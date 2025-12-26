Cara Melakukan Audit Merek: Langkah-langkah, Daftar Periksa, dan Template

Merek Anda adalah perasaan yang dirasakan orang saat berinteraksi dengan bisnis Anda. Perasaan tersebut, idealnya campuran antara kepercayaan, kekaguman, dan koneksi, adalah yang membuat merek menjadi relevan dan aspiratif.

Dan inilah faktanya: 76% konsumen lebih memilih membeli dari merek yang mereka rasakan terhubung dengannya daripada dari pesaingnya. Hubungan tersebut dapat memudar jika Anda tidak memantau di mana posisi merek Anda sebenarnya.

Di situlah audit merek yang komprehensif berperan. Audit ini memberikan gambaran yang jelas dan jujur tentang bagaimana merek Anda dipersepsikan saat ini.

Artikel ini akan menunjukkan kepada Anda cara melakukan audit merek, apa saja yang termasuk di dalamnya, dan bagaimana hal itu dapat membantu Anda menciptakan merek yang terkenal dan disukai.

Apa itu Audit Merek? Audit merek adalah tinjauan terstruktur terhadap identitas merek, persepsi pelanggan, dan posisi pasar Anda di setiap titik kontak.

Ini seperti memegang cermin untuk merek Anda agar dapat melihat bagaimana merek tersebut sebenarnya terlihat di mata dunia. Ini adalah analisis mendalam terhadap segala hal yang membentuk identitas merek Anda: mulai dari cara Anda berkomunikasi hingga cara pelanggan mengalami produk atau layanan Anda.

✅ Hal ini penting karena membantu Anda memahami apakah branding saat ini sesuai dengan harapan dan preferensi pelanggan.

Selain itu:

Identifikasi celah dalam komunikasi, desain, atau pengalaman pelanggan yang melemahkan pesan Anda.

Selaraskan strategi manajemen merek Anda dengan strategi bisnis Anda untuk tetap kompetitif, tanpa perlu audit eksternal.

Temukan peluang untuk memperbarui elemen merek dan memperkuat posisi pasar.

Dapatkan wawasan berharga tentang seberapa baik merek Anda terhubung dengan audiens target Anda.

📌 Contoh: Pada tahun 2021, Burberry menjadi sorotan dengan menyiarkan secara langsung peragaan busana di Twitch dan meluncurkan kolaborasi dengan influencer, menandakan pergeseran menuju generasi Z dan audiens yang mengutamakan digital. Analis industri mencatat hal ini sebagai respons terhadap tren streetwear dan perubahan perilaku belanja; sebuah pembaruan strategis yang tetap setia pada akar mewah sambil merangkul platform baru.

Perbedaan antara audit merek internal dan eksternal

Di dalam perusahaan, semua orang merasa tahu persis apa yang diwakili oleh merek tersebut. Tim dengan bangga mengemukakan nilainya, dan pernyataan misi terpampang dengan jelas di setiap dinding. Namun, ketika keluar dan mendengarkan apa yang dikatakan pelanggan, rasanya seperti cerita yang berbeda.

Itulah saat Anda menyadari bahwa sebenarnya ada dua cara untuk melihat merek Anda: dari dalam dan dari luar. Di sinilah penilaian merek internal dan eksternal (melalui audit merek yang khusus) berperan, membantu Anda melihat kedua perspektif tersebut dengan jelas.

Berikut ini tabel singkat yang menjelaskan perbedaan antara keduanya:

Aspek Audit Branding Internal Audit Branding Eksternal Fokus Menganalisis budaya perusahaan, nilai-nilai merek, pesan, dan keselarasan dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Meninjau bagaimana pelanggan, pesaing, dan pasar memandang merek tersebut. Sumber Data Umpan balik karyawan, kebijakan perusahaan, materi pemasaran, data penjualan, komunikasi internal Survei kesadaran merek pelanggan, analisis media sosial, analisis situs web, analisis pesaing Tujuan Pastikan tim memahami dan mewujudkan janji merek. Pahami persepsi merek dan posisi pasar. Hasil Peningkatan keselarasan internal, pesan merek yang lebih baik Pengalaman pelanggan yang lebih baik, wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk pertumbuhan. Frekuensi Biasanya dilakukan selama pergeseran strategi besar atau pembaruan merek. Dilakukan secara berkala untuk memantau kinerja merek di pasar.

Sebagian besar tim memulai dengan audit internal untuk memastikan niat merek, lalu melakukan audit eksternal untuk mengukur persepsi di dunia nyata.

Mengapa Anda Harus Melakukan Audit Merek

Steve Forbes dapat menjawab ini dengan lebih baik:

Merek Anda adalah investasi paling penting yang dapat Anda lakukan untuk bisnis Anda.

Namun, Anda akan segera menyadari bahwa ada sangat sedikit alasan yang valid untuk menghindari pelaksanaan audit merek. Ini adalah salah satu dari sedikit latihan yang selalu memberikan lebih dari yang diambil. Inilah yang dapat Anda harapkan dari audit merek Anda:

Ungkap bagaimana pelanggan sebenarnya memandang merek Anda dengan menganalisis umpan balik, percakapan di media sosial, dan pengalaman layanan pelanggan yang sebenarnya. Hal ini sering kali menyoroti celah yang tidak akan Anda sadari dari dalam perusahaan.

Identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam identitas merek, pesan, dan posisi pasar secara keseluruhan . Kejelasan ini membantu Anda fokus pada hal-hal yang berhasil dan memperbaiki yang tidak.

Periksa apakah kampanye pemasaran, materi, dan kehadiran online Anda sesuai dengan selera dan ekspektasi yang terus berkembang dari audiens target Anda.

Pahami merek pesaing secara mendalam dan sesuaikan strategi merek Anda sendiri untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang lebih kuat.

Ubah umpan balik pelanggan, data penjualan, dan temuan kelompok fokus menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang mempertajam strategi pemasaran Anda dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Tim yang mengalami kesulitan dalam kinerja sering menggunakan 15 atau lebih alat, sementara tim yang berkinerja tinggi tetap efisien dengan kurang dari 9 alat.

Kapan sebaiknya melakukan Audit Merek?

Terkadang, Anda merasa ada yang tidak beres. Mungkin kampanye terakhir Anda tidak berjalan sesuai harapan. Pembicaraan penjualan memakan waktu lebih lama, dan orang-orang di media sosial tidak seantusias dulu. Pelanggan menggambarkan produk Anda dengan cara yang tidak sepenuhnya sesuai dengan visi Anda, sementara pesaing sepertinya mengatakan persis apa yang diinginkan pembeli.

Ini semua adalah tanda-tanda bahwa saatnya untuk melakukan audit merek.

Dalam manajemen merek, perubahan eksternal juga dapat memberikan gambaran yang jelas: Forrester baru-baru ini mengungkapkan bahwa 75% pembeli B2B kini membutuhkan waktu lebih lama untuk mengambil keputusan dibandingkan setahun yang lalu. Hal ini berarti merek perlu menyesuaikan cara mereka berinteraksi dan memastikan pesan mereka terasa personal dan relevan.

🚩 Jadi, perhatikan tanda-tanda halus ini yang menandakan saatnya melakukan audit merek:

Penurunan pembelian berulang dari pelanggan setia

Umpan balik yang campur aduk atau tidak konsisten di berbagai saluran

Percakapan penjualan yang lebih lama dengan pembeli yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengambil keputusan.

Kehadiran dan keterlibatan media sosial menurun meskipun upaya pemasaran tetap konsisten.

Pesaing terdengar lebih selaras dengan kebutuhan pelanggan daripada pesan merek Anda sendiri.

Audit merek dalam satu kalimat: Tentukan tujuan → tinjau aset internal → audit titik sentuh → ukur persepsi → analisis pesaing → tulis laporan → tetapkan tindakan. Apa yang dapat Anda ketahui dari audit merek: Apa yang dijanjikan oleh merek Anda, apa yang dialami oleh pelanggan, dan di mana celahnya.

Cara Melakukan Audit Merek (Langkah demi Langkah)

Sebuah merek mungkin terlihat baik-baik saja di permukaan, namun secara diam-diam menjauh dari apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan. Audit merek membantu Anda berhenti sejenak dan menggali di balik tugas-tugas pemasaran sehari-hari. Dan inilah cara memulainya.

Langkah 1: Tentukan tujuan audit merek Anda

Setiap audit merek yang bermakna dimulai dengan kejelasan. Sebelum mengumpulkan data atau meninjau materi pemasaran, berhentilah sejenak dan tanyakan, Mengapa kita melakukan ini sekarang?

Mungkin penjualan melambat meskipun upaya pemasaran ditingkatkan. Mungkin umpan balik pelanggan terasa tidak konsisten.

Audit yang kuat menetapkan hasil yang dapat diukur sejak awal. Anda mungkin bertujuan untuk:

Perkuat konsistensi merek di media sosial, situs web, dan saluran offline.

Tingkatkan loyalitas pelanggan dengan mengidentifikasi titik-titik masalah dalam pengalaman pelanggan.

Identifikasi celah dalam pesan merek yang membingungkan pasar sasaran Anda.

Ukur sentimen merek dan pangsa suara untuk mengevaluasi posisi pasar.

📌 Contoh: Sebuah merek eCommerce berskala menengah memperhatikan data analitik situs web yang menunjukkan lalu lintas tinggi tetapi konversi rendah. Mereka menetapkan tujuan audit merek untuk memahami apakah identitas merek dan kampanye pemasaran mereka selaras dengan ekspektasi pelanggan. Indikator Kinerja Utama (KPI) kesadaran merek meliputi tingkat retensi pelanggan, analisis sentimen dari data media sosial, dan pangsa suara pesaing.

Ingat, KPI sering berubah tergantung pada model bisnis Anda.

Laporan HubSpot State of Marketing menemukan bahwa merek B2B mendapatkan ROI tertinggi dari situs web, blog, dan upaya SEO mereka, diikuti oleh kampanye media sosial berbayar dan alat belanja sosial.

Sementara itu, untuk merek B2C, strategi pemasaran yang paling efektif adalah email marketing, konten berbayar di media sosial, dan pemasaran konten secara keseluruhan.

Berikut adalah tabel yang lebih rinci yang menghubungkan model bisnis dengan saluran yang berkinerja tinggi dan KPI kunci yang perlu dilacak selama audit merek:

Model Bisnis KPI Utama untuk Audit Merek B2B Trafik situs web, peringkat SEO, generasi prospek, konversi media sosial berbayar, pangsa suara, sentimen merek, tingkat retensi, NPS B2C Keterlibatan email, tingkat konversi, interaksi media sosial, ROI iklan, nilai seumur hidup pelanggan, pembelian berulang, daya ingat merek, ulasan online SaaS/Teknologi Pendaftaran uji coba gratis, tingkat churn, adopsi produk, kualitas lead masuk, konversi webinar, CSAT, umpan balik dukungan Ritel/eCommerce Penolakan keranjang belanja, nilai pesanan rata-rata, frekuensi pembelian ulang, ROI influencer, peringkat pasar, penilaian ulasan, sentimen sosial Layanan Agen/Konsultasi Pertanyaan melalui situs web, visibilitas pencarian, konversi prospek menjadi klien, keterlibatan di LinkedIn, kepuasan klien, lalu lintas rujukan, dan tingkat retensi.

Namun, seringkali, audit merek dapat terhambat karena alasan yang sepele: pekerjaan tersebar. Pedoman Anda tersimpan dalam satu dokumen, catatan pemangku kepentingan berada di dokumen lain, hasil survei disimpan dalam alat formulir, dan tindakan yang harus dilakukan tersesat dalam spreadsheet. Artinya, penyebaran pekerjaan, yang dapat memperlambat pengambilan keputusan dan membuat penilaian akurat tentang posisi merek Anda saat ini menjadi lebih sulit.

Itulah mengapa ClickUp sangat cocok untuk audit merek. ClickUp membantu tim dengan menjadi ruang kerja AI terintegrasi di mana anggota tim dan pemangku kepentingan eksternal dapat menyimpan catatan audit, umpan balik, tugas, dan laporan di satu tempat.

💡 Tips Pro: Untuk memastikan tujuan audit merek Anda terhubung dengan pekerjaan nyata (dan tidak tersebar di catatan), Anda dapat mendokumentasikannya, lalu ubah setiap tujuan menjadi tindakan yang dapat dilacak oleh tim Anda. Dari sana, buat tugas untuk setiap aktivitas audit (tahap seperti tinjauan titik sentuh, peluncuran survei, dan pemindaian pesaing), tetapkan pemilik, dan tambahkan tanggal jatuh tempo sehingga semua tujuan audit merek Anda dapat dipantau secara efektif.

Langkah 2: Kumpulkan materi merek internal

Sebelum Anda dapat memahami bagaimana dunia memandang merek Anda, Anda perlu melihat bagaimana Anda memandang diri sendiri. Ini berarti mengumpulkan elemen-elemen yang menceritakan kisah merek Anda dari dalam ke luar: pedoman merek, pernyataan misi, dan bahkan kata-kata yang digunakan karyawan saat mereka berbicara tentang perusahaan.

Inilah akar dari merek Anda, dan mereka secara diam-diam membentuk setiap pengalaman pelanggan.

🧠 Tahukah Anda: KPMG menjalankan program "Purpose Program," di mana karyawan menjawab pertanyaan, "Apa arti pekerjaan saya bagi saya?" Lebih dari 42.000 tanggapan diubah menjadi poster yang mengekspresikan pernyataan tujuan pribadi seperti "Saya memajukan ilmu pengetahuan" atau "Saya membantu pertanian berkembang." Inisiatif ini menjadi contoh yang sering dikutip tentang penyelarasan merek internal yang dilakukan dengan baik.

Namun, Anda tidak sendirian dalam memahami semua ini. Template Papan Tulis Pedoman Merek ClickUp memudahkan proses ini.

Dapatkan templat gratis Kumpulkan dan atur semua hal di satu tempat dengan Template Papan Tulis Pedoman Merek ClickUp.

Begini cara audit merek membantu Anda melihat gambaran keseluruhan:

Simpan warna merek, font, dan aset visual Anda dalam satu tempat untuk akses cepat.

Bagikan misi dan nilai-nilai Anda kepada seluruh tim agar semua orang menggunakan bahasa yang sama.

Bekerja sama secara real-time untuk memperbarui pedoman dan menjaga agar tetap relevan.

Simpan semua materi branding Anda dengan rapi dan terorganisir, sehingga mudah untuk menjaga konsistensi.

Langkah 3: Evaluasi titik sentuh merek eksternal

Bill Gates pernah berkata, Benar sekali!

Pelanggan yang paling tidak puas adalah sumber pembelajaran terbesar Anda.

Setiap tempat di mana seseorang berinteraksi dengan merek Anda memberi tahu mereka sesuatu tentang Anda: situs web Anda, posting media sosial, iklan online, atau bahkan percakapan singkat dengan tim dukungan Anda.

Mulailah dengan menempatkan diri Anda pada posisi pelanggan target Anda. Bayangkan saat pertama kali mereka mendengar tentang Anda dan apa yang mereka lihat saat mengunjungi situs web Anda. Perhatikan seberapa mudah proses pembelian dan jenis bantuan yang mereka dapatkan setelahnya.

Setiap momen ini merupakan titik sentuh. Beberapa mungkin terasa hangat dan ramah, sementara yang lain mungkin membuat mereka bingung atau frustrasi. Keduanya layak untuk diperhatikan.

💡 Tips Pro: Hemat waktu dalam pekerjaan audit merek dengan secara instan mengumpulkan wawasan dari ratusan tanggapan survei, menyusun laporan audit yang jelas, dan secara otomatis membuat tugas untuk setiap perubahan yang diperlukan. Bahkan, audit ini menjawab pertanyaan real-time seperti "Titik sentuh mana yang memerlukan perbaikan segera?" sehingga Anda dapat fokus pada pengambilan keputusan branding yang lebih baik daripada terjebak dalam analisis data.

Langkah 4: Evaluasi persepsi pelanggan

Untuk benar-benar memahami merek Anda, Anda perlu mendengarkan pendapat orang-orang yang mengalami merek tersebut setiap hari. Mengumpulkan umpan balik membantu Anda melihat bagaimana pelanggan menggambarkan produk Anda, apakah mereka percaya pada pesan merek Anda, dan apa yang membuat mereka memilih Anda daripada yang lain.

Survei, ulasan online, dan bahkan nada dari mention media sosial memberikan gambaran yang akurat tentang kekuatan merek Anda dan area di mana pelanggan menginginkan lebih.

Dengan ClickUp Forms, Anda dapat mengumpulkan survei pelanggan dan mengarahkan umpan balik langsung ke alur kerja Anda. Setiap pengiriman dapat menciptakan tugas otomatis, dan Anda dapat menggunakan ClickUp Automations untuk menugaskan pemilik dan memindahkan umpan balik ke tahap yang tepat berdasarkan pilihan yang dibuat dalam formulir.

Hal ini memudahkan untuk melihat pola dan menetapkan tindakan tindak lanjut.

Tetap lanjutkan perbaikan tanpa kehilangan wawasan berharga menggunakan ClickUp Forms

📌 Contoh: Bayangkan sebuah merek perawatan kulit yang ingin mengetahui seberapa baik pesan "clean beauty" mereka diterima. Mereka mengirimkan survei singkat melalui ClickUp Forms yang menanyakan tentang pengalaman produk, kepercayaan, dan saran untuk lini produk baru. Setiap tanggapan masuk ke papan "Audit Merek", ditandai sebagai positif, netral, atau negatif. Tim meninjau tanggapan tersebut setiap minggu, dengan cepat menangani masalah dan mengembangkan umpan balik positif.

Langkah 5: Analisis branding pesaing untuk diferensiasi

Di Reddit, ada diskusi menarik di mana seseorang bertanya,

Bagaimana beberapa merek muncul di semua pencarian merek pesaing mereka di Google Shopping?

Bagaimana beberapa merek muncul di semua pencarian merek pesaing mereka di Google Shopping?

Ini adalah pengingat yang baik bahwa dalam pasar yang kompetitif, merek-merek secara aktif memantau dan merespons apa yang dilakukan oleh pesaing mereka.

Ketika Anda menganalisis branding pesaing, Anda tidak berusaha meniru siapa pun. Anda mencari celah. Apa yang mereka katakan yang resonansi dengan audiens bersama Anda? Aspek apa yang mungkin mereka abaikan yang dapat Anda tangani dengan lebih efektif atau transparan? Langkah ini membantu Anda mengidentifikasi bagaimana merek Anda bersaing.

Mulailah dengan menganalisis situs web, halaman media sosial, materi pemasaran, dan kampanye iklan pesaing Anda. Perhatikan nada, nilai-nilai, dan janji yang mereka sampaikan. Bandingkan hal tersebut dengan pesan merek dan identitas Anda.

✅ Jika proposisi nilai Anda mulai terdengar mirip dengan pesaing Anda, mungkin saatnya untuk memperbarui cara Anda tampil.

👀 Fakta Menarik: Konsep manajemen merek modern bermula dari sebuah memo. Pada tahun 1931, Neil McElroy dari P&G menulis dokumen yang mengusulkan peran "brand man", dan ide tersebut menjadi pedoman bagi cara merek dikelola di seluruh dunia hingga saat ini.

Langkah 6: Kumpulkan temuan ke dalam laporan audit merek.

Anda telah mengumpulkan umpan balik. Menganalisis pesaing. Memetakan setiap titik kontak pelanggan. Kini saatnya semua elemen tersebut disatukan dalam satu kesatuan.

Laporan audit merek seperti peta untuk bab berikutnya dalam perjalanan bisnis Anda.

Dengan ClickUp Docs, laporan audit merek Anda dapat disimpan di tempat kerja berlangsung, bukan di file yang menjadi usang. Anda dapat mengedit secara real-time, meninggalkan komentar, menugaskan tindakan, dan bahkan mengubah catatan penting menjadi tugas yang dapat dilacak.

Anda juga dapat menghubungkan Dokumen ke tugas dan menjaga semuanya terorganisir di Docs Hub, sehingga laporan akhir dan materi pendukung mudah ditemukan nanti.

Bentuk pemahaman bersama tentang merek Anda dengan ClickUp Docs

💡 Tips Pro: Lakukan audit merek lebih cepat dengan alat AI. Gunakan suara Anda untuk menyampaikan pengamatan dan pembaruan. Saat melakukan audit merek, bagian yang paling memakan waktu biasanya adalah "bagian tengah yang berantakan," dengan catatan tersebar di berbagai dokumen dan umpan balik tersimpan di belasan alat. Alat AI membantu Anda mencari informasi di seluruh aplikasi kerja dan web, serta menyelesaikan pekerjaan dua kali lebih cepat. Berikut ini ringkasan singkat tentang apa yang dapat Anda capai: Catat catatan audit secara langsung dengan fitur suara-ke-teks: Saat meninjau situs web, iklan, dan kehadiran media sosial Anda, ucapkan pengamatan Anda daripada mengetik, sehingga Anda dapat mencatat temuan dengan cepat sambil tetap dalam konteks. Minta AI untuk merangkum apa yang telah Anda kumpulkan: Setelah Anda mengumpulkan umpan balik survei dan catatan internal, ajukan pertanyaan seperti "Rangkum 5 keluhan utama yang sering muncul tentang pesan kami" atau "Daftar ketidakkonsistenan nada di seluruh saluran ini", lalu tempelkan hasilnya ke dalam laporan audit merek Anda. Cari bukti dengan cepat menggunakan alat terhubung Anda: Gunakan pencarian untuk menemukan dokumen, file, atau thread yang terkait dengan klaim tertentu (misalnya, "Temukan file dengan pedoman merek terbaru" atau "Tampilkan tugas yang terkait dengan pembaruan nada situs web").

Langkah 7: Tentukan langkah selanjutnya dan tindakan yang perlu dilakukan.

Audit merek hanya berarti jika menghasilkan perubahan. Setelah Anda mengumpulkan wawasan dan membagikan temuan Anda, langkah selanjutnya adalah mengubahnya menjadi tindakan yang jelas. Bayangkan ini sebagai membuat daftar tugas untuk merek Anda. Perbarui pesan. Segarkan visual. Luncurkan survei pelanggan baru.

💡 Tips Pro: Bagi tujuan ini menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola, tetapkan pemiliknya, dan tentukan batas waktu.

Dengan ClickUp Tasks, proses ini terasa sederhana dan terorganisir. Anda dapat membuat daftar setiap tugas, menugaskan kepada orang yang tepat, dan menetapkan batas waktu. Tambahkan catatan, tautan, atau lampiran yang berguna, dan gunakan status seperti “To Do,” “In Progress,” dan “Done” untuk melacak kemajuan.

Pastikan setiap umpan balik dan tugas berubah menjadi kemajuan nyata menggunakan ClickUp Tasks

📌 Contoh: Setelah menyelesaikan audit merek, sebuah startup teknologi membuat ClickUp Tasks untuk setiap perbaikan yang ingin mereka lakukan, termasuk merevisi konten situs web, memperbarui logo, dan menjadwalkan sesi umpan balik pelanggan baru. Mereka menggunakan tampilan Board untuk memantau pergerakan tugas melintasi kolom saat tugas tersebut diselesaikan.

💡 Tips Pro: Gunakan alat AI untuk menjaga proses audit merek tetap berjalan (dan berhenti mengejar pembaruan). Buat agen AI yang sudah disesuaikan sebelumnya dengan peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Jika audit Anda melibatkan beberapa peninjau dan departemen, buatlah agen AI sebagai tim "audit ops" yang ringan. Agen ini dapat diaktifkan secara manual atau otomatis, dapat memberi tahu Anda ketika pekerjaan terlambat, dan dapat menjalankan alur kerja multi-langkah berdasarkan instruksi yang Anda berikan. Berikut ini adalah pengaturan praktis yang dapat Anda coba: Minta agen untuk membagikan pembaruan status audit mingguan di ruang audit merek Anda (apa yang sudah dilakukan, apa yang terlambat, dan apa yang terhambat). Pastikan untuk menandai input yang hilang (misalnya, "analisis pesaing belum dimulai" atau "tanggapan survei belum direview") Gunakan audit ini untuk menyusun daftar tindakan awal dari catatan laporan audit Anda, sehingga tim Anda dapat memulai dari daftar tugas yang terstruktur daripada halaman kosong.

Pastikan untuk menandai input yang hilang (misalnya, “analisis pesaing belum dimulai” atau “tanggapan survei belum direview”) Gunakan audit ini untuk menyusun daftar tindakan awal dari catatan laporan audit Anda, sehingga tim Anda dapat memulai dari daftar tugas yang terstruktur daripada halaman kosong.

Daftar Periksa Audit Merek

Pada tahun 1985, Coca-Cola melakukan pembaruan yang tampaknya berani dengan meluncurkan New Coke. Uji rasa buta menunjukkan preferensi terhadap formula yang lebih manis, tetapi para eksekutif meremehkan seberapa dalam orang-orang merasa tentang Coca-Cola asli.

Reaksi baliknya cepat, dan dalam 79 hari, Coca‑Cola Classic kembali tersedia di rak-rak toko. Momen itu mungkin terjadi puluhan tahun yang lalu, tetapi pelajarannya tetap berlaku: audit membantu Anda mendeteksi celah-celah kecil sebelum menjadi bencana.

Pemeriksaan kesehatan merek yang cepat

Inilah cara sederhana dan praktis untuk melihat apakah merek Anda terasa sekuat di luar seperti di dalam:

✅ Identitas visual konsisten di semua platform (logo, warna, font)✅ Pesan merek terasa konsisten di seluruh situs web, email, dan saluran media sosial✅ Merek menonjol dengan jelas dari pesaing✅ Umpan balik pelanggan sesuai dengan citra merek yang diinginkan✅ Janji yang dibuat dalam pemasaran sesuai dengan pengalaman nyata pelanggan

Aturan umum: Jika Anda menandai 2 atau lebih item sebagai “tidak,” perbaiki konsistensi terlebih dahulu sebelum melakukan pembaruan menyeluruh.

👀 Fakta Menarik: Pada pertengahan 2000-an, Burberry menghadapi citra mewah yang melemah akibat lisensi berlebihan dan konsistensi merek yang fluktuatif. Di bawah kepemimpinan baru, audit internal mengungkap hilangnya identitas inti merek. Merek tersebut menyederhanakan lini produknya, mengembalikan operasional ke dalam perusahaan, dan memfokuskan kembali pada mantel ikoniknya dan warisan Inggrisnya.

Menggunakan templat strategi merek dan perangkat lunak memudahkan pengumpulan data dan pengorganisasian temuan, terutama saat Anda memulai dari awal dan belum pernah melakukan audit merek dalam waktu dekat.

Berikut ini beberapa alat dan templat siap pakai yang dapat membimbing Anda melalui setiap tahap audit merek, mulai dari mengumpulkan umpan balik, memetakan titik sentuh, hingga menyusun laporan.

Rencanakan dan dokumentasikan audit Anda dalam satu aplikasi dengan ClickUp Docs dan Whiteboards.

Nikmati tempat yang tenang dan strategis untuk mengumpulkan pikiran Anda dengan ClickUp Whiteboards

Anda telah mengumpulkan banyak umpan balik. Anda telah memeriksa ulasan, menganalisis pesaing, melakukan survei pelanggan, dan menganalisis pesan merek Anda.

Lalu apa yang harus dilakukan?

Bagi kebanyakan tim, inilah tahap di mana segala sesuatunya mulai runtuh secara diam-diam. Itulah mengapa ruang tempat Anda menyimpan dan membentuk audit Anda sama pentingnya dengan audit itu sendiri.

Tim pemasaran yang menggunakan ClickUp dapat membuat laporan audit terstruktur, mencatat catatan rapat, dan menyimpan semua referensi dalam satu ruang yang mudah dicari.

Tim dapat menggunakan ClickUp Docs untuk menulis narasi audit (temuan, bukti pendukung, rekomendasi), lalu menggunakan ClickUp Whiteboards untuk memetakan titik sentuh dan menghubungkan wawasan dengan langkah selanjutnya. Kombinasi ini membantu Anda menjaga proses brainstorming dan eksekusi tetap terintegrasi, daripada memisahkannya ke dalam presentasi slide, catatan, dan daftar tugas.

Anda juga dapat menambahkan kartu tugas ke papan tulis Anda, menyoroti ketergantungan, dan menghubungkan wawasan dengan tonggak pencapaian.

📌 Contoh: Sebuah agensi kreatif menggunakan ClickUp Docs untuk menyusun dan menyempurnakan laporan audit mereka sambil secara bersamaan membangun garis waktu langkah-langkah selanjutnya di ClickUp Whiteboard. Pemangku kepentingan dapat memberikan komentar langsung di kedua alat tersebut, memastikan keputusan diambil lebih cepat dan item yang dapat ditindaklanjuti segera diubah menjadi tugas di ClickUp.

Mengumpulkan umpan balik pelanggan yang jujur dengan ClickUp Forms

Sebelum kita membahas alat-alat, penting untuk mengingat mengapa survei begitu penting.

Merek besar tidak hanya menebak apa yang diinginkan pelanggan mereka. Mereka bertanya dan mendengarkan. Survei memungkinkan Anda mendengarkan suara asli audiens Anda, memberikan wawasan yang tidak dapat diberikan oleh dashboard analitik mana pun.

Dengan ClickUp Forms, Anda dapat menerapkan pendekatan yang sama dalam audit merek Anda. Buat dan kirim survei dalam hitungan menit, dan lihat bagaimana setiap tanggapan terorganisir dengan rapi di ClickUp. Kelompokkan umpan balik berdasarkan topik atau sentimen, tetapkan tindak lanjut, dan lacak perbaikan tanpa kehilangan konteks.

Ubah umpan balik terstruktur menjadi tindakan dengan ClickUp Forms

📌 Contoh: Sebuah perusahaan SaaS dapat menggunakan ClickUp Forms untuk survei pasca-pembelian guna memahami mengapa pelanggan berhenti berlangganan terlalu dini. Setiap tanggapan akan diubah menjadi tugas, yang ditandai untuk tim yang tepat untuk ditinjau. Dalam hitungan minggu, mereka mungkin mengidentifikasi masalah onboarding yang berulang dan menyelesaikannya, mengubah umpan balik pelanggan menjadi peningkatan retensi yang dapat diukur.

Pantau kemajuan dengan Dashboard dan Milestone ClickUp.

Nikmati cara sederhana untuk melihat bagaimana audit Anda berjalan dengan Dashboard ClickUp

Audit merek dapat memakan waktu berminggu-minggu, dan kemajuan menjadi tidak jelas dengan cepat ketika pembaruan tersebar di berbagai pesan. Dashboard ClickUp memungkinkan Anda membuat laporan kustom sehingga Anda dapat melacak apa yang sudah selesai, apa yang terhenti, dan siapa yang bertanggung jawab atas apa dalam satu tampilan, tanpa perlu mengejar pembaruan status di berbagai saluran.

Jika Anda ingin dashboard audit merek Anda melakukan lebih dari sekadar menampilkan grafik, Anda dapat menambahkan Kartu AI. Kartu AI ini memungkinkan Anda menjalankan prompt AI kustom (AI Brain) atau menghasilkan ringkasan siap pakai seperti AI StandUp, AI Team StandUp, AI Executive Summary, dan AI Project Update.

Kartu AI dapat sangat berguna ketika pimpinan ingin melihat gambaran cepat tentang kesehatan audit merek tanpa perlu membaca laporan lengkap. Anda dapat menambahkan Kartu AI ke dasbor mana pun, menjalankannya ulang saat pekerjaan berubah, dan bahkan melihat riwayat sehingga pembaruan Anda tetap dapat dilacak seiring waktu.

📽️ Tonton video: Ingin memulai dengan Dashboard kustom Anda sendiri? Berikut panduan langkah demi langkah yang akan memandu Anda melalui semua tahapan:

Rayakan kemajuan dan tetap termotivasi dengan ClickUp Milestones

Milestones di ClickUp membawa hal ini ke level berikutnya. Mereka membantu Anda menandai poin-poin kritis dalam audit, seperti menyelesaikan analisis pesaing atau menyelesaikan tinjauan branding internal. Hal ini membantu tim Anda fokus pada momen-momen penting ini. Anda dapat melihat milestones langsung di diagram Gantt, tampilan papan, atau bahkan di dashboard Anda, sehingga mudah melihat seberapa dekat Anda dengan kemenangan besar berikutnya.

📌 Contoh: Tim pemasaran menggunakan Dashboard ClickUp untuk memantau setiap tahap audit merek mereka. Tingkat penyelesaian tugas, item yang terlambat, dan tanggapan survei diperbarui secara real-time. Mereka juga menetapkan tolok ukur untuk setiap tahap, mulai dari “Pengumpulan Umpan Balik Pelanggan” hingga “Laporan Audit Merek Akhir.”

Pahami dan tingkatkan kinerja situs Anda dengan Google Analytics dan Search Console.

melalui Google

Audit merek yang solid menganalisis seberapa baik situs web Anda berkinerja di area yang paling penting: mesin pencari dan pengalaman pengguna.

Google Search Console adalah alat untuk memantau visibilitas pencarian Anda. Alat ini menunjukkan kata kunci apa yang membawa pengunjung ke situs Anda, bagaimana halaman Anda peringkat, dan apakah masalah teknis (seperti kesalahan crawling atau masalah kegunaan mobile) memengaruhi kinerja Anda.

Google Analytics melanjutkan cerita dari sana. Ia melacak bagaimana pengunjung menavigasi halaman Anda, di mana mereka menghabiskan waktu, dan tindakan apa yang mengarah pada konversi.

💡 Tips Pro: Sebagian besar audit hanya fokus pada metrik tingkat atas seperti klik dan sesi. Lakukan analisis yang lebih mendalam. Atur filter untuk kata kunci bermerek versus non-bermerek. Kemudian, buat segmen untuk melihat bagaimana masing-masing kelompok berperilaku di situs. Pandangan berlapis ini mengungkapkan apakah kekuatan merek Anda atau penargetan pencarian memerlukan perhatian lebih. Hubungkan wawasan analitik ke alur kerja Anda: Visualisasikan kinerja bersama metrik audit lainnya. Buat tugas untuk halaman yang memerlukan optimasi. Pantau perbaikan SEO dari waktu ke waktu

Buat tugas untuk halaman yang memerlukan optimasi.

Pantau perbaikan SEO dari waktu ke waktu

Pantau sentimen dan mention merek dengan Mention dan Brandwatch

via Mention

Alat pemantauan sentimen seperti Mention dan Brandwatch membantu Anda memantau bagaimana orang membicarakan Anda secara online.

Mention memberikan pemberitahuan instan setiap kali merek Anda atau pesaing muncul secara online. Ini membantu Anda merespons komentar negatif dengan cepat, ikut serta dalam diskusi positif, dan mengidentifikasi tren yang sedang berkembang sebelum tren tersebut menjadi populer.

Brandwatch melangkah lebih jauh dengan analisis sentimen berbasis AI, membagi percakapan menjadi nada positif, netral, dan negatif.

Identifikasi kekuatan dan celah dengan templat

Dapatkan templat gratis Kelola setiap langkah audit Anda tanpa harus memulai dari awal dengan Template Audit Merek ClickUp.

Template Audit Merek ClickUp membantu tim menjalankan audit merek yang terstruktur dan terencana dengan baik tanpa merasa kewalahan. Baik Anda sedang meninjau konsistensi merek atau menilai bagaimana pesan merek Anda diterima oleh audiens, berikut cara template branding ini memberikan kejelasan dan keteraturan pada setiap langkah:

Pantau aset merek, pesan, dan titik sentuh dalam satu ruang terpusat.

Tugaskan tugas audit ke departemen yang berbeda dan pantau kemajuan secara real time.

Gunakan Bidang Kustom untuk mengidentifikasi kekuatan, celah, dan perbandingan dengan pesaing untuk pelaporan yang mudah.

Sementara itu, Template Buku Merek ClickUp membantu bisnis mendefinisikan dan mempertahankan identitas merek yang kuat dan terpadu. Template ini mengumpulkan elemen visual dan nilai inti Anda dalam satu ruang terorganisir, yang membantu tim dan pemangku kepentingan menyelaraskan diri dengan visi bersama.

Dapatkan templat gratis Pastikan setiap elemen pemasaran mencerminkan merek Anda secara konsisten menggunakan Template Buku Merek ClickUp.

Begini cara template ini dapat membantu Anda:

Organisir aset merek seperti logo, warna, dan font untuk akses cepat.

Dokumentasikan nada, pesan, dan pedoman visual untuk membimbing tim Anda.

Pantau kemajuan saat Anda membuat dan menyempurnakan materi merek untuk kampanye.

🎥 Jika audit merek Anda menemukan celah dalam suara merek, pesan, atau konsistensi posting, AI dapat membantu Anda mengimplementasikan temuan tersebut dengan lebih cepat.

Praktik Terbaik untuk Audit Merek

Kunci dari audit yang komprehensif adalah mendekatinya dengan cermat. Beberapa praktik cerdas dapat membuat perbedaan besar antara laporan yang hanya tersimpan di rak dan laporan yang benar-benar memperkuat merek Anda.

✅ Tentukan tujuan yang jelas sebelum memulai agar audit tetap terfokus dan dapat ditindaklanjuti✅ Libatkan tim dari berbagai departemen seperti pemasaran, penjualan, dan dukungan pelanggan untuk menangkap setiap sudut pandang✅ Gunakan alat seperti Brandwatch Academy atau laporan Forrester Wave untuk membandingkan merek Anda dengan pemimpin industri✅ Jadwalkan audit berkala untuk tetap unggul dalam perubahan pasar dan ekspektasi pelanggan yang terus berkembang

👀 Fakta Menarik: Pada awal 2000-an, LEGO hampir bangkrut. Audit merek internal yang mendalam mengungkapkan bahwa mereka telah menjauh terlalu jauh dari apa yang membuat mereka ikonik—bermain dengan balok. Temuan tersebut membantu mereka kembali fokus, yang mengarah pada kebangkitan LEGO yang kita kenal hari ini.

Contoh Audit Merek yang Sukses

Terkadang cara terbaik untuk memahami kekuatan audit merek adalah dengan melihatnya dalam praktik. Setiap contoh audit merek di bawah ini menunjukkan bagaimana merek-merek terkenal mengubah identitas dan strategi mereka dengan melakukan evaluasi internal:

1. Mailchimp: Melampaui Batas Kotak Masuk Email

Pada tahun 2018, Mailchimp telah berkembang dari alat pemasaran email sederhana menjadi platform pemasaran lengkap—tetapi merek mereka masih mengesankan "buletin email." Pelanggan pertama kali menyadari ketidakcocokan tersebut.

Melalui survei dan umpan balik pelanggan, Mailchimp menemukan hal yang membebaskan: pengguna tidak lagi melihatnya sebagai sekadar alat email. Pemilik usaha kecil menggambarkan Mailchimp sebagai hal yang membantu mereka “terlihat lebih profesional dan berkembang.” Wawasan tersebut menjadi dasar rebranding mereka.

Bekerja sama dengan agensi branding Collins, Mailchimp melakukan beberapa langkah berani. Mereka mempertahankan maskot unik mereka, Freddie (disederhanakan untuk penggunaan modern), sementara perusahaan teknologi lain meninggalkan kepribadian untuk gaya minimalis yang elegan. Mereka memperkenalkan tipografi baru yang playful (Cooper Light—font tahun 1920-an di dunia sans-serif), memperluas palet warna mereka, dan mengubah pesan dari “Kirim Email yang Lebih Baik” menjadi “Bangun Merek Anda. Jual Lebih Banyak Produk.”

Hasilnya? Peningkatan keterlibatan pengguna sebesar 200% dalam setahun. Dan pada tahun 2021, Intuit mengakuisisi Mailchimp seharga sekitar $12 miliar — bukti bahwa audit merek yang tepat waktu dapat membuka nilai yang besar.

Poin utama: Audit Mailchimp menunjukkan bahwa pelanggan telah memposisikan ulang merek tersebut secara mental. Rebranding hanya menyesuaikan dengan kenyataan—sambil memperkuat kepribadian unik yang membuat mereka disukai sejak awal.

2. Nike: Ketika data mengalahkan narasi

Nike membangun mereknya melalui narasi emosional—kampanye seperti “Find Your Greatness” dan kemitraan dengan Colin Kaepernick yang memicu perbincangan budaya. Namun, pada tahun 2024, analis industri menyadari bahwa sesuatu telah berubah.

Di bawah kepemimpinan sebelumnya, Nike telah beralih secara signifikan ke penjualan digital langsung ke konsumen dan pemasaran kinerja. Mantan direktur merek Massimo Giunco secara terbuka merangkum masalah tersebut: tim merek telah beralih “dari pemasaran merek ke pemasaran digital dan dari penguatan merek ke aktivasi penjualan.”

Angka-angka tersebut menceritakan kisahnya. Pada akhir 2024, pendapatan Nike turun 8% secara tahunan menjadi $12,4 miliar, dengan penjualan digital turun 13%. Pemantauan merek menunjukkan preferensi konsumen turun sekitar 6% dalam enam bulan, dengan sekitar 8 juta orang lebih sedikit memilih Nike dibandingkan pesaingnya.

Pada Desember 2024, CEO baru Elliott Hill mengumumkan reset strategis: “Kami mulai mengalihkan anggaran dari pemasaran kinerja ke pemasaran merek. Kami akan berinvestasi di bidang-bidang inti kami, karena di situlah kami mendorong inovasi produk, keunikan, dan keunggulan kami.”

Nike kini sedang membangun kembali strategi pemasarannya dengan fokus pada iklan yang berorientasi pada emosi dan narasi, yang awalnya membuat mereka menjadi ikon budaya—sambil mengurangi diskon promosi untuk memulihkan posisi premium mereka.

Poin utama: Situasi Nike menunjukkan bahwa bahkan merek terkuat pun dapat melenceng jika mereka memprioritaskan metrik jangka pendek daripada pembangunan merek jangka panjang. Proses reset yang sedang berlangsung ini mengingatkan bahwa audit merek bukan hanya untuk perusahaan yang sedang kesulitan—melainkan esensial bagi pemimpin pasar yang ingin tetap mempertahankan posisinya.

3. Columbia Sportswear: Menonjol dari "lautan keseragaman"

Pada Agustus 2025, Columbia Sportswear meluncurkan platform merek besar pertamanya dalam satu dekade—hasil dari evaluasi internal mengenai bagaimana pemasarannya telah menjadi tidak dapat dibedakan dari pesaing.

Tim pemasaran merek tersebut melakukan latihan yang menarik: mereka mengumpulkan enam iklan pesaing dalam satu slide dan menyembunyikan logo-logonya. Setiap iklan terlihat sama—pemandangan luas, langit cerah, kondisi yang sempurna, dan model yang serius. “Selama 20 tahun terakhir, kategori outdoor telah sedikit demi sedikit menyatu,” kata Matt Sutton, Kepala Pemasaran Columbia. “Semua mengikuti satu sama lain dan melakukan hal yang sama.” ( Marketing Brew )

Audit Columbia juga mengungkap wawasan pelanggan yang penting: bahkan atlet profesional pun merasa cemas tentang hal-hal yang bisa salah saat berada di luar ruangan. Alih-alih mengabaikan kekhawatiran tersebut dengan gambar yang sempurna, Columbia memutuskan untuk menghadapinya secara langsung.

Kampanye yang dihasilkan, “Engineered for Whatever,” menampilkan pendaki gunung yang diserang ular, terjatuh ke lubang tersembunyi, dan berhadapan dengan Malaikat Maut. Merek tersebut merekrut pemeran aksi untuk menguji perlengkapan dalam skenario ekstrem—bergantung di atas air yang dipenuhi buaya, terikat pada alat pembersih salju, dan berguling menuruni bukit di dalam bola salju raksasa.

Columbia juga memperbarui identitas visualnya dengan tipografi baru, logo yang dimodernisasi, dan sistem warna yang diperbarui. Perubahan ini mewakili apa yang disebut eksekutif sebagai “mungkin investasi terbesar kami dalam pemasaran merek dalam lima tahun terakhir.”

Poin utama: Audit Columbia mengungkapkan bahwa bermain aman telah membuat mereka tidak terlihat. Dengan kembali ke semangat yang tidak konvensional dan berorientasi pada humor dari iklan mereka pada era 80-an dan 90-an, mereka berhasil menciptakan posisi yang unik di pasar yang padat.

Ubah Audit Merek Anda Menjadi Tindakan

Merek yang kuat tidak terjadi secara kebetulan. Dibutuhkan nilai-nilai perusahaan yang dikomunikasikan dengan jelas, rencana pemasaran yang kuat dengan tujuan bisnis yang jelas, dan proposisi penjualan unik untuk membuat merek Anda menonjol di antara pesaing.

Beberapa tim mengandalkan kelompok fokus pelanggan dan analisis umpan balik pelanggan, sementara yang lain fokus pada pengembangan pengalaman pelanggan melalui pemasaran konten. Merek juga menggunakan jajak pendapat media sosial dan pelacak keterlibatan pelanggan untuk memahami sentimen pelanggan.

Tapi bagaimana jika Anda dapat meningkatkan posisi merek Anda, mengumpulkan semua data dari kampanye Anda, dan mendefinisikan nilai inti merek Anda dengan lebih efektif menggunakan satu alat?

ClickUp adalah ekosistem tunggal yang dapat membantu Anda mencapai tujuan merek Anda.

Dari mengumpulkan umpan balik melalui Forms hingga memetakan temuan di Whiteboards dan melacak kemajuan di Dashboards, ClickUp mendukung setiap langkah audit merek Anda. Platform ini juga membantu Anda mendokumentasikan segala hal, mulai dari keterlibatan akun media sosial hingga desain merek yang direvisi, dalam dokumen kolaboratif.

Jika Anda siap untuk mengendalikan masa depan merek Anda, daftarlah ke ClickUp secara gratis!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Audit merek melihat gambaran besar tentang bagaimana orang memandang merek Anda, apakah konsisten, dan bagaimana perbandingannya dengan pesaing. Audit pemasaran lebih fokus pada kinerja kampanye dan pesan pemasaran Anda. Bayangkan audit merek sebagai cerita yang Anda sampaikan dan audit pemasaran sebagai cara Anda menyampaikannya.

Sebagian besar tim mendapatkan manfaat dari melakukan audit merek setahun sekali. Namun, jika Anda sedang mengalami perubahan besar, seperti rebranding, pergeseran target pasar, atau penurunan penjualan, sebaiknya dilakukan lebih awal untuk mendeteksi ketidakselarasan.

Tentu saja. Faktanya, usaha kecil sering kali mendapatkan manfaat terbesar. Bahkan dengan anggaran terbatas, audit merek membantu Anda memahami bagaimana audiens Anda memandang Anda, apa yang resonansi dengan mereka, dan di mana Anda dapat menonjol.

Beberapa hal penting yang perlu dipantau meliputi kesadaran merek, kepuasan pelanggan (melalui survei), keterlibatan situs web (seperti tingkat bounce atau konversi), sentimen media sosial, dan perbandingan dengan pesaing. Kombinasi yang tepat tergantung pada tujuan Anda, tetapi hal-hal ini memberikan gambaran yang komprehensif.

Tergantung. Anda dapat melakukan audit internal menggunakan alat dan templat gratis seperti yang ada di ClickUp, atau Anda dapat menyewa konsultan merek atau agensi, yang mungkin mengenakan biaya mulai dari $5.000 hingga $50.000, tergantung pada cakupan dan kedalaman audit. Kunci utamanya adalah menyesuaikan upaya dengan tahap pertumbuhan bisnis Anda.

Istilah-istilah ini sering digunakan secara bergantian, tetapi audit merek cenderung lebih rinci dan berbasis data. Penilaian merek biasanya lebih cepat dan bersifat umum, seperti pemeriksaan singkat, sementara audit menyelami lebih dalam identitas, strategi, persepsi, dan kinerja.