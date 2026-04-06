Dapatkan Lebih Banyak Manfaat dari Gemini dengan ClickUp AI

ClickUp atau Gemini? Anda tidak perlu memilih.

Tim Anda menggunakan Google Workspace, dan Gemini sudah terintegrasi di dalamnya. Hal ini membuat ClickUp semakin berharga, bukan sebaliknya.

Gemini adalah lapisan AI untuk aplikasi produktivitas Google: email yang lebih cerdas, dokumen yang lebih baik, dan ringkasan rapat. ClickUp AI adalah lapisan kecerdasan untuk cara tim Anda mengelola pekerjaan secara nyata: proyek, sprint, dasbor, koordinasi antar tim, dan agen otonom.

Gemini menyempurnakan artefak-artefak tersebut. ClickUp AI mengoordinasikan sistem yang dilayani oleh artefak-artefak tersebut. Bersama-sama, keduanya mencakup setiap aspek dan setiap pengguna.

Cara Kerja ClickUp AI

ClickUp AI adalah rangkaian lengkap fitur AI yang terintegrasi ke dalam platform tempat tim Anda sudah mengelola pekerjaan.

Alih-alih memperlakukan AI sebagai add-on terpisah yang tidak memiliki konteks pekerjaan Anda, ClickUp menawarkan Ruang Kerja AI Terintegrasi pertama di dunia — di mana AI memahami tugas, dokumen, dan percakapan Anda secara mendalam untuk memberikan dukungan yang relevan, kontekstual, dan menghemat waktu di setiap bagian alur kerja Anda.

Masa depan dunia kerja adalah Konvergensi + AI

Inilah yang membuatnya mungkin:

ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah lapisan kecerdasan bawaan di dalam ClickUp. Fitur ini membuat seluruh ruang kerja menjadi lebih cerdas bagi setiap pengguna dan setiap alat yang terhubung.

Temukan apa pun yang Anda butuhkan dari ruang kerja Anda dalam hitungan detik—cukup tanyakan kepada ClickUp Brain

@mention Brain : Anggap Brain sebagai asisten cerdas Anda yang siap sedia 24/7. Anda dapat menandai Brain seperti rekan tim di tugas, dokumen, atau obrolan apa pun untuk mendapatkan bantuan sesuai permintaan : Anggap Brain sebagai asisten cerdas Anda yang siap sedia 24/7. Anda dapat menandai Brain seperti rekan tim di tugas, dokumen, atau obrolan apa pun untuk mendapatkan bantuan sesuai permintaan

Jawaban Otomatis : Di dalam ClickUp, AI menjawab pertanyaan secara otomatis di obrolan dan utas komentar, sehingga pengguna tidak perlu beralih konteks dan melakukannya sendiri : Di dalam ClickUp, AI menjawab pertanyaan secara otomatis di obrolan dan utas komentar, sehingga pengguna tidak perlu beralih konteks dan melakukannya sendiri

Kecerdasan konteks : AI Kontekstual Brain memantau semua pekerjaan untuk menangkap dan memperbarui basis pengetahuan secara terus-menerus

Pencarian Perusahaan : Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami, dapatkan jawaban dari tugas, dokumen, obrolan, komentar, dan lampiran. Menghormati izin ruang kerja : Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami, dapatkan jawaban dari tugas, dokumen, obrolan, komentar, dan lampiran. Menghormati izin ruang kerja

Bidang Kustom AI: Bidang yang terisi otomatis berdasarkan konten tugas: sentimen, penilaian prioritas, klasifikasi kategori, dan ringkasan. Tidak perlu memasukkan perintah.

📮 Wawasan ClickUp: 47% tim tidak mengukur dampak AI, dan hanya 10% yang melacak hasilnya dengan metrik nyata. Dalam banyak kasus, para pemimpin sering kali tidak dapat melihat di mana alat AI memberikan nilai, jika memang ada. ClickUp Brain mengubah hal itu dengan menghadirkan AI ke dalam satu ruang kerja terpadu di mana setiap tindakan, pembaruan, dan hasil terhubung. Dan dampaknya terlihat: lebih dari 150.000 perusahaan, termasuk Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM, dan Fortinet, menggunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan hasil yang terukur. Tim melaporkan penghematan biaya hingga 88%, penghematan waktu 1,1 hari per minggu, dan penyelesaian tugas 3 kali lebih cepat, karena Brain menggantikan puluhan alat yang terpisah dengan satu AI yang berfungsi di seluruh alur kerja mereka.

Super Agen

Super Agents di ClickUp adalah agen tingkat manusia pertama di dunia. Artinya, sama seperti manusia, mereka mampu melakukan penalaran kompleks dan menjalankan tugas secara mandiri. Anda dapat memperlakukan mereka seperti rekan tim AI. Konfigurasikan mereka dengan instruksi, pemicu, alat, pengetahuan, dan memori melalui Super Agent Builder ClickUp.

Gunakan Super Agent Builder tanpa kode dari ClickUp untuk meluncurkan agen kustom Anda dalam hitungan menit

Anda dapat menandai mereka, menugaskan pekerjaan kepada mereka, mengirim pesan langsung (DM) di obrolan, dan bahkan menandai mereka (@mention) langsung di tempat Anda bekerja. Mereka akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara mandiri untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan.

Bagian terbaiknya? Setelah Anda membuat agen, Anda tidak perlu memberi perintah pada setiap langkah. Anda juga bisa mengobrol dengan mereka secara alami untuk menyempurnakan hasilnya.

Setiap departemen di perusahaan Anda memiliki paket agen siap pakai yang dapat langsung digunakan dengan ClickUp Accelerator:

Departemen Agen Manajemen proyek Agen Penerimaan, Agen Penugasan, Agen Manajer Proyek, Agen Jawaban Langsung Pemasaran Agen Singkat, Agen Konten, Agen Merek, Agen Intelijen Langsung Produk & Teknik Agen PRD, Agen Triage, Agen Codegen, Agen Live Answers SDM Agen Onboarding, Agen Pulse Check, Agen Pelatih, Agen Jawaban Langsung Kepemimpinan Agen Pengingat Tujuan, Agen Penyelarasan, Agen Hasil Utama, Agen Pembaruan Status Penjualan Agen khusus untuk alur kerja penjualan

Bell Direct membuktikan bahwa dengan ClickUp, Anda tidak memerlukan tim teknis untuk mengadopsi AI secara efektif.

Dengan menggunakan ClickUp Super Agents, tim tersebut mengotomatiskan alur kerja penerimaan dan penyortiran dari awal hingga akhir tanpa perlu menulis kode atau menambahkan alat baru.

Hasilnya:

🌟 Peningkatan efisiensi operasional sebesar 20%📌 Lebih dari 800 email disortir setiap hari secara real-time✅ Kapasitas yang tersedia bagi 2 karyawan penuh waktu untuk melakukan pekerjaan strategis yang mendalam

Autopilot dan Ambient Agents

Ini adalah agen yang selalu aktif dan berjalan di latar belakang tanpa perlu diminta. Bayangkan:

Ringkasan dasbor yang dihasilkan setiap pagi

Pembaruan status dikirim tanpa perlu check-in

Tugas disortir dan diarahkan secara otomatis berdasarkan prioritas

Item yang terlambat ditandai dan ditindaklanjuti

Data diperkaya secara terus-menerus di seluruh ruang kerja

Agen Bersertifikat

Untuk alur kerja yang risikonya cukup tinggi sehingga memerlukan pengembangan khusus, Insinyur Terdepan ClickUp akan merancang dan menerapkan agen yang disesuaikan dengan proses spesifik organisasi Anda. Dengan Agen Bersertifikat, Anda mendapatkan layanan pengaturan eksklusif serta penggunaan tanpa batas.

👀 Tahukah Anda? Agen Bersertifikat ClickUp mendapat skor 96 dari 100 dalam perbandingan langsung rencana proyek yang siap dieksekusi. Pesaing terdekat hanya mencapai 61, sementara sebagian besar lainnya tertahan di angka 40-an dan 50-an. Secara praktis, tim dapat beralih dari ide → rencana → pelaksanaan dalam satu langkah, dengan sedikit intervensi manusia. Itulah yang membuat Certified Agent menonjol dalam perbandingan ini.

Rapat AI

Dengan ClickUp Calendar dan AI Notetaker, tim dapat menjadwalkan rapat sesuai konteks dan mencatat catatan secara otomatis.

Biarkan ClickUp AI mengotomatiskan rapat Anda, mulai dari penjadwalan hingga pencatatan dan ringkasan

Gunakan perintah bahasa alami untuk memeriksa kalender tim guna mengetahui ketersediaan dan menjadwalkan rapat

Ikuti rapat langsung dari dalam ClickUp, tanpa perlu berpindah tab

Dapatkan catatan rapat otomatis di Kotak Masuk ClickUp Anda—dengan label pembicara, ringkasan, topik utama, dan keputusan yang ditandai

AI mengekstrak poin tindakan dari catatan rapat dan mengubahnya menjadi Tugas ClickUp yang dapat dilacak

Pelacakan tindak lanjut terhubung dengan proyek yang relevan

Ringkasan diposting ke Ruang ClickUp yang relevan

Setiap peserta rapat dapat melihat apa yang telah dibahas, apa yang perlu dilakukan selanjutnya, dan siapa yang bertanggung jawab.

📮ClickUp Insight: Apakah Anda termasuk dalam 16% responden survei yang menilai rapat mereka ‘sangat tidak efektif’, atau mungkin termasuk dalam 12% yang beruntung yang menganggapnya ‘sangat efektif’? Jika Anda seperti kebanyakan tim, Anda mungkin berada di tengah—35% responden memberi peringkat netral 3/5 untuk rapat, yang menunjukkan bahwa rapat tersebut tidak sepenuhnya gagal, tetapi juga tidak memberikan nilai maksimal. ClickUp mengubah efektivitas rapat di setiap tahap! Rencanakan dengan agenda kolaboratif, catat keputusan dengan AI Notetaker, dan ubah diskusi menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti—semuanya dalam satu platform. 💫 Hasil Nyata: Tim yang menggunakan fitur manajemen rapat ClickUp melaporkan penurunan sebesar 50% dalam percakapan dan rapat yang tidak perlu!

Berbagai pilihan model AI dalam satu platform

ClickUp bersifat netral model. Pengguna dapat beralih antara ChatGPT, Claude (termasuk Opus 4.6), Gemini, dan 14 model AI teratas lainnya dari Google, OpenAI, dan Anthropic langsung dari bilah alat ClickUp tanpa perlu meninggalkan platform.

Akses berbagai model AI dengan harga satu model saja menggunakan ClickUp Brain

Brain menggunakan model-model ini untuk kecerdasan ruang kerja, dan Super Agents dapat memanfaatkan model apa pun yang tersedia. Admin dapat membatasi model mana saja yang tersedia per ruang kerja.

Ini berarti tim Anda sudah mendapatkan kecerdasan Gemini di dalam ClickUp, bersama dengan semua model terdepan lainnya, yang diterapkan pada seluruh alur kerja: tugas, dokumen, obrolan, dasbor, klip, tujuan, dan formulir.

Apa yang Ditawarkan Google Gemini

Gemini adalah rangkaian AI yang mumpuni dan terintegrasi di seluruh ekosistem Google, dan ketika digunakan bersama ClickUp, Gemini memberikan nilai tambah yang nyata bagi tim yang menggunakan Google Workspace:

Gemini di Gmail : Buat draf balasan, ringkas percakapan email, dan sarankan tanggapan. AI yang berfungsi di tempat tim Anda berkomunikasi

Gemini di Dokumen : Bantu saya menulis, : Bantu saya menulis, merangkum dokumen , dan membuat konten. Mempercepat pembuatan dokumen

Gemini di Sheets : Buat rumus, analisis data, buat grafik. Mengurangi pekerjaan spreadsheet manual

Gemini di Meet : Dapatkan ringkasan rapat, transkrip, dan ekstraksi poin tindakan. Merekam apa yang telah dibicarakan

Gemini Code Assist/Jules : Bantuan pemrograman berbasis AI di IDE dan agen pemrograman asinkron yang difokuskan pada kasus penggunaan pengembang

NotebookLM: Asisten riset yang mensintesis informasi dari sumber yang diunggah

Gemini dapat terhubung ke ClickUp melalui MCP melalui Gemini CLI (94,7 ribu bintang di GitHub, dukungan MCP penuh dengan server lokal dan jarak jauh) dan Gemini Code Assist (mode agen dengan MCP di VS Code), sehingga pengembang dapat mengakses data ClickUp dari terminal dan IDE mereka. Google juga menawarkan Jules (agen pemrograman asinkron), Antigravity (platform pengembangan berbasis agen), dan Workspace Studio (otomatisasi tanpa kode untuk aplikasi Google dengan integrasi Gems).

Ini adalah hal yang baik. ClickUp menjadi sistem konteks yang dapat dibaca dan ditulis oleh alat-alat yang didukung Gemini. Pelanggan ClickUp setuju:

Empat Alasan Mengapa ClickUp dan Gemini Lebih Baik Digunakan Bersama-sama

Lupakan pilihan antara AI dan Tindakan. Gemini dan ClickUp membentuk siklus berkecepatan tinggi di mana wawasan dan eksekusi berjalan beriringan. Jika Gemini memproses dunia di sekitar Anda, ClickUp mencatatnya, memastikan ide-ide terbaik Anda bergerak secepat pikiran.

Begini caranya:

1. Sempurnakan dengan Gemini, atur dengan ClickUp

⭐️ Gemini unggul dalam meningkatkan pengalaman penggunaan aplikasi Google secara individual: draf email yang lebih rapi, dokumen yang diringkas, slide presentasi yang lebih baik. Ini adalah hasil kerja yang sempurna.

🧠 ClickUp adalah tempat di mana artefak-artefak tersebut terintegrasi ke dalam sistem kerja:

Email yang dibantu disusun oleh Gemini ini berkaitan dengan proyek yang dilacak di ClickUp

Dokumen ini terhubung ke tugas dengan batas waktu

Ringkasan rapat menghasilkan tugas tindak lanjut beserta penanggung jawabnya

Presentasi slide tersebut terintegrasi ke dalam kampanye yang dipantau melalui dasbor

Dan ClickUp sudah memiliki beberapa fitur ini terintegrasi: hubungkan email Anda dan kirim/terima email langsung dari ClickUp, terhubung dengan tugas dan proyek, serta minta Brain untuk menyusun draf email dengan konteks proyek lengkap di belakangnya. Buat dokumen ClickUp yang tersimpan di dalam ruang kerja dan mempertahankan konteks dari tugas induk. Adakan rapat dengan catatan yang didukung AI dan daftar tindakan yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda.

Dengan Ruang Kerja AI Terintegrasi ClickUp, Anda tidak perlu meninggalkan ClickUp untuk melakukan banyak aktivitas yang ditingkatkan oleh Gemini di aplikasi Google terpisah.

Memang benar bahwa Gemini meningkatkan kualitas konten individu. Namun, ClickUp AI membuat pekerjaan seputar konten tersebut menjadi terlihat, dapat dilacak, dan otomatis.

2. Grafik kerja terintegrasi vs. kecerdasan berbasis aplikasi yang terpisah

⭐️ AI Gemini tersebar di berbagai aplikasi Google, dan setiap instance beroperasi dalam konteksnya masing-masing. AI di Gmail tidak mengetahui keberadaan AI di Sheets. Ringkasan rapat di Meet tidak secara otomatis terhubung ke proyek.

🧠 ClickUp AI melihat gambaran lengkapnya:

Brain memiliki konteks yang mencakup tugas, dokumen, obrolan, dasbor, klip, tujuan, dan formulir

Super Agents terpicu oleh perubahan yang dilakukan di mana saja di ruang kerja

Bidang Kustom AI menggabungkan informasi dari seluruh ruang kerja Anda

Pencarian Perusahaan mencakup semua jenis data—tidak hanya di ClickUp tetapi juga aplikasi terhubung, termasuk, bolehkah kami katakan, Google Workspace Anda

Ketika seseorang bertanya kepada Brain, “Bagaimana status Proyek X?”, Brain mengambil informasi dari semua sumber yang relevan. Gemini hanya dapat menjawab dalam aplikasi Google yang sedang Anda gunakan.

Tampilkan wawasan kunci, tindak lanjut, pembaruan proyek, dan kemajuan dari ruang kerja dan aplikasi terhubung Anda dengan ClickUp Brain

3. Agen otonom vs. fitur bantu

⭐️ Gemini di Workspace pada dasarnya bersifat reaktif: Anda memintanya untuk melakukan sesuatu, dan ia melakukannya. “Rangkum dokumen ini.” “Buat draf email ini.” “Buat rumus.” Google Workspace Studio menambahkan otomatisasi dasar, tetapi terbatas pada pemicu dan tindakan aplikasi Google.

🧠 ClickUp AI bersifat proaktif:

Autopilot Agents beroperasi 24/7 tanpa perlu diminta, dan menyediakan ringkasan dasbor, pembaruan status, serta eskalasi tugas yang terlambat

Super Agents dipicu oleh peristiwa alur kerja: perubahan status memicu agen, tenggat waktu yang terlewat ditingkatkan, dan tugas baru secara otomatis disortir

Agen Bersertifikat dirancang untuk alur kerja yang kompleks dan berisiko tinggi yang berjalan secara terus-menerus tanpa perlu dipicu oleh manusia setiap kali

Bangun dan terapkan berbagai jenis agen AI dari satu ruang kerja: ClickUp

Ruang kerja ini menjadi semakin cerdas setiap jamnya tanpa perlu ada yang secara aktif mengelolanya.

4. Alur konteks yang membuat kedua sistem menjadi lebih cerdas

ClickUp AI terus memperkaya ruang kerja: Brain merangkum proyek, AI Custom Fields mengklasifikasikan tugas, dan basis pengetahuan diperbarui secara otomatis. Saat tim Anda menggunakan Gemini bersama ClickUp, konteks yang diperkaya mengalir di antara keduanya.

ClickUp vs. Gemini: Alat AI yang Tepat untuk Kasus Penggunaan yang Tepat

Contoh penggunaan Alat terbaik Mengapa Penyusunan dan ringkasan email Gemini di Gmail Langsung di dalam konteks, tepat di tempat percakapan berlangsung Pembuatan dokumen Gemini di Dokumen Bantu saya menulis, merangkum, dan memformat ulang Rumus spreadsheet Gemini di Sheets Bahasa alami ke rumus, analisis data Transkrip rapat Gemini di Meet Perekaman otomatis, pembuatan ringkasan Ringkasan penelitian NotebookLM Analisis multi-sumber, ringkasan audio Pembaruan status proyek ClickUp AI Selalu aktif, dihasilkan secara otomatis dari aktivitas nyata Perencanaan dan pelacakan sprint ClickUp AI Penyeimbangan beban kerja, deteksi hambatan, dasbor Koordinasi antar tim ClickUp AI Grafik kerja lengkap, ketergantungan, dan tujuan Pertanyaan tentang pekerjaan Terlihat oleh seluruh organisasi, dikelola di tingkat ruang kerja Jawaban instan dari tugas, dokumen, obrolan, dan komentar Penerusan tugas dan penyortiran Super Agen Berbasis peristiwa, sadar ruang kerja, dan terbatas pada izin Tugas tindak lanjut rapat Rapat AI Tindakan yang harus dilakukan menjadi tugas yang dilacak dalam proyek Pemantauan latar belakang Agen Autopilot 24/7, tanpa perlu perintah, selalu aktif Alur kerja khusus untuk proyek berisiko tinggi Agen Bersertifikat Dirancang khusus, didukung FDE, tanpa batasan Alur kerja tim yang dibagikan Super Agen Terlihat oleh seluruh organisasi, dikelola di tingkat ruang kerja

🔑 Wawasan Utama: Gemini mengelola kecerdasan tingkat aplikasi di dalam Google Workspace. ClickUp AI mengelola kecerdasan tingkat pekerjaan untuk seluruh perusahaan. Dengan kedua solusi ini, Anda telah mencakup setiap aspek dan setiap pengguna.

Apa Artinya Ini bagi Organisasi Anda

Untuk setiap anggota tim

AI yang langsung berfungsi begitu mereka membuka ClickUp, tanpa pengaturan khusus Google dan tanpa bergantung pada klien email apa pun yang mereka gunakan. Brain menjawab pertanyaan mereka, agen menangani pekerjaan berulang, Bidang Kustom mengklasifikasikan tugas secara otomatis, dan catatan rapat menjadi tugas yang dilacak.

Untuk pengguna Google Workspace

Gemini membuat Gmail, Docs, Sheets, dan Meet menjadi lebih cerdas. ClickUp AI menghubungkan hasil kerja dari alat-alat tersebut dengan proyek, sprint, dan dasbor yang memantau hasil bisnis. Gemini menyempurnakan hasilnya. ClickUp AI memastikan hasil tersebut menghasilkan dampak nyata.

Untuk tim IT dan pimpinan

Satu platform AI yang terkelola dengan SSO, izin, dan postur kepatuhan yang sama seperti bagian lain dari ClickUp. Bersertifikat ISO 42001 untuk manajemen AI, tanpa penyimpanan data dari mitra AI, dan kontrol admin terpusat. Tata kelola Gemini terintegrasi dengan admin Google Workspace. Tata kelola ClickUp AI mencakup lapisan manajemen kerja secara mandiri.

Untuk strategi AI

ClickUp bersifat model-agnostik dan mencakup Gemini 3 Pro, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, o3, serta 14 model AI lainnya dari Google, OpenAI, dan Anthropic. Tim Anda sudah mendapatkan kecerdasan Gemini di dalam ClickUp bersama dengan semua model terdepan lainnya. Lapisan AI tetap konsisten terlepas dari model dasar mana yang paling cocok untuk setiap tugas.

Ubah Wawasan Menjadi Tindakan Nyata dengan Gemini dan ClickUp AI

Google Gemini adalah lapisan AI untuk aplikasi produktivitas Anda. ClickUp AI adalah cara mengelola, mengotomatisasi, dan mempercepat pekerjaan di seluruh organisasi.

Brain membuat ruang kerja menjadi lebih cerdas dari dalam

Super Agents memberikan setiap tim rekan kerja AI yang beroperasi 24/7

Gemini meningkatkan aplikasi Google yang sudah digunakan tim Anda

Bersama-sama, keduanya saling melengkapi

Mengadopsi AI untuk organisasi Anda tidak harus menjadi soal ClickUp AI versus Gemini. Gemini menangani kecerdasan aplikasi. ClickUp AI menangani kecerdasan kerja. Ketika Anda menggabungkannya, Anda menjembatani kesenjangan antara mengetahui dan melakukan.