Mengelola relawan menggunakan spreadsheet dapat mengubah penjadwalan yang sederhana menjadi pekerjaan administratif yang memakan waktu berjam-jam dan sebenarnya bisa dihindari. Jadwal yang tumpang tindih, tindak lanjut yang terlewat, dan catatan yang tersebar di mana-mana semuanya menghabiskan waktu yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan yang benar-benar penting.

Dengan nilai satu jam layanan sukarelawan yang kini mencapai $34,79, bahkan beberapa jam yang terbuang setiap minggu akibat koordinasi manual dapat dengan cepat menumpuk. Itulah mengapa memilih perangkat lunak manajemen sukarelawan yang tepat sangat penting.

Kami telah mengumpulkan 20 perangkat lunak manajemen relawan terbaik untuk membantu Anda menyederhanakan penjadwalan, meningkatkan komunikasi, dan memanfaatkan setiap jam kerja relawan dengan lebih baik. 📊

Sekilas tentang Perangkat Lunak Manajemen Relawan Terbaik

Berikut ini perbandingan singkat dari semua perangkat lunak manajemen relawan dalam daftar ini:

Alat Pilihan terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Organisasi nirlaba dari berbagai ukuran yang menginginkan platform operasional all-in-one untuk tim dari berbagai ukuran dan skala Formulir pendaftaran relawan, penjadwalan shift dengan tampilan Kalender & Gantt, pelacakan waktu, dasbor, ringkasan yang didukung AI Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan VolunteerHub Perusahaan besar yang mengelola penjadwalan relawan dalam skala besar dan sinkronisasi CRM Portal sukarelawan mandiri, integrasi CRM (Blackbaud), pengingat SMS, kios check-in di lokasi Paket mulai dari $143/bulan SignUpGenius Perorangan dan kelompok kecil yang mengoordinasikan pendaftaran relawan sederhana dan sekali saja Pembuat jadwal seret dan lepas, pengumpulan pembayaran, daftar tunggu, pengingat otomatis Gratis; Paket berbayar mulai dari $11,99/bulan Bloomerang Volunteer Lembaga nirlaba berskala menengah yang berfokus pada mengubah relawan jangka panjang menjadi donatur Sinkronisasi CRM relawan-donatur, penilaian keterlibatan, pemeriksaan latar belakang, manajemen relawan melalui perangkat seluler Paket mulai dari $119/bulan CERVIS Organisasi kecil hingga menengah yang mengelola basis data relawan besar dengan peserta yang berganti-ganti Jumlah relawan tak terbatas, pendaftaran kelompok, pesan ucapan terima kasih otomatis, dukungan orientasi Paket mulai dari $25/bulan GetConnected oleh Galaxy Digital Perusahaan dan jaringan besar (pemerintah kota, universitas) yang mengelola pusat sukarelawan di seluruh kota Pusat relawan multi-lembaga, pelacakan pembelajaran melalui pelayanan, alur kerja tanggap bencana Penetapan harga khusus Volgistics Lembaga nirlaba berskala menengah yang membutuhkan penyesuaian mendalam serta basis data relawan yang fleksibel dan modular Kolom kustom, otomatisasi tonggak pencapaian, pengelolaan relawan di beberapa lokasi Paket mulai dari $9/bulan iVolunteer Organisasi kecil hingga menengah yang menyelenggarakan acara berulang tanpa iklan Penjadwalan tanpa iklan, panduan acara, portal relawan, check-in melalui ponsel Gratis; Harga disesuaikan Track It Forward Perorangan dan sekolah yang memprioritaskan pencatatan jam kerja dan pelacakan pencapaian kelulusan Pencatatan jam kerja melalui perangkat seluler, verifikasi GPS, pelacakan pencapaian Paket mulai dari $15/bulan WhenToHelp Tim berukuran menengah hingga perusahaan yang mengelola jadwal shift yang kompleks dan melibatkan banyak perhitungan matematis Algoritma penjadwalan otomatis, papan pertukaran relawan, penugasan berdasarkan preferensi Harga langganan Volunteero Organisasi nirlaba berukuran menengah yang mengutamakan perangkat seluler dan berfokus pada keterlibatan serta retensi Referensi otomatis, lencana gamifikasi, integrasi Zapier Penetapan harga khusus VolunteerLocal Perusahaan yang mengelola acara publik berskala besar yang membutuhkan pendaftaran yang cepat dan tanpa hambatan Pendaftaran tanpa kata sandi, check-in di kios, otomatisasi daftar tunggu Paket mulai dari $200 per acara Mobilize Kelompok advokasi dan kampanye politik berskala menengah hingga korporat yang merekrut relawan dari jaringan Jaringan promosi acara, acara yang dipimpin oleh sesama relawan, alat advokasi Gratis; Harga disesuaikan Dampak yang Lebih Baik Lembaga nirlaba menengah yang sudah mapan yang memantau dampak program dan ROI finansial Portal penjadwalan mandiri, laporan ROI relawan, modul pelatihan Penetapan harga khusus Rallly Perorangan dan tim kecil yang mengoordinasikan rapat atau jam kerja proyek satu kali Pemungutan suara berdasarkan waktu, sinkronisasi zona waktu, partisipasi anonim Gratis; Paket berbayar mulai dari $7 per bulan TimeCounts Tim kecil hingga menengah yang memprioritaskan pusat komunitas modern dan proses orientasi Portal relawan bermerek, daftar periksa orientasi, filter keterampilan Gratis; Paket berbayar mulai dari $59/bulan Rosterfy Perusahaan global dan acara besar dunia yang membutuhkan otomatisasi end-to-end Otomatisasi perekrutan, aplikasi seluler sukarelawan, pelaporan ESG Penetapan harga khusus HandsOn Connect Perusahaan besar yang membutuhkan solusi yang terintegrasi dengan Salesforce untuk koordinasi multinasional CRM berbasis Salesforce, antarmuka multibahasa, pelacakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Penetapan harga khusus Givlly Manajemen Relawan Lembaga layanan sosial berskala menengah yang membutuhkan pelatihan kepatuhan terintegrasi LMS bawaan, pelaporan CSR, aplikasi seluler sukarelawan Penetapan harga khusus Jotform Volunteer Management Suite Tim kecil hingga menengah yang mengubah pengiriman formulir menjadi papan tugas otomatis Otomatisasi formulir, tanda tangan elektronik, papan visual untuk pelacakan tugas Gratis; Paket berbayar mulai dari $19,50 per bulan

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Perangkat Lunak Manajemen Relawan?

Untuk menemukan solusi manajemen relawan yang memudahkan pekerjaan Anda, perhatikan lima fitur wajib berikut ini:

Proses orientasi relawan yang lancar: Cari formulir pendaftaran yang dapat disesuaikan dan secara otomatis mencatat keterampilan serta persetujuan

Penjadwalan mandiri: Pilih alat yang memungkinkan relawan melihat jadwal shift dan mendaftar sendiri melalui ponsel mereka, sehingga mengurangi pertukaran email yang berulang-ulang

Komunikasi otomatis: Pastikan perangkat lunak tersebut dapat mengirimkan pengingat jadwal secara otomatis melalui SMS atau email dan mendukung kalender seret-dan-lepas untuk mengurangi tingkat ketidakhadiran dan memastikan semua orang tetap terinformasi

Pelaporan dampak dan pelacakan jam kerja: Prioritaskan fitur yang mencatat jam kerja relawan dan menghasilkan Prioritaskan fitur yang mencatat jam kerja relawan dan menghasilkan laporan proyek yang rapi dan dapat diekspor untuk membuktikan dampak Anda kepada para donatur

Integrasi CRM dan alat: Pilih platform yang dapat disinkronkan dengan basis data donatur yang sudah ada, sehingga Anda memiliki gambaran menyeluruh tentang bagaimana para pendukung Anda berpartisipasi

📮 Wawasan ClickUp: 33% responden mengatakan bahwa mereka menggunakan spreadsheet terutama karena mereka sudah terbiasa dengan alat tersebut atau karena spreadsheet sudah termasuk dalam sistem yang mereka gunakan saat ini. Bagi banyak tim, terutama yang berukuran kecil, biaya dan kemudahan penggunaan lebih memengaruhi keputusan daripada fitur yang ditawarkan. Ketika anggaran terbatas, wajar jika tim tetap menggunakan alat yang sudah dimiliki dan dikenal oleh semua orang, meskipun alat tersebut memerlukan upaya manual tambahan untuk tetap terorganisir. ClickUp menawarkan alternatif yang menjaga kesederhanaan tanpa perlu menambahkan aplikasi lain ke dalam sistem. Tugas, Dokumen, Dasbor, Obrolan, dan bahkan pembaruan video dengan Clips semuanya berada dalam satu ruang kerja, didukung oleh AI bawaan untuk ringkasan dan otomatisasi. Alih-alih mengelola data dan pembaruan di berbagai alat, tim mendapatkan ruang kerja tunggal untuk mengoordinasikan proyek, berbagi pembaruan, dan tetap selaras, tanpa menambah kerumitan baru.

Perangkat Lunak Manajemen Relawan Terbaik

Beberapa alat manajemen relawan tersedia secara gratis, sementara yang lain menawarkan diskon untuk organisasi nirlaba atau paket berbayar yang lebih canggih. Daftar di bawah ini menyoroti pilihan terbaik untuk tim dengan berbagai ukuran, alur kerja, dan kebutuhan anggaran.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk operasional relawan dan koordinasi organisasi nirlaba yang terintegrasi)

Buat formulir ClickUp yang dapat disesuaikan untuk peluang sukarelawan, pendaftaran, dan umpan balik

ClickUp adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan koordinasi relawan, dokumentasi, komunikasi, dan pelaporan ke dalam satu ruang kerja. Hal ini membantu tim Anda bergerak dari tahap pendaftaran hingga dampak tanpa harus berpindah-pindah antar platform, sehingga pada akhirnya menghindari penyebaran pekerjaan yang berlebihan.

Perangkat lunak ini juga dirancang untuk mendukung operasional organisasi nirlaba secara lebih luas, termasuk koordinasi relawan, pelaporan kepada pemangku kepentingan, dan perencanaan lintas fungsi, dengan penawaran harga khusus untuk organisasi nirlaba yang memenuhi syarat.

Mari kita lihat caranya! 🤩

Ubah pendaftaran relawan menjadi pekerjaan yang terorganisir

ClickUp Forms menghilangkan kesenjangan antara pengumpulan informasi dan pengorganisasian pekerjaan yang mengikuti. Setiap pengiriman formulir dapat langsung membuat Tugas ClickUp di ruang kerja tempat acara, jadwal, dan koordinasi relawan sudah ada.

Selain pendaftaran acara, Forms juga dapat membantu tim mengumpulkan formulir pendaftaran relawan, umpan balik, surat pernyataan, dan saran program tanpa harus mencari-cari informasi di kotak masuk atau spreadsheet.

Misalkan sebuah organisasi nirlaba sedang menyelenggarakan kegiatan pembagian makanan pada akhir pekan. Koordinator relawan membagikan formulir pendaftaran yang menanyakan ketersediaan waktu, peran yang diinginkan, dan pengalaman sebelumnya. Saat tanggapan masuk, setiap pengisian formulir secara otomatis membuat Tugas dengan informasi relawan yang terlampir.

Tugas ini berisi detail yang diperlukan untuk mengatur partisipasi. Bidang Kustom menyimpan informasi seperti shift yang diinginkan, sertifikasi atau pelatihan, informasi kontak, dan ketersediaan transportasi.

Ubah aktivitas relawan menjadi wawasan dan langkah selanjutnya

Ketika Anda membutuhkan jawaban, misalnya berapa banyak relawan yang tersedia atau acara mana yang masih membutuhkan tenaga, Anda biasanya harus memeriksa beberapa tempat sebelum menemukannya.

Minta ClickUp Brain untuk memetakan apa yang dilakukan tim Anda guna alokasi sumber daya yang tepat

ClickUp Brain memudahkan pekerjaan tersebut dengan menganalisis informasi yang sudah ada di ruang kerja Anda dan di seluruh alat yang terhubung. Fitur ini bekerja langsung di dalam ruang kerja relawan Anda, membaca Tugas, Dokumen, komentar, dan respons Formulir untuk merangkum informasi dan menampilkan detail yang Anda butuhkan untuk mengambil keputusan.

Misalkan Anda sedang mempersiapkan kamp kesehatan masyarakat. Seiring bertambahnya jumlah pendaftar, Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk meninjau tugas-tugas tersebut dan merangkum berapa banyak relawan yang mendaftar untuk setiap peran. Fitur ini akan menghasilkan gambaran singkat yang menunjukkan di mana cakupan sudah memadai dan apakah masih ada kekurangan. Jika acara tersebut membutuhkan lebih banyak relawan, Anda dapat segera mengidentifikasi kekurangan tersebut dan menyesuaikan penugasan.

📌 Contoh perintah: ‘Tinjau semua tugas relawan untuk acara kamp kesehatan dan ringkas berapa banyak relawan yang mendaftar untuk setiap peran. Tandai peran yang memiliki kurang dari lima relawan. ’

Rencanakan kampanye sukarelawan:

Pantau partisipasi relawan dan kemajuan program secara real time

Memantau perkembangan setiap program sering kali memerlukan pengecekan beberapa lembar kerja atau menunggu pembaruan dari koordinator.

Dasbor ClickUp memberikan gambaran real-time tentang segala hal yang terjadi di seluruh operasi sukarelawan Anda.

Pantau relawan dan tugas dengan Dasbor ClickUp

Alih-alih mengumpulkan pembaruan secara manual, Anda dapat membuat Dasbor yang mengambil data langsung dari tugas dan catatan relawan yang sudah ada di ruang kerja Anda. Saat koordinator menetapkan peran, memperbarui status tugas, atau menambahkan relawan baru, Dasbor akan diperbarui secara otomatis.

Selain itu, dasbor juga membantu Anda memantau partisipasi di seluruh program Anda. Anda dapat melacak total jam kerja sukarelawan yang tercatat selama acara atau membandingkan tingkat kehadiran di berbagai inisiatif.

Perangkat lunak ini juga dapat membantu Anda melacak partisipasi berulang, upaya pengakuan, dan tren keterlibatan secara keseluruhan sehingga Anda dapat meningkatkan retensi relawan seiring waktu.

Fitur terbaik ClickUp

Sentralisasikan dokumentasi: Simpan SOP, panduan pelatihan, kebutuhan khusus, dan surat pernyataan pembebasan tanggung jawab langsung di samping tugas-tugas relawan terkait di Simpan SOP, panduan pelatihan, kebutuhan khusus, dan surat pernyataan pembebasan tanggung jawab langsung di samping tugas-tugas relawan terkait di ClickUp Docs

Lacak jam kerja relawan: Gunakan Gunakan fitur Pelacakan Waktu bawaan ClickUp untuk mencatat jam kerja relawan, menambahkan catatan dan tag, serta menghasilkan laporan yang lebih jelas mengenai partisipasi relawan dan dampak program

Koordinasikan komunikasi dan kerja sama: Bagikan pengingat dan pembaruan di Bagikan pengingat dan pembaruan di ClickUp Chat , dan hubungkan ClickUp dengan alat seperti ClickUp SyncUp, Email, Kalender, dan CRM agar koordinasi relawan tidak terpisah-pisah

Jadwalkan dan bagikan shift dengan jelas: Gunakan Gunakan Tampilan ClickUp , termasuk Tampilan Kalender, untuk merencanakan tugas relawan, mengidentifikasi konflik jadwal, dan mengoordinasikan jadwal dengan lebih jelas di antara staf dan relawan

Otomatiskan tugas-tugas berulang: Hilangkan tugas rutin yang memakan waktu dengan membuat untuk menugaskan relawan, meneruskan pengiriman formulir ke koordinator yang tepat, dan memperbarui status tugas acara Hilangkan tugas rutin yang memakan waktu dengan membuat Otomatisasi ClickUp khususuntukmenugaskan relawan, meneruskan pengiriman formulir ke koordinator yang tepat, dan memperbarui status tugas acara

Dukungan pelaporan untuk donatur dan dewan: Gunakan Gunakan Bidang Kustom , Rumus, dan Dasbor untuk melacak jam kerja relawan, metrik terkait pendanaan, dan kinerja program di satu tempat

Dukung retensi relawan: Lacak tindak lanjut, pelatihan, dan upaya pengakuan di satu tempat agar relawan tetap terlibat bahkan setelah acara selesai

Batasan ClickUp

Fitur yang lengkap ini mungkin memerlukan waktu adaptasi bagi tim baru

Harga ClickUp

ClickUp menawarkan diskon eksklusif untuk Workspaces nirlaba.

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 8.200 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 3.700 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Inilah yang dikatakan seorang pengguna Capterra tentang ClickUp:

Karena semua file disimpan di satu tempat, saya tidak perlu lagi mengais-ais 500 email seperti orang gila. Saya bisa melihat secara visual seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan oleh tim kreatif dan apakah mereka kewalahan atau tidak. Sungguh menyenangkan bahwa saya tidak perlu lagi mengulangi tugas yang sama secara manual setiap Senin pagi karena otomatisasi ini benar-benar berfungsi… Pengaturannya sangat cepat untuk kelompok kami yang terdiri dari sepuluh orang. Orang yang mereka kirim untuk mengajari kami sangat gigih sehingga pada akhirnya semua orang mengerti cara menggunakannya. Menghubungkannya ke Slack juga tidak seburuk yang saya bayangkan.

🚀 Keunggulan ClickUp: Mencari informasi di seluruh tugas, Dokumen, file, dan aplikasi terhubung menggunakan ClickUp Brain MAX. Cari konteks di seluruh alat yang terhubung dengan ClickUp Brain MAX Misalnya, jika Anda sedang merencanakan maraton penggalangan dana tahun ini dan ingin menghubungi kembali relawan yang menangani pendaftaran dan logistik tahun lalu, Anda dapat meminta Brain MAX untuk mencari catatan tersebut. Dari sana, Anda dapat membuat Tugas tindak lanjut untuk menghubungi para relawan tersebut, menugaskan koordinator untuk menjangkau mereka, atau menggunakan kembali struktur peran yang sama untuk acara mendatang.

📌 Contoh perintah: Temukan relawan yang terlibat dalam maraton penggalangan dana tahun lalu dan ringkas peran yang mereka tangani.

2. VolunteerHub (Pilihan terbaik untuk asosiasi besar yang perlu mengotomatisasi penjadwalan relawan dalam jumlah besar)

melalui VolunteerHub

VolunteerHub menggantikan lembar pendaftaran manual dengan portal digital tempat orang-orang mendaftar sendiri, menandatangani surat pernyataan, dan memilih shift mereka sendiri. Hal ini mengalihkan pekerjaan administratif dari staf Anda ke tangan para relawan.

Ini merupakan pilihan yang sangat tepat bagi bank makanan atau tempat penampungan yang menjalankan jadwal shift yang sama setiap minggu. Platform ini juga terintegrasi langsung dengan CRM nirlaba seperti Blackbaud, yang berarti data relawan dan catatan keterlibatan donatur Anda tetap terhubung dalam satu sistem.

Fitur terbaik VolunteerHub

Buat halaman arahan bermerek untuk acara tertentu agar proses perekrutan Anda terlihat profesional dan sesuai dengan situs web utama Anda

Otomatiskan pengingat melalui SMS dan email untuk memastikan relawan tetap mendapat informasi tentang jadwal tugas mereka yang akan datang dan mengurangi jumlah relawan yang tidak hadir

Siapkan kiosk OnSite agar relawan dapat melakukan check-in sendiri dan mencatat jam kerja mereka begitu mereka tiba

Saring basis data Anda berdasarkan keterampilan untuk menemukan dan menghubungi kelompok relawan tertentu guna tugas-tugas khusus

Keterbatasan VolunteerHub

Tidak memiliki pembuat laporan yang benar-benar dapat disesuaikan, karena Anda terbatas pada templat bawaan mereka kecuali jika Anda mengekspor data mentah ke Excel

Kustomisasi yang terbatas untuk halaman publik, karena tata letak halaman arahan relatif kaku dan tidak memungkinkan desain lanjutan atau penyisipan widget

Harga VolunteerHub

Plus: $143/bulan

Pro: $288/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan VolunteerHub

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 25 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang VolunteerHub?

Berikut ini pendapat seorang pengulas Capterra:

VolunteerHub memiliki antarmuka sukarelawan yang menarik, mudah dinavigasi, dan sederhana untuk digunakan. Bagi para administrator, fitur-fiturnya tidak memerlukan banyak pelatihan dan sangat ramah pengguna. Kami telah menggunakan platform ini sejak lama, sehingga harganya selalu sangat terjangkau.

💡 Tips Pro: Jika Anda beralih dari spreadsheet ke sistem terpusat, Anda tidak perlu membangun basis data relawan dari awal. Template Manajemen Relawan ClickUp menyediakan ruang kerja yang sudah dikonfigurasi sebelumnya yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi nirlaba Anda. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai fondasi struktural, yang mengelompokkan proses perekrutan, penjadwalan, dan pelaporan dampak ke dalam satu lokasi sehingga Anda dapat segera mulai mengatur tim Anda. Dapatkan templat gratis Gunakan Template Manajemen Relawan ClickUp untuk mengelola seluruh siklus hidup relawan Dengan solusi manajemen proyek nirlaba, manajer relawan dapat: Mulailah merekrut relawan dengan menggunakan Status Kustom ClickUp seperti ‘Review’ atau ‘In Progress’ untuk melacak pelamar saat mereka menjalani proses seleksi dan wawancara

Kategorikan data relawan menggunakan Bidang Kustom ClickUp berdasarkan keterampilan khusus, nomor telepon, dan skala proyek untuk menemukan orang yang tepat untuk tugas-tugas khusus dalam hitungan detik

Visualisasikan jadwal shift dalam berbagai tampilan, termasuk tampilan Daftar dan Kalender, untuk melacak jam kerja dan menetapkan peran tertentu

3. SignUpGenius (Pilihan terbaik untuk tim kecil dan kelompok masyarakat yang membutuhkan cara sederhana dan gratis untuk mengoordinasikan jadwal shift)

melalui SignUpGenius

Tautan SignUpGenius adalah pilihan utama untuk koordinasi dasar karena mudah diatur. Anda memilih templat, menambahkan slot waktu sukarelawan, dan mengirimkan tautan; sukarelawan Anda bahkan tidak perlu membuat akun untuk mendaftar.

Hambatan masuk yang rendah ini sangat penting bagi kelompok masyarakat yang mengandalkan relawan sesekali yang mungkin enggan karena proses pendaftaran yang berbelit-belit. Platform ini juga menjembatani kesenjangan antara penjadwalan sederhana dan penggalangan dana ringan. Hal ini juga memungkinkan Anda menjual kaos atau mengumpulkan sumbangan kecil langsung di halaman pendaftaran.

Fitur terbaik SignUpGenius

Luncurkan pendaftaran dalam hitungan menit menggunakan pembuat drag-and-drop dan templat siap pakai untuk sekolah, organisasi nirlaba, dan tim olahraga

Kumpulkan pembayaran dan donasi langsung melalui formulir pendaftaran Anda untuk menangani pendaftaran acara dan penggalangan dana dalam satu langkah

Otomatiskan pengingat dan pemberitahuan SMS untuk memberi tahu relawan tentang komitmen yang akan datang dan kurangi tindak lanjut manual

Kelola daftar tunggu secara otomatis untuk memastikan setiap slot tetap terisi, bahkan jika ada yang harus membatalkan pada menit-menit terakhir

Keterbatasan SignUpGenius

Pilihan desain terbatas pada paket gratis dan paket tingkat bawah, sehingga halaman pendaftaran Anda sering kali terlihat penuh dengan iklan

Tidak adanya basis data terpusat untuk pelacakan jangka panjang, sehingga menyulitkan pengelolaan daftar relawan tetap

Harga SignUpGenius

Gratis selamanya

Paket Pemula: $11,99/bulan

Paket Dasar: $29,99/bulan

Premium: $59,99/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan SignUpGenius

G2: 4,4/5 (lebih dari 120 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 1.900 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SignUpGenius?

Inilah pendapat seorang pengulas G2:

Signup Genius memudahkan guru untuk mengatur beberapa pertemuan orang tua pada hari yang sama. Ketika seorang orang tua meminta pertemuan, saya dapat mengirimkan email berisi tautan pendaftaran kepada mereka. Hal ini memungkinkan orang tua memilih waktu yang tersedia dan paling sesuai bagi mereka. Fitur ini membantu saya tetap terorganisir saat harus menghadiri lebih dari 15 pertemuan berturut-turut dalam satu hari.

📖 Baca Juga: Template dan Daftar Periksa Perencanaan Acara Gratis

4. Bloomerang Volunteer (Pilihan terbaik untuk organisasi nirlaba yang sudah mapan yang ingin mengubah basis relawan mereka menjadi saluran donatur)

melalui Bloomerang

Bloomerang Volunteer menangani logistik yang rumit dari acara berskala besar, di mana Anda perlu mengelola ratusan orang secara bersamaan.

Alat nirlaba ini beroperasi sebagai ekstensi terintegrasi dari Bloomerang CRM yang lebih luas, yang berarti aktivitas relawan secara otomatis tercatat pada profil konstituen yang sama yang digunakan untuk penggalangan dana.

Sinkronisasi ini memungkinkan Anda menggunakan penilaian keterlibatan untuk mengidentifikasi pendukung yang telah menyumbangkan waktu secara signifikan namun belum memberikan sumbangan finansial. Anda dapat mengumpulkan data ini secara terpusat dan meluncurkan kampanye penjangkauan khusus berdasarkan riwayat sukarelawan, seperti mengundang mentor jangka panjang untuk bergabung dalam lingkaran donasi berulang.

Fitur terbaik Bloomerang

Identifikasi calon donatur dengan menggunakan penilaian keterlibatan yang menyoroti relawan mana yang paling mungkin memberikan kontribusi finansial

Cocokkan relawan dengan jadwal secara otomatis menggunakan filter berbasis AI yang menyesuaikan keterampilan dan ketersediaan mereka dengan posisi yang tersedia

Kelola acara dari ponsel Anda dengan aplikasi seluler yang memungkinkan staf menyesuaikan jadwal dan mengisi kekosongan secara real-time saat berada di lokasi

Lakukan pemeriksaan latar belakang terintegrasi langsung di dalam platform untuk mempercepat proses onboarding sambil tetap mematuhi peraturan

Keterbatasan Bloomerang

Proses onboarding bisa terasa rumit karena platform ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang sering kali memerlukan panduan pengaturan

Fitur pelaporan kurang memiliki opsi penyesuaian yang mendalam, yang berarti Anda mungkin masih perlu mengekspor data ke spreadsheet

Harga Bloomerang

Paket Awal: $119/bulan

Peringkat dan ulasan Bloomerang

G2: 4,3/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 60 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna sebenarnya tentang Bloomerang?

Inilah pendapat seorang pengulas G2:

Perangkat lunak ini meningkatkan sinkronisasi data dengan Bloomerang CRM, fitur Jadwal Pusat baru untuk mengelola masalah penjadwalan di seluruh organisasi, serta meningkatkan fungsionalitas shift berulang.

5. CERVIS (Pilihan terbaik untuk organisasi yang membutuhkan dukungan intensif dan kapasitas relawan tak terbatas)

melalui CERVIS

CERVIS (Sistem Pendaftaran Acara Komunitas dan Informasi Relawan) dirancang untuk koordinator yang menginginkan keseimbangan antara otomatisasi dan sentuhan manusiawi.

Meskipun banyak platform membatasi akses ke catatan relawan di balik sistem berbayar, ClickUp menawarkan catatan relawan tanpa batas di semua tingkatan layanannya. Model harga ini merupakan keunggulan signifikan bagi organisasi yang mengelola basis data besar berisi ribuan pendukung.

Anda dapat menggunakan perangkat lunak ini dalam situasi yang memerlukan manajemen kelompok yang kompleks, seperti mengoordinasikan hari sukarelawan perusahaan atau tim pelayanan gereja. Perangkat lunak ini dilengkapi dengan fitur khusus, seperti konsol masuk/keluar berbasis web yang mengubah tablet atau perangkat seluler apa pun menjadi kios di lokasi.

Fitur terbaik CERVIS

Kelola relawan tanpa batas di semua paket tanpa perlu khawatir tentang biaya tambahan seiring bertambahnya basis data pendukung Anda

Koordinasikan pendaftaran kelompok dengan mudah dengan memungkinkan pemimpin tim untuk memesan blok shift bagi anggota atau mitra korporat mereka

Otomatiskan pesan ucapan terima kasih dan pengingat jadwal melalui SMS dan email untuk menjaga tingkat keterlibatan tetap tinggi tanpa perlu usaha manual

Batasan CERVIS

Antarmuka pengguna terlihat ketinggalan zaman dibandingkan dengan alat manajemen proyek modern, yang mungkin terasa kurang intuitif bagi relawan yang lebih muda

Fitur pelaporan lanjutan hanya tersedia pada paket berbiaya lebih tinggi, sehingga menyulitkan tim kecil yang menggunakan paket berbiaya rendah untuk mengukur dampak mereka dalam memperoleh hibah

Harga CERVIS

Paket Dasar: $25/bulan

Standar: $120/bulan

Premier: $200/bulan

Peringkat dan ulasan CERVIS

G2: 4,2/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang CERVIS?

Simak ulasan dari seorang pengulas G2:

Perangkat lunak ini sepenuhnya dapat disesuaikan, mudah dipasang, dirawat, dan digunakan, serta memungkinkan relawan untuk terlibat lebih dalam. Perangkat lunak ini memungkinkan kami berkomunikasi dengan kelompok orang yang lebih besar dan memudahkan relawan baru untuk mendaftar secara mandiri. Kami telah mencari platform lain selama bertahun-tahun hingga akhirnya menemukan Cervis. Saya tidak akan menggunakan yang lain.

🧠 Fakta Menarik: Hanya 19% relawan baru yang kembali untuk berpartisipasi lagi jika organisasi tidak memiliki proses pengelolaan dan tindak lanjut yang terstruktur. Platform digital yang mengotomatiskan pesan ucapan terima kasih untuk komunikasi yang dipersonalisasi serta menawarkan peluang di masa depan dapat menjembatani kesenjangan ini.

6. GetConnected oleh Galaxy Digital (Pilihan terbaik untuk organisasi nirlaba dengan banyak lokasi yang mengelola jaringan di seluruh komunitas)

melalui GetConnected oleh Galaxy Digital

Meskipun sebagian besar alat berfokus pada satu organisasi, GetConnected memungkinkan Anda memposting peluang bagi kumpulan relawan bersama di pusat bersama. Ini adalah pilihan standar bagi United Ways dan departemen pemerintah kota besar yang perlu melihat gambaran besar layanan di seluruh kota atau wilayah.

Platform ini dibagi menjadi tingkatan tertentu: Shift, Sustain, dan Amplify, sehingga Anda dapat memulai dengan alat pendaftaran dasar. Kemudian, platform ini memungkinkan Anda beralih ke fitur Pembelajaran Melalui Pelayanan yang kompleks untuk universitas atau pelacakan dampak perusahaan untuk bisnis. Untuk memastikan akurasi data di seluruh jaringan besar ini, sistem ini dilengkapi dengan Kiosk Check-in yang dapat beroperasi secara offline.

Fitur terbaik GetConnected dari Galaxy Digital

Promosikan peluang di seluruh jaringan sehingga berbagai lembaga mitra dapat merekrut relawan melalui satu portal komunitas terpusat

Lacak data pembelajaran berbasis layanan khusus untuk mahasiswa dan dosen, termasuk verifikasi otomatis jam kegiatan untuk persyaratan kelulusan

Buat riwayat sukarelawan untuk para pendukung Anda, sehingga mereka dapat mengunduh riwayat terverifikasi mengenai keterampilan dan dampak yang telah mereka berikan

Kelola tanggap bencana dengan alur kerja khusus untuk segera menggerakkan dan melacak relawan sukarela selama keadaan darurat di masyarakat

Batasan GetConnected oleh Galaxy Digital

Dasbor admin memiliki kurva pembelajaran yang curam karena banyaknya modul yang tersedia

Penyesuaian email dibatasi karena sistem ini menggunakan templat yang kaku, sehingga sulit untuk menyesuaikan merek atau formatnya tanpa pengetahuan teknis lanjutan

Harga GetConnected oleh Galaxy Digital

Penetapan harga khusus

Ulasan dan penilaian GetConnected oleh Galaxy Digital

G2: 4,4/5 (lebih dari 150 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 70 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang GetConnected dari Galaxy Digital?

Inilah pendapat seorang pengulas Capterra:

Perangkat lunak ini sangat bagus untuk mengelola peluang sukarelawan dan acara komunitas. Saya adalah pengguna utama di sebuah organisasi nirlaba, dan secara keseluruhan kami puas dengan perangkat lunak ini.

7. Volgistics (Pilihan terbaik untuk organisasi nirlaba yang membutuhkan penyesuaian mendalam tanpa kontrak jangka panjang)

melalui Volgistics

Jika Anda tertarik untuk membangun sistem manajemen sendiri tetapi tidak ingin memulai dari nol, Volgistics adalah alat yang layak dicoba. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan fitur-fiturnya dengan mudah, layaknya menyalakan atau mematikan lampu. Anda hanya membayar untuk fitur yang benar-benar Anda gunakan, yang merupakan angin segar dibandingkan dengan paket perangkat lunak perusahaan yang mengharuskan pembelian seluruh paket.

Anda dapat menyembunyikan kolom yang tidak diperlukan, mengganti nama tab agar sesuai dengan istilah organisasi Anda, dan menyesuaikan paket langganan Anda naik atau turun setiap bulan. Selain penjadwalan standar, Volgistics dilengkapi dengan fitur daftar periksa Tickler yang membantu Anda melacak persyaratan yang sensitif terhadap waktu, seperti masa berlaku pemeriksaan latar belakang, sehingga tidak ada relawan yang bertugas tanpa izin yang sesuai.

Fitur terbaik Volgistics

Sesuaikan setiap bidang data dengan menyembunyikan atau mengganti namanya agar basis data Anda hanya melacak informasi yang relevan dengan misi Anda

Otomatiskan pelacakan pencapaian untuk memberikan penghargaan kepada relawan pada hari ulang tahun mereka, hari jadi kerja, atau saat mereka mencapai target jam layanan tertentu

modul VicTouch , yang memungkinkan relawan untuk melakukan check-in di kios tablet dan secara otomatis Aktifkan sistem pencatatan waktu di lokasi dengan, yang memungkinkan relawan untuk melakukan check-in di kios tablet dan secara otomatis melacak waktu dengan mencatat jam kerja mereka

Kelola beberapa lokasi dalam satu akun sambil memberikan akses kepada manajer lokasi masing-masing hanya ke tim mereka sendiri

Keterbatasan Volgistics

Tidak adanya dukungan telepon berarti Anda hanya dapat mengandalkan pemecahan masalah melalui email, yang mungkin membuat frustrasi jika Anda membutuhkan jawaban cepat selama acara berlangsung

Kompleksitas bisa menjadi pedang bermata dua karena tingkat penyesuaian yang tinggi berarti dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan sistem

Harga Volgistics

Harga berdasarkan kalkulator untuk 50 relawan: $17/bulan

Peringkat dan ulasan Volgistics

G2: 4,1/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 70 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Volgistics?

Hal ini menurut seorang pengulas di G2:

Volgisifics sangat sederhana dan mudah digunakan! Perangkat lunak ini sangat fleksibel dalam hal penyesuaian dan pilihan yang tersedia!

8. iVolunteer (Pilihan terbaik untuk organisasi kecil hingga menengah yang menginginkan pengalaman bebas iklan tanpa biaya yang mahal)

melalui iVolunteer

iVolunteer adalah salah satu platform yang tetap bebas iklan sepenuhnya, bahkan pada langganan dasarnya. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat bagi organisasi nirlaba yang ingin mempertahankan lingkungan yang profesional dan bebas gangguan bagi para pendukungnya tanpa harus mengeluarkan biaya tingkat perusahaan yang tinggi.

Platform ini dirancang khusus untuk penjadwalan berbasis tugas, sehingga Anda dapat mengelola segala hal mulai dari produksi teater satu hari hingga klinik vaksinasi berkala. Antarmukanya minimalis namun fungsional. Misalnya, New Event Wizard membantu Anda menyalin struktur acara sebelumnya dalam hitungan detik, sehingga Anda tidak perlu melakukan pengaturan berulang-ulang.

Fitur terbaik iVolunteer

Luncurkan pendaftaran tanpa iklan di semua paket, sehingga relawan Anda tidak terganggu oleh pemasaran pihak ketiga saat berusaha mendukung tujuan Anda

Gunakan New Event Wizard untuk membuat jadwal yang kompleks dengan templat yang sudah disiapkan

Aktifkan portal My Commitments agar relawan dapat melacak jam kerja dan jadwal shift mereka sendiri

Verifikasi kehadiran dengan aplikasi check-in seluler yang memungkinkan Anda melakukan check-in peserta di lokasi dan memperbarui laporan Anda secara otomatis

Keterbatasan iVolunteer

Dasbor administrator tidak responsif terhadap perangkat seluler, artinya Anda akan kesulitan mengelola acara atau mengedit slot jika mencoba menggunakan tablet atau ponsel

Desain visualnya terasa seperti tata letak yang belum diperbarui secara signifikan selama bertahun-tahun, yang mungkin terasa kaku bagi pengguna

Harga iVolunteer

Gratis Selamanya

Paket Standar: Harga disesuaikan

Paket Premium: Harga khusus

Peringkat dan ulasan iVolunteer

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 30 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang iVolunteer?

Inilah cara ClickUp membantu seorang pengulas Capterra:

Ini memberi saya cara untuk mengatur lebih dari 100 relawan untuk acara dua hari setiap tahun. Sangat sederhana dan mudah diatur. Menyediakan tampilan grid yang bagus untuk slot yang tersedia, sehingga relawan dapat melihat area mana yang membutuhkan lebih banyak bantuan dan mana yang sudah cukup terisi.

9. Track It Forward (Pilihan terbaik untuk sekolah dan klub layanan yang mengutamakan pencatatan jam kerja dan pelacakan pencapaian)

melalui Track IT Forward

Track It Forward berfokus pada kemudahan bagi relawan untuk mencatat waktu mereka sendiri. Perangkat lunak ini menjadi favorit di sekolah-sekolah K-12 dan program universitas di mana siswa harus mencapai jumlah jam pelayanan tertentu untuk lulus. Alih-alih koordinator memasukkan data secara manual, relawan menggunakan aplikasi seluler atau widget web untuk mengirimkan jam kerja mereka untuk disetujui.

Pendekatan swalayan ini mengurangi beban administratif bagi staf, memastikan catatan layanan diperbarui secara real-time daripada menumpuk sebagai dokumen kertas di akhir semester.

Fitur Milestones-nya memungkinkan Anda menetapkan tujuan spesifik untuk individu atau kelompok. Misalnya, sebuah sekolah dapat menetapkan persyaratan lulus sebanyak 40 jam, dan baik siswa maupun koordinator dapat melihat bilah kemajuan secara real-time menuju tujuan tersebut.

Fitur terbaik Track It Forward

Aktifkan pencatatan jam kerja melalui ponsel agar relawan dapat mengirimkan catatan waktu, lokasi, dan bahkan foto pekerjaan mereka langsung dari ponsel cerdas mereka

Tetapkan tonggak pencapaian khusus untuk melacak kemajuan menuju persyaratan kelulusan, tingkat penghargaan, atau target keanggotaan secara otomatis

Verifikasi jam kerja dengan penanda GPS dan tanda tangan untuk memastikan pengumpulan data Anda akurat tanpa perlu berada di lokasi untuk setiap shift relawan

Sematkan widget pelacakan waktu langsung ke situs web Anda sendiri sehingga relawan tidak perlu membuka portal terpisah untuk mencatat pekerjaan mereka

Batasan Track It Forward

Fitur verifikasi lanjutan hanya tersedia di paket berlangganan termahal, artinya tim kecil yang menggunakan paket dasar tidak dapat mengakses fitur GPS dan tanda tangan.

Manajemen acara bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan pelacakan jam kerja, jadi jika Anda membutuhkan fitur penjadwalan yang kompleks atau daftar tunggu, fitur ini mungkin terasa kurang memadai.

Harga Track It Forward

Paket Dasar: $15/bulan untuk 100 pengguna

Premium: $30/bulan untuk 100 pengguna

Tingkat Lanjut: $45/bulan untuk 100 pengguna

Peringkat dan ulasan Track It Forward

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 30 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Track It Forward?

Inilah pendapat seorang pengulas Capterra:

Perangkat lunak ini mudah digunakan dan memungkinkan Anda mendaftar untuk acara sukarela di berbagai tempat serta melacak semua jam dan tanggal kegiatan sukarela Anda.

10. WhenToHelp (Pilihan terbaik untuk organisasi dengan pola shift yang kompleks yang membutuhkan penjadwal otomatis berbasis perhitungan matematis)

via WhenToHelp

WhenToHelp menggunakan algoritma AutoFill eksklusif yang mempertimbangkan preferensi semua orang: siapa yang lebih suka bekerja, tidak suka waktu tertentu, dan siapa yang tidak bisa membantu. Kemudian, algoritma ini membuat jadwal yang paling logis untuk Anda hanya dengan satu klik.

Platform ini menangani beban mental dalam penjadwalan dengan memastikan para relawan yang paling fleksibel mendapatkan shift yang mereka inginkan, sekaligus mencegah lembur atau kelelahan.

Fitur terbaik WhenToHelp

Manfaatkan algoritma AutoFill untuk secara otomatis menetapkan jadwal shift berdasarkan preferensi dan ketersediaan relawan guna menghindari konflik penjadwalan

Aktifkan Papan Tukar Relawan agar tim Anda dapat menukar atau mengambil shift yang kosong secara mandiri tanpa perlu campur tangan koordinator

Tentukan waktu yang disukai dan tidak disukai untuk setiap relawan, sehingga sistem dapat memberikan shift yang sebenarnya diinginkan oleh para pendukung yang paling fleksibel

Kirim pemberitahuan teks darurat untuk segera menghubungi seluruh relawan Anda saat ada lowongan mendadak atau perubahan jadwal darurat

Batasan WhenToHelp

Fokusnya sepenuhnya pada penjadwalan, jadi jika Anda membutuhkan tempat untuk menyimpan riwayat hidup relawan yang detail, pelacakan produktivitas , pemeriksaan latar belakang, atau data donatur, Anda memerlukan alat terpisah

Diperlukan banyak pengaturan untuk membuat dan mengelola jadwal serta pengguna, sehingga memakan waktu

Harga WhenToHelp

Model penetapan harga berbasis langganan

Peringkat dan ulasan WhenToHelp

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang WhenToHelp?

Inilah pendapat seorang pengulas Capterra:

Saya senang sekali bahwa setelah disetujui oleh whentohelp.com, program ini gratis untuk organisasi nirlaba! Betapa hebatnya sebuah perusahaan yang membantu organisasi nirlaba yang memiliki anggaran terbatas!

11. Volunteero (Pilihan terbaik untuk organisasi yang membutuhkan pengalaman berbasis seluler dengan e-learning dan sistem penghargaan terintegrasi)

melalui Volunteero

Volunteero dirancang untuk berfungsi sebagai sistem keterlibatan yang lengkap, bukan sekadar basis data. Platform ini berfokus pada pengurangan beban administratif dalam proses onboarding dan koordinasi, dengan klaim dapat menghemat waktu staf lebih dari 100 jam per bulan melalui otomatisasi tugas-tugas manual seperti pengumpulan referensi dan pengingat jadwal shift.

Perangkat lunak ini juga mengatasi paradoks partisipasi dengan memungkinkan Anda untuk mengintegrasikan elemen permainan ke dalam perjalanan para pendukung. Relawan akan mendapatkan lencana digital otomatis saat mencapai tonggak pencapaian layanan, yang kemudian ditampilkan secara menonjol di profil seluler mereka.

Fitur terbaik Volunteero

Otomatiskan pengumpulan referensi dengan mengirimkan formulir digital kepada referensi relawan dan secara otomatis melacak status penyelesaiannya

Kelola tugas-tugas relawan dengan klien menggunakan basis data khusus yang menghubungkan relawan secara langsung dengan orang-orang yang mereka bantu

Integrasikan dengan lebih dari 4.000 aplikasi melalui Zapier, sehingga Anda dapat menghubungkan data relawan Anda ke alat email, pemasaran, atau CRM yang sudah ada dalam hitungan menit

Keterbatasan Volunteero

LMS saat ini sedang dalam tahap pengembangan, artinya organisasi yang membutuhkan solusi bawaan dengan fitur lengkap harus menunggu hingga modul tersebut dirilis.

Dashboard sangat berfokus pada keterlibatan aktif, yang bisa terasa membingungkan jika Anda hanya perlu menyimpan daftar nama dan informasi kontak yang sederhana

Harga Volunteero

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Volunteero

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Volunteero?

Hal ini menurut seorang pengulas Capterra:

Platform manajemen relawan yang sangat ramah pengguna yang memberikan kendali penuh atas catatan dan aktivitas relawan. Platform interaktif berbasis web/aplikasi bagi relawan untuk mendaftar ke misi dan mengirimkan laporan. Solusi terpadu bagi admin dan relawan dengan banyak fitur otomatisasi untuk mempermudah pekerjaan kita.

12. VolunteerLocal (Pilihan terbaik untuk organisasi besar yang sering mengadakan acara dan membutuhkan penjadwalan shift, check-in di kios, dan pendaftaran)

melalui VolunteerLocal

VolunteerLocal dirancang untuk pendaftaran dalam jumlah besar dengan proses yang mudah. Anda dapat membuat tautan publik dalam hitungan menit, dan relawan dapat mendaftar untuk shift tanpa perlu membuat kata sandi.

Selain itu, karena terintegrasi dengan penyedia layanan pembayaran kartu kredit, Anda juga dapat mengelola penggalangan dana kecil selama proses pendaftaran. Hal ini memungkinkan relawan untuk membeli kaos acara mereka sendiri atau memberikan sumbangan kecil tepat pada saat keterlibatan mereka paling tinggi. Fitur-fitur ini mempermudah transisi dari sekadar relawan menjadi pendukung finansial.

Fitur terbaik VolunteerLocal

Aktifkan pendaftaran tanpa kata sandi untuk meningkatkan tingkat konversi dengan memungkinkan relawan memilih shift tanpa perlu membuat akun

Siapkan kios check-in untuk mengubah tablet apa pun menjadi stasiun layanan mandiri guna melacak kehadiran di lokasi

Proses pembayaran secara langsung untuk menjual kaos relawan atau mengumpulkan donasi dalam alur pendaftaran menggunakan pemrosesan kartu kredit terintegrasi

Otomatiskan daftar tunggu untuk mengisi slot yang kosong akibat pembatalan secara instan dengan memberi tahu orang berikutnya dalam antrean untuk shift yang populer

Keterbatasan VolunteerLocal

Memindahkan data yang sudah ada ke sistem dari platform sebelumnya bisa menjadi tantangan

Tidak memiliki kemampuan untuk mengirim pesan teks dan email kepada individu

Harga VolunteerLocal

Paket Discover: $200 per acara

Paket Grow: $800 per acara

Paket Enterprise: $3000 per acara

Peringkat dan ulasan VolunteerLocal

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 180 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang VolunteerLocal?

Inilah pendapat seorang pengulas Capterra:

Kami menyukai kemampuan untuk menyimpan semua data relawan kami dalam satu perangkat lunak dan bahwa perangkat lunak ini terintegrasi dengan basis data donatur kami. Bidang-bidang yang dapat disesuaikan dan berbagai aplikasi memungkinkan kami membuat acara terpisah untuk jenis-jenis orang tertentu yang ada di organisasi kami. Layanan pelanggan dan kemampuan mereka dalam membantu kami mengatasi masalah agar perangkat lunak ini lebih sesuai dengan organisasi kami sangatlah luar biasa.

📖 Baca Juga: Template Alur Kerja Gratis Terbaik

13. Mobilize (Pilihan terbaik untuk kelompok advokasi dan kampanye politik yang perlu merekrut dari jaringan yang sudah ada dan sangat besar)

melalui Mobilize

Sementara platform lain mengharuskan Anda membawa audiens sendiri, Mobilize membantu Anda menemukan audiens dengan mempromosikan acara Anda secara bersamaan kepada pendukung gerakan serupa. Efek jaringan ini berarti acara Anda secara otomatis ditampilkan kepada pendukung yang sudah terlibat dalam gerakan serupa, sehingga mengurangi biaya perekrutan Anda.

Selain itu, platform ini dirancang untuk mengatasi tingkat ketidakhadiran dengan siklus pengingat berbasis data, menggunakan pengingat SMS dan email otomatis. Platform ini merupakan pilihan yang tepat untuk advokasi berisiko tinggi dan pengorganisasian respons cepat, yang dirancang khusus untuk mengubah pendaftaran acara satu kali menjadi aktivis jangka panjang.

Fitur terbaik Mobilize

Manfaatkan Mobilize Network agar acara Anda secara otomatis ditampilkan kepada jutaan relawan aktif yang sedang mencari peluang baru

Berdayakan relawan terbaik Anda untuk menyelenggarakan acara peer-to-peer mereka sendiri atas nama Anda, sehingga gerakan Anda dapat berkembang tanpa perlu menambah biaya operasional staf

Otomatiskan siklus pengingat dengan email dan pesan teks yang dioptimalkan untuk mendorong para pendukung mengundang teman-teman mereka dan mengonfirmasi kehadiran mereka

Sinkronkan data secara real-time dengan EveryAction, NGP VAN, dan Salesforce untuk memastikan aktivitas relawan Anda selalu tercatat dalam basis data pendukung utama Anda

Batasan Mobilize

Kurang cocok untuk layanan berkelanjutan seperti peran jangka panjang di rumah sakit atau museum, karena antarmukanya sangat dioptimalkan untuk tindakan yang didorong oleh acara

Terkadang Mobilize mengirim terlalu banyak email pengingat untuk suatu acara, sehingga sulit untuk melacak yang penting

Harga Mobilize

Paket Gratis: Uji coba gratis terbatas

Penetapan harga khusus

Lihat peringkat dan ulasan

G2: 4,8/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Mobilize?

Inilah pendapat seorang pengulas G2:

Mobilize adalah alat yang sangat berguna untuk melacak pendaftaran acara dan mengelola konfirmasi kehadiran dengan mengurangi tingkat ketidakhadiran melalui pesan teks dan email konfirmasi otomatis.

14. Better Impact (Pilihan terbaik untuk organisasi nirlaba yang sudah mapan dan perlu membuktikan ROI finansial dari program sukarelawannya)

via Better Impact

Jika Anda menginginkan basis data lengkap yang memungkinkan relawan mengelola profil mereka sendiri, Better Impact bisa menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan. Platform ini menjaga keakuratan catatan Anda tanpa mengharuskan staf Anda memasukkan data secara manual. Singkatnya, Better Impact berfokus pada penghematan waktu, khususnya dengan mengklaim dapat mengembalikan waktu hingga 15 jam per minggu kepada koordinator melalui otomatisasi logistik penjadwalan dan pengingat.

Fitur utamanya adalah Kalkulator ROI Perangkat Lunak Relawan, yang memungkinkan Anda mengubah jam layanan mentah menjadi kasus bisnis yang dapat diukur untuk dewan pengurus atau donatur Anda.

Dengan memindahkan proses orientasi dan pelatihan ke modul eLearning bawaan mereka, Anda dapat mengatur jalur kualifikasi otomatis, artinya seorang relawan hanya diperbolehkan mendaftar untuk shift tertentu setelah mereka lulus kuis pelatihan yang Anda tentukan.

Fitur terbaik Better Impact

Aktifkan fitur penjadwalan mandiri bagi relawan agar tim Anda dapat memilih shift mereka sendiri melalui portal atau aplikasi seluler, sehingga menghilangkan kebutuhan akan pertukaran email yang berulang-ulang

Buat modul eLearning khusus untuk memindahkan proses orientasi dan pelatihan ke platform online, memastikan setiap rekrutan siap sebelum shift pertama mereka

Buat laporan ROI dengan satu klik yang mengubah jam kerja sukarelawan menjadi nilai finansial yang dapat diukur dan hasil bagi masyarakat bagi para pemangku kepentingan

Kirim pengingat jadwal shift secara otomatis melalui SMS atau email untuk menjaga tingkat kehadiran yang tinggi dan memastikan semua orang mendapat informasi tentang perubahan jadwal secara real-time

Batasan Better Impact

Perangkat lunak ini tidak memungkinkan relawan untuk mengunggah ketersediaan mereka ke kalender, sehingga tidak ada yang dapat menugaskan shift kepada mereka

Pengguna merasa formulir pendaftaran terlalu membatasi

Penetapan harga Better Impact

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Better Impact

G2: 4,7/5 (lebih dari 120 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Better Impact?

Inilah pendapat seorang pengulas G2:

Perangkat lunak ini ramah pengguna bagi relawan yang menyukai aplikasi ponsel. Layanan pelanggannya sangat baik. Mereka juga memiliki grup pengguna untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana orang lain di sektor Anda memanfaatkan Better Impact.

15. Rallly (Pilihan terbaik untuk tim proyek yang hanya perlu menyepakati waktu rapat atau acara)

melalui Rallly

Rally adalah pilihan praktis jika Anda perlu mencari waktu untuk rapat relawan atau proyek layanan satu kali tanpa perlu repot mengelola basis data yang lengkap. Ini adalah alat polling yang ringan yang dirancang untuk menghilangkan pertukaran email yang berulang-ulang. Anda cukup memilih beberapa tanggal potensial di kalender, mengirim tautan ke tim Anda, dan biarkan mereka memilih tanggal yang paling cocok bagi mereka.

ClickUp menganggap penjadwalan sebagai proses kolaboratif; setelah jajak pendapat diselesaikan, ClickUp dapat secara otomatis mengirim undangan kalender kepada semua orang yang telah memberikan suara, sehingga menyelesaikan pekerjaan administratif tanpa Anda perlu memperbarui informasi secara manual kepada tim Anda.

Meskipun Rallly tidak melacak jam layanan jangka panjang, kemampuannya dalam menangani koordinasi lintas wilayah melalui deteksi zona waktu otomatis menjadikannya alat kecil yang baik untuk tim yang tersebar.

Fitur terbaik Rallly

Buat jajak pendapat rapat dalam hitungan detik dengan memilih tanggal dan waktu yang potensial pada antarmuka kalender yang sederhana

Sinkronisasi secara otomatis di berbagai zona waktu sehingga relawan jarak jauh atau tim multi-wilayah dapat melihat jajak pendapat sesuai waktu lokal masing-masing

Lakukan koordinasi tanpa iklan di antarmuka yang bersih dan minimalis yang memfokuskan perhatian pada jadwal, bukan pada pemasaran pihak ketiga

Izinkan partisipasi anonim untuk mengurangi hambatan bagi relawan baru yang mungkin ragu untuk membuat akun baru atau membagikan data pribadi

Batasan Rallly

Tidak dilengkapi dengan basis data relawan, sehingga Anda tidak dapat menyimpan informasi kontak, surat pernyataan, atau riwayat layanan di dalam platform

Tidak ada logika khusus shift seperti batas kapasitas maksimum atau pola shift berulang, sehingga tidak cocok untuk operasional harian

Harga Rallly

Hobi: Gratis Selamanya

Pro: $7/bulan

Peringkat dan ulasan Rallly

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rallly?

Ini adalah ulasan dari seorang pengulas di G2:

Perangkat lunak ini memungkinkan tim untuk menyesuaikan pekerjaan dan pelaporan mereka sesuai kebutuhan serta terintegrasi dengan alat lain.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Rallly Project Management

16. TimeCounts (Pilihan terbaik untuk tim kecil hingga menengah yang mengutamakan tampilan pusat komunitas yang rapi dan modern)

melalui TimeCounts

Timecounts menggantikan basis data relawan tradisional dengan portal yang dapat diakses publik, tempat para pendukung dapat menelusuri dan mendaftar untuk peran tertentu. Platform ini berfokus pada proses orientasi, sehingga Anda dapat membuat daftar periksa wajib untuk anggota baru.

Anda dapat mewajibkan relawan untuk menonton video pelatihan, mengunggah sertifikat, atau menandatangani surat pernyataan digital sebelum sistem mengizinkan mereka bergabung dalam shift.

Perangkat lunak ini juga dilengkapi dengan kemitraan Double the Donation yang terintegrasi, yang mengidentifikasi perusahaan tempat relawan bekerja saat pendaftaran. Hal ini memungkinkan organisasi Anda untuk secara otomatis melacak dan mengklaim hibah Dollars for Doers, di mana perusahaan menyumbangkan dana untuk jam kerja sukarela karyawan tanpa perlu pelaporan manual tambahan.

Fitur terbaik TimeCounts

Luncurkan Community Hub bermerek dalam hitungan menit, sehingga Anda dapat menyesuaikan warna dan gaya organisasi Anda untuk pengalaman sukarelawan yang lancar

Otomatiskan daftar periksa orientasi untuk memastikan setiap relawan baru telah menyelesaikan pelatihan dan dokumen administratif mereka sebelum diizinkan mendaftar untuk shift

Gunakan filter direktori yang canggih untuk dengan cepat menemukan relawan berdasarkan tag khusus, keterampilan, atau status 'telah disetujui' untuk tugas-tugas khusus

Sinkronkan data secara otomatis antara formulir pendaftaran Anda dan basis data utama Anda untuk menghilangkan entri manual dan menjaga daftar relawan tetap terkini

Batasan TimeCounts

Pelaporan lebih bersifat visual daripada teknis, sehingga meskipun sangat berguna untuk gambaran cepat tentang dampak, pelaporan ini mungkin kurang memiliki kedalaman detail yang diperlukan untuk audit hibah pemerintah yang kompleks

Tidak memiliki kemampuan untuk melampirkan CV

Harga TimeCounts

Gratis Selamanya

Pro: $59/bulan (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan TimeCounts

G2: 4,2/5 (lebih dari 25 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TimeCounts?

Inilah pendapat seorang pengulas G2:

Layanan dukungan pelanggannya tak tertandingi. Saya memiliki banyak pertanyaan yang dijawab atau ditangani dalam waktu antara 10 menit hingga 24 jam. Sangat mengesankan.

17. Rosterfy (Pilihan terbaik untuk acara global dan organisasi yang membutuhkan perekrutan otomatis dari awal hingga akhir)

melalui Rosterfy

Rosterfy adalah solusi tingkat perusahaan untuk koordinasi relawan yang sangat penting. Platform ini digunakan dalam acara-acara besar dunia seperti Sydney Marathon dan SXSW, di mana mengelola ribuan orang membutuhkan lebih dari sekadar kalender. Platform ini menggunakan otomatisasi cerdas untuk menangani seluruh siklus hidup seorang relawan, mulai dari pendaftaran awal hingga pelatihan dan penjadwalan di lokasi.

Platform ini juga dilengkapi dengan modul khusus untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Pembelajaran Melalui Pelayanan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengelola relawan individu serta kelompok karyawan dan departemen universitas secara keseluruhan dalam satu dasbor.

Fitur terbaik Rosterfy

Otomatiskan proses orientasi dengan mengatur alur kerja yang mengarahkan relawan melalui tahap perekrutan, pelatihan, dan pemeriksaan kepatuhan tanpa intervensi manual

Luncurkan aplikasi relawan khusus untuk memberikan tim Anda akses real-time ke jadwal, materi pelatihan, dan perubahan shift mereka di mana saja dan kapan saja

Terapkan program penghargaan dan pengakuan yang menggunakan e-badge, sertifikat, dan voucher untuk menjaga keterlibatan relawan berprestasi tinggi Anda dalam acara-acara mendatang

Buat laporan DEI dan ESG yang canggih untuk membuktikan dampak program sukarelawan Anda kepada pemangku kepentingan menggunakan data real-time dan pelacakan ROI

Keterbatasan Rosterfy

Tidak memiliki layanan dukungan pelanggan yang andal

Tidak ada jejak audit untuk melihat perubahan yang dilakukan pada sistem dan oleh siapa

Harga Rosterfy

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Rosterfy

G2: 4,4/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 35 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rosterfy?

Seorang pengulas Capterra telah meninjau alat ini:

Perangkat lunak ini mudah digunakan, dan tim di Rosterfy selalu membantu saya serta memberikan saran untuk meningkatkan portal kami sehingga semuanya berjalan lebih efisien. Perangkat lunak ini ramah pengguna, tidak hanya bagi admin tetapi juga bagi pengguna kami, yang sangat penting. Kami telah mengatur otomatisasi untuk pengingat dan mengintegrasikan sistem umpan balik.

18. HandsOn Connect (Pilihan terbaik untuk organisasi nirlaba besar dan organisasi multinasional yang membutuhkan CRM berbasis Salesforce)

melalui HandsOn Connect

Gunakan HandsOn Connect jika organisasi Anda sudah tidak lagi dapat diatasi dengan lembar pendaftaran sederhana. Kini menjadi bagian dari keluarga Galaxy Digital, perangkat lunak ini dibangun langsung di atas Salesforce, sehingga mampu menangani kumpulan data besar di berbagai lokasi. Jika Anda perlu mengelola ribuan catatan relawan bersamaan dengan kampanye donatur yang kompleks, pekerjaan advokasi, dan program internasional, ini adalah pilihan yang tepat.

Bagi organisasi global, dasbor Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) platform ini terus berkembang. Dasbor ini secara otomatis mengelompokkan data dampak proyek Anda ke dalam metrik yang dapat diekspor untuk laporan CSR tahunan.

Dan untuk mengatasi kesenjangan teknis yang sering ditemui pada Salesforce, mereka juga menawarkan layanan Virtual System Admin, yang menyediakan ahli khusus untuk menangani konfigurasi backend Anda.

Fitur terbaik HandsOn Connect

Kelola program sukarelawan global dengan antarmuka multibahasa yang mendukung bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Mandarin, dan beberapa bahasa lainnya

Sinkronkan data relawan dan donatur secara otomatis di dalam Salesforce Nonprofit Success Pack untuk mengidentifikasi pendukung mana yang paling mungkin memberikan kontribusi finansial

Buat templat HTML dan CSS kustom menggunakan plugin LlamaSite untuk menampilkan peluang sukarelawan Anda langsung di situs WordPress Anda

Pantau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dengan dasbor yang telah dikonfigurasi sebelumnya yang melaporkan secara tepat bagaimana proyek Anda selaras dengan standar dampak global

Batasan HandsOn Connect

Tingkat kesulitan teknis yang tinggi, karena platform ini dibangun di atas Salesforce dan umumnya memerlukan administrator yang terlatih untuk mengonfigurasi dan memelihara sistem

Hal ini bisa menjadi terlalu mahal bagi kelompok kecil karena Anda sering kali harus membayar lisensi HandsOn Connect dan konsultasi Salesforce khusus untuk memaksimalkan manfaatnya

Harga HandsOn Connect

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan HandsOn Connect

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,1/5 (lebih dari 20 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HandsOn Connect?

Inilah pendapat seorang pengulas Capterra:

Kemudahan dalam mengedit situs publik kami dan kemudahan bagi staf non-admin untuk berinteraksi dengan portal mitra. Pembaruan ke versi 3.0 membuatnya jauh lebih baik!

19. Givlly Volunteer Management (Pilihan terbaik untuk Lembaga Layanan Sosial (SSA) dan organisasi nirlaba yang membutuhkan sistem manajemen pembelajaran terintegrasi)

melalui Givlly

Givlly berfokus pada seluruh siklus hidup relawan. Platform ini menangani segala hal mulai dari proses orientasi dan wawancara yang disesuaikan hingga penugasan relawan ke peran tertentu serta pemantauan kehadiran mereka melalui aplikasi seluler khusus. Karena platform ini juga dilengkapi modul manajemen donatur, Anda dapat melihat bagaimana keterlibatan relawan Anda berkorelasi langsung dengan kampanye penggalangan dana Anda.

Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS) terintegrasinya mendukung jalur pembelajaran otomatis. Hal ini memungkinkan Anda menyelenggarakan pelatihan kepatuhan wajib, seperti kursus perlindungan anak atau privasi data, langsung di platform. Seorang relawan akan dipindahkan ke status ‘Selesai’ hanya setelah berhasil menyelesaikan modul yang ditugaskan dan lulus kuis terkait.

Fitur terbaik Givlly Volunteer Management

Kelola pelatihan relawan dengan Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS) bawaan untuk menyelenggarakan kursus dan melacak sertifikasi langsung di platform

Otomatiskan pelacakan CSR untuk menghasilkan surat ucapan terima kasih dan laporan dampak bagi mitra korporat tanpa perlu memasukkan data secara manual

Gunakan aplikasi seluler khusus untuk admin dan relawan guna mengelola jadwal, melacak kehadiran, dan berkomunikasi di mana saja

Sesuaikan alur kerja onboarding untuk menyertakan tahap wawancara tertentu dan pertanyaan penyaringan yang disesuaikan dengan standar keselamatan organisasi Anda

Keterbatasan Givlly Volunteer Management

Integrasi pihak ketiga yang terbatas dibandingkan dengan platform lama, yang mungkin mengharuskan Anda mengandalkan terutama pada alat bawaan Givlly untuk semua operasi

Fitur yang lengkap membuat pengguna perlu waktu untuk beradaptasi, karena mereka harus menavigasi melalui modul-modul untuk pelatihan, donasi, dan acara dalam satu antarmuka

Harga Givlly Volunteer Management

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Givlly Volunteer Management

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

20. Jotform Volunteer Management Suite (Pilihan terbaik untuk tim kecil yang ingin mengubah pengiriman formulir menjadi papan tugas otomatis)

melalui Jotform

Jotform dikenal luas karena formulirnya, tetapi fitur Boards-nya menjadikannya alat manajemen proyek yang sah untuk organisasi nirlaba. Fitur ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara saat seorang relawan mengisi formulir pendaftaran dan saat koordinator benar-benar menugaskan mereka.

Ketika seseorang mengirimkan formulir pendaftaran, perangkat lunak ini dapat secara otomatis membuat kartu tugas di papan visual, memastikan tidak ada relawan baru yang terabaikan di kotak masuk yang belum dibaca.

AI Agents-nya dapat menangani pertanyaan awal dari relawan 24/7, memberikan panduan yang dipersonalisasi bahkan sebelum mereka mengisi formulir pendaftaran. Untuk mencegah data terpisah-pisah, fitur Salesforce Dynamic Prefill yang telah diperbarui memungkinkan Anda mengambil data real-time dari CRM Anda untuk mengisi kolom formulir, memastikan informasi relawan tetap konsisten di seluruh platform.

Fitur terbaik Jotform Volunteer Management Suite

Otomatiskan pembuatan tugas dengan langsung mengubah pengiriman formulir relawan menjadi kartu yang dapat ditindaklanjuti di papan proyek Anda

Kelola prioritas dan tanggal jatuh tempo untuk memantau tenggat waktu yang krusial, seperti permohonan hibah atau izin acara

Bekerja sama secara real-time dengan memungkinkan anggota tim meninggalkan komentar dan pembaruan status langsung di kartu tugas relawan

Kumpulkan tanda tangan elektronik untuk surat pernyataan pelepasan tanggung jawab dan perjanjian kerahasiaan (NDA) selama proses pendaftaran awal menggunakan fitur Jotform Sign yang terintegrasi

Batasan Jotform Volunteer Management Suite

Bukan database relawan khusus, karena platform ini dibangun berdasarkan formulir dan tugas, bukan CRM jangka panjang untuk mengelola hubungan dengan pendukung

Batasan pengiriman berlaku untuk paket gratis dan paket tingkat bawah, yang dapat menjadi kendala jika Anda memiliki jumlah pendaftaran relawan yang tinggi setiap bulannya

Harga Jotform Volunteer Management Suite

Paket Pemula: Paket gratis

Bronze: $39/bulan

Silver: $49/bulan

Gold: $129/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Jotform Volunteer Management Suite

G2: 4,7/5 (lebih dari 4.700 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jotform Volunteer Management Suite?

Inilah pendapat seorang pengulas Capterra:

Mudah untuk disiapkan dan mengumpulkan data, desain formulirnya cukup mudah diikuti. Tidak ada gangguan teknis. Sangat mudah diakses.

ClickUp Volunteers: Pilihan yang Tepat!

Manajemen relawan bertujuan untuk menjaga semua hal tetap terhubung sehingga tim Anda dapat fokus pada dampak nyata. Alat-alat dalam daftar ini dapat membantu dengan berbagai cara, tetapi ketika alur kerja Anda tersebar di berbagai formulir, spreadsheet, obrolan, dan laporan, hal-hal mulai terlewatkan.

Di sinilah ClickUp mengubah permainan, dengan menyatukan seluruh alur kerja relawan Anda dalam satu tempat. Mulai dari mengumpulkan pendaftaran melalui Forms hingga langsung mengubahnya menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, semuanya tetap terorganisir sejak awal. Seiring pertumbuhan program Anda, ClickUp Brain membantu Anda memahami semuanya dengan merangkum data relawan, mengidentifikasi celah, dan membantu Anda merencanakan dengan lebih cerdas.

Dan saat waktunya melacak kemajuan, Dashboard memberikan gambaran real-time tentang partisipasi, jam kerja yang tercatat, dan kinerja program tanpa perlu terus-menerus mengecek pembaruan. Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅