le 10 migliori newsletter sull'intelligenza artificiale a cui abbonarsi negli ultimi tempi

L'IA (intelligenza artificiale) si sta sviluppando alla velocità della luce: ciò che era rivoluzionario solo un anno fa è ormai una notizia vecchia. Se volete salire sul treno dell'IA e restarci per tutto il viaggio, dovete immergervi nel campo e tenervi aggiornati sugli ultimi sviluppi dell'IA.

Uno dei modi migliori per farlo sono le newsletter sull'IA. Esse offrono informazioni curate e dettagliate sui più recenti sviluppi dell'IA, assicurandovi di rimanere in prima linea nel panorama tecnologico in continua evoluzione. 🤖

Tuttavia, con la rapida ascesa del settore, le newsletter incentrate sull'IA sono proliferate, rendendo difficile discernere quale thread seguire per ottenere le informazioni più accurate e fresche.

In questo articolo discuteremo le 10 migliori newsletter sull'IA per aiutarvi a trovare una fonte affidabile delle ultime notizie e sviluppi del settore.

Le migliori newsletter sull'IA per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze

Dopo aver esaminato decine di newsletter, abbiamo selezionato le 10 migliori che raccontano gli avvenimenti più recenti nel mondo dell'IA. Sono facili e coinvolgenti da leggere, anche se non siete grandi appassionati di newsletter. Date un'occhiata e scegliete la vostra fonte di riferimento per le notizie sull'IA. 🥰

1. La scaletta

Via: Il resoconto Rundown è una newsletter giornaliera (arriverà nella vostra finestra In arrivo nei giorni feriali) che offre panoramiche rapide, concise e generali -_rundown_delle ultime notizie sull'IA.

La newsletter ha 350.000+ abbonati in tutto il mondo e tratta diversi argomenti legati all'IA. Discute le notizie generali sul mondo dell'IA, si concentra sugli strumenti più recenti e offre tutorial con passaggi per l'utilizzo di diverse piattaforme basate sull'IA.

Se volete familiarizzare con il mondo dell'IA ma non volete scavare in profondità, The Rundown è una scelta eccellente. Non entra troppo nel dettaglio, ma offre comunque informazioni pertinenti e coinvolgenti, fornendo una solida base per approfondire gli argomenti che vi incuriosiscono. Tuttavia, se siete veri appassionati di IA e volete saperne il più possibile, The Rundown potrebbe essere troppo superficiale.

Iscriversi a The Rundown è facile: basta inserire il proprio indirizzo email, premere Subscribe e una newsletter vi aspetterà nella vostra finestra In arrivo ogni mattina lavorativa.

2. Grande cervello

Via: Grande Cervello Big Brain è una risorsa eccellente per chi vuole immergersi gradualmente nell'IA dedicando qualche minuto al giorno per esaminare le ultime novità. Ogni newsletter che arriva nella vostra email è un piacere da leggere perché è divisa in sezioni come notizie sull'IA, carriere nell'IA e strumenti di IA. In questo modo è possibile passare alla parte più interessante e risparmiare tempo. ⏰

Molte persone apprezzano Big Brain per il suo linguaggio naturale e user-friendly. La newsletter copre un intervallo di argomenti molto ampio, ma analizza anche quelli più complessi in modo facile da leggere, rendendola adatta sia ai neofiti che ai veterani dell'IA.

La newsletter punta i riflettori sulle carriere nell'IA. Discute i lavori di tendenza nel campo dell'IA e spesso offre consigli preziosi su come ottenere un esito positivo in questo settore.

È possibile entrare a far parte della comunità di Big Brain, che conta oltre 100.000 iscritti, inserendo il proprio indirizzo email sul sito web della newsletter.

3. Colazione IA

Via: Colazione IA Se sei un imprenditore, un ricercatore, uno scienziato o semplicemente vuoi iniziare a usare gli strumenti di IA, l'IA Breakfast si inserisce nella tua routine mattutina! ☕

Viene pubblicato ogni Monday per portare le notizie settimanali sull'IA. La sua funzionalità/funzione distintiva è quella di colmare il divario tra teoria e pratica. A differenza di molte altre newsletter sull'IA in cui vi imbatterete, IA Breakfast tratta prima la parte teorica e poi spiega come potete applicare queste conoscenze nella vita reale. Spesso si ottengono informazioni preziose sull'uso di un particolare strumento e si possono persino seguire tutorial con passaggi.

Ad esempio, se la newsletter parla di uno strumento di produttività basato sull'IA, ne illustra le funzionalità e poi mostra come utilizzarle al meglio per fare di più in meno tempo.

IA Breakfast tratta anche gli ultimi studi nel campo dell'IA, motivo per cui è particolarmente interessante per scienziati e ricercatori.

La newsletter di analisi settimanale è gratis, ma se vi abbonate per $$$a all'anno, otterrete vantaggi quali:

Email extra il mercoledì e il venerdì per chi vuole saperne di più

Sconti su strumenti e conferenze basati sull'IA, che possono essere utili se si desidera aggiungere nuove piattaforme ai propri flussi di lavoro o ampliare il proprio gruppo di pari

Consulenza sull'implementazione degli strumenti di IA nella vostra vita privata o professionale (30 minuti)

L'eBook della piattaforma Decoding IA: una spiegazione non tecnica dell'intelligenza artificiale

Siete interessati a scrivere la vostra newsletter? Date un'occhiata a queste_

Modelli di newsletter__

!

4. La rivoluzione dell'IA

Via: La rivoluzione dell'IA Ci sono due tipi di persone che sono curiose di conoscere l'IA. Il primo gruppo è interessato a una nicchia specifica di IA, che si tratti di piattaforme di produttività basate sull'IA, di sviluppi all'avanguardia o di studi interessanti. Il secondo tipo non vuole concentrarsi su nulla in particolare, ma desidera avere un assaggio di tutto, e questo è il traguardo della newsletter The IA Revolution.

Questa newsletter analizza oltre 1.000 risorse sull'IA per fornirvi gratis informazioni curate sugli ultimi avvenimenti nel mondo dell'IA! Ogni newsletter è ben organizzata e visivamente accattivante, quindi non avrete problemi a navigarla. Inoltre, il linguaggio utilizzato nelle newsletter è semplice e anche gli argomenti più complessi sono facili da comprendere.

La cosa migliore di The IA Revolution? Non ci sono pubblicità o distrazioni che possano compromettere la vostra esperienza di lettura.

Molti utenti che sono appena entrati nel mondo dell'IA scelgono questa newsletter come fonte di informazioni aggiornate. Ma se siete esperti di tecnologia o conoscete bene l'IA, potreste trovare il contenuto troppo generico.

5. Prompt Engineering Daily

Via: Neatprompts Se non avete familiarità con il termine, l'ingegneria dei prompt è l'arte di creare input che i modelli basati sull'IA possono comprendere e utilizzare come base per eseguire diverse azioni. In parole povere, si usano i prompt per "parlare" con strumenti come ChatGPT e per triggerare risposte adeguate.

Ecco Prompt Engineering Daily, un'eccellente newsletter che fornisce quotidianamente prompt per briefing IA di altissimo livello e mostra come utilizzarli in scenari reali. Inoltre, fornisce preziosi approfondimenti sul campo, riportando le ultime notizie sull'apprendimento automatico e analizzando gli strumenti più innovativi basati sull'IA.

L'iscrizione alla newsletter è gratuita. Dopo aver inserito la propria email e aver premuto Subscribe, è necessario fornire il proprio nome e rispondere ad alcune domande riguardanti il lavoro, il settore, il provider e il fuso orario. Queste informazioni aiutano il sistema di distribuzione a capire le vostre preferenze e a inviarvi le newsletter al momento giusto.

Una volta iscritti, Prompt Engineering Daily vi invierà un regalo: una risorsa chiamata Ultimate Guide to IA and ChatGPT.

6. LaSequenza

Via: LaSequenza Se volete sapere tutto quello che succede nel mondo dell'IA, con particolare attenzione all'apprendimento automatico (ML), TheSequence è la strada da percorrere! Questa comunità ha più di 160.000 follower e offre due newsletter da scegliere in base ai propri interessi.

TheSequence Scope è una newsletter settimanale gratuita. Viene pubblicata ogni domenica e si concentra principalmente sugli ultimi documenti di ricerca, sui comunicati e sugli investimenti relativi all'IA. La lettura della newsletter richiede circa cinque minuti, il che è particolarmente comodo se non si ha molto tempo libero ma si vuole rimanere informati.

TheSequence Edge è una newsletter premium pubblicata il martedì e il giovedì. La newsletter del martedì è dedicata all'apprendimento automatico: discute i concetti chiave, illustra i documenti più recenti in campo e suggerisce i framework e le piattaforme da conoscere.

La newsletter del giovedì scava più a fondo nella ricerca: ogni settimana vi aspetta un'analisi completa di un articolo o di un framework. Se volete ricevere TheSequence Edge nella vostra finestra In arrivo, dovrete acquistare un piano di sottoscrizione mensile per $$$a o pagare $50 per un anno intero.

TheSequence offre altri contenuti gratis per gli appassionati di IA. Leggete le interviste a importanti ricercatori e imprenditori nel campo dell'intelligenza artificiale e acquisite preziose informazioni sull'IA in TheSequence Chattare, che esce ogni due mercoledì. È inoltre possibile leggere TheSequence Guest Post, che viene pubblicato ogni due venerdì e si concentra sulle sfide dell'apprendimento automatico e su come superarle.

7. Il neurone

Via: Il Giornale dei Neuroni Se state cercando di sfruttare i vantaggi dell'IA e di integrarla nella vostra azienda ma non sapete come fare, The Neuron può aiutarvi. Questa newsletter quotidiana con il logo di un simpatico gatto viene consegnata dal lunedì al venerdì alle 8.00 (ET) e contiene aggiornamenti sulle ultime tendenze dell'IA e consigli su come utilizzarla nel lavoro. 🐱

Uno dei motivi per cui la popolarità della newsletter è salita alle stelle subito dopo il suo lancio è la sua struttura semplice e compatta. La prima cosa che vedrete è, ovviamente, il titolo. Poi c'è un breve elenco puntato che riepiloga gli aggiornamenti principali della giornata. L'elenco è seguito da diversi titoli che forniscono ulteriori dettagli sugli aggiornamenti. Ogni sezione contiene informazioni rapide su ciò che ci si può aspettare di leggere per rendere la navigazione ancora più semplice.

L'ultima sezione vi farà sorridere: il gatto di The Neuron lascia un commento accattivante su quanto sia stata divertente la newsletter! Oltre al contenuto informativo, questi elementi di umorismo rendono The Neuron una lettura divertente e spensierata.

La newsletter è gratis, veloce da leggere (occorrono circa tre minuti) e ha oltre 150.000 iscritti.

8. Breve sull'etica dell'IA

Via: Montrealetica Con l'IA che sta facendo il giro del mondo, le preoccupazioni sulla sua etica sono più frequenti che mai. Se siete preoccupati per l'equità, la parzialità, la privacy, l'impatto economico e la trasparenza dei sistemi di IA, è sempre bene approfondire le ricerche disponibili e formarsi un'opinione informata. Il Brief sull'etica dell'IA vi aiuta a fare questo!

Secondo gli autori della newsletter, la missione è quella di democratizzare l'alfabetizzazione etica dell'IA fornendo conoscenze preziose e dettagliate a un vasto pubblico. La newsletter settimanale discute diverse regolamentazioni e problemi etici in materia di IA per far luce sull'uso appropriato e sicuro di sistemi e strumenti basati sull'IA. 📣

Ogni newsletter discute e riepiloga diversi studi relativi all'argomento per aiutarvi a capire il contesto e a formarvi delle opinioni. Un'altra sezione interessante è il Dizionario vivente: ogni settimana viene fornita la definizione di un nuovo termine relativo all'etica dell'IA, aiutandovi ad ampliare le vostre conoscenze.

La newsletter è gratis, ma se volete supportare il lavoro degli autori, potete diventare abbonati a pagamento o fare una donazione.

9. Segnale alfa

Via: Segnale alfa Sei un ricercatore, uno sviluppatore o un professionista esperto di tecnologia alla ricerca di una newsletter tecnica che scava in profondità nella ricerca e negli sviluppi relativi all'IA? In questo caso, date un'occhiata ad AlphaSignal, una newsletter settimanale con oltre 150.000 abbonati.

La newsletter riepiloga le notizie, i repository, i progetti e i documenti più importanti nel campo dell'IA per aiutarvi a rimanere aggiornati. La piattaforma utilizza modelli avanzati di IA per esaminare arXiv, GitHub, Google Scholar e Open Review e analizzare blog, social, stampa, opinioni e interviste di esperti del settore. È un'opzione fantastica per chi non ha abbastanza tempo per fare ricerche da solo, ma vuole avere accesso agli ultimi sviluppi nel panorama dell'IA.

AlphaSignal copre un ampio intervallo di argomenti legati all'IA, ma si concentra sull'apprendimento automatico, quindi valutate se è adatto alle vostre preferenze.

È da notare che la newsletter non è adatta a chi è alle prime armi con l'IA. In genere affronta argomenti tecnici e utilizza termini ed espressioni con cui è necessario avere familiarità per comprendere appieno le informazioni presentate.

10. Superumano

Via: Superumano Superhuman è una delle newsletter sull'IA più popolari, con oltre 450.000 abbonati! Ti aiuta a diventare un superuomo (figurativamente) sfruttando l'IA per migliorare la produttività ed eccellere nel lavoro. 🦸

La newsletter osserva gli ultimi progressi dell'IA in vari settori, dalla tecnologia all'arte e allo sport. Superhuman utilizza un linguaggio facile da capire, anche per chi è nuovo del campo.

Uno dei motivi della popolarità della newsletter è che fornisce contenuti curati che si allineano alle vostre preferenze. Dopo l'iscrizione alla newsletter, vi verrà chiesto di compilare un modulo relativo al vostro nome, livello lavorativo, funzione, settore, dimensione dell'azienda e posizione.

Superhuman utilizza queste informazioni per presentarvi i contenuti gratis più rilevanti, incentrati su ChatGPT, prompt di scrittura, scienza e analisi dei dati, ricerca di lavoro in IA e strumenti di IA gratuiti. Riceverai anche un'email sulle migliori piattaforme di IA da esplorare.

Interessato a provare l'IA? Riunione con ClickUp

Leggere di IA e dei suoi progressi aiuta a rimanere aggiornati. Ma le conoscenze teoriche non bastano per capire come funziona l'IA nella pratica. Se siete desiderosi di sperimentare l'IA e vedere cosa può fare in un'impostazione di lavoro reale, provate ClickUp!

ClickUp è, prima di tutto, un'applicazione di attività e project management piattaforma che supporta diversi tipi di metodologie di miglioramento dei processi e vi aiuta a ad aumentare la produttività organizzazione e collaborazione del team .

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e altro ancora per i vostri ultimi progetti di IA

Tra le sue numerose funzionalità, ClickUp offre un'opzione di gestione dei documenti abilitata all'IA, ClickUp Documenti che si può utilizzare per creare, condividere, modificare, gestire e archiviare i propri file. L'assistente IA nativo della piattaforma, ClickUp AI è un'applicazione di prima classe Strumento di IA che può aiutarvi ad automatizzare attività e flussi di lavoro e fornire risultati di alta qualità, sia che si tratti di lavoro nel settore CRM sviluppo di software, assistenza clienti o Commerciale B2B e B2C .

ClickUp AI agisce come un aiutante personale, aiutandovi a trovare nuove idee quando avete un blocco creativo, a creare riepiloghi/riassunti e a modificare e correggere qualsiasi tipo di contenuto. Questa è solo la punta dell'iceberg: con ClickUp AI è possibile scrivere email, creare sequenze di progetti, comporre programmi di riunioni, rispondere ai clienti e generare elementi d'azione!

La piattaforma viene fornita con decine di prompt curati da esperti, in modo da non dover perdere tempo a creare frasi per estrarre risultati precisi dallo strumento. È inoltre possibile sfruttare Modelli di prompt dell'IA all'interno della piattaforma per ottenere centinaia di prompt pronti all'uso per diversi casi d'uso.

Grazie alle sue applicazioni versatili, ClickUp AI è altrettanto utile ai liberi professionisti , startup e aziende. ClickUp lavora senza soluzione di continuità su Mac windows e sui dispositivi mobili, potrete sfruttare tutta la sua potenza sia che lavoriate dall'ufficio che da remoto. 💪

Sfruttare la potenza dell'IA con ClickUp

Iscriversi alle migliori newsletter sull'IA è un passaggio fondamentale da fare se si vuole tenere il passo con gli ultimi progressi in campo.

Se volete andare avanti e vedere come lavora l'IA nella pratica, provate ClickUp 3.0 e il suo robusto assistente IA. Trasformerà i vostri flussi di lavoro e vi aiuterà a far decollare la vostra produttività. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso ed esplorate la sua IA e altre funzionalità/funzione uniche!