10 Alternatif Terbaik untuk Kuse AI pada tahun 2026

Jika Anda sedang mencari alternatif Kuse AI, kemungkinan besar Anda sedang mencari fitur tambahan untuk manajemen proyek AI Anda.

Mungkin peramalan yang lebih akurat, visibilitas biaya yang lebih jelas, kolaborasi terstruktur di berbagai proyek, atau mungkin semuanya?

Sebab, proyek besar jarang runtuh akibat satu kegagalan besar. Proyek tersebut justru runtuh akibat celah-celah keuangan kecil yang menumpuk seiring waktu.

Menurut Laporan CHAOS dari Standish Group, hanya 31% proyek yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Bagi para pemimpin keuangan, manajer proyek, dan tim operasional, hal ini menjadi pertanda bahwa pengawasan tradisional dan dukungan AI yang hanya bersifat permukaan tidaklah cukup.

Dalam blog ini, kami akan membahas platform-platform yang membantu Anda mendeteksi kelebihan anggaran sejak dini, mengendalikan biaya secara proaktif, dan memperkuat pengambilan keputusan keuangan dengan wawasan yang didukung AI.

Mengapa Memilih Alternatif Kuse AI

Kuse AI menghadirkan pergeseran paradigma yang menarik dengan kanvas tak terbatasnya yang didukung AI untuk menyusun ide dan mengorganisir pengetahuan.

Namun, bagi tim yang mengelola banyak proyek, brainstorming saja tidak cukup. Anda memerlukan peramalan yang lebih mendalam, biaya yang dapat diprediksi, dan dampak yang dapat diukur.

🚩 Tidak ada ulasan pengguna publik di platform utama: Tanpa umpan balik pengguna yang transparan dari sumber tepercaya, sulit untuk menilai kinerja di dunia nyata, keterbatasan, dan skalabilitas jangka panjang untuk alur kerja yang krusial bagi bisnis

🚩 Penetapan harga berbasis kredit untuk penggunaan AI yang intensif: Jika tim Anda bergantung pada wawasan yang dihasilkan AI secara rutin atau pemrosesan data skala besar, pengelolaan kredit penggunaan dapat mempersulit perencanaan anggaran dan pengendalian biaya

🚩 Fitur AI canggih yang hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas: Beberapa fitur inti mungkin hanya tersedia di paket premium, yang dapat memengaruhi prediktabilitas biaya bagi organisasi yang sedang berkembang

🚩 Integrasi dan pemrosesan data berformat panjang memerlukan validasi: Bagi tim yang menangani tugas-tugas kompleks, integrasi mendalam dan kemampuan analisis video mungkin memerlukan pengujian tambahan sebelum diterapkan secara luas di seluruh perusahaan

Sekilas tentang Alternatif Kuse AI

Berikut adalah tabel perbandingan yang membantu Anda memahami alat-alat tersebut secara sekilas. Kami akan membahasnya secara detail di bawah ini.

Alat Pilihan terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Manajemen proyek terintegrasi AI AI Super Agents , Ruang Kerja AI Terintegrasi, ClickUp Brain, Manajemen Pengetahuan, AI Notetaker Gratis selamanya; tersedia penyesuaian untuk perusahaan Notion AI Mengubah penelitian yang tersebar menjadi pusat konten yang terstruktur Catatan Rapat AI, Tanya Jawab di ruang kerja, pengisian otomatis basis data, penyesuaian nada, penyusunan konten Gratis; Plus $12 per pengguna per bulan; Bisnis $24 per pengguna per bulan; Enterprise (sesuai kebutuhan) Mem Ruang kerja pengetahuan dengan penelusuran yang intuitif Pemilihan model AI, pencarian mendalam tanpa batas (Pro), email terintegrasi, koleksi, akses API Gratis; Pro $12/bulan; Tim (harga khusus) Obsidian Privasi dan pengelolaan pengetahuan yang mengutamakan data lokal Penyimpanan lokal, Canvas, Sinkronisasi (enkripsi ujung ke ujung), Publikasi, ekosistem plugin Gratis; Sync $5/bulan; Publish $10/bulan; Catalyst $25 (sekali bayar); Komersial $50/tahun Glean Mengintegrasikan pencarian perusahaan dengan asisten AI Asisten AI untuk perusahaan, lebih dari 100 integrasi, kontrol tata kelola, manajemen agen Penetapan harga khusus Tana Mengubah catatan yang berantakan menjadi pengetahuan yang terstruktur Supertags, tampilan terstruktur, alur kerja suara, kredit AI, penghubungan bergaya grafik Gratis; Plus $10/bulan; Pro $18/bulan Gamma Mengubah ide menjadi dokumen, presentasi, dan situs mini yang rapi Pembuatan dokumen/presentasi berbasis AI, kolaborasi, analitik, dan kontrol akses Gratis; Plus $12/bulan; Pro $25/bulan; Ultra $100/bulan Converse AI Asisten AI percakapan omnichannel Pembuat bot, otomatisasi kampanye, dasbor pelaporan, manajemen seluler Penetapan harga khusus Pertimbangkan Penalaran AI terstruktur dan alur kerja penelitian bertahap Alur kerja penalaran AI, dekomposisi masalah terstruktur, analisis penelitian kontekstual, kerangka kerja pemikiran bertahap, eksplorasi pengetahuan kolaboratif Gratis; Casual: $10/bulan; Plus: $30/bulan; Pro: $60/bulan Scholarcy Mengubah dokumen panjang menjadi ringkasan yang mudah dikutip Ringkasan kartu flash AI, ekstraksi penelitian, matriks literatur, pembuatan daftar pustaka Gratis; Scholarcy Plus $4,99/bulan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp

Alternatif Kuse AI Terbaik yang Dapat Digunakan

Berikut adalah alat AI terbaik yang patut dipertimbangkan, mencakup kegunaan utama, contoh, tingkat penyesuaian, alur kolaborasi, fitur AI, integrasi, harga, dan pertimbangan utama.

1. ClickUp (Perangkat lunak manajemen proyek terintegrasi AI terbaik)

Satukan proyek, tugas, dokumentasi, dan komunikasi Anda dalam ruang kerja AI terintegrasi ClickUp

Alih-alih memperlakukan AI sebagai lapisan terpisah, ClickUp berfungsi sebagai ruang kerja AI terintegrasi yang menghubungkan tugas, diskusi, dan pelacakan pengiriman dalam satu tempat.

Keuntungannya? Hal ini mengurangi penyebaran pekerjaan (pekerjaan yang tersebar di terlalu banyak aplikasi) dan penyebaran AI (terlalu banyak alat AI yang terisolasi dengan konteks yang tidak lengkap), sehingga tim Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengejar keputusan terbaru dan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ubah konteks pengembangan yang tersebar menjadi langkah-langkah selanjutnya yang jelas dengan ClickUp Brain

Ketika persyaratan berada di satu tempat, catatan implementasi di tempat lain, dan keputusan di Chat, seringkali informasi yang dikirimkan “benar” namun tetap tidak sesuai dengan maksud yang diinginkan. ClickUp Brain dirancang untuk mengatasi situasi tersebut.

Sebagai AI yang peka konteks, alat ini terintegrasi di ruang kerja Anda dan membantu mengubah pengetahuan dari Tugas, Dokumen, dan Obrolan ClickUp Anda menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, tanpa perlu menyalin detail antar alat.

Berikut adalah beberapa cara praktis untuk menggunakan ClickUp Brain:

Ringkaslah utas tugas yang panjang menjadi ringkasan singkat berupa “apa yang berubah, mengapa berubah, dan apa yang menghambat” untuk rapat standup dan pembaruan asinkron

Ubah kriteria penerimaan yang tersebar dan kasus-kasus khusus menjadi daftar periksa yang rapi yang dapat Anda validasi selama tinjauan pull request

Buat draf catatan teknis berdasarkan konteks tugas yang ada, sehingga pembuatan dokumentasi dapat sejalan dengan proses peluncuran

Jaga keamanan penggunaan AI saat diluncurkan ke tim dengan kontrol keamanan dan privasi ClickUp, termasuk kepatuhan SOC 2, tidak ada pelatihan pihak ketiga pada data Anda, dan tidak ada penyimpanan data oleh pihak ketiga

Gunakan dukungan multi-model di bawah satu set izin dan kontrol, sehingga tim tidak perlu menyebarkan konteks sensitif ke berbagai alat AI yang terpisah

Buat agen tanpa kode untuk memastikan pekerjaan terus berjalan

Percepat alur kerja dengan Super Agents di ClickUp

Gunakan ClickUp Super Agents untuk memastikan pelacakan tugas yang konsisten.

Ini adalah rekan kerja berbasis AI dari ClickUp yang dirancang untuk menjalankan alur kerja bertahap menggunakan konteks ruang kerja Anda. Mereka bersifat ambient, artinya mereka sangat memahami konteks ruang kerja dan proyek Anda, serta dapat beroperasi secara terus-menerus sambil tetap menjaga kontrol akses.

Yang perlu Anda lakukan hanyalah menggunakan pembuat perintah bahasa alami di ClickUp, tentukan pemicu dan tindakan, lalu hubungkan ke basis pengetahuan yang tepat!

Gantikan pembaruan manual dengan otomatisasi berbasis AI

Gunakan fitur AI Assign, AI Prioritize, dan AI Cards dari ClickUp untuk mengotomatiskan pengelolaan tugas dan menampilkan wawasan real-time secara instan

Meskipun AI menangani analisis dan ringkasan, tim tetap menghabiskan waktu untuk pekerjaan administratif, seperti memperbarui status, menetapkan penanggung jawab, memprioritaskan tugas, dan memastikan alur kerja tetap selaras.

ClickUp mengatasi hal ini dengan menggabungkan otomatisasi dengan pengambilan keputusan berbasis AI, sehingga ruang kerja Anda secara aktif mengatur dan mengoptimalkan dirinya sendiri secara real-time. Tugas dapat secara otomatis dialokasikan menggunakan AI Assign berdasarkan konteks dan beban kerja, sementara AI Prioritize secara terus-menerus menyoroti hal-hal yang paling penting menggunakan tenggat waktu, ketergantungan, dan sinyal urgensi.

AI Fields memperkaya tugas dengan mengisi otomatis detail penting dari percakapan dan dokumen, sementara AI Cards mengubah data tugas mentah menjadi wawasan yang jelas dan terstruktur yang menyoroti risiko, status, dan langkah selanjutnya. Pada saat yang sama, aturan otomatisasi menangani eksekusi, pembaruan status, perpindahan tugas antar alur kerja, serta pemberitahuan kepada pemangku kepentingan seiring berjalannya pekerjaan.

Secara bersama-sama, hal ini memastikan ruang kerja Anda tetap akurat, terprioritaskan, dan terus bergerak, di mana AI tidak hanya menyarankan apa yang harus dilakukan, tetapi otomatisasi memastikan hal tersebut benar-benar terlaksana.

Simpan spesifikasi dan cuplikan penting agar mudah ditemukan dengan ClickUp Docs

Jaga agar spesifikasi tetap dapat dicari, dan simpan cuplikan di tempat yang mudah diakses oleh tim Anda dengan ClickUp Docs

ClickUp Docs dirancang untuk mengintegrasikan dokumentasi secara langsung dengan pelaksanaan, sehingga para peninjau memahami maksudnya sebelum mendiskusikan implementasinya.

Dengan ClickUp Docs, tim dapat:

Bekerja sama secara real-time dengan komentar dan umpan balik langsung, lalu ubah bagian dokumen menjadi tugas yang dapat dilacak

Gunakan Docs Hub sebagai perpustakaan pusat untuk semua dokumen alur kerja, sehingga memudahkan Anda menemukan spesifikasi, keputusan, atau referensi yang tepat selama proses peninjauan

Fitur terbaik ClickUp

Keterbatasan ClickUp

Mungkin terasa membingungkan saat pertama kali digunakan karena banyaknya fitur dan opsi penyesuaian

Harga ClickUp:

Peringkat dan ulasan ClickUp:

G2: 4,7/5 (11.030+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (4.530+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan Reddit ini benar-benar menggambarkan semuanya:

“Awalnya saya ragu dengan ClickUp Brain, karena kelihatannya hanya sekadar gimmick AI biasa. Namun, alat ini telah membebaskan saya dari tugas-tugas menulis yang membosankan, terutama saat saya perlu merangkum email klien yang panjang atau memulai draf tulisan. ”

“Awalnya saya ragu dengan ClickUp Brain, karena kelihatannya hanya sekadar gimmick AI biasa. Namun, alat ini telah membebaskan saya dari tugas-tugas menulis yang membosankan, terutama saat saya perlu merangkum email klien yang panjang atau memulai draf tulisan. ”

2. Notion AI (Pilihan terbaik untuk mengubah riset yang tersebar menjadi pusat konten terstruktur)

Jika masalah terbesar tim Anda adalah “kami punya catatan AI, tapi tidak ada yang bisa menemukannya nanti,” Notion AI adalah pilihan yang tepat.

Otomatisasi alur kerja Catatan Rapat AI-nya merekam rapat dan menghasilkan ringkasan segera setelah panggilan berakhir. Fitur ini juga menyimpan transkrip, keputusan, dan tindakan yang harus dilakukan di ruang kerja Anda sehingga catatan tersebut tetap dapat dicari, bukan sekadar catatan yang tersebar-sebar.

Hal ini berguna saat Anda menghubungkan berbagai informasi dari wawancara pemangku kepentingan, panggilan pelanggan, dan rapat internal. Anda dapat menyimpan cuplikan riset, poin pembicaraan, dan draf di samping materi sumber dan menggunakannya kembali di berbagai brief.

Fitur terbaik Notion AI

Ringkas halaman-halaman panjang dan ubah catatan AI yang kasar menjadi poin-poin penting yang jelas

Buat dan sunting konten pemasaran langsung di dalam dokumen dan wiki

Isi otomatis basis data dan ekstrak bidang terstruktur dari teks tidak terstruktur

Jawab pertanyaan menggunakan konteks dari ruang kerja Notion Anda

Terjemahkan dan sesuaikan nada bicara untuk tim global jika diperlukan

Keterbatasan Notion AI

Menghabiskan waktu untuk pengaturan dan tata kelola karena tingkat penyesuaian yang tinggi dapat memperlambat kerja tim

Mengalami penurunan kinerja pada ruang kerja yang lebih besar dan basis data yang berat

Temui batasan pada paket Gratis, seperti batas unggah file yang lebih kecil

Harga Notion AI

Gratis

Plus: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Notion AI

G2: 4,6/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Notion AI

Seorang pengguna Reddit menyebutkan:

“Saya rasa alat AI Notion layak untuk dicoba dan benar-benar digunakan selama beberapa waktu untuk melihat apakah alat ini dapat membantu Anda.”

“Saya rasa alat AI Notion layak untuk dicoba dan benar-benar digunakan selama beberapa waktu untuk melihat apakah alat ini dapat membantu Anda.”

3. Mem (Pilihan terbaik untuk tim yang mencari ruang kerja berbasis pengetahuan dengan fitur penelusuran yang intuitif)

Jika masalah terbesar Anda adalah “kami memiliki catatan AI, tapi tidak ada yang bisa menemukannya nanti,” Mem dirancang khusus untuk mengatasi masalah tersebut—mengubah catatan rapat dan dokumen yang tersebar menjadi sesuatu yang benar-benar dapat Anda temukan saat dibutuhkan.

Mem dirancang agar tetap ringan bagi pengguna individu, namun tetap menyediakan fitur-fitur canggih seperti pemilihan model, pencarian mendalam, dan integrasi AI secara menyeluruh, sehingga manajemen pengetahuan Anda tidak tersebar di lima tempat yang berbeda.

Ini sangat cocok jika Anda harus menangani banyak hal sekaligus di berbagai proyek, pemangku kepentingan, dan tindak lanjut, serta ingin mengakses informasi dengan lebih cepat tanpa menjadikan pencatatan sebagai pekerjaan tambahan.

Fitur terbaik

Pemilihan model AI untuk digunakan di berbagai alat AI

Pencarian mendalam tanpa batas pada paket Pro untuk pengambilan data yang lebih cepat di seluruh konten Anda

Email terhubung tanpa batas pada paket Pro untuk menjaga konteks tetap dekat dengan pekerjaan

Koleksi dan templat untuk mengatur pekerjaan yang berulang secara terorganisir di seluruh tim dan topik

Kunci API tak terbatas di paket Pro untuk penyesuaian yang lebih fleksibel dan akses yang terkontrol

Batasan memori

Mem saat ini memerlukan login Google, yang bisa menjadi kendala jika organisasi Anda tidak menggunakan akun Google

Saat ini dukungan bahasa hanya tersedia dalam bahasa Inggris, sehingga peluncuran global mungkin memerlukan solusi alternatif

Saat ini belum ada aplikasi Android, yang membatasi jangkauan seluler bagi beberapa tim operasional

Harga Mem

Gratis

Pro : $12/bulan

Tim: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Mem

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

📮ClickUp Insight: Hanya 10% responden survei kami yang menggunakan asisten suara (4%) atau agen otomatis (6%) untuk aplikasi AI, sementara 62% lebih memilih alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Rendahnya tingkat adopsi asisten dan agen mungkin disebabkan oleh fakta bahwa alat-alat ini sering kali dioptimalkan untuk tugas-tugas tertentu, seperti pengoperasian tanpa menggunakan tangan atau alur kerja tertentu. ClickUp Brain MAX membantu Anda menjaga alur kerja tetap terhubung dengan konteks aslinya dan alur kerja berbasis suara, sehingga pembaruan tidak hilang di antara berbagai alat. Ubah pembaruan tugas menjadi ringkasan siap tinjau dengan ClickUp Brain MAX Pilih model AI yang tepat untuk tugas Anda: Ganti model dan pilih di antara ChatGPT, Gemini, atau Claude sesuai dengan kebutuhan output. Gunakan satu untuk ringkasan status yang ringkas, satu untuk analisis yang lebih mendalam, dan satu untuk menyunting catatan peninjau Catat kemajuan lebih cepat dengan Talk to Text : Diktekan pembaruan yang ringkas seperti “status, penghalang, langkah selanjutnya, penanggung jawab, tanggal jatuh tempo.” Talk to Text akan mentranskripsikannya menjadi pembaruan tugas yang terstruktur, sehingga Anda tetap menjaga momentum tanpa perlu mengetik catatan panjang secara manual Dapatkan gambaran yang jelas tentang alur kerja Anda: Ajukan pertanyaan kepada ClickUp Brain MAX seperti “Tugas apa saja yang berisiko dan mengapa?” Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas tanpa perlu memeriksa setiap daftar Temukan sumber keputusan dengan ClickUp Enterprise Search : Ketika seseorang bertanya, “Mengapa kita mengubah ini?”, gunakan Enterprise Search untuk menampilkan spesifikasi asli, utas komentar, atau dokumen yang menjadi dasar pekerjaan tersebut, sehingga Anda dapat menghindari tebak-tebakan dan mempercepat proses tinjauan

4. Obsidian (Pilihan terbaik untuk privasi dan manajemen pengetahuan berbasis lokal)

melalui Obsidian

Obsidian dibangun berdasarkan file lokal, sehingga AI untuk manajemen pengetahuan tetap berada di tangan Anda, bukan terperangkap di sebuah platform.

Pendekatan yang mengutamakan lokal tersebut juga membuat Obsidian praktis bagi tim yang menginginkan dokumentasi yang tahan lama di berbagai proyek, tanpa memaksa setiap alur kerja masuk ke dalam satu sistem “satu ukuran untuk semua”.

Dan jika Anda menginginkan cara yang lebih visual untuk menghubungkan ide-ide, fitur navigasi berbasis grafik dan add-on publikasi dari Obsidian membantu Anda berbagi wawasan tanpa mengubah dokumen Anda menjadi lapisan proses yang rumit.

Fitur terbaik Obsidian

Salah satu aspek utama Obsidian adalah Obsidian Canvas, yang memungkinkan Anda mengumpulkan semua catatan, riset, diagram, dan ide Anda di satu tempat

Menyimpan data Anda secara lokal dan tidak mengumpulkan data telemetri, sehingga pengguna tetap memegang kendali

Sinkronisasi Obsidian opsional dengan enkripsi ujung ke ujung dan riwayat versi untuk kerja lintas perangkat yang lebih aman

Kolaborasi melalui Shared Vault menggunakan Obsidian Sync, yang merupakan AI untuk mendukung dokumentasi tim tanpa perlu berpindah platform

Gunakan Obsidian Publish untuk mempublikasikan catatan di web dengan fitur pencarian teks lengkap dan penelusuran grafik saat Anda membutuhkan "situs dokumen" yang ringan

Keterbatasan Obsidian

Kolaborasi dan penerbitan merupakan fitur tambahan, sehingga biaya dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan tim Anda

Harga berlangganan dihitung per situs, yang dapat menjadi kendala jika Anda membutuhkan banyak pusat pengetahuan klien atau produk

Lisensi komersial bersifat opsional namun disarankan untuk penggunaan organisasi, yang dapat menjadi pos anggaran tersendiri bagi organisasi yang lebih besar

Harga Obsidian

Gratis

Sync : $5/bulan

Berlangganan: $10/bulan

Peringkat dan ulasan Obsidian

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 40 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Obsidian?

Seorang pengguna Reddit menyebutkan:

“Menurut saya, ini adalah program paling ringan dan paling dapat disesuaikan untuk mengelola catatan dan tugas.”

“Menurut saya, ini adalah program paling ringan dan paling dapat disesuaikan untuk mengelola catatan dan tugas.”

Glean dirancang untuk mengintegrasikan sumber data eksternal Anda dan menyajikan jawaban yang dapat digunakan tim Anda dalam aktivitas sehari-hari.

Pada dasarnya, Anda meminta bantuan asisten AI yang disesuaikan dengan konteks perusahaan Anda, sehingga asisten tersebut dapat merangkum, menjelaskan, dan menemukan informasi yang tepat tanpa Anda perlu berpindah-pindah antar aplikasi.

Dan karena tim nyata beroperasi dalam lingkungan teknologi yang nyata, Glean menekankan konektivitas yang luas, termasuk integrasi dengan lebih dari 100 aplikasi, sehingga manajemen pengetahuan Anda tidak terhenti pada kalimat “kita tambahkan nanti.”

Temukan fitur-fitur terbaik

Asisten perusahaan yang memanfaatkan konteks perusahaan untuk tanya jawab dan ringkasan

Lebih dari 100 opsi integrasi yang mulus melalui konektor di berbagai aplikasi bisnis

Postur tata kelola bawaan dengan lapisan kebijakan dan perlindungan untuk AI + agen

Kontrol data sensitif dan akses yang memperhatikan izin untuk mengurangi risiko berbagi data berlebihan

Dukungan untuk membangun dan mengelola agen sebagai bagian dari pendekatan “Work AI Platform” yang lebih luas

Ketahui keterbatasannya

Harga tidak dipublikasikan dalam bentuk daftar tingkatan yang dapat diakses sendiri, sehingga Anda kemungkinan akan menjalani proses evaluasi yang dipandu oleh tim penjualan

Sangat ditujukan untuk implementasi di seluruh organisasi, yang mungkin terasa sebagai beban tambahan jika Anda hanya membutuhkan alat AI yang ringan untuk satu tim

Beberapa kontrol tata kelola/agen tingkat lanjut mungkin memerlukan keselarasan awal yang lebih besar dengan tim TI/keamanan dibandingkan dengan alat-alat yang lebih sederhana

Lihat harga

Harga khusus

Lihat peringkat dan ulasan

G2 : 4,7/5 (lebih dari 140 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Glean?

Seorang pengguna G2 menyebutkan:

“Kemampuan Glean untuk mengumpulkan sumber daya tertentu dan memberikan ringkasan yang komprehensif sangat berguna, karena hal ini menghemat waktu saya saat mengakses pengetahuan penting di tempat kerja. ”

“Kemampuan Glean untuk mengumpulkan sumber daya tertentu dan memberikan ringkasan yang komprehensif sangat berguna, karena menghemat waktu saya saat mengakses pengetahuan penting di tempat kerja. ”

6. Tana (Pilihan terbaik untuk mengubah catatan yang berantakan menjadi pengetahuan yang terstruktur)

Jika tim Anda sering mengadakan rapat, melakukan riset, dan menangani proyek yang bergerak cepat, Tana dirancang untuk menjaga pemikiran Anda tetap terorganisir tanpa menjadikannya sebagai beban. Ini adalah aplikasi manajemen pengetahuan modern yang memperlakukan catatan seperti blok bangunan yang dapat Anda gunakan kembali di berbagai dokumen, rencana, dan tindak lanjut.

Keunggulan Tana terletak pada perpaduan antara “penulisan bebas” dan struktur. Anda dapat mencatat pemikiran mentah, lalu menggunakan blok bangunan Tana (seperti Supertags dan tampilan) untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat Anda cari dan kelola seiring waktu.

Dan jika Anda menginginkan asisten AI yang selalu siap sedia, Tana mengutamakan fitur-fitur AI yang membantu Anda mengubah percakapan menjadi hasil yang lebih terstruktur dan menjaga konteks tetap relevan dengan pekerjaan.

Fitur terbaik Tana

Supertags yang memungkinkan Anda mengubah catatan menjadi objek terstruktur yang dapat digunakan kembali di berbagai alur kerja

Tampilan yang membantu Anda menganalisis informasi yang sama dengan cara berbeda saat Anda menangani beberapa proyek sekaligus

Alur kerja berbasis suara yang membantu mencatat hasil rapat dan mengubahnya menjadi hasil yang dapat digunakan dengan lebih cepat

Fitur AI pada paket Gratis (termasuk kuota kredit AI bulanan), sehingga Anda dapat mencoba alat AI tanpa perlu membayar di muka

Pendekatan fleksibel berbentuk grafik untuk menghubungkan ide-ide, sehingga konteks tidak terabaikan seiring pertumbuhan data Anda

Batasan Tana

Ini akan menjadi tantangan yang cukup besar jika tim Anda lebih menyukai folder yang kaku daripada node dan tag yang terstruktur

Kolaborasi bukanlah "inti utama" dari cerita produk ini, sehingga kedalaman kolaborasi real-time mungkin perlu diverifikasi sesuai dengan alur kerja spesifik Anda

Penggunaan AI didasarkan pada kuota, sehingga ringkasan yang intensif atau pembuatan konten yang sering mungkin memerlukan perencanaan terkait batas penggunaan

Harga Tana

Gratis

Plus : $10/bulan

Pro: $18/bulan

Peringkat dan ulasan Tana

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tana?

Seorang pengguna Reddit menyebutkan:

“Ini adalah pertama kalinya saya melihat penggunaan ‘catatan harian’ yang cukup efektif sehingga saya yakin tidak akan kehilangan semuanya dan melupakannya keesokan harinya.”

“Ini adalah pertama kalinya saya melihat penggunaan ‘catatan harian’ yang cukup efektif sehingga saya yakin tidak akan kehilangan semuanya dan melupakannya keesokan harinya.”

7. Gamma (Pilihan terbaik untuk mengubah ide menjadi dokumen, presentasi, dan situs mini yang rapi)

Gamma patut dicoba. Aplikasi ini dirancang untuk membuat dan berbagi “kartu” yang berfungsi sebagai dokumen, presentasi slide, atau halaman web ringan.

Alat ini juga sangat kompatibel dengan tim: Anda dapat berbagi melalui tautan, mengontrol akses untuk melihat, mengomentari, atau mengedit, serta berkolaborasi di dalam ruang kerja tanpa kehilangan kontrol versi.

Dan jika Anda peduli dengan hasil, Gamma dilengkapi dengan fitur analitik untuk melacak jumlah tayangan, tingkat keterlibatan, dan waktu yang dihabiskan—sangat berguna bagi manajer proyek dan tim operasional yang ingin bukti bahwa hasil kerja telah tersampaikan.

Fitur terbaik Gamma

Buat dokumen, presentasi, dan situs web dalam satu ruang kerja dengan tautan yang dapat dibagikan dan pengaturan izin

Kolaborasi real-time dengan kontrol akses tingkat ruang kerja

Analisis bawaan seperti jumlah pengunjung unik, tampilan kartu, dan waktu yang dihabiskan per kartu

Opsi untuk tim dan bisnis guna memastikan konsistensi merek, penagihan terpusat, dan pengelolaan lisensi

Kontrol berbasis rencana seperti perlindungan kata sandi dan visibilitas web untuk karya yang dipublikasikan

Batasan Gamma

Analisis lengkap hanya tersedia di paket Pro (paket tingkat bawah memiliki akses terbatas atau tidak sama sekali)

Ekspor analitik tidak didukung (Anda perlu menggunakan tangkapan layar/pelaporan manual)

Beberapa opsi berbagi/keamanan (seperti perlindungan kata sandi) hanya tersedia pada paket berlangganan tingkat atas

Harga Gamma

Gratis

Plus : $12/bulan

Pro : $25/bulan

Ultra: $100/bulan

Peringkat dan ulasan Gamma

G2 : 4,1/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Gamma?

Seorang pengguna G2 menyebutkan:

“Gamma AI dengan lancar mengubah ide menjadi presentasi yang lengkap dan terorganisir dengan baik.”

“Gamma AI dengan lancar mengubah ide menjadi presentasi yang lengkap dan terorganisir dengan baik.”

8. Converse AI (Pilihan terbaik untuk asisten percakapan AI omnichannel)

Banyak bisnis kesulitan menyatukan percakapan pelanggan di berbagai platform dan mengubahnya menjadi interaksi yang bermakna. Converse AI dirancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menyediakan antarmuka tunggal di mana tim dapat mengelola obrolan, mengotomatiskan respons, dan memperdalam keterlibatan secara real-time.

Baik Anda mengelola layanan dukungan di WhatsApp, obrolan langsung di situs web, atau kampanye pesan proaktif, Converse AI membantu Anda berkomunikasi dengan pelanggan di mana pun mereka berada. Fokusnya pada alat AI untuk komunikasi dan keterlibatan menjadikannya pilihan yang tepat jika otomatisasi dan alur kerja percakapan merupakan inti dari strategi Anda.

Selain itu, platform ini menekankan kemudahan implementasi dan pelaporan yang jelas, sehingga tim Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengintegrasikan sistem dan lebih banyak waktu untuk menghasilkan nilai dari setiap interaksi.

Fitur terbaik Converse AI

Pembuat bot percakapan omnichannel yang mendukung WhatsApp , obrolan web, dan saluran lainnya

Kampanye keterlibatan otomatis yang dipicu oleh perilaku pengguna

Dashboard dengan laporan mengenai percakapan dan kinerja agen

Aturan respons yang dapat disesuaikan dan otomatisasi kampanye

Manajemen seluler untuk memantau dan merespons di mana saja

Keterbatasan Converse AI

Harga tidak tercantum secara transparan, artinya Anda kemungkinan perlu menghubungi tim penjualan untuk mengetahui harga pasti bagi perusahaan.

Tidak selalu jelas model AI mana yang mendukung backend dibandingkan dengan kerangka kerja agen lainnya

Kedalaman fitur (seperti RAG tingkat lanjut atau manajemen pengetahuan) mungkin tertinggal dibandingkan platform agen AI khusus

Harga Converse AI

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Converse AI

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

9. Ponder (Terbaik untuk membangun alur kerja penalaran AI yang terstruktur dan sistem pengambilan keputusan berbasis riset)

Jika Anda sedang mencari alternatif yang melampaui alat berbasis prompt tradisional, Ponder hadir sebagai platform yang dirancang untuk membantu tim membangun alur kerja AI yang terstruktur dan aplikasi berbasis penalaran.

Alih-alih memperlakukan hasil AI sebagai respons yang terpisah, alat ini berfokus pada pengorganisasian cara model memproses informasi, memecahkan masalah, dan menghasilkan keputusan dalam sistem yang lebih luas.

Pendekatan ini menjadikan Ponder sangat berguna bagi tim yang sedang bereksperimen dengan alur kerja penelitian, analisis, dan penalaran terstruktur yang didukung AI. Platform ini memungkinkan Anda merancang alur kerja di mana model AI memecah masalah, menganalisis konteks, dan menyempurnakan jawaban secara berulang—membantu Anda beralih dari interaksi prompt sederhana ke pemikiran yang lebih terencana dan bertahap.

Pertimbangkan fitur-fitur terbaik

Alur kerja penalaran terstruktur yang memandu model AI melalui proses berpikir bertahap, bukan sekadar respons terhadap satu perintah

Alat untuk mengelola tugas penelitian dan analisis yang kompleks dengan penalaran berulang dan evaluasi kontekstual

Dukungan untuk merancang sistem AI yang memecah pertanyaan kompleks menjadi langkah-langkah penalaran yang lebih kecil

Antarmuka yang berorientasi pada alur kerja yang membantu tim bereksperimen dengan kerangka kerja pengambilan keputusan berbasis AI

Dirancang untuk kasus penggunaan yang intensif penelitian atau analitis, di mana penalaran model dan jejak audit sangat penting

Pertimbangkan keterbatasannya

Kurang cocok untuk tugas-tugas pembuatan prompt sederhana dibandingkan dengan alat obrolan AI yang ringan

Membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang alur kerja AI atau kerangka kerja penalaran untuk dapat menggunakannya secara efektif

Platform ini masih terus berkembang, sehingga integrasi ekosistemnya mungkin lebih terbatas dibandingkan platform alur kerja AI yang lebih besar

Pertimbangkan harga

Gratis

Casual : $10/bulan

Plus : $30/bulan

Pro: $60/bulan

Pertimbangkan peringkat dan ulasan

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

10. Scholarcy (Pilihan terbaik untuk mengubah dokumen panjang menjadi ringkasan yang mudah dikutip)

Jika tim Anda terus kewalahan dengan PDF, artikel jurnal, dan laporan, Scholarcy dirancang untuk saat Anda membutuhkan wawasan yang dihasilkan AI tanpa kehilangan konteks.

Alat ini berfokus pada kompresi bacaan panjang menjadi ringkasan bergaya “kartu flash” yang terstruktur dan mudah dibaca, yang dapat Anda simpan, cari, dan tinjau kembali nanti, sehingga data Anda tidak tersebar di sepuluh tab yang berbeda.

Dan karena dirancang untuk pekerjaan yang banyak melibatkan penelitian, alat ini sangat berguna jika Anda memperhatikan kutipan sumber, catatan berulang, dan membangun perpustakaan pribadi yang ringkas yang dapat Anda gunakan sebagai referensi di berbagai proyek.

Fitur terbaik Scholarcy

Ringkas konten dan ekstrak wawasan kunci untuk mempercepat proses membaca dan meninjau

Analisis penelitian dengan fitur penyorotan, pencatatan, dan alur kerja teks yang dapat diedit

Atur ringkasan yang disimpan ke dalam perpustakaan kartu flash dan koleksi yang dapat dicari

Ekspor dan gabungkan hasil penelitian ke aplikasi lain sesuai kebutuhan

Buat Matriks Literatur dan hasilkan daftar pustaka dengan satu klik (berguna untuk tinjauan terstruktur)

Keterbatasan Scholarcy

Pengguna gratis Article Summarizer memiliki batasan (termasuk batasan pada ringkasan dan ekspor kartu flash)

Fitur ringkasan tanpa batas dan “ringkasan yang disempurnakan” memerlukan langganan berbayar

Situs ini tidak mencantumkan jumlah pasti dalam USD untuk paket berlangganan bulanan/tahunan dalam teks halaman yang dapat dibaca; Anda akan melihat harga akhir saat checkout

Harga Scholarcy

Gratis

Scholarcy Plus: $4,99/bulan

Peringkat dan ulasan Scholarcy

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Scholarcy?

Seorang pengguna G2 menyebutkan:

“Antarmukanya mudah digunakan dan intuitif. Pengguna dapat menyesuaikan dan melakukan ringkasan data grafik, ringkasan tabel, dan sebagainya dalam hitungan detik.”

“Antarmukanya mudah digunakan dan intuitif. Pengguna dapat menyesuaikan dan melakukan ringkasan data grafik, ringkasan tabel, dan sebagainya dalam hitungan detik.”

ClickUp: Platform Pengetahuan yang Benar-Benar Tumbuh Bersama Anda

Kini Anda memiliki cara yang lebih jelas untuk mengevaluasi alternatif Kuse AI berdasarkan hal-hal yang benar-benar penting: kedalaman peramalan, manajemen pengetahuan yang terstruktur, wawasan yang dihasilkan AI dan dapat diukur, serta dukungan untuk berbagai proyek tanpa kekacauan.

Platform yang tepat seharusnya membantu tim Anda melampaui catatan tempel yang berserakan, file yang terpisah-pisah, dan otomatisasi yang hanya sebatas permukaan. Baik prioritas Anda adalah analitik prediktif, pengendalian biaya yang lebih ketat, kolaborasi yang lebih kuat, atau fitur AI yang lebih canggih, tujuannya tetap sama: kejelasan yang mendorong pengambilan keputusan yang percaya diri.

Mulailah dengan satu proyek spesifik. Uji seberapa baik alat tersebut menangani data nyata, diskusi nyata, dan kendala bisnis nyata. Kemudian perluas penggunaannya di area yang benar-benar meningkatkan produktivitas, bukan sekadar demi keunikan semata.

Namun, jika Anda ingin mengelola pekerjaan, konteks, dan eksekusi Anda dalam satu tempat, mulailah dengan ClickUp.