Cara Menggunakan GitHub Copilot untuk Pengembangan Backend

Menurut survei Stack Overflow, 62% pengembang kini menggunakan alat pemrograman AI, tetapi sebagian besar masih menganggapnya sebagai fitur autocomplete yang ditingkatkan daripada sebagai alat percepatan pengembangan yang sesungguhnya.

Panduan ini akan memandu Anda dalam menggunakan GitHub Copilot khusus untuk pengembangan backend—mulai dari pengaturan dan rekayasa prompt hingga mengintegrasikannya dengan alur kerja tim Anda di ClickUp.

Apa Itu GitHub Copilot?

Jika Anda pernah mengeluh saat mengetik lagi handler rute Express atau serializer model Django, Anda tahu rasanya—kode boilerplate adalah biaya yang harus Anda bayar sebelum sampai pada masalah yang menarik.

GitHub Copilot adalah asisten pemrograman berbasis AI yang terintegrasi langsung ke dalam editor kode Anda, bertindak sebagai mitra pemrograman AI Anda. Ia dilatih menggunakan sejumlah besar kode publik, sehingga memahami pola dan konvensi kerangka kerja backend populer seperti Express, Django, dan Spring Boot.

Ini berarti GitHub Copilot dapat menghasilkan kode yang sesuai dengan stack spesifik Anda, menangani tugas-tugas pengaturan yang berulang sehingga Anda dapat fokus pada pengembangan.

Anda akan bekerja dengan Copilot dalam dua cara utama:

Saran langsung: Saat Anda mengetik, Copilot memprediksi apa yang Anda butuhkan dan menawarkan penyelesaian kode sebagai teks abu-abu "ghost text" yang dapat Anda terima dengan satu ketukan tombol.

Antarmuka obrolan: Anda dapat berinteraksi dengan Copilot, meminta penjelasan kode, membuat fungsi baru berdasarkan deskripsi, atau membantu mendebug masalah.

Fitur ini juga dilengkapi dengan mode agen canggih, yang dapat menangani tugas-tugas kompleks dan multi-file secara mandiri.

📮ClickUp Insight: Seorang profesional rata-rata menghabiskan lebih dari 30 menit sehari untuk mencari informasi terkait pekerjaan—itu berarti lebih dari 120 jam per tahun terbuang untuk menggali email, obrolan Slack, dan file yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi di ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu. Kenalkan ClickUp Brain. Ia memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang tepat dalam hitungan detik—sehingga Anda bisa berhenti mencari dan mulai bekerja. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat lebih dari 5 jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

Cara Mengatur GitHub Copilot untuk Pengembangan Backend

Mengatur Copilot hanya membutuhkan beberapa menit dan memerlukan konfigurasi minimal.

Instal ekstensi GitHub Copilot di IDE Anda

Pertama, Anda perlu menginstal ekstensi Copilot untuk lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) Anda. Untuk VS Code, pilihan yang paling umum, ikuti langkah-langkah berikut:

Buka pasar ekstensi di VS Code dengan menekan Ctrl+Shift+X (Cmd+Shift+X di Mac)

Cari “GitHub Copilot” dan klik Instal pada ekstensi resmi GitHub.

Anda akan diminta untuk masuk menggunakan akun GitHub Anda.

Berikan izin pada ekstensi di browser Anda untuk memberikan akses kepadanya.

Anda memerlukan langganan GitHub Copilot yang aktif (Individual, Business, atau Enterprise) agar dapat berfungsi. Prosesnya serupa untuk IDE lain; di JetBrains, Anda dapat menemukannya di Pengaturan > Plugin > Pasar, dan untuk Neovim, Anda dapat menggunakan plugin seperti copilot.vim.

Anda akan tahu bahwa instalasi berhasil ketika melihat ikon Copilot di bilah status editor Anda.

Konfigurasikan Copilot untuk proyek backend Anda

Mulailah dengan membuat file `.github/copilot-instructions.md` di direktori akar proyek Anda. File ini memberitahu Copilot tentang standar penulisan kode, kerangka kerja, dan pola yang Anda sukai.

Untuk backend Node.js yang menggunakan Express dan TypeScript, instruksi Anda mungkin terlihat seperti ini:

Konfigurasi sederhana ini memastikan saran yang Anda terima disesuaikan dengan proyek Anda, menghemat waktu refactoring yang signifikan.

Aktifkan mode agen untuk tugas-tugas kompleks

Beberapa tugas backend terlalu besar untuk satu file, seperti membuat kerangka modul fitur baru atau merestrukturisasi logika di beberapa layanan. Mode agen Copilot menangani operasi kompleks multi-file ini secara otomatis. 🛠️

Mode Agen adalah mode otonom di mana Copilot dapat memahami tugas tingkat tinggi, mengusulkan rencana, dan kemudian melaksanakannya dengan membuat dan memodifikasi beberapa file, menjalankan perintah terminal, bahkan memverifikasi pekerjaannya sendiri.

Untuk menggunakannya, buka panel Copilot Chat di VS Code dan beralih ke mode Agent. Kemudian, deskripsikan tugas Anda dalam bahasa Inggris yang sederhana: “Buat modul otentikasi pengguna dengan token JWT, termasuk rute, middleware, dan tes.” Copilot akan merinci rencananya dan meminta persetujuan Anda sebelum melakukan perubahan.

Untuk melihat bagaimana agen AI mengubah alur kerja pemrograman dan memfasilitasi proses pengembangan yang lebih otonom, tonton ringkasan ini tentang agen AI untuk pemrograman dan kemampuannya.

Cara Menggunakan GitHub Copilot untuk Tugas Backend Umum

Prompt yang tidak spesifik seperti “buat API” menghasilkan kode generik, sementara prompt yang spesifik menghasilkan kode yang spesifik untuk framework dan siap digunakan di produksi. Berikut cara menulis prompt yang benar-benar berfungsi.

Generate API CRUD dengan prompt Copilot

Menulis secara manual operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) untuk setiap model data merupakan salah satu tugas paling repetitif dalam pengembangan backend. Anda dapat sepenuhnya mendelegasikan tugas ini kepada Copilot dengan komentar yang ditulis dengan baik.

Di berkas router Anda, tulis komentar yang menjelaskan persis apa yang Anda butuhkan:

Copilot akan membaca ini dan menghasilkan handler rute yang sesuai. Untuk hasil yang lebih baik:

Jelaskan model data Anda secara spesifik: Sebutkan nama dan tipe kolom.

Sebutkan ORM atau perpustakaan database Anda: Menyebutkan “Menggunakan Prisma” atau “Menggunakan Mongoose” membantu menghasilkan kode yang spesifik untuk framework tersebut.

Validasi permintaan secara eksplisit: Copilot tidak selalu menambahkan validasi input kecuali Anda memintanya.

Alih-alih menerima blok kode besar sekaligus, gunakan tombol Tab untuk menerima saran baris per baris. Hal ini memungkinkan Anda untuk meninjau dan melakukan penyesuaian kecil seiring berjalannya proses.

Tulis lapisan layanan, pengontrol, dan DTO.

Backend modern sering menggunakan arsitektur berlapis untuk memisahkan fungsi, tetapi hal ini menghasilkan lebih banyak file dan kode boilerplate. Copilot memahami struktur ini dan dapat membantu Anda membangun setiap lapisan.

Kontroller: Ini menangani permintaan dan respons HTTP mentah. Berikan prompt Copilot dengan jalur rute dan perilaku yang diharapkan.

Lapisan Layanan: Ini berisi logika bisnis inti. Berikan prompt dengan tanda tangan metode dan deskripsi logika.

DTO (Data Transfer Objects): Ini mendefinisikan bentuk data untuk permintaan dan respons. Cukup ketik nama antarmuka atau kelas, dan Copilot sering kali akan menebak bidang-bidang dari konteks sekitarnya.

Misalnya, untuk membuat metode layanan, Anda dapat menulis:

Buat logika autentikasi dan JWT

Membuat logika autentikasi adalah pekerjaan yang berulang namun juga kritis bagi keamanan, menjadikannya tugas yang sempurna untuk Copilot—selama Anda memeriksa hasil kerjanya dengan cermat. Anda dapat meminta Copilot untuk menghasilkan pola autentikasi yang umum.

Misalnya, mintalah GitHub Copilot untuk: “Buat fungsi untuk menghasilkan token JWT yang berisi ID pengguna dan peran, dengan masa berlaku 24 jam.” Atau, “Buat middleware Express untuk memverifikasi token JWT dari header Authorization.”

Penting: Jangan pernah mempercayai kode keamanan yang dihasilkan AI tanpa tinjauan menyeluruh. Copilot mungkin menggunakan perpustakaan yang sudah usang, pengaturan default yang tidak aman, atau menghasilkan rahasia tempatholder. Selalu verifikasi outputnya sesuai dengan praktik terbaik keamanan seperti pedoman OWASP sebelum melakukan deployment.

Bangun dan optimalkan kasus uji

Menulis tes sangat penting, tetapi seringkali terasa seperti tugas yang membosankan, sehingga pengembang sering mengabaikannya saat tenggat waktu mendesak. Copilot sangat ahli dalam menulis tes karena dapat menganalisis kode yang sudah ada dan menghasilkan kasus tes yang mencakup logikanya—pengembang yang menggunakan Copilot 53,2% lebih mungkin lulus semua tes unit dalam uji coba terkontrol.

Buka berkas layanan Anda dan berkas uji yang sesuai, dan Copilot akan secara otomatis menyarankan uji coba. Anda juga dapat membimbingnya dengan komentar:

Copilot akan menghasilkan struktur pengujian, termasuk mock dan asersi. Untuk pengembangan backend, ia dapat menangani pengujian unit dengan dependensi yang dimock, pengujian integrasi yang berinteraksi dengan database, dan pengujian endpoint API menggunakan perpustakaan seperti supertest.

Cara Mengintegrasikan GitHub Copilot ke dalam Alur Kerja Backend Anda

Tim backend mendapatkan manfaat terbesar dengan mengintegrasikan Copilot ke dalam tinjauan kode, dokumentasi, refaktoring, dan debugging—sambil menjaga semua pekerjaan terkait tetap terlihat dan terhubung di satu tempat.

Gunakan Copilot untuk memperkuat tinjauan kode sebelum pull request (PR).

Copilot Chat dapat bertindak sebagai peninjau awal sebelum permintaan pull dibuka.

Jelaskan kode backend yang tidak familiar atau warisan sebelum melakukan perubahan.

Review perbedaan dan sarankan perbaikan, kasus khusus, atau pertimbangan kinerja.

Deteksi masalah sejak dini agar tinjauan kode formal tetap fokus dan efisien.

💡 Tips Pro: Saat wawasan ini direkam bersama konteks tugas atau PR di ClickUp, peninjau tidak perlu merekonstruksi mengapa keputusan dibuat—mereka dapat melihatnya langsung. Beberapa tim menggunakan Copilot untuk menyusun deskripsi PR atau pesan commit, lalu mengelola tinjauan dan persetujuan secara terpusat di ClickUp.

Mengurangi beban dokumentasi

Dokumentasi backend seringkali tertinggal karena memakan waktu dan bukan prioritas. GitHub Copilot dapat membantu untuk:

Generate JSDoc atau docstrings dari fungsi yang sudah ada

Buat dokumentasi API dari controller atau route handler.

Buat bagian README awal untuk layanan atau deployment.

💡 Tips Pro: Menyimpan tugas dokumentasi, draf, dan versi final di ClickUp Docs memastikan mereka tidak tersebar di komentar atau file lokal—dan benar-benar diselesaikan.

Jadikan refactoring lebih terencana

Copilot sangat berguna saat tujuan refactoring sudah jelas.

Jelaskan tujuan dengan jelas (misalnya, “Pisahkan logika ini ke dalam layanan terpisah”)

Periksa perubahan yang diusulkan oleh Copilot daripada menerapkannya secara membabi buta.

Gunakan saran-sarannya untuk mengevaluasi trade-off sebelum melakukan commit.

💡 Tips Pro: Menghubungkan diskusi refactoring, keputusan, dan perubahan kode di ClickUp membantu tim mempertahankan kejelasan arsitektur seiring waktu. Tim dapat mendiskusikan pekerjaan dalam konteks melalui saluran khusus di ClickUp Chat.

Debug lebih cepat dengan konteks bersama

Copilot dapat mempercepat proses debugging pada tahap awal.

Salin pesan kesalahan atau stack trace ke Copilot Chat untuk penjelasan.

Minta penyebab kemungkinan atau saran perbaikan berdasarkan kerangka kerja backend.

Gunakan untuk menentukan area yang perlu diselidiki selanjutnya.

💡 Tips Pro: Saat catatan debugging didokumentasikan di ClickUp, pengetahuan tidak hilang setelah perbaikan—melainkan menjadi konteks yang dapat digunakan kembali oleh tim.

Praktik Terbaik dalam Menggunakan GitHub Copilot untuk Pengembangan Backend

Menerima saran AI secara membabi buta dapat menghasilkan kode yang bermasalah dan tidak aman, yang menciptakan utang teknis dan menghilangkan keuntungan produktivitas awal. Sebuah studi menemukan bahwa 70% potongan kode Java yang dihasilkan oleh ChatGPT mengandung penyalahgunaan API keamanan.

Untuk menghindari hal ini, perlakukan Copilot seperti seorang pengembang junior—berguna, tetapi membutuhkan pengawasan.

Tulis prompt deskriptif: Jangan hanya mengatakan “buat pengguna.” Katakan “buat model pengguna dengan bidang untuk email, kata sandi (terenkripsi), dan peran (admin atau pengguna).” Sertakan framework Anda dan batasan apa pun.

Berikan konteks: Copilot menggunakan file yang terbuka untuk memahami proyek Anda. Pastikan file-file relevan seperti model data, pengontrol, dan layanan tetap terbuka di tab.

Periksa semuanya: Ini adalah aturan terpenting. Proses tinjauan kode yang efisien sangat penting. Baca setiap baris kode yang dihasilkan oleh Copilot, periksa kelemahan keamanan, kesalahan logika, dan kasus tepi.

Berinteraksi melalui obrolan: Jika saran yang muncul tidak tepat, buka Copilot Chat dan minta perbaikan seperti “Jadikan fungsi ini asinkron” atau “Tambahkan penanganan kesalahan pada blok ini”. Jika saran yang muncul tidak tepat, buka Copilot Chat dan minta perbaikan seperti “Jadikan fungsi ini asinkron” atau “Tambahkan penanganan kesalahan pada blok ini”.

Gunakan pintasan keyboard: Percepat alur kerja Anda dengan mempelajari pintasan berikut: Tekan Tab untuk menerima saran, Esc untuk menolaknya, dan Alt+] (atau Option+]) untuk beralih antara saran alternatif.

🌟 Bagi tim backend, agen otonom Codegen ClickUp berperan sebagai pengganda produktivitas—mengurus tugas-tugas berulang dan lintas bidang sementara insinyur tetap fokus pada arsitektur, keakuratan, dan logika bisnis. Dengan cara ini, ia mempercepat pengiriman tanpa menurunkan standar teknik. Gunakan untuk: Refactoring lintas berkas dan perubahan secara menyeluruh pada basis kode.

Pembuatan kerangka kerja fitur backend

Pengujian pembangkitan dan perluasan cakupan.

Menerapkan aturan untuk konsistensi API dan penegakan kontrak.

Pembersihan utang teknis dan tugas-tugas kebersihan

Dokumentasi dan keterjangkauan kode

Dukungan migrasi dan pembaruan

Contoh: Membangun API REST dengan GitHub Copilot

Berikut ini adalah panduan langkah demi langkah untuk membangun API manajemen produk sederhana menggunakan Node.js, Express, dan TypeScript, dengan Copilot menangani tugas-tugas berat.

Pertama, di folder proyek baru, Anda dapat meminta Copilot Chat: “Buat file package.json untuk proyek Express dan TypeScript yang menggunakan Jest untuk pengujian.”

Langkah 1: Tentukan model dataBuat file baru, src/product.ts, dan ketik interface Product {. Copilot kemungkinan akan menyarankan bidang seperti id, name, price, dan description. Terima saran tersebut.

Langkah 2: Buat rute CRUDBuat file src/routes/products.ts. Di bagian atas file, tambahkan komentar: // Buat router Express untuk produk dengan endpoint GET, POST, PUT, dan DELETE. Copilot akan menghasilkan router lengkap.

Langkah 3: Tambahkan lapisan layananBuat src/services/productService.ts. Tambahkan komentar: // Buat layanan produk dengan array dalam memori untuk menyimpan produk. Sertakan metode untuk getAll, getById, create, update, dan delete.

Langkah 4: Tambahkan middleware validasiBuat file baru, src/middleware/validation.ts, dan berikan prompt kepada Copilot: // Buat middleware Express untuk memvalidasi badan permintaan saat membuat produk baru. Pastikan nama adalah string dan harga adalah angka.

Langkah 5: Buat tesAkhirnya, buat tes/produk. tes. ts. Dengan file-file lain yang terbuka, Copilot akan mulai menyarankan tes untuk endpoint API Anda menggunakan Jest dan supertest. Anda dapat membimbingnya dengan komentar seperti // Tulis tes integrasi untuk endpoint API produk.

Anda sekarang memiliki API yang berfungsi dan telah diuji, dengan Copilot menangani hampir semua kode boilerplate.

Batasan Penggunaan GitHub Copilot untuk Pemrograman

Terlalu bergantung pada Copilot tanpa memahami kelemahannya dapat menimbulkan celah kritis dalam aplikasi Anda. Inilah di mana Copilot memiliki keterbatasan. 👀

Batasan konteks: Copilot tidak melihat seluruh basis kode Anda. Konteksnya terbatas pada file yang terbuka, sehingga dapat melewatkan pola atau ketergantungan yang berlaku secara keseluruhan proyek.

Saran yang sudah usang: Data pelatihan GitHub Copilot memiliki batasan waktu, sehingga mungkin menyarankan fungsi yang sudah tidak digunakan atau versi perpustakaan yang lama.

Titik buta keamanan: Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Copilot dapat menghasilkan kode yang rentan. Selain masalah yang jelas, waspadai masalah halus seperti kondisi balapan, deserialisasi yang tidak aman, atau konfigurasi CORS yang terlalu longgar.

Halusinasi: Terkadang, Copilot hanya membuat hal-hal yang tidak ada. Ia mungkin menciptakan fungsi atau metode perpustakaan yang tidak ada, menyebabkan kode Anda gagal saat dijalankan.

Ketahui kapan harus menulis kode secara manual. Untuk logika yang kritis terhadap keamanan, migrasi database yang kompleks, atau kode yang sensitif terhadap kinerja, seringkali lebih aman dan cepat untuk mengandalkan keahlian Anda sendiri.

Optimalkan Alur Kerja Pengembangan Anda dengan ClickUp

Copilot membantu Anda menulis kode lebih cepat, tetapi Anda tetap perlu tahu apa yang akan dibangun. Ketika persyaratan berada di satu alat, desain di alat lain, dan diskusi teknis di alat ketiga, Anda membuang waktu untuk beralih konteks sebelum bahkan dapat menulis prompt.

Memperlancar seluruh alur kerja Anda memerlukan integrasi antara pembangkitan kode dengan manajemen pekerjaan, mengurangi perpindahan konteks antara IDE, alat manajemen proyek, dan dokumentasi.

Bawa seluruh siklus pengembangan Anda ke dalam satu ruang kerja dengan ClickUp. Ruang Kerja AI Terintegrasi adalah platform tunggal di mana proyek, dokumen, percakapan, dan analisis berada dalam satu tempat—dengan AI kontekstual tertanam sebagai lapisan kecerdasan yang memahami pekerjaan Anda dan membantu memajukannya.

Lihat semua tautan GitHub yang diposting dalam tugas di ClickUp

ClickUp menghubungkan kode, tugas, dan dokumentasi Anda dalam satu ruang kerja, memudahkan pengelolaan segala hal mulai dari perencanaan sprint hingga catatan rilis di satu tempat. Persyaratan, yang sebelumnya tersebar di berbagai thread Slack, kini tetap terorganisir dan mudah diakses.

Otomatiskan alur kerja pengembangan Anda di ClickUp

Optimalkan Alur Kerja Pengembangan Anda dengan ClickUp

Menghubungkan kode Anda dengan alur kerja memberi tim Anda lebih banyak waktu tanpa gangguan untuk membangun.

Digunakan bersama-sama, GitHub Copilot mempercepat pengembangan backend, sementara ruang kerja terintegrasi seperti ClickUp menjaga kode, percakapan, keputusan, dan pengiriman tetap selaras—sehingga kecepatan tidak mengorbankan kejelasan.

Mulai secara gratis dengan ClickUp dan integrasikan alur kerja pengembangan backend Anda. ✨

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Tidak, konteks Copilot terutama terbatas pada file yang Anda buka di editor Anda. Untuk meningkatkan saran-sarannya, buka file terkait di tab dan gunakan file `.github/copilot-instructions.md` untuk menyediakan konvensi proyek secara keseluruhan.

Copilot sangat berguna untuk mempercepat tugas-tugas berulang seperti menulis kode boilerplate dan operasi CRUD, tetapi memerlukan tinjauan yang cermat. Untuk logika bisnis yang kompleks atau baru, menulis kode secara manual seringkali memberikan kontrol yang lebih besar dan hasil yang lebih baik.

Copilot bekerja paling baik dengan kerangka kerja populer yang memiliki sejumlah besar kode publik untuk dipelajari. Ini termasuk Express, Django, Flask, Spring Boot, Ruby on Rails, dan ASP.NET Core.

Anda harus memperlakukan semua kode yang dihasilkan oleh Copilot sebagai draf awal dari seorang pengembang pemula, bukan sebagai kode yang siap untuk produksi. Selalu periksa kode tersebut untuk masalah keamanan, uji secara menyeluruh, dan pastikan bahwa kode tersebut menggunakan API yang terbaru dan tidak usang.

GitHub Copilot menawarkan paket Individual, Business, dan Enterprise. Paket Business dan Enterprise yang berorientasi tim mencakup fitur untuk pengawasan administratif, pengelolaan kebijakan, dan instruksi khusus untuk seluruh organisasi. Untuk detail terbaru, kunjungi halaman harga resmi GitHub.