Cara Menggunakan Meta AI untuk Pesan Bisnis di [tahun]

Pelanggan Anda sudah ada di WhatsApp, Messenger, dan Instagram. Kini Meta AI juga ada di sana—siap membantu Anda menyusun balasan, membuat gambar, dan merencanakan kampanye tanpa perlu berpindah aplikasi.

Panduan ini menunjukkan cara mengakses Meta AI di setiap platform, menggunakannya untuk mempercepat alur kerja pesan pelanggan, dan mengorganisir pekerjaan di sekitarnya di ClickUp agar tidak ada yang terlewat.

Apa Itu Meta AI?

Bayangkan Meta AI sebagai "jenius internal" yang tinggal di dalam aplikasi favorit Anda. Ini adalah kecerdasan buatan serbaguna yang dikembangkan oleh Meta (perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp), dirancang untuk membantu Anda menjawab pertanyaan, menghasilkan gambar, dan menyelesaikan tugas tanpa perlu meninggalkan obrolan Anda.

melalui Meta AI

Untuk memahami bagaimana Meta AI berperan dalam lanskap solusi pemasaran berbasis AI yang lebih luas, tonton ringkasan ini tentang alat pemasaran AI dan aplikasinya untuk bisnis modern.

Cara mengakses Meta AI di platform pesan

Berita baiknya: Meta AI tidak memerlukan kurva pembelajaran karena sudah terintegrasi ke dalam aplikasi yang tim Anda gunakan setiap hari untuk pesan pelanggan.

Akses dan fitur spesifik mungkin bervariasi tergantung wilayah seiring dengan peluncuran globalnya, tetapi titik akses dirancang agar sederhana dan intuitif.

Begini cara menemukannya di setiap platform. 👀

WhatsApp

melalui WhatsApp

Untuk memulai percakapan dengan Meta AI di WhatsApp, buka aplikasi dan cari ikon lingkaran biru di bagian atas layar obrolan Anda. Anda juga dapat memulai obrolan baru dan cukup cari “Meta AI” untuk memulai.

Bagi pengguna WhatsApp Business, Meta AI beroperasi di dalam antarmuka standar. Ini adalah alat yang powerful untuk menyusun balasan pelanggan, merancang ide pesan baru, atau menghasilkan konten cepat secara instan.

👀 Penting untuk diketahui bahwa percakapan Anda dengan Meta AI bersifat pribadi dan terpisah dari obrolan pelanggan Anda. Anda berinteraksi dengan AI untuk mendapatkan bantuan, bukan mengintegrasikannya ke dalam alur pelanggan otomatis.

Anda juga dapat mengintegrasikan Meta AI ke dalam diskusi tim. Di obrolan grup mana pun, cukup ketik @Meta AI diikuti dengan pertanyaan Anda untuk mendapatkan bantuan tanpa perlu meninggalkan percakapan. Hal ini menjadikan Meta AI sebagai alat kolaboratif untuk tim Anda, bukan bot otomatis yang merespons langsung kepada pelanggan.

Untuk otomatisasi penuh, Anda masih perlu menggunakan WhatsApp Business API untuk membangun chatbot terpisah.

Catatan: Per 15 Januari 2026, Meta melarang penggunaan chatbot AI serba guna di WhatsApp Business API. Anda masih dapat membangun bot khusus tugas untuk dukungan pelanggan, pemesanan, dan pelacakan pesanan, tetapi asisten AI terbuka tidak lagi diizinkan di platform tersebut.

Messenger

Mengakses Meta AI di Messenger sama mudahnya. Buka aplikasi dan ketuk ikon Meta AI di bilah pencarian, atau mulai pesan baru dan cari “Meta AI.”

Jika tim Anda mengelola halaman bisnis, mereka dapat menggunakan Meta AI untuk mengelola percakapan Messenger dengan lebih efisien. Ini sangat cocok untuk menyusun balasan untuk pertanyaan umum, mendapatkan ide untuk pesan promosi, atau bahkan membuat gambar sederhana untuk dibagikan kepada pelanggan.

Seperti di WhatsApp, Anda juga dapat memanggilnya di obrolan grup dengan mengetik @Meta AI.

👀 Fungsi ini berbeda dengan bot otomatis yang mungkin Anda atur melalui Meta Business Suite. Bot-bot tersebut dirancang untuk respons otomatis, sementara Meta AI berfungsi sebagai asisten real-time bagi orang yang mengelola pesan.

Instagram

via TechCrunch /Meta

Anda dapat menemukan Meta AI di pesan langsung Instagram Anda. Buka pesan langsung Anda dan ketuk ikon Meta AI, atau mulai pesan baru dan cari ikon tersebut.

Bagi bisnis, ini membuat pengelolaan kehadiran Instagram Anda menjadi jauh lebih cepat. Gunakan untuk brainstorming ide caption yang cerdas, menyusun balasan cepat untuk pertanyaan umum, atau menghasilkan gambar unik untuk cerita dan posting Anda.

Fitur @Meta AI juga tersedia di pesan grup, memudahkan kolaborasi dengan tim Anda dalam membuat konten.

Meta AI bertindak sebagai mitra kreatif dan produktivitas Anda di dalam aplikasi. Ia tidak akan secara otomatis merespons pesan langsung (DM) pelanggan untuk Anda, tetapi akan membantu Anda melakukannya lebih cepat dan dengan lebih kreatif.

👀 Semua gambar yang Anda buat akan secara otomatis diberi label oleh Meta sebagai konten yang dihasilkan oleh AI, memastikan transparansi dengan audiens Anda.

📮ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas pribadi, namun lebih dari 50% enggan menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama? Kurangnya integrasi yang mulus, kekurangan pengetahuan, atau kekhawatiran keamanan. Tapi bagaimana jika AI sudah terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda dan sudah aman? ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, menjadikan hal ini kenyataan. Ia memahami perintah dalam bahasa sehari-hari, mengatasi ketiga kekhawatiran adopsi AI sambil menghubungkan obrolan, tugas, dokumen, dan pengetahuan Anda di seluruh ruang kerja. Temukan jawaban dan wawasan dengan satu klik!

Cara Menggunakan Meta AI untuk Pesan Bisnis

Kuncinya adalah fokus pada tugas-tugas yang menyebabkan kemacetan dalam komunikasi pelanggan Anda. Meta AI dirancang untuk membantu Anda menyusun, brainstorming, dan membuat visual pendukung. Aplikasi praktis ini berfungsi di WhatsApp, Messenger, dan Instagram, mengubah AI dari sekadar fitur baru menjadi alat esensial untuk tim Anda. 🛠️

Berikut adalah empat cara praktis untuk memanfaatkan Meta AI dalam pesan bisnis Anda.

Otomatisasi respons layanan pelanggan

Ketika Anda mendengar kata "otomatisasi," Anda mungkin membayangkan bot yang sepenuhnya mengambil alih percakapan. Itu bukan yang dilakukan Meta AI. Sebaliknya, Meta AI membantu anggota tim Anda merespons lebih cepat dan konsisten, memungkinkan mereka menangani volume percakapan yang lebih tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Ini tentang memperkuat tim Anda, bukan menggantikannya.

Prosesnya sederhana. Saat pertanyaan pelanggan masuk, Anda dapat membuka Meta AI, menjelaskan situasi, dan meminta Meta AI untuk menyusun balasan.

Berikut beberapa contoh prompt untuk memulainya:

“Buat balasan ramah untuk pelanggan yang menanyakan kebijakan pengembalian kami”

“Tulis balasan profesional yang menjelaskan bahwa pengiriman tertunda karena cuaca”

“Buat balasan singkat dan bermanfaat untuk seseorang yang menanyakan ketersediaan produk”

Anda bahkan dapat meminta Meta AI untuk menyesuaikan nada pesan menjadi lebih formal atau santai, atau membuat pesan lebih pendek atau lebih panjang. Hal ini memberikan tim Anda titik awal yang solid, yang dapat mereka sesuaikan sebelum mengirimkan pesan.

Buat templat balasan cepat

Tim layanan pelanggan menghabiskan hingga 40% waktu mereka untuk menjawab 10 pertanyaan yang sama. Meta AI dapat membantu Anda membangun perpustakaan respons yang konsisten dan sesuai merek dalam hitungan menit. Hal ini memastikan pesan Anda tetap konsisten dan membebaskan tim Anda untuk fokus pada masalah pelanggan yang lebih kompleks.

Berikan Meta AI pertanyaan pelanggan yang paling sering diajukan dan minta Meta AI untuk menghasilkan beberapa opsi balasan.

Untuk konsistensi: “Berikan lima cara berbeda untuk menjawab ‘Apa jam operasional bisnis Anda?’”

Untuk variasi nada: “Buat tiga balasan yang ramah namun profesional untuk pelanggan yang menanyakan apakah kami menawarkan diskon”

Untuk kejelasan: “Tulis templat balasan yang jelas dan sederhana untuk pelanggan yang menanyakan status pesanan mereka”

Setelah Anda memiliki kumpulan balasan yang disukai, Anda dapat menyimpannya dalam dokumen bersama atau langsung di fitur balasan cepat platform pesan Anda. Hal ini membuat jawaban tersebut mudah diakses oleh semua anggota tim Anda.

💡 Tips Pro: Balasan cepat menghemat waktu — tetapi hanya jika tim Anda dapat menemukan yang tepat dengan cepat. Agen Ambient Answers di dalam ClickUp dapat memantau percakapan dan tugas secara real-time dan secara otomatis menampilkan templat respons yang relevan, FAQ, atau solusi sebelumnya berdasarkan kata kunci atau niat pelanggan.

Rencanakan konten pesan dan kampanye

Melampaui layanan pelanggan satu-satu, Anda dapat menggunakan Meta AI untuk membantu merencanakan strategi pesan proaktif Anda.

Menemukan ide-ide segar untuk kampanye promosi, peluncuran produk, atau kampanye musiman bisa menjadi tantangan. Blok kreatif bisa terjadi, dan tenggat waktu mendekat, membuat upaya pemasaran Anda terasa ketinggalan zaman atau terburu-buru. Meta AI dapat bertindak sebagai mitra brainstorming Anda, membantu Anda menghasilkan ide dan menyusun konten untuk kampanye yang lebih besar.

Minta bantuan untuk:

Ide Kampanye: “Berikan lima ide kreatif untuk kampanye WhatsApp yang mempromosikan penjualan musim panas kami yang akan datang”

Re-engagement: “Buat serangkaian tiga pesan untuk dikirimkan kepada pelanggan yang belum melakukan pembelian dalam 60 hari terakhir”

Peluncuran Pesan: “Sarankan beberapa sudut pandang pesan yang berbeda untuk meluncurkan layanan berlangganan baru kami kepada pelanggan existing”

Anda bahkan dapat menggunakannya untuk membuat variasi untuk pengujian A/B. Minta Meta AI untuk menulis dua atau tiga versi berbeda dari pesan promosi yang sama sehingga Anda dapat melihat mana yang paling efektif.

💡 Tips Pro: Buat salinan pemasaran dalam hitungan detik tanpa meninggalkan ClickUp, menggunakan asisten AI bawaan, ClickUp Brain.

Buat visual untuk percakapan chat

Terkadang, sebuah gambar memang bernilai seribu kata, tetapi membuat visual kustom untuk setiap interaksi pelanggan tidak mungkin dilakukan. Tim Anda mungkin terpaksa menggunakan foto stok generik atau, lebih sering lagi, tanpa visual sama sekali. Ini adalah kesempatan yang terlewatkan untuk membuat pesan Anda lebih menarik dan bermanfaat.

Fitur pembuat gambar Meta AI memungkinkan Anda membuat visual kustom secara instan, langsung di dalam obrolan Anda. Cukup deskripsikan gambar yang Anda inginkan, dan AI akan membuatnya untuk Anda.

Ini sangat cocok untuk:

Contoh Produk: “Buat gambar botol air baru kami di atas meja di samping laptop”

Grafik Promosi: “Buat gambar kotak hadiah meriah dengan pita biru untuk promosi liburan”

Ikon Ilustratif: “Buat ilustrasi sederhana dan bersih dari truk pengiriman untuk digunakan dalam pembaruan pengiriman”

Gambar-gambar ini paling cocok untuk penggunaan cepat dan informal dalam obrolan. Mereka tidak akan menggantikan aset merek yang rapi yang dibuat oleh tim desain Anda, tetapi mereka adalah alat yang ampuh untuk memperkaya percakapan sehari-hari.

💡 Tips Pro: Buat gambar kustom untuk kampanye Anda dengan beberapa perintah sederhana ke ClickUp Brain. Anda juga dapat menyimpan, berbagi, dan menggunakan kembali perintah Anda. Pembuatan gambar menggunakan ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: Survei kematangan AI kami menyoroti tantangan yang jelas: 54% tim bekerja di sistem yang terpisah-pisah, 49% jarang berbagi konteks antar alat, dan 43% kesulitan menemukan informasi yang mereka butuhkan. Ketika pekerjaan terfragmentasi, alat AI Anda tidak dapat mengakses konteks lengkap, yang berarti jawaban tidak lengkap, respons tertunda, dan output yang kurang mendalam atau akurat. Itu adalah penyebaran pekerjaan yang nyata, dan hal ini menghabiskan jutaan dolar bagi perusahaan akibat produktivitas yang hilang dan waktu yang terbuang. ClickUp Brain mengatasi hal ini dengan beroperasi di dalam ruang kerja terpadu yang didukung AI, di mana tugas, dokumen, obrolan, dan tujuan saling terhubung. Pencarian Perusahaan menampilkan setiap detail secara instan, sementara Agen AI beroperasi di seluruh platform untuk mengumpulkan konteks, berbagi pembaruan, dan mendorong pekerjaan maju. Hasilnya adalah AI yang lebih cepat, lebih jelas, dan selalu terinformasi, sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh alat yang terpisah.

Kelola Alur Kerja Pesan Bisnis Anda dengan ClickUp

Menggunakan Meta AI untuk menyusun balasan atau merancang kampanye adalah langkah awal yang bagus, tetapi tidak menyelesaikan kekacauan yang mendasar.

Template balasan cepat Anda tersebar di dokumen acak, rencana kampanye Anda ada di spreadsheet, dan tim Anda berusaha mengoordinasikan siapa yang menjawab apa di grup chat terpisah. Ini adalah work sprawl — fragmentasi pekerjaan di antara alat-alat yang terputus dan tidak terintegrasi — yang merusak produktivitas dengan memaksa tim Anda terus-menerus beralih antar alat, kehilangan konteks setiap kali mengklik.

Fragmentasi ini menyebabkan waktu terbuang—51 menit per minggu, pesan yang tidak konsisten, dan percakapan yang terputus. Untuk benar-benar memanfaatkan AI, Anda perlu mengelola seluruh alur kerja —dari ide hingga eksekusi hingga analisis—di satu tempat.

Organisir semua pekerjaan seputar pesan bisnis Anda dengan ruang kerja AI terintegrasi ClickUp — sebuah platform tunggal di mana proyek, dokumen, percakapan, dan analitik berada dalam satu tempat, dengan AI kontekstual tertanam sebagai lapisan kecerdasan — yang melengkapi Meta AI.

Sentralisasikan templat pesan dan perpustakaan respons.

Sentralisasikan semua sumber daya yang dibagikan di satu tempat dengan Docs Hub

Saat tim Anda menggunakan Meta AI untuk menghasilkan balasan, Anda akan dengan cepat mengumpulkan variasi — kebijakan pengembalian, pembaruan status pesanan, balasan promosi, dan versi dengan nada tertentu.

Alih-alih menyimpan ini di catatan acak atau obrolan, simpan di ClickUp Docs:

Buat perpustakaan respons terstruktur yang diorganisir berdasarkan kategori (pengembalian barang, pengiriman, penagihan, promosi).

Pertahankan pedoman suara merek bersama dengan templat.

Gunakan izin untuk mengontrol siapa yang dapat mengedit pesan yang telah disetujui.

Hubungkan Dokumen langsung ke tugas sehingga agen dapat mengakses templat yang tepat secara instan.

Ini mencegah ketidakkonsistenan di WhatsApp, Messenger, dan Instagram, terutama saat anggota tim yang berbeda memberikan balasan.

Ubah percakapan menjadi tugas yang dapat dilacak

Otomatiskan tugas Anda dan jaga agar pekerjaan tetap berjalan dengan ClickUp Tasks

Percakapan dengan pelanggan tidak hanya membutuhkan balasan — seringkali juga membutuhkan tindakan.

Dengan ClickUp Tasks, Anda dapat:

Ubah percakapan prioritas tinggi menjadi tugas yang ditugaskan.

Tugaskan percakapan atau tanggung jawab kampanye kepada anggota tim tertentu.

Tambahkan Bidang Kustom seperti platform (WhatsApp, Messenger, Instagram), tingkat urgensi, dan segmen pelanggan.

Gunakan status kustom seperti “Permintaan Baru,” “Sedang Menyusun Balasan,” “Menunggu Tanggapan Pelanggan,” “Ditingkatkan,” “Selesai.”

Tetapkan tanggal jatuh tempo dan SLAs untuk waktu respons.

Lampirkan konteks yang relevan (screenshot, transkrip pesan, detail pesanan)

Buat komentar internal terpisah dari pesan yang ditujukan kepada pelanggan.

Rencanakan dan laksanakan kampanye pesan dengan alur kerja terstruktur.

Bangun dasbor kampanye pemasaran dengan ClickUp Dashboards

Meta AI dapat membantu merancang pesan kampanye Anda. Namun, meluncurkan kampanye memerlukan koordinasi.

Dengan ClickUp, Anda dapat:

Buat folder kampanye (misalnya, Penjualan Musim Panas, Peluncuran Produk, Seri Re-Engagement)

Bagi kampanye menjadi tugas-tugas: penulisan salinan, tinjauan hukum, pembuatan aset, pengaturan iklan, penjadwalan peluncuran.

Gunakan dependensi untuk memastikan pesan tidak dikirim sebelum persetujuan.

Visualisasikan garis waktu dalam tampilan Gantt atau Kalender.

Pantau kinerja di dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan.

Hal ini sangat penting untuk kampanye klik-untuk-berkirim pesan, di mana iklan memicu percakapan secara massal.

Otomatisasi langkah-langkah alur kerja yang berulang.

Otomatiskan tugas-tugas berulang Anda dengan ClickUp Automations

Koordinasi berulang-ulang lebih memperlambat tim daripada penulisan pesan. ClickUp Automations memungkinkan Anda:

Otomatis menetapkan tugas pesan baru berdasarkan platform atau kampanye.

Atur pengingat untuk pesan tindak lanjut

Perbarui status saat batas waktu berlalu

Beritahu manajer saat batas SLA dilanggar.

Hasilnya? Tim Anda fokus pada komunikasi pelanggan — bukan administrasi internal.

💡 Tips Pro: Buat Super Agent di ClickUp yang dilatih menggunakan templat pesan Anda, pedoman merek, aturan SLA, dan kebijakan eskalasi. Kemudian biarkan: Sarankan balasan langsung di dalam tugas

Otomatisasi penandaan percakapan berdasarkan kategori atau tingkat urgensi.

Sarankan langkah selanjutnya untuk agen

Tandai tindak lanjut yang terlambat sebelum terlupakan. Seorang Super Agent seperti rekan AI: ia memahami konteks, dapat disebutkan dengan @ untuk menyusun pembaruan, merangkum umpan balik, dan bahkan mengambil tindakan secara otomatis berdasarkan pemicu yang Anda tentukan. Otomatiskan alur kerja secara end-to-end dengan AI Super Agents tanpa kode di ClickUp

Gunakan AI untuk menyusun dan menyempurnakan konten di dalam ruang kerja Anda.

Akses AI di tempat Anda bekerja di ClickUp Docs

Sementara Meta AI beroperasi di dalam aplikasi pesan, ClickUp Brain beroperasi di dalam alur kerja Anda.

Anda dapat menggunakannya untuk:

Buat pesan kampanye langsung di dalam tugas atau Dokumen.

Ringkas umpan balik pelanggan dari berbagai percakapan.

Buat versi alternatif untuk pengujian A/B.

Perbaiki nada dan struktur sebelum pesan dipublikasikan.

Alih-alih berpindah antar alat, proses ideasi dan eksekusi Anda tetap terhubung.

💡 Tips Pro: Balas pesan mendesak saat bepergian dengan fitur Talk to Text di ClickUp. Cukup ketuk ikon mikrofon di dalam tugas atau komentar, ucapkan balasan Anda secara alami, dan ClickUp akan mengubahnya menjadi teks yang bersih dan dapat diedit. Ini sangat berguna untuk eskalasi atau persetujuan yang sensitif waktu — Anda dapat mendiktekan balasan, menyesuaikan kata-kata jika diperlukan, dan menjaga alur kerja tetap berjalan dalam hitungan detik.

Gunakan Meta AI untuk Kecepatan—Tetapi Bangun Sistem untuk Skalabilitas

Meta AI—ditenagai oleh model Llama Meta—memberikan bisnis cara yang lebih cepat untuk menangani percakapan pelanggan di WhatsApp, Messenger, dan Instagram. Anda dapat menyusun balasan dalam hitungan detik, menghasilkan visual cepat, merencanakan kampanye, dan mengurangi beban mental yang timbul dari pesan bisnis yang terus-menerus.

Namun, inilah kenyataannya: Meta AI meningkatkan interaksi individu. Ia tidak mengelola alur kerja Anda.

Ini tidak akan:

Lacak siapa yang merespons pelanggan mana.

Simpan templat pesan yang disetujui secara terstruktur.

Koordinasikan jadwal kampanye di seluruh tim

Pastikan tindak lanjut dilakukan tepat waktu.

Memberikan Anda gambaran tentang waktu respons atau beban kerja.

Seiring dengan meningkatnya volume pesan bisnis, kecepatan saja tidak cukup.

Di situlah ruang kerja terpusat seperti ClickUp menjadi sangat penting. Meta AI membantu Anda membuat pesan. ClickUp membantu Anda mengelola sistem di balik pesan—templat, tugas, kampanye, aturan otomatisasi, dasbor, dan koordinasi tim—semua dalam satu tempat.

Satukan alur kerja pesan bisnis Anda. Mulai gunakan ClickUp secara gratis hari ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ya, Meta AI saat ini gratis di WhatsApp, Messenger, dan Instagram. Pada Januari 2026, Meta mengumumkan rencana untuk menguji langganan premium yang akan menawarkan kemampuan AI yang lebih luas, meskipun fitur inti tetap gratis.

Anda memerlukan akun Meta untuk menggunakan Meta AI, tetapi Anda dapat mengaksesnya melalui WhatsApp tanpa perlu memiliki profil Facebook. WhatsApp menggunakan verifikasi nomor telepon daripada login Facebook.

Meta AI adalah asisten pribadi yang membantu Anda menyusun konten dan mendapatkan jawaban. Chatbot WhatsApp adalah sistem otomatis yang merespons langsung kepada pelanggan Anda atas nama Anda.