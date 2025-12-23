Bangun Sistem Manajemen Pengetahuan Penjualan Anda

62% pekerja pengetahuan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencari informasi. Bagi tim penjualan, hal ini berarti kehilangan pendapatan. Setiap menit yang dihabiskan oleh perwakilan penjualan untuk mencari dokumen, obrolan Slack, atau presentasi lama adalah waktu yang tidak digunakan untuk menjual. Penundaan kecil pun dapat menghancurkan kesepakatan yang bergerak cepat. Hal ini menyebabkan respons yang lambat, pesan yang bertentangan, dan sinyal pembelian yang terlewatkan.

Manajemen pengetahuan penjualan mengatasi hal ini. Ia mengubah pengetahuan yang tersebar menjadi panduan yang dapat diulang dan menghasilkan pendapatan. Ketika tim penjualan dapat menemukan presentasi yang tepat, contoh penetapan harga, atau detail produk dalam hitungan detik, transaksi ditutup lebih cepat, karyawan baru dapat beradaptasi lebih cepat, dan pembeli merasa lebih percaya diri.

Dalam posting blog ini, kami akan menunjukkan kepada Anda cara membangun sistem manajemen pengetahuan penjualan yang menempatkan jawaban yang tepat, konteks, dan bukti tepat di tempat tim penjualan Anda bekerja. Dan bagaimana ClickUp memudahkan hal ini dilakukan secara skala besar.

Apa Itu Manajemen Pengetahuan untuk Penjualan?

Manajemen pengetahuan penjualan adalah proses mengumpulkan, mengorganisir, dan berbagi informasi kritis penjualan agar tim penjualan dapat menemukannya dengan cepat. Ini mencakup pesan produk, aturan harga, penanganan keberatan, dan wawasan kompetitif.

Alih-alih mengandalkan pengetahuan informal atau alat yang tersebar, tim menggunakan satu sistem terpusat dan terpercaya untuk mendukung penjualan. Hasilnya adalah penjualan yang konsisten, keputusan yang lebih cepat, dan hasil yang lebih baik di seluruh pipeline.

Jenis-jenis pengetahuan penjualan

Pengetahuan penjualan terbagi menjadi dua bentuk: tacit dan eksplisit. Pengetahuan tacit terdapat di dalam pikiran tim penjualan Anda. Ini meliputi insting, keputusan intuitif, dan gerakan percakapan kecil. Pengetahuan eksplisit dituliskan. Contohnya adalah skrip penjualan, kartu strategi, dan proses yang didokumentasikan.

⚡️ Sistem manajemen pengetahuan penjualan yang kuat mengubah pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit. Dengan begitu, seluruh tim dapat belajar dari performa terbaik—bukan hanya dari rekan kerja yang duduk di samping mereka.

💡 Tips Pro: Pusat pengetahuan terpusat mencegah tim penjualan mencari informasi di berbagai email, spreadsheet, dan obrolan. Hal ini juga membantu menghilangkan penyebaran konteks, di mana detail penting tersebar di terlalu banyak alat. Untuk membangunnya, buat sumber informasi tunggal dengan ClickUp Docs, sebuah pengelola dokumen yang memungkinkan Anda membuat, mengedit, berkolaborasi, dan menghubungkan dokumen—sambil mengontrol akses dan memudahkan berbagi konteks.

Tips lain? Berikan tim Anda akses instan ke pengetahuan dengan ClickUp Brain.

Terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda, ini adalah asisten AI paling cerdas di dunia yang memahami konteks. Ia mencari, merangkum, dan menampilkan informasi dari ClickUp Docs, ClickUp Tasks, dan percakapan ClickUp Chat Anda. Jadi, tim penjualan Anda mendapatkan jawaban cepat dan andal—tanpa perlu menggali folder atau mengganggu alur kerja mereka.

Gunakan ClickUp Brain sebagai asisten penjualan Anda—mulai dari mengidentifikasi dan menampilkan akun berpotensi tinggi hingga melatih tim Anda dan merencanakan strategi pemasaran.

Mengapa Manajemen Pengetahuan untuk Penjualan Penting

Karyawan kehilangan 32 hari kerja setahun hanya untuk berpindah antar aplikasi demi menemukan apa yang mereka butuhkan.

Bagi tim penjualan, gesekan ini memperlambat siklus transaksi, menunda tindak lanjut, dan menguras momentum—terutama ketika konteks kritis tersebar di berbagai alat yang tidak terhubung.

Masalah ini sering disebabkan oleh Work Sprawl. Ketika pengetahuan, percakapan, dan tugas tersebar di terlalu banyak platform, tim penjualan menghabiskan waktu untuk mencari informasi daripada menjual. Seiring waktu, bahkan performa terbaik pun merasa terbebani.

Sistem manajemen pengetahuan penjualan yang kuat mengubah hal ini. Tim yang memiliki pengetahuan terpusat dan mudah diakses melihat hasil yang jelas dan terukur:

Peningkatan produktivitas penjualan : Tim penjualan menghabiskan lebih banyak waktu dalam percakapan dengan pelanggan, bukan untuk pencarian internal.

Onboarding : Karyawan baru dapat beradaptasi lebih cepat karena jawaban lebih mudah ditemukan.

Konsistensi: Setiap perwakilan di tim Anda menyampaikan pesan yang akurat dan kuat yang sama kepada calon pelanggan.

AI mempercepat manfaat ini. Survei terbaru menunjukkan bahwa 62% pekerja sudah menghemat waktu melalui alat AI di tempat kerja. Hal ini terutama disebabkan oleh kemampuan untuk menemukan informasi lebih cepat dan mengurangi upaya manual.

Berikut ini adalah penjelasan lebih detail tentang manfaatnya:

Peningkatan produktivitas

👀 Tahukah Anda? Dalam survei KM APQC, 41% praktisi mengatakan manfaat utama teknologi KM adalah mengurangi pekerjaan yang berulang dan terisolasi; 30% menyoroti pengambilan keputusan yang lebih baik, dan 22% menekankan peningkatan waktu siklus.

Basis pengetahuan terpusat mengatasi masalah "Saya tahu saya pernah melihat itu di suatu tempat..." yang menghambat momentum penjualan. Alih-alih menggali email lama atau riwayat obrolan, tim penjualan Anda dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan kembali fokus pada penjualan. Fokus ini kunci untuk mencapai target penjualan dan menjaga semangat tim tetap tinggi.

📮 ClickUp Insight: Seorang profesional rata-rata menghabiskan lebih dari 30 menit sehari untuk mencari informasi terkait pekerjaan—itu berarti lebih dari 120 jam per tahun terbuang untuk menggali email, obrolan Slack, dan file yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi dalam ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu. Kenalkan ClickUp Brain. Ia memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang tepat dalam hitungan detik—sehingga Anda bisa berhenti mencari dan mulai bekerja. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat lebih dari 5 jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat tim Anda ciptakan dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

Dengan mengurangi kebutuhan untuk terus-menerus beralih antara aplikasi yang berbeda, Anda mengembalikan sumber daya paling berharga bagi tim penjualan Anda: waktu. Anda dapat mendapatkan jawaban instan yang diambil langsung dari dokumen, tugas, dan komentar tim Anda dengan mengajukan pertanyaan kepada ClickUp Brain dalam bahasa Inggris yang sederhana. Tidak perlu lagi mencoba mengingat nama file atau struktur folder yang tepat.

Jadikan setiap tugas, dokumen, transkrip rapat, dan obrolan dapat dicari dengan ClickUp Brain.

Waktu onboarding yang lebih singkat

Karyawan baru sering merasa kewalahan dengan banyaknya informasi. Mereka bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menjadi produktif sepenuhnya.

Sistem manajemen pengetahuan yang baik memungkinkan mereka mencari jawaban sendiri daripada terus-menerus mengganggu rekan senior yang seharusnya fokus pada penutupan transaksi. Otonomi ini memberdayakan perwakilan baru dan mempercepat waktu adaptasi mereka.

Anda dapat menggunakan Template Onboarding Penjualan di ClickUp sebagai panduan onboarding. Berikan setiap perwakilan baru daftar tugas onboarding yang sudah disiapkan dengan pemilik yang jelas, batas waktu, dan dokumen pengetahuan yang terhubung.

Dapatkan templat gratis Dapatkan alur kerja onboarding siap pakai untuk mempercepat proses onboarding karyawan baru—gunakan Template Onboarding Penjualan ClickUp.

Gabungkan dengan ClickUp Brain agar tim penjualan dapat mengajukan pertanyaan seperti “Bagaimana cara menangani keberatan harga?” dan mendapatkan jawaban instan dari panduan Anda—mengurangi waktu adaptasi tanpa perlu bimbingan terus-menerus dari manajer.

💡 Tips Pro: Anda dapat menyimpan semua materi onboarding penting—seperti panduan penjualan, panduan penanganan keberatan, dan FAQ produk—di satu tempat yang dapat dicari menggunakan ClickUp Docs. Untuk mempercepat proses pembelajaran, Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk merangkum dokumen panjang secara instan, mengubah metodologi penjualan yang padat sebanyak 50 halaman menjadi beberapa poin kunci.

Pesan yang konsisten

Ketika setiap perwakilan menggunakan catatan atau file yang berbeda-beda atau sudah usang, pesan Anda ke pasar menjadi terpecah-pecah. Prospek menjadi bingung, dan kredibilitas merek Anda terganggu. Basis pengetahuan terpusat memastikan setiap perwakilan menggunakan pesan yang disetujui dan terbaru yang sesuai dengan pelanggan ideal Anda.

💡 Tips Pro: Mencegah beredarnya kartu penjualan atau lembar harga yang sudah usang dengan menggunakan fitur kontrol versi di ClickUp Docs. Pantau perubahan dan jaga sumber informasi tunggal yang dapat diandalkan oleh semua orang. Pesan yang konsisten menghasilkan pengalaman pembeli yang lebih baik. Hal ini juga membangun kepercayaan merek yang esensial untuk kesuksesan jangka panjang.

Bagaimana Sistem Pengetahuan Penjualan Berfungsi

Jika dilakukan dengan benar, sistem pengetahuan penjualan mengubah wawasan yang tersebar menjadi pengetahuan yang jelas dan dapat digunakan, yang terus berkembang seiring waktu. Alih-alih dokumen statis, Anda mendapatkan sistem yang hidup yang benar-benar diandalkan oleh tim Anda.

Anda dapat mengelola seluruh proses ini dengan alat AI bawaan di satu platform. Mengapa? Karena hal ini membantu Anda menghindari AI Sprawl — penyebaran tak terencana alat AI tanpa pengawasan atau strategi, yang mengakibatkan biaya terbuang dan upaya yang tumpang tindih.

Sistem yang kuat mencakup seluruh siklus hidup pengetahuan, yang umumnya mengikuti lima tahap kunci:

Rekam pengetahuan dari panggilan dan transaksi Organisasikan konten agar mudah diakses. Bagikan informasi ini kepada orang yang tepat, dengan izin yang sesuai. Terapkan dalam alur kerja harian. Periksa dan perbarui secara berkala.

Mari kita lihat apa yang paling penting di setiap tahap:

Mengumpulkan pengetahuan

Langkah pertama adalah mengumpulkan pengetahuan dari pikiran orang-orang dan memasukkannya ke dalam sistem. Hal ini mencakup wawasan dari panggilan penjualan, tinjauan transaksi, dan percakapan tim. Semakin mudah informasi tersebut dikumpulkan, semakin besar kemungkinan tim penjualan melakukannya.

Anda dapat mengotomatiskan proses ini dengan menggunakan ClickUp’s AI Notetaker untuk menerjemahkan dan merangkum panggilan penjualan Anda. Alat ini bergabung dalam pertemuan Anda, mencatat untuk Anda, dan membuat catatan yang dapat dicari dari diskusi Anda. Untuk ide cepat atau wawasan ad-hoc, tim penjualan Anda dapat menggunakan ClickUp Notepad atau menambahkan catatan langsung ke ClickUp Docs atau Komentar Tugas ClickUp.

Catat transkrip pertemuan yang akurat, ringkasan, dan tindakan yang perlu dilakukan dengan ClickUp AI Notetaker.

🧠 Fakta Menarik: Dengan fitur Talk to Text di dalam aplikasi desktop ClickUp BrainGPT, Anda dapat mencatat ide dengan mengucapkannya secara lisan. Talk to Text secara instan mengubah ucapan menjadi teks terstruktur dan bahkan dapat menambahkan teks tersebut ke dokumen atau tugas yang tepat di ClickUp jika Anda membutuhkannya.

Organisasikan konten

Pengetahuan yang tercatat hanya berguna jika orang dapat menemukannya. Tanpa struktur, basis pengetahuan Anda menjadi berantakan dan sulit digunakan.

Struktur yang baik menawarkan:

Hierarki yang jelas: Anda dapat mengorganisir konten Anda ke dalam struktur logis menggunakan Anda dapat mengorganisir konten Anda ke dalam struktur logis menggunakan Folder dan Subfolder ClickUp . Misalnya, Anda dapat membuat Folder untuk lini produk yang berbeda, pesaing, atau tahap kesepakatan.

Penandaan yang konsisten: Sebuah taksonomi yang baik, atau sistem penandaan, memudahkan pencarian konten bahkan ketika Anda tidak ingat judul yang tepat. Gunakan Sebuah taksonomi yang baik, atau sistem penandaan, memudahkan pencarian konten bahkan ketika Anda tidak ingat judul yang tepat. Gunakan ClickUp Tags untuk mengkategorikan dokumen berdasarkan jenis konten (misalnya, “battle card,” “case study”) atau topik.

Konvensi penamaan standar: Sepakati cara penamaan file yang konsisten agar semua orang tahu apa yang diharapkan.

ClickUp Enterprise AI Search membantu tim penjualan menemukan informasi yang terorganisir dengan cepat. Tim penjualan dapat mencari informasi di seluruh ruang kerja dan alat terhubung menggunakan kata kunci sederhana. Bahkan jika mereka tidak tahu di mana informasi tersebut berada, mereka tetap dapat menemukannya.

Hasil pencarian menghormati izin akses dan mengarah ke sumber asli. Artinya, tidak perlu menebak-nebak atau mengejar rekan tim untuk mendapatkan jawaban.

Bagikan informasi ini di seluruh tim.

Pengetahuan hanya menciptakan nilai ketika orang yang tepat dapat mengaksesnya pada waktu yang tepat. Anda membutuhkan sistem yang memudahkan berbagi informasi tetapi juga memungkinkan Anda mengontrol siapa yang dapat melihat apa. Misalnya, Anda mungkin ingin seluruh perusahaan melihat pembaruan produk, tetapi Anda ingin menjaga informasi kompetitif yang sensitif hanya untuk tim penjualan.

Kelola siapa yang memiliki akses ke dokumen atau folder tertentu dengan izin ClickUp. Anda juga dapat menggunakan Integrasi ClickUp untuk berbagi pembaruan di alat yang sudah digunakan tim Anda—tanpa menambah kerumitan.

Terapkan pengetahuan dalam alur kerja

Sistem terbaik menampilkan pengetahuan tepat saat dibutuhkan. Tim penjualan tidak perlu menghentikan pekerjaan mereka untuk mencari jawaban. Informasi seharusnya datang kepada mereka.

Masukkan konteks yang relevan ke dalam proses penjualan Anda tepat saat Anda membutuhkannya dengan menggunakan ClickUp Brain. Misalnya, saat seorang perwakilan sedang mengerjakan tugas untuk akun tertentu, mereka dapat meminta Brain untuk menampilkan riwayat akun, catatan panggilan sebelumnya, atau informasi harga yang relevan tanpa perlu meninggalkan tugas tersebut.

Temukan dan tandai informasi akun penting dalam hitungan detik menggunakan ClickUp Brain.

Ketika pengetahuan terintegrasi dalam alur kerja sehari-hari, adopsi meningkat tanpa memaksa perubahan perilaku.

Basis pengetahuan yang usang lebih buruk daripada tidak ada basis pengetahuan sama sekali. Konten yang usang dapat merusak kepercayaan dan menyebabkan kesalahan yang mahal. Itulah mengapa tinjauan rutin sangat penting.

Jaga agar basis pengetahuan Anda tetap up-to-date dengan menugaskan kepemilikan untuk setiap konten di ClickUp. Sederhanakan tinjauan konten rutin menggunakan Pengingat ClickUp. Biarkan pemilik konten melakukan audit dokumen mereka secara triwulanan atau setengah tahunan. Tim penjualan juga dapat menandai informasi yang sudah usang di komentar tugas, menciptakan loop umpan balik yang sederhana.

Praktik Terbaik dalam Manajemen Pengetahuan Penjualan

Membangun sistem manajemen pengetahuan yang baik memerlukan pendekatan yang terencana dan kebiasaan yang konsisten. Banyak tim menghadapi masalah seperti penimbunan pengetahuan, kurangnya kepemilikan yang jelas, dan fungsi pencarian yang buruk.

Berikut adalah beberapa praktik terbaik untuk membantu Anda membangun sistem yang dapat diskalakan dan memberikan nilai nyata. 🛠️

Tetapkan pemilik konten: Setiap dokumen dalam basis pengetahuan Anda harus memiliki pemilik yang ditunjuk. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan informasi tetap akurat dan terkini. Anda dapat menggunakan Setiap dokumen dalam basis pengetahuan Anda harus memiliki pemilik yang ditunjuk. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan informasi tetap akurat dan terkini. Anda dapat menggunakan ClickUp Assignees untuk mendefinisikan tanggung jawab ini dengan jelas.

Tetapkan model tata kelola konten: Anda memerlukan aturan yang jelas tentang siapa yang dapat membuat, mengedit, dan mengarsipkan konten. Model tata kelola ini membantu menjaga kualitas dan konsistensi tanpa menimbulkan hambatan. Anda memerlukan aturan yang jelas tentang siapa yang dapat membuat, mengedit, dan mengarsipkan konten. Model tata kelola ini membantu menjaga kualitas dan konsistensi tanpa menimbulkan hambatan.

Gunakan penandaan yang konsisten: Tentukan tag resmi Anda sejak awal (misalnya, “informasi pesaing,” “panduan harga”) dan tetap gunakan tag tersebut.

Jadwalkan audit rutin: Jangan biarkan konten Anda menjadi usang. Tetapkan proses audit rutin untuk meninjau dan menghapus informasi yang sudah tidak relevan sebelum informasi tersebut menyesatkan tim Anda.

Memudahkan kontribusi: Jika menambahkan pengetahuan ke sistem menjadi merepotkan, tim penjualan Anda tidak akan melakukannya. Kurangi hambatan kontribusi dengan alat yang sederhana dan fitur penangkapan cepat.

Ukur adopsi dan kumpulkan umpan balik: Pantau konten mana yang digunakan dan mana yang tidak. Minta tim Anda untuk memberikan umpan balik agar Anda dapat memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan.

Manajemen pengetahuan produk sangat penting. Pastikan semua detail produk—fitur, manfaat, kasus penggunaan, dan spesifikasi teknis—tetap akurat dan mudah diakses. Tim penjualan tidak dapat menjual produk yang tidak mereka pahami, dan informasi produk yang usang dapat langsung menyebabkan kehilangan kesepakatan.

Cara Membangun Basis Pengetahuan Penjualan yang Dapat Diperluas

Membangun basis pengetahuan penjualan yang dapat berkembang bersama tim Anda membutuhkan fondasi yang kokoh. Ini bukan hanya tentang memilih alat; ini tentang merancang sistem.

Tonton panduan video komprehensif ini untuk melihat proses langkah demi langkah dalam membangun dan mengelola basis pengetahuan AI menggunakan ClickUp Brain, mulai dari menentukan tujuan Anda hingga mengorganisir dokumen dan melatih sistem AI Anda untuk hasil optimal.

📮ClickUp Insight: Tim dengan kinerja rendah empat kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi mempertahankan efisiensi dengan membatasi alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana jika menggunakan satu platform? ClickUp menggabungkan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan Anda dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan lebih transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

Menyimpan semua informasi di satu tempat mengurangi pergantian konteks dan mempercepat pelaksanaan. Mulailah dengan dua langkah inti.

Identifikasi kebutuhan pengetahuan yang penting

Sebelum membangun apa pun, cari tahu informasi apa yang paling dibutuhkan oleh tim penjualan Anda. Lakukan audit terhadap situasi saat ini. Di mana para perwakilan penjualan sering mengalami kesulitan? Pertanyaan apa yang sering mereka ajukan berulang kali?

Anda dapat menemukan jawaban-jawaban ini dengan:

Memeriksa laporan transaksi yang gagal untuk melihat di mana Anda kurang optimal.

Mendengarkan rekaman panggilan untuk mengidentifikasi keberatan dan pertanyaan umum.

Wawancarai karyawan terbaik Anda untuk mengungkap "pengetahuan internal" yang tidak tertulis di mana pun.

Pilih platform yang tepat

Penyimpanan saja tidak cukup. Cari platform yang memudahkan penggunaan pengetahuan.

Prioritaskan:

Kemudahan Pencarian: Seberapa mudah menemukan informasi?

Kemudahan kontribusi: Seberapa mudah bagi tim penjualan untuk menambahkan pengetahuan baru?

Integrasi: Apakah sistem ini terhubung dengan alat-alat lain yang digunakan tim Anda setiap hari?

Kemampuan AI: Apakah AI dapat membantu Anda merangkum konten dan mengidentifikasi wawasan secara otomatis?

Platform terintegrasi tunggal (seperti ClickUp’s Converged AI Workspace ) mencegah penyebaran pekerjaan yang berlebihan dan dapat diskalakan sesuai dengan pertumbuhan tim Anda.

Siap membangun basis pengetahuan penjualan yang benar-benar digunakan? Mulailah secara gratis dengan ClickUp!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Platform manajemen pengetahuan penjualan adalah sistem yang membantu tim Anda menyimpan, mengorganisir, dan dengan cepat menemukan informasi kritis terkait penjualan. Ini mencakup panduan penjualan, kartu strategi, catatan harga, dan detail produk. Alih-alih informasi tersebar di email, obrolan, dan folder, semuanya terpusat di satu tempat. Tujuannya sederhana: membantu tim penjualan mendapatkan jawaban yang tepat dengan cepat, menjaga konsistensi, dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjual daripada mencari informasi.

Manajemen konten berfokus pada pembuatan dan publikasi materi yang ditujukan untuk pelanggan, seperti studi kasus dan posting blog. Manajemen pengetahuan berfokus pada pengumpulan dan pengorganisasian wawasan dan informasi internal untuk digunakan oleh tim Anda.

Penjualan tidak bekerja secara terpisah. Tim produk berbagi pembaruan fitur dan roadmap. Pemasaran menyediakan strategi positioning dan wawasan kompetitif. Tim keberhasilan pelanggan menambahkan umpan balik dan keberatan dari akun aktif. Sistem manajemen pengetahuan yang kuat mengintegrasikan semua masukan ini, sehingga tim penjualan selalu memiliki konteks terbaru.

Ya, manajemen pengetahuan produk merupakan bagian penting dari manajemen pengetahuan penjualan. Hal ini memastikan fitur produk, manfaat, kasus penggunaan, dan positioning tetap akurat dan mudah diakses. Ketika tim penjualan memahami dengan jelas apa yang mereka jual, mereka dapat menangani pertanyaan dengan lebih baik, menghindari informasi yang salah, dan membangun kepercayaan lebih cepat.