i metodi per migliorare la concentrazione, gestire le emozioni e fissare gli obiettivi Integrazione con i trattamenti tradizionali: Capire come la mindfulness può integrare i trattamenti tradizionali per l'ADHD

Cosa dicono i lettori:

"Questo libro è stato molto utile. Ora ho una guida visiva che mi aiuterà a gestire il mio ADHD. Sto lavorando per adattare questi passaggi alla mia vita quotidiana"

Reggie

10. Una nuova comprensione dell'ADHD nei bambini e negli adulti: Disturbi della funzione esecutiva di Thomas E. Brown

Informazioni sul libro

Autore: Thomas E. Brown

Thomas E. Brown Numero di pagine: 192

192 Anno di pubblicazione: 2013

2013 Durata stimata di lettura: 3 ore

3 ore Valutazioni: Amazon: 4.8/5 Goodreads: 4.2/5



Il libro di Thomas E. Brown "Una nuova comprensione dell'ADHD nei bambini e negli adulti: Executive Function Impairments" offre una prospettiva innovativa su questa complessa condizione. Questo libro avanzato semplifica l'attuale comprensione dell'ADHD, presentando le idee chiave e supportando la ricerca scientifica.

Risponde alle domande sulla concentrazione dell'ADHD, sullo sviluppo del cervello e sui cambiamenti che si verificano a seconda dell'età. Il dottor Brown, psicologo clinico e ricercatore di spicco nel campo dell'ADHD, esplora i trattamenti efficaci e sfata le ipotesi più comuni. Il libro è una risorsa preziosa per i professionisti del settore medico e per coloro che sono affetti da ADHD.

Citazione dal libro

Genitori e insegnanti spesso hanno difficoltà a credere che studenti molto brillanti possano soffrire di ADHD, soprattutto se non sono dei combina guai.

Thomas E. Brown

Una nuova comprensione dell'ADHD nei bambini e negli adulti: i punti chiave:

Esame dei disturbi esecutivi: Esame dettagliato dei disturbi della funzione esecutiva nell'ADHD

Esame dettagliato dei disturbi della funzione esecutiva nell'ADHD Impatto cognitivo nelle varie fasi della vita: Capire come l'ADHD influisce sui diversi processi cognitivi nelle varie fasi della vita

Capire come l'ADHD influisce sui diversi processi cognitivi nelle varie fasi della vita Idee pratiche per il trattamento: Esplora idee pratiche per il trattamento e la gestione dell'ADHD basate su queste nuove conoscenze

Cosa dicono i lettori:

"Eccellente revisione ad ampio intervallo della ricerca recente in questo importante campo, a differenza di alcuni libri ciarlatani sull'ADHD. Apre gli occhi. (L'autore ha pubblicato libri più recenti con enfasi (leggermente) diversa, ma questo è un buon inizio."

Dr. Robert J. Barker

!

