Cara Menggunakan Claude untuk Produktivitas pada Tahun 2026

75% pekerja pengetahuan sudah menggunakan kecerdasan buatan generatif di tempat kerja. Namun, mereka hanya menganggap AI sebagai asisten.

Anda membuka asisten AI seperti Claude, mengajukan pertanyaan, menyalin jawaban, dan menempelkannya ke dokumen, tugas, atau obrolan. Lalu Anda melakukannya lagi. Dan lagi.

Claude sangat bagus untuk berpikir, menulis, dan pemecahan masalah. Namun, saat digunakan dengan cara ini, hasilnya tetap terisolasi. Ide-ide tersebut tidak secara otomatis terhubung dengan tugas, proyek, atau alur kerja tim Anda. Artinya, ada lebih banyak langkah manual, lebih banyak pergantian konteks, dan kurangnya tindak lanjut.

Menggunakan Claude untuk produktivitas paling efektif ketika Anda mengintegrasikannya ke dalam alur kerja sehari-hari Anda. Panduan ini akan menunjukkan cara melakukannya.

Dan, jika Anda membutuhkan alat AI Kontekstual yang lebih powerful, di mana AI dapat beroperasi langsung di dalam pekerjaan Anda, bukan hanya di sampingnya, baca sampai akhir karena… kami akan memperkenalkan Anda pada ClickUp!

Masalah Produktivitas Sebenarnya yang Diselesaikan oleh Claude

Hari Anda penuh dengan perpindahan konstan. Anda berpindah-pindah antara rencana proyek, spreadsheet, email, dan lusinan tab lainnya. Perpindahan konteks ini menguras konsentrasi Anda.

Tugas-tugas kecil dan berulang membuatnya semakin buruk. Memformat laporan. Membersihkan catatan. Menulis pembaruan yang sama berulang kali. Tugas-tugas ini tidak terasa sulit, tetapi secara diam-diam menghabiskan waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan yang lebih mendalam dan strategis.

Work Sprawl adalah hambatan terbesar bagi produktivitas saat ini. Beban kerja bukanlah masalahnya; beban kognitiflah yang menjadi masalah. Setiap alat, tab, dan serah terima meminta otak Anda untuk mereset. Seiring waktu, beban mental ini memperlambat pengambilan keputusan, mengurangi kejelasan, dan menguras momentum.

👀 Tahukah Anda? 42% gangguan di tempat kerja berasal dari mengelola platform yang berbeda, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat.

Claude dirancang untuk mengurangi beban mental. Dikembangkan oleh Anthropic, Claude adalah model bahasa besar (LLM) yang beroperasi melalui percakapan alami. Ia dapat membantu Anda berpikir, menulis, merangkum, dan menganalisis tanpa memerlukan perintah kaku atau prompt teknis.

Berbeda dengan model yang lebih sederhana, Claude dapat:

Ikuti petunjuk yang detail.

Pertahankan konteks selama diskusi yang panjang

Membantu Anda mengatasi masalah daripada memberikan jawaban sekali pakai.

Pertajam ide dan ubah pikiran yang tersebar menjadi output yang jelas.

Jika digunakan dengan baik, Claude menjadi lebih dari sekadar chatbot—dan lebih seperti mitra berpikir.

💡 Tips Pro: Menambahkan alat AI lain ke dalam stack Anda, bahkan yang cerdas sekalipun, dapat menyebabkan AI Sprawl. Penyebaran tak terencana alat AI tanpa pengawasan dapat mengakibatkan pemborosan uang dan risiko keamanan yang lebih tinggi. ClickUp’s Converged AI Workspace menawarkan platform tunggal di mana proyek, dokumen, percakapan, dan kecerdasan AI bekerja bersama. Di dalam ClickUp, AI yang sadar konteks memahami pekerjaan Anda. Jadi, Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menyalin dan menempel, dan lebih banyak waktu untuk mendorong pekerjaan ke depan.

Bagaimana Memulai Menggunakan Claude untuk Pekerjaan?

Jika Anda penasaran dengan AI tetapi merasa lebih banyak bermain-main, Anda tidak sendirian. Banyak orang menggunakan Claude seperti menggunakan mesin pencari—bertanya, membaca sekilas jawaban, lalu pindah ke hal lain. Itu berguna, tetapi jarang menghemat waktu secara nyata.

Perubahan terjadi ketika Anda berhenti memperlakukan Claude sebagai alat pencarian dan mulai memperlakukannya sebagai rekan tim. Seorang rekan tim membutuhkan konteks. Instruksi yang jelas. Dan pemahaman bersama tentang apa yang dimaksud dengan "baik".

Kunjungi claude.ai dan buat akun Anda untuk memulai.

Setelah masuk, fitur terpenting yang perlu dipahami adalah ‘Proyek’. Sebuah proyek adalah folder khusus di mana Claude menyimpan konteks penting untuk semua percakapan dalam proyek tersebut. Ini dapat mencakup panduan gaya, dokumen latar belakang, atau profil pengguna.

melalui Anthropic

Proyek adalah yang mengubah Claude dari alat bantu sekali pakai menjadi alat produktivitas yang konsisten. Proyek mengurangi pengulangan, meningkatkan kualitas output, dan membuat setiap prompt baru lebih cepat dari yang sebelumnya.

Untuk membuat sesi pertama Anda produktif, ikuti langkah-langkah berikut:

Mulailah dengan tugas nyata: Jangan ajukan pertanyaan abstrak. Pilih tugas nyata yang Anda lakukan setiap minggu, seperti Jangan ajukan pertanyaan abstrak. Pilih tugas nyata yang Anda lakukan setiap minggu, seperti menulis pembaruan proyek atau menganalisis laporan dengan AI

Berikan konteks di awal: Sebelum meminta apa pun, berikan Claude informasi latar belakang. Unggah ringkasan proyek, tempel panduan gaya Anda, atau jelaskan tujuan tugas tersebut.

Iterasi daripada memulai ulang: Upaya pertama Claude adalah draf. Alih-alih memulai obrolan baru, balas outputnya dengan umpan balik spesifik seperti, “Buat nada yang lebih formal,” atau “Tambahkan bagian tentang risiko anggaran.” Upaya pertama Claude adalah draf. Alih-alih memulai obrolan baru, balas outputnya dengan umpan balik spesifik seperti, “Buat nada yang lebih formal,” atau “Tambahkan bagian tentang risiko anggaran.”

Menggunakan Claude dengan benar bergantung pada teknik prompt yang efektif. Permintaan yang tidak jelas akan menghasilkan hasil yang generik. Menambahkan konteks akan membuat output menjadi jauh lebih berdampak.

Claude Free vs. Claude Pro

Penasaran apakah versi gratisnya cukup untuk Anda? Berikut perbandingan singkat antara versi Gratis dan Pro Claude untuk membantu Anda:

Kemampuan Claude Free Claude Pro Batasan penggunaan Batas pesan harian/sesi lebih rendah; sesi direset setiap ~5 jam; batas dapat tercapai relatif cepat. Batasan penggunaan yang jauh lebih tinggi (~5 kali lipat dari versi gratis); lebih banyak pesan dan kuota yang diperpanjang. Unggah file Didukung tetapi terbatas (berkas berukuran kecil, batasan total per hari) Kapasitas unggah yang lebih besar dan pengelolaan yang lebih luas. Proyek / memori konteks Tidak tersedia untuk konteks yang berkelanjutan antar sesi. Mendukung Proyek/Basis Pengetahuan untuk konteks yang berkelanjutan Akses API Akses API terpisah dan tidak terikat dengan versi Gratis. Akses API terpisah dan tidak terikat dengan Pro

📮ClickUp Insight: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar dan kemampuan serbaguna mereka—untuk menghasilkan konten, menganalisis data, dan lainnya—mungkin menjadi alasan mengapa mereka begitu populer di berbagai peran dan industri. Namun, jika pengguna harus beralih ke tab lain setiap kali ingin bertanya kepada AI, biaya toggle dan peralihan konteks yang terkait akan terus bertambah seiring waktu. Tidak dengan ClickUp Brain, however. Ia berada langsung di Workspace Anda, tahu apa yang sedang Anda kerjakan, dapat memahami perintah teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan dengan tugas Anda! Rasakan peningkatan produktivitas 2x lipat dengan ClickUp!

8 Cara Menggunakan Claude untuk Produktivitas Tim

Anthropic menganalisis sekitar 100.000 percakapan Claude yang sebenarnya. Mereka memperkirakan bahwa tugas yang biasanya memakan waktu sekitar 90 menit tanpa AI dapat diselesaikan dalam sekitar 18 menit dengan Claude. Hal ini menghasilkan penghematan waktu sekitar 80% per tugas.

Ingin menggunakan Claude untuk meningkatkan produktivitas tim Anda? Kami punya tips yang tepat untuk Anda!

Kami telah memilih proses-proses yang memakan waktu berjam-jam dari tenaga manusia tetapi mengikuti pola yang dapat diotomatisasi dan dipercepat oleh AI.

Otomatisasi spreadsheet dan kueri basis data

Tim Anda menghabiskan berjam-jam berjuang dengan spreadsheet. Membersihkan data, menulis rumus, dan mencoba mengekstrak wawasan kunci dapat menjadi pemborosan waktu yang besar. Anda tahu jawaban ada di dalam data, tetapi mengaksesnya bisa lambat dan rentan kesalahan.

Unggah file CSV ke Claude dan minta ia menganalisisnya dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami. Ia dapat menghasilkan rumus kompleks, membersihkan data yang berantakan, atau bahkan menulis kueri SQL untuk Anda.

💬 Berikut beberapa contoh prompt yang bisa dicoba:

“Berkas CSV ini memiliki format tanggal yang tidak konsisten. Standarkan formatnya menjadi MM/DD/YYYY”

“Tulis rumus Google Sheets yang mengambil semua penjualan dari wilayah ‘Barat’ pada kuartal kedua”

“Buat kueri SQL untuk menemukan lima pelanggan teratas berdasarkan nilai pembelian total dari data ini”

Anda masih harus menyalin rumus atau data yang telah dibersihkan dan menempelkannya kembali ke spreadsheet Anda.

💡 Tips Pro: Dengan ClickUp Brain, Anda dapat melewati langkah ini sepenuhnya. Tanyakan pertanyaan tentang data spreadsheet apa pun dalam bahasa biasa dan dapatkan jawaban secara instan. Alih-alih membuat rumus atau mengekspor data yang telah dibersihkan, Anda dapat bertanya, misalnya, “Tunjukkan semua penjualan di wilayah Barat dari kuartal kedua” dan langsung beralih dari wawasan ke tindakan, tanpa perlu meninggalkan ruang kerja Anda.

Ubah data mentah menjadi visual instan

Butuh diagram untuk presentasi? Tidak punya waktu untuk berurusan dengan alat pembuat diagram yang rumit… atau keterampilan desain untuk membuatnya terlihat bagus?

Fitur Artifact Claude dapat membantu! Gunakan fitur ini untuk menghasilkan grafik dan diagram langsung di jendela obrolan. Cukup berikan data Anda, tentukan jenis visualisasi yang diinginkan, dan Claude akan membuat pratinjau interaktif.

💬 Ini sangat berguna untuk membuat:

Grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran dari data numerik

Diagram alur dan diagram proses dari deskripsi tertulis

Diagram organisasi untuk memetakan struktur tim

Gambar-gambar ini mungkin sempurna untuk draf internal yang cepat. Namun, Anda perlu menyempurnakannya untuk presentasi yang rapi dan ditujukan kepada klien.

💡 Tips Pro: Jika Anda membutuhkan diagram proyek dan laporan yang diperbarui secara otomatis dengan data real-time, coba ClickUp Dashboards. Dashboards mengambil data real-time dari tugas, daftar, dan dokumen sehingga angka-angka Anda tetap terkini. Dengan AI Cards, dasbor menjadi lebih canggih. Alih-alih hanya menampilkan grafik statis, AI Cards memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan tentang data Anda dan mendapatkan wawasan instan. Anda dapat menampilkan tren, ringkasan, hambatan, atau pembaruan kemajuan dalam bahasa yang mudah dipahami. Anda tidak perlu menyaring atau menghitung apa pun secara manual.

Buat prototipe ide tanpa kode

Ini adalah skenario yang umum. Sebuah ide bagus untuk fitur baru terjebak dalam dokumen. Mengapa? Karena anggota tim non-teknis Anda tidak dapat membuat versi yang berfungsi untuk mengujinya. Anda menunggu sumber daya teknik. Hal ini menghambat inovasi dan membuat sulit untuk mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan.

Dengan Claude, Anda dapat menghasilkan artefak kode yang berfungsi. Tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Hal ini memungkinkan siapa pun untuk dengan cepat membangun dan menguji ide-ide.

💬 Coba buat:

Mockup halaman arahan: Dapatkan kode HTML dan CSS fungsional untuk melihat tampilan dan nuansa halaman.

Kalkulator sederhana: Buat alat interaktif, seperti kalkulator harga, berdasarkan deskripsi.

Demonstrasi produk: Buat prototipe interaktif yang dapat diklik untuk dibagikan kepada pemangku kepentingan guna mendapatkan umpan balik awal.

🧠 Fakta Menarik: Meskipun Kalkulator Penghematan ClickUp di atas hanya bersifat indikatif, pengguna ClickUp yang sebenarnya telah menghemat biaya secara signifikan sejak beralih ke ClickUp. 40,9% pelanggan yang menggunakan ClickUp telah mengganti 3 atau lebih alat.

54,7% pelanggan melaporkan bahwa mereka menghemat uang dengan beralih.

Buat dan edit dokumen bisnis

Menulis draf pertama dokumen profesional apa pun adalah tugas yang melelahkan. Menatap halaman kosong, mencoba menyusun laporan, atau memastikan nada tulisan Anda tepat memakan waktu berjam-jam yang seharusnya dapat digunakan untuk pekerjaan strategis.

Ini adalah salah satu keunggulan terbesar Claude. Ia melakukan pekerjaan berat dalam menghasilkan, menyempurnakan, dan merestrukturisasi konten tertulis untuk Anda.

💬 Minta Claude untuk membuat:

Laporan dan proposal: Berikan data dan struktur yang diinginkan, dan Claude akan menghasilkan draf yang rapi.

SOP dan dokumentasi: Jelaskan suatu proses, dan dapatkan Jelaskan suatu proses, dan dapatkan dokumen prosedur operasional standar yang terformat sebagai balasannya.

Komunikasi internal: Buat pengumuman perusahaan, pembaruan kebijakan, atau memo tim dengan nada yang tepat.

💡 Tips Pro: Daripada menulis di alat AI terpisah dan menyalin hasilnya kembali ke pekerjaan Anda, Anda dapat membuat dan mengedit konten di tempat yang sama di mana Anda mengelola proyek Anda. Tulis dokumen bersama tugas dan jadwal Anda menggunakan ClickUp Docs, sehingga semuanya tetap terhubung. Dengan AI Writer bawaan, Anda dapat mengubah ide menjadi draf, pembaruan, atau rencana tanpa perlu beralih alat.

Pelajari cara menggunakan AI untuk menulis dokumentasi dengan tips terbaik kami:

Tulis email tindak lanjut dalam hitungan detik

Setelah setiap rapat, hal yang sama terjadi. Seseorang harus menulis email tindak lanjut. Ditambah dengan pengecekan klien dan pembaruan internal, tugas-tugas penulisan kecil ini mulai menumpuk. Mereka memakan waktu, memperlambat tim, dan terkadang menyebabkan tindak lanjut yang terlewat.

Jenis penulisan ini bersifat repetitif dan dapat diprediksi, sehingga cocok untuk AI.

Untuk menggunakan Claude di sini, tempelkan catatan rapat Anda atau ringkasan singkat percakapan. Kemudian beritahu Claude nada yang Anda inginkan—formal, ramah, atau mendesak—dan minta Claude untuk menyusun email tindak lanjut untuk Anda.

💬 Ini cocok untuk:

Ringkasan rapat dengan tindakan yang harus dilakukan

Pembaruan status klien

Pemeriksaan proyek internal

Email pengenalan dan pendekatan awal

Perkuat strategi dan rencana bisnis

Berpikir strategis bukanlah hal yang mudah. Hal ini melibatkan pengumpulan data pasar, mengidentifikasi celah dalam rencana Anda, dan mengubah ide-ide yang berantakan menjadi argumen yang jelas. Jenis pemikiran seperti itu membutuhkan waktu dan fokus, yang membuatnya mudah untuk ditunda.

Akibatnya, tim sering membuat keputusan dengan informasi yang tidak lengkap.

Claude dapat membantu di sini dengan bertindak sebagai mitra pemikiran. Anda dapat menggunakannya untuk mengorganisir pikiran Anda, menjelajahi opsi, dan memecah ide-ide kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih jelas.

Dokumen strategis Bagaimana Claude membantu Analisis pasar Mengintegrasikan konteks industri ke dalam penilaian kompetitif. Rencana bisnis Menyusun ringkasan eksekutif atau bagian peluang pasar berdasarkan data. Kerangka kerja pengambilan keputusan Pilihan struktur dengan kelebihan dan kekurangan yang sistematis Analisis SWOT Mengorganisir kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman

Berikut adalah contoh analisis SWOT yang dihasilkan menggunakan Claude:

Ringkas rapat dan ekstrak poin tindakan.

Tim Anda baru saja mengadakan diskusi yang bagus, tetapi catatan rapat berantakan, dan tidak ada yang yakin siapa yang bertanggung jawab atas apa. Tindakan yang harus dilakukan hilang, keputusan terlupakan, dan momentum dari rapat pun menghilang.

👀 Tahukah Anda? Menurut survei ClickUp, 64% responden kesulitan dengan langkah selanjutnya yang tidak jelas dalam hampir setengah dari pertemuan mereka.

Claude unggul dalam memproses teks panjang dan mengekstrak informasi terstruktur. Anda dapat mengunggah transkrip rapat, menempelkan catatan detail, dan meminta output spesifik, seperti daftar tugas dengan pemilik dan batas waktu.

💬 Anda dapat mendapatkan ringkasan dalam berbagai format:

Ringkasan eksekutif yang hanya mencakup keputusan-keputusan kunci.

Catatan detail dengan cap waktu

Daftar periksa tugas dengan penanggung jawab dan batas waktu

Email tindak lanjut yang sudah disiapkan sebelumnya

💡 Tips Pro: Daripada repot dengan catatan yang berantakan setelah setiap panggilan, AI Notetaker ClickUp mendengarkan dan mencatat semuanya untuk Anda. Ia secara otomatis merekam pertemuan, menerjemahkan apa yang dikatakan, dan mengubah percakapan menjadi ringkasan yang jelas yang dapat Anda baca nanti. Catatan tersebut mencakup nama pertemuan, tanggal, peserta, poin penting, dan daftar tindakan yang harus dilakukan. Anda juga dapat menggunakan ClickUp Brain untuk menemukan tepat apa yang Anda butuhkan dari transkrip tanpa perlu membaca seluruhnya. Semua ini berada di dalam ruang kerja ClickUp Anda, sehingga catatan Anda terhubung dengan tugas dan proyek Anda, bukan terpisah di dokumen atau aplikasi lain. Rekam rapat secara otomatis, dapatkan transkrip instan, dan dapatkan tindakan yang jelas dan instan dengan ClickUp AI Notetaker.

Bangun alur kerja dan otomatisasi kustom

Tim Anda terjebak dalam siklus proses berulang dan multi-langkah yang menguras kapasitas mereka. Anda tahu alur kerja ini bisa diotomatisasi, tetapi membangunnya tampak terlalu rumit tanpa seorang pengembang, sehingga pekerjaan manual terus berlanjut.

Claude dapat bertindak sebagai perancang alur kerja. Jelaskan proses dalam bahasa Inggris yang sederhana dan dapatkan rencana otomatisasi terstruktur sebagai balasannya.

💬 Ini dapat membantu Anda:

Dokumentasikan proses: Jelaskan bagaimana alur kerja seharusnya beroperasi, dan Claude akan membuat rencana langkah demi langkah.

Generate skrip: Dapatkan kode awal untuk alat otomatisasi seperti Zapier atau Make

Rencanakan logika: Telusuri skenario kondisional “jika-maka” dan identifikasi kasus-kasus khusus yang mungkin terjadi.

Ada banyak cara lain yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja Anda dengan Claude. Kunci utamanya adalah berkreasi dan mencari tugas-tugas yang dapat Anda delegasikan dengan nyaman kepada AI.

Praktik Terbaik untuk Meningkatkan Produktivitas dalam Alur Kerja Menggunakan Claude

Beralih dari penggunaan AI sesekali ke peningkatan produktivitas yang nyata memerlukan perubahan kebiasaan. Praktik-praktik ini berlaku apakah Anda menggunakan Claude, ClickUp Brain, atau alat AI lainnya.

Tentukan persyaratan; biarkan Claude menangani implementasinya.

🚩 Anda frustrasi karena mendapatkan hasil yang generik dan tidak berguna dari AI. Hal ini terjadi ketika Anda terlalu samar-samar atau mencoba mengontrol setiap langkah, yang hanya membuang-buang waktu. Pendekatan terbaik adalah mendefinisikan dengan jelas "apa" yang diinginkan dan biarkan AI menangani "bagaimana" melakukannya.

✅ Jelaskan dengan jelas hasil yang diinginkan, tetapi fleksibel dalam metode yang digunakan.

Prompt lemah: “Tulis pembaruan proyek.”

Prompt yang kuat: “Tulis pembaruan proyek untuk pemangku kepentingan non-teknis kami. Bahas status jadwal, implikasi anggaran dari penundaan server terbaru, dan tiga prioritas utama untuk minggu depan. Nada tulisan harus percaya diri dan profesional.”

Persyaratan yang jelas menghindarkan Anda dari siklus revisi yang tak berujung.

Gunakan siklus iterasi cepat

🚩 Anda menganggap respons awal AI sebagai produk akhir, yang seringkali menyebabkan kekecewaan. Sebaliknya, Anda sebaiknya melihat output awal sebagai draf kasar—titik awal untuk penyempurnaan.

✅ Terapkan alur kerja berulang.

Generate output awal Cepat identifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diubah. Berikan umpan balik yang spesifik dan terarah untuk membimbing AI. Manfaatkan bagian-bagian yang berhasil dari respons tersebut.

Claude mengingat konteks percakapan Anda, sehingga setiap penyempurnaan dibangun berdasarkan yang sebelumnya. Dan jika Anda ingin membuat siklus umpan balik Anda lebih kuat dengan merujuk pada data proyek real-time saat Anda melakukan iterasi, coba ClickUp Brain.

Mulailah dengan hal yang sederhana dan kembangkan secara bertahap.

🚩 Anda mencoba memecahkan masalah kompleks dan berlapis-lapis dalam satu prompt besar. Hal ini seringkali membingungkan AI, sehingga menghasilkan output yang membingungkan atau tidak lengkap.

✅ Pendekatan yang lebih baik adalah membagi tugas menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola.

Misalnya, saat membuat laporan, mintalah Claude untuk:

“Ringkaskan temuan utama dari data survei pengguna yang terlampir.” “Sekarang, ubah temuan tersebut menjadi tiga rekomendasi utama.” “Format ini sebagai laporan satu halaman dengan judul, ringkasan eksekutif, dan tiga rekomendasi.”

Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan hasil yang lebih baik tetapi juga memudahkan untuk mengidentifikasi di mana kesalahan terjadi.

Manfaat Produktivitas Apa yang Dapat Diharapkan dari Claude

Menetapkan ekspektasi yang realistis tentang peningkatan produktivitas merupakan kunci keberhasilan adopsi AI:

Area berdampak tinggi: AI unggul dalam membuat draf awal, memproses dataset besar, mensintesis penelitian, dan menghasilkan kode boilerplate.

Area dengan dampak sedang: Claude merupakan mitra yang andal untuk mengedit dan menyempurnakan pekerjaan yang sudah ada, brainstorming ide, dan mempelajari konsep baru.

Area dengan dampak rendah: Claude kesulitan dalam tugas yang memerlukan data real-time, keahlian khusus yang mendalam dan spesifik, atau tindakan fisik.

Keuntungan terbesar dari menggunakan Claude tidak selalu tentang menghemat waktu berharga. Keuntungan tersebut berasal dari pengurangan hambatan. Claude memudahkan untuk memulai menulis, mempercepat analisis informasi, dan mengurangi rasa takut dalam menangani tugas-tugas teknis.

🤝 Pengingat Ramah: Seberapa banyak waktu yang Anda hemat dengan menggunakan Claude tergantung pada seberapa jelas Anda menjelaskan apa yang Anda butuhkan dan apakah tugas tersebut cocok untuk AI sejak awal.

Batasan Penggunaan Claude untuk Produktivitas

Terkadang, Claude memberikan informasi yang salah dengan percaya diri. Di lain waktu, sepertinya ia terjebak dalam loop. Memahami batasan-batasannya secara realistis akan membantu tim Anda menggunakannya dengan lebih baik.

Risiko halusinasi: AI dapat menghasilkan "fakta" yang terdengar masuk akal tetapi sebenarnya salah. Hal ini terutama berlaku untuk titik data spesifik, nama, atau tanggal.

Batasan konteks: Dalam percakapan yang sangat panjang, Claude mungkin mulai "melupakan" detail atau instruksi yang disebutkan sebelumnya.

Tidak memiliki kemampuan eksekusi: Ia tidak dapat melakukan tindakan di aplikasi lain Anda.

Inilah mengapa banyak tim akhirnya mencari cara untuk mendekatkan AI ke tempat kerja sebenarnya, bukan menjauhkan AI. ClickUp memecahkan masalah ini dengan membawa AI langsung ke dalam alur kerja Anda.

Cara Menggunakan ClickUp AI sebagai Alternatif

ClickUp Brain

Ingin berhenti menggunakan beberapa alat AI sekaligus? ClickUp Brain siap membantu Anda.

Ini adalah asisten AI bawaan ClickUp, yang terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda. Itulah mengapa ia memiliki akses ke konteks kerja Anda yang sebenarnya—proyek, tugas, dokumen, dan komunikasi tim Anda. Ia tidak hanya merespons perintah Anda; ia merespons dengan pemahaman tentang pekerjaan Anda.

Dapatkan pembaruan instan dari ruang kerja Anda menggunakan ClickUp Brain

Ini mengatasi batasan terbesar Claude.

Kesadaran konteks: Alih-alih Anda harus memasukkan konteks secara manual, ClickUp Brain sudah mengetahui tenggat waktu proyek Anda, struktur tim, dan riwayat tugas.

Eksekusi langsung: ClickUp Brain dapat menghasilkan tugas, memperbarui statusnya, dan membuat dokumen langsung di ruang kerja Anda, serta melakukan tindakan-tindakan kuat lainnya.

Data real-time: Anda dapat mengakses data ruang kerja Anda yang aktual dan real-time, bukan data pelatihan statis dan usang.

Kemampuan Claude ClickUp Brain Kesadaran konteks Membutuhkan masukan konteks manual untuk setiap tugas. Secara alami memahami proyek, tugas, dan tim Anda. Pelaksanaan Menyarankan tindakan dan konten Langsung membuat tugas, menulis dokumen, dan menjalankan otomatisasi di dalam ClickUp. Kolaborasi tim Hasil keluaran diisolasi dan harus dibagikan secara manual. Konten yang dihasilkan oleh AI tersedia secara instan untuk tim Anda. Akses data Terbatas pada data pelatihan statis dan masa lalu (kecuali Anda meminta Claude untuk mencari di web) Mengakses informasi ruang kerja real-time Anda + juga mampu mengakses web.

Bagian yang paling menarik?

Ini bukan satu-satunya kekuatan AI yang ditawarkan ClickUp untuk produktivitas Anda. Berbeda dengan alat AI mandiri, AI ClickUp dirancang untuk mengambil tindakan, bukan hanya memberikan saran. Anda juga dapat menggunakan:

ClickUp AI Super Agents : Agen otonom yang memantau ruang kerja Anda dan bertindak atas nama Anda. Mereka dapat mengklasifikasikan tugas, menandai risiko, memperbarui status, mengalihkan pekerjaan, dan mengikuti aturan yang Anda tentukan—tanpa intervensi manual. : Agen otonom yang memantau ruang kerja Anda dan bertindak atas nama Anda. Mereka dapat mengklasifikasikan tugas, menandai risiko, memperbarui status, mengalihkan pekerjaan, dan mengikuti aturan yang Anda tentukan—tanpa intervensi manual.

Percepat alur kerja dengan Super Agents yang mirip manusia di ClickUp

Bidang AI : Bidang cerdas yang secara otomatis menghasilkan, merangkum, atau mengklasifikasikan data. Misalnya, mereka dapat menandai tugas, menilai prioritas, mengekstrak detail penting, atau menulis ringkasan saat pekerjaan dibuat atau diperbarui. : Bidang cerdas yang secara otomatis menghasilkan, merangkum, atau mengklasifikasikan data. Misalnya, mereka dapat menandai tugas, menilai prioritas, mengekstrak detail penting, atau menulis ringkasan saat pekerjaan dibuat atau diperbarui.

AI Autofill : Secara otomatis mengisi detail tugas seperti deskripsi, pemilik, prioritas, atau jadwal berdasarkan konteks. Ini menghilangkan pekerjaan pengaturan yang berulang dan menjaga konsistensi tugas di seluruh tim. : Secara otomatis mengisi detail tugas seperti deskripsi, pemilik, prioritas, atau jadwal berdasarkan konteks. Ini menghilangkan pekerjaan pengaturan yang berulang dan menjaga konsistensi tugas di seluruh tim.

Pembuatan Tugas Berbasis AI: Ubah teks dalam catatan rapat, dokumen, atau obrolan menjadi tugas terstruktur dengan penugas, tanggal jatuh tempo, dan subtugas—tanpa perlu format manual.

Otomatis buat tugas dari obrolan, dokumen, dan lainnya melalui ClickUp AI

Ringkasan AI, Pembaruan, Stand Ups, dan Catch Ups: Buat secara instan pembaruan proyek, ringkasan kemajuan, percakapan ringkasan, dan laporan status berdasarkan data real-time, sehingga pelaporan tidak menghambat tim.

Bagi tim yang menginginkan kekuatan lebih, ClickUp BrainGPT menawarkan asisten AI desktop dengan kemampuan suara ke teks. Anda juga dapat mengakses beberapa model bahasa besar (LLMs) dalam satu aplikasi AI Super ini!

Gunakan beberapa model AI dalam satu aplikasi di ClickUp Brain dan ClickUp BrainGPT.

Cara Memulai Penggunaan ClickUp untuk Tim Anda Hari Ini

Asisten AI yang paling efektif menghilangkan hambatan antara berpikir dan bertindak. Hal ini dimulai dengan konteks. AI bekerja paling baik ketika memahami proyek Anda, dokumen Anda, dan prioritas Anda.

Claude sangat bagus untuk tugas individu, seperti menyusun teks atau mengeksplorasi ide. Namun, untuk produktivitas tim, integrasi selalu lebih baik daripada isolasi. ✨

ClickUp memudahkan hal ini dengan menghadirkan lapisan AI yang intuitif di tempat kerja Anda sudah ada. Anda dapat mencoba:

Mengubah catatan rapat Anda menjadi tugas

Merangkum pembaruan proyek secara otomatis

Menyusun dokumen menggunakan AI, berdasarkan konteks tugas.

Anda tidak perlu merombak semuanya pada hari pertama. Mulailah dari hal kecil—dengan satu kasus penggunaan sederhana. Daftar gratis di ClickUp!