Kampanye Iklan AI Terbaik: Contoh & Pelajaran

Anda bisa memiliki konsep iklan paling brilian dan menggetarkan hati di dunia.

Namun, jika Anda membutuhkan tiga minggu untuk memproduksi dan mengoptimalkannya, Anda sudah kehilangan kesempatan untuk menciptakan dampak.

Itulah mengapa merek memanfaatkan kecerdasan buatan. Untuk bergerak cepat, mendeteksi sinyal dengan cepat, dan mengambil keputusan kreatif secara massal.

Tapi dari mana Anda harus memulai?

Bagaimana cara menggunakan AI untuk membuat iklan tanpa mengorbankan kreativitas manusia?

Tidak ada yang lebih bermanfaat daripada mempelajari contoh-contoh iklan AI yang sebenarnya dalam praktik.

Dalam posting ini, kami menganalisis kampanye sukses dari merek terkemuka, pelajaran kunci, dan panduan langkah demi langkah untuk meluncurkan kampanye iklan berbasis AI Anda sendiri.

Apa yang Membuat Kampanye Iklan AI Menonjol

Hanya menggunakan teknologi AI untuk membangun kampanye iklan tidak memberikan keunggulan kompetitif. Karena hampir semua merek lain sudah melakukannya.

Untuk menonjol di tengah keramaian, pastikan iklan Anda memenuhi sebagian besar poin berikut:

Kampanye dinamis: Kampanye iklan AI terbaik sangat dinamis. Mereka menyesuaikan pesan, visual, dan format secara real-time berdasarkan reaksi audiens.

Hyper-personalization pada skala besar: Menyesuaikan konten iklan untuk segmen audiens yang berbeda = personalisasi. Menyesuaikannya dengan preferensi pengguna individu, itulah hyper-personalization. Dan hyper-personalizationlah yang membuat orang berpikir, “Wow, merek ini benar-benar mengerti saya.”

Eksekusi yang disesuaikan dengan platform: Gunakan AI untuk menyesuaikan iklan untuk platform yang berbeda. Meskipun alat AI media sosial Anda memberikan ide kreatif, Anda dapat menyesuaikannya dengan dimensi, narasi, dan audiens yang spesifik untuk setiap platform.

Pengujian iklan bawaan: Pembuatan iklan tradisional memakan waktu lama. Dengan AI, Anda dapat menghasilkan dan menguji ratusan variasi (Judul A + Video C + Tombol CTA Biru) secara bersamaan. Sistem juga mengidentifikasi kombinasi mana yang menghasilkan konversi tertinggi dan menskalakannya secara instan.

Optimasi iklan secara real-time: AI mengevaluasi kinerja iklan dari berbagai aspek—varian kreatif, audiens, penempatan, format—untuk mengoptimalkannya. Misalnya, AI mendeteksi kelelahan kreatif (ketika pengguna bosan melihat iklan yang sama) dan menyesuaikan frekuensi sebelum ROI Anda menurun.

⚖️ Kampanye pemasaran AI vs. Kampanye iklan AI: Mudah untuk membingungkan keduanya, tetapi inilah perbedaannya: AI dalam pemasaran adalah konsep utama. Hal ini mencakup penggunaan AI untuk riset audiens, pemodelan perilaku prediktif, dan koordinasi pesan di berbagai saluran seperti email, CRM, dan media sosial.

Periklanan AI merupakan bagian dari pemasaran AI yang berfokus pada lingkungan media berbayar. Peran AI di sini adalah mengoptimalkan pembelian iklan, penargetan, dan pengiriman konten kreatif secara real-time. Intinya: Setiap kampanye iklan AI merupakan bagian dari strategi pemasaran AI, tetapi tidak setiap taktik pemasaran AI melibatkan iklan.

Contoh Kampanye Iklan AI Terbaik

Sekarang, mari kita lihat sepuluh contoh terbaik iklan AI dari merek global dan lihat bagaimana mereka menggunakan AI untuk menyampaikan keunggulan produk mereka:

👀 Tahukah Anda? Jam tangan dalam iklan hampir selalu disetel ke pukul 10:10. Itu karena pada pukul 10:10, jarum jam membentuk logo merek (biasanya berada di tengah bagian atas) dan, yang lebih penting, jarum jam tersebut terlihat seperti wajah tersenyum. 😀

1. Heinz: Inilah Penampilan Saus Tomat Menurut AI

via Forbes

Pada tahun 2022, Heinz ikut dalam tren DALL-E dengan eksperimen sederhana: mereka meminta AI untuk menggambar “ketchup.”

Hasilnya adalah sebuah contoh sempurna dalam membangun nilai merek. AI secara konsisten menghasilkan gambar yang menampilkan bentuk botol Heinz yang ikonik, label berbentuk batu nisan, dan warna merah spesifik tersebut.

Lebih jauh lagi, mereka memberi AI prompt yang semakin aneh seperti “Saus tomat di luar angkasa,” “Saus tomat Renaisans,” dan “Saus tomat menyelam dengan scuba.” Terlepas dari seberapa surreal permintaannya, hasilnya tak terbantahkan adalah Heinz.

Kampanye ini meledak ketika Heinz mengajak penggemar untuk mengirimkan prompt mereka sendiri, mengubah inisiatif tersebut menjadi mesin UGC yang besar.

✅ Poin Penting: Gunakan AI untuk memvalidasi kebenaran merek. Ini adalah contoh utama bagaimana sebuah merek menggunakan AI untuk membuktikan poin psikologis: Heinz adalah saus tomat. Selain itu, karena prompt-nya bersifat umum, hasilnya terasa tidak bias. Netralitas tersebut membuat hasilnya jauh lebih kuat dan meyakinkan.

2. Burger King: Kontes Whopper Senilai Juta Dolar

melalui HypeInsight

Jika ada yang tahu cara memainkan permainan periklanan dengan benar, itu adalah BK.

Dan mereka melakukannya lagi pada tahun 2024 dengan meluncurkan microsite berbasis AI yang mengajak pelanggan untuk merancang burger impian mereka menggunakan perintah teks sederhana.

Pengguna mengirimkan kombinasi bahan paling unik—mulai dari jalapeño manis hingga selai kacang. Generator gambar AI secara instan menghasilkan gambar hiper-realistis dan menggugah selera dari burger kustom mereka.

BK kemudian membiarkan publik memilih burger mana yang akan diproduksi dalam edisi terbatas, dengan hadiah $1 juta untuk pemenangnya.

✅ Poin Penting: Gunakan iklan AI sebagai pintu gerbang untuk ideasi produk yang cepat dan crowdsourcing. BK pada dasarnya mengubah kontes yang menyenangkan menjadi studi riset pasar terbesar di dunia, memungkinkan pelanggannya untuk menentukan tepatnya topping apa yang akan menjadi best-seller berikutnya.

🚀 Keunggulan ClickUp: Kehabisan waktu karena sindrom halaman kosong? Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan aset konten secara massal—baik itu ilustrasi, gambar, teks iklan, caption postingan media sosial, judul, dan lain-lain. Misalnya, minta Brain untuk “Generate lima variasi skrip video 15 detik untuk peluncuran deterjen laundry ramah lingkungan yang menargetkan pemilik rumah milenial” dan lihat Brain melakukan pekerjaan kreatif dalam hitungan detik. Mulai ide iklan besar Anda dengan saran teks yang cerdas dan disesuaikan menggunakan ClickUp Brain. Tentu saja, ini tidak menggantikan desainer Anda. Hanya memberikan mereka keunggulan awal dan arahan kreatif yang kuat untuk bekerja! Selain itu, Anda bahkan dapat meminta ClickUp Brain untuk menghasilkan gambar untuk Anda.

3. Coca-Cola: Kampanye "Create Real Magic"

Coca-Cola membuka akses ke perpustakaannya dengan memberikan penggemar akses ke aset merek ikoniknya seperti logo, bentuk botol, gambar arsip, dll., melalui platform AI kustom.

Dengan memanfaatkan DALL-E dan GPT-4, pengguna menghasilkan karya seni digital asli bertema liburan. Meskipun AI memungkinkan skala besar dan variasi kreatif, Coca-Cola bertindak sebagai kurator, memilih karya terbaik untuk penempatan di platform bergengsi.

Dengan membiarkan penggemar memimpin kreativitas, Coke tetap berada di pusat perbincangan liburan tanpa biaya produksi konten tradisional yang besar.

✅ Poin Penting: Manfaatkan tren AI yang sedang berkembang untuk menciptakan iklan yang memungkinkan partisipasi pengguna dan kebebasan kreatif. Hal ini menghasilkan dampak budaya yang kuat, keterlibatan, dan media yang diperoleh secara luas, yang merupakan kemenangan sejati di sini.

🧠 Fakta Menarik: Santa Claus berwarna merah karena Coca-Cola. Awalnya, ia sering digambarkan sebagai pria tinggi dan kurus yang mengenakan pakaian hijau, biru, atau cokelat. Pada tahun 1931, Coca-Cola menyewa ilustrator Haddon Sundblom untuk menciptakan sosok Santa yang "sehat dan bahagia" untuk iklan liburan mereka. Ia menggambar seorang pria gemuk dan ceria mengenakan baju merah cerah (untuk menyamai logo Coke). Gambar tersebut begitu kuat sehingga menjadi standar global dan permanen untuk penampilan Santa Claus saat ini.

4. Nutella: Tujuh juta toples. Tidak ada dua yang sama.

via Dezeen

Ketika personalisasi pertama kali menjadi istilah populer, sebagian besar merek tetap menggunakannya secara digital—email, iklan, dan rekomendasi. Produk fisik yang diproduksi massal tetap largely seragam.

Nutella melihat peluang untuk mengganggu status quo.

Mereka memberi makan mesin AI dengan perpustakaan pola dan warna, yang kemudian digunakan sistem untuk menghasilkan tujuh juta label unik untuk toples mereka di Italia.

Hasilnya? Tidak ada dua botol di rak supermarket yang identik.

Kampanye tersebut memicu kegemparan di media sosial saat para penggemar berburu desain-desain paling estetis. Begitulah cara Nutella berhasil mengubah barang kebutuhan sehari-hari menjadi barang koleksi "1-of-1", sehingga setiap pelanggan menjadi pemilik karya seni edisi terbatas.

✅ Poin Penting: Personalisasi yang didorong oleh AI paling efektif ketika terintegrasi ke dalam pengalaman produk. Dalam hal ini, toples itu sendiri menjadi papan iklan, barang koleksi, dan pemicu berbagi di media sosial sekaligus.

5. BMW: 900 tahun seni dalam satu kanvas

melalui BMW

BMW membawa tradisi legendaris "Art Car" ke era digital dengan The Electric AI Canvas.

Mereka melatih StyleGAN, model AI, menggunakan 50.000 gambar yang mencakup 900 tahun sejarah seni, ditambah karya-karya dari legenda kontemporer. Hasilnya adalah sebuah mahakarya dinamis dan terus berkembang yang diproyeksikan langsung ke permukaan mobil.

Instalasi tersebut menjadi magnet media sosial yang besar karena tidak mungkin mengambil foto yang sama dua kali—seni tersebut selalu berubah.

✅ Poin Penting: Jangan hanya menggunakan AI untuk memperkenalkan narasi baru. Gunakan AI untuk memperkuat warisan dan identitas merek Anda yang sudah ada. Contoh di atas menunjukkan bagaimana BMW memperkuat asosiasi jangka panjangnya dengan inovasi, keahlian, dan seni melalui AI generatif.

6. Nike: Serena vs. Serena

melalui AKQA

Untuk merayakan ulang tahun ke-50 dan pensiunnya Serena Williams, Nike melakukan hal yang tak terduga: mereka menyelenggarakan pertandingan antara Serena tahun 1999 (bakat muda berusia 17 tahun) dan Serena tahun 2017 (juara berusia 35 tahun).

Dengan menggunakan machine learning, Nike menganalisis 20 tahun data permainan—menganalisis gerakan kakinya, pilihan tembakan, dan bahkan reaksi psikologisnya di bawah tekanan. Mereka mensimulasikan 130.000 pertandingan antara dua "versi dirinya" dan menyiarkan final besar sebagai acara langsung.

Hal ini menghasilkan wawasan berbasis data yang berharga bagi para penggemar tenis dan tim pengembangan produk internal Nike.

✅ Poin Penting: Siapa bilang iklan harus secara eksplisit promosi? Gabungkan machine learning dengan kreativitas Anda untuk menciptakan iklan yang memberikan wawasan berarti dan membentuk persepsi.

7. Hettich: #RoastTheRoom

melalui Best Media Info

Hettich (raksasa perlengkapan furnitur) memanfaatkan kecintaan internet terhadap "roasting" dengan kampanye #RoastTheRoom mereka.

Mereka menggunakan AI untuk menghasilkan "ruang bencana"—ruang hidup yang terlihat seperti mimpi buruk pasca-kiamat yang dipenuhi kekacauan dan kekacauan. Mereka mengunggah gambar-gambar ini di Instagram, menantang pengikut untuk mengkritik desainnya.

Setelah komentar berdatangan, Hettich menggunakan AI generatif untuk memberikan sentuhan segar pada ruangan, menampilkan transformasi yang menakjubkan dan terorganisir dengan baik, didukung oleh perangkat keras mereka.

✅ Poin Penting: AI tidak menggantikan kreativitas. Merek terkemuka menggunakannya untuk mewujudkan konsep yang terlalu mahal, rumit, atau secara fisik tidak mungkin untuk direalisasikan di dunia nyata.

8. Unigloves: Melampaui sesi pemotretan iklan tradisional

melalui Superside

Unigloves menghadapi tantangan besar: produk perlindungan tangan mereka, Derma Shield, digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari mekanik yang bekerja di lingkungan berat hingga ilmuwan laboratorium. Namun, mereka tidak memiliki anggaran untuk sesi foto global berskala besar.

Alih-alih menggunakan foto stok yang membosankan, mereka menggunakan AI untuk menghasilkan 250 adegan hiper-realistis yang menampilkan profesional industri menggunakan Derma Shield di lingkungan berintensitas tinggi.

Dari seorang pemadam kebakaran yang bersiap untuk bertugas hingga seorang seniman tato yang membersihkan tangannya, gambar yang dihasilkan oleh AI memungkinkan Unigloves untuk menyampaikan relevansi di puluhan industri dengan konsistensi visual yang sempurna.

✅ Poin Penting: Gunakan AI di area di mana Anda menghadapi kendala terbesar. Bagi Unigloves, kendalanya bukan kreativitas, melainkan keterbatasan anggaran dan waktu pemasaran. Mereka memanfaatkan AI secara tepat untuk menciptakan gambar dalam skala yang secara manusiawi tidak mungkin dilakukan dalam waktu sesingkat itu.

9. H&M: Digital twins merevolusi sesi foto model.

H&M mengubah paradigma fotografi mode dengan menciptakan replika digital beresolusi tinggi dari model-model teratas mereka. Alih-alih menyewa studio selama berminggu-minggu untuk memotret koleksi baru berisikan 500 item, mereka menggunakan AI untuk mengkloning model-model tersebut sekali saja.

Kembar ini dapat digunakan untuk menampilkan pakaian dalam berbagai pose, lingkungan, dan format—tanpa memerlukan sesi pemotretan berulang. Hal ini mengubah jadwal produksi yang melelahkan dan memakan waktu berbulan-bulan menjadi beberapa klik di layar.

✅ Poin Penting: Gunakan AI untuk memisahkan output kreatif Anda dari batasan fisik. Dengan mendigitalkan talenta, H&M mengubah mimpi buruk logistik menjadi mesin konten yang skalabel dan berkecepatan tinggi.

10. Virgin Voyagers: J. Lo baru saja mengirimkan undangan pribadi untuk Anda.

melalui WPP

Berikut contoh lain yang menarik: Virgin Voyages tahu mereka tidak bisa meminta Jennifer Lopez untuk merekam jutaan video individu. Jadi, mereka mengkloning penampilan dan suaranya untuk menciptakan Jen AI.

Melalui alat ini, pengguna dapat menghasilkan undangan video yang sangat dipersonalisasi untuk sebuah perjalanan kapal pesiar. Anda dapat memberi tahu "Jen" nama teman Anda dan alasan mengapa mereka membutuhkan liburan, dan dia akan mengirimkan pesan khusus langsung kepada mereka.

✅ Poin Penting: Kampanye yang dipimpin selebriti tidak lagi terbatas oleh jadwal juru bicara. Kampanye Jen AI menunjukkan bagaimana kloning AI dapat mengubah seorang duta merek menjadi aset merek yang skalabel dan interaktif.

Pelajaran dari Kampanye AI yang Sukses

Sepuluh contoh. Sepuluh poin penting.

Tapi pada akhirnya, apa yang menjadi inti dari semua ini?

Berikut adalah empat pelajaran paling penting yang dapat kita ambil dari setiap kampanye AI yang sukses:

Gunakan AI untuk wawasan, bukan hanya otomatisasi.

Jika Anda hanya menggunakan AI untuk menulis salinan iklan lebih cepat atau mengotomatisasi pekerjaan yang berulang, Anda melewatkan inti dari penggunaannya.

Kampanye AI yang sukses memprioritaskan wawasan yang didorong oleh AI. Mereka menggunakan AI untuk menganalisis dataset besar, melacak pola keterlibatan, perilaku pelanggan, tingkat pengunduran diri, dan kelelahan kreatif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Wawasan ini kemudian menentukan arah kreatif, pemilihan saluran, waktu, dan struktur kampanye.

Gabungkan kreativitas dengan data

Gunakan AI sejak awal, yaitu pada tahap proses kreatif (tahap ideasi dan konseptualisasi). Analisis tren, sinyal budaya, minat audiens, dan kinerja historis untuk mengidentifikasi peluang yang belum dimanfaatkan yang mungkin terlewatkan oleh pesaing Anda.

Alat pemasaran digital yang didukung AI mendorong batas-batas kreativitas, menghasilkan sudut pandang baru dan varian turunan yang lebih resonan dengan audiens.

Uji dan optimalkan secara terus-menerus.

Pengiklan saat ini merancang kampanye dengan variasi sejak hari pertama. AI menghasilkan berbagai arah kreatif, format, hook, dan pesan yang dijalankan secara bersamaan. Kemudian, AI menganalisis bagaimana setiap variasi berkinerja di berbagai demografi, penempatan, dan momen mikro.

Alih-alih menebak mana konten kreatif yang akan resonansi, pengiklan dapat memantau sinyal kinerja real-time dan mengoptimalkan kampanye secara instan.

👀 Tahukah Anda? Meta’s AI Sandbox menyediakan alat generatif dan prediktif yang dirancang khusus untuk optimasi semacam ini. Inovasi AI ini memungkinkan merek untuk secara otomatis menghasilkan puluhan versi teks iklan, latar belakang, dan format untuk melihat apa yang benar-benar efektif dalam lingkungan nyata. melalui Meta

Pastikan transparansi dan etika.

Model AI belajar dari data historis.

Masalahnya? Data historis ini sering kali mencerminkan bias sosial terkait gender, ras, usia, tipe tubuh, geografis, atau status ekonomi. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, AI dapat memperkuat stereotip meskipun itu bukan niat merek.

Transparansi juga memainkan peran penting. Audiens merespons lebih baik ketika merek jelas tentang cara AI digunakan dalam iklan mereka. Kampanye yang menyembunyikan keterlibatan AI berisiko menghadapi reaksi negatif ketika hal itu terungkap kemudian.

👀 Tahukah Anda? Dove mengambil sikap tegas dan jelas dengan mengumumkan bahwa mereka tidak akan pernah menggunakan AI untuk menghasilkan atau mengubah tubuh wanita dalam iklan mereka. Merek tersebut mengakui bahwa model AI generatif sering dilatih menggunakan dataset yang bias, yang memperkuat standar kecantikan yang tidak realistis, dan bahwa penggunaan output semacam itu—bahkan secara tidak sengaja—dapat menghilangkan posisi "Real Beauty" yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Cara Merencanakan Kampanye Iklan AI

Terinspirasi untuk membangun kampanye iklan AI Anda sendiri?

Di bawah ini, kami menunjukkan cara melakukannya.

⭐ Bonus: Jika Anda ingin melakukan semuanya di satu tempat, tanpa harus terus-menerus berganti alat dan tab, ClickUp, sebuah Converged AI Workspace, menjadi pusat produktivitas Anda.

Anda dapat merencanakan dan melaksanakan kampanye AI di dalam ClickUp—menghilangkan kekacauan dari alat-alat yang terpisah dan Work Sprawl yang timbul darinya.

Langkah 1: Tentukan di mana akan menggunakan AI

Kampanye iklan AI dapat menghasilkan hasil yang signifikan, asalkan Anda menggunakan AI dengan sengaja.

Mulailah dengan mengidentifikasi titik-titik gesekan terbesar yang biasanya Anda hadapi saat merencanakan atau melaksanakan kampanye semacam itu.

Area-area umum di mana AI dapat memberikan dampak signifikan:

Hambatan kreatif: Anda kesulitan dalam membuat aset visual untuk kampanye Anda.

Biaya produksi: Mungkin Anda memiliki desainer yang terampil, tetapi biaya produksinya mahal.

Proses manual: Tim Anda terhambat oleh pelaporan manual.

Masalah skalabilitas: Anda adalah agensi yang menangani beberapa kampanye iklan, dan Anda membutuhkan AI untuk mengotomatisasi semuanya.

Pilih satu atau dua area berdampak tinggi untuk mengintegrasikan AI dan tingkatkan strategi periklanan Anda. Hal ini menjaga fokus kampanye, mencegah penyebaran AI yang tidak terkendali, dan membenarkan investasi AI Anda.

⭐ Bonus: Butuh cara cepat untuk mengatasi kerumitan AI? Tonton video ini 👇

📮 ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas pribadi mereka, namun lebih dari 50% enggan menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama? Kurangnya integrasi yang mulus, kesenjangan pengetahuan, atau kekhawatiran keamanan. Tapi bagaimana jika AI sudah terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda dan sudah aman? ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, menjadikan hal ini kenyataan. Ia memahami perintah dalam bahasa sehari-hari, mengatasi ketiga kekhawatiran adopsi AI sambil menghubungkan obrolan, tugas, dokumen, dan pengetahuan Anda di seluruh ruang kerja. Temukan jawaban dan wawasan dengan satu klik!

Langkah 2: Brainstorm ide kampanye dan siapkan rencana.

Setelah Anda mengetahui di mana akan menggunakan AI, saatnya untuk menyiapkan konsep untuk kampanye kreatif Anda.

Kumpulkan tim Anda untuk mendiskusikan masalah yang ingin Anda selesaikan, cerita yang ingin Anda sampaikan, dan seperti apa kesuksesan kampanye iklan ini.

Jauhi pertemuan statis dan gunakan ClickUp Whiteboards untuk perencanaan kampanye pemasaran visual. Di sinilah strategi iklan Anda terbentuk secara real-time.

Tambahkan berbagai elemen di ClickUp Whiteboards untuk brainstorming kampanye iklan secara kolaboratif.

Begini cara mereka mempercepat dan mengorganisir sesi brainstorming Anda:

Tim menggunakan catatan tempel, gambar tangan bebas, dan konektor untuk memetakan setiap fase—mulai dari tahap ideasi awal hingga produksi dan peluncuran.

Lihat kursor rekan tim bergerak secara real-time saat Anda mengedit papan tulis bersama-sama.

Gunakan Brain langsung di dalam papan tulis untuk menghasilkan ide, brief, variasi aset, dan lainnya.

Ketika kehabisan energi dan ide, langsung tanyakan kepada ClickUp Brain untuk menyarankan tema kampanye yang relevan dengan pasar dan inspirasi iklan yang dapat Anda kerjakan.

Rancang strategi periklanan dan ide kampanye lebih cepat dengan ClickUp Brain

Beberapa cara yang sangat mudah untuk melakukannya:

Prompt Brain untuk memberikan ide kampanye dari awal berdasarkan target audiens Anda, tujuan kampanye, poin penjualan, tren pasar, dan saluran yang disukai.

Biarkan AI mengusulkan beberapa variasi dari ide kampanye yang sama sehingga tim Anda tidak terjebak dalam satu pola pikir.

Minta AI untuk mengkritik ide kampanye Anda dan mengidentifikasi celah yang ada.

Setelah Anda finalisasi ide kampanye, gunakan ClickUp Docs untuk menyusun elemen dasar. Ini termasuk brief kreatif, pedoman merek, kerangka pesan, daftar periksa QA, rencana pemasaran konten, dan lainnya.

Buat draf brief kampanye, salinan iklan, dll., untuk tim Anda menggunakan kombinasi Brain + ClickUp Docs.

Begini caranya:

Pembuatan konten AI: Ketik prompt bahasa alami seperti, “Buatlah ringkasan kreatif satu halaman yang mencakup latar belakang, tujuan, profil audiens, dan jadwal peluncuran”

Sempurnakan dan poles: Gunakan fitur Ask AI untuk secara instan menyesuaikan nada, memperbaiki tata bahasa, atau menerjemahkan teks untuk pasar global.

Pusat pengetahuan terpusat: Dokumen dan wiki yang terstruktur menjaga aset kampanye Anda tetap terorganisir, sementara pengeditan bersama secara real-time memastikan semua orang benar-benar berada di halaman yang sama menggunakan Docs Hub.

🚀 Keunggulan ClickUp: Brainstorming biasanya memakan waktu yang dapat ditagih. Tapi bagaimana jika ada cara untuk berkreasi lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas? ClickUp Brain MAX adalah asisten desktop AI generasi terbaru untuk tim kreatif. Ia menggabungkan kemampuan AI yang kuat dalam satu platform: Percepat riset dengan Enterprise Search : Temukan secara instan riset internal, data kampanye sebelumnya, atau aset merek di seluruh ruang kerja Anda. Temukan secara instan riset internal, data kampanye sebelumnya, atau aset merek di seluruh ruang kerja Anda.

Hindari pengetikan manual dengan Talk to Text : Diktekan ide kampanye atau catatan rapat tanpa menggunakan tangan. Biarkan AI mengorganisir pikiran Anda yang berantakan menjadi tindakan profesional. Diktekan ide kampanye atau catatan rapat tanpa menggunakan tangan. Biarkan AI mengorganisir pikiran Anda yang berantakan menjadi tindakan profesional.

Fleksibilitas model: Beralih antara model ChatGPT, Claude, atau Gemini terbaru dalam dokumen Anda untuk mendapatkan kepribadian kreatif yang berbeda untuk salinan iklan Anda.

Bicaralah dengan ruang kerja Anda menggunakan Contextual AI : Tanyakan pertanyaan kepada Brain tentang ruang kerja Anda—seperti “Apa hook terbaik dari kampanye Q3?”—untuk menginformasikan strategi baru Anda dengan data nyata. Tanyakan pertanyaan kepada Brain tentang ruang kerja Anda—seperti “Apa hook terbaik dari kampanye Q3?”—untuk menginformasikan strategi baru Anda dengan data nyata. Begini cara Brain MAX memudahkan hidup Anda 😎

Langkah 3: Buat jadwal kampanye AI Anda.

Jadwal kampanye Anda bergantung pada cara Anda menggunakan AI.

📌 Contoh: Jika Anda berencana melatih model AI kustom terlebih dahulu untuk membuat iklan (seperti iklan Nike "Serena vs. Serena"), fase pembuatan dan perencanaan Anda akan diperluas. Namun, jika Anda hanya akan menggunakannya untuk menghasilkan visual AI secara cepat, fase yang sama akan diperpendek.

Kunci keberhasilan peluncuran adalah menyisakan ruang untuk penyesuaian tak terduga, siklus umpan balik, dan reposisi.

ClickUp menawarkan berbagai cara untuk dengan mudah memetakan dan memvisualisasikan jadwal kampanye AI yang realistis:

Opsi 1: Dapatkan gambaran menyeluruh dengan diagram Gantt

Lihat tugas, jadwal, dan ketergantungan antar proyek dengan tampilan Diagram Gantt ClickUp.

Gunakan tampilan Diagram Gantt ClickUp untuk menampilkan seluruh kampanye Anda sebagai serangkaian tugas yang terhubung dengan ketergantungan yang jelas.

Anda dapat memindahkan tugas langsung di garis waktu ini untuk mengatur ulang urutannya, memberi kode warna pada batang untuk identifikasi yang mudah, dan memperluasnya untuk melihat informasi detail.

📌 Contoh: “Finalisasi ringkasan kampanye” berlanjut ke “Konfirmasi anggaran,” yang berlanjut ke “Daftar bahan.”

Jika satu tugas terlambat, Anda dapat langsung melihat tugas-tugas hilir mana yang terpengaruh. Atau bagaimana jadwal Anda membengkak saat tugas-tugas ditambahkan di tengah kampanye.

Ini sangat cocok untuk mengelola kampanye iklan AI yang melibatkan tim-tim berbeda (kreatif, media, strategi) dan memastikan semua pihak tetap berada di halaman yang sama.

Opsi 2: Pecah jadwal kampanye utama berdasarkan penanggung jawab, saluran, dll.

Gunakan tampilan Timeline untuk menampilkan informasi terpenting bagi Anda dan lihat tugas-tugas dalam urutan kronologis atau alfabetis, atau berdasarkan tanggal jatuh tempo atau tanggal mulai.

Meskipun tampilan master sangat berguna bagi pemimpin, anggota tim individu tidak perlu melihat keseluruhan tampilan. Tampilan Timeline ClickUp memungkinkan Anda memfilter jadwal berdasarkan status, penugas, prioritas, saluran, dan sebagainya.

Misalnya, filter berdasarkan penugas agar setiap orang dapat melihat alur kerja mereka sepanjang kampanye. Atau filter berdasarkan status untuk melihat jadwal untuk tugas yang telah selesai, sedang berlangsung, dan menunggu ulasan.

💡 Tips Pro: Untuk kejelasan instan, beralihlah ke Tampilan Kalender ClickUp. Melihat tenggat waktu Anda terurai per hari, minggu, atau bulan membuat beban kerja terasa lebih terkelola. Kalender ini sepenuhnya interaktif—jika tinjauan konten perlu dipindahkan, cukup seret dan lepas tugas dari Jumat ke Senin, dan tim Anda akan langsung diberitahu. Lihat semua tugas Anda dengan sekali pandang menggunakan Tampilan Kalender di ClickUp.

Langkah 4: Tetapkan tugas dan otomatiskan alur kerja

Mulailah dengan kepemilikan yang jelas. Komunikasikan peran dan tanggung jawab bagi setiap anggota tim Anda untuk menetapkan pertanggungjawaban.

ClickUp Tasks memudahkan hal ini dengan memungkinkan Anda menambahkan beberapa penanggung jawab (dengan peran yang berbeda) ke tugas kampanye. Misalnya, buat tugas ClickUp berjudul “Tulis konten untuk postingan media sosial #1,” dan tambahkan penulis konten sebagai kontributor dan editor sebagai peninjau.

Sinkronkan alokasi pekerjaan, manajemen tugas, dan komunikasi tim dengan ClickUp Tasks.

Pecah tugas-tugas ini menjadi subtugas untuk menjaga pelaksanaan tetap terorganisir. Saat tim Anda menyelesaikan langkah-langkah individu ini, fitur Rollup menampilkan bilah kemajuan real-time pada tugas induk.

Setelah Anda membuat tugas-tugas tersebut, padukan dengan ClickUp Automations + Super Agents untuk mengotomatisasi pelaksanaan kampanye.

Aktifkan pembaruan saat tugas berpindah tahap dengan ClickUp Automations

Atur otomatisasi berbasis aturan sederhana di ClickUp dengan dua cara:

Gunakan pembuat otomatisasi seret dan lepas: Tentukan logika if/then menggunakan pemicu, aturan kondisional, dan tindakan. Misalnya, “Ketika status berubah menjadi Selesai, secara otomatis alokasikan ke Editor dan perbarui status menjadi Dalam Peninjauan”

Gunakan pembuat AI kami: Menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk membuat otomatisasi. Menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk membuat otomatisasi. Alat otomatisasi pemasaran tanpa kode ini melakukan pekerjaan berat untuk Anda.

Untuk otomatisasi multi-langkah yang kompleks, terapkan Super Agents ke dalam alur kerja pemasaran Anda. Mereka bekerja di latar belakang untuk menjalankan seluruh urutan secara otomatis, tanpa bantuan manual.

📌 Contoh Super Agent dalam aksi : Gunakan agen AI kustom untuk memantau daftar "Design Briefs" Anda. Agen ini secara otomatis memindai brief baru, membuat tugas-tugas pendukung yang diperlukan, dan menugaskan tugas tersebut kepada anggota tim yang memiliki kapasitas paling tersedia. Berkat rekan kerja AI ini, pekerjaan Anda terus berjalan tanpa Anda perlu repot-repot.

⭐ Bonus: Untuk mempelajari cara menggunakan agen AI dalam pembuatan konten pemasaran, tonton video ini 👇

📮 ClickUp Insight: 21% orang mengatakan lebih dari 80% waktu kerja mereka dihabiskan untuk tugas-tugas berulang. Dan 20% lainnya mengatakan tugas-tugas berulang menghabiskan setidaknya 40% waktu mereka. Itu hampir setengah dari waktu kerja seminggu (41%) yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan banyak pemikiran strategis atau kreativitas (seperti email tindak lanjut 👀). Agen AI ClickUp membantu menghilangkan rutinitas yang membosankan. Bayangkan pembuatan tugas, pengingat, pembaruan, catatan rapat, penulisan email, dan bahkan pembuatan alur kerja end-to-end! Semua itu (dan lebih banyak lagi) dapat diotomatisasi dengan cepat menggunakan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan Anda. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—mengakibatkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

Langkah 6: Pantau kinerja kampanye menggunakan dashboard AI.

Dashboard yang didukung AI mengubah pemantauan kampanye melalui analisis data real-time, saran AI, peringatan proaktif, prediksi tren, dan pelaporan otomatis.

Ambil contoh ClickUp Dashboards. Mereka mengintegrasikan metrik kinerja ke dalam tampilan tunggal yang terpadu.

Anda dapat membuat tampilan berbasis peran yang disesuaikan dengan pemangku kepentingan tertentu (misalnya, wawasan tingkat tinggi untuk eksekutif tingkat atas; data detail tingkat tugas untuk manajer proyek).

Pantau metrik pemasaran dan ROI Anda dengan Dashboard ClickUp.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp membawa pelaporan ke level berikutnya dengan AI Cards, yang menyediakan ringkasan cerdas langsung di dashboard Anda. Gabungkan Dashboard ClickUp Anda dengan Kartu AI untuk mengekstrak wawasan yang berarti secara otomatis. Beberapa kartu AI yang umum digunakan untuk kampanye iklan: AI Brain: Tulis prompt apa pun seperti “Apa yang menghalangi kampanye teratas kita?” Ia akan memindai tugas, Dokumen, komentar, dan Bidang Kustom untuk memberikan jawaban yang disesuaikan, dan akan diperbarui secara otomatis saat data berubah.

Ringkasan Eksekutif AI: Memberikan tinjauan menyeluruh tentang kesehatan bisnis untuk eksekutif tingkat C dan klien.

Pembaruan Proyek AI: Memberikan gambaran kemajuan singkat (tetapi real-time) dengan status proyek dan hambatan yang ada.

Selain itu, kami juga memiliki beberapa contoh dashboard pemasaran untuk inspirasi.

Tantangan Umum dalam Periklanan AI

Berikut adalah lima tantangan umum yang dihadapi tim kreatif saat merencanakan kampanye iklan AI mereka, beserta solusi mudahnya:

Tantangan umum Mengapa hal ini terjadi? Bagaimana cara menghindarinya? Ketergantungan berlebihan pada AI dan otomatisasi Alat AI menjanjikan kecepatan dan efisiensi. Setelah kampanye iklan Anda mulai berjalan dengan baik, Anda tidak lagi meragukan sistem tersebut. Buat sesi tinjauan rutin di mana seseorang secara aktif meninjau keputusan dan kinerja AI dalam kampanye iklan Anda. Pembuatan konten generik Prompt yang tidak jelas, bias dalam data pelatihan, dan instruksi yang tidak lengkap dapat mengurangi kualitas output AI. Tulis prompt dengan jelas, didukung oleh konteks lengkap atau panduan yang diperlukan. Ulangi hingga Anda mendapatkan hasil yang tepat. Menyeimbangkan kreativitas manusia dengan AI Hal ini sering terjadi di agensi periklanan, di mana tekanan untuk menciptakan konten seringkali membuat para desainer terlalu bergantung pada teknologi AI. Mereka kehilangan sentuhan kreativitas manusia dan mulai mempercayai hasil AI secara buta. Tentukan batasan penggunaan AI dalam iklan kreatif Anda. Misalnya, gunakan AI untuk wawasan dan variasi aset, tetapi biarkan arah kreatif utama tetap ditangani oleh manusia. Penyebaran alat AI Tim menggunakan alat pemasaran AI yang berbeda untuk tugas-tugas yang berbeda—pembuatan konten, manajemen proyek, analisis, dll. Bersama-sama, mereka menciptakan alur kerja yang terfragmentasi. Pilihlah dengan cermat tumpukan AI kreatif Anda. Pahami di mana Anda membutuhkan AI dan investasikan pada alat yang menawarkan berbagai kemampuan AI dalam satu platform. (Seperti ClickUp!)

Sebelum kita mengakhiri, kami punya kejutan kecil. 🎁

Kami telah menyusun daftar singkat (tetapi sangat berguna) alat dan templat yang akan memberikan struktur pada kampanye AI Anda dan membantu Anda merencanakan dengan lebih baik.

1. Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp

Kelola kampanye iklan dari awal hingga akhir menggunakan perangkat lunak manajemen proyek pemasaran ClickUp.

Perangkat Lunak Manajemen Proyek ClickUp untuk Tim Pemasaran adalah pusat all-in-one untuk kampanye iklan AI. Ini berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal untuk seluruh siklus hidup kampanye Anda:

Perencanaan strategis: Gunakan ClickUp Brain untuk riset pasar mendalam dan Whiteboards untuk pemetaan pikiran kolaboratif dan real-time.

Pelaksanaan yang fleksibel: Tetapkan tanggung jawab dengan Tugas dan gunakan Hierarki (Spaces, Folders, dan Lists) untuk menjaga kampanye global yang kompleks tetap terorganisir.

Efisiensi operasional: Gunakan otomatisasi dan agen AI untuk menangani tugas-tugas administratif yang berat.

Visibilitas penuh funnel: Pantau kinerja real-time dengan Dashboards dan kelola umpan balik kreatif dengan alat Proofing bawaan.

Kolaborasi instan: Hilangkan rantai email internal dengan memindahkan semua diskusi kampanye ke Hilangkan rantai email internal dengan memindahkan semua diskusi kampanye ke ClickUp Chat.

Platform ini mengintegrasikan semua alat yang diperlukan untuk mengelola kampanye AI di setiap tahap, untuk semua profesional. Selain itu, Anda tidak memerlukan keahlian AI atau pengetahuan teknis untuk menggunakan ClickUp. Sangat intuitif!

💡Tips Pro: Inilah cara tim kami di ClickUp merencanakan kampanye pemasaran mereka dari awal hingga akhir. Dengarkan langsung dari Mike, salah satu Insinyur Solusi Strategis kami. 👇🏼

2. Jasper AI

Jasper digunakan oleh penulis iklan yang ingin memperluas konten tanpa kehilangan esensi merek mereka. Ini adalah mesin yang berfokus pada konversi yang menghasilkan salinan iklan, judul, dan halaman arahan yang disesuaikan dengan suara merek Anda.

Dengan memberikan brief kreatif Anda, Jasper dapat menghasilkan puluhan varian A/B dalam hitungan detik—sempurna untuk pengujian dengan kecepatan tinggi.

3. Google Marketing Platform (GMP)

Bagi merek yang menghabiskan banyak anggaran untuk media berbayar, Google Marketing Platform adalah standar emas untuk pembelian iklan terpadu dan pengukuran. Platform ini mengintegrasikan Search Ads 360 dengan Display & Video 360, memberikan pandangan holistik tentang perjalanan pelanggan.

Gunakan data ini untuk mengidentifikasi tepat di mana terjadi penurunan konversi dan kombinasi kreatif yang dihasilkan AI mana yang menghasilkan ROI tertinggi.

🧠 Fakta Menarik: Pada 1 Juli 1941, iklan TV pertama yang sah ditayangkan di AS selama pertandingan baseball antara Brooklyn Dodgers dan Philadelphia Phillies . Iklan tersebut untuk jam tangan Bulova. Berdurasi 10 detik, iklan tersebut menampilkan jam tangan di atas peta Amerika Serikat dengan narasi: “Amerika berjalan sesuai waktu Bulova.” Biaya total untuk waktu tayang? Sembilan dolar.

Template untuk perencanaan kampanye

Berikut adalah daftar templat siap pakai kami untuk membawa kampanye Anda dari ide hingga peluncuran 10 kali lebih cepat:

1. Template Iklan ClickUp

Dapatkan template gratis Template Iklan ClickUp membantu Anda melacak status materi pemasaran Anda dari tahap konsepsi hingga penyelesaian.

Template Iklan ClickUp adalah panduan siap pakai untuk menjalankan iklan pemasaran digital dengan lancar. Masukkan template ini ke dalam ruang kerja ClickUp Anda, dan secara instan akan dibuat daftar khusus dengan semua pengaturan yang sudah disiapkan untuk alur kerja periklanan.

Template ini memungkinkan Anda:

Lacak setiap aset sepanjang siklus hidupnya dengan status kustom seperti Permohonan Baru, Penelitian, Implementasi, Aktif, dan Selesai

Tentukan dan simpan data kampanye yang penting menggunakan lebih dari 10 Bidang Kustom, termasuk Anggaran yang Dialokasikan, Platform, Target Audiens, dan lainnya.

Visualisasikan pekerjaan Anda melalui sudut pandang yang paling penting menggunakan tujuh tampilan kustom.

2. Template Rencana Kampanye ClickUp

Dapatkan template gratis Siapkan, atur, dan laksanakan rencana kampanye Anda menggunakan Template Rencana Kampanye ClickUp.

Tidak yakin harus mulai dari mana dalam merencanakan kampanye iklan Anda?

Gunakan Template Rencana Kampanye ClickUp untuk memulai mesin iklan AI Anda dalam hitungan menit. Template ini membantu Anda menetapkan tujuan untuk kampanye berikutnya, mengkomunikasikan tujuan dan tugas, melacak kemajuan, dan mengukur kesuksesan secara keseluruhan.

Template ini memungkinkan Anda:

Buat status kustom untuk memantau kesehatan keseluruhan kampanye Anda, mulai dari tahap ideasi hingga optimasi.

Gunakan Bidang Kustom, seperti Judul Kampanye, Jenis Kampanye, Anggaran yang Dialokasikan, Anggaran Tersisa, dll., untuk menambahkan detail lebih lanjut tentang kampanye Anda.

Beralih ke tampilan kustom opsional seperti Daftar, Gantt, Beban Kerja, dll., untuk memvisualisasikan kampanye Anda dengan fleksibilitas maksimal.

Rencanakan Kampanye Iklan AI Anda Berikutnya dengan ClickUp

Jika ada satu wawasan kunci yang umum dari setiap kampanye iklan AI yang sukses, itu adalah:

AI tidak membuat kampanye. Manusia yang melakukannya.

Tentu saja, hal ini mempercepat pekerjaan, mengurangi beban mental, dan mendukung proses kreatif Anda.

Namun pada akhirnya, Anda lah yang memiliki penilaian tingkat tinggi, kecerdasan emosional, dan perspektif unik yang diperlukan untuk membuat sebuah merek benar-benar beresonansi.

ClickUp dirancang untuk mengembalikan keseimbangan ini. Aplikasi ini mengotomatiskan tugas-tugas berulang dan membuat ruang kerja Anda sangat produktif sehingga Anda dapat fokus pada pembuatan kampanye yang dipersonalisasi dan selalu tepat sasaran.

Siap melihatnya beraksi dan mendorong pertumbuhan bisnis? Daftar ke ClickUp hari ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Anda perlu menguasai prompt engineering—kemampuan memberikan instruksi yang jelas dan spesifik kepada AI untuk mendapatkan hasil berkualitas tinggi. Memiliki mata editorial yang tajam sama pentingnya, karena Anda tidak lagi hanya seorang kreator, tetapi juga orang yang menyaring dan menyempurnakan output AI.

AI dalam periklanan mengotomatisasi tugas-tugas berkapasitas besar, seperti membuat versi iklan untuk platform atau segmen yang berbeda (misalnya, audiens yang lebih tua versus yang lebih muda; audiens lokal versus internasional). AI juga digunakan sebagai generator konten untuk menghasilkan aset secara massal dan menghindari sesi brainstorming yang lambat. Di balik layar, AI menggunakan analisis prediktif untuk memahami kinerja masa lalu, data konsumen, dan tren pasar. Berdasarkan hal ini, AI memberi tahu Anda keputusan terbaik berikutnya untuk kinerja kampanye yang optimal.

Tantangan utama dalam penggunaan AI dalam periklanan meliputi ketergantungan berlebihan pada AI dan otomatisasi, pembuatan konten yang generik atau usang, menyeimbangkan kreativitas manusia dengan upaya pemasaran yang didorong oleh AI, dan penyebaran alat AI yang berlebihan.