Cara Menggunakan AI untuk Pengelolaan Pengeluaran (Manfaat & Alat)

Proses pengeluaran Anda tidak seharusnya terasa seperti pekerjaan detektif. Namun, bagi banyak tim, akhir bulan masih berarti menggulir melalui riwayat email, mengejar bukti pembayaran, dan menebak kartu mana yang digunakan untuk perjalanan atau pengeluaran tertentu.

Penelitian dari American Express menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah membuang rata-rata 11 jam per bulan untuk mengajukan atau mengelola pengeluaran. Itu setara dengan lebih dari tiga minggu kerja setiap tahun yang dihabiskan untuk administrasi daripada analisis.

Di situlah AI untuk manajemen pengeluaran benar-benar membuat perbedaan. Alih-alih mengandalkan spreadsheet manual dan ingatan, AI dapat membaca bukti pembayaran, mengidentifikasi pengeluaran yang melanggar kebijakan, dan menyalurkan data yang lebih akurat ke alat akuntansi Anda secara otomatis.

Dalam panduan ini, kita akan membahas apa yang sebenarnya dapat dilakukan AI untuk manajemen pengeluaran dan kasus penggunaan utama yang menjadi perhatian tim keuangan. Kita juga akan membahas fitur-fitur wajib dalam alat modern dan cara mengintegrasikan semuanya ke dalam alur kerja saat ini.

⭐ Template Terpilih Template Laporan Pengeluaran ClickUp memberikan tim Anda cara terstruktur untuk mengumpulkan, meninjau, dan merangkum pengeluaran bisnis tanpa harus mengejar spreadsheet atau thread email. Alih-alih setiap orang membuat format sendiri, Anda mendapatkan tata letak yang konsisten untuk tanggal, kategori, jumlah, metode pembayaran, dan persetujuan dalam satu tempat. Dapatkan templat gratis Jaga agar setiap pengajuan pengeluaran dan ringkasan akhir bulan tetap terorganisir dengan Template Laporan Pengeluaran ClickUp

Apa Itu AI untuk Pengelolaan Pengeluaran?

AI untuk manajemen pengeluaran menggunakan machine learning dan otomatisasi untuk mengurangi pekerjaan manual di seluruh proses pengeluaran. Hal ini mencakup segala hal mulai dari penangkapan bukti pembayaran hingga persetujuan, rekonsiliasi, dan pelaporan.

Sebagian besar alat bergantung pada kombinasi kemampuan:

Pengenalan karakter optik (OCR) untuk membaca data kwitansi dari gambar atau PDF dan mengonversinya menjadi teks terstruktur

Ekstraksi dan kategorisasi data untuk menyarankan kode pengeluaran yang sesuai (seperti pengeluaran perjalanan versus langganan) berdasarkan pola sebelumnya

Penegakan kebijakan untuk mengidentifikasi pengeluaran yang melanggar kebijakan saat pengajuan, bukan setelahnya

Deteksi anomali untuk mendeteksi tagihan ganda atau pola pengeluaran yang tidak biasa yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut

Cara yang berguna untuk memahaminya: Manajemen pengeluaran yang didukung AI membantu menghilangkan langkah-langkah berulang, sehingga tim keuangan dapat fokus pada pengendalian, analisis, dan peluang penghematan biaya.

Manfaat AI untuk Pengelolaan Pengeluaran

AI menghilangkan pekerjaan berulang dalam pengelolaan pengeluaran dan memberikan tim keuangan pandangan yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan pengeluaran perusahaan. Beberapa manfaat utama termasuk:

Mengurangi entri data manual dan kesalahan: AI dapat secara otomatis menangkap data kwitansi dan mengisi otomatis kolom pengeluaran, yang mengurangi entri manual dan pekerjaan pembersihan yang dilakukan tim keuangan kemudian. OCR adalah dasar umum di sini, karena mengubah pemindaian kwitansi menjadi data yang dapat digunakan.

Percepat pengajuan dan persetujuan pengeluaran: Karyawan dapat mengunggah bukti pembayaran, mengajukan pengeluaran dengan kolom-kolom penting sudah terisi, dan melewati proses persetujuan dengan lebih sedikit tindak lanjut. Pihak yang menyetujui mendapatkan konteks yang lebih jelas, sehingga dapat menyetujui pengeluaran lebih cepat daripada meminta revisi.

Meningkatkan visibilitas real-time terhadap pengeluaran perusahaan: Alih-alih menunggu laporan akhir bulan, pemimpin keuangan dapat mengidentifikasi tren lebih awal: tim mana yang melebihi anggaran, di mana pengeluaran perjalanan dan biaya lainnya meningkat, dan vendor mana yang menyebabkan kejutan.

Memperkuat penegakan kebijakan dan memastikan kepatuhan: AI dapat mengidentifikasi kwitansi yang hilang, pengeluaran melebihi batas, atau pengeluaran mencurigakan pada saat pengajuan. Hal ini mengurangi proses bolak-balik dan menjaga konsistensi persetujuan di seluruh tim dan entitas yang berbeda.

Lindungi kesehatan keuangan dengan data yang lebih baik: Data pengeluaran yang lebih bersih menghasilkan pelaporan yang lebih andal. Ketika data pelacakan pengeluaran andal, lebih mudah untuk menganalisis pengeluaran, mengidentifikasi peluang penghematan biaya, dan mengambil keputusan berdasarkan data.

👀 Fakta Menarik: Jauh sebelum alat AI untuk pengeluaran, para pelancong bisnis sudah berusaha menyederhanakan cara mereka membayar makan malam klien dan perjalanan. Pada tahun 1950, Diners Club meluncurkan kartu kredit multifungsi pertama di dunia sehingga profesional dapat menanggung biaya hiburan dan perjalanan tanpa perlu membawa uang tunai.

Kasus Penggunaan AI Teratas dalam Pengelolaan Pengeluaran

Berikut adalah beberapa kasus penggunaan AI yang paling praktis yang dapat Anda andalkan untuk mengelola pengeluaran Anda:

1. Otomatisasi penangkapan bukti pembayaran

Perekaman bukti pembayaran adalah titik di mana pengelolaan pengeluaran seringkali mulai bermasalah. AI membantu dengan mengubah pemindaian bukti pembayaran menjadi data bukti pembayaran terstruktur (tanggal, merchant, jumlah, pajak) yang siap untuk direview.

📌 Contoh: Seorang salesperson mengambil foto setelah makan malam dengan klien. Sistem mengekstrak bidang-bidang penting, menyarankan "Makanan dan hiburan," dan melampirkan bukti pembayaran ke laporan pengeluaran.

Mengapa ini membantu:

Mengurangi laporan pengeluaran manual dan entri data manual

Meningkatkan pencatatan data yang akurat dari bukti pembayaran

Mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengejar dokumen yang hilang

2. Menegakkan kebijakan secara real-time

Alih-alih menunggu tim keuangan mendeteksi masalah setelah laporan pengeluaran diajukan, AI dapat menerapkan aturan yang dapat disesuaikan selama proses pengajuan dan memicu peringatan ketika ada hal yang terlihat di luar batas.

📌 Contoh: Biaya hotel melebihi batas pengeluaran perjalanan. Alat ini langsung menandai transaksi tersebut dan meminta alasan sebelum masuk ke alur persetujuan.

Mengapa ini membantu:

Deteksi masalah penegakan kebijakan lebih awal

Rute pengeluaran berisiko rendah melalui persetujuan otomatis

Membantu manajer menyetujui pengeluaran dengan konteks yang lebih jelas

👀 Fakta Menarik: AI tidak hanya mengatasi penipuan pengeluaran; ia juga menciptakan penipuan tersebut. Pada tahun 2025, platform pengeluaran AppZen melaporkan bahwa 14% dari dokumen palsu yang terdeteksi adalah bukti pembayaran palsu yang dihasilkan oleh AI, naik dari 0% pada tahun sebelumnya.

3. Meningkatkan visibilitas pengeluaran

AI mengumpulkan data pengeluaran dari berbagai kartu, penggantian biaya, dan alat perjalanan, lalu menyoroti pola pengeluaran. Di situlah "visibilitas pengeluaran instan" menjadi kenyataan, bukan sekadar latihan spreadsheet di akhir bulan.

📌 Contoh: Tim keuangan melihat bahwa satu vendor perangkat lunak dibayarkan oleh tiga tim, menunjukkan adanya alat yang tumpang tindih dan peluang penghematan biaya.

Mengapa ini membantu:

Dukung visibilitas pengeluaran real-time untuk pemimpin keuangan

Membuat pengendalian pengeluaran menjadi lebih mudah sebelum pengeluaran membengkak

Perbaiki komunikasi dengan pemegang anggaran menggunakan wawasan real-time

4. Percepat penutupan akhir bulan

Penutupan akhir bulan menjadi lambat jika pengeluaran terlambat, tidak dikategorikan, atau tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran. AI dapat mengurangi tumpukan pekerjaan dengan menjaga data pengeluaran tetap rapi saat masuk dan mendukung rekonsiliasi kartu kredit lebih awal.

📌 Contoh: Transaksi kartu korporat dicocokkan dengan bukti pembayaran yang diunggah selama bulan berjalan. Pada akhir periode, jumlah pengecualian yang tersisa menjadi lebih sedikit.

Mengapa ini membantu:

Mengurangi pekerjaan ulang dan tugas manual pada penutupan buku

Meningkatkan kepercayaan terhadap data pengeluaran

Mengurangi waktu antara pengeluaran dan pelaporan

Fitur yang Perlu Diperhatikan dalam Perangkat Lunak Manajemen Pengeluaran Berbasis AI

Setelah mengetahui di mana AI dapat membantu, langkah selanjutnya adalah memilih solusi pengelolaan pengeluaran yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang tepat. Berikut adalah kemampuan yang membuat perbedaan paling signifikan bagi tim keuangan dalam aktivitas sehari-hari.

Penerimaan OCR dan otomatisasi memo

OCR merupakan dasar untuk menangkap alur kerja secara otomatis. Jika perangkat lunak tidak dapat secara andal mengekstrak data dari bukti pembayaran, otomatisasi lainnya cenderung rentan. OCR dirancang untuk mengidentifikasi dan mengonversi teks dari gambar atau dokumen yang discan menjadi teks yang dapat dibaca oleh mesin.

✅ Hal yang perlu diperiksa:

Dukungan untuk pemindaian bukti pembayaran melalui perangkat seluler, email, dan unggahan

Ekstraksi data yang kuat untuk detail pajak, mata uang, dan vendor

Penanganan pengecualian yang cepat saat bukti pembayaran tidak terbaca

💲 Mengapa hal ini penting bagi tim keuangan:

Kurangi entri data manual dengan mengubah gambar bukti pembayaran menjadi data terstruktur dan dapat digunakan

Perkuat dokumentasi dan pembuktian untuk pengeluaran bisnis (terutama saat diperlukan bukti pembayaran, seperti akomodasi atau pengeluaran dengan nilai tinggi)

Meningkatkan akurasi laporan pengeluaran dengan menangkap bidang-bidang penting pada bukti pembayaran secara konsisten (penjual, tanggal, jumlah, pajak)

💡 Tips Pro: Mencari cara mudah untuk melacak pengeluaran bulanan tanpa harus membuat alur kerja dari awal? Template Laporan Pengeluaran Bulanan ClickUp dapat membantu Anda dengan melacak dan melaporkan pengeluaran bulanan dalam format yang mudah disesuaikan. Dapatkan templat gratis Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini: Laporkan pengeluaran bulanan dengan akurat dan percaya diri

Dengan mudah mengidentifikasi area potensial untuk penghematan biaya

Analisis tren pengeluaran dari waktu ke waktu untuk meningkatkan akurasi peramalan

Klasifikasi dan pengkodean AI

Setelah bukti pembayaran masuk, masalah berikutnya biasanya adalah menandai semuanya dengan benar. Setiap baris harus masuk ke kategori, proyek, atau akun buku besar yang tepat.

Cari fitur kategorisasi AI yang terus belajar seiring waktu dan mendukung penandaan yang konsisten, terutama jika Anda membutuhkan penandaan berdasarkan pusat biaya, proyek, atau tagging terkait buku besar (GL).

✅ Hal yang perlu diperiksa:

Kemampuan untuk secara otomatis mengkategorikan vendor-vendor umum

Kontrol sehingga tim keuangan dapat menyetujui atau mengabaikan aturan pengkodean

Riwayat audit untuk perubahan pada kategorisasi pengeluaran

💲 Mengapa hal ini penting bagi tim keuangan:

Meningkatkan integritas data keuangan dengan menjaga konsistensi kategorisasi pengeluaran

Membuat pola pengeluaran lebih mudah dianalisis karena kategori dan kode diterapkan secara konsisten di seluruh tim dan entitasMengurangi gesekan audit dengan menjaga alasan yang jelas di balik keputusan pengkodean

Penegakan kebijakan secara real-time dan pemberitahuan

Penegakan kebijakan paling penting saat diterapkan saat pengajuan, bukan berminggu-minggu kemudian. Alat yang kuat menggabungkan aturan, peringatan, dan rute alur kerja.

✅ Hal yang perlu diperiksa:

Aturan yang dapat disesuaikan berdasarkan tim, lokasi, atau entitas

Pemberitahuan untuk kwitansi yang hilang, pengeluaran melebihi batas, dan pengeluaran ganda

Dukungan alur kerja untuk persetujuan, eskalasi, dan pengecualian

💲 Mengapa hal ini penting bagi tim keuangan:

Dukung pengendalian internal yang lebih kuat dengan menerapkan persetujuan dan pemeriksaan saat pengeluaran terjadi

Lindungi aset perusahaan dan kurangi risiko kerugian atau ketidakpatuhan dengan mendeteksi pengecualian secara dini

Mengurangi waktu siklus persetujuan dengan mengarahkan permintaan yang bersih dan sesuai kebijakan secara otomatis

📽️ Tonton video: Jika anggaran proyek Anda selalu melebihi batas (atau Anda sering terkejut dengan biaya mendadak), video ini akan membantu.

Panduan langkah demi langkah ini akan mengajarkan Anda cara mengelola anggaran proyek dengan percaya diri, mulai dari perkiraan biaya hingga pemantauan pengeluaran secara real-time dan menghindari kelebihan anggaran.

Integrasi ERP dan sinkronisasi dua arah

Solusi manajemen pengeluaran hanya bermanfaat jika data pengeluaran tercatat dengan akurat di sistem akuntansi. Sinkronisasi dua arah mengurangi pekerjaan ganda dan mencegah ketidaksesuaian angka.

✅ Hal yang perlu diperiksa:

Sinkronkan pengeluaran, kategori, dan persetujuan kembali ke perangkat lunak ERP/akuntansi

Dukungan untuk konfigurasi multi-entitas dan daftar akun bersama

Penanganan yang jelas terhadap perubahan setelah pengiriman (sehingga perubahan tidak hilang)

💲 Mengapa hal ini penting bagi tim keuangan:

Anda mendapatkan akses lebih dekat ke data real-time dalam alat keuangan inti Anda

Pandangan pengelolaan pengeluaran didasarkan pada angka yang sama yang dilihat oleh semua orang

Proses penutupan bulan dan audit berjalan lebih lancar karena ada satu sumber data yang konsisten, bukan sistem yang tersebar yang harus direkonsiliasi secara manual

Dukungan global dan kontrol multi-entitas

Jika Anda beroperasi di beberapa negara atau entitas, dukungan untuk mata uang, aturan lokal, dan pelaporan terkonsolidasi menjadi sangat penting.

✅ Hal yang perlu diperiksa:

Penanganan mata uang multi-negara dan pajak yang spesifik untuk setiap wilayah

Alur persetujuan terpisah per entitas

Laporan agregat sehingga pemimpin keuangan dapat membandingkan pengeluaran perusahaan di berbagai wilayah

💲 Mengapa hal ini penting bagi tim keuangan:

Operasi bisnis global dijalankan dengan satu proses pengeluaran yang konsisten daripada proses regional yang terpisah-pisah

Pengeluaran perusahaan menjadi lebih mudah dibandingkan antar wilayah karena data disusun dengan cara yang sama

Pemimpin keuangan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan di tingkat entitas dan grup, tanpa perlu kerja manual tambahan untuk mengonsolidasikan laporan

Semua otomatisasi ini bekerja paling baik ketika ada alur kerja yang terstruktur di sekitarnya. Di sinilah ClickUp menjadi sistem operasi untuk persetujuan dan visibilitas.

Risiko dan Batasan yang Harus Dipersiapkan oleh Tim Keuangan

AI mempercepat alur kerja pengeluaran, tetapi tim keuangan harus melindungi tiga hal: akurasi, kepatuhan, dan kepercayaan.

Berikut adalah risiko umum—dan cara menguranginya:

Kuitansi palsu yang dihasilkan AI : Tambahkan aturan validasi kuitansi yang lebih ketat (duplikat, pola vendor, pemeriksaan metadata) dan wajibkan persetujuan reviewer untuk kategori berisiko tinggi

Klasifikasi yang salah : Tetap pertahankan kontrol pengaturan manual dan jaga jejak audit untuk perubahan pengkodean

Perubahan kebijakan : Perbarui aturan saat batas pengeluaran perjalanan atau tunjangan harian berubah, dan dokumentasikan pengecualian secara konsisten

Privasi data : Pastikan di mana data bukti pembayaran disimpan, siapa yang dapat mengaksesnya, dan berapa lama data tersebut disimpan.

Overt-automation: Biarkan AI mempersiapkan dan mengalihkan—tetapi tetap biarkan manusia bertanggung jawab atas persetujuan berisiko tinggi dan keputusan pengecualian.

Aturan sederhana ini efektif: Otomatiskan tugas rutin. Tangani pengecualian secara manual.

Daftar Periksa Implementasi: Cara Mengimplementasikan Otomatisasi Pengeluaran AI Tanpa Kekacauan

Anda tidak memerlukan proyek transformasi besar-besaran. Yang Anda butuhkan adalah implementasi bertahap yang terkendali.

Gunakan urutan ini:

Standarkan bidang terlebih dahulu (kategori, pusat biaya, vendor, proyek, bukti pembayaran diperlukan) Mulai dengan satu alur kerja (misalnya, penggantian biaya atau biaya perjalanan) Tentukan aturan "auto-approve" (kategori dengan nilai rendah dan sesuai dengan kebijakan) Tentukan aturan "selalu tinjau" (transaksi bernilai tinggi, transaksi tunai, vendor yang tidak biasa, dan bukti pembayaran yang hilang) Uji coba dengan satu tim selama 2–4 minggu dan tinjau tingkat pengecualian Ukur hasil: waktu pengajuan, waktu persetujuan, persentase pengeluaran yang dikodekan otomatis, pengecualian pada akhir bulan Perluas secara bertahap berdasarkan entitas, wilayah, atau departemen

Tujuannya bukanlah untuk menyetujui lebih cepat dengan segala cara. Tujuannya adalah untuk menyetujui dengan lebih bersih dan menutup lebih awal.

Bagaimana ClickUp Menggunakan AI untuk Memperlancar Alur Kerja Pengeluaran

Kumpulkan semua pekerjaan yang tersebar dalam satu ruang kerja AI terintegrasi di ClickUp

ClickUp bukanlah alat penggantian biaya secara langsung, tetapi berfungsi dengan baik sebagai "lapisan alur kerja" di sekitar perangkat lunak manajemen pengeluaran: penerimaan, dokumentasi, persetujuan, tindak lanjut, dan visibilitas.

Hal ini sangat membantu ketika permintaan pengeluaran tersebar di banyak tempat (kotak masuk, obrolan, spreadsheet) dan proses persetujuan menjadi sulit dilacak. Ini adalah penyebaran pekerjaan, dan hal ini menghabiskan waktu dan uang bagi bisnis.

ClickUp mengatasi tantangan ini dengan menjadi ruang kerja AI terintegrasi. Tujuannya sederhana: menyatukan permintaan pengeluaran, konteks kebijakan, persetujuan, dan visibilitas dalam satu tempat, lalu menggunakan ClickUp Brain untuk membersihkan "bagian yang berantakan" (catatan yang tidak jelas dan keputusan rapat yang tidak pernah diimplementasikan).

Inilah gambaran alur kerja yang umum:

Buat kebijakan pengeluaran dan persetujuan di ClickUp

Simpan kebijakan pengeluaran Anda dan hubungkan dengan proses persetujuan melalui ClickUp Docs

Sebagian besar hambatan dalam pengelolaan pengeluaran bermula dari dua masalah: kebijakan yang tersimpan dalam file PDF yang tidak dibaca oleh siapa pun dan persetujuan yang dilakukan melalui percakapan di berbagai platform.

Di ClickUp, Anda dapat menghubungkan kebijakan dan jejak persetujuan dengan mengubah setiap permintaan pengeluaran menjadi tugas yang dapat dilacak, lalu menghubungkannya kembali ke dokumen kebijakan untuk referensi instan.

Cara mengonfigurasinya di ClickUp (praktis, ramah keuangan):

Simpan kebijakan pengeluaran Anda di ClickUp Docs , lalu tautkan langsung ke tugas permintaan pengeluaran melalui ClickUp Tasks

jumlah, kategori, pusat biaya, vendor, tanggal pembayaran , dan “bukti pembayaran terlampir” sehingga persetujuan didasarkan pada data terstruktur Tambahkan bidang kustom seperti, dan “bukti pembayaran terlampir” sehingga persetujuan didasarkan pada data terstruktur

bidang kustom berubah Secara otomatis mengubah penugas, menerapkan templat, mengatur bidang kustom, membuat subtugas, atau memindahkan tugas ke daftar yang tepat untuk langkah berikutnya Gunakan ClickUp Automations untuk mengurangi tindak lanjut manual, misalnya: Memicu persetujuan saat tugas dibuat atau saatSecara otomatiske daftar yang tepat untuk langkah berikutnya

Memicu persetujuan saat tugas dibuat atau saat bidang kustom berubah

Secara otomatis mengubah penugas, menerapkan templat, mengatur Bidang Kustom, membuat subtugas, atau memindahkan tugas ke Daftar yang tepat untuk langkah berikutnya

Memicu persetujuan saat tugas dibuat atau saat bidang kustom berubah

Secara otomatis mengubah penugas, menerapkan templat, mengatur Bidang Kustom, membuat subtugas, atau memindahkan tugas ke Daftar yang tepat untuk langkah berikutnya

Di mana ClickUp AI membantu:ClickUp Brain dapat membantu karyawan memperbaiki catatan pengeluaran yang tidak jelas di dalam tugas dan Dokumen. Ia juga dapat membantu tim keuangan merangkum thread komentar yang panjang sehingga pengambil keputusan dapat melihat detail kritis lebih cepat.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Super Agents untuk memastikan persetujuan pengeluaran berjalan secara otomatis. Buat Agen AI kustom dengan peran dan instruksi yang telah ditentukan sebelumnya menggunakan ClickUp Agents Jika daftar pengeluaran Anda memiliki hambatan yang dapat diprediksi (bukti pembayaran yang hilang, persetujuan yang tertunda, catatan yang tidak jelas), buatlah Super Agent yang berjalan di daftar tersebut dan hanya bertindak ketika dipicu oleh peristiwa dan kondisi yang telah ditentukan. Karena agen AI ini dapat menggunakan ClickUp AI (seperti memperbarui tugas, mengubah status, atau memposting komentar), Anda dapat mengubah "seseorang harus mengikuti" menjadi langkah otomatis. Tambahkan komentar pengingat saat tugas pengeluaran berpindah ke status "Membutuhkan bukti pembayaran"

Perbarui tugas (atau komentar) dengan daftar periksa singkat tentang apa yang masih kurang sebelum dapat disetujui

Ubah status tugas setelah bidang/lampiran yang diperlukan telah diisi, sehingga pengesah hanya meninjau pengajuan yang lengkap Jika Anda juga ingin tanya jawab cepat di saluran obrolan ClickUp Keuangan ("Reimbursement mana yang tertunda?"), agen Ambient Answers ClickUp dapat memberikan jawaban yang sesuai konteks dari sumber pengetahuan yang Anda izinkan.

Otomatisasi pengumpulan dan pengalihan data dengan ClickUp Forms

Ubah respons menjadi hasil dengan formulir terhubung menggunakan ClickUp Forms

Proses penerimaan adalah titik di mana pengelolaan pengeluaran manual biasanya mengalami kendala: format yang berbeda-beda, data bukti pembayaran yang hilang, dan bidang yang tidak konsisten yang memaksa tim keuangan untuk melakukan entri manual.

ClickUp Forms mengatasi hal ini dengan mengumpulkan bidang-bidang yang diperlukan setiap kali, lalu mengubah setiap pengajuan menjadi tugas sehingga dapat melalui proses persetujuan.

Anda dapat membuat formulir Anda lebih cerdas (dan mengurangi bolak-balik) melalui langkah-langkah berikut:

Di pengaturan Formulir, Anda dapat mengaplikasikan templat tugas ke pengajuan atau mengalokasikan secara otomatis pengajuan, sehingga setiap permintaan dimulai dengan struktur dan pemilik yang tepat

Jika Anda menggunakan Business Plus atau Enterprise, Anda dapat menambahkan logika kondisional sehingga formulir hanya menanyakan hal-hal yang relevan (contoh: jika "pengeluaran perjalanan" dipilih, tambahkan kolom untuk tanggal perjalanan atau nama klien )

Jika Anda membutuhkan kontrol yang lebih ketat, ClickUp mendukung Formulir yang Diotentikasi Akun sehingga hanya orang-orang di Workspace Anda yang dapat melihat dan mengirimkan formulir

Ide alur kerja (sederhana tapi efektif):Gunakan ClickUp Automations sehingga ketika bidang kustom "Jumlah" melebihi ambang batas, tugas akan dialihkan atau ditingkatkan. Ketika status berubah menjadi "Disetujui," tugas akan berpindah ke antrean penggantian biaya.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain untuk mengisi celah pada formulir Anda. Saat permintaan pengeluaran masuk, Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk merangkum detail, memperbaiki memo yang tidak jelas, atau menghasilkan pertanyaan tindak lanjut cepat di dalam tugas sehingga pengesah tidak perlu mengejar konteks melalui obrolan. Hal ini menjaga setiap input tetap rapi dan mudah direview. Ubah permintaan pengeluaran mentah menjadi ringkasan yang jelas dan memo yang rapi dengan ClickUp Brain

Lihat status persetujuan dan penggantian biaya secara real-time dengan Dashboard ClickUp (ditambah Kartu AI)

Dapatkan wawasan tingkat tinggi dan representasi visual pengelolaan pengeluaran Anda dengan Dashboard ClickUp

Dashboard ClickUp mengubah data tugas real-time (status, penugas, tanggal, Bidang Kustom) menjadi laporan visual, sehingga Anda tidak perlu menunggu spreadsheet akhir bulan untuk melihat apa yang terhambat.

Untuk alur kerja pengeluaran, ini adalah lapisan visibilitas Anda: apa yang sedang menunggu, apa yang diblokir, apa yang disetujui, dan apa yang menunggu bukti pembayaran.

Gunakan dasbor keuangan untuk melacak hal-hal seperti ukuran antrian persetujuan, penggantian biaya bernilai tinggi, permintaan yang tidak dilengkapi bukti pembayaran, dan persetujuan yang tertunda menggunakan kartu dasbor dan filter. Dasbor ClickUp juga mendukung berbagi dan ekspor sebagai PDF saat Anda membutuhkan tampilan yang siap untuk pimpinan.

Bagaimana AI ClickUp berperan: Tambahkan Kartu AI untuk menghasilkan rapat harian dan laporan ringkasan menggunakan konteks dari pekerjaan tim Anda.

Pilih dari templat dasbor yang telah disesuaikan sebelumnya dengan Kartu AI

Ini berguna saat Anda ingin melihat ringkasan tertulis cepat tentang apa yang telah berubah sejak minggu lalu atau apa yang perlu diperhatikan saat ini.

Ringkas percakapan pengeluaran dengan ClickUp AI Notetaker

Dapatkan catatan rapat Anda secara otomatis diubah menjadi tugas dengan ClickUp AI Notetaker

Keputusan kebijakan pengeluaran sering kali diambil dalam rapat, lalu hilang dalam catatan seseorang. ClickUp AI Notetaker dirancang untuk menangkap keputusan tersebut dan menjadikannya dapat ditindaklanjuti. ClickUp AI Notetaker dapat mengikuti rapat, menghasilkan ringkasan terstruktur dengan tindakan yang harus dilakukan dan transkrip, serta menyimpan catatan tersebut kembali ke ClickUp.

Bagi tim keuangan, hal ini sangat berguna untuk:

Mencatat keputusan seperti “kami menyetujui vendor ini” atau “kami mengubah batas pengeluaran perjalanan” dengan catatan berstempel waktu

Mengubah poin tindakan menjadi tugas yang dapat dilacak , daripada berharap seseorang mengingatnya setelah panggilan

Menyimpan riwayat perubahan kebijakan dan keputusan anggaran yang dapat dicari di dalam ruang kerja

💡 Tips Pro: Percepat proses peninjauan pengeluaran dengan ClickUp BrainGPT. Berikan perintah dan catatan dengan suara Anda, dan biarkan ClickUp BrainGPT’s Talk to Text secara otomatis mengonversinya menjadi teks ClickUp BrainGPT membantu Anda menjaga permintaan pengeluaran tetap mudah dibaca, dicari, dan disetujui, tanpa mengubah setiap pengajuan menjadi percakapan bolak-balik. Berikut caranya: Rekam konteks pengeluaran dengan suara Anda: Gunakan Talk to Text untuk mendiktekan detail penting, seperti vendor, jumlah, tujuan, pusat biaya, dan siapa yang menyetujuinya, langsung ke BrainGPT atau kotak teks apa pun. Suara Anda dikonversi menjadi teks, diperbaiki menggunakan AI, dan ditempelkan di tempat yang Anda butuhkan. Minta ClickUp BrainGPT untuk menampilkan alasan di balik pengeluaran secara instan: Buka pencarian ClickUp BrainGPT dan ajukan pertanyaan seperti “Apa status persetujuan perpanjangan vendor?” atau “Tampilkan pengeluaran yang diberi tag ‘perjalanan’ yang masih tertunda.” Pencarian Perusahaan menggunakan konten ClickUp plus aplikasi terhubung (secara default), jadi Anda tidak perlu mencari di berbagai alat untuk jawaban yang sama. Temukan keputusan sebelumnya sebelum Anda mengulanginya: Gunakan ClickUp BrainGPT untuk mencari percakapan sebelumnya, dokumen, dan catatan rapat untuk frasa seperti “batas perjalanan,” “uang saku,” atau nama vendor. Kemudian tarik thread yang relevan ke tugas persetujuan saat ini sehingga tim keuangan tidak perlu mengandalkan ingatan. Ganti model AI saat Anda membutuhkan bantuan yang berbeda: Di ClickUp BrainGPT, Anda dapat mengganti model dari Brain ke ChatGPT (GPT-5.1/GPT-4.1), Claude, atau Gemini

Siapa yang Paling Cocok Menggunakan AI Pengelolaan Pengeluaran?

AI manajemen pengeluaran paling bermanfaat ketika:

Anda memiliki volume tinggi pengembalian dana atau pengeluaran kartu korporat

Persetujuan menjadi lambat karena bukti pembayaran dan catatan tidak konsisten

Anda mengelola beberapa entitas, mata uang, atau wilayah

Tim keuangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk pembersihan data daripada analisis

Pimpinan menginginkan visibilitas pengeluaran secara real-time, bukan kejutan di akhir bulan

Jika alat pengelolaan pengeluaran Anda menangani transaksi, ClickUp menjadi sistem yang menjaga proses penerimaan, persetujuan, pengecualian, dan pertanggungjawaban tetap terlihat dan berjalan lancar.

Kelola Pengeluaran dengan Lebih Cerdas Menggunakan ClickUp

Pengelolaan pengeluaran selalu penting, tetapi tidak perlu mengganggu penutupan akhir bulan seperti minggu penutup musim. Ketika Anda menggunakan AI untuk pengelolaan pengeluaran dengan bijak, bagian-bagian yang menyulitkan mulai mereda.

Bukti pembayaran diproses secara otomatis, laporan pengeluaran menjadi lebih rapi, pemeriksaan kebijakan dilakukan secara real-time, dan tim keuangan dapat memantau pengeluaran perusahaan lebih awal daripada merespons setelah kejadian.

Perubahan nyata terjadi ketika data pengeluaran Anda tidak tersebar di berbagai obrolan, spreadsheet, dan kotak masuk.

Dengan ruang kerja tunggal seperti ClickUp, Anda dapat mengelola proses, orang, dan cerita di satu tempat. AI kemudian lebih fokus pada mendukung keputusan sehari-hari yang lebih baik daripada sekadar memperbaiki data yang rusak.

Dengan cara ini, perangkat lunak manajemen pengeluaran tidak lagi terasa seperti tugas bulanan yang mendesak, melainkan menjadi sistem yang stabil yang secara diam-diam menjaga angka, konteks, dan persetujuan tetap sinkron.

Daftar gratis di ClickUp dan bangun alur kerja pengeluaran di mana permintaan dan wawasan akhirnya bergerak bersama dalam satu ruang kerja.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

AI tidak hanya membantu Anda membersihkan laporan pengeluaran. Ia mengumpulkan bukti pembayaran, mengekstrak detailnya, mengelompokkan setiap baris ke dalam kategori yang tepat, memeriksa kebijakan Anda, dan mengirim permintaan ke pengesah yang tepat. Ia bahkan dapat menangani sebagian proses rekonsiliasi kartu kredit secara diam-diam di latar belakang. Di ruang kerja seperti ClickUp, langkah-langkah tersebut berubah menjadi tugas yang jelas dan alur pengesahan. Anda dapat melihat di mana setiap permintaan berada dengan sekilas, tanpa perlu menggali melalui rantai email yang panjang atau obrolan lama.

Pelacak pengeluaran berbasis AI biasanya bersifat pribadi. Ia mencatat pengeluaran untuk satu pengguna atau kartu dan mengelompokkan setiap transaksi ke dalam kategori. AI untuk manajemen pengeluaran lebih luas. Ia menangani pengajuan, persetujuan, pemeriksaan kebijakan, dan sinkronisasi dengan sistem akuntansi Anda sehingga tim keuangan dapat melihat pengeluaran secara real-time, bukan berminggu-minggu kemudian. Sebagian besar tim menggunakan alat pengeluaran untuk data kartu dan penggantian biaya, lalu menjalankan persetujuan, kebijakan, dan pelaporan di sekitarnya di ClickUp agar seluruh proses tetap terhubung.

Sebagian besar tim mengintegrasikan alat pengeluaran mereka ke ClickUp dan menggunakannya sebagai pusat pengendalian persetujuan. Permohonan pengeluaran masuk melalui ClickUp Forms dan langsung menjadi tugas dengan kolom untuk jumlah, kategori, dan pusat biaya. Tugas-tugas tersebut kemudian melewati alur kerja otomatis yang menandai manajer yang tepat berdasarkan tim atau batas persetujuan. Pemimpin keuangan dapat membuka Dashboard ClickUp dan melihat apa yang sedang menunggu, disetujui, atau ditolak dalam hitungan detik, daripada harus mengejar pembaruan melalui email dan obrolan.

Metrik yang paling berguna cukup sederhana. Perhatikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan dan menyetujui pengeluaran, berapa banyak pengeluaran yang diotomatisasi, berapa banyak klaim yang melanggar kebijakan yang terdeteksi sebelum pembayaran, dan berapa hari yang dibutuhkan untuk menutup buku. Anda juga dapat melacak jam kerja yang dihemat dari pekerjaan manual dan mengubahnya menjadi peningkatan produktivitas kasar untuk tim keuangan Anda. Banyak tim memantau tren ini di Dashboard ClickUp dan menggunakan alat seperti Kalkulator Produktivitas Karyawan ClickUp yang gratis untuk memberikan nilai yang jelas atas waktu yang mereka dapatkan kembali melalui otomatisasi pengeluaran berbasis AI.