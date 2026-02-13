10 Alternatif Terbaik Galaxy AI untuk Pekerjaan, Menulis, dan Penelitian

Galaxy AI adalah rangkaian fitur kecerdasan buatan (AI) dari Samsung Electronics yang terintegrasi ke dalam perangkat Galaxy seperti smartphone, tablet, dan perangkat wearable. Fitur ini menggabungkan kecerdasan buatan berbasis perangkat dan cloud untuk mendukung produktivitas, kreativitas, dan komunikasi.

Platform ini berfungsi dengan baik untuk pengeditan cepat, ringkasan, terjemahan, bantuan teks, dan tugas penulisan ringan di perangkat mobile. Platform ini juga tumpang tindih dengan alat seperti Google Lens dalam hal pemahaman gambar dan pengenalan konteks.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pekerjaan, batasan sistem AI yang berfokus pada perangkat mulai terlihat. Tugas-tugas seperti penelitian mendalam, pembuatan konten panjang, analisis data, pelaporan, dan kolaborasi antar-alat seringkali memerlukan kemampuan yang lebih luas daripada yang dapat disediakan oleh AI mobile bawaan.

Pada bagian-bagian selanjutnya, kami menjelajahi alternatif Galaxy AI yang mendukung kasus penggunaan yang lebih luas ini, menjelaskan apa yang ditawarkan masing-masing platform, beserta batasan utama dan harga, untuk membantu Anda memilih dengan lebih efektif.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Galaxy AI?

Pilihan yang tepat bergantung pada kasus penggunaan spesifik Anda dan bagaimana Anda berencana menggunakan AI di luar bantuan perangkat. Dengan demikian, berikut adalah beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih alternatif.

Keterampilan melintasi tugas dan file: Pastikan alat tersebut dapat mempertahankan konteks di seluruh dokumen, percakapan, atau proyek, bukan malah mereset setiap kali ada prompt atau sesi baru.

Dukungan untuk kolaborasi dan kerja bersama: Prioritaskan alternatif Galaxy AI yang memungkinkan beberapa orang bekerja pada konten, file, atau alur kerja yang sama, daripada membatasi penggunaan AI hanya pada interaksi individu.

Kontrol atas kualitas dan nada output: Pilih alternatif Galaxy AI yang hemat biaya yang memungkinkan Anda menyempurnakan, mengulang, dan mengarahkan output daripada menghasilkan respons sekali pakai dengan kustomisasi terbatas.

Integrasi dengan alat kerja sehari-hari: Cari alat yang terintegrasi dengan dokumen, spreadsheet, alat proyek, email, penyimpanan cloud, dan seluruh ekosistem teknologi Anda.

Skalabilitas seiring pertumbuhan pekerjaan: Pastikan alat tetap berguna saat tugas menjadi lebih kompleks, sering, atau berbasis tim, daripada hanya dioptimalkan untuk penggunaan pribadi yang ringan.

Batasan yang jelas, harga, dan pengelolaan data: Evaluasi bagaimana batasan penggunaan, tingkatan harga, dan kebijakan keamanan data berubah seiring dengan meningkatnya ketergantungan Anda pada platform ini untuk pekerjaan sehari-hari.

Alternatif Galaxy AI Terbaik Sekilas

Berikut ini adalah tabel perbandingan singkat dari semua alat yang masuk dalam daftar alternatif terbaik kami:

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Manajemen pekerjaan, dokumen, bantuan penulisan AI, otomatisasi tugas, kolaborasi Tim yang mengorganisir pekerjaan, dokumen, dan kolaborasi di luar AI yang terintegrasi di perangkat. Gratis Selamanya; kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Microsoft Copilot Bantuan AI di Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Teams Tim yang menggunakan Microsoft 365 untuk dokumen, rapat, dan email Gratis; paket berbayar mulai dari $18/bulan per pengguna Claude Pemrosesan konteks panjang, analisis dokumen, alur kerja penulisan dan penelitian Penulis dan peneliti yang bekerja dengan dokumen panjang dan analisis kompleks Gratis; paket berbayar mulai dari $20/bulan Google Gemini Penelitian, pengeditan dokumen, masukan multimodal, keluaran visual dan audio Tim yang menggabungkan pencarian, dokumen, dan penelitian kreatif Gratis; paket berbayar mulai dari $7,99/bulan ChatGPT Menulis, perencanaan, penelitian, asisten kustom, ruang kerja bersama Individu dan tim yang membutuhkan asisten AI yang fleksibel dan serbaguna. Gratis; paket berbayar mulai dari $8/bulan Linguix Tata bahasa, konsistensi nada, templat, dukungan penulisan multibahasa Tim yang mengadopsi standar komunikasi bisnis sehari-hari Gratis; paket berbayar mulai dari $99/bulan Alteryx Persiapan data, otomatisasi analitik, alur kerja AI yang terkelola Tim yang mengotomatisasi analisis data yang intensif dan alur kerja pengambilan keputusan. Paket berbayar mulai dari $250/bulan per pengguna Krater. ai Pembuatan teks, gambar, audio, dan animasi Tim kreatif yang memproduksi aset visual dan multimedia Rencana berbayar mulai dari $9/bulan Magai Akses ke berbagai model AI, persona, dan manajemen prompt. Pengguna tingkat lanjut dan agensi yang bekerja dengan berbagai model AI Rencana berbayar mulai dari $30/bulan per pengguna NinjaChat AI Analisis dokumen, ringkasan, peta pikiran, dan pembangkitan gambar. Alat serbaguna yang mengubah dokumen dan media menjadi aset pembelajaran. Rencana berbayar mulai dari $9/bulan

Alternatif Terbaik untuk Galaxy AI

Berikut ini adalah tinjauan mendetail tentang alternatif Galaxy AI yang dapat membantu Anda meningkatkan produktivitas, mengotomatisasi alur kerja, membuat konten, dan berkolaborasi secara efisien melalui antarmuka yang ramah pengguna:

1. ClickUp (Asisten AI terbaik untuk semua pekerjaan Anda)

Buat email dan pesan dengan cepat menggunakan ClickUp Brain

Alat AI berbasis obrolan sangat baik dalam menghasilkan jawaban. Namun, mereka tidak sampai pada tahap eksekusi.

ClickUp dirancang sebagai ruang kerja AI terintegrasi, di mana AI beroperasi langsung di dalam proyek, tugas, dan dokumen Anda.

Mari kita lihat bagaimana ClickUp bersaing sebagai alternatif Galaxy AI nomor 1 👇

Jadikan semua konten di Workspace Anda dapat dicari dan diakses.

Pertama-tama, ClickUp Enterprise Search mengumpulkan semua data kerja Anda ke dalam satu ruang pencarian terpadu. Fitur ini mengubah informasi yang tersebar dari berbagai alat (termasuk Drive, Notion, Slack, Gmail, dan lainnya) menjadi satu sumber kebenaran yang terpusat.

Cari seluruh ruang kerja dan alat terhubung Anda dengan AI

Semua yang ada di Workspace Anda dapat dicari dan diakses.

Berbeda dengan alat pencarian tradisional yang bergantung pada kata kunci, Galaxy AI memahami bahasa alami untuk menafsirkan pertanyaan dan menampilkan hasil dalam konteks yang lengkap. Dan karena ClickUp secara rutin mengindeks konten, pencarian Anda mencerminkan keadaan terbaru dari ruang kerja Anda.

✏️ Catatan: Mencari informasi di seluruh alat Anda tidak harus berarti mengorbankan keamanan data Anda. ClickUp Connected Search memastikan semua data tetap dapat diakses namun aman. Platform ini didukung oleh kepatuhan GDPR, ISO, HIPAA, dan SOC 2, tanpa pelatihan atau penyimpanan data pihak ketiga.

AI kontekstual yang memahami pekerjaan Anda

Connected Search membantu Anda menemukan apa yang Anda butuhkan. Apa selanjutnya?

ClickUp Brain, AI kontekstual bawaan, membantu Anda memahami semuanya.

Ajukan pertanyaan dalam bahasa yang mudah dipahami, dapatkan ringkasan cepat tentang pembaruan proyek, identifikasi hambatan, ringkas proyek, dan ekstrak poin tindakan dari transkrip rapat.

Misalnya, Anda memimpin peluncuran produk dengan tugas-tugas yang tersebar di Docs, komentar, obrolan Slack, dan catatan rapat.

Anda mengetik: “Apa yang menghalangi peluncuran Q3?”

ClickUp Brain memindai data real-time di seluruh Workspace Anda—status tugas, ketergantungan yang terlambat, komentar terbaru, dan transkrip rapat. Ia mengidentifikasi bahwa persetujuan desain masih tertunda, dua tugas teknik tertunda, dan ketergantungan yang terkait dengan tinjauan hukum belum diselesaikan.

Dari sana, Anda dapat:

Buat ringkasan status peluncuran untuk pemangku kepentingan.

Ubah hambatan menjadi tugas yang ditugaskan dengan pemilik dan batas waktu.

Otomatis membuat tindak lanjut untuk persetujuan yang belum diselesaikan

Perbarui dokumen proyek dengan status pelaksanaan terbaru.

Ajukan pertanyaan, dapatkan jawaban instan, dan sederhanakan pekerjaan menggunakan ClickUp Brain.

Begini cara Anda dapat menggunakan AI di ClickUp sebagai asisten pribadi untuk menghindari perpindahan konteks yang terus-menerus dan mengembalikan fokus Anda 👇

Akses berbagai model AI dalam satu Workspace

ClickUp Brain memberikan akses ke berbagai model AI eksternal melalui antarmuka tunggal. Anda tidak perlu berganti alat, membuka tab berulang, atau mengelola langganan terpisah.

Akses model AI diakses melalui ClickUp Brain. Semua penggunaan AI tetap terpusat, terkendali, dan dapat diaudit di dalam Workspace Anda. Hal ini mencegah fragmentasi yang sering terjadi ketika tim mengandalkan berbagai alat AI mandiri untuk tugas yang berbeda.

Akses model bahasa besar (LLMs) terkemuka di satu tempat dengan ClickUp Brain

Kasus penggunaan umum meliputi: Claude untuk penalaran teks panjang, analisis mendalam, dan sintesis.

ChatGPT untuk penulisan cepat, eksekusi, dan pekerjaan tingkat tugas.

Gemini untuk penelitian yang padat informasi atau memerlukan referensi silang.

📌 Contoh: Tim strategi dapat menggunakan Gemini untuk menganalisis penelitian yang kaya akan sumber, Claude untuk menyintesis wawasan menjadi narasi, dan ChatGPT untuk mengubah narasi tersebut menjadi tugas yang dapat dilaksanakan—semua tanpa meninggalkan ClickUp.

Biarkan Super Agents menangani tugas-tugas berat

Super Agents adalah asisten AI yang beroperasi secara terus-menerus di dalam Workspace Anda. Mereka memantau apa yang terjadi di seluruh tugas, garis waktu, ketergantungan, dan pola aktivitas, lalu merespons saat kondisi berubah—tanpa perlu perintah setiap kali.

Alih-alih menunggu seseorang menyadari masalah atau meminta pembaruan, Super Agents terus menggerakkan pekerjaan di latar belakang.

📌 Contoh: Seorang Super Agent dapat: Ringkas retrospeksi sprint dan soroti risiko pengiriman sebelum sprint berikutnya dimulai.

Deteksi tugas yang terlambat atau terhenti dan berikan pemberitahuan otomatis kepada pemilik yang bersangkutan.

Pantau kemajuan proyek dan buat pembaruan status berkala untuk pemangku kepentingan.

Memicu tugas tindak lanjut saat ketergantungan selesai atau status berubah. 🎥 Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Super Agents untuk pengelolaan proyek berbasis AI .

Fitur terbaik ClickUp

Jaga percakapan tetap terkait dengan pekerjaan. Ubah pesan menjadi tugas, tandai pemilik, dan jaga keputusan tetap terhubung dengan pelaksanaan daripada tersembunyi dalam thread dengan ClickUp Chat

Otomatiskan pekerjaan berulang menggunakan aturan tanpa kode yang sederhana atau logika berbasis AI menggunakan ClickUp Automations

Hubungkan ClickUp dengan alat seperti Google Drive, Slack, Gmail, GitHub, Zoom, Notion, dan lainnya. Integrasi ClickUp memastikan file, percakapan, dan pembaruan mengalir ke dalam satu sistem, sehingga Workspace Anda menjadi sumber tunggal.

Catat ide, komentar, atau pembaruan menggunakan suara dan ubah secara instan menjadi teks terstruktur dengan Talk to Text

Batasan ClickUp

Rentang fitur yang luas dapat membingungkan bagi pengguna baru.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.850+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

ClickUp mengintegrasikan semua tugas, dokumen, tujuan, dan pelacakan waktu kami ke dalam satu ruang kerja terpadu. Kami telah menggunakannya sejak 2018, dan platform ini sangat fleksibel untuk mengelola alur kerja internal maupun proyek klien. Tampilan yang dapat disesuaikan (Daftar, Papan, Kalender, dll.) dan opsi otomatisasi yang detail menghemat waktu kami berjam-jam setiap minggu. Selain itu, pembaruan fitur yang sering menunjukkan bahwa mereka serius dalam meningkatkan platform ini.

ClickUp mengintegrasikan semua tugas, dokumen, tujuan, dan pelacakan waktu kami ke dalam satu ruang kerja terpadu. Kami telah menggunakannya sejak 2018, dan platform ini sangat fleksibel untuk mengelola alur kerja internal maupun proyek klien. Tampilan yang dapat disesuaikan (Daftar, Papan, Kalender, dll.) dan opsi otomatisasi yang detail menghemat waktu kami berjam-jam setiap minggu. Selain itu, pembaruan fitur yang sering menunjukkan bahwa mereka serius dalam meningkatkan platform ini.

2. Microsoft Copilot (Terbaik untuk tim yang menggunakan Microsoft 365 dan ingin dukungan AI di dokumen, rapat, dan email)

melalui Microsoft Copilot

Microsoft Copilot adalah asisten digital bertenaga AI yang mendukung berbagai kasus penggunaan AI di dokumen, rapat, dan komunikasi. Di pusatnya terdapat antarmuka obrolan yang aman dan berstandar perusahaan, didukung oleh model-model terbaru.

Anda dapat beralih antara Quick Response untuk kecepatan dan Think Deeper untuk penalaran yang kompleks. Fitur ini juga berguna saat mengolah transkrip rapat yang padat atau proyek multi-file.

Untuk kolaborasi tim, Copilot Pages menyediakan ruang kerja yang andal. Anda dapat memindahkan bagian dari respons obrolan ke halaman, di mana semua orang dapat mengedit bersama, mengimpor konten dari file lain, dan menyempurnakan materi yang dibagikan.

Ada juga Copilot Notebooks, yang dirancang untuk penelitian mendalam dan pemecahan masalah terstruktur. Anda dapat mengumpulkan file, catatan rapat, dan tautan web ke dalam satu notebook untuk memberikan konteks lengkap proyek jangka panjang kepada Copilot.

Fitur terbaik Microsoft Copilot

Buat draf konten, hasilkan ide, buat daftar, dan atur informasi menggunakan prompt terbuka.

Gabungkan Copilot dengan aplikasi Microsoft 365 yang sudah Anda gunakan, seperti Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Teams, untuk mendapatkan saran rumus, merangkum percakapan email, dan merangkum pertemuan.

Otomatiskan administrasi panggilan dengan mencatat poin penting, pemilik, dan langkah selanjutnya pada panggilan VoIP dan PSTN.

Batasan Microsoft Copilot

Bagi pengguna non-Microsoft 365, Copilot tetap tidak dapat diakses.

Harga Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Tersedia secara gratis dengan langganan Microsoft 365 yang memenuhi syarat.

Microsoft 365 Copilot Business: $18 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Copilot Enterprise: $30 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Microsoft Copilot

G2: 4.5/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Copilot?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Microsoft Copilot adalah kemampuannya bertindak seperti asisten cerdas di dalam alat-alat yang sudah saya gunakan, membantu saya membuat konten, menganalisis data, atau merangkum informasi dengan cepat. Yang paling berguna adalah kemampuannya menghemat waktu pada tugas-tugas berulang, menghasilkan ide, dan memberikan wawasan yang mungkin membutuhkan waktu jauh lebih lama jika dikumpulkan secara manual.

Yang paling saya sukai dari Microsoft Copilot adalah kemampuannya bertindak seperti asisten cerdas di dalam alat-alat yang sudah saya gunakan, membantu saya membuat konten, menganalisis data, atau merangkum informasi dengan cepat. Yang paling berguna adalah kemampuannya menghemat waktu pada tugas-tugas berulang, menghasilkan ide, dan memberikan wawasan yang mungkin membutuhkan waktu jauh lebih lama jika dikumpulkan secara manual.

3. Claude (Terbaik untuk penulis dan peneliti yang bekerja dengan dokumen panjang dan tugas analitis yang kompleks)

melalui Claude

Claude AI adalah AI percakapan canggih yang dirancang untuk kejelasan, keamanan, dan penalaran kompleks.

Dibangun oleh Anthropic, Claude AI dapat menganalisis dokumen, merangkum informasi, dan menyusun teks terstruktur. Claude AI mendukung alur kerja kolaboratif dengan terintegrasi ke dalam alur kerja konten dan alat pengembang melalui API.

Sebagai permulaan, fitur ini mendukung kolaborasi tingkat ahli dalam tugas-tugas yang menuntut, mulai dari analisis kritis hingga penulisan panjang. Anda dapat mengunggah dokumen sekali dan mengutipnya dalam percakapan, yang sangat berguna untuk penerapan AI yang berkelanjutan dalam alur kerja bisnis yang memerlukan konsistensi.

Ia dapat menganalisis buku utuh, PDF panjang, atau basis kode besar dalam satu sesi, menjadikannya sangat cocok untuk merangkum dokumen 100 halaman atau menavigasi sistem kompleks tanpa perlu membagi secara manual.

Fitur terbaik Claude

Dapatkan referensi detail tentang kalimat dan paragraf tepat yang digunakan Claude untuk menghasilkan respons, sehingga menghasilkan output yang lebih dapat diverifikasi dan tepercaya.

Lakukan pekerjaan di berbagai alat dan API, seperti memperbarui catatan CRM atau menjadwalkan pertemuan di seluruh sistem Anda.

Analisis data, buat visualisasi, tinjau dokumen, evaluasi keputusan, atau uraikan pilihan kunci.

Batasan Claude

Pengguna pada paket $20/bulan sering kali menyebutkan batasan karakter dan percakapan yang ketat, yang dapat mengganggu tugas-tugas panjang dan berulang seperti pemrograman.

Harga Claude

Gratis

Pro: $20/bulan

Max: Mulai dari $100 per bulan per pengguna

Tim (untuk 5 orang atau lebih) Tempat duduk standar: $25/bulan per pengguna Tempat duduk premium: $150/bulan per pengguna

Paket standar: $25/bulan per pengguna

Paket Premium: $150 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Paket standar: $25/bulan per pengguna

Paket Premium: $150 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Claude

G2: 4. 4/5 (90+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (25+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Claude?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Claude tampaknya sangat cerdas dan memberikan respons yang alami dan intuitif. Responsnya terdengar seperti yang Anda harapkan dari seorang manusia. Ia tidak tampak mengalami halusinasi seperti ChatGPT. Sebaliknya, ia akan mengakui ketika tidak memiliki jawaban untuk suatu pertanyaan. Ia juga cenderung mengingat percakapan sebelumnya dengan lebih baik daripada ChatGPT. Claude juga melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menganalisis dan menganalisis file yang diunggah.

Claude tampaknya sangat cerdas dan memberikan respons yang alami dan intuitif. Responsnya terdengar seperti yang Anda harapkan dari seorang manusia. Ia tidak tampak mengalami halusinasi seperti ChatGPT. Sebaliknya, ia akan mengakui ketika tidak memiliki jawaban untuk suatu pertanyaan. Ia juga cenderung mengingat percakapan sebelumnya dengan lebih baik daripada ChatGPT. Claude juga melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menganalisis dan menganalisis file yang diunggah.

4. Google Gemini (Terbaik untuk tim yang melakukan pekerjaan riset intensif yang menggabungkan pencarian, dokumen, dan output visual)

melalui Google Gemini

Google Gemini adalah asisten AI Google untuk belajar, penelitian, dan pekerjaan kreatif, terutama saat proyek mencakup tahap penemuan, sintesis, dan presentasi.

Anda dapat mengunggah panduan belajar dan materi sumber, lalu mengubah informasi tersebut menjadi kuis, presentasi, atau penjelas visual. Output-output ini sering berfungsi sebagai alat produktivitas awal bagi tim yang sedang menguji ide atau mengintegrasikan kolaborator baru.

Edit dokumen, penelitian, atau pidato Anda langsung di Gemini. Anda dapat memperluas bagian, menyesuaikan nada, atau merestrukturisasi konten secara langsung, mengurangi hambatan yang biasanya terkait dengan alur kerja penulisan berulang.

Dengan Deep Research, Gemini dapat menghasilkan laporan kustom dalam hitungan menit. AI percakapan ini juga dapat mengubah temuan menjadi outline siap presentasi, grafik, dan ringkasan terstruktur. Gunakan alat ini di Google Workspace Anda untuk mengubah informasi mentah menjadi output yang siap dipersentasikan dengan lebih cepat.

Fitur terbaik Google Gemini

Cari di web dan akun Gmail, Drive, serta Chat Anda untuk mengekstrak informasi yang tepat yang Anda butuhkan untuk proyek dan pertemuan saat ini.

Dapatkan ide-ide yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda tentang apa yang harus ditulis, apa yang harus dipelajari selanjutnya, dan cara meningkatkan alur kerja Anda, berdasarkan percakapan Gemini Anda sebelumnya.

Pahami tangkapan layar, diagram, PDF, dan papan tulis sebagai masukan utama dan hemat waktu berjam-jam untuk transkripsi manual, penjelasan, dan bolak-balik.

Batasan Google Gemini

Terkadang, Galaxy AI kesulitan mempertahankan nuansa dalam percakapan yang panjang dan kompleks, yang dapat menyebabkan detail terlewat atau niat yang berubah.

Harga Google Gemini

Gratis

Google AI Plus: $7,99/bulan

Google AI Pro: $19,99/bulan

Google AI Ultra: $249,99/bulan

Ulasan dan penilaian Google Gemini

G2: 4. 4/5 (360+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Gemini?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya menggunakan Gemini untuk berbagai tugas, mulai dari membuat gambar dan dokumen hingga melakukan penelitian mendalam. Saya menyukai bagaimana kemampuan penelitian mendalam Gemini memungkinkan saya menemukan informasi detail tentang konsep apa pun, memberikan detail komprehensif dan kutipan, yang luar biasa. Kemampuan untuk menghasilkan diagram dan gambar dalam waktu yang jauh lebih singkat dari biasanya sangat berharga. Selain itu, saya menghargai fitur kanvas di mana saya dapat mendesain prototipe dan membuat dokumen dengan mudah.

Saya menggunakan Gemini untuk berbagai tugas, mulai dari membuat gambar dan dokumen hingga melakukan penelitian mendalam. Saya menyukai bagaimana kemampuan penelitian mendalam Gemini memungkinkan saya menemukan informasi detail tentang konsep apa pun, memberikan detail komprehensif dan kutipan, yang luar biasa. Kemampuan untuk menghasilkan diagram dan gambar dalam waktu yang jauh lebih singkat dari biasanya sangat berharga. Selain itu, saya menghargai fitur kanvas di mana saya dapat mendesain prototipe dan membuat dokumen dengan mudah.

5. ChatGPT (Pilihan terbaik untuk individu dan tim yang membutuhkan asisten AI fleksibel untuk menulis, merencanakan, dan melakukan penelitian)

melalui ChatGPT

Ingin menyederhanakan pekerjaan sehari-hari Anda dengan alat AI serbaguna? Pertimbangkan ChatGPT. Alat ini dapat melakukan penelitian mendalam dan mandiri yang menjelajahi web, mensintesis puluhan sumber, dan menghasilkan ringkasan eksekutif yang dikutip dalam satu alur kerja.

ChatGPT mendukung penulisan, perencanaan, analisis, dan pemecahan masalah di berbagai industri, mulai dari pemasaran dan produk hingga operasional dan pendidikan. Antarmuka percakapan yang fleksibel membuatnya menjadi pilihan populer bagi individu dan tim yang menginginkan jawaban cepat, output terstruktur, dan bantuan AI yang adaptif tanpa terikat pada perangkat atau ekosistem tertentu.

Fitur terbaik ChatGPT

Buat ruang proyek bersama dengan tim Anda di mana brief, instruksi, skrip, dan percakapan dapat disimpan sebagai satu sumber kebenaran.

Deploy GPT kustom di seluruh organisasi Anda untuk memungkinkan semua orang menggunakan asisten khusus domain yang sama dengan akses terkontrol.

Tulis dan kelola dokumen panjang, dengan model yang mempertahankan logika, struktur, dan gaya penulisan sepanjang puluhan ribu kata.

Batasan ChatGPT

Ada risiko terjadinya halusinasi selama percakapan yang lebih panjang, di mana model menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan tetapi secara faktual tidak benar.

Harga ChatGPT

Gratis

Go: $8/bulan

Plus: $20/bulan

Pro: $200/bulan

Ulasan dan penilaian ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.400+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Hal yang paling saya hargai dari ChatGPT adalah cara responsnya. Ia menganalisis gaya penulisan Anda dan memberikan jawaban yang disesuaikan dengan nada dan pendekatan yang Anda sukai. Ia mengandung banyak informasi dan membantu dalam segala hal, mulai dari tugas profesional hingga aktivitas sehari-hari. Saya juga menemukan ChatGPT sangat berguna untuk menghasilkan templat email untuk tujuan produk maupun penelitian.

Hal yang paling saya hargai dari ChatGPT adalah cara responsnya. Ia menganalisis gaya penulisan Anda dan memberikan jawaban yang disesuaikan dengan nada dan pendekatan yang Anda sukai. Ia mengandung banyak informasi dan membantu dalam segala hal, mulai dari tugas profesional hingga aktivitas sehari-hari. Saya juga menemukan ChatGPT sangat berguna untuk menghasilkan templat email untuk tujuan produk maupun penelitian.

6. Linguix (Terbaik untuk tim yang membutuhkan konsistensi tata bahasa dan nada dalam komunikasi bisnis)

melalui Linguix

Linguix adalah aplikasi penulisan AI untuk tim yang membutuhkan konsistensi, kecepatan, dan kontrol dalam komunikasi sehari-hari.

Aplikasi ini mendukung penulisan dalam berbagai bahasa, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Portugis, Italia, dan Polandia. Dengan fitur Shortcuts, Anda dapat membuat ekspansi teks kustom seperti “//intro” yang secara instan akan berkembang menjadi templat yang sudah ditulis sebelumnya.

Linguix’s AI Rewriter dapat menyarankan penggantian kalimat untuk meningkatkan kejelasan, nada, dan keterbacaan, sementara Content Score mengevaluasi kompleksitas dan kualitas. Anda dapat menyesuaikan penulisan dengan audiens target Anda.

Untuk pekerjaan sensitif, Mode Rahasia memastikan teks Anda tidak disimpan setelah sesi berakhir, memberikan lingkungan pengeditan yang mengutamakan privasi.

Fitur terbaik Linguix

Tambahkan pemeriksaan tata bahasa dan gaya secara real-time ke produk Anda menggunakan SDK pemeriksa Linguix atau komponen editor terintegrasi.

Terapkan aturan penulisan yang konsisten, pintasan, dan templat untuk memastikan nada dan kualitas yang konsisten di seluruh produk Anda.

Memberikan saran penulisan yang relevan dalam konteks saat pengguna mengetik, mendukung berbagai bahasa yang didukung.

Batasan Linguix

Secara umum, ia kurang memiliki kemampuan penalaran mendalam dan jangka panjang terkait audiens yang kompleks, niat, dan konteks bisnis.

Harga Linguix

Gratis

Bulanan: $30/bulan

Ulasan dan penilaian Linguix

G2: 4.5/5 (125+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Linguix?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Ini adalah salah satu alat terbaik yang kami gunakan untuk menulis dokumen penting perusahaan kami. Alat ini menyediakan asisten dengan teknologi kecerdasan buatan yang membantu kami menyelesaikan proyek, tugas, dan artikel tanpa kesalahan ejaan atau tata bahasa. Selain itu, alat ini juga menawarkan kursus untuk meningkatkan keterampilan menulis dan menghilangkan pengulangan.

Ini adalah salah satu alat terbaik yang kami gunakan untuk menulis dokumen penting perusahaan kami. Alat ini menyediakan asisten dengan teknologi kecerdasan buatan yang membantu kami menyelesaikan proyek, tugas, dan artikel tanpa kesalahan ejaan atau tata bahasa. Selain itu, alat ini juga menawarkan kursus untuk meningkatkan keterampilan menulis dan menghilangkan pengulangan.

7. Alteryx (Pilihan terbaik untuk tim menengah dan perusahaan yang mengotomatisasi persiapan data dan alur kerja analitik)

melalui Alteryx

Bagaimana cara membuat keputusan yang didorong oleh AI menjadi andal di seluruh organisasi, bukan hanya di dalam jendela obrolan tunggal?

Alteryx adalah platform analitik yang mengimplementasikan pengambilan keputusan pada skala perusahaan. Platform ini dapat mengubah data mentah dan terfragmentasi Anda menjadi alur kerja pengambilan keputusan yang terkelola dan dapat diulang.

Alteryx terhubung langsung ke sistem yang menyimpan data bisnis Anda, termasuk AWS, Google Cloud, dan Salesforce, serta menawarkan lebih dari 100 konektor pra-bangun.

Dengan ini, Anda dapat mencari data Anda, memberikan perintah dalam bahasa alami, merangkai alur kerja visual, dan membagikannya di antara tim. Fitur akses berdasarkan peran, kontrol versi, dan pencatatan tingkat eksekusi memastikan keputusan otomatis Anda tetap aman, dapat diaudit, dan dapat dijelaskan.

Fitur terbaik Alteryx

Otomatisasi pembersihan dan persiapan data, memastikan tim pemasaran dan penjualan bekerja dengan data yang akurat dan terkini.

Lihat gambaran lengkap proyek dalam satu tempat, bahkan ketika jadwal, anggaran, risiko, dan ketergantungan tersebar di Jira, CRM, ERP, dan spreadsheet.

Ubah data proyek mentah menjadi tampilan yang siap untuk pengambilan keputusan (email, laporan, dan presentasi) untuk menjawab pertanyaan “Apa yang menghambat?”, “Apa yang melenceng?”, dan “Apa yang harus kita prioritaskan ulang?”

Batasan Alteryx

Karena platform ini memuat sebagian besar datanya ke dalam memori, alur kerja dapat mengalami kendala jika tidak memiliki RAM yang cukup dibandingkan dengan alat berbasis Spark.

Harga Alteryx

Edisi Pemula: $250 per bulan per pengguna

Edisi Profesional: Harga disesuaikan

Edisi Perusahaan: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Alteryx

G2: 4. 6/5 (660+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Alteryx?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Alteryx menawarkan keunggulan dalam penggabungan dan persiapan data, yang memudahkan pelaksanaan analisis canggih. Program ini memungkinkan analisis statistik, prediktif, dan spasial yang cepat dalam satu aplikasi. Alteryx berfokus pada efisiensi waktu, dengan otomatisasi yang meningkatkan kecepatan dan produktivitas.

Alteryx menawarkan keunggulan dalam penggabungan dan persiapan data, yang memudahkan pelaksanaan analisis canggih. Program ini memungkinkan analisis statistik, prediktif, dan spasial yang cepat dalam satu aplikasi. Alteryx berfokus pada efisiensi waktu, dengan otomatisasi yang meningkatkan kecepatan dan produktivitas.

8. Krater. ai (Terbaik untuk tim pemasaran dan kreatif yang memproduksi aset visual dan multimedia dengan cepat)

Krater. ai adalah rangkaian alat AI yang membantu Anda menciptakan konteks teks dan visual dalam hitungan detik.

Pilih dari peran yang sudah siap pakai seperti analis data, pendidik, pemasar, pengembang, atau peneliti untuk mengarahkan hasil dengan tujuan yang lebih jelas.

Dari segi konten, Krater mendukung pembangkitan dan pengeditan gambar melalui bahasa alami. Anda dapat mendeskripsikan sebuah adegan, mengubah latar belakang, menyesuaikan pencahayaan, mengganti warna, atau menambahkan elemen menggunakan perintah sederhana. Krater juga mendukung alur kerja animasi dasar, memungkinkan Anda mengunggah gambar dan mendeskripsikan bagaimana Anda ingin gambar tersebut bergerak.

Yang membedakan Krater adalah perpustakaannya yang modular dan berbasis prompt. Alat-alat ini mencakup kasus penggunaan seperti analisis SWOT, riset pesaing, transkripsi, desain survei, pembangkitan judul, dan kueri SQL.

Fitur terbaik Krater. ai

Buat musik latar asli untuk video YouTube, podcast, dan siaran langsung dalam berbagai genre, seperti pop, rock, jazz, klasik, dan elektronik.

Unggah PDF, dokumen Word, dan gambar ke platform, lalu ekstrak detail spesifik, bandingkan file, atau buat ringkasan instan.

Buat visual kustom untuk posting media sosial, iklan, dan kampanye tanpa bergantung pada gambar stok.

Batasan Krater. ai

Beberapa hasil masih memerlukan pengeditan manual untuk mencapai standar profesional yang sempurna.

Harga Krater. ai

Plus: $9/bulan

Pro: $20/bulan

Ultra: $49/bulan

Max: $99/bulan

Ulasan dan penilaian Krater. ai

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Krater. ai?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya sangat menyukai betapa sederhana dan intuitifnya platform ini, tidak terasa membingungkan, bahkan bagi pemula dalam penggunaan alat AI. Kecepatan responsnya mengesankan, dan konten yang dihasilkan terasa relevan dan kreatif. Saya juga menghargai bahwa Krater.ai menggabungkan berbagai fitur AI dalam satu tempat, yang menghemat waktu saya dalam berpindah antar aplikasi.

Saya sangat menyukai betapa sederhana dan intuitifnya platform ini, tidak terasa membingungkan, bahkan bagi pemula dalam penggunaan alat AI. Kecepatan responsnya mengesankan, dan konten yang dihasilkan terasa relevan dan kreatif. Saya juga menghargai bahwa Krater.ai menggabungkan berbagai fitur AI dalam satu tempat, yang menghemat waktu saya dalam berpindah antar aplikasi.

9. Magai (Terbaik untuk pengguna tingkat lanjut dan agensi yang mengelola pekerjaan di berbagai model AI)

via Magai

Platform AI generatif all-in-one Magai memungkinkan Anda beralih antara model AI selama percakapan dan menggunakan kembali instruksi GPT di seluruh model. Magai mengintegrasikan semuanya dalam satu dasbor.

Anda dapat menyimpan prompt, mengorganisir obrolan, dan mengunggah file. Untuk kolaborasi tim, undang rekan kerja Anda ke obrolan AI yang menyimpan percakapan dan konteks. Ke depannya, atur akses dan izin kustom di tingkat tim atau proyek.

Peningkat prompt secara otomatis meningkatkan prompt yang tidak jelas menjadi masukan berkualitas tinggi. Magai dilengkapi dengan lebih dari 40 persona bawaan yang menangani berbagai jenis pekerjaan, mulai dari penulisan dan dukungan pelanggan hingga analisis dan utilitas teknis seperti menghasilkan pola regex. Personas ini juga menyimpan instruksi Anda sekali dan menerapkannya di seluruh model.

Fitur terbaik Magai

Pilih model AI terbaik untuk setiap tugas; gunakan ChatGPT untuk halaman arahan, Claude untuk urutan email, dan Gemini untuk aset visual.

Buat video menggunakan model AI generatif terkemuka, termasuk alat canggih dari Runway ML, Kling Video, dan Minimax.

Atur akses, konteks, dan izin kustom per proyek atau tim untuk berbagi informasi dengan mudah.

Batasan Magai

Berbagi obrolan dengan tim tidak intuitif; bahkan di dalam ruang kerja, diperlukan pembuatan Grup Berbagi terpisah.

Harga Magai

Solo: $30 per bulan per pengguna

Tim: $40/bulan

Ulasan dan penilaian Magai

G2: 4.5/5 (20+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Magai?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Magai memiliki segala yang Anda bayangkan. Obrolan teks ke teks mencakup opsi untuk lebih dari 30 model bahasa besar (LLM), dan tim terus menambahkan dan menghapus model sesuai perkembangan baru. Model teks ke gambar dan gambar ke gambar juga sangat lengkap, termasuk kemampuan untuk mengembangkan LoRA berbasis Flux sendiri. Fungsi obrolan mudah digunakan, termasuk kemampuan untuk mengganti LLM di tengah proses dan mengelola persona.

Magai memiliki segala yang Anda bayangkan. Obrolan teks ke teks mencakup opsi untuk lebih dari 30 model bahasa besar (LLM), dan tim terus menambahkan dan menghapus model sesuai perkembangan baru. Model teks ke gambar dan gambar ke gambar juga sangat lengkap, termasuk kemampuan untuk mengembangkan LoRA berbasis Flux sendiri. Fungsi obrolan mudah digunakan, termasuk kemampuan untuk mengganti LLM di tengah proses dan mengelola persona.

10. NinjaChat AI (Terbaik untuk pengguna umum yang mengubah dokumen dan media menjadi ringkasan dan aset pembelajaran)

melalui NinjaChat AI

NinjaChat AI adalah platform asisten all-in-one yang mengintegrasikan model AI eksternal, seperti GPT-4, Gemini, dan Claude, ke dalam satu pusat kendali.

Anda dapat menggunakan NinjaChat untuk menulis posting blog, salinan iklan, email, esai, dan kutipan, dengan alat khusus untuk platform seperti Google, Facebook, LinkedIn, dan Instagram. Jika Anda bekerja dengan teks panjang, Anda dapat meringkas atau mengeditnya agar terdengar lebih alami.

Saat Anda perlu bekerja dengan visual, Anda dapat menghasilkan gambar dari teks, menghapus latar belakang atau watermark, dan meningkatkan kualitas gambar. Anda juga dapat mengubah media menjadi teks dengan mentranskrip audio, video, ucapan, dan gambar.

Fitur terbaik NinjaChat AI

Buat gambar dari teks dan ubah ide menjadi peta pikiran AI yang komprehensif secara instan.

Ubah PDF, video YouTube, atau teks biasa menjadi peta pikiran, kartu flash, atau diagram alur yang membantu Anda mempelajari dan meninjau informasi dengan lebih mudah.

Ubah teks untuk meningkatkan nada, kejelasan, dan aliran, perhalus kalimat yang canggung, sederhanakan ide-ide kompleks, dan buat konten yang dihasilkan terdengar lebih alami.

Batasan NinjaChat AI

Beberapa pengguna melaporkan adanya kurva pembelajaran untuk menguasai semua alat dan fitur yang beragam, terutama dibandingkan dengan aplikasi tunggal yang lebih sederhana.

Harga NinjaChat AI

Starter: $9/bulan

Pro: $18/bulan

Ahli: $25/bulan

Ulasan dan penilaian NinjaChat AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Perluas Pekerjaan Sehari-hari Anda dengan ClickUp, Alternatif Galaxy AI Terbaik

Sebagian besar alat AI ini berada di luar lingkungan kerja Anda. Di sisi lain, ruang kerja AI terintegrasi ClickUp berada tepat di dalam tugas, proyek, dan alur kerja harian Anda.

ClickUp menggabungkan AI dengan proyek langsung, tugas, dokumen, percakapan, dan garis waktu dalam satu sistem. Artinya, AI tidak hanya memahami apa yang Anda tanyakan—tetapi juga apa yang sedang terjadi, apa yang terhambat, dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya.

Manfaat konvergensi adalah:

Kontekstualisasi terjadi di tempat kerja berlangsung, bukan pada prompt yang disalin.

Kepemilikan dan jadwal menambah tanggung jawab.

Rekan AI Anda, Super Agents, akan menangani tugas-tugas berat untuk Anda.

Siap menjelajahi kekuatan ruang kerja AI terintegrasi? Daftar di ClickUp secara gratis.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Galaxy AI sangat berguna untuk bantuan cepat di perangkat (ringkasan, edit, terjemahan), tetapi tidak dirancang untuk mengelola konteks antar proyek. Saat pekerjaan melibatkan dokumen, tugas, persetujuan, dan beberapa orang, Anda membutuhkan sistem yang menghubungkan keputusan, file, dan tindak lanjut—bukan tersebar di berbagai aplikasi.

Prioritaskan alat yang menjaga pekerjaan tetap persisten dan dapat dibagikan: 1) ruang bersama untuk dokumen dan tugas2) kolaborasi dengan izin3) integrasi dengan sistem Anda4) AI yang dapat mengubah output menjadi tugas yang ditugaskan dengan pemilik dan batas waktu.

Jawaban AI adalah respons satu kali (ringkasan, penulisan ulang, ide). Eksekusi AI berarti sistem dapat menerapkan output tersebut ke dalam pekerjaan—membuat tugas, memperbarui dokumen, menugaskan pemilik, memicu otomatisasi, dan melacak kemajuan—sehingga wawasan tidak hilang di jendela obrolan.

Tim dapat mengurangi penyebaran AI dengan mengonsolidasikan tempat kerja. Simpan prompt, output, keputusan, dan tindak lanjut di dalam ruang kerja bersama (dokumen + tugas + obrolan) sehingga hasilnya dapat dicari, dibatasi aksesnya, dan dapat digunakan kembali—bukan tersebar di obrolan pribadi dan tab.

Alat AI umum memang powerful, tetapi mereka tidak secara otomatis memahami struktur proyek, kepemilikan, dan jadwal Anda. Alat workspace menambahkan lapisan yang hilang: ia menghubungkan output AI dengan eksekusi, sehingga tim Anda dapat beralih dari "wawasan" ke "selesai" tanpa perlu menyalin-tempel secara manual.