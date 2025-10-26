10 Alat AI Terbaik untuk Mencatat Catatan Rapat pada Tahun 2025

⏰ TL;DR Rapat kini menjadi lebih mudah dengan asisten catatan AI yang merekam audio, transkripsi, ringkasan, dan tindakan yang perlu dilakukan—sehingga Anda dapat tetap fokus dan produktif. ClickUp memimpin pasar, menawarkan integrasi mulus dengan Zoom/Teams/Google Meet, ringkasan rapat berbasis AI, tugas yang dihasilkan secara otomatis, dan dokumen yang ramah tim. Berikut adalah daftar lengkap untuk mengubah alur kerja pencatatan Anda: ClickUp – Alat catatan rapat all-in-one terbaik dengan ringkasan AI dan pembuatan tugas. Otter. ai – Terbaik untuk transkripsi langsung dan deteksi pembicara Laxis – Terbaik untuk menghasilkan ringkasan pasca-rapat dan email cerdas. Doodle – Alat AI terbaik untuk penjadwalan rapat dan koordinasi kalender. Fireflies. ai – Terbaik untuk merekam, menerjemahkan, dan mengorganisir catatan suara. Notes by Dubber – Terbaik untuk menangkap poin-poin penting rapat secara otomatis Timz. Flowers – Terbaik untuk dokumentasi rapat terstruktur dengan bantuan AI Sembly AI – Terbaik untuk mengubah percakapan rapat menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Fathom – Alat pencatat Zoom gratis terbaik untuk menyoroti poin penting dan berbagi dengan cepat. Superpowered – Terbaik untuk ringkasan catatan rapat secara real-time untuk pengguna Mac

Dulu, tidak lama lalu, mengadakan rapat membutuhkan banyak multitasking. Antara memantau agenda rapat, mengelola percakapan, dan mencatat secara manual dari awal, pasti ada hal yang terlewat. Beruntungnya, dengan munculnya alat AI untuk mencatat rapat, hari-hari itu sudah berlalu. ?

Perangkat lunak kecerdasan buatan (AI) telah mengubah cara kita bekerja. AI untuk rapat memudahkan Anda menangkap percakapan, memproses, dan mengorganisirnya. Hal ini memungkinkan Anda lebih fokus pada apa yang terjadi, sambil mengetahui bahwa Anda dapat meninjau catatan rapat AI kapan saja untuk mengambil keputusan dan mengekstrak data untuk laporan status proyek Anda.

Dengan begitu banyak alat AI untuk mencatat yang tersedia, mana yang paling cocok untuk bisnis Anda? Ikuti kami saat kami meninjau fitur dan fungsi terbaik yang perlu diperhatikan, serta memperkenalkan Anda pada alat AI terbaik untuk mencatat rapat yang tersedia tahun ini. ✨

10 Aplikasi AI Terbaik untuk Mencatat Catatan Rapat pada Tahun 2025

Kami telah menyusun daftar alat AI terbaik untuk rapat dan pencatatan, mulai dari aplikasi pencatatan yang canggih hingga aplikasi transkripsi, dan masih banyak lagi. Kami juga telah merangkum yang terbaik dari semuanya dalam video singkat ini:

Mari kita lihat apa yang dapat dilakukan teknologi AI untuk membuat rapat Anda lebih produktif di setiap tingkatan.

ClickUp adalah salah satu alat AI terbaik untuk startup dan bisnis kecil yang tersedia saat ini. Ini adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan Anda dalam satu tempat—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas. Ini membantu Anda mengelola setiap aspek bisnis Anda—memperlancar alur kerja, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi kolaborasi. Dan karena sepenuhnya dapat disesuaikan, Anda dapat menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

ClickUp’s AI Meeting Notetaker menawarkan berbagai fitur untuk meningkatkan efisiensi proses dan mendorong kreativitas. Fitur ini secara otomatis menghasilkan dokumen pribadi yang mencakup nama rapat, tanggal, peserta, rekaman audio, ringkasan, poin penting, langkah selanjutnya, topik, dan transkrip lengkap.

Alat ini juga terintegrasi dengan mulus ke Zoom, Teams, dan Google Meet, serta mencatat catatan dalam bahasa yang digunakan oleh tuan rumah rapat. Setelah rapat, Anda dapat dengan mudah mengakses catatan tersebut melalui Kalender atau Docs Hub. Siap membuat daftar tugas? Minta ClickUp Brain, asisten AI ClickUp, untuk membuat tugas dari catatan atau bagikan ringkasan di ClickUp Chat agar tim Anda dapat mengakses semua poin penting!

Selain merangkum catatan rapat Anda, Brain membuat setiap rapat lebih produktif dengan:

Mengekstrak keputusan, tenggat waktu, dan penanggung jawab secara otomatis, sehingga Anda keluar dengan rencana langkah selanjutnya yang jelas.

Membuat email tindak lanjut dan ringkasan dalam hitungan detik, sehingga semua orang langsung berada di halaman yang sama.

Mendapatkan jawaban dengan cepat dari transkrip Anda, tidak peduli seberapa lama transkrip tersebut, sehingga Anda tidak perlu membaca berlembar-lembar catatan rapat.

Menghubungkan wawasan rapat dengan proyek dan dokumen untuk konteks lengkap, semuanya dalam satu tempat.

Jadikan setiap transkrip rapat dapat dicari dengan ClickUp Brain

Ingin menghemat lebih banyak waktu? Gunakan salah satu templat agenda rapat kami untuk menetapkan ekspektasi yang jelas dan memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Buat keterlibatan instan menggunakan Prompt ChatGPT ClickUp untuk Rapat Tim untuk memulai proses brainstorming dan menghasilkan poin pembahasan.

Ringkas secara instan thread komentar yang panjang dengan satu klik menggunakan ClickUp AI.

Jika Anda lebih suka mencatat sendiri, gunakan Template Gaya Catatan Rapat kami, atau buat dokumen ClickUp biasa untuk mencatat momen penting dan poin-poin kunci. Anda juga dapat mencatat catatan singkat atau daftar periksa di ClickUp Notepad. Baik Notepad maupun Docs dilengkapi dengan ClickUp Brain yang terintegrasi, sehingga Anda dapat mencatat dengan lebih cepat, ringkas, dan kreatif.

Perlu mencatat ide di luar rapat? Gunakan Talk to Text di ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop Anda, yang memungkinkan Anda mencatat tanpa menggunakan tangan—baik saat berjalan antara panggilan atau brainstorming di lorong—dan langsung mengubahnya menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti di dalam ClickUp.

Catat ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX.

Pendekatan all-in-one ini berarti catatan rapat, memo suara ad-hoc, dan ringkasan yang didukung AI semuanya tersimpan di ruang kerja yang sama, siap dibagikan dengan tim Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Catat catatan rapat dan buat daftar tindakan secara otomatis dengan alat pencatat catatan AI.

Simpan semua dokumen rapat Anda di satu tempat untuk akses dan pencarian yang mudah.

Edit catatan rapat secara real-time bersama tim Anda, yang secara signifikan meningkatkan kolaborasi.

Terjemahkan dokumen rapat Anda dari bahasa Inggris ke bahasa Spanyol, Prancis, atau Jepang, di antara bahasa-bahasa lain.

Lihat semua tugas, alur kerja, dan proyek Anda dengan cara yang paling sesuai untuk Anda melalui Tampilan Kustom ClickUp.

Akses ClickUp melalui browser web, aplikasi desktop, aplikasi seluler iOS atau Android, atau ekstensi Chrome

Integrasikan dengan lebih dari 1.000 aplikasi kerja, termasuk Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot, dan Salesforce untuk membantu memperlancar alur kerja Anda.

Batasan ClickUp

Aplikasi seluler belum menyediakan semua tampilan yang tersedia di versi desktop.

Meskipun antarmuka pengguna sangat intuitif, karena ada begitu banyak fitur, mungkin membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan semuanya ?

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (8.500+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.700+ ulasan)

Kasus Penggunaan Utama untuk Menggunakan ClickUp Brain dalam Membuat Catatan Rapat Manajer proyek yang mengadakan sprint review atau standup —catat hambatan, tetapkan pemilik, dan lacak kemajuan di satu tempat.

Tim pemasaran yang berkolaborasi dalam brainstorming kampanye —catat ide konten, tandai desainer atau penulis, dan tautkan ke brief secara instan.

Tim produk yang mengadakan diskusi roadmap —ubah umpan balik dan catatan teknis menjadi epik dan subtugas yang terstruktur.

Pemimpin penjualan yang mengelola tinjauan pipeline —otomatiskan pencatatan wawasan transaksi, langkah selanjutnya, dan keberatan klien untuk tindak lanjut tim yang lebih baik.

Tim jarak jauh atau hybrid—pastikan tidak ada yang ketinggalan pembaruan penting dengan ringkasan yang dihasilkan AI yang dapat mereka tinjau secara asinkron.

Dengan ClickUp Brain, catatan rapat Anda tidak hanya didokumentasikan—tetapi juga dapat ditindaklanjuti, dicari, dan langsung terintegrasi dengan alur kerja Anda.

2. Otter. ai

Otter.ai adalah asisten rapat AI dan alat transkripsi yang dapat mengubah percakapan suara dari rapat video atau file audio menjadi teks. Alat ini dapat mengidentifikasi pembicara, memberi label teks dengan nama pembicara tersebut, dan menangkap slide yang dibagikan.

Fitur obrolan langsung memungkinkan tim Anda untuk berobrol atau mengajukan pertanyaan selama rapat, dan siapa pun dapat menambahkan komentar ke transkrip langsung atau menyoroti poin penting. Dan jika Anda teralihkan atau bergabung terlambat, alat ini akan membuat ringkasan langsung secara real-time dari catatan AI, sehingga Anda selalu dapat mengejar ketinggalan apa yang terlewatkan.

Fitur terbaik Otter.ai

Otter.ai dapat mengidentifikasi kata kunci dan frasa sehingga Anda dapat mencarinya dalam transkrip yang panjang.

Jika Anda menghubungkannya dengan kalender Microsoft atau Google Anda, alat ini akan secara otomatis merekam rapat Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams Anda.

Setiap paket berikutnya memungkinkan Anda untuk mentranskrip lebih banyak menit per bulan dan per percakapan, serta mengunggah lebih banyak file.

Otter.ai tersedia di platform web dan seluler, jadi dapat digunakan saat Anda sedang bepergian ?

Batasan Otter.ai

AI terkadang bingung saat ada beberapa pembicara.

Alat ini berfungsi murni untuk menerjemahkan rapat dan tidak memungkinkan Anda untuk mencatat sendiri di dalam aplikasi.

Harga Otter.ai

Basic: Gratis

Pro : $10/bulan per pengguna

Bisnis: $20 per bulan per pengguna

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga.

Otter.ai ulasan dan penilaian

G2: 4.0/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (60+ ulasan)

Ideal untuk: Asisten eksekutif yang menangani rapat tingkat tinggi — Simpan catatan detail dan berstempel waktu tentang keputusan, tugas, dan tindak lanjut tanpa perlu menulis dengan tangan.

3. Laxis

via Laxis

Laxis dirancang untuk mendukung tim penjualan, pemasaran konten, dan riset produk dan pasar—serta siapa pun yang berinteraksi dengan pelanggan atau calon pelanggan. Alat ini mencatat selama rapat virtual dan mencatat setiap kata yang diucapkan oleh peserta secara harfiah, sehingga Anda dapat tetap fokus pada percakapan.

Setelah itu, alat AI ini secara otomatis menghasilkan ringkasan, mengekstrak wawasan, dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Alat ini juga mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan atau langkah selanjutnya, serta dapat secara otomatis mengirim email tindak lanjut untuk menutup loop. ?

Fitur terbaik Laxis

Ini membantu Anda menyortir dan mengkategorikan topik dalam catatan rapat.

Transkrip dapat diunduh dan dibagikan dengan cepat dan mudah.

Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada Laxis berdasarkan percakapan sebelumnya.

Alat ini terintegrasi dengan Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dan Cisco Webex.

Batasan Laxis

Meskipun Anda dapat mentranskrip hingga 300 menit per bulan pada paket gratis, fitur AI Writer—yang menghasilkan konten tindak lanjut—hanya tersedia mulai dari paket Premium ke atas.

Belum ada integrasi CRM, meskipun hal itu direncanakan.

Harga Laxis

Basic: Gratis

Premium: $13,33/bulan

Bisnis: $24,99/bulan

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga.

Ulasan dan penilaian Laxis

G2: 4.9/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (16 ulasan)

Ideal untuk: Tim lintas fungsi yang sering mengadakan rapat — Catat pembicaraan penting, keputusan, dan langkah selanjutnya tanpa perlu mencatat secara manual.

4. Doodle

via Doodle

Sebelum Anda dapat membuat catatan rapat, Anda perlu terlebih dahulu mengkoordinasikan kalender peserta agar mereka dapat hadir dalam rapat tersebut. Di sinilah Doodle berperan. Anda dapat menjadwalkan rapat satu lawan satu dan rapat tim dengan cepat dan mudah.

Atur ketersediaan Anda, lalu bagikan dengan mengirimkan tautan kepada undangan yang Anda pilih. Mereka dapat memilih waktu yang sesuai bagi mereka, yang akan memblokir waktu tersebut di kalender Anda, sehingga Anda tidak akan pernah lagi menjadwalkan pertemuan ganda. Dan saat Anda memiliki beberapa undangan, Anda dapat dengan mudah menemukan waktu yang paling cocok untuk semua orang.

Selain itu, Doodle terintegrasi dengan platform rapat seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet. ?️

Fitur terbaik Doodle

Sistem ini mengirimkan pengingat untuk rapat yang dijadwalkan, sehingga Anda tidak perlu repot dengan peserta yang tidak hadir.

Fitur branding yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda menyesuaikan sistem dengan branding bisnis Anda.

Anda juga dapat menggunakan Doodle untuk mengumpulkan data melalui survei atau jajak pendapat.

Doodle juga berfungsi di perangkat seluler, jadi Anda dapat menjadwalkan rapat saat sedang bepergian.

Batasan Doodle

Beberapa pengguna merasa bahwa menjadwalkan beberapa acara untuk kelompok besar orang lebih memakan waktu daripada yang seharusnya.

Hal ini bisa menjadi rumit saat bekerja dengan peserta rapat yang berada di zona waktu yang berbeda.

Harga Doodle

Gratis: $0

Pro : $6,95 per bulan per pengguna

Tim: $8,95 per bulan per pengguna

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga.

Ulasan dan penilaian Doodle

G2: 3. 7/5 (13 ulasan)

Capterra: Belum ada ulasan.

Ideal untuk: Tim jarak jauh yang mengelola zona waktu global — Jadwalkan rapat secara efisien di berbagai wilayah, lalu padukan dengan alat pencatat untuk mencatat keputusan penting.

5. Fireflies. ai

Fireflies. ai dapat melakukan transkripsi real-time selama panggilan audio atau video, atau mentranskripsi dari rekaman rapat. Kemudian, ia dapat merangkum poin-poin penting, keputusan, dan tindakan yang dihasilkan dari rapat. ✍️

Jika Anda ingin mendengarkan kembali bagian tertentu dari rapat, Anda dapat mencari kata kunci dan memutar ulang rekaman dengan kecepatan normal atau hingga dua kali lipat. Alat kolaborasi memungkinkan tim Anda untuk memberikan komentar, menandai, atau bereaksi terhadap percakapan, atau mengekstrak potongan-potongan untuk membuat cuplikan suara.

Rencana Gratis menawarkan penyimpanan hingga 800 menit, sedangkan Rencana Pro hingga 8.000 menit. Rencana Bisnis dan Perusahaan menawarkan ruang penyimpanan tak terbatas.

Fireflies. ai fitur terbaik

Fireflies. ai mendukung lebih dari 40 bahasa, termasuk berbagai aksen dan dialek.

Alat ini dapat mendeteksi dan memberi label pada suara pembicara yang berbeda.

Alat ini terintegrasi dengan berbagai platform rapat, termasuk Microsoft Teams, Zoom, Skype, dan Google Meet.

Anda dapat membagikan catatan rapat ke platform lain seperti Asana, Slack, atau Notion.

Batasan Fireflies.ai

Jika kualitas rekaman audio tidak baik, hal itu dapat memengaruhi akurasi transkripsi.

Integrasi CRM, Zapier, dan Slack hanya tersedia mulai dari paket Pro dan di atasnya.

Fireflies. ai harga

Gratis: Gratis

Pro : $10/bulan per pengguna

Bisnis: $19 per bulan per pengguna

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga.

Fireflies. ai ulasan dan penilaian

G2: 4.5/5 (70+ ulasan)

Capterra: 4.0/5 (5 ulasan)

Ideal untuk: Tim yang berhadapan dengan klien dan menangani banyak panggilan setiap hari — Fokus sepenuhnya pada percakapan sementara Fireflies secara otomatis mencatat dan menandai poin-poin pembicaraan penting.

6. Catatan oleh Dubber

melalui Notes by Dubber

Dahulu dikenal sebagai Notiv, Notes by Dubber mengklaim dapat membantu Anda “berada dalam rapat dengan lebih cerdas, bukan lebih keras.” Aplikasi ini terintegrasi dengan Outlook atau Google Calendar Anda, secara otomatis bergabung dan merekam panggilan yang dijadwalkan. Selama rapat, aplikasi ini membuat transkrip, lalu setelahnya, menghasilkan ringkasan yang dapat Anda bagikan.

Alat AI ini juga mengekstrak poin tindakan untuk tindak lanjut dan secara otomatis membuat tugas untuk setiap peserta. Integrasi dengan aplikasi seperti Asana dan Slack membantu memperlancar alur kerja Anda dan memudahkan untuk mengikuti tugas yang telah dialokasikan. ✅

Fitur terbaik Notes by Dubber

Anda juga dapat mengunggah dan menerjemahkan file audio atau video yang direkam.

Alat AI untuk mencatat rapat ini dapat diskalakan dan sesuai dengan saluran penjualan yang biasa digunakan.

Tersedia secara global di lebih dari 170 jaringan seluler serta penyedia layanan video, suara, dan obrolan.

Anda dapat membagikan rekaman, transkrip, atau catatan melalui CRM Anda atau alat kolaborasi lainnya.

Batasan Notes by Dubber

Alat AI ini hanya mendukung bahasa Inggris, jadi tidak cocok jika Anda ingin mengadakan pertemuan dalam bahasa lain.

Beberapa pengguna merasa antarmuka pengguna sedikit membingungkan untuk dinavigasi.

Harga Notes by Dubber

Hubungi kami untuk informasi harga.

Ulasan dan penilaian Notes by Dubber

G2: 5/5 (1 ulasan)

Capterra: Belum ada ulasan.

Ideal untuk: Tim penjualan dan keberhasilan pelanggan yang mengelola panggilan klien multiple — Secara otomatis menghasilkan ringkasan pasca-panggilan dan berbagi poin tindakan dengan tim internal.

7. Timz. Bunga

Timz. Flowers adalah platform konferensi hibrida yang dirancang untuk tim yang tersebar, menggabungkan panggilan video dengan kolaborasi asinkron.

Alat ini dapat merekam rapat secara langsung dan kemudian menghasilkan ringkasan teks atau video serta notulen rapat yang mudah dibagikan kepada siapa pun yang tidak dapat hadir dalam rapat. Untuk rapat asinkron, peserta dapat berkontribusi dengan pesan video yang direkam. ?‍♀️

Sistem secara otomatis mengirim email ringkasan setelah setiap rapat. Dan jika Anda ingin merujuk kembali ke bagian tertentu, chatbot AI akan membantu Anda menemukannya dengan cepat.

Timz. Fitur terbaik Flowers

Diagram alur berbasis bunga memberikan gambaran visual yang berguna tentang semua umpan balik dan pertanyaan.

Bahkan jika rapat diadakan secara asinkron, sistem ini menciptakan suasana percakapan langsung.

Alat ini menyediakan transkrip dengan cap waktu sehingga Anda selalu tahu di mana posisi Anda dalam rapat.

Meskipun ada opsi gratis, paket Pro dan Business memberikan Anda lebih banyak waktu perekaman, dan data Anda disimpan lebih lama.

Timz. Batasan bunga

Beberapa pengguna merasa bahwa pengaturan awal agak memakan waktu.

Tidak semua browser didukung saat ini, jadi Anda mungkin harus menggunakan browser yang bukan pilihan utama Anda.

Timz. Harga bunga

Basic: Gratis

Pro : €6,99/bulan per tim

Bisnis: €13,99/bulan per tim

Timz. Ulasan dan penilaian bunga

G2: 4.5/5 (13 ulasan)

Capterra: Belum ada ulasan.

Ideal untuk: Tim yang tersebar di berbagai zona waktu — Tinjau diskusi yang direkam dengan video, transkrip, dan sorotan yang disinkronkan sesuai kecepatan Anda sendiri.

8. Sembly AI

melalui Sembly AI

Sebagai alat AI untuk mencatat rapat, Sembly AI merekam rapat dan menerjemahkannya. Kemudian, ia membuat ringkasan rapat dan notulen, menyoroti wawasan kunci dari diskusi. Dan jika Anda tidak bisa menghadiri rapat, Anda bisa mengirim Sembly sebagai pengganti, lalu meninjau catatan rapat nanti. ?‍?

Tugas-tugas secara otomatis diidentifikasi dan dijelaskan, lalu ditugaskan kepada anggota tim. Integrasi dengan alat seperti Slack dan Trello memungkinkan Anda mengalirkan tugas-tugas, beserta catatan apa pun, langsung ke ruang kerja tersebut.

Fitur terbaik Sembly AI

Catatan rapat disimpan di sistem, dan Anda dapat kembali ke sana kapan saja untuk mencari kata kunci atau peserta rapat.

Sembly AI mendukung lebih dari 35 bahasa.

Tersedia untuk aplikasi Android dan iOS serta di web.

Batasan Sembly AI

Terkadang alat ini gagal bergabung atau merekam rapat.

Suasana rapat tidak selalu mencerminkan keseluruhan rapat, karena hanya fokus pada sebagian kecil dari rapat tersebut.

Harga Sembly AI

Pribadi: Gratis

Profesional: $10 per bulan per pengguna

Tim: $20/bulan per pengguna

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga.

Ulasan dan penilaian Sembly AI

G2: 4. 3/5 (11 ulasan)

Capterra: Belum ada ulasan.

Ideal untuk: Eksekutif sibuk yang harus menangani panggilan berturut-turut — Dapatkan ringkasan otomatis dan daftar tindakan tanpa perlu repot.

9. Fathom

via Fathom

Fathom adalah alat AI untuk mencatat rapat yang merekam, menerjemahkan, dan merangkum rapat. Baik rekaman maupun transkripnya langsung tersedia setelah rapat selesai. Kemudian Anda dapat dengan mudah menyalin dan menempelkan ringkasan dan tindakan yang perlu dilakukan ke Gmail, Google Docs, atau alat manajemen tugas.

Catatan panggilan secara otomatis disinkronkan ke CRM Anda, sehingga Anda selalu memiliki catatan interaksi dengan siapa pun di database Anda. Anda juga dapat membuat sorotan dari rapat Anda menjadi daftar putar dan membagikannya dengan pihak-pihak yang tertarik.

Fitur terbaik Fathom

Alat ini kompatibel dengan Microsoft Teams, Zoom, dan Google Meetings.

Saat Anda menyorot bagian dari panggilan, Fathom akan merangkumnya untuk Anda.

Sistem ini mendukung tujuh bahasa, termasuk Inggris, Spanyol, dan Prancis.

Edisi Team berbayar memiliki fitur tambahan dan dirancang untuk diterapkan di seluruh organisasi ?

Pahami batasan-batasan

Beberapa pengguna merasa antarmuka terlalu gelap dan mereka ingin ada opsi yang lebih terang untuk dipilih.

Meskipun berfungsi dengan baik untuk rapat yang dijadwalkan, saat ini alat ini belum mendukung beberapa rapat dadakan, khususnya di Microsoft Teams.

Penetapan harga Fathom

Gratis

Edisi Tim: $19 per bulan per pengguna

Fathom ulasan dan penilaian

G2: 5/5 (lebih dari 1.300 ulasan)

Capterra: 4. 8/5 (8 ulasan)

Ideal untuk: Manajer keberhasilan pelanggan yang menangani ulasan klien — Dengan mudah lacak sentimen pelanggan, tujuan, dan umpan balik untuk meningkatkan retensi.

10. Superpowered

via Superpowered

Superpowered menerjemahkan rapat Anda, tetapi tanpa merekamnya atau menggunakan bot—ia bekerja langsung dari audio perangkat Anda. Transkrip tersebut disimpan selama tujuh hari untuk memberi Anda waktu membuat catatan sebelum dihapus.

Alat AI ini secara otomatis merangkum percakapan dan mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan untuk Anda.

Ini juga membantu Anda tetap teratur dengan kalender Anda. Pengingat untuk rapat mendatang ditampilkan di bilah menu, dan Anda dapat langsung mengklik untuk masuk ke rapat dari sana. ?️

Fitur terbaik yang diperkuat

Ini kompatibel dengan semua platform rapat.

Superpowered bahkan dapat mengidentifikasi dan mendokumentasikan emosi selama rapat.

Tim pengembangan sangat terbuka dan responsif terhadap masukan dan saran.

Batasan yang diperkuat

Versi gratis hanya terintegrasi dengan email dan Slack, jadi jika Anda ingin menggunakannya dengan Google Drive atau Salesforce, misalnya, Anda harus memilih paket berbayar.

Mobile dan Linux belum didukung

Harga yang sangat kompetitif

Gratis

Basic: $30/bulan

Pro : $90/bulan

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga.

Ulasan dan penilaian yang ditingkatkan

G2: N/A

Capterra: N/A

Ideal untuk: Manajer produk yang memimpin rapat standup yang cepat — Catat apa yang dibicarakan, apa yang terhambat, dan apa yang akan dilakukan selanjutnya tanpa mengganggu alur kerja tim.

Asisten rapat AI meningkatkan produktivitas, meningkatkan akurasi, dan mendukung transparansi proyek. Ini juga memudahkan Anda untuk berbagi catatan rapat. Alat AI menghemat waktu Anda, sehingga Anda dapat lebih mudah mencapai tujuan Anda dalam batasan kendala proyek. ?️

Sebuah alat AI pencatat yang baik akan dapat melakukan kombinasi tugas-tugas berikut untuk Anda:

Integrasikan dengan platform konferensi video seperti Teams atau Zoom.

Rekam rapat dan simpan rekamannya.

Sediakan transkrip langsung sehingga semua peserta rapat dapat dengan mudah mengikuti jalannya rapat.

Memfasilitasi pencatatan kolaboratif antara beberapa anggota tim

Gunakan fitur AI canggih untuk merangkum poin-poin penting, sehingga memudahkan Anda untuk mengidentifikasi poin-poin utama.

Bantu buat notulen rapat dari catatan rapat.

Identifikasi tugas-tugas yang perlu dilakukan dan otomatiskan penugasan tugas dari catatan rapat online.

Berikan pengalaman pengguna yang luar biasa yang mempermudah alur kerja Anda.

Sediakan keamanan data agar percakapan rahasia Anda terlindungi.

AI untuk rapat dapat membantu dalam setiap aspek interaksi Anda dengan tim, klien, atau prospek. Alat AI terbaik untuk rapat dapat menyederhanakan penjadwalan, merekam dan menerjemahkan catatan rapat, atau menyediakan templat dengan alat penulisan AI untuk membantu Anda membuat catatan sendiri.

Alat AI juga dapat membantu Anda merangkum semua catatan rapat, menyoroti bagian-bagian penting dari percakapan, dan mengidentifikasi tugas serta langkah selanjutnya. Mereka bahkan dapat terintegrasi dengan alat manajemen tugas, menghemat waktu Anda dan memperlancar alur kerja di setiap tahap. ?

Bicara soal efisiensi alur kerja, ClickUp siap membantu—tidak hanya saat Anda memimpin rapat, tetapi juga saat mengelola perusahaan atau tim. Dengan templat dan alat manajemen proyek yang mencakup setiap aspek bisnis Anda, serta integrasi yang menghemat waktu dan tenaga, ClickUp adalah solusi lengkap untuk semua kebutuhan bisnis Anda. ?

