10 Alat Ringkasan AI Terbaik untuk Dokumen & Artikel pada Tahun 2025

Sebagai pekerja pengetahuan, kita menghabiskan hari-hari dan minggu-minggu untuk membaca dan mencerna informasi yang membantu kita menjadi lebih baik dalam pekerjaan kita. Di antara tumpukan laporan industri yang terus bertambah, riset pelanggan, dan email kerja serta dokumen proses yang biasa, selalu ada hal baru yang membutuhkan perhatian kognitif kita.

Bagian terburuknya? Daftar bacaan yang harus dibaca sepertinya tidak pernah berkurang. Meskipun saya menghabiskan begitu banyak waktu untuk itu setiap hari, saya masih merasa perlu mengejar ketinggalan.

Dalam posting blog ini, saya akan membahas beberapa generator ringkasan AI terbaik yang baru saja diuji oleh tim saya dan saya. Ini akan membantu Anda dan saya mengejar ketinggalan membaca lebih cepat dari sebelumnya dan akhirnya menutup 237 tab yang terbuka.

Mari kita mulai!

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alat Ringkasan AI?

Saat menyusun daftar ini, saya menguji lebih dari selusin alat ringkasan AI. Banyak di antaranya menggunakan mesin GPT OpenAI untuk memberikan ringkasan yang ringkas. Namun, saya juga menemukan beberapa yang dibangun berdasarkan Model Bahasa Besar (LLM) milik sendiri. Meskipun yang terakhir menawarkan lebih banyak opsi penyesuaian, mereka juga memiliki harga yang lebih mahal.

Inilah yang saya cari saat menguji aplikasi-aplikasi ini:

Model bahasa : Apakah alat tersebut menggunakan model bahasa besar (LLM) kustom atau memanfaatkan model yang sudah ada seperti GPT? Dan jika yang terakhir, versi mana dari mesin GPT yang harus kita langgani?

Penyesuaian : Bisakah saya mengubah panjang atau format ringkasan? Mungkin memberikan instruksi khusus atau meminta informasi tertentu?

Kualitas ringkasan yang dihasilkan : Saya mengevaluasi seberapa baik setiap alat menangkap esensi dokumen asli. Apakah mereka mempertahankan frasa asli dan menangkap kalimat kunci, atau apakah mereka menyederhanakan bahasa untuk keterbacaan yang lebih baik?

Biaya : Selain harga, saya menyelidiki lebih dalam proposisi 'biaya versus nilai' dari alat berbayar. Apakah biaya tambahan membuka fitur berguna, atau hanya fitur tambahan yang tidak penting?

Kemudahan penggunaan: Seberapa intuitif dan ramah pengguna antarmukanya? Hal ini mencakup opsi unggah file, ekstensi Chrome, dan navigasi antarmuka pengguna.

Untuk penyusun ringkasan AI yang mendukung multiple bahasa, saya juga menguji beberapa kemampuan tersebut—fokus pada akurasi mereka dalam bahasa Prancis dan Spanyol (selain bahasa Inggris).

Ringkasan Dokumen AI Terbaik Sekilas—Tabel Perbandingan

Alat Fitur utama Terbaik untuk Penetapan Harga* ClickUp • Ringkas rapat, obrolan, dokumen, dan tugas secara real-time • Terjemahkan ringkasan ke berbagai bahasa • Buat ringkasan di perangkat mobile dan sebagai bidang kustom • Otomatiskan pembuatan tindakan dari ringkasan Tim berukuran menengah hingga perusahaan yang mengelola pekerjaan, dokumentasi, dan pembaruan Rencana gratis tersedia; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Dapatkan Ringkasan • Pilih panjang ringkasan berdasarkan % • Ringkas dari URL, PDF, atau teks yang disalin • Mendukung 33+ bahasa • Ekstrak kata kunci Individu atau tim kecil yang membutuhkan ringkasan teks yang cepat dan fleksibel dalam bahasa Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $133 per pengguna per bulan Scribbr • Tidak perlu mendaftar • Ringkas ulang untuk panjang yang berbeda • Pemeriksaan plagiarisme • Unduh ringkasan sebagai file .txt Mahasiswa dan peneliti akademis yang membutuhkan ringkasan sederhana yang memperhatikan kutipan Gratis Generator Ringkasan • Ringkasan dengan satu klik • Output berbasis daftar yang sederhana • Antarmuka minimalis Individu, terutama mahasiswa atau pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi Gratis Notta • Ringkasan per bab untuk transkrip • Dukungan templat rapat • Tautan yang dapat dibagikan Tim berukuran sedang yang merangkum pertemuan, webinar, atau podcast Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14,99 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan. Paraphraser. io • Ringkas hingga 15.000 kata • Dukungan multibahasa • Pemeriksaan tata bahasa dan plagiarisme • Opsi paraphrase Individu yang menangani dokumen panjang, akademis, atau multibahasa Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $7 per pengguna per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan. Jasper • Ringkasan khusus untuk audiens • Ekstensi Chrome • Penyesuaian suara merek • 25+ bahasa Tim pemasaran dan konten perusahaan yang membutuhkan ringkasan kustom yang sesuai dengan merek Uji coba gratis 7 hari; Paket berbayar mulai dari $49 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan Writesonic • Pembuatan ringkasan artikel untuk media sosial • Merangkum dan menulis ulang beberapa blog • Dukungan untuk 25+ bahasa Pemasar dan pembuat konten di tim kecil hingga menengah Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $99/bulan Gimme Summary AI • Ekstensi Chrome • Ringkasan artikel web dengan satu klik • Tanpa pendaftaran atau iklan Individu yang membutuhkan ringkasan artikel ringan saat browsing Gratis Copy. ai • Alur kerja ringkasan massal • Template untuk prompt ringkasan • Pembangkitan meta yang dioptimalkan SEO Tim konten dan riset yang merangkum secara massal (tim kecil hingga besar) Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $49 per pengguna per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan.

Mari kita lanjutkan ulasan ini dan lihat bagaimana setiap alat ringkasan AI berkinerja!

10 Pengganda Dokumen AI Terbaik untuk Digunakan pada 2025

Di bagian ini, kita akan mengeksplorasi berbagai alat ringkasan, menyoroti kelebihan dan kelemahan masing-masing agar Anda dapat membuat pilihan yang terinformasi.

1. ClickUp: Pengganda dokumen AI terbaik secara keseluruhan

Mulai dengan ClickUp Brain Ringkas catatan rapat, cari informasi spesifik, dan otomatisasi tugas manual dengan ClickUp Brain

ClickUp adalah platform manajemen kerja all-in-one yang membantu Anda dalam kolaborasi dokumen, manajemen proyek, dan komunikasi internal dari satu aplikasi.

Dan bagian terbaiknya? Semua alat ini terintegrasi dengan rapat dengan ClickUp Brain. Ini adalah asisten AI paling powerful dan sadar konteks di planet ini. Ia dapat membantu Anda melakukan segala hal, mulai dari mencari informasi dan menulis konten hingga merangkum pembaruan proyek dan menerjemahkan dokumen.

Ringkas dokumen yang panjang atau kompleks

Yang perlu Anda lakukan hanyalah menambahkan konten Anda ke ClickUp Docs (perangkat lunak kolaborasi dokumen bawaan) dan meminta AI untuk merangkum teks. Anda juga dapat memberikan petunjuk tentang nada, tingkat keterbacaan, dan audiens ringkasan untuk membuatnya lebih kontekstual.

💡 Tips Pro: Ingin merangkum catatan rapat juga? Coba AI Notetaker dari ClickUp. Berikan izin agar AI ini secara otomatis bergabung dalam rapat Anda dan lihat bagaimana ia merekam, menerjemahkan, dan menganalisis diskusi Anda. Setelah setiap panggilan, dapatkan ringkasan rapat, transkrip yang dilabeli pembicara, dan daftar tindakan yang tercatat rapi—langsung di kotak masuk ClickUp Anda. Catat, transkrip, dan ringkas rapat Anda dengan ClickUp AI Notetaker

Buat daftar tugas dari informasi yang diekstraksi

Cara lain untuk menggunakan ClickUp Brain adalah dengan meminta ClickUp mencari informasi tertentu dan kemudian membuat dokumen atau daftar tugas darinya. Misalnya, saya bisa meminta ClickUp untuk menjelaskan proses onboarding di perusahaan saya dan kemudian membuat daftar tugas onboarding di ClickUp yang dapat digunakan oleh karyawan baru sebagai panduan.

Ubah dokumen menjadi daftar tugas dalam hitungan detik dengan ClickUp Brain

Ringkas benang merah proyek

Ringkas benang proyek untuk mendapatkan pembaruan cepat tentang kemajuan mereka dengan ClickUp Brain

ClickUp Projects juga menyediakan tombol 'ringkas' untuk semua tugas ClickUp dan thread komentar. Yang perlu saya lakukan hanyalah meminta AI untuk meringkas semua pembaruan proyek. Hal ini membantu saya tetap up-to-date tanpa harus menggali 50-an pesan secara manual.

Selain itu, Anda dapat menggunakan fitur Ask AI di ClickUp untuk menerima pembaruan pekerjaan dan melacak kemajuan tim Anda setiap minggu (atau setiap hari).

Gunakan ClickUp Brain untuk dengan cepat merangkum pembaruan proyek, tanya jawab di ruang kerja, laporan standup, dan lainnya.

Ini adalah fitur yang sangat berguna, terutama bagi para manajer.

Buat ringkasan otomatis kemajuan kerja tim Anda dengan ClickUp’s AI Standups

Yang perlu Anda lakukan hanyalah menambahkan rekan tim yang pembaruan kerjanya Anda butuhkan, memilih interval —mingguan, harian, atau kustom—dan menentukan format di mana Anda ingin pembaruan tersebut ditampilkan. Anda dapat mendapatkan semua pembaruan mereka atau meminta ClickUp Brain untuk memberikan ringkasan atau daftar poin. Opsi terakhir ini dapat bermanfaat jika Anda memiliki banyak pembaruan kerja yang perlu diproses.

Otomatisasi pembangkitan ringkasan untuk tugas-tugas

Ingin melacak beberapa proyek sekaligus? Anda dapat menggunakan opsi Custom Fields di ClickUp untuk menambahkan ringkasan AI dan pembaruan proyek AI sebagai dua kolom dalam tugas Anda—dan mendapatkan ringkasan otomatis tanpa perlu membuka tugas atau proyek setiap kali.

Buat ringkasan massal proyek dan tugas Anda dengan menjadikan ringkasan AI sebagai bidang kustom di ClickUp Tasks

Terjemahkan (dan ringkas) konten

Berkomunikasi dengan tim global atau pelanggan yang tidak berbahasa Inggris bisa jadi rumit terkadang. Saya mengatasi hal ini dengan menambahkan dokumen saya dalam bahasa Inggris dan meminta ClickUp Brain untuk merangkumnya dalam bahasa lain, yang dapat saya bagikan dengan pelanggan yang tidak berbahasa Inggris.

Buat ringkasan terjemahan konten Anda dengan ClickUp Brain dan sederhanakan komunikasi.

💡 Tips Pro: Brain MAX adalah aplikasi AI super ClickUp yang menawarkan pencarian terpadu, otomatisasi, dan konversi suara ke teks di seluruh alur kerja Anda, termasuk tugas, Dokumen, rapat, alat terhubung, dan web. Anda dapat memilih model optimal (ChatGPT, Claude, Gemini, dll.) untuk tugas seperti merangkum, menulis, atau berargumen. Anda dapat meminta Brain MAX untuk merangkum dokumen, thread tugas, atau komentar, serta thread notifikasi inbox, semuanya diambil dari konteks kerja Anda yang sebenarnya!

Fitur terbaik ClickUp

Ringkas semuanya: Dari thread proyek hingga Dari thread proyek hingga catatan rapat dan pesan obrolan, buat ringkasan semua konten langsung di dalam ClickUp

Tambahkan kotak ringkasan : Berikan rekan tim ringkasan singkat dari setiap dokumen atau halaman di ClickUp dengan menyisipkan blok ringkasan otomatis.

Tindakan yang perlu dilakukan : Biarkan ClickUp Brain meninjau dokumen, obrolan, dan transkrip rapat Anda, lalu buat daftar tindakan atau langkah selanjutnya untuk Anda.

Terjemahkan teks : Buat ringkasan cepat dokumen dalam berbagai bahasa dan pastikan tim global tetap berada di halaman yang sama.

Dapatkan ringkasan di ponsel: Jika Anda menggunakan ClickUp di smartphone Anda, Anda dapat mengaktifkan ringkasan otomatis untuk thread komentar dan pesan inbox Anda.

Batasan ClickUp

Anda tidak dapat merangkum file PDF secara langsung (kecuali dengan menyalin dan menempelkan semua konten)

Harga ClickUp

Mengklik peringkat dan ulasan

G2 : 4.7/5 (9.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

2. Get Digest: Terbaik untuk menghasilkan ringkasan kalimat kunci

via Get Digest

Alat berikutnya yang saya uji adalah Get Digest, sebuah alat ringkasan AI yang sederhana dengan antarmuka pengguna yang ramah dan kemampuan ringkasan dokumen yang kuat.

Yang menonjol dari alat ini adalah Anda dapat memilih di antara berbagai mode ringkasan dan menentukan panjang ringkasan. Bagian ‘% of Source’ memiliki enam opsi untuk dipilih—5, 15, 25, 35, 45, dan 55. Semakin besar angka yang Anda pilih, semakin panjang ringkasannya.

Saya merekomendasikan alat ringkasan ini jika Anda tahu berapa banyak informasi yang Anda butuhkan dari sebuah tulisan. Misalnya, jika Anda hanya ingin informasi paling penting dari sebuah artikel, Anda bisa memilih ‘5%’. Jika Anda ingin inti dari seluruh artikel, hampir setengah panjang artikel, pilih ‘55’ saja.

Namun, kemampuannya untuk merangkum artikel terbatas—ia hanya memberikan sejumlah kata kunci dan ringkasan poin-poin utama. Anda tidak bisa mendapatkan ringkasan dokumen dalam satu paragraf atau meminta sorotan spesifik.

Dapatkan Fitur Terbaik Digest

Buat ringkasan dengan menempelkan teks langsung, memasukkan URL, atau mengunggah dokumen PDF.

Unduh ringkasan sebagai file teks

Dapatkan ringkasan teks dalam lebih dari 33 bahasa

Tentukan jumlah kata kunci yang dapat Anda ekstrak dari teks

Batasan Get Digest

Memiliki batas maksimal 7000 kata

Ringkasan yang dihasilkan dari URL kurang dapat diandalkan dan komprehensif dibandingkan saat kita langsung menyalin teks dari sumber atau mengunggah dokumen.

Dapatkan Harga Digest

Gratis

Bisnis: Mulai dari $133 per lisensi per bulan

Dapatkan ulasan dan penilaian Digest

G2 : Ulasan tidak tersedia

Capterra: Ulasan tidak tersedia

3. Scribbr: Pengganda teks gratis terbaik untuk penelitian akademis

via Scribbr

Scribbr menyediakan alat penulisan AI untuk akademisi dan peneliti, dengan fitur seperti penulisan dan penyuntingan akademik, penyuntingan gaya APA, kutipan, dan tentu saja, ringkasan.

Bagian terbaiknya adalah Anda tidak perlu mendaftar untuk menggunakan alat ringkasan ini. Anda bahkan dapat memeriksa apakah ringkasan yang dihasilkan bebas dari plagiarisme. Dan ini juga dilakukan secara gratis. Jadi, jika Anda seorang mahasiswa yang mencari alat ringkasan yang ekonomis, ini adalah pilihan yang baik.

Fitur terbaik Scribbr

Buat ringkasan teks atau poin-poin penting dari teks Anda

Sesuaikan fokus ringkasan Anda dengan memilih kata kunci

Unduh file TXT ringkasan Anda

Gunakan opsi Re-summarize untuk mengubah panjang ringkasan yang dihasilkan.

Batasan Scribbr

Karena batasannya 600 kata, merangkum artikel yang panjang bisa menjadi sulit.

Harga Scribbr

Gratis

Ulasan dan peringkat Scribbr

G2 : Ulasan tidak tersedia

Capterra: Ulasan tidak tersedia

4. Generator Ringkasan: Terbaik untuk mahasiswa dan orang yang tidak terbiasa dengan teknologi.

melalui Summary Generator

Saya telah menampilkan Summary Generator—sebuah alat ringkasan dokumen dasar dengan antarmuka pengguna minimalis (hanya tiga tombol)—untuk mahasiswa atau orang yang tidak terbiasa dengan teknologi yang mungkin merasa kewalahan oleh alat-alat canggih lainnya dalam daftar ini.

Begini cara kerjanya—Anda menambahkan blok teks, dan sistem akan memberikan versi yang lebih sederhana dan mudah dicerna, termasuk daftar poin. Anda dapat menekan tombol ‘Salin’ dan menempelkan teks ini ke pengolah kata atau notepad.

Karena alat ini memiliki fitur minimal, Anda tidak dapat mengunduh ringkasan sebagai file teks atau meminta sorotan spesifik.

Fitur terbaik Summary Generator

Buat ringkasan yang ringkas dan mudah dibaca dalam hitungan detik

Batasan Generator Ringkasan

Anda tidak dapat membuat ringkasan kustom

Iklan dapat membuat pengalaman terasa sedikit berantakan

Harga Generator Ringkasan

Gratis

Ringkasan Peringkat dan Ulasan Generator

G2 : Ulasan tidak tersedia

Capterra: Ulasan tidak tersedia

5. Notta: Terbaik untuk merangkum transkrip rapat

Sebagai aplikasi pencatat catatan, Notta cukup baik dalam menganalisis nuansa dalam percakapan. Hal ini menjadikannya alat yang sempurna untuk merangkum transkrip webinar dan podcast.

Saya suka cara Notta membuat bab untuk setiap ringkasan transkrip—rasanya seperti membaca posting blog atau buku, bukan sekadar daftar poin-poin.

Anda juga dapat menggunakan Notta dalam dokumen ringkasan rapat Anda untuk mengekstrak wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Fitur terbaik Notta

Buat ringkasan per bab dari semua transkrip Anda dan buat dokumen proses

Gunakan templat yang dapat disesuaikan untuk berbagai jenis pertemuan

Bagikan teks ringkasan menggunakan tautan

Tidak ada batasan

Generator ringkasan hanya tersedia di paket berbayar

Anda tidak dapat merangkum PDF atau artikel web secara langsung

Notta pricing

Gratis

Pro: $14,99 per pengguna per bulan

Bisnis: $27,99 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Notta

G2 : 4.6/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak tersedia

6. Paraphraser. io: Pengganda teks ringkasan panjang terbaik secara gratis

Ingin merangkum dokumen besar? Paraphraser. io adalah pilihan yang bagus. Saya mencoba merangkum sebuah artikel ilmiah berpanjang 15.000 kata, dan hasilnya sangat memuaskan.

Ini juga menampilkan detail seperti jumlah kata, karakter, kalimat, dan paragraf teks asli. Hal ini membantu membandingkan ringkasan dengan teks asli. Namun, Anda tidak dapat membuat ringkasan kustom berdasarkan hal-hal seperti nada atau kata kunci.

Meskipun Paraphraser.io juga memungkinkan Anda menghasilkan ringkasan dalam bentuk poin-poin, saya menemukan bahwa ringkasan tersebut terputus-putus dan kehilangan konteks asli dalam beberapa kasus. Saya juga menguji kemampuan ringkasan bahasa Prancisnya, dan hasilnya sangat akurat.

Fitur terbaik Paraphraser. io

Generate ringkasan dalam sembilan bahasa, termasuk Prancis, Turki, dan Portugis

Paraphrase ringkasan yang dihasilkan untuk penyederhanaan lebih lanjut

Periksa plagiarisme dan kesalahan tata bahasa sebagai bagian dari rencana gratis.

Ringkas artikel panjang dan dokumen akademik dengan mudah

Batasan Paraphraser. io

Tidak ada prompt ringkasan

Beberapa fitur di antarmuka pengguna (UI)—seperti penggeser panjang ringkasan—dapat membingungkan

Paraphraser. io pricing

Gratis

Basic: Mulai dari $7 per pengguna per bulan

Enterprise: Mulai dari $35 per pengguna per bulan

Paraphraser. io ulasan dan penilaian

G2 : Ulasan tidak tersedia

Capterra: Ulasan tidak tersedia

7. Jasper: Alat ringkasan terbaik untuk tim perusahaan

via Jasper

Jasper dikenal sebagai generator konten AI yang dirancang untuk tim perusahaan. Namun, salah satu fiturnya juga mencakup penyusun ringkasan teks AI.

Saya mengunggah teks saya ke Jasper dan menghasilkan ringkasan menggunakan salah satu dari tiga prompt ringkasan default dan prompt kustom saya sendiri. Meskipun prompt default berfungsi dengan baik, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan menambahkan konteks lebih banyak ke prompt kustom Anda.

Salah satu fitur yang membuat saya terkesan adalah opsi 'Audience', yang menghasilkan ringkasan untuk jenis audiens yang berbeda. Misalnya, saya mendapatkan ringkasan yang cukup mudah dipahami dari artikel terkait NFT.

Jasper menawarkan uji coba gratis selama 7 hari (kartu kredit diperlukan) sehingga Anda dapat menjelajahi fitur-fiturnya sebelum membeli.

Fitur terbaik Jasper

Buat ringkasan dalam lebih dari 25 bahasa

Gunakan ekstensi Chrome Jasper untuk merangkum email dan Google Docs dengan mudah

Gunakan AI Copilot untuk membuat ringkasan dalam gaya dan nada merek Anda.

Batasan Jasper

Tidak ada rencana gratis

Tidak merangkum PDF

Harga Jasper

Pencipta: $49 per kursi per bulan

Pro: $69 per kursi per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Jasper

G2 : 4.7/5 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (1.800+ ulasan)

8. Writesonic: Pengganda teks AI terbaik untuk ringkasan yang ringkas

via Writesonic

Meskipun Writesonic menggunakan LLM OpenAI untuk ringkasan, ia telah dilatih secara khusus pada konten pemasaran. Hal ini menjadikannya generator ringkasan yang hebat untuk pemasar. Misalnya, Anda dapat meminta Writesonic untuk menghasilkan kalimat pembuka untuk posting media sosial berdasarkan artikel panjang. Dan Anda dapat menghasilkan ulang ringkasan untuk variasi.

Fitur yang sangat berguna adalah Article Writer 6. Yang perlu saya lakukan hanyalah memberikan topik (demo interaktif) dan memilih beberapa referensi. Writesonic membuat draf dengan masukan dari semua referensi tersebut dalam hitungan menit. Fitur ini juga mencantumkan referensi, sehingga Anda dapat kembali ke artikel-artikel tersebut untuk penelitian yang lebih mendalam.

Sangat menghemat waktu bagi penulis pada fase penelitian dan penyusunan outline!

Fitur terbaik Writesonic

Ringkas beberapa posting blog dan tulis ulang menjadi satu artikel panjang.

Buat ringkasan khusus saluran untuk artikel Anda dengan sekali klik dan sebarkan dengan mudah.

Buat ringkasan dalam 25+ bahasa, termasuk Prancis, Spanyol, dan Jepang

Batasan Writesonic

Kualitas ringkasan bergantung pada jumlah kredit. Oleh karena itu, menghasilkan ringkasan berkualitas premium bisa menjadi mahal.

Harga Writesonic

Standar: $99 per bulan (termasuk 1 anggota tim)

Profesional: $199 per bulan (termasuk 3 anggota tim)

Lanjutan: $399 per bulan (termasuk 5 anggota tim)

Ulasan dan penilaian Writesonic

G2 : 4.7/5 (1.900+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (1.900+ ulasan)

Cek alternatif Writesonic ini!

9. Gimme Summary AI: Pengganda ringkasan artikel web gratis terbaik untuk browser Chrome.

melalui Chrome Web Store

Seberapa sering Anda menandai artikel untuk dibaca nanti karena terburu-buru? Dengan ekstensi browser Chrome atau Brave dari Gimme Summary AI, saya dapat mendapatkan gambaran umum tentang poin-poin utama dari artikel web apa pun dalam hitungan detik.

Bagian terbaiknya? Saya tidak perlu menyalin dan menempelkan artikel ke tab yang berbeda untuk mendapatkan ringkasannya.

Namun, karena Gimme Summary AI dibangun di atas ChatGPT, saya diminta untuk membuka jendela ChatGPT untuk otentikasi saat meminta untuk menghasilkan ringkasan, yang bisa merepotkan.

Fitur terbaik Gimme Summary AI

Buat ringkasan satu klik dari artikel web langsung dari halaman webnya

Dapatkan ringkasan AI gratis tanpa iklan atau harus memberikan detail pribadi Anda

Batasan Gimme Summary AI

Hanya mendukung bahasa Inggris

Karena ini adalah proyek sumber terbuka, terkadang bisa ada bug.

Berikan Ringkasan Harga AI

Gratis

Berikan Ringkasan AI: Peringkat dan Ulasan

G2 : Ulasan tidak tersedia

Capterra: Ulasan tidak tersedia

10. Copy. ai: Terbaik untuk merangkum dokumen secara massal

Terkadang, bahkan merangkum konten pun bisa menjadi pemborosan waktu yang besar—terutama jika Anda seorang pemasar yang harus merangkum blog menjadi poin-poin untuk media sosial atau seorang mahasiswa penelitian yang harus membaca ratusan artikel penelitian untuk makalah yang sedang Anda tulis.

Jika demikian, Copy. ai adalah pilihan yang tepat. Fitur otomatisasi alur kerja dokumennya memungkinkan Anda untuk menyederhanakan proses penyimpulan.

Saya menggunakannya untuk menyusun posting blog kepemimpinan pemikiran. Saya hanya membuat prompt ringkasan yang menggambarkan persyaratan spesifik saya. Copy. ai kemudian meringkas wawancara dengan ahli bidang (SME), mengumpulkan poin-poin kunci dari setiap percakapan menjadi ringkasan tunggal yang ringkas.

Fitur terbaik Copy. ai

Gunakan templat ringkasan Copy. ai untuk menulis 'prompt ringkasan' Anda dan hemat waktu.

Buat alur kerja otomatis untuk menghasilkan ringkasan dokumen multiple atau bahkan ringkasan dari versi berbeda dari sebuah dokumen dengan satu perintah.

Buat judul dan deskripsi meta yang dioptimalkan untuk SEO untuk posting blog Anda dengan sekali klik.

Batasan Copy. ai

Alur kerja otomatis hanya tersedia di paket berbayar

Copy. ai tidak merangkum artikel web dari URL.

Harga Copy. ai

Gratis

Starter: $49 per pengguna per bulan

Lanjutan: $249 untuk 5 pengguna per bulan

Copy. ai ulasan dan penilaian

G2 : 4.7/5 (150+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (60 ulasan)

Buat Ringkasan dan Pahami Poin Utama dengan ClickUp

Jika Anda mencari generator ringkasan AI untuk pekerjaan—untuk meringkas dokumen, obrolan, transkrip rapat, dan sejenisnya—saran utama saya adalah ClickUp. Butuh poin-poin penting rapat dalam bentuk poin-poin untuk tinjauan cepat? Atau mungkin Anda ingin menyoroti pesan dari seseorang dalam obrolan? Semua itu mungkin dengan ClickUp Brain.

Saya setuju bahwa membuat ringkasan dapat menghemat banyak waktu. Tapi mengapa berhenti di situ? Mengapa tidak berinvestasi pada platform yang dapat melakukan jauh lebih banyak untuk menyederhanakan pekerjaan Anda dan menghemat waktu?

Itulah mengapa saya merekomendasikan ClickUp. Selain merangkum teks, ClickUp juga dapat membantu Anda mengelola proyek, berkolaborasi dengan tim, dan mengatur tugas-tugas Anda.

Daftar sekarang untuk ClickUp dan dapatkan pengalaman langsung dengan kemampuan ringkasan AI ClickUp.