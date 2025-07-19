25+ Ekstensi Chrome Terbaik untuk Produktivitas pada Tahun 2025

Browser Google Chrome Anda bekerja keras sepanjang hari, tetapi apakah Anda yakin telah memanfaatkannya dengan optimal? Teknologi dapat membantu membuat browser Anda lebih efektif dan Anda lebih produktif, hanya dengan beberapa ekstensi Chrome yang sederhana.

Dalam posting blog ini, kami telah mengumpulkan ekstensi Chrome terbaik untuk produktivitas—yang tidak hanya sekadar menghiasi bilah alat Anda. Ekstensi-ekstensi ini dari Chrome Web Store membantu Anda berpikir lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan tetap fokus dari tab pertama hingga tab terakhir.

Siap meningkatkan produktivitas dengan ekstensi Chrome yang praktis? Mari kita mulai.

Mengapa Memilih Ekstensi Chrome untuk Produktivitas?

Browser Anda adalah otak kedua Anda—tetapi tanpa alat produktivitas yang tepat, ia bisa terasa seperti laci sampah digital.

Ekstensi Google Chrome mengubah browser harian Anda menjadi ruang kerja yang efisien. Baik Anda bekerja dari jarak jauh, belajar hingga larut malam, mengelola kampanye, atau menulis kode, ekstensi produktivitas menghilangkan hambatan dan membuat alur kerja harian menjadi lebih lancar, cepat, dan terorganisir.

Inilah alasan mengapa para pekerja produktif menggunakan ekstensi browser ini sebagai trik produktivitas:

Kurangi kekacauan: Kelola tab, catatan, dan bookmark Anda tanpa kekacauan.

Otomatisasi tugas berulang: Hemat waktu dengan pintasan cerdas dan Hemat waktu dengan pintasan cerdas dan alat otomatisasi browser

Tetap fokus: Blokir gangguan, tetapkan tujuan, dan bangun kebiasaan yang lebih baik.

Catat ide secara instan: Simpan tautan, potong artikel, rekam video, dan ambil tangkapan layar halaman web serta catatan tanpa perlu beralih aplikasi.

Bekerja di berbagai platform: Sinkronkan tugas, kalender, dan proyek antara berbagai aplikasi yang sudah Anda gunakan.

Jika browser Anda adalah tempat di mana pekerjaan dilakukan, ekstensi Google Chrome ini memastikan bahwa itu juga tempat di mana produktivitas berkembang.

🧠 Fakta Menarik: Google memperkenalkan Chrome pada tahun 2008 dengan sentuhan unik —sebuah komik berhalaman 38 yang diilustrasikan oleh Scott McCloud. Pendekatan kreatif ini menjelaskan fitur dan arsitektur browser, membedakannya dari peluncuran perangkat lunak biasa.

Ekstensi Chrome Terbaik untuk Produktivitas Sekilas

Berikut ini adalah daftar ekstensi Chrome terbaik yang dapat membantu Anda mengoptimalkan alur kerja, tetap fokus, dan menyelesaikan lebih banyak tugas tanpa perlu meninggalkan browser Anda.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Penangkapan tugas cerdas di seluruh tab Pembuatan tugas instan dari situs web mana pun, tangkapan layar, pelacakan waktu, pencatatan, perekaman layar, dan integrasi AI. Rencana gratis tersedia; Harga khusus tersedia untuk perusahaan. Grammarly Peningkatan penulisan dan kejelasan secara real-time Perbaikan tata bahasa, saran gaya penulisan, dan penulisan ulang oleh AI di Gmail, Docs, dan platform media sosial. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12 per bulan. Momentum Fokus dan kesadaran penuh pada tab baru Ganti tab baru Anda dengan tujuan harian, kutipan inspiratif, dan daftar tugas minimalis. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $3,33 per bulan. Todoist Manajemen tugas yang sederhana namun powerful Pembuatan tugas dari tab mana pun, masukan bahasa alami, proyek bersama Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $5 per bulan. LastPass Pengelolaan kata sandi yang aman Simpan login dan pengisian otomatis, pembangkitan kata sandi, berbagi dan akses yang aman. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $3/bulan (dibayar secara tahunan) Loom Komunikasi video cepat dan asinkron Perekaman layar dan suara, berbagi instan dengan tautan, transkrip AI Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $18 per bulan. Ghostery Pemblokiran iklan dan penelusuran pribadi Pemblokiran iklan dan pelacak, peta pelacak real-time, penelusuran cepat dan aman. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $1,99/bulan. OneTab Mengurangi beban tab yang berlebihan Konversi tab ke daftar, dukungan grup tab, pengurangan beban CPU Gratis Noisli Suara latar yang meningkatkan fokus Soundtrack khusus untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12 per bulan. Clockify Pelacakan waktu yang akurat Pelacakan waktu di berbagai alat, tag proyek, dan laporan waktu terperinci. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $6,99 per bulan. Forest Fokus melalui blok Pomodoro yang sadar. Mode fokus berbasis timer, insentif penanaman pohon Tidak ada rencana gratis; Rencana berbayar seharga $3,99, sekali bayar (hanya ekstensi). Scribe Membuat panduan langkah demi langkah secara otomatis Perekaman klik dan ketukan keyboard, tutorial visual otomatis. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $15 per bulan. Instapaper Antrean membaca yang bersih dan bebas gangguan Simpan artikel dan video dengan satu klik, sinkronisasi di semua perangkat, folder, anotasi dengan sorotan dan catatan, akses offline atau Kindle. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $5,99 per bulan. Kamus Google Definisi cepat langsung di browser Definisi dan pengucapan instan tanpa perlu meninggalkan halaman. Gratis Speechify Ubah teks apa pun menjadi audio dengan suara yang terdengar alami. Konversi teks ke suara, pengaturan kecepatan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $11,58 per bulan. Google Keep Catatan cepat dan fleksibel Simpan catatan, daftar periksa, dan tautan dengan cepat di berbagai perangkat, label, warna, dan pengingat. Gratis Menangkan Hari Ini Pelacakan fokus harian dan kebiasaan Penetapan tujuan harian, pelacakan kebiasaan, pembaruan kemajuan Gratis StayFocusd Memblokir gangguan digital Batasan waktu untuk situs web yang mengganggu, Mode Nuklir untuk memblokir situs sepenuhnya. Gratis Publer Penjadwalan posting media sosial Jadwalkan posting dan publikasikan otomatis di berbagai platform, teks otomatis AI. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12 per bulan. Shareaholic Berbagi dan melacak konten di platform media sosial Pemendekan URL, berbagi di media sosial, pelacakan kinerja konten Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $8 per bulan. Evernote Web Clipper Menyimpan dan mengorganisir penelitian web Pemotongan halaman web, sorotan teks, buku catatan, tag, dan komentar Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10,83 per bulan. Click&Clean Browsing online yang aman Hapus cache, cookie, dan data penelusuran dengan satu klik, serta pemindaian privasi. Gratis Hunter Menemukan alamat email bisnis yang terverifikasi Pencarian dan validasi email, ekspor daftar kontak Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $49 per bulan. Keyword Surfer Penelitian SEO on-page Volume kata kunci dan data SEO ditampilkan di halaman pencarian Google. Gratis MozBar Metrik SEO dan analisis kompetitor Pemeriksaan otoritas domain dan halaman, skor spam, tips optimasi. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $49 per bulan. Surfer SEO Optimasi konten dan data SERP Data kata kunci, saran struktur dan konten, tips optimasi Tidak ada rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $99 per bulan.

🧠 Fakta Menarik: Permainan dinosaurus offline Chrome telah menjadi viral di internet—dan sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menjadi hal besar. Ditambahkan pada tahun 2014, "Dino Runner" muncul saat browser Anda tidak dapat terhubung ke internet. Cukup tekan tombol spasi untuk membuat T-Rex melompat di atas kaktus dan burung di gurun. Permainan ini bahkan memiliki basis penggemar dan modifikasi papan peringkatnya sendiri.

Extensi Chrome Terbaik untuk Produktivitas pada Tahun 2025

Tidak semua alat produktivitas berada di aplikasi terpisah—beberapa yang terbaik sudah tersembunyi di bilah browser Anda.

Ekstensi Chrome yang tepat tidak hanya menghemat waktu—mereka juga mengurangi gangguan mental. Mulai dari mengelola kelebihan tab hingga menangkap ide-ide yang muncul secara tiba-tiba, mereka secara diam-diam membantu Anda melewati momen-momen kecil yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan alur kerja Anda.

Mari kita jelajahi ekstensi Chrome paling populer yang mengubah cara kita berselancar secara produktif.

1. ClickUp (Terbaik untuk penangkapan tugas cerdas dan produktivitas di seluruh tab)

Ambil dan edit tangkapan layar untuk dengan mudah menjelaskan apa yang ingin Anda sampaikan kepada tim Anda dalam tugas-tugas tertentu.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, adalah peningkatan produktivitas yang selama ini Anda butuhkan di browser Anda.

Dengan ekstensi Chrome-nya, ClickUp membuat penelusuran web menjadi lebih produktif. Menjelajahi LinkedIn dan menemukan ide bagus? Simpan sebagai tugas dengan satu klik. Meninjau desain? Ambil tangkapan layar, beri anotasi, dan kirim umpan balik—tanpa perlu membuka aplikasi baru.

Membaca artikel? Simpan ke tugas atau catat wawasan di Notepad Anda. Ini cepat, kontekstual, dan dirancang untuk pekerjaan nyata.

Buat tugas secara instan dengan menetapkan lokasi default, menangkap situs web saat ini dengan satu klik—menggunakan ekstensi Chrome ClickUp.

Yang membuat ekstensi Chrome ClickUp menonjol adalah seberapa dalam integrasinya antara aktivitas browsing Anda dengan ruang kerja Anda. Semua yang Anda simpan—tugas, entri waktu, tangkapan layar—terintegrasi secara mulus dengan proyek ClickUp Anda.

Artinya, tidak ada catatan yang berantakan atau tindak lanjut yang terlupakan. Anda tidak hanya mengatur hari Anda; Anda juga mencatatnya saat hal itu terjadi.

Gunakan fitur pelacakan waktu gratis Native Time Tracking dalam ekstensi Chrome ClickUp untuk melacak berapa lama Anda dan orang lain menghabiskan waktu pada tugas-tugas tertentu.

Ini sangat berguna bagi pemasar yang mencari ide, pengembang yang mencatat bug, atau manajer yang berpindah-pindah antara Slack, Drive, dan dashboard.

Dan saat menulis penjelasan panjang terasa berlebihan, cukup tekan tombol rekam dan buat Clip saja—sempurna untuk pembaruan asinkron atau umpan balik.

Bagi mereka yang hidup di dunia maya, ekstensi ClickUp bukan sekadar tambahan, melainkan mitra dalam alur kerja. Tak heran, ekstensi ini menjadi salah satu ekstensi Chrome teratas untuk otomatisasi tugas.

Fitur terbaik ClickUp

Fitur terbaik ClickUp

Buat tugas dari situs web mana pun dan lampirkan tautan, tangkapan layar, atau catatan.

Gunakan Notepad untuk ide-ide cepat, catatan rapat, atau daftar tugas.

Lacak waktu yang dihabiskan pada tugas tanpa perlu beralih ke alat lain.

Tandai tangkapan layar dan simpan langsung ke tugas.

Rekam klip untuk menggantikan rapat atau percakapan Slack yang panjang.

Sinkronisasi otomatis tugas dan catatan waktu dengan ruang kerja ClickUp Anda.

Batasan ClickUp

Bisa terasa membingungkan dengan begitu banyak fitur yang dikemas di dalamnya.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (10.200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Integrasi yang mudah dengan ekstensi Google Chrome, sehingga Anda dapat dengan cepat membuat tugas dari email untuk ditindaklanjuti nanti. Alat manajemen waktu yang hebat secara pribadi, tetapi juga berguna untuk kolaborasi perusahaan dalam proyek antar departemen. Kemudahan dalam mempelajari cara menggunakan platform.

Integrasi yang mudah dengan ekstensi Google Chrome, sehingga Anda dapat dengan cepat membuat tugas dari email untuk ditindaklanjuti nanti. Alat manajemen waktu yang hebat secara pribadi, tetapi juga berguna untuk kolaborasi perusahaan dalam proyek antar departemen. Kemudahan dalam mempelajari cara menggunakan platform.

2. Grammarly (Terbaik untuk perbaikan penulisan real-time dan kejelasan)

melalui Grammarly

Jika kata-kata merupakan bagian dari rutinitas harian Anda, Grammarly adalah alat yang tidak Anda ketahui bahwa browser Anda membutuhkannya. Alat ini dirancang untuk siapa saja yang menulis secara online—marketer yang membuat postingan, mahasiswa yang mengerjakan tugas, atau pendiri yang mengirimkan pembaruan kepada investor.

Grammarly bekerja secara diam-diam di latar belakang di Gmail, LinkedIn, Google Docs, dan hampir semua bidang teks web. Ekstensi Chrome AI ini paling dikenal karena membantu Anda menulis dengan rapi dan bermakna—tidak hanya dengan memperbaiki ejaan dan tata bahasa, tetapi juga dengan membimbing nada dan kejelasan.

Yang membedakannya dari beberapa alternatif Grammarly yang populer adalah kecepatan dan kemampuannya untuk memahami konteks. Anda tidak hanya mendapatkan koreksi—Anda juga mendapatkan saran yang sesuai dengan niat Anda, sehingga setiap kalimat menjadi lebih tajam dan mudah dibaca secara real-time.

Fitur terbaik Grammarly

Sorot perubahan nada dan frasa yang sering digunakan dalam tulisan panjang.

Ubah kalimat secara instan menggunakan saran yang didukung AI (premium)

Perbaiki tata bahasa dan tanda baca secara otomatis di seluruh alat berbasis Chrome.

Deteksi plagiarisme di berbagai sumber online.

Akses dasbor pusat untuk riwayat dokumen dan wawasan penulisan.

Batasan Grammarly

Pilihan format terbatas di dalam ekstensi

Alat nada lanjutan memerlukan langganan berbayar.

Dapat kehilangan konteks dalam penulisan teknis yang kompleks.

Harga Grammarly

Rencana gratis tersedia

Premium : $30/bulan

Bisnis: $25 per bulan per orang

Ulasan dan penilaian Grammarly

G2 : 4.7/5 (11.500+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (7.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Grammarly?

Baca ulasan Capterra untuk Grammarly Business:

Grammarly adalah tambahan yang sangat berguna untuk ruang kerja Anda karena berfungsi sebagai pemeriksa ejaan dan penulis all-in-one. Saya menggunakannya terutama untuk akun Chrome siswa, dan hal ini benar-benar membantu mereka mengenali kesalahan mereka dan belajar darinya secara bersamaan.

Grammarly adalah tambahan yang sangat berguna untuk ruang kerja Anda karena berfungsi sebagai pemeriksa ejaan dan penulis all-in-one. Saya menggunakannya terutama untuk akun Chrome siswa, dan hal ini benar-benar membantu mereka mengenali kesalahan mereka dan belajar darinya secara bersamaan.

3. Momentum (Terbaik untuk fokus dan penelusuran yang sadar)

melalui Momentum

Momentum dirancang untuk mereka yang ingin browser mereka menginspirasi kejelasan, bukan kekacauan. Alih-alih membanjiri Anda dengan tab dan bookmark, Momentum secara halus mengubah ruang digital Anda menjadi dasbor pribadi yang menempatkan niat harian Anda di pusat perhatian.

Dirancang untuk pekerja jarak jauh, kreator, dan pelajar, Momentum sempurna untuk tetap fokus sepanjang hari.

Ciri khasnya? Kemampuan untuk mengganti tab baru Chrome Anda dengan tata letak yang tenang, menggabungkan daftar tugas, kutipan inspiratif, dan foto-foto menakjubkan. Tanpa gangguan—hanya dorongan untuk tetap fokus pada hal yang penting.

Momentum mengubah setiap tab baru menjadi titik reset, membantu Anda kembali ke tujuan Anda daripada terombang-ambing di antara tab yang terbuka.

Fitur terbaik Momentum

Ganti tab baru default Anda dengan dasbor minimalis yang dapat disesuaikan.

Tetapkan fokus harian untuk tetap sejalan dengan tujuan pribadi atau pekerjaan.

Lacak tugas dan pengingat langsung di dalam ekstensi.

Sesuaikan tampilan dengan tema kustom, kutipan, dan ucapan selamat.

Integrasikan pembaruan cuaca dan bookmark untuk ruang kerja yang disesuaikan.

Batasan Momentum

Beberapa fitur terkunci di balik paket Plus.

Tidak mendukung sinkronisasi antar perangkat pada versi gratis.

Tidak cocok untuk manajemen tugas yang mendalam

Harga berjenjang

Rencana gratis tersedia

Plus : $3,33 per bulan, dibayar secara tahunan.

Tim: $5 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Momentum

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

4. Todoist (Terbaik untuk manajemen tugas yang sederhana namun powerful)

melalui Todoist

Ketika otak Anda sedang menangani sepuluh hal sekaligus, Todoist hadir untuk membantu Anda mengelola semuanya—tanpa kerumitan.

Sempurna untuk profesional yang membutuhkan daftar tugas yang fleksibel namun terfokus, Todoist membantu Anda mencatat dan mengatur tugas dari mana saja secara online. Baik Anda sedang membaca artikel, memeriksa email, atau menjelajahi file, ekstensi Chrome ini memungkinkan Anda mengubah apa yang Anda lihat menjadi apa yang perlu Anda lakukan—dengan cepat.

Keunggulannya terletak pada input bahasa alami. Cukup ketik “Submit report Friday #work” dan Todoist akan menyimpannya tepat di tempat yang seharusnya—ditandai, diberi tanggal, dan siap digunakan.

Fitur terbaik Todoist

Tambahkan tugas secara instan dari halaman web mana pun.

Organisir tugas ke dalam proyek dengan tag dan prioritas.

Gunakan bahasa alami untuk menetapkan tanggal jatuh tempo dan pengingat berulang.

Pantau kemajuan dengan tren produktivitas harian/mingguan

Bekerja sama dengan berbagi daftar tugas dengan rekan tim.

Batasan Todoist

Tidak ada fitur pelacakan waktu bawaan

Rencana gratis tidak dilengkapi dengan pengingat dan filter lanjutan.

Pengelolaan subtask dapat menjadi rumit dalam daftar yang besar.

Harga Todoist

Rencana gratis tersedia

Pro : $2,50 per pengguna per bulan

Bisnis: $8 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Todoist

G2 : 4.4/5 (lebih dari 800 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Todoist?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya bahkan dapat mengubah tenggat waktu jika tenggat waktu tersebut tepat. Kita dapat dengan mudah berbagi tugas yang harus dilakukan, membahas pekerjaan, dan melihat perkembangan pekerjaan secara langsung. Sangat mudah untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan sebelumnya dan melihat bagaimana tim kita bekerja.

Saya bahkan dapat mengubah tenggat waktu jika tenggat waktu tersebut pasti. Kita dapat dengan mudah berbagi tugas yang harus dilakukan, membahas pekerjaan, dan melihat perkembangan pekerjaan secara langsung. Sangat mudah untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan sebelumnya dan melihat bagaimana tim kita bekerja.

5. LastPass (Terbaik untuk pengelolaan kata sandi yang aman dan tanpa repot)

melalui LastPass

Masuk ke akun tidak seharusnya memperlambat Anda—dan dengan LastPass, hal itu tidak pernah terjadi.

Dirancang untuk siapa saja yang mengelola puluhan akun setiap hari, pengelola kata sandi ini menyimpan kredensial Anda dengan aman dan masukkan Anda dengan satu klik. Dari penjadwal media sosial hingga dasbor proyek, ia mengingat detailnya sehingga Anda tidak perlu melakukannya.

Keunggulan utamanya dibandingkan banyak alternatif LastPass adalah Anda hanya perlu mengingat satu kata sandi utama. Seluruh data lainnya—login, kartu kredit, catatan aman—dienkripsi, disinkronkan, dan dapat diakses di semua perangkat.

Fitur terbaik LastPass

Simpan dan isi otomatis login, kartu, dan catatan aman.

Buat kata sandi yang kuat dengan satu klik.

Bagikan kredensial dengan aman kepada anggota tim.

Akses brankas Anda dari browser, desktop, atau perangkat seluler.

Gunakan otentikasi multifaktor untuk perlindungan tambahan.

Batasan LastPass

Fitur autofill kadang-kadang bermasalah di beberapa situs.

Sinkronisasi Vault mungkin mengalami keterlambatan pada kesempatan yang jarang terjadi.

Rencana gratis terbatas pada desktop atau mobile—tidak keduanya.

Harga LastPass

Gratis : $0/bulan

Premium : $3,00/bulan (dibayar secara tahunan)

Keluarga : $4,00/bulan (dibayar secara tahunan)

Teams : $4,25 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Bisnis : $7,00 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Business Max: $9,00 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian LastPass

G2 : 4.4/5 (1.700+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LastPass?

Seorang pengguna Capterra berbagi:

Jika bukan karena LastPass, saya harus mereset kata sandi di banyak situs web sensitif dan kritis yang saya gunakan setiap hari. LastPass telah membantu saya mengamankan semua kata sandi streaming, informasi bank, dan situs web tanpa adanya kebocoran data atau pencurian informasi.

Jika bukan karena LastPass, saya harus mereset kata sandi di banyak situs web sensitif dan kritis yang saya gunakan setiap hari. LastPass telah membantu saya mengamankan semua kata sandi streaming, informasi bank, dan situs web tanpa adanya kebocoran data atau informasi yang dicuri.

6. Loom (Terbaik untuk komunikasi video cepat dan asinkron)

melalui Loom

Terkadang, mengetik sesuatu memakan waktu terlalu lama. Loom memecahkan masalah itu dengan memungkinkan Anda merekam, menjelaskan secara visual, dan melanjutkan—tanpa perlu pertemuan.

Sempurna untuk interaksi tim jarak jauh, presentasi produk, atau umpan balik cepat, Loom membantu Anda berkomunikasi dengan jelas melalui video singkat. Baik Anda sedang meninjau tugas, mendemonstrasikan fitur, atau membimbing rekan tim melalui perbaikan, ekstensi Chrome Loom membuat perekaman layar terasa mudah.

Keunggulan utamanya? Kecepatan. Anda dapat merekam layar, suara, dan wajah Anda secara bersamaan, lalu berbagi tautan secara instan—tanpa rendering, tanpa unggahan. Ini menjadi favorit bagi mereka yang ingin menjelaskan sekali dan menghindari percakapan berulang di kemudian hari.

Fitur terbaik Loom

Rekam layar, kamera, atau keduanya hanya dengan satu klik.

Bagikan video secara instan dengan tautan yang dihasilkan secara otomatis.

Tambahkan cap waktu, reaksi emoji, dan komentar untuk konteks yang lebih jelas.

Potong, edit, dan tambahkan CTA dengan editor video bawaan.

Tambahkan transkrip secara otomatis dengan asisten AI.

Integrasikan dengan alat seperti Gmail, Slack, dan ClickUp

Batasan Loom

Kualitas video dapat menurun pada koneksi Internet yang lambat.

Rencana gratis memiliki batasan lima menit per video.

Tidak ada perekaman offline

Harga Loom

Starter : Gratis

Bisnis : $15 per pengguna per bulan, dibayar secara tahunan.

Bisnis + AI : $20 per pengguna per bulan, dibayar secara tahunan.

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Loom

G2 : 4.7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Loom?

Seorang pengulas G2 berbagi:

Loom sangat mudah digunakan, cukup rekam dan selesai. Saya suka betapa cepatnya saya bisa membuat video dan membagikan informasi kepada orang yang membutuhkannya dengan langsung membagikan tautan. Kemampuan untuk merekam diri sendiri dan layar membuat menjelaskan topik atau memandu orang melalui tugas menjadi jauh lebih mudah.

Loom sangat mudah digunakan, cukup rekam dan selesai. Saya suka betapa cepatnya saya bisa membuat video dan membagikan informasi kepada orang yang membutuhkannya dengan langsung membagikan tautan. Kemampuan untuk merekam diri sendiri dan layar membuat menjelaskan topik atau memandu orang melalui tugas menjadi jauh lebih mudah.

7. Ghostery (Terbaik untuk memblokir iklan dan penelusuran pribadi tanpa gangguan)

melalui Ghostery

Penelitian online menjadi sulit ketika browser Anda terasa seperti papan iklan. Ghostery membersihkan gangguan sehingga Anda dapat fokus pada tugas—bukan popup.

Ideal untuk peneliti, penulis, dan profesional yang peduli privasi, ekstensi ini memblokir iklan dan pelacak yang mengganggu secara real-time. Tidak hanya membersihkan tampilan Anda—tetapi juga mempercepat pemuatan halaman dan melindungi data Anda saat melakukannya.

Keunggulan Ghostery terletak pada peta pelacak real-time-nya. Saat Anda menjelajah, peta ini menunjukkan secara tepat pelacak mana yang aktif dan memungkinkan Anda mematikan pelacak tersebut dengan presisi.

Fitur terbaik Ghostery

Blokir iklan, pelacak, dan skrip analitik dengan satu klik.

Pantau dan kelola pelacak melalui peta pelacak real-time.

Percepat kecepatan browsing dengan mengurangi beban halaman.

Sesuaikan preferensi pemblokiran berdasarkan situs atau kategori.

Gunakan Mode Ghost untuk sesi yang sepenuhnya privat.

Batasan Ghostery

Dapat menyebabkan masalah tata letak pada situs web yang banyak menggunakan skrip.

Antarmuka dapat terasa teknis bagi pengguna awam.

Beberapa fitur lanjutan memerlukan waktu pengaturan.

Harga Ghostery

Gratis

Tingkat Kontributor (donasi bulanan opsional): $1,99/bulan $4,99/bulan $11,99/bulan (donasi bulanan opsional): $1,99/bulan $4,99/bulan $11,99/bulan

$1,99/bulan

$4,99/bulan

$11,99/bulan

Ulasan dan peringkat Ghostery

G2 : Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak cukup ulasan

8. OneTab (Terbaik untuk membersihkan tab yang berlebihan secara instan)

melalui OneTab

Ketika Anda memiliki 23 tab terbuka dan otak Anda terasa kacau, OneTab hadir seperti tombol reset untuk browser Anda. Ekstensi ini dirancang untuk orang-orang yang melakukan riset, multitasking, atau berganti konteks sepanjang hari.

Baik Anda sedang sibuk mengembangkan proyek, mengelola kampanye, atau bekerja di beberapa akun klien. OneTab menggabungkan semua tab yang terbuka menjadi daftar tunggal yang dapat diklik, membebaskan memori dan menghilangkan gangguan visual.

Keunggulan utamanya? Kesederhanaan. Tidak ada pengaturan rumit atau kurva pembelajaran—cukup satu klik, dan kekacauan tab Anda akan berubah menjadi daftar terorganisir yang dapat Anda akses kapan saja.

Fitur terbaik OneTab

Ekspor grup tab Anda menjadi halaman web yang dapat dibagikan dan berbasis tautan.

Kunci tab penting untuk mencegah tab tertutup secara tidak sengaja.

Pulihkan sesi browser secara penuh bahkan setelah terjadi crash.

Seret dan atur ulang tab yang disimpan untuk pengelompokan yang lebih baik.

Gunakan OneTab sebagai pengelola sesi ringan di berbagai alur kerja.

Batasan OneTab

Tanpa sinkronisasi cloud—tab yang disimpan disimpan secara lokal di browser Anda.

Opsi pengaturan tab terbatas

Tidak secara otomatis mengkategorikan berdasarkan topik atau domain.

Harga OneTab

Gratis

Ulasan dan penilaian OneTab

G2 : Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

9. Noisli (Terbaik untuk meningkatkan fokus dengan latar belakang suara)

melalui Noisli

Terkadang keheningan bisa mengganggu—dan musik terlalu berisik. Di situlah Noisli menemukan titik idealnya.

Dirancang untuk pekerja jarak jauh, penulis, dan pemikir mendalam, Noisli membantu Anda tetap dalam keadaan fokus dengan menggabungkan suara latar seperti hujan, angin, obrolan kafe, dan suara putih. Ini ideal saat Anda perlu menghilangkan kebisingan rumah tangga, keramaian kantor, atau hanya kekacauan pikiran Anda sendiri.

Dengan Noisli, Anda dapat membuat campuran suara kustom yang sesuai dengan gaya fokus Anda. Baik Anda menginginkan suasana tenang dan meditatif atau energik dan ritmis, Noisli membuat lingkungan Anda bekerja untuk Anda.

Fitur terbaik Noisli

Campurkan berbagai suara latar belakang untuk menyesuaikan dengan suasana hati atau tugas Anda.

Simpan kombinasi suara favorit Anda untuk akses cepat di kemudian hari.

Gunakan timer bawaan untuk sesi fokus atau blok kerja Pomodoro.

Tulis tanpa gangguan di editor teks minimalis.

Sinkronkan audio latar belakang di seluruh browser dan perangkat seluler.

Batasan Noisli

Rencana gratis hanya mencakup sejumlah suara yang terbatas.

Tidak ada akses offline kecuali Anda menggunakan aplikasi desktop.

Ekstensi Chrome harus aktif di tab untuk tetap berjalan.

Harga Noisli

Basic : Gratis

Pro : $12/bulan

Bisnis: $14 per bulan per pengguna (minimal 2 pengguna)

Ulasan dan penilaian Noisli

G2 : Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

💡 Tips Pro: Jangan hanya menambahkan ekstensi—sederhanakan penggunaannya. Jika browser Anda terlalu penuh dengan alat yang tumpang tindih atau jarang digunakan, saatnya untuk mengonsolidasikan alat-alat tersebut. Mulailah dengan mengidentifikasi fungsi yang tumpang tindih (seperti aplikasi to-do yang berlebihan atau pengelola tab) dan simpan hanya yang benar-benar meningkatkan alur kerja Anda. Pengaturan browser yang lebih ramping berarti lebih sedikit gangguan, kinerja yang lebih cepat, dan lebih sedikit kekacauan mental. Fokus pada kualitas daripada kuantitas—dan biarkan ruang kerja Chrome Anda melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit.

10. Clockify (Terbaik untuk pelacakan waktu yang akurat di seluruh tugas dan tim)

melalui Clockify

Ketika daftar tugas Anda penuh dan jam kerja terasa bercampur aduk, Clockify membantu mengembalikan struktur ke dalam hari kerja Anda.

Clockify sangat cocok untuk freelancer, agensi, dan tim jarak jauh yang membebankan biaya per jam atau ingin memantau bagaimana waktu digunakan. Dengan ekstensi Chrome-nya, Anda dapat melacak waktu dari situs web mana pun—termasuk alat seperti ClickUp, Asana, Trello, dan Gmail—tanpa perlu beralih tab.

Yang membedakan Clockify adalah kemudahan integrasinya dengan alat-alat harian Anda. Satu klik saja sudah cukup untuk memulai timer tepat di tempat Anda bekerja, sehingga Anda tidak akan pernah melewatkan detik yang dapat ditagih atau meremehkan tugas lagi.

Fitur terbaik Clockify

Mulai dan hentikan timer langsung di dalam situs web seperti ClickUp atau Trello.

Tag entri berdasarkan klien, proyek, atau tugas untuk pelaporan yang rapi.

Analisis pola produktivitas dengan dasbor detail.

Buat laporan waktu kustom untuk faktur atau penggajian.

Sinkronkan data di seluruh browser, desktop, dan aplikasi seluler.

Batasan Clockify

Pelacakan offline tidak tersedia di ekstensi Chrome.

Masih diperlukan entri manual untuk catatan waktu yang terlewat.

Fitur lanjutan terbatas pada paket gratis

Harga Clockify

Basic: $4,99/bulan per pengguna

Standard : $6,99 per bulan per pengguna

Pro : $9,99 per bulan per pengguna

Enterprise: $14,99 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Clockify

G2 : 4.5/5 (150+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Clockify?

Seorang pengguna Clockify di G2 meninjau:

Keunggulan utama Clockify adalah kemudahan penggunaannya dan implementasi yang sederhana, sehingga memulai penggunaannya sangat mudah. Saya sering menggunakannya, dan fitur-fiturnya seperti pelaporan detail dan manajemen proyek membantu saya tetap terorganisir. Integrasi yang mulus dengan alat lain juga sangat meningkatkan alur kerja saya. Secara keseluruhan, Clockify telah sangat meningkatkan produktivitas saya. Terakhir, dukungan pelanggan yang responsif sangat luar biasa.

Keunggulan utama Clockify adalah kemudahan penggunaannya dan implementasi yang sederhana, sehingga memudahkan untuk memulai. Saya sering menggunakannya, dan fitur-fiturnya seperti pelaporan detail dan manajemen proyek membantu saya tetap terorganisir. Integrasi yang mulus dengan alat lain juga sangat meningkatkan alur kerja saya. Secara keseluruhan, Clockify telah sangat meningkatkan produktivitas saya. Terakhir, dukungan pelanggan yang responsif sangat luar biasa.

11. Forest (Terbaik untuk membangun fokus melalui blok waktu yang sadar)

melalui Forest

Gangguan ada di mana-mana—tapi bagaimana jika konsentrasi Anda bisa berkembang menjadi sesuatu yang nyata?

Forest mengadopsi teknik Pomodoro dengan sentuhan unik: setiap kali Anda tetap fokus, pohon akan tumbuh di layar Anda. Keluar dari aplikasi untuk menggulir atau beralih tab, dan pohon Anda akan layu. Ini adalah motivator kecil namun kuat untuk tetap fokus.

Ekstensi ini sangat cocok untuk pelajar, penulis, dan pekerja yang membutuhkan konsentrasi tinggi yang sering tergoda oleh godaan digital. Selain timer, Forest membantu mengubah fokus Anda menjadi kebiasaan—sesuatu yang Anda kembangkan seiring waktu.

Perpaduan unik antara kesadaran diri dan motivasi telah membuatnya menjadi favorit bagi mereka yang menginginkan lebih sedikit pengingat dan lebih banyak hasil.

Fitur terbaik Forest

Tanam pohon virtual untuk tetap fokus selama sesi kerja berwaktu.

Pantau tren produktivitas seiring waktu dengan statistik harian dan mingguan.

Sesuaikan durasi sesi sesuai dengan gaya kerja Anda.

Dapatkan koin virtual untuk mendukung penanaman pohon di dunia nyata.

Sinkronkan kemajuan antara ekstensi browser dan aplikasi seluler.

Batasan Forest

Tidak ada daftar situs aman—Anda harus sepenuhnya fokus selama sesi.

Sesi fokus tidak dapat dihentikan sementara di versi gratis.

Analisis terbatas pada rencana gratis

Harga Forest

Aplikasi iOS : $3,99 pembelian sekali bayar

Aplikasi Android : Gratis dengan pembelian dalam aplikasi; Pembaruan Pro tersedia seharga $1,99.

Ekstensi Chrome: Gratis

Ulasan dan penilaian Forest

G2 : Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: 4.6/5 (600+ ulasan)

12. Scribe (Terbaik untuk mengubah alur kerja menjadi panduan langkah demi langkah secara otomatis)

melalui Scribe

Pengulangan membunuh produktivitas—tetapi mendokumentasikan proses tidak harus demikian.

Scribe dirancang untuk siapa saja yang melatih tim, mengintegrasikan klien, atau membagikan alur kerja panduan. Alih-alih menulis instruksi secara manual, cukup aktifkan ekstensi, ikuti proses sekali, dan Scribe akan merekam setiap langkah—klik mouse, entri teks, tangkapan layar di Chrome—dan mengubahnya menjadi panduan yang rapi dalam hitungan detik.

Ini adalah penghemat waktu yang besar bagi admin IT, tim produk, dukungan pelanggan, dan siapa pun yang bosan mengulang-ulang hal yang sama di Slack atau Zoom.

Fitur terbaik Scribe

Hapus data sensitif dari panduan langkah demi langkah sebelum membagikannya.

Ekspor panduan ke PDF atau HTML untuk dokumentasi pelatihan.

Tambahkan branding kustom ke panduan untuk penggunaan yang berhadapan dengan klien.

Lacak siapa yang telah melihat atau mengakses panduan.

Organisir semua dokumen proses Anda dalam folder tim untuk memudahkan akses.

Batasan Scribe

Membutuhkan alur kerja yang stabil untuk menghindari penangkapan langkah-langkah yang tidak perlu.

Alat pengeditan terbatas dalam rencana gratis

Penangkapan layar hanya melalui browser (aksi desktop memerlukan paket Pro)

Harga Scribe

Basic: Gratis

Pro Personal : $29 per bulan per pengguna

Pro Team : $15 per bulan per pengguna (minimal 5 pengguna)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Scribe

G2 : 4.8/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4.8/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Scribe?

Seorang pengguna di G2 meninjau ekstensi ini sebagai:

Scribe benar-benar menjadi game-changer bagi tim kami. Ini membuat penyusunan SOP menjadi cepat dan mudah, membantu kami menghemat banyak waktu. Cara otomatisnya dalam merekam proses langkah demi langkah benar-benar membantu kami menstandarkan cara kerja kami dan menjaga konsistensi di seluruh tim. Saya sangat merekomendasikannya kepada tim mana pun yang ingin bekerja lebih cerdas.

Scribe benar-benar menjadi game-changer bagi tim kami. Ini membuat penyusunan SOP menjadi cepat dan mudah, membantu kami menghemat banyak waktu. Cara otomatisnya menangkap proses langkah demi langkah telah benar-benar membantu kami menstandarkan cara kami bekerja dan menjaga konsistensi di seluruh tim. Saya sangat merekomendasikannya kepada tim mana pun yang ingin bekerja lebih cerdas.

13. Instapaper (Terbaik untuk antrean membaca yang bersih dan bebas gangguan)

melalui Instapaper

Beberapa alat membantu Anda menyimpan konten; Instapaper membantu Anda menikmatinya. Dengan satu klik, ia menghilangkan gangguan digital—tanpa iklan, tanpa popup—hanya teks bersih dan mudah dibaca dalam format yang otak Anda akan berterima kasih padanya.

Dirancang untuk para pemikir, peneliti, dan orang-orang yang penasaran, Instapaper mengubah browser Chrome Anda menjadi kotak masuk konten yang tenang.

Keunggulan sejati Instapaper terletak pada tampilan baca yang terfokus. Berbeda dengan alat baca nanti lainnya, Instapaper menghilangkan gangguan dan hanya mempertahankan ide inti, memberi ruang bagi pikiran Anda untuk menyerap informasi secara mendalam.

Baik Anda menyimpan artikel blog berdurasi 5 menit atau artikel investigasi berpanjang 5.000 kata, antarmuka tetap konsisten minimalis dan elegan. Selain itu, sinkronisasi di web, mobile, dan bahkan Kindle memungkinkan Anda mengakses konten yang disimpan di mana saja.

Jika kerja mendalam dan pembelajaran yang terarah menjadi bagian dari tujuan produktivitas Anda, ekstensi ini layak mendapat tempat di bilah tab Anda.

Fitur terbaik Instapaper

Simpan artikel, posting blog, dan video dari halaman web mana pun secara instan.

Sorot teks dan tambahkan anotasi tanpa meninggalkan mode pembaca.

Gunakan folder untuk mengorganisir dan mengkategorikan konten yang Anda simpan.

Aktifkan mode membaca cepat untuk menyerap lebih banyak informasi dalam waktu yang lebih singkat.

Ekspor artikel ke Kindle untuk kenyamanan membaca offline.

Batasan Instapaper

Tanpa folder bersama atau alat kolaborasi

Membutuhkan sinkronisasi manual sebelum penggunaan offline.

Dukungan format terbatas untuk artikel yang kaya akan multimedia.

Harga Instapaper

Gratis

Premium: $5,99/bulan

Ulasan dan penilaian Instapaper

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

14. Google Dictionary (Terbaik untuk definisi cepat tanpa mengganggu alur kerja)

melalui Google

Berhenti untuk mencari arti kata di Google saat Anda sedang menulis, meneliti, atau sedang asyik membaca buku dapat mengganggu momentum Anda. Google Dictionary mengatasi hal itu secara instan.

Ideal untuk penulis, pelajar, dan pengguna multibahasa, ekstensi ini memungkinkan Anda mengklik ganda kata apa pun di halaman web untuk melihat definisi pop-up. Tanpa tab, tanpa jalan memutar, hanya kejelasan instan.

Keuntungan utamanya adalah betapa tidak terdeteksinya—sampai Anda membutuhkannya. Baik Anda membaca konten teknis atau belajar bahasa kedua, ekstensi ini membuat pemahaman menjadi lancar tanpa hambatan.

Fitur terbaik Google Dictionary

Lihat definisi kata secara instan dengan mengklik dua kali pada kata mana pun.

Simpan kata-kata baru ke daftar kosakata pribadi Anda.

Dengarkan pengucapan melalui fitur text-to-speech bawaan.

Terjemahkan kata-kata asing menggunakan deteksi bahasa

Akses definisi lengkap dan contoh penggunaan langsung dari bilah alat.

Batasan Kamus Google

Dukungan terbatas untuk bahasa gaul, ungkapan, atau istilah khusus.

Tidak ada sinkronisasi kosakata yang disimpan di antara perangkat.

Tidak terintegrasi dengan PDF atau aplikasi non-browser.

Harga Kamus Google

Gratis

Ulasan dan peringkat Kamus Google

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

15. Speechify (Terbaik untuk mengubah teks menjadi audio yang terdengar alami)

melalui Speechify

Membaca tidak selalu cara paling efisien untuk mengonsumsi konten—terutama saat mata Anda butuh istirahat. Di situlah Speechify berperan.

Speechify mengubah teks apa pun di layar menjadi suara yang terdengar alami. Baik Anda sedang meninjau catatan, membaca artikel, atau memeriksa dokumen, Anda kini dapat mendengarkannya—hingga 4 kali lebih cepat.

Anda akan terkejut melihat betapa alami suaranya. Dengan suara premium dan kecepatan yang dapat disesuaikan, Speechify membuat Anda merasa seolah-olah sedang dibacakan oleh orang sungguhan—bukan robot.

Fitur terbaik Speechify

Ubah halaman web atau dokumen apa pun menjadi audio yang diucapkan.

Pilih dari berbagai suara dan aksen berkualitas tinggi.

Atur kecepatan pemutaran hingga 4x untuk konsumsi yang lebih cepat.

Sorot dan ikuti secara visual saat teks diputar.

Simpan dan dengarkan di Chrome, iOS, dan Android.

Batasan Speechify

Rencana gratis membatasi akses ke opsi suara premium.

Dapat salah membaca teks dalam tata letak kompleks atau blok kode.

Membutuhkan login untuk sinkronisasi di semua perangkat.

Harga Speechify

Gratis

Premium: $29/bulan

Ulasan dan penilaian Speechify

G2 : Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak cukup ulasan

16. Google Keep (Terbaik untuk pencatatan cepat dan fleksibel di browser Anda)

melalui Google Keep

Ide-ide hebat tidak menunggu waktu yang sempurna—dan Google Keep dirancang untuk menangkapnya begitu ide tersebut muncul.

Ekstensi ini ideal untuk profesional sibuk yang membutuhkan cara cepat dan praktis untuk mencatat pikiran, tautan, atau pengingat. Baik Anda menyimpan potongan penelitian, mencatat tugas, atau menangkap kutipan, Keep menjaga catatan Anda tetap terorganisir dan dapat diakses di semua perangkat.

Keunggulan utamanya? Kemudahan penggunaan yang dipadukan dengan sinkronisasi. Catatan yang disimpan melalui ekstensi Chrome akan muncul secara instan di ponsel, tablet, atau bilah samping Gmail Anda—tanpa perlu usaha tambahan.

Fitur terbaik Google Keep

Simpan catatan, daftar, atau tautan langsung dari halaman web mana pun.

Label dan kode warna catatan untuk organisasi yang mudah.

Pin catatan penting untuk akses cepat

Akses catatan Anda dari Chrome, Gmail, dan aplikasi seluler.

Bekerja sama dengan berbagi catatan secara real-time dengan orang lain.

Batasan Google Keep

Tidak mendukung format teks kaya seperti tebal atau miring.

Struktur folder terbatas di luar label

Tidak ideal untuk penulisan panjang atau dokumen kompleks.

Harga Google Keep

Gratis

Ulasan dan penilaian Google Keep

G2 (Google Workspace) : 4.6/5 (lebih dari 42.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Keep?

Seorang pengulas di Capterra berbagi:

Google Keep adalah cara termurah untuk mencatat aktivitas dan membuat daftar tugas. Saya dapat melacak kemajuan dengan mencentang kotak. Untuk keperluan pengeditan, saya juga dapat mengubah latar belakang. Masuk ke beberapa perangkat sangat lancar, saya dapat menggunakan ponsel Pixel dan PC secara bersamaan atau terpisah, tetapi hasil sinkronisasi real-time tetap sama.

Google Keep adalah cara termurah untuk mencatat aktivitas dan membuat daftar tugas. Saya dapat melacak kemajuan dengan mencentang kotak. Untuk keperluan pengeditan, saya juga dapat mengubah latar belakang. Masuk ke beberapa perangkat sangat lancar, saya dapat menggunakan ponsel Pixel dan PC secara bersamaan atau terpisah, tetapi hasil sinkronisasi real-time tetap sama.

17. Win the Day (Terbaik untuk membangun fokus harian dan kebiasaan jangka panjang)

via Win the Day

Tujuan besar tidak tercapai dalam sehari—tetapi tercapai sedikit demi sedikit setiap hari. Win the Day membantu Anda tetap fokus pada tujuan tersebut setiap kali Anda membuka tab baru.

Ekstensi Chrome ini sempurna untuk siapa saja yang ingin tetap konsisten tanpa harus menggunakan aplikasi tambahan. Ekstensi ini menggantikan tab baru Anda dengan dasbor bersih yang mencakup tujuan harian utama, pelacak kebiasaan, dan pesan motivasi—semua yang Anda butuhkan untuk memperkuat kemenangan kecil yang berakumulasi.

Yang membuatnya powerful adalah fokusnya pada satu hal. Tanpa gangguan, tanpa prioritas yang bertabrakan—hanya satu tujuan yang membuat Anda tetap fokus.

Fitur terbaik Win the Day

Tetapkan dan tampilkan tujuan harian utama Anda setiap kali membuka tab baru.

Lacak hingga tiga kebiasaan harian dengan bilah kemajuan visual.

Bagi tujuan besar menjadi milestone yang lebih kecil.

Gunakan Mode Fokus bawaan untuk bekerja tanpa gangguan.

Dapatkan dorongan motivasi untuk tetap fokus pada tujuan Anda.

Batasan Win the Day

Tidak ada sinkronisasi antar perangkat

Slot kebiasaan terbatas di versi gratis

Tidak dirancang untuk perencanaan tingkat tugas

Harga Win the Day

Gratis

Ulasan dan penilaian Win the Day

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

18. StayFocusd (Terbaik untuk memblokir gangguan digital dan tetap fokus pada tugas)

melalui StayFocusd

Terkadang, pembunuh produktivitas terbesar bukanlah daftar tugas Anda—melainkan tab yang seharusnya tidak Anda buka.

StayFocusd sangat cocok untuk pekerja jarak jauh, mahasiswa, dan freelancer yang ingin mengembalikan fokus tanpa mengandalkan kekuatan kehendak semata. Ekstensi ini memungkinkan Anda menetapkan batas waktu harian untuk situs web yang mengganggu—setelah waktu yang dialokasikan habis, akses ke situs tersebut akan diblokir untuk sisa hari itu.

Fitur paling berdampak dari ekstensi ini adalah 'Nuclear Option,' yang mengunci situs-situs tertentu secara total. Tidak ada celah, tidak ada kesempatan kedua—hanya waktu kerja yang murni dan tanpa gangguan.

Fitur terbaik StayFocusd

Tetapkan batasan waktu harian untuk situs web yang mengganggu.

Blokir halaman lengkap, jalur spesifik, atau konten di dalam halaman.

Aktifkan Opsi Nuklir untuk mengunci gangguan sepenuhnya.

Sesuaikan jam kerja aktif sesuai dengan jadwal Anda.

Gunakan mode tantangan untuk membuat perubahan pengaturan menjadi lebih sulit secara sengaja.

Batasan StayFocusd

Blocks hanya berfungsi di dalam Chrome

Dapat diatasi dengan mode penyamaran jika tidak dinonaktifkan.

Tanpa analisis atau laporan produktivitas

Harga StayFocusd

Gratis

Ulasan dan penilaian StayFocusd

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

19. Publer (Terbaik untuk penjadwalan dan pengelolaan posting media sosial)

melalui Publer

Menerbitkan secara konsisten adalah kunci untuk mengembangkan kehadiran online Anda—tetapi mengelola platform yang berbeda bisa menjadi pekerjaan penuh waktu. Di situlah Publer mengambil alih.

Ideal untuk pemasar, kreator, dan bisnis kecil, Publer membantu Anda membuat, menjadwalkan, dan mengelola posting media sosial dari satu dasbor pusat. Dengan ekstensi Chrome, Anda dapat mengambil konten dari situs mana pun dan langsung mengantrekan konten tersebut untuk Instagram, LinkedIn, X (Twitter), Facebook, dan platform lainnya.

Keunggulan utamanya adalah fleksibilitasnya. Anda dapat mendesain postingan dengan visual kustom, mengatur interval posting, dan bahkan menggunakan AI untuk menghasilkan caption—semua tanpa perlu membuka puluhan tab.

Fitur terbaik Publer

Bagikan konten dari halaman web mana pun ke berbagai platform dengan satu klik.

Jadwalkan posting secara massal di berbagai akun media sosial.

Gunakan kecerdasan buatan (AI) bawaan untuk menghasilkan teks keterangan dan tagar.

Akses kalender visual untuk merencanakan kampanye secara terencana.

Pantau keterlibatan dengan analitik bawaan.

Batasan Publer

Fitur terbatas pada paket gratis

Tidak mendukung penjadwalan langsung Instagram Stories.

Bisa terasa membingungkan bagi pemula

Harga Publer

Gratis

Profesional : Mulai dari $5 per bulan

Bisnis : Mulai dari $10/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Publer

G2 : 4.7/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Publer?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan :

Jadwal posting yang panjang memungkinkan saya merencanakan konten untuk 2-3 bulan ke depan. Semua posting secara otomatis ditempatkan di posisi standar dalam teks, sehingga saya dapat fokus hanya pada teks. Sangat bagus juga bahwa kemungkinan berbagi terjadwal di berbagai platform media sepenuhnya otomatis, tanpa notifikasi.

Jadwal posting yang panjang memungkinkan saya merencanakan konten untuk 2-3 bulan ke depan. Semua posting secara otomatis ditempatkan di posisi standar dalam teks, sehingga saya dapat fokus hanya pada teks. Sangat bagus juga bahwa kemungkinan berbagi terjadwal di berbagai platform media sepenuhnya otomatis, tanpa notifikasi.

20. Shareaholic (Terbaik untuk berbagi dan melacak konten di berbagai platform)

melalui Shareaholic

Membuat konten yang hebat hanyalah setengah dari pekerjaan—membuatnya dilihat adalah setengah lainnya. Shareaholic membantu Anda menjembatani celah tersebut dengan mudah.

Sempurna untuk blogger, pemasar konten, dan penerbit, ekstensi Chrome ini memungkinkan Anda membagikan halaman web apa pun ke puluhan platform media sosial dalam hitungan detik. Baik Anda mempromosikan artikel, mengkurasi ringkasan, atau mempromosikan halaman produk baru, Shareaholic memudahkan proses distribusi.

Analisis bawaan dan pelacakan tautan menunjukkan bagaimana konten Anda berkinerja setelah dibagikan—sehingga Anda tidak hanya membagikan konten secara sembarangan.

Fitur terbaik Shareaholic

Bagikan halaman web ke berbagai platform dengan satu klik.

Pendekkan URL dengan pelacakan tautan bawaan

Pantau keterlibatan dengan analitik real-time

Sesuaikan tombol berbagi sosial dan penempatannya.

Integrasikan dengan Google Analytics untuk wawasan yang lebih mendalam.

Batasan Shareaholic

Kustomisasi terbatas pada versi gratis

Beberapa fitur analitik memerlukan pengaturan manual.

Tidak ideal untuk tim atau lingkungan multi-pengguna.

Harga Shareaholic

Gratis Selamanya

Profesional : $10/bulan

Tim : $39/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Shareaholic

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

21. Evernote Web Clipper (Terbaik untuk menyimpan dan mengorganisir konten penelitian)

melalui Evernote

Saat Anda mengumpulkan informasi dari artikel, PDF, dan situs penelitian, catatan yang tersebar dapat mengganggu momentum Anda. Evernote Web Clipper mengatasi hal itu dengan satu tombol simpan yang powerful.

Ekstensi Chrome ini memungkinkan Anda menyimpan halaman lengkap, artikel yang disederhanakan, atau bagian tertentu—lalu mengorganisirnya langsung ke dalam buku catatan Evernote. Ini sempurna untuk membuat koleksi terkurasi, sumber belajar, atau referensi proyek tanpa perlu berganti tab atau menyalin-tempel.

Dengan ekstensi ini, Anda dapat menangkap tidak hanya konten, tetapi juga konteksnya—termasuk URL sumber, sorotan, dan catatan pribadi.

Fitur terbaik Evernote Web Clipper

Simpan artikel lengkap, halaman yang disederhanakan, bookmark, atau tangkapan layar.

Simpan langsung ke buku catatan tertentu dengan tag dan anotasi.

Sorot teks penting dan tambahkan komentar saat menyalin.

Sinkronkan konten yang disimpan di aplikasi Evernote seluler dan desktop.

Gunakan pintasan keyboard Chrome untuk menyalin konten lebih cepat.

Batasan Evernote Web Clipper

Membutuhkan login Evernote untuk menyimpan klip.

Beberapa situs dengan tata letak yang berat dapat dipotong secara tidak rapi.

Pilihan format terbatas di dalam catatan yang dipotong

Harga Evernote Web Clipper

Gratis

Pribadi : $14,99/bulan

Profesional : $17,99/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Evernote Web Clipper

G2 : 4.4/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra (Evernote Teams): 4.4/5 (8.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Evernote Web Clipper?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya sangat menyukai cara Evernote menggabungkan fitur-fitur paling berguna dalam desain yang intuitif. Opsi tulisan tangan sangat berguna bagi orang yang mungkin tidak familiar dengan simbol-simbol asing atau sistem penulisan tertentu. Fitur pemotretan otomatis dokumen juga disertakan, yang dapat diakses dengan hanya menahan kertas di depan kamera. Dengan menggunakan Web Clipper, pengguna dapat dengan cepat dan mudah kembali ke bagian mana pun dari situs web favorit mereka tanpa harus menelusuri halaman-halaman bookmark.

Saya sangat menyukai cara Evernote menggabungkan fitur-fitur paling berguna dalam desain yang intuitif. Opsi tulisan tangan sangat berguna bagi orang yang mungkin tidak familiar dengan simbol-simbol asing atau sistem penulisan tertentu. Fitur pemotretan otomatis dokumen juga disertakan, yang dapat diakses dengan hanya menahan kertas di depan kamera. Dengan menggunakan Web Clipper, pengguna dapat dengan cepat dan mudah kembali ke bagian mana pun dari situs web favorit mereka tanpa harus menelusuri halaman-halaman bookmark.

💡 Tips Pro: Jangan hanya menambahkan ekstensi—sederhanakan penggunaannya. Jika browser Anda terlalu penuh dengan alat yang tumpang tindih atau jarang digunakan, saatnya untuk mengonsolidasikan alat-alat tersebut. Mulailah dengan mengidentifikasi fungsi yang tumpang tindih (seperti aplikasi to-do yang berlebihan atau pengelola tab) dan simpan hanya yang benar-benar meningkatkan alur kerja Anda. Pengaturan browser yang lebih ramping berarti lebih sedikit gangguan, kinerja yang lebih cepat, dan lebih sedikit kekacauan mental. Fokus pada kualitas daripada kuantitas—dan biarkan ruang kerja Chrome Anda melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit.

22. Click&Clean (Terbaik untuk pembersihan browser cepat dengan satu klik)

Browser Chrome yang berantakan tidak hanya mengganggu—tetapi juga memperlambat Anda dan membahayakan privasi Anda. Aplikasi web Click&Clean membersihkan debu digital dengan satu gerakan mulus.

Ideal untuk profesional yang bekerja online sepanjang hari, ekstensi Chrome ini membantu Anda menghapus cache, cookie, riwayat unduhan, dan lainnya—tanpa perlu menggali pengaturan Chrome.

Ini sangat berguna setelah sesi kerja sensitif, berbagi perangkat, atau maraton penelitian yang panjang.

Yang membedakan ekstensi Google Chrome dari aplikasi lain adalah seberapa komprehensif namun mudah penggunaannya. Cukup dengan satu klik, ruang kerja digital Anda akan diperbarui dan aman.

Fitur terbaik Click&Clean

Hapus riwayat penelusuran, cache, cookie, dan riwayat unduhan.

Bersihkan data browser secara otomatis saat Anda menutup Chrome.

Hapus file sementara dan penyimpanan yang tidak terpakai untuk membebaskan ruang penyimpanan.

Pindai browser Anda untuk malware dan cookie pelacak.

Akses alat dan pengaturan privasi dari dasbor terpusat.

Batasan Click&Clean

Antarmuka terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan ekstensi modern.

Tidak ada fitur penjadwalan untuk pembersihan otomatis.

Harus digunakan dengan hati-hati—hapus secara tidak sengaja tidak dapat dibatalkan.

Harga Click&Clean

Gratis

Ulasan dan penilaian Click&Clean

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

23. Hunter (Terbaik untuk mencari dan memverifikasi alamat email profesional)

melalui Hunter

Menemukan email yang tepat tidak boleh memakan waktu berjam-jam saat membuat daftar kontak atau memverifikasi kontak. Hunter memastikan hal itu tidak terjadi.

Ekstensi Chrome ini dirancang untuk tim penjualan, perekrut, profesional PR, dan pemasar yang membutuhkan alamat email bisnis yang terverifikasi dengan cepat. Saat Anda mengunjungi situs web perusahaan, Hunter menampilkan alamat email yang tersedia yang terkait dengan domain tersebut—bersama dengan jabatan, sumber, dan skor kepercayaan.

Kekuatannya yang sesungguhnya terletak pada validasi. Anda tidak hanya mendapatkan email—Anda mendapatkan email yang lebih mungkin terkirim, bukan terkirim kembali.

Fitur terbaik Hunter

Temukan alamat email terverifikasi dari situs web perusahaan mana pun.

Lihat judul pekerjaan dan informasi departemen bersama dengan data kontak.

Simpan prospek langsung ke daftar atau ekspor ke CSV

Periksa kelayakan pengiriman email dengan verifikasi email bawaan.

Integrasikan dengan alat seperti Salesforce, HubSpot, dan Zapier

Batasan Hunter

Jumlah pencarian bulanan terbatas pada rencana gratis.

Tidak semua domain menghasilkan hasil email yang dapat digunakan.

Tidak ada pemindaian domain massal melalui ekstensi.

Harga Hunter

Rencana gratis tersedia

Starter : $49/bulan

Pertumbuhan : $149/bulan

Scale : $299/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Hunter

G2 : 4.4/5 (550+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hunter?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Sebagai pengusaha sibuk yang tidak punya waktu untuk meneliti platform email dingin atau bahkan memahami cara kerjanya, platform Hunter membuat seluruh pengalaman menjadi sangat mudah dipahami dan digunakan. Tidak hanya saya dapat menjalankan kampanye pemasaran saya, tetapi saya juga merasa mendapatkan pemahaman tentang bagaimana penjualan B2B bekerja.

Sebagai pengusaha sibuk yang tidak punya waktu untuk meneliti platform email dingin atau bahkan memahami cara kerjanya, platform Hunter membuat seluruh pengalaman menjadi sangat mudah dipahami dan digunakan. Tidak hanya saya dapat menjalankan kampanye pemasaran saya, tetapi saya juga merasa mendapatkan pemahaman tentang bagaimana penjualan B2B bekerja.

👀 Tahukah Anda: Mode Incognito sebenarnya tidak menyembunyikan Anda dari situs web atau jaringan. Meskipun Mode Incognito mencegah Chrome menyimpan riwayat penelusuran, cookie, atau data situs di perangkat Anda, hal itu tidak membuat aktivitas Anda tidak terlihat secara online. Jika Anda masuk ke situs web, situs tersebut tetap tahu bahwa itu adalah Anda—bahkan dalam Mode Incognito. Penyedia layanan Internet, atasan, atau sekolah Anda juga dapat memantau situs web yang Anda kunjungi. Hal ini berguna untuk privasi lokal, seperti berbelanja hadiah di komputer bersama, tetapi tidak memblokir iklan atau mencegah pelacakan oleh situs web itu sendiri. Mode Incognito bersifat pribadi dari orang lain yang menggunakan perangkat Anda—bukan dari Internet.

24. Keyword Surfer (Terbaik untuk riset SEO cepat di halaman saat browsing)

melalui Keyword Surfer

Jika Anda bekerja di bidang konten, waktu dan niat pencarian sangat penting. Keyword Surfer memberikan wawasan SEO real-time langsung di dalam Google, tanpa perlu beralih ke alat lain.

Ideal untuk spesialis SEO, pemasar konten, dan penulis lepas, ekstensi ini menampilkan volume kata kunci, istilah terkait, dan data tingkat domain langsung di halaman hasil pencarian. Tidak perlu dashboard atau spreadsheet—hanya konteks yang langsung dapat ditindaklanjuti saat Anda menjelajah.

Anda dapat mengevaluasi potensi kata kunci, mengidentifikasi celah konten, dan mulai merencanakan—semua itu sebelum mengklik tautan apa pun.

Fitur terbaik Keyword Surfer

Lihat volume pencarian dan data CPC di samping setiap kueri Google.

Temukan ide kata kunci berdasarkan konteks SERP saat ini.

Lihat perkiraan lalu lintas untuk setiap domain dalam hasil pencarian.

Analisis jumlah kata dan penggunaan kata kunci pada halaman-halaman teratas.

Ekspor daftar kata kunci dan wawasan dengan satu klik.

Batasan Keyword Surfer

Data mungkin sedikit berbeda dari alat seperti Ahrefs atau SEMrush

Penyesuaian terbatas pada metrik kata kunci

Hanya berfungsi di halaman pencarian Google.

Harga Keyword Surfer

Essential : $99/bulan

Scale : $219/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Keyword Surfer

G2 : 4.8/5 (lebih dari 500 ulasan)

Capterra: 4.9/5 (lebih dari 400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Keyword Surfer?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Saya memiliki ulasan campuran tentang Surfer. Meskipun bagus untuk analisis SERP, menyertakan NLP dalam konten, dan perencanaan kluster, ekstensi ini tidak berguna untuk menulis topik dengan persaingan terbatas. AI humanizer hanyalah pemborosan waktu. Tidak ada manfaatnya bagi konten. Singkatnya, ini adalah alat SEO yang bagus, tetapi Anda tidak boleh mengandalkannya sepenuhnya untuk semua jenis konten.

Saya memiliki ulasan campuran tentang Surfer. Meskipun bagus untuk analisis SERP, menyertakan NLP dalam konten, dan perencanaan kluster, ekstensi ini tidak berguna untuk menulis topik dengan persaingan terbatas. AI humanizer hanyalah pemborosan waktu. Tidak ada manfaatnya bagi konten. Singkatnya, ini adalah alat SEO yang bagus, tetapi Anda tidak boleh mengandalkannya sepenuhnya untuk semua jenis konten.

👀 Tahukah Anda: Chrome memiliki fitur "pencarian situs" yang jarang diketahui. Ketik domain situs di bilah alamat, tekan Tab, dan Chrome akan memungkinkan Anda mencari langsung di situs tersebut. Misalnya, mengetik "amazon.com [Tab] headphones" akan mencari headphones di Amazon—tanpa perlu memuat halaman utama terlebih dahulu. Ini adalah peningkatan produktivitas tersembunyi yang sudah terintegrasi langsung ke dalam browser.

25. MozBar (Terbaik untuk metrik SEO cepat dan analisis kompetitor)

melalui MozBar

Saat Anda menganalisis hasil pencarian, setiap klik harus berarti. MozBar menampilkan metrik SEO penting langsung di browser Anda, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang lebih cerdas tanpa perlu membuka tab lain.

Sangat cocok untuk SEO, pemasar digital, dan strategis konten, MozBar memberikan wawasan instan seperti Domain Authority, Page Authority, dan data backlink langsung di halaman hasil pencarian (SERP). Baik saat melakukan analisis pesaing atau mengevaluasi peluang tautan, MozBar memberikan konteks yang diperlukan untuk bertindak cepat.

Yang membedakannya adalah kemampuannya untuk menyoroti atribut tautan—follow, nofollow, internal, atau eksternal—saat menjelajahi halaman apa pun. Anda mendapatkan gambaran SEO lengkap secara real-time.

Fitur terbaik MozBar

Tampilkan Domain dan Page Authority secara langsung di hasil pencarian Google.

Sorot jenis tautan di halaman mana pun untuk menilai kualitas tautan balik.

Lihat elemen halaman seperti judul, deskripsi meta, dan header.

Ekspor analisis SERP untuk audit yang lebih mendalam

Bandingkan profil tautan antara halaman yang bersaing secara instan.

Batasan MozBar

Fitur lanjutan memerlukan langganan Moz Pro.

Memperlambat sedikit waktu muat halaman pada situs dengan konten yang berat.

Metrik ini spesifik untuk Moz, tidak disinkronkan dengan Google atau Ahrefs.

Harga MozBar

Rencana gratis tersedia

Local: Mulai dari $16/bulan

Pro: Mulai dari $49 per bulan

STAT: Mulai dari $720/bulan

Ulasan dan penilaian MozBar

G2 : 4.3/5 (lebih dari 500 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MozBar?

Sebuah ulasan Capterra menyatakan:

Fitur terpenting yang tidak bisa diabaikan oleh seorang profesional SEO adalah DA dan PA, yang selalu membantu dalam melacak hasil dari upaya SEO. Backlink Analyzer sangat berguna untuk menganalisis backlink dan menolak backlink beracun yang dapat merugikan situs web dengan cara tertentu. Secara keseluruhan, kami menggunakannya untuk mengukur dampak upaya SEO kami dan kesehatan keseluruhan situs web kami.

Fitur terpenting yang tidak bisa diabaikan oleh seorang profesional SEO adalah DA dan PA, yang selalu membantu dalam melacak hasil dari upaya SEO. Backlink Analyzer sangat berguna untuk menganalisis backlink dan menolak backlink beracun yang dapat merugikan situs web dengan cara tertentu. Secara keseluruhan, kami menggunakannya untuk mengukur dampak upaya SEO kami dan kesehatan keseluruhan situs web kami.

Tingkatkan Efisiensi Alur Kerja dengan Ekstensi Chrome

Browser Chrome Anda bisa melakukan jauh lebih banyak daripada sekadar membuka tab. Dengan ekstensi produktivitas yang tepat, browser ini menjadi ruang kerja yang lebih cerdas—yang dapat menangkap ide, memblokir gangguan, melacak waktu, dan membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan tanpa perlu berganti alat.

Baik Anda mengelola tugas dengan ClickUp, menjaga fokus dengan Forest, atau mempercepat riset SEO dengan MozBar, setiap alat dalam daftar ini menawarkan sesuatu yang unik untuk alur kerja Anda. Keajaiban sesungguhnya terjadi saat Anda menggabungkan beberapa di antaranya dan membiarkan mereka secara diam-diam mengoptimalkan hari Anda dari belakang layar.

Mulailah dengan alat yang sesuai dengan hambatan produktivitas terbesar Anda—dan kembangkan dari sana. Anda tidak perlu puluhan ekstensi untuk melihat perbedaannya. Cukup yang tepat.

Ingin mengelola semua pekerjaan Anda di satu tempat? Daftar ke ClickUp hari ini untuk mencoba Ekstensi Chrome ClickUp dan tingkatkan produktivitas Anda ke level berikutnya.