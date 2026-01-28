8 Kasus Penggunaan ChatGPT dalam Pemasaran yang Harus Diketahui Setiap Pemasar

Kita semua tahu ChatGPT sebagai salah satu alat pertama yang membuat AI dapat diakses oleh tim korporat.

Seperti yang dikatakan oleh pengusaha Amerika Aaron Levie, “ChatGPT adalah salah satu momen langka dalam teknologi di mana Anda melihat sekilas bagaimana segalanya akan berbeda di masa depan.”

Dan perkembangan memang berlangsung cepat. Pada pertengahan 2025, OpenAI telah mengonfirmasi bahwa ChatGPT telah mencapai lebih dari 800 juta pengguna mingguan.

Namun, kegunaan tidak sama dengan kesiapan. Jika hari Anda terbagi antara dokumen, prompt, pelacak, persetujuan, dan lima kampanye berbeda yang berjalan bersamaan, ChatGPT dapat membantu. Dari pembuatan konten sederhana hingga riset mendalam, ChatGPT telah menjadi mitra yang andal bagi banyak tim pemasaran.

Dalam panduan ini, Anda akan menemukan contoh penggunaan ChatGPT dalam pemasaran yang praktis dan dapat diterapkan segera. Anda juga akan mendapatkan contoh dan prompt yang dapat digunakan kembali untuk pemasaran konten, kampanye pemasaran digital, pemasaran email, dan optimasi mesin pencari.

🌟 Template Terpilih

Jika strategi Anda tertuang dalam presentasi sementara eksekusi dilakukan di berbagai alat, pelacakan kinerja bisa menjadi rumit. Template Rencana Pemasaran ClickUp memberikan tempat terstruktur untuk menetapkan tujuan, membaginya menjadi tugas, melacak kemajuan, dan melihat garis waktu tanpa perlu membangun rencana yang sama di berbagai alat. Dapatkan template gratis Kurangi waktu yang dihabiskan untuk mengelola spreadsheet dan lebih banyak waktu untuk menciptakan karya hebat dengan Template Rencana Pemasaran ClickUp.

Mengapa Pemasar Harus Menggunakan ChatGPT

Bagi seorang pemasar, halaman kosong seringkali menjadi musuh terbesar. Hal ini mempersulit segala hal—menulis posting blog, menyusun posting media sosial, membuat subjek email, atau menciptakan variasi teks iklan untuk kampanye baru.

ChatGPT membantu Anda bekerja lebih cepat dengan menghasilkan draf awal dan merangkum poin-poin penting dari catatan Anda yang luas atau repositori konten yang sudah ada.

Ini juga membantu saat Anda membutuhkan pemikiran terstruktur secara instan. Anda dapat meminta ChatGPT untuk mengelompokkan kata kunci relevan berdasarkan niat, mengusulkan format konten untuk saluran yang berbeda, dan merinci apa yang perlu diuji dalam kampanye media sosial atau email berikutnya.

Kualitas outputnya bergantung pada input, jadi akan lebih baik jika Anda memberikan konteks yang biasanya diminta oleh konsultan pemasaran digital:

Audiens target Anda

Tujuan kampanye

Saluran (konten blog, halaman arahan, platform media sosial)

Tone dan batasan (suara merek, batasan kata, aturan kepatuhan)

Adapun jenis-jenis tugas pemasaran yang dapat Anda tangani dengan ChatGPT, berikut ini sekilas gambaran:

✍🏼 Tulis salinan pemasaran untuk halaman web, posting media sosial, deskripsi produk, dan kampanye email.

📈 Analisis data pelanggan seperti perilaku penelusuran dan riwayat pembelian untuk mempersonalisasi pesan pemasaran dan konten situs web.

✅ Identifikasi tren pasar dan ringkas wawasan pesaing untuk membantu Anda mengambil keputusan yang terinformasi.

Kasus Penggunaan ChatGPT dalam Pemasaran

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang cara menggunakan ChatGPT dalam pemasaran, kami akan membahas delapan contoh penggunaan ChatGPT dalam pemasaran yang praktis.

Dari pembuatan konten sehari-hari hingga analisis data yang lebih cerdas dan perencanaan kampanye, contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana ChatGPT dapat memperkuat upaya pemasaran Anda dan meningkatkan efisiensi.

1. Ideasi konten

melalui ChatGPT

Setiap konten yang berkinerja tinggi dulunya hanyalah sebuah ide. Ide-ide besar tidak mudah didapat, dan ChatGPT dapat menjadi mitra brainstorming yang sangat efektif. Selain itu, memiliki titik awal daripada menatap halaman kosong membuat proses pembuatan konten menjadi jauh lebih tidak menegangkan.

Cara lain yang bagus untuk menggunakan ChatGPT dalam pengembangan ide konten adalah dengan meminta ChatGPT untuk melakukan riset pasar dasar terlebih dahulu. Anda dapat meminta ChatGPT untuk menyebutkan pesaing teratas di industri Anda, mengidentifikasi peluang pasar, atau bahkan menyarankan proposisi penjualan unik.

Kecepatan adalah keunggulan besar lainnya. Faktanya, sebuah posting di Reddit menunjukkan bagaimana seseorang menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan 40 ide konten dalam waktu kurang dari 60 detik. Namun, tentu saja, prompt yang baik adalah kunci.

⭐ Coba prompt berikut untuk ide konten:

Daftar 10 ide artikel blog untuk bisnis kecil yang menawarkan layanan pemasaran media sosial.

Berikan ide postingan media sosial kreatif untuk merek yang menargetkan pelanggan Gen Z.

Brainstorm topik buletin untuk agen pemasaran digital yang berfokus pada pemasaran konten.

Generate ide konten berdasarkan tren terbaru dalam optimasi mesin pencari (SEO) untuk merek eCommerce.

✅ Apa yang umum dalam semua prompt ini?

Mereka jelas tentang target audiens, menyebutkan konteks bisnis, dan menentukan jenis konten atau saluran yang Anda inginkan ide untuknya.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan AI untuk Otomatisasi Pemasaran

2. Segmentasi audiens

Karena kita sedang membahas target audiens, mari kita lihat bagaimana ChatGPT dapat membantu Anda membuat kampanye yang benar-benar menyasar orang yang tepat.

ChatGPT dapat menyortir sejumlah besar data pelanggan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh audiens target Anda. Ia dapat menemukan pola dan tren yang mungkin terlewatkan dengan menganalisis interaksi, pertanyaan, dan umpan balik informal.

Artinya, Anda akan mendapatkan kelompok audiens yang lebih cerdas dan cara yang lebih bermakna untuk berinteraksi dengan mereka.

Ia juga mendeteksi perubahan halus dalam sentimen pelanggan atau tren pasar yang sedang berkembang, memberi Anda kesempatan untuk menyesuaikan strategi sebelum tren tersebut menjadi terlalu maju. Dan karena ia memahami konteks dan bahasa dengan sangat baik, wawasan yang dihasilkan terasa mendalam dan mengejutkan, seolah-olah berasal dari manusia.

Salah satu keunggulan menggunakan ChatGPT untuk segmentasi adalah seberapa mudahnya hal ini memudahkan personalisasi. Semakin spesifik kelompok Anda, semakin sulit biasanya untuk membuat pesan yang terasa personal. ChatGPT membebaskan Anda dari sebagian besar upaya ini.

⭐ Berikut beberapa ide prompt yang dapat Anda coba untuk segmentasi audiens (Anda perlu memasukkan konteks yang diperlukan untuk ini):

Sarankan cara untuk mensegmentasi audiens kami berdasarkan riwayat pembelian dan perilaku penelusuran mereka.

Bantu saya mengelompokkan langganan buletin kami ke dalam kelompok berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dengan kampanye email sebelumnya.

Identifikasi segmen audiens untuk merek perawatan kulit berdasarkan minat pelanggan, kelompok usia, dan preferensi produk.

📮 ClickUp Insight: Hampir 88% responden survei mengatakan mereka menggunakan alat AI untuk mempermudah dan mempercepat tugas pribadi. Ingin melihat manfaat serupa di tempat kerja? Asisten AI bawaan ClickUp, ClickUp Brain, membantu Anda bekerja lebih cerdas dengan lebih sedikit pertemuan, ringkasan instan, dan tugas otomatis—meningkatkan produktivitas hingga 30%.

3. Mengoptimalkan konten

Banyak orang menggunakan ChatGPT untuk membuat konten dari awal, tetapi tahukah Anda bahwa Anda juga dapat menggunakannya untuk mengoptimalkan konten yang sudah ada?

Menurut SurveyMonkey, ini adalah alasan utama para pemasar menggunakan alat AI. Dan hal ini masuk akal. Mulai dari menambahkan kata kunci SEO yang tepat hingga menyesuaikan konten untuk audiens yang berbeda, optimasi adalah area di mana AI bekerja dengan optimal.

Baik itu memperbaiki posting blog, membuat salinan pemasaran email lebih tajam, atau mengoptimalkan posting media sosial, ChatGPT membantu Anda memulai dengan lebih cepat.

⭐ Anda dapat meminta ChatGPT untuk membantu mengoptimalkan konten dengan prompt sederhana berikut:

Sarankan daftar kata kunci SEO untuk posting blog tentang [topik] dan tunjukkan cara menyertakannya secara alami di seluruh isi, H2, dan H3.

Ubah paragraf berikut agar ditujukan kepada audiens yang berbeda tetapi tetap mempertahankan makna aslinya.

Buat deskripsi meta untuk posting blog berjudul [judul] yang membuat orang ingin mengklik. Berikan saya 5 opsi untuk dipilih, dan bahas sudut pandang yang berbeda di masing-masing.

Bantu saya membuat kerangka konten berdasarkan [kata kunci] dan topik terkait.

Tulis beberapa judul menarik untuk posting blog tentang [topik] yang akan menarik bagi [target audiens].

👀 Fakta Menarik: Iklan televisi pertama ditayangkan di Amerika Serikat pada tahun 1941, mempromosikan jam tangan Bulova. Iklan tersebut hanya menghabiskan $9 untuk ditayangkan sebelum siaran pertandingan baseball di stasiun televisi New York. Klip berdurasi 10 detik itu membuka jalan bagi industri periklanan bernilai miliaran dolar. Hari ini, biaya bukan hanya pengeluaran media—tetapi juga bandwidth kreatif dan kecepatan. AI membantu tim menghasilkan lebih banyak aset dengan lebih cepat, melakukan iterasi secara terus-menerus, dan memanfaatkan kembali konten di berbagai format.

4. Penulisan salinan iklan

Menulis salinan iklan yang baik mirip dengan memulai percakapan dengan seseorang yang sedang terburu-buru. Anda perlu menarik perhatian mereka, membuat mereka penasaran, dan memberi mereka alasan untuk peduli—semua itu dalam beberapa kata saja.

Apakah Anda menjalankan iklan di Google, Facebook, LinkedIn, atau bahkan TikTok, ChatGPT dapat membantu Anda membuat pesan yang terasa segar dan relevan bagi audiens target Anda.

Alat pemasaran AI ini juga berguna untuk menguji berbagai versi iklan ( pengujian A/B ). Anda dapat dengan cepat membuat beberapa opsi dan melihat mana yang memberikan hasil yang lebih baik.

⭐ Berikut cara pemasar menggunakan ChatGPT untuk penulisan salinan iklan:

Tulis judul dan deskripsi untuk Google Ads yang menonjolkan poin-poin penting dan mendorong klik untuk [deskripsi produk] dari [audiens target].

Buat salinan iklan media sosial yang terasa personal dan sesuai dengan nada platform seperti Instagram, Facebook, dan LinkedIn.

Tulis salinan iklan asli yang menyatu secara alami dengan konten sekitarnya sambil tetap menonjol cukup untuk menarik minat.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan AI dalam Periklanan

5. Penggunaan ulang konten

Repurposing konten adalah cara tim pemasaran yang efisien membuat setiap konten bekerja 10 kali lebih efektif—dan memaksimalkan ROI-nya.

Dengan ChatGPT, proses ini terasa jauh lebih lancar dan seringkali menghemat waktu pula.

Ahrefs melaporkan bahwa 74,2% halaman web baru kini mencakup konten yang dihasilkan oleh AI. Tidak mengherankan jika pemasar beralih ke alat seperti ChatGPT untuk memperluas proses pembuatan konten dan pemasaran konten mereka.

⭐ Begini cara menggunakan ChatGPT untuk mendaur ulang konten:

Ubah serangkaian posting blog menjadi e-book yang juga berfungsi sebagai unduhan gratis untuk generasi prospek.

Ringkas webinar atau podcast yang panjang menjadi posting blog atau beberapa posting media sosial.

Ubah artikel blog menjadi buletin email yang menarik untuk langganan Anda.

Sorot momen penting dari webinar atau video untuk membuat konten tindak lanjut atau potongan promosi singkat.

Ubah artikel detail menjadi postingan singkat dan mudah dibagikan untuk platform seperti Instagram, LinkedIn, atau Twitter.

✅ Jika Anda mencari ide-ide prompt, berikut beberapa contoh untuk memulainya:

Ringkas [webinar, posting blog, atau podcast] ini menjadi posting LinkedIn berisikan 150 kata untuk [target audiens].

Tulis ulang posting blog ini sebagai buletin ramah yang menyoroti poin-poin utama.

Ubah artikel ini menjadi tiga caption Instagram singkat dengan hashtag yang relevan.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan AI untuk Riset Pasar

6. Optimasi SEO

Hampir 65% perusahaan menyatakan bahwa mereka telah mencapai hasil SEO yang lebih baik dengan alat AI.

Dan mudah untuk melihat alasannya.

Mulai dari menemukan topik yang tepat untuk blog Anda hingga membantu dalam riset kata kunci, ChatGPT membuat prosesnya terasa jauh lebih terorganisir. Ia juga dapat membantu Anda membuat judul yang menarik perhatian dan mengelompokkan kata kunci berdasarkan niat, sehingga lebih mudah mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh pembaca Anda.

Selain itu, ChatGPT juga menjadi mitra yang berguna saat Anda ingin membuat struktur konten yang kuat atau menulis deskripsi meta yang menarik klik.

⭐ ChatGPT mendukung upaya SEO Anda dengan berbagai cara:

Sarankan ide konten berdasarkan kata kunci yang sedang tren di [industri Anda]

Temukan kata kunci ekor panjang dan kelompokkan berdasarkan niat pencarian.

Buat ide judul yang menarik dan ramah kata kunci.

Buat kerangka konten yang sesuai dengan niat pencarian di balik [kata kunci target]

Tulis deskripsi meta yang jelas dan menarik untuk posting blog tentang [topik].

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan AI untuk Pemasaran Afiliasi

7. Chatbot untuk generasi prospek dan dukungan pelanggan

melalui ChatGPT

Kita semua menghargai respons cepat dan membantu saat memiliki pertanyaan. Itulah mengapa bisnis beralih ke chatbot untuk melayani pelanggan mereka. Dengan ChatGPT beroperasi di latar belakang, chatbot Anda dapat melakukan percakapan yang lebih alami dengan pelanggan Anda.

Chatbot yang didukung ChatGPT dapat menjawab pertanyaan umum, membagikan detail produk, membimbing pelanggan selama proses checkout, atau bahkan membantu menyelesaikan masalah kecil. Hal ini memudahkan kehidupan pelanggan Anda dan memberikan tim dukungan Anda sedikit kelonggaran yang sangat dibutuhkan.

Di sisi pemasaran, chatbot dapat memulai percakapan dengan pengunjung situs web secara halus dan bahkan mengumpulkan prospek melalui percakapan yang alami dan ramah.

⭐ Dan jika Anda penasaran bagaimana ChatGPT dapat diterapkan dalam hal ini, Anda dapat mencoba menanyakan hal-hal seperti:

Skrip chatbot ramah untuk menjawab pertanyaan umum tentang produk

Tanggapan yang membantu untuk membimbing pelanggan melalui proses checkout.

Alur percakapan yang alami yang memudahkan pengumpulan informasi prospek.

Saran tentang bagaimana chatbot dapat membantu pengunjung menjelajahi jajaran produk Anda

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan AI untuk Pemasaran

8. Analisis data dan pelaporan

Prashanth Southekal, Kepala Institut Data untuk Kinerja Bisnis, mengatakan: “Perusahaan memiliki banyak sekali data, tetapi [kesuksesan] bukan tentang pengumpulan data, melainkan tentang pengelolaan data dan wawasan.”

Ini adalah area lain di mana ChatGPT sangat berguna.

Baik Anda memantau kinerja kampanye, menganalisis lalu lintas situs web, atau mengevaluasi hasil kampanye email terakhir, ChatGPT memudahkan proses analisis.

Ini juga membantu menganalisis data kompleks dengan memecahnya menjadi wawasan sederhana yang dapat digunakan oleh tim pemasaran Anda. Dan jika Anda ingin mengidentifikasi tren atau membuat prediksi yang terinformasi, ChatGPT memungkinkan Anda melihat ke depan dengan menganalisis data masa lalu.

⭐ Minta ChatGPT untuk membantu dalam analisis data dan pelaporan:

Ringkas temuan utama dari laporan kinerja kampanye ini dengan bahasa yang sederhana.

Sorot wawasan paling penting dari data Google Analytics kami untuk bulan lalu.

Sarankan alasan kemungkinan penurunan tingkat keterlibatan pada posting media sosial terbaru kami.

Review kinerja kampanye email kuartal terakhir dan sarankan area yang perlu ditingkatkan.

👀 Fakta Menarik: Istilah “Kecerdasan Buatan” pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 dalam Proyek Penelitian Musim Panas Dartmouth tentang Kecerdasan Buatan, yang sering dianggap sebagai “momen pendirian” bidang ini.

Batasan Penggunaan ChatGPT dalam Pemasaran

Sebagian besar dari kita menyadari bahwa meskipun ChatGPT dapat menjadi asisten yang berguna, ia tidak luput dari kelemahan. Penting bagi tim pemasaran untuk mengetahui di mana ChatGPT memiliki kelemahan agar dapat menghindari kejutan dan mencari alternatif ChatGPT.

Berikut adalah beberapa batasan umum yang perlu diperhatikan oleh pemasar:

ChatGPT mungkin memberikan informasi yang tidak akurat, sehingga verifikasi fakta menjadi penting sebelum membagikan atau mempublikasikan hasilnya.

Responsnya dapat mencerminkan bias dari data yang digunakan untuk melatihnya , sehingga pemasar perlu meninjau hasilnya untuk memastikan keadilan dan inklusivitas.

Seringkali kesulitan memahami konteks dan logika umum , sehingga menghasilkan respons yang terdengar benar tetapi tidak tepat sasaran.

Kreativitas bukanlah keahlian utamanya, jadi ide kampanye asli atau salinan yang cerdas masih membutuhkan sentuhan manusia.

Alat ini sering kali menggunakan informasi yang sudah usang atau terbatas, terutama jika melibatkan data real-time atau topik niche. Oleh karena itu, Anda mungkin perlu memberi perintah secara eksplisit agar alat ini mengambil data terbaru dari web.

📖 Baca Juga: Panduan Penggunaan AI dalam Pemasaran Konten

Alternatif ChatGPT dalam Pemasaran

ChatGPT berguna untuk membuat draf dengan cepat dan menghasilkan puluhan ide sekaligus, tetapi pekerjaan pemasaran jarang berakhir pada draf. Anda masih membutuhkan tempat untuk menyimpan brief, membagikan tugas, melacak persetujuan, dan melaporkan hasil tanpa perlu mengulang informasi di berbagai alat.

Di situlah Work Sprawl dan AI Sprawl muncul.

Work Sprawl terjadi ketika rencana, aset, dan tugas Anda tersebar di berbagai alat yang tidak terintegrasi satu sama lain.

AI Sprawl terjadi ketika organisasi Anda bergantung pada berbagai alat dan model AI yang tersebar tanpa pengawasan, strategi, atau pemahaman tentang siapa yang menggunakan apa. Hal ini menyebabkan pemborosan dana, upaya yang tumpang tindih, dan risiko keamanan.

Jika Anda menginginkan bantuan gaya ChatGPT yang terintegrasi dengan eksekusi, ClickUp menjadi alternatif yang lebih cerdas. Hal ini karena AI bawaan ClickUp, ClickUp Brain, berada di dalam ruang kerja AI terintegrasi yang sama tempat proyek pemasaran Anda sudah berada.

Mengapa ClickUp Brain lebih unggul daripada ChatGPT untuk tim pemasaran

Buat draf posting media sosial, salinan iklan, dan konten email langsung dari ringkasan kampanye Anda dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain membantu Anda menghasilkan konten, merangkum pembaruan, dan mengubah brief menjadi tugas yang dapat dilacak hingga proses penerbitan, tanpa perlu meninggalkan ruang kerja Anda.

ChatGPT hanya mengetahui apa yang Anda tempelkan.

ClickUp Brain dapat bekerja dengan apa yang sudah ada di ruang kerja Anda—dokumen kampanye, detail tugas, komentar, garis waktu, dan pembaruan—sehingga Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk menjelaskan latar belakang.

Alih-alih menyalin prompt ke alat terpisah dan menempelkan hasilnya kembali ke tugas pemasaran di dalam ClickUp, Anda dapat menyusun konten menggunakan AI langsung di dalam ClickUp Docs, melampirkannya ke tugas kampanye, dan menjaga konteks lengkap tetap terhubung.

Minta ClickUp Brain untuk menulis salinan pemasaran untuk Anda langsung di dalam ClickUp Docs.

Gunakan saat Anda membutuhkan:✅ Ubah ringkasan kampanye menjadi daftar tugas dan subtugas✅ Buat draf posting media sosial, salinan iklan, dan konten email dari satu sumber yang terpercaya✅ Ringkas pembaruan kampanye dan ekstrak tindakan yang perlu dilakukan dari catatan

Ketika prompt terbaik Anda tersimpan di riwayat obrolan pribadi seseorang, seluruh tim akhirnya harus mengulang pekerjaan yang sama. Dengan ClickUp Docs (dan Docs Hub untuk organisasi), Anda dapat membangun ruang bersama untuk brief kampanye, perpustakaan prompt yang dapat digunakan ulang, kerangka kerja positioning, dan pesan yang disetujui—lalu hubungkan setiap Doc langsung ke Tugas ClickUp yang melaksanakannya, sehingga strategi dan tindakan tetap sinkron.

Berikut ini video singkat tentang cara tim pemasaran memaksimalkan penggunaan ClickUp Brain:

💡 Tips Pro: Bangun alur kerja pemasaran yang didukung AI dengan ClickUp BrainGPT, aplikasi AI super Anda. Sebagai asisten AI desktop, ia menjaga koneksi kerja Anda di seluruh aplikasi yang Anda gunakan: ClickUp, Drive, Slack, dan lainnya. Gunakan suara Anda untuk mencatat catatan detail dan ringkasan dengan fitur Talk to Text dari ClickUp BrainGPT Begini cara Anda dapat menggunakannya untuk menghemat setidaknya satu hari setiap minggu: Tangkap ide kampanye dan draf salinan dengan suara Anda: Gunakan Gunakan Talk to Text untuk mendikte garis besar blog, variasi salinan iklan, baris subjek email, atau ringkasan kreatif singkat saat Anda sedang di antara pertemuan atau meninjau aset saat bepergian. BrainGPT mengubah suara Anda menjadi teks yang rapi yang dapat Anda tempelkan langsung ke ClickUp Doc, deskripsi tugas, komentar, atau kotak teks apa pun.

Ajukan pertanyaan yang mengacu pada konteks kampanye nyata Anda: Alih-alih menjelaskan setiap detail ulang, mintalah ClickUp BrainGPT untuk menampilkan jawaban dari konten Workspace Anda seperti tugas, Dokumen, obrolan, dan ringkasan pertemuan.

Temukan pekerjaan sebelumnya dengan cepat menggunakan Enterprise Search- style queries: Saat Anda perlu menggunakan kembali konten yang sudah ada atau menemukan umpan balik pelanggan, ClickUp BrainGPT dapat mencari di ClickUp, web, dan file dari aplikasi terhubung. Saat Anda perlu menggunakan kembali konten yang sudah ada atau menemukan umpan balik pelanggan, ClickUp BrainGPT dapat mencari di ClickUp, web, dan file dari aplikasi terhubung.

Pilih AI yang tepat untuk tugas tanpa kehilangan jawaban di Workspace Anda: Jika Anda ingin gaya penulisan atau penalaran yang berbeda, Anda dapat beralih model dan mengakses ChatGPT, Claude, atau Gemini dalam antarmuka yang sama!

Dashboard ClickUp memudahkan analisis data.

Buat dasbor yang melacak kinerja kampanye, konversi prospek, dan tenggat waktu dengan ClickUp Dashboards

Sebagian besar tim pemasaran memiliki banyak data. Bagian yang menantang adalah mengolahnya menjadi informasi yang bermakna. Inilah yang menjadi keunggulan ClickUp Dashboards.

Anda dapat membuat dasbor yang menampilkan angka kampanye, konversi prospek, tenggat waktu konten, dan bahkan beban kerja tim secara real-time. Semua data tersedia di satu tempat untuk dilihat, sehingga Anda tidak perlu terus-menerus berganti alat.

Namun, dasbor hanya berguna jika menghasilkan keputusan. Kartu AI ClickUp menambahkan laporan berbasis AI di atas data dasbor Anda, sehingga Anda dapat menghasilkan ringkasan eksekutif atau wawasan berbasis prompt kustom yang menggunakan aktivitas nyata di ruang kerja Anda.

💡 Tips Pro: Buat Kartu AI Kustom, seperti: Ringkasan Eksekutif AI: Untuk menghasilkan pemeriksaan kesehatan berdasarkan folder kampanye Anda.

Pembaruan Proyek AI: Untuk mendapatkan pembaruan status yang bersih yang dapat Anda salin ke email pemangku kepentingan.

AI Brain: Untuk menjalankan prompt kustom seperti “Ringkas apa yang telah dikirimkan minggu ini, apa yang terhambat, dan apa yang perlu diperhatikan selanjutnya” Gunakan format template yang disesuaikan untuk membantu Anda dengan cepat mengatur dashboard Anda menggunakan ClickUp AI Cards

ClickUp Automations dan Agents membantu Anda bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras.

Otomatiskan tindakan rutin seperti serah terima tugas, pembaruan status, atau pengingat tinjauan untuk menjaga proyek Anda tetap berjalan dengan ClickUp Automations

Selalu ada daftar panjang tugas-tugas kecil yang memakan waktu terlalu banyak, seperti mengirim pengingat untuk penerbitan dan mengikuti proses persetujuan. ClickUp Automations akan menangani hal-hal tersebut untuk Anda.

Misalkan suatu tugas telah ditandai selesai. Anda dapat mengatur ClickUp untuk secara otomatis memberi tahu orang berikutnya dalam antrean, menugaskan langkah berikutnya, atau bahkan menjadwalkan tindak lanjut.

💡 Tips Pro: Jaga agar serah terima kampanye berjalan lancar dengan ClickUp Super Agents. Serahkan seluruh alur kerja pemasaran, seperti membuat, meninjau, dan mempublikasikan posting media sosial, kepada ClickUp Super Agents Ketika pekerjaan pemasaran memasuki siklus tinjauan, penundaan biasanya disebabkan oleh pemilik yang tidak jelas atau tindak lanjut yang terlupakan. ClickUp Super Agents dapat berjalan secara otomatis ketika ada perubahan dalam alur kerja Anda dan mengambil tindakan secara otomatis, sehingga tim Anda tidak bergantung pada pengingat manual. Dua contoh agen yang dapat Anda atur sekarang di ClickUp: Agen QA Kampanye: Saat tugas berpindah ke status "Siap untuk direview", periksa tugas tersebut untuk memastikan semua bidang wajib terisi (audience, channel, deadline, tautan aset), lalu berikan komentar tentang apa yang kurang dan tunjuk reviewer yang tepat.

Agen Repurposing Konten: Ketika tugas posting blog ditandai sebagai Disetujui, buat daftar tugas repurposing (posting LinkedIn, cuplikan email, caption singkat) dan buat tugas-tugas tersebut dalam daftar yang tepat dengan tanggal jatuh tempo yang disarankan. Buat draf pertama untuk aset konten dan tandai pemilik yang tepat untuk tinjauan dan edit oleh manusia.

Dan jika Anda mencari cara untuk mengintegrasikan semua upaya pemasaran Anda, Template Rencana Pemasaran ClickUp membuatnya semakin mudah.

Dapatkan template gratis Kurangi waktu yang dihabiskan untuk spreadsheet dan lebih banyak waktu untuk menciptakan karya hebat dengan Template Rencana Pemasaran ClickUp.

Inilah yang membuatnya begitu berguna:

Tetapkan tujuan pemasaran yang jelas dan pecah menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola.

Jaga kampanye Anda tetap terorganisir dengan rencana terstruktur dan bertahap.

Pantau kemajuan dengan metrik bawaan dan ketahui dengan tepat posisi saat ini.

Lakukan penyesuaian cepat berdasarkan hasil real-time.

📖 Baca Juga: Template Rencana Pemasaran Gratis untuk Membangun Strategi Pemasaran

Kasus Penggunaan Pemasaran ClickUp Brain

Gunakan prompt ini di dalam dokumen ClickUp atau deskripsi tugas dengan AI ClickUp, sehingga ide dan draf Anda tetap terhubung dengan pekerjaan kampanye yang sedang berlangsung.

1. Ideasi konten

Generate 15 ide artikel blog untuk [target audiens] seputar [topik] dan kelompokkan berdasarkan tahap funnel (TOFU, MOFU, BOFU).

Buat 10 ide postingan media sosial untuk [kampanye] dan sarankan format konten terbaik untuk masing-masing (carousel, video pendek, postingan teks).

Berdasarkan konten yang sudah ada tentang [topik], sarankan 8 sudut pandang baru yang belum kami bahas.

2. Segmentasi audiens

Usulkan 5 segmen audiens untuk [produk] menggunakan sinyal-sinyal berikut: [riwayat pembelian], [perilaku penelusuran], [kasus penggunaan], [peran pekerjaan].

Buat matriks pesan berdasarkan segmen dengan poin masalah, pesan kunci, bukti, dan ajakan bertindak (CTA) untuk masing-masing.

Identifikasi keberatan yang mungkin muncul untuk setiap segmen dan sarankan tanggapan yang dapat kita gunakan dalam iklan dan halaman arahan.

3. Optimasi konten dan dukungan SEO

Sarankan kata kunci yang relevan untuk posting blog tentang [topik], lalu tunjukkan di mana menempatkannya secara alami dalam outline ini: [tempel outline]

Tulis ulang bagian ini untuk [target audiens] sambil tetap mempertahankan poin-poin utama: [tempel paragraf]

Buat 5 deskripsi meta untuk judul blog ini dan pastikan masing-masing tidak melebihi 155 karakter: [judul]

4. Salinan iklan dan pengujian A/B

Tulis 6 judul iklan Google Ads dan 4 deskripsi untuk [penawaran], masing-masing menonjolkan manfaat yang berbeda.

Buat 3 varian iklan LinkedIn untuk [persona] dengan hook dan CTA yang berbeda.

Berikan saya 5 ide uji A/B untuk salinan iklan ini dan jelaskan apa yang ingin dipelajari dari masing-masing uji: [tempel salinan]

5. Penggunaan ulang konten

Ubah posting blog ini menjadi posting LinkedIn berpanjang 150 kata, utas tweet berisikan 6 tweet, dan 3 caption singkat dengan hashtag yang relevan: [tempel tautan atau teks]

Ringkas webinar ini menjadi 7 poin kunci dan 5 cuplikan media sosial untuk platform media sosial: [tempel catatan]

Buat versi buletin email dari artikel ini dengan pengantar yang jelas, 3 poin penting, dan satu ajakan bertindak (CTA): [tempel artikel]

📖 Baca Juga: Cara Tim Pemasaran ClickUp Menggunakan ClickUp

Jalankan Seluruh Mesin Pemasaran Anda di ClickUp

Tidak diragukan lagi bahwa ChatGPT telah membuktikan dirinya sebagai asisten pemasaran yang berguna. Namun, sayangnya, seringkali di situlah penggunaannya berhenti.

ClickUp Brain membawa energi tersebut jauh lebih jauh. Tidak hanya menghasilkan ide dan menyempurnakan draf, tetapi juga mengubah inspirasi tersebut menjadi pekerjaan yang terorganisir dan dapat dilacak yang dapat dieksekusi oleh tim Anda di dalam ruang kerja yang sama. Berbeda dengan ChatGPT, Brain benar-benar sadar konteks.

Selain itu, manfaat terbesar menggunakan ClickUp untuk pemasaran adalah bahwa platform ini mengintegrasikan seluruh proses pemasaran Anda. Ketika strategi, aset, eksekusi, dan komunikasi tim berada di satu tempat, Anda tidak perlu khawatir tentang serah terima tugas atau pergantian konteks. Tim Anda akan mendapatkan jalur yang lebih jelas dari "ini ide kami" hingga "ini yang akan diluncurkan, kapan, dan siapa yang bertanggung jawab."

Siap untuk menggabungkan strategi, konten, dan eksekusi yang didukung AI dalam satu platform? Mulailah dengan ClickUp hari ini.