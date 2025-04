Come calcolare la Durata ciclo? (Guida 2025)

vuoi imparare _come calcolare il tempo del ciclo _?

il tempo di ciclo è il tempo impiegato per creare un prodotto finito ed è una metrica utile per impostare e mantenere il ritmo del progetto.

E a differenza delle gare del Tour de France, con questo tipo di durata ciclo non avrete bisogno di un casco.

Non sorprende che imparare a calcolare la durata del ciclo sia anche molto più facile che percorrere più di 2000 miglia in bicicletta in 23 giorni.

Tutto ciò che serve è il formula della durata ciclo !

In questo articolo vi mostreremo come calcolare la durata ciclo, perché dovreste farlo e metteremo anche in evidenza un pratico strumento che faciliterà l'intero processo.

il vostro cronometro è pronto? Cominciamo!

Che cos'è la durata ciclo?

Il tempo di ciclo è la misura del tempo necessario per realizzare un prodotto finito o fornire un servizio. È una delle metriche di flusso più importanti che vi aiuterà a gestire un progetto in modo efficiente.

come?

Cerchiamo di capirlo con un esempio tratto dal nostro cavernicolo preferito: Fred Flintstone.

Supponiamo che Fred decida di lavorare in un ristorante di costolette e hamburger.

In questo caso, la durata del ciclo è il tempo che impiega per cucinare un pasto. E dato che hanno appena scoperto il fuoco, la durata del ciclo si accelera. In questo modo, la durata del ciclo per ogni pasto diminuisce e Fred può sfamare più clienti.

Come si vede, le aziende (fittizie e non) fin dall'età della pietra usano la durata del ciclo per misurare la loro produttività!

Cos'è la formula della durata ciclo?

È possibile calcolare la durata del ciclo con questa semplice formula:

Durata ciclo (CT) = Tempo di produzione netto (NPT) / Numero di unità prodotte (U)

Il tempo di produzione netto è la durata totale del processo di produttività (o di erogazione del servizio) in secondi, minuti, ore o giorni. Ad esempio, il tempo per cucinare un pasto, ecc.

ma come funziona davvero?

L'esempio di Fred Flintstone ci viene in soccorso!

Supponiamo che sia riuscito a preparare 100 pasti al giorno. Questo è il numero di unità (U).

Se sottraiamo una pausa pranzo di un'ora e una pausa caffè di mezz'ora dalla sua normale giornata lavorativa di otto ore, il suo tempo di esecuzione totale o tempo di produttività netto (NPT) è (8 - 1,5 = 6,5 ore).

Ciò significa che la durata ciclo è di,

CT = 6,5/100 = 0,065 ore per pasto

O circa 4 minuti per preparare ogni pasto.

tutto grazie ai laboriosi sous chef dei dinosauri!

Quali sono i vantaggi del calcolo della durata ciclo?

Che siate un cuoco dell'età della pietra o uno sviluppatore di app del 21° secolo, dovete misurare la durata del ciclo per ottimizzare il processo di produttività.

Ecco i quattro benefici chiave del calcolo della durata ciclo:

1. Aiuta a stimare la data di consegna

sapete cosa piacerebbe a tutti noi? Una macchina del tempo

Potete usarla per viaggiare nel futuro e preparare tutti gli ostacoli che si frappongono a una consegna puntuale.

Ma finché gli scienziati non ne inventeranno una, abbiamo ancora la metrica della durata ciclo per aiutarci.

I team possono usarla per calcolare la loro produttività in tempo reale e usarla per fornire stime di consegna realistiche ai loro clienti.

2. Aiuta a snellire i processi per raggiungere i traguardi

Il calcolo della durata del ciclo aiuta a determinare il tempo necessario per fornire valore al cliente. In questo modo, è possibile determinare facilmente se è sufficiente per soddisfare la domanda dei clienti.

Il calcolo della durata ciclo fornisce i dati per risolvere i cicli lenti e la produttività:

Espandendo la catena di fornitura delle materie prime

Aumentando o diminuendo la produttività o la dimensione dei lotti nella linea di produzione

Controllando il limite dei lavori in corso (WIP)

La metrica della durata ciclo è come l'affidabile amico di Fred, Barney. In ogni caso, vi guiderà sempre verso il miglioramento dei processi e la soddisfazione dei clienti.

3. Aiuta a eliminare la sovrapproduzione

cosa c'è di peggio che non produrre abbastanza unità per soddisfare la domanda dei clienti?

Produrre troppo!

la sovrapproduzione comporta un enorme spreco di tempo e risorse aziendali. Inoltre, può causare una grave situazione di collo di bottiglia nel sistema di erogazione del servizio.

Infatti, secondo Produzione snella la sovrapproduzione può essere un fattore significativo di rallentamento del flusso complessivo del progetto.

Tuttavia, se si fissano delle soglie per la durata ciclo (e si controllano le dimensioni dei lotti di conseguenza), è possibile controllare che la produttività non superi un limite di frequenza.

4. Contribuisce a migliorare l'efficienza del ciclo del processo

Un Agile , Mischia , Kanban , oppure Magro il processo di produzione Lean dipende dal miglioramento continuo. In questo caso, ogni passaggio del processo è orientato a raccogliere informazioni che possono migliorare le prestazioni complessive del team.

In effetti, i processi di produzione Kanban e Lean permettono di impostare una di lavoro in corso (WIP) .

Un WIP limit fissa un limite al numero di attività che un team può svolgere. Questo assicura che ogni storia utente passi attraverso il flusso di valore senza creare un collo di bottiglia.

il risultato?

Poiché è possibile comprendere la capacità media di lavoro del team, è possibile migliorare le prestazioni a ogni ciclo.

ma basta con la teoria. Siete qui per avere delle nozioni pratiche sulla durata ciclo, giusto?

allora passiamo al sodo

Il modo più semplice per calcolare la durata ciclo: ClickUp

Fred Flintstone e la sua fabbrica appartengono all'età della pietra, letteralmente.

Il che significa che possono calcolare solo con bastoni e pietre.

Ma voi potete calcolare la durata ciclo in modo intelligente, utilizzando ClickUp!

**Cos'è ClickUp?

ClickUp è il strumento di project management con la valutazione più alta nel mondo.

È l'unico strumento di cui avrete bisogno per gestire tutti i vostri progetti e monitorare le vostre attività produttività del team .

È anche l'opzione migliore per mantenere la vostra team remoto connesso, reattivo e Pronto per l'agilità !

Ecco come ClickUp può aiutarvi a calcolare la durata ciclo e utilizzarla a vostro vantaggio.

A. Monitoraggio delle metriche di flusso del progetto con Sprints Widget sul sito

Dashboard Non sono un fan del lunedì delle riunioni mattutine di aggiornamento sullo stato?

ClickUp Dashboard è la tua via d'uscita!

Il dashboard offre una panoramica completa del progetto con Sprint Widget personalizzabili, come il Grafico della durata ciclo.

Per calcolare la durata ciclo utilizzando questo widget, è possibile utilizzare uno dei seguenti percorsi:

Iniziare a contare il tempo dal momento in cui un'attività entra in uno stato qualsiasi del gruppo di stati Attivo

ClickUp assume il primo stato in Attivo come "Non iniziato" e qualsiasi altro elemento di lavoro nel gruppo di stati Attivo come l'inizio della durata del ciclo

È possibile personalizzare il grafico della durata del ciclo con:

Intervallo di tempo : scegliere un intervallo di tempo e impostare la frequenza del grafico della durata del ciclo

: scegliere un intervallo di tempo e impostare la frequenza del grafico della durata del ciclo Tempo del campione : selezionare il numero di giorni che devono apparire come media per ogni punto di dati sul grafico

: selezionare il numero di giorni che devono apparire come media per ogni punto di dati sul grafico Gruppo di stato contato come completamento: scegliere il gruppo di stato che conta per il completamento. Ad esempio, _"Da fare", "Revisione del client" o "Chiuso"

E non è tutto. Aggiungete altri pratici widget per gli sprint, come il Grafici Burndown , Grafici di combustione , Grafici di velocità e Grafici con diagrammi di flusso cumulativo al dashboard.

B. Impostazione Stime di durata stimata per rimanere in cima alla vostra attività

a cosa serve calcolare i tempi di ciclo se non si possono usare i numeri per ottimizzare il progetto?

Ecco perché ClickUp aiuta il team a migliorare continuamente con la funzionalità Stime dei tempi. Aggiungete il numero di ore di ciascun lavoro attività e attività secondaria e ClickUp calcola le ore totali previste per progetto.

Man mano che si aggiornano le stime, ClickUp aggiorna in tempo reale anche la data di consegna.

C. Monitoraggio dell'utilizzo del tempo con Monitoraggio nativo del tempo Il calcolo della durata ciclo aiuta a ridurla attivamente con ogni compito.

e Da fare?

Potreste assumere un supervisore dinosauro che continui a dirvi quanto tempo state impiegando nel processo di produzione.

Ma c'è un'opzione più semplice: basta usare la funzionalità Native Time Tracking di ClickUp!

Questa funzione, facile da usare ClickUp in Chrome consente di monitorare il tempo dedicato alle attività con un solo clic e di generare report dettagliati sull'utilizzo del tempo. In questo modo, è possibile monitorare costantemente il tempo impiegato per assicurarsi di non superare la durata media del ciclo.

E se state già utilizzando uno strumento di monitoraggio del tempo di terze parti, come ad esempio Time Doctor e Attivare/disattivare è possibile integrarli con ClickUp anche!

tutto qui? Assolutamente no

ClickUp è un software di project management completo pensato per i team ambiziosi e ad alte prestazioni.

Ed ecco altre funzionalità/funzione che rendono più fluidi i vostri processi:

Obiettivi : impostare gli obiettivi professionali e monitorarli in tempo reale

**Automazioni dei flussi di lavoro : accesso a più di 50 modi per automatizzare qualsiasi processo ripetitivo

: accesso a più di 50 modi per automatizzare qualsiasi processo ripetitivo Profili : per avere un quadro completo di ciò che i membri del team hanno completato, di ciò a cui stanno lavorando e delle loro attività future

Visualizzazioni multiple : monitorare ogni elemento di lavoro in più visualizzazioni, come ad esempio Vista Elenco , Bacheca Kanban , Vista Riquadro , ecc.

: monitorare ogni elemento di lavoro in più visualizzazioni, come ad esempio Vista Elenco , Bacheca Kanban , Vista Riquadro , ecc. Documenti : sviluppare un wiki interno di documenti come l'ordine di acquisto, la mappa del flusso di valore e l'elenco delle materie prime

Pulse : rimanere in contatto con l'attività del team per tutta la durata della giornata

Vista Carico di lavoro : visualizza e monitora la capacità di lavoro del team

Limiti del lavoro in corso (WIP): proteggere la capacità del team vedendo quando c'è troppo lavoro in un determinato stato

Domande frequenti sul calcolo della durata ciclo

Non si può parlare di durata ciclo senza tirare in ballo i suoi amici, il takt time e il lead time. Ma anche questi termini possono generare confusione.

Vediamo quindi cosa significano takt time e lead time nel contesto della durata ciclo.

1. Qual è la differenza tra durata ciclo, takt time e lead time?

Sebbene la durata ciclo, il takt time e il lead time siano tutte metriche di flusso per misurare la produttività, differiscono leggermente l'una dall'altra.

Ma per una breve lettura, usiamo di nuovo l'esempio di Mr. Flintstone per aiutarci a capire questi concetti.

A. Cos'è il takt time?

Il tempo di takt è il ritmo di lavoro richiesto per soddisfare la domanda dei clienti. È il tempo che un'impostazione dovrebbe impiegare per consegnare un prodotto finito, o un'unità, per soddisfare la domanda complessiva del cliente e mantenere il flusso di cassa.

esempio :_

Il capo di Fred gli assegna un traguardo: preparare pasti per 100 clienti ogni giorno. Fred lavora 8 ore al giorno.

Ciò significa che Fred dovrà preparare 100 pasti in 8 ore.

In questo caso, il suo takt time = numero di pasti da preparare ogni ora.

Oppure, tempo di presa in carico = 8/100 = 0,08 ore per pasto.

Circa 5 minuti per preparare un pasto.

B. Che cos'è il lead time? Lead time è il tempo trascorso dalla ricezione dell'ordine del cliente (data di inizio) alla sua consegna finale (data di fine).

Dal punto di vista del cliente, il lead time inizia nel momento in cui effettua l'ordine ordine di acquisto e prosegue attraverso il processo di produzione, per concludersi con la consegna finale del prodotto finito.

esempio :_

Nel caso di Fred, il lead time inizia quando il suo capo riceve l'ordine per un pasto e termina dopo che Fred ha finito di preparare il piatto.

Lead time = data di completamento di un ordine del cliente (data di fine ) - data di ricezione di un ordine del cliente ( data di inizio ).

In definitiva, queste tre metriche aiutano a misurare l'esito positivo di un progetto e la soddisfazione del cliente facilmente.

2. Da fare in modo che la durata del ciclo e il takt time lavorino insieme?

Per capirlo, confrontiamo la durata del ciclo di Fred con la domanda del cliente inserendo il tempo di presa.

Il capo di Fred è sotto pressione per aumentare la produttività e ora si aspetta che tutti cucinino per almeno 200 clienti al giorno.

Sulla base di il nostro calcolo precedente l'attuale ritmo di lavoro di Fred, pari a 15 clienti all'ora (con una durata ciclo di 4 minuti per pasto), non è sufficiente a soddisfare la domanda dei clienti.

Il suo nuovo ritmo di lavoro richiesto o takt time dovrà essere = 6,5/200 = 0,032 ore per pasto.

o circa 2 minuti per pasto

Fred dovrà ora ridurre la durata del ciclo da 4 a 2 minuti. Da fare:

Assumendo assistenti pratici (cuochi dinosauri? Ma non T-rex.)

Lavorando più a lungo per raggiungere i traguardi giornalieri (niente più bowling con Barney.)

Riducendo i tempi morti (pranzi più brevi? Yabba dabba nooo!)

D'altra parte, se la domanda (e il takt time) fosse inferiore, Fred potrebbe risparmiare più tempo o produrre più risultati.

E ora che è in grado di calcolare la durata del ciclo, può regolare le sue prestazioni per tenere il passo con i livelli di soddisfazione dei clienti.

Conclusione

La durata ciclo è molto più di una metrica per calcolare quanto state producendo. A lungo termine, vi aiuterà anche a garantire che forniate sempre prodotti e servizi di alta qualità.

E ora che conoscete la sua formula, potete anche monitorarlo.

Speriamo solo che non usiate carta e penna per i calcoli. neanche Fred Flintstone lo approverebbe!

perché invece non provate ClickUp?

Ha un widget per la durata ciclo facile da usare e una serie di altre funzionalità/funzione che supportano il project management end-to-end. Non avrete più bisogno di un altro strumento per tenere sotto controllo i vostri progetti! Scarica gratis ClickUp e date ai vostri client la possibilità di partire: