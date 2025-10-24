Ekstensi Chrome AI Terbaik untuk Meningkatkan Produktivitas Sehari-hari

Anda mungkin pernah melihatnya—ekstensi Chrome berbasis AI yang menjanjikan untuk mengubah alur kerja Anda selamanya tetapi pada akhirnya hanya membuat browser Anda berantakan dan memperlambat segalanya.

Menemukan alat yang benar-benar mempercepat pekerjaan Anda (bukan malah membuatnya lebih rumit) membutuhkan kesabaran—dan sedikit percobaan dan kesalahan.

Itulah mengapa kami telah melakukan riset untuk Anda. Di bawah ini, Anda akan menemukan daftar terkurasi dari ekstensi Chrome AI yang kuat dan benar-benar berguna yang membantu Anda menulis, meneliti, merangkum, dan tetap terorganisir—tanpa membuat hari Anda menjadi rumit.

Baik Anda sedang mengelola proyek, menulis konten, atau belajar online, ekstensi-ekstensi ini membuat browser bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda.

Sekilas tentang Ekstensi Chrome AI Terbaik

Sebelum kita membahas detailnya, berikut ini tabel perbandingan singkat untuk membantu Anda melihat bagaimana ekstensi Chrome untuk produktivitas ini dibandingkan satu sama lain.

Alat Paling cocok untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Catatan rapat AI dan pengelolaan alur kerjaUkuran tim: Ideal untuk individu, startup, dan perusahaan AI Notetaker, ringkasan ClickUp Brain, pencatatan tugas di Chrome, sinkronisasi Dokumen + kalender, otomatisasi Gmail ke tugas Gratis selamanya; Tersedia opsi penyesuaian untuk perusahaan Merlin Penelitian dan ringkasan secara real-time Ukuran tim: Ideal untuk pelajar, pengembang, dan peneliti Merangkum situs web, PDF, YouTube, mengubah perintah menjadi kode/diagram, mendukung Claude, GPT-4, Mistral Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $29/bulan Magical AI Pengisian otomatis teks + perolehan prospek Ukuran tim: Ideal untuk tim perekrutan, penjualan, dan dukungan Pengembang teks AI, pengisian otomatis formulir, integrasi CRM, pintasan pesan Penetapan harga khusus Glasp Rangkuman sorotan dari web & video Ukuran tim: Ideal untuk peneliti, mahasiswa, dan kreator Ringkasan + catatan dari artikel dan YouTube, ringkasan AI, opsi ekspor Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12/bulan GrammarlyGO Asisten penulisan AI multiplatform Ukuran tim: Ideal untuk profesional dan pemasar konten Pengubah teks AI, perubahan nada, prompt cerdas, pengeditan real-time Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $30/bulan Recall Otak kedua yang didukung AIUkuran tim: Ideal untuk pekerja pengetahuan dan pembelajar seumur hidup Kartu pintar, kuis pengingat memori, penangkapan konten, tampilan grafik visual Paket gratis; Harga berdasarkan penggunaan untuk paket lanjutan Perplexity AI Menjawab pertanyaan kompleks dengan sumber Ukuran tim: Ideal untuk analis, peneliti, dan pengguna tingkat lanjut Pencarian langsung, sumber yang dikutip, pembuatan gambar, model Pro (GPT-4, Claude) Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan Otter.ai Transkripsi langsung dan ringkasan rapat Ukuran tim: Ideal untuk tim hybrid dan pendidik Transkripsi real-time, Otter Chat, sinkronisasi slide, ringkasan yang dihasilkan AI Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $16,99/bulan Compose AI Mempercepat tugas penulisanUkuran tim: Ideal untuk pendiri, pemasar, dan tim jarak jauh Pengisian otomatis, penulisan ulang berdasarkan nada, dukungan email + blog Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $14,99/bulan QuillBot Meningkatkan kejelasan dan nada dalam penulisan Ukuran tim: Ideal untuk pelajar, pelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing (ESL), dan peneliti Pengubahan kalimat AI, pemilihan nada, ringkasan, pemeriksa tata bahasa Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $4,17 per bulan

Hal-hal yang Harus Anda Perhatikan dalam Ekstensi Chrome Berbasis AI

Sebelum Anda mengklik ‘Tambahkan ke Chrome’, ada baiknya Anda mengetahui apa yang membuat ekstensi AI benar-benar bermanfaat (dan bukan sekadar menambah kekacauan digital).

Berikut adalah daftar periksa singkat untuk membantu Anda memilih alat yang tepat:

Peningkatan produktivitas yang nyata : Pilih alat yang benar-benar menghemat waktu Anda. Baik itu merangkum konten, menyusun draf email, atau mengatur tugas, alat tersebut harus mengurangi beban kerja Anda

Privasi dan perlindungan data : Teliti bagaimana data Anda digunakan. Pilih alat yang memiliki kebijakan privasi yang jelas dan pengumpulan data yang minimal

Kemampuan penyesuaian : Pastikan alat tersebut memungkinkan Anda menyesuaikan pengaturan agar sesuai dengan alur kerja Anda, seperti gaya bahasa, panjang output, atau pintasan pemicu

Mudah diaktifkan/dinonaktifkan: Cari ekstensi yang memungkinkan Anda menonaktifkannya dengan mudah tanpa perlu menghapusnya

Ekstensi Chrome AI Terbaik

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Chrome adalah tempat di mana sebagian besar dari kita menghabiskan waktu dalam aktivitas digital—email, dokumen, riset, dan obrolan.

Mari cari ekstensi AI yang dapat membantu memaksimalkan ruang kerja Anda dengan alat-alat yang mengotomatisasi, membantu, dan mempercepat pekerjaan Anda.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen tugas dan dukungan alur kerja berbasis AI)

Buat tugas dari halaman web, ambil dan beri anotasi pada tangkapan layar, serta tulis catatan singkat dengan Ekstensi Chrome ClickUp

Ekstensi Chrome ClickUp seperti memiliki seluruh ruang kerja Anda langsung di dalam browser. Ekstensi ini memungkinkan Anda mengambil tangkapan layar, memberi anotasi dengan panah dan penanda bernomor, menyimpan halaman atau cuplikan ke ClickUp Docs, menandai situs sebagai tugas, dan melacak waktu yang Anda habiskan di tab Chrome.

Anda juga dapat membuat tugas langsung dari browser Anda, termasuk detail seperti judul halaman, URL, tangkapan layar, dan tautan. Tombol ‘Tambahkan ke ClickUp’ di email Anda (misalnya, Gmail) memungkinkan Anda melampirkan email lengkap ke tugas yang sudah ada atau tugas baru.

Untuk memastikan pelacakan jam kerja yang akurat bagi Anda dan tim Anda, Time Tracking bawaan memungkinkan Anda untuk memulai dan menghentikan timer untuk tugas-tugas, sehingga Anda dapat melihat dan mengedit waktu yang tercatat langsung di dalam ekstensi.

Gunakan fitur Pelacakan Waktu bawaan yang gratis di Ekstensi Chrome ClickUp untuk melacak berapa lama Anda dan orang lain menghabiskan waktu untuk tugas-tugas tertentu

Setelah tugas direkam melalui ekstensi Chrome, Anda dapat melihat dan menyempurnakannya dengan AI di aplikasi ClickUp versi lengkap. Misalnya, ClickUp Brain dapat merangkum pembaruan, mengekstrak poin tindakan dari catatan rapat, dan membantu Anda menyempurnakan tulisan langsung di dalam tugas dan Dokumen.

Buat ringkasan cerdas, dapatkan catatan rapat, dan buat tugas di dalam ruang kerja proyek dengan ClickUp Brain

Brain juga merupakan asisten penulisan AI cerdas yang memeriksa catatan dan email Anda terkait tata bahasa, nada, dan kejelasan, atau menyesuaikan hasilnya dengan peran spesifik Anda (pemasaran, penjualan, manajemen proyek, teknik, dll.).

Lakukan brainstorming ide, buat konten, dan sempurnakan draf dengan ClickUp Brain

🎥 Lihat sekilas bagaimana Anda dapat menggunakan AI untuk menulis email dan dokumen yang rapi dengan mudah dan konsisten:

Fitur terbaik ClickUp

Catatan rapat AI: Ikuti panggilan secara otomatis, rekam percakapan, transkripsikan diskusi, dan dapatkan daftar poin penting tanpa mengganggu alur kerja atau konsentrasi Anda dengan Ikuti panggilan secara otomatis, rekam percakapan, transkripsikan diskusi, dan dapatkan daftar poin penting tanpa mengganggu alur kerja atau konsentrasi Anda dengan ClickUp AI Notetaker

Mencatat dengan cepat : Gunakan : Gunakan ClickUp Notepad untuk mencatat ide, tindakan yang harus dilakukan, atau hal penting lainnya, sinkronkan catatan tersebut di seluruh perangkat, dan ubah menjadi tugas

Otomatisasi alur kerja : Tetapkan aturan berbasis pemicu dan kondisi di dalam : Tetapkan aturan berbasis pemicu dan kondisi di dalam ClickUp Automations untuk mengotomatisasi alur kerja rutin, seperti penugasan tugas dan pengingat tenggat waktu yang akan datang

Agen AI kustom: Buat : Buat Agen Autopilot kustom di ClickUp yang dapat mengambil keputusan berdasarkan konteks dan bertindak secara mandiri berdasarkan kondisi dan instruksi yang telah ditentukan sebelumnya

Batasan ClickUp

Terkadang, ClickUp bisa terasa membingungkan karena menawarkan begitu banyak fitur

Penyesuaian mendalam berarti pengaturan awal mungkin memerlukan waktu sebelum semuanya terasa lancar

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.200 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah fleksibilitasnya. Anda dapat menyesuaikan ruang kerja secara tepat dengan format setiap proyek, membuat daftar, papan, garis waktu, dan otomatisasi yang benar-benar memudahkan pekerjaan sehari-hari. Kemampuan untuk mengintegrasikan dokumen, daftar periksa, dan dasbor dalam satu tempat merupakan keunggulan besar, sehingga alur kerja menjadi jauh lebih terorganisir dan visual.

💡 Tips Pro: Padukan ekstensi Chrome AI favorit Anda dengan templat pencatatan yang dapat disesuaikan untuk dengan mudah mencatat dan mengatur ide-ide selama riset atau rapat.

2. Merlin (Pilihan terbaik untuk bantuan AI instan di mana saja di web)

melalui Merlin

Merlin AI mengintegrasikan berbagai model AI terkemuka (ChatGPT 4, Claude 3.7, Sonnet, Gemini, Mistral, DeepSeek, dll.) ke dalam satu antarmuka sehingga Anda dapat beralih antar model secara real-time sesuai dengan tugas atau preferensi Anda.

Anda dapat mengajukan pertanyaan langsung tentang file atau video Anda, mendapatkan ringkasan instan, konteks, dan konversi visual tanpa perlu membaca atau menonton semuanya. Selain itu, Anda juga mendapatkan bantuan penulisan untuk tweet, postingan LinkedIn, atau email. Ekstensi ini merumuskan ulang teks Anda agar lebih jelas, menyesuaikan nada atau panjang kalimat, dan bahkan menghasilkan esai lengkap.

Fitur terbaik Merlin

Buat ringkasan yang padat untuk berbagai jenis konten, termasuk postingan blog, dokumen (dalam format PDF dan PPT), serta video YouTube.

Dapatkan dukungan untuk hingga 128 bahasa, termasuk terjemahan situs web, gambar, dan teks terjemahan dua bahasa di YouTube

Buat kode, dokumen, diagram, atau gambar langsung dari obrolan, dengan pratinjau langsung

Batasan Merlin

Ekstensi Chrome terkadang tumpang tindih atau mengganggu tampilan di layar, meskipun ukurannya kecil

Harga Merlin

Gratis

Pro: $29/bulan

Tim: $19 per pengguna/bulan

Peringkat dan ulasan Merlin

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Merlin?

Sebuah ulasan di Chrome Web Store mengatakan:

Siapa pun dapat dengan mudah menelusuri konten halaman web atau situs web melalui ekstensi andalan yang luar biasa ini, mulai dari pelajar, profesional, dosen, karyawan, dan lain-lain.

3. Magical (Terbaik untuk mengotomatiskan pengetikan berulang dan alur kerja)

via Magical

Magical, sebuah aplikasi pengembang teks dan otomatisasi, dapat mengisi otomatis informasi kontak ke CRM, formulir, basis data, dan spreadsheet. Anda juga dapat menyimpan frasa yang sering digunakan atau respons lengkap sebagai ‘pintas’ dan memicunya secara instan menggunakan //.

Alat ini terintegrasi dengan alat penjualan seperti Salesforce, HubSpot, ZoomInfo, dan bahkan perangkat lunak pendidikan seperti Canvas, Brightspace, dan Google Classroom.

Ekstensi Chrome Magical mengotomatiskan pengisian teks dan formulir yang berulang langsung di dalam browser Anda.

Fitur terbaik yang luar biasa

Sederhanakan proses penulisan dengan fitur perluasan teks bertenaga AI dan pesan yang dipersonalisasi

Tambahkan informasi kandidat ke sistem pelacakan pelamar Anda langsung dari LinkedIn dan sumber lainnya

Izinkan tim layanan pelanggan untuk mengotomatisasi tugas dengan mengisi data pelanggan dan produk secara otomatis ke dalam tiket, serta menggunakan AI untuk menyusun respons yang cepat dan akurat

Batasan Magical

Tidak ada versi gratis; semua fitur hanya tersedia dalam paket berbayar

Harga yang menarik

Penetapan harga khusus

Ulasan dan penilaian yang luar biasa

G2: 4,8/5 (lebih dari 70 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Magical?

Sebuah ulasan di Chrome Web Store mengatakan:

Saya sudah menggunakannya selama bertahun-tahun. Fitur templat pengembang teksnya sangat bagus dan benar-benar meningkatkan efisiensi saya serta mengurangi rasa frustrasi saya saat mengetik email yang berulang-ulang.

📮 ClickUp Insight: Meskipun 28% karyawan menganggap pekerjaan yang tidak terlihat sebagai sekadar “menjadi rekan tim yang baik,” 10% merasa beban tersebut didistribusikan secara tidak adil. Ketika hanya segelintir orang yang selalu menanggung beban kerja, apa yang awalnya merupakan rasa kebersamaan dapat dengan cepat berubah menjadi frustrasi yang terpendam dan rasa dendam yang mendidih. Faktanya, bantuan tidak selalu harus datang dari rekan kerja manusia. Perlu menemukan dokumen yang sulit ditemukan, status tugas yang tersembunyi, atau siapa yang menangani permintaan ad-hoc serupa pada tahun lalu? ClickUp AI dapat langsung menampilkan informasi dan wawasan yang relevan, memastikan bahwa semua orang mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

4. Glasp (Pilihan terbaik untuk menyimpan, menyoroti, dan merangkum konten untuk belajar atau penelitian)

melalui Glasp

Jika Anda suka menandai artikel atau membuat catatan dari artikel tersebut tetapi tidak bisa menyimpannya, Glasp adalah solusi yang Anda butuhkan. Ini adalah alat AI untuk membuat catatan yang memungkinkan Anda menyorot teks langsung di halaman web dan PDF. Semua sorotan dan catatan Anda tersedia di bilah samping, dan Anda juga dapat mengekspornya ke aplikasi pencatat seperti Notion dan Obsidian.

Saat menonton video YouTube, Anda dapat membuat transkrip, menandai momen-momen penting, dan bahkan langsung melompat ke bagian tersebut menggunakan penanda waktu. Di situs web Glasp, Anda dapat mengikuti orang-orang dengan minat serupa dan melihat apa yang mereka tandai untuk menemukan konten baru.

Fitur terbaik Glasp

Sorot teks di situs web dan PDF dengan berbagai pilihan warna untuk mengkategorikan informasi penting

Tandai momen-momen tertentu dalam video YouTube dengan cap waktu, dan tambahkan catatan

Buat ringkasan singkat video YouTube menggunakan model AI seperti ChatGPT, Claude, Gemini, Google AI Studio, dan Mistral

Batasan Glasp

Beberapa pengguna melaporkan bahwa ekstensi tersebut mengganggu fungsi di halaman web, terutama di YouTube

Harga Glasp

Gratis

Pro: $12/bulan

Tanpa Batas: $30/bulan

Peringkat dan ulasan Glasp

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Glasp?

Sebuah ulasan di Chrome Web Store mengatakan:

Saya menyukai ekstensi Google ini. Ekstensi ini membantu saya membuat ringkasan video YouTube, dan saya sangat menghargai pintasan untuk menyalin transkrip.

⏳ Tips Penghemat Waktu: Ingin membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih cerdas? Gunakan templat produktivitas untuk meningkatkan kejelasan dan fokus dengan peta jalan yang jelas. Beberapa jenis yang umum antara lain: Template pengelolaan tugas: Pantau tugas harian, mingguan, atau bulanan Pantau tugas harian, mingguan, atau bulanan

Template perencanaan proyek: Atur tonggak pencapaian, tenggat waktu, dan tanggung jawab proyek Atur tonggak pencapaian, tenggat waktu, dan tanggung jawab proyek

Template rapat: Catat agenda, catatan, dan tindakan yang harus dilakukan Catat agenda, catatan, dan tindakan yang harus dilakukan

Template kalender konten: Rencanakan dan jadwalkan pembuatan serta penerbitan konten Rencanakan dan jadwalkan pembuatan serta penerbitan konten

5. GrammarlyGO (Pilihan terbaik untuk bantuan penulisan berbasis AI di semua platform web)

melalui Grammarly

Ekstensi Grammarly yang didukung AI adalah mitra penulisan cerdas yang tidak hanya mengoreksi ejaan dan tata bahasa teks Anda. AI bawaan membantu Anda mengumpulkan ide dan menulis ulang konten dengan cepat, serta pemeriksa plagiarisme memastikan konten Anda tetap orisinal.

Meskipun versi gratis memberikan saran untuk meningkatkan kejelasan dan nada, dalam paket Pro, Anda akan mendapatkan umpan balik yang disesuaikan dengan jenis teks yang sedang Anda perbaiki, seperti teks kreatif, profesional, akademis, atau teknis.

Ekstensi ini bekerja dengan lancar di Google Docs, Gmail, LinkedIn, dan lebih dari 500.000 aplikasi serta situs web lainnya.

Fitur terbaik GrammarlyGO

Ubah susunan kalimat untuk kejelasan, kesan profesional, dan gaya penulisan seperti formal, percaya diri, percakapan, ramah, dan lainnya

Buat kutipan otomatis dalam gaya APA, MLA, atau Chicago

Tinjau dan setujui setiap saran, memastikan suara Anda tetap autentik

Batasan GrammarlyGO

Beberapa pengguna melaporkan bahwa notifikasi terus-menerus untuk melakukan upgrade mengganggu saat Anda sedang berusaha bekerja secara produktif

Harga GrammarlyGO

Gratis

Pro: $30/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan GrammarlyGO

G2: 4,7/5 (11.410+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (7.190+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang GrammarlyGO?

Sebuah ulasan di Chrome Web Store mengatakan:

Grammarly sangat membantu dalam mendeteksi kesalahan kecil dan memperbaiki alur tulisan. Aplikasi ini membuat tulisan saya lebih tajam, baik itu email, laporan, maupun catatan santai.

6. Recall (Terbaik untuk mengatur dan menyimpan informasi)

melalui Recall

Ekstensi Recall secara instan merangkum artikel, film, video YouTube, podcast, PDF, Google Docs, dan lainnya. Anda kemudian dapat berinteraksi dengan konten tersebut melalui obrolan untuk mengajukan pertanyaan atau menggali detail lebih dalam.

Aplikasi ini menyinkronkan catatan yang Anda simpan dari ekstensi untuk membuat grafik pengetahuan yang dipersonalisasi dengan menghubungkan konten terkait dan menambahkan label untuk memudahkan pengelompokan. Alat ini juga menggunakan kuis, teknik pengingatan aktif, dan teknik pengulangan berjarak agar Anda dapat mengingat semua yang telah Anda baca dan pelajari.

Selain berfungsi sebagai ringkasan dokumen berbasis AI, ekstensi ini juga dilengkapi dengan fitur penjelajahan yang ditingkatkan yang menampilkan semua konten terkait yang telah Anda simpan secara real-time saat Anda menjelajahi web.

Ingat fitur-fitur terbaik

Ubah konten menjadi kartu pengetahuan yang cerdas dan dapat diedit, lengkap dengan gambar, tag, dan tautan sumber

Atur konten yang Anda simpan secara otomatis dengan kategorisasi dan penandaan cerdas

Berkomunikasi dengan basis data kapan saja untuk menemukan kembali wawasan yang terlupakan dan menemukan ide-ide baru

Keterbatasan Recall

Beberapa pengguna melaporkan bahwa alat ini sering gagal merangkum konten dari video YouTube

Lihat harga

Gratis

Bayar Sesuai Penggunaan (5 jam pertama gratis)

Peluncuran: Harga khusus

Perusahaan: Harga khusus

Lihat peringkat dan ulasan

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Recall?

Sebuah ulasan di Chrome Web Store mengatakan:

Saya bisa mendapatkan ringkasan yang sangat detail untuk video pelatihan dan tutorial pemrograman yang merangkum konten dengan sangat tepat sehingga saya bisa mengikuti petunjuknya nanti tanpa perlu menonton ulang videonya. Tentu saja, Anda bisa langsung melompat ke bagian video mana pun yang perlu ditonton ulang hanya dengan satu klik. Saya juga menyukai fitur penandaan otomatis dan pengorganisasian otomatis konten yang saya simpan.

🚀 Tips Produktivitas: Inilah cara menggunakan AI untuk mencatat yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas: Kategorikan catatan berdasarkan topik, proyek, atau prioritas, dan tambahkan tag agar lebih mudah ditemukan nanti

Identifikasi tindakan yang perlu dilakukan, tanggal penting, dan lainnya dalam catatan Anda untuk membantu Anda mengambil keputusan yang lebih baik

Ekstrak tugas dari catatan dan integrasikan ke dalam aplikasi manajemen tugas, sehingga tidak ada yang terlewatkan setelah rapat atau sesi belajar

7. Perplexity AI (Terbaik untuk penelitian dan jawaban secara real-time dengan kutipan sumber)

melalui Perplexity

Dengan ekstensi Chrome Perplexity, Anda bisa mendapatkan jawaban yang cepat dan ringkas beserta kutipan sumber tanpa perlu berpindah tab atau menyortir hasil pencarian. Pilih domain seperti YouTube, Reddit, Wikipedia, atau basis data akademis untuk mencari dalam konteks tertentu dan mendapatkan hasil yang tepat sasaran sesuai kebutuhan Anda.

Fitur terbaik Perplexity AI

Dapatkan jawaban yang relevan atas pertanyaan Anda atau ringkas konten langsung dari halaman yang sedang Anda buka

Ajukan pertanyaan lanjutan dan nikmati pengalaman pencarian yang dipandu dan mirip percakapan

Bandingkan hasil pencarian tradisional dengan wawasan yang dihasilkan AI secara berdampingan saat menggunakan ekstensi ini dengan Google Search

Batasan Perplexity AI

Pop-up ekstensi akan tertutup saat Anda berpindah dari tab tersebut, dan kueri serta hasilnya akan menghilang

Harga Perplexity AI

Gratis

Pro : $20/bulan

Max : $200/bulan

Education Pro : Gratis untuk pelajar dan pendidik

Enterprise Pro: $40 per pengguna/bulan

Peringkat dan ulasan Perplexity AI

G2: 4,7/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Perplexity AI?

Sebuah ulasan di Chrome Web Store mengatakan:

Ekstensi yang luar biasa. Siapa pun yang memiliki pertanyaan mendadak dapat membukanya dan mengajukan pertanyaan sambil tetap fokus bekerja di tab Chrome!

🌟 Bonus: Mencari satu aplikasi utama yang dapat mengatasi kerumitan AI dan menghubungkan pekerjaan yang tersebar di drive lokal, email, alat obrolan, dan aplikasi manajemen proyek? Coba ClickUp Brain MAX. Ini adalah asisten berbasis AI untuk browser Anda yang menghubungkan semua elemen dalam alur kerja Anda untuk membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Gunakan untuk: Ubah ide Anda menjadi catatan atau tugas yang terperinci secara instan dengan fitur Talk to Text

Temukan informasi di berbagai platform, seperti ClickUp, Google Drive, GitHub, Figma, Dropbox, dan lainnya

Akses model AI canggih, termasuk GPT, Claude, dan Gemini, untuk hasil berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda Catat ide, bagikan instruksi, dan selesaikan pekerjaan 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

8. Otter.ai (Terbaik untuk mentranskrip dan merangkum rapat secara real-time)

Dengan ekstensi Chrome Otter, Anda dapat mentranskrip rapat, kelas, dan video online secara real-time, serta mencatat tindakan yang perlu dilakukan dan wawasan penting setelah panggilan. Saat menggunakannya dengan Google Meet, Anda dapat melihat label pembicara, cap waktu, dan bahkan panel teks yang praktis. Untuk rapat Zoom, transkrip akan muncul di ‘My Conversations’ di dalam aplikasi utama, bukan di panel mengambang.

Alat pencatat rapat berbasis AI ini mendukung bahasa Inggris (AS/Inggris), Spanyol, dan Prancis untuk transkripsi, serta secara otomatis bergabung dalam rapat yang dijadwalkan di kalender Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi menambahkannya secara manual setiap kali.

Fitur terbaik Otter.ai

Pilih untuk merekam audio internal browser dan audio mikrofon Anda

Buka aplikasi dari ekstensi untuk melihat halaman transkripsi lengkap dan mengobrol dengan Otter AI

Rekam di perangkat Anda langsung dari browser tanpa perlu menambahkan AI Notetaker ke rapat Anda

Keterbatasan Otter.ai

Ekstensi ini tidak berfungsi untuk rapat di Microsoft Teams, Webex, atau Zoho

Harga Otter.ai

Gratis

Pro: $16,99 per anggota/bulan

Bisnis: $30 per anggota/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Otter.ai

G2: 4,4/5 (lebih dari 390 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 90 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter.ai?

Sebuah ulasan di Chrome Web Store mengatakan:

Saya telah menggunakan ekstensi Chrome Otter.ai untuk rapat virtual saya, dan ternyata sangat lancar. Ekstensi ini secara otomatis bergabung dalam panggilan, merekam semuanya dengan akurat, dan ringkasannya membantu saya dengan cepat mengejar ketinggalan atau meninjau kembali nanti.

9. Compose AI (Terbaik untuk mempercepat penulisan email, blog, dan balasan)

melalui Compose AI

Saat Anda mengetik, ekstensi Compose AI menawarkan penyelesaian kalimat dan saran di berbagai platform, seperti Gmail, Google Docs, Slack, media sosial, dan lainnya, untuk membantu Anda menulis lebih cepat. Untuk menyesuaikan nada atau gaya, cukup sorot teks apa pun untuk mendapatkan alternatif kalimat sesuai preferensi Anda: formal, santai, atau profesional.

Seiring waktu, alat penulisan AI ini akan mempelajari gaya penulisan dan preferensi unik Anda, sehingga dapat memberikan saran yang lebih cerdas dan lebih personal.

Fitur terbaik Compose AI

Buat konten untuk balasan email, posting blog, topik penelitian, posting media sosial, dan teks situs web menggunakan pintasan keyboard //

Percepat pengetikan dengan fitur autocomplete berbasis AI yang menyarankan dan melengkapi kata atau kalimat secara real-time

Buat draf balasan email yang merujuk pada pesan asli untuk memastikan balasan yang relevan secara konteks

Batasan Compose AI

Beberapa pengguna melaporkan bahwa ekstensi ini membuat Chrome menjadi lambat atau tersendat karena menggunakan terlalu banyak memori (RAM)

Harga Compose AI

Dasar: Gratis

Premium: $14,99/bulan

Ultimate: $44,99/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Buat ulasan dan penilaian AI

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Compose AI?

Sebuah ulasan di Chrome Web Store mengatakan:

Ekstensi yang sangat berguna jika Anda perlu menulis teks panjang dalam hitungan detik.

10. QuillBot (Terbaik untuk meningkatkan kualitas tulisan)

melalui QuillBot

Ekstensi Chrome QuillBot dapat digunakan untuk mengedit dan memeriksa tata bahasa dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Belanda, dan Portugis. Begitu Anda mulai mengetik, ekstensi ini secara otomatis mendeteksi bahasa yang digunakan, dan fitur ‘Tone Insights’ membantu memastikan pesan yang disampaikan jelas dan tepat.

Alat ini berfungsi di Gmail, Google Docs, LinkedIn, Outlook, Slack, Confluence, Notion, Facebook, X, dan banyak situs web lainnya. Tersedia dua mode paraphrasing gratis dan lebih dari 10 mode premium yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan kualitas tulisan Anda.

Fitur terbaik QuillBot

Sesuaikan bahasa Anda untuk berbagai format, seperti ringkasan eksekutif, laporan, dan komunikasi dengan klien atau tim internal

Perbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca, serta dapatkan rekomendasi gaya, keterbacaan, dan nada secara real-time

Ringkas artikel atau dokumen panjang menjadi ringkasan dan sesuaikan panjangnya menggunakan penggeser untuk mendapatkan versi pendek, sedang, atau panjang

Batasan QuillBot

Beberapa pengguna merasa bahwa saran tata bahasa dan kelancaran kalimatnya tidak secanggih atau sesensitif konteks seperti beberapa alat lainnya

Harga QuillBot

Gratis

Premium : $4,17/bulan (ditagih per tahun)

Paket Tim: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan QuillBot

G2: 4,4/5 (lebih dari 70 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 150 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang QuillBot?

Berikut ini ulasan dari Chrome Web Store:

Ekstensi Chrome QuillBot seperti memiliki mitra menulis yang cerdas langsung di browser saya. Baik saat saya sedang mengerjakan makalah akademis, email, atau postingan media sosial, QuillBot membuat tulisan saya lebih jelas, lancar, dan profesional.

